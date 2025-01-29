บล็อก ClickUp
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Unbounce สำหรับการสร้างหน้า Landing Page ในปี 2025

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Unbounce สำหรับการสร้างหน้า Landing Page ในปี 2025

Engineering Team
Engineering Team
29 มกราคม 2568

Unbounce เป็นแพลตฟอร์มชั้นนำที่ใช้เทคโนโลยี AI สำหรับการสร้างหน้าแลนดิ้งเพจ โดดเด่นด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย และไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ด

มันผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่น CDPs, โซลูชันการตลาดผ่านอีเมล และแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ เช่น Google Analytics อย่างไรก็ตาม Unbounce อาจไม่ตอบสนองต่อทุกความต้องการทางธุรกิจ

ผู้ใช้รู้สึกว่าจำเป็นต้องมองหาทางเลือกอื่นเนื่องจากขาดคุณสมบัติที่รองรับการใช้งานบนมือถือเช่นกัน

ใช้คู่มือนี้เพื่อสำรวจทางเลือก 10 อันดับแรกสำหรับ Unbounce และทำความรู้จักกับคุณสมบัติ โครงสร้างการสนับสนุน และรูปแบบการกำหนดราคาของแต่ละตัวเลือก เพื่อค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการเฉพาะของคุณ

คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกแทน Unbounce?

ก่อนที่เราจะไปดูทางเลือกอื่น ๆ ของ Unbounce มาดูคุณสมบัติที่จำเป็นในเครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งเพจกันก่อน:

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญสามารถใช้งานเครื่องมือได้อย่างสะดวก
  • เทมเพลตและธีม: เครื่องมือควรมีธีมและเทมเพลตที่หลากหลายและปรับแต่งได้ ซึ่งออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ
  • การตอบสนองบนมือถือ: เครื่องมือควรรองรับฐานผู้ใช้มือถือที่เพิ่มขึ้นด้วยการตอบสนองบนมือถือที่สำคัญ
  • การทดสอบ A/B: มองหาเครื่องมือที่ช่วยปรับปรุงหน้า landing page ของคุณโดยการทดสอบเวอร์ชันต่าง ๆ และเลือกเวอร์ชันที่ดีที่สุด
  • ความสามารถของ AI: เครื่องมือที่ใช้ AI เพื่อการสร้างเนื้อหาที่เหมาะสมที่สุดและ CTA ที่น่าสนใจนั้นเหมาะสมที่สุด
  • การผสานรวมกับระบบวิเคราะห์และรายงาน: เครื่องมือควรรวบรวมข้อมูลเชิงลึกโดยการผสานรวมกับเครื่องมือวิเคราะห์และรายงาน

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Unbounce ที่ควรใช้ในปี 2024

ตอนนี้ที่เราทราบวิธีการประเมินเครื่องมือที่เหมาะสมแล้ว มาดูทางเลือกที่ดีที่สุดของ Unbounce ในปี 2024 กัน

1. อินสตาเพจ

Instapage
ผ่านทางInstapage

Instapage เป็นเครื่องมือ AI สำหรับสร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความสามารถในการปรับแต่งอย่างกว้างขวาง

นักการตลาดหลายคนชื่นชมความสามารถในการสร้างหน้า landing page ที่มีอัตราการแปลงสูงโดยการจัดสรรทราฟฟิกโฆษณาไปยังหน้า landing page อย่างไดนามิกตามความสนใจของผู้ใช้ เนื่องจากช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเพิ่มอัตราการแปลง (CRO) ได้อย่างมาก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Instapage

  • ผสานหน้า AMP และประสบการณ์การใช้งานเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้
  • ใช้ AI เพื่อสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจได้อย่างง่ายดาย
  • ใช้การตรวจจับความตั้งใจออกจากเว็บไซต์เพื่อลดอัตราการออกจากหน้าโดยไม่ดำเนินการ
  • เปิดใช้งานการทำงานร่วมกันหลายผู้ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทีม
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตาม GDPR สำหรับการคุ้มครองข้อมูล

ข้อจำกัดของ Instapage

  • ราคาแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
  • ป๊อปอัพสำหรับการสร้างลูกค้าเป้าหมายมีความเรียบง่ายมากในทุกแผน

ราคาของ Instapage

  • ทดลองใช้ฟรี: 14 วัน
  • สร้าง: $199/เดือน คิดค่าบริการรายปี
  • แปลง: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ Instapage

  • G2: 4. 3/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

2. Landingi

ผ่านทางLandingi

Landingi ช่วยนักการตลาดดิจิทัลสร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่มีประสิทธิภาพสูง มีหนึ่งในตัวแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายที่สุด ไลบรารีเทมเพลตที่หลากหลาย (มากกว่า 400 แบบ) และตัวติดตามเหตุการณ์เพื่อวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรม

นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับการเชื่อมต่อมากกว่า 170 รายการ ทำให้การนำไปใช้ขององค์กรต่าง ๆ ที่มีขนาดและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ง่ายขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Landingi

  • เข้าถึงคลังแม่แบบที่ปรับแต่งได้สำหรับการออกแบบเฉพาะบุคคล
  • เพิ่มการมีส่วนร่วมด้วยการนำป๊อปอัพและโอเวอร์เลย์ที่ใช้งานง่ายมาใช้
  • ติดตามพฤติกรรมผู้ใช้และปรับปรุงเส้นทางการใช้งานโดยใช้ตัวติดตามเหตุการณ์

ข้อจำกัดในการลงจอด

  • การตอบสนองบนมือถือค่อนข้างกระตุกในบางครั้ง
  • แผนหลักขาดคุณสมบัติที่ทรงพลัง เช่น ฟอนต์และไอคอนที่กำหนดเอง

ราคาของ Landingi

  • ฟรี: ฟีเจอร์จำกัด
  • ไลท์: $29/เดือน
  • มืออาชีพ: $49/เดือน
  • เอเจนซี: $149/เดือน
  • ไม่จำกัด: $1000/เดือน

คะแนนและรีวิว Landingi

  • G2: 4. 5/5 (270+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (170+ รีวิว)

3. ฮับสปอต มาร์เก็ตติ้ง ฮับ

ฮับสปอต
ผ่านทางHubspot

Hubspot เป็นแพลตฟอร์มการตลาดแบบครบวงจรสำหรับการจัดการการตลาดแบบอินบาวน์ตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่การสร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่น่าสนใจไปจนถึงการรายงานขั้นสูง ทุกอย่างสามารถทำได้ในที่เดียว

ไม่เหมือนกับเครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งเพจอื่น ๆ ที่ทำงานแยกกัน HubSpot ผสานการสร้างหน้าแลนดิ้งเพจเข้ากับระบบนิเวศการตลาดดิจิทัลที่ครบวงจร หน้าแลนดิ้งเพจของ HubSpot อ้างว่าสามารถรับประกันประสบการณ์ผู้ใช้ที่สอดคล้องและปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลตลอดเส้นทางการซื้อของลูกค้า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hubspot Marketing Hub

  • เพิ่มประสิทธิภาพด้วยแพลตฟอร์มการตลาดขาเข้าแบบครบวงจร
  • ปรับปรุงการจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพด้วยการผสานระบบ CRM อย่างราบรื่น
  • ติดตามความพยายามทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการวิเคราะห์ขั้นสูงและการรายงาน

ข้อจำกัดของ Hubspot Marketing Hub

  • ราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือการตลาดอื่น ๆ
  • การปรับแต่งที่จำกัด

ราคาของ Hubspot Marketing Hub

สำหรับบุคคลและทีมขนาดเล็ก

  • เครื่องมือฟรี: ฟีเจอร์จำกัด
  • เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $20/เดือนต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $890/เดือน ต่อผู้ใช้

สำหรับธุรกิจและองค์กร

  • มืออาชีพ: $890/เดือน
  • องค์กร: 3,600 ดอลลาร์/เดือน

HubSpot Marketing Hub คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (5600+ รีวิว)

4. LeadPages

LeadPages
ผ่านทางLeadPages

LeadPages ให้บริการเทมเพลตหน้า landing page ที่มีความซับซ้อนและใช้งานง่ายหลากหลายรูปแบบ

นอกจากนี้ ยังเป็นที่รู้จักจากตัววัดลีด ซึ่งช่วยให้คุณสามารถประเมินประสิทธิภาพของหน้าเว็บของคุณได้ และให้คะแนนเกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการสร้างลีดจากการตั้งค่าปัจจุบัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Leadpages

  • มุ่งเน้นการสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยแพลตฟอร์มที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ
  • ใช้เครื่องมือแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายสำหรับการสร้างหน้าแลนดิ้งเพจ
  • เข้าถึงบริการการตลาดทางอีเมลหลักและแพลตฟอร์ม CRM ที่ผสานรวม

ข้อจำกัดของ Leadpages

  • ตัวเลือกการปรับแต่งน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
  • คุณสมบัติการวิเคราะห์ขั้นสูงและการรายงานที่จำกัด

ราคาของ Leadpages

  • ทดลองใช้ฟรี: 14 วัน
  • มาตรฐาน: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: การกำหนดราคาแบบกำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ Leadpages

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 290 รายการ)

5. GetResponse

GetResponse
ผ่านทางGetResponse

GetResponse มาพร้อมกับ AI prompt ที่น่าทึ่งซึ่งสร้างหน้า landing ที่ดึงดูดสายตาได้อย่างรวดเร็ว

เพียงแค่เพิ่มรายละเอียดเล็กน้อย เช่น ชื่อธุรกิจของคุณ คำอธิบาย และโลโก้ (ระบบจะใช้โลโก้เพื่อดึงสีประจำแบรนด์) คุณก็สามารถสร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่ดูดีและปรับแต่งได้ภายในไม่กี่วินาที

นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณสามารถเพิ่มข้อมูลที่สร้างจากหน้าแลนดิ้งเพจเฉพาะไปยังรายการได้อย่างราบรื่น และนำไปใช้ต่อในแคมเปญการกำหนดเป้าหมายใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GetResponse

  • ใช้คุณสมบัติของ AI ในการสร้างเนื้อหาสำหรับการเขียนคำโฆษณา
  • ปรับแต่งแม่แบบหน้า landing page
  • ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือสร้างช่องทางการขายอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ GetResponse

  • เส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่ในการปรับตัวกับคุณสมบัติขั้นสูง
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซดูซับซ้อนเกินไปเล็กน้อย

ราคาของ GetResponse

  • ทดลองใช้ฟรี มีให้บริการ
  • การตลาดทางอีเมล: $19/เดือน
  • การตลาดอัตโนมัติ: $59/เดือน
  • การตลาดอีคอมเมิร์ซ: $119/เดือน

คะแนนและรีวิว GetResponse

  • G2: 4. 3/5 (600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (470+ รีวิว)

6. ActiveCampaign

ผ่านทางActiveCampaign

เครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งเพจบน ActiveCampaign ช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บทรัพยากรทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวอย่างสะดวกสบาย ทำให้การเข้าถึงง่ายขึ้น

ผู้ใช้ชื่นชอบขั้นตอนการลงทะเบียนที่ราบรื่น เครื่องมือเหล่านี้ยังช่วยในการใช้แบบฟอร์มแบบอินไลน์ การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย และเนื้อหาตามเงื่อนไข

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ActiveCampaign

  • ใช้เทมเพลตหน้าแลนดิ้งที่ปรับแต่งได้สูง
  • รับห้องสมุดทรัพยากรที่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้ใหม่เพื่อให้เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว
  • เข้าใจประสิทธิภาพของหน้าแลนดิ้งด้วยแดชบอร์ดที่ปรับปรุงและเมตริกที่ติดตาม

ข้อจำกัดของ ActiveCampaign

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าการทดสอบ A/B บนหน้าแลนดิ้งเพจยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
  • ไม่มีคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับ AI

ราคาของ ActiveCampaign

  • ไลท์: เริ่มต้นที่ $29/เดือนต่อผู้ใช้
  • เพิ่มเติม: เริ่มต้นที่ $49/เดือนต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $149/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ ActiveCampaign

  • G2: 4. 5/5 (10,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

7. วิชพอนด์

วิชปอนด์
ผ่านทางWishpond

Wishpond เป็นชุดเครื่องมือการตลาดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการสร้างโอกาสทางการขายและการมีส่วนร่วมกับลูกค้า

สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นคือเซิร์ฟเวอร์ความเร็วสูงที่ตั้งอยู่ทั่วโลก ซึ่งช่วยให้หน้าแลนดิ้งโหลดได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถใช้โดเมนที่กำหนดเอง, โดเมนย่อยของ Wishpond, หรือแท็บ Facebook สำหรับการส่งหน้าเว็บได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wishpond

  • เพิ่มป๊อปอัปและแบนเนอร์ต้อนรับเพื่อเปลี่ยนผู้เข้าชมให้กลายเป็นลูกค้า
  • สร้างหน้าที่น่าสนใจได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือแก้ไขหน้าแลนดิ้งที่ใช้งานง่ายแบบลากและวาง
  • ใช้การทดสอบ A/B แบบแยกส่วนด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว

ข้อจำกัดของ Wishpond

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าการสนับสนุนลูกค้าไม่เพียงพอ
  • ไม่มีการทดลองให้ใช้

ราคาของ Wishpond

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Wishpond

  • G2: 3. 7/5 (150+ รีวิว)
  • Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)

8. Brevo

Brevo
ผ่านทาง Brevo

Brevo ซึ่งเดิมรู้จักในชื่อ SendInBlue มาพร้อมกับเครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งที่ใช้งานง่ายและมีฟีเจอร์หลากหลาย

เป็นที่รู้จักสำหรับการผสานการทำงานทั้งระบบอีเมลและ SMS อัตโนมัติบนหน้าแลนดิ้งเพจ ดังนั้นเมื่อคุณสร้างลูกค้าเป้าหมายแล้ว พวกเขาจะถูกนำเข้าสู่รายการรีทาร์เก็ตติ้งทันที

คุณสมบัติเด่นของ Brevo

  • เพลิดเพลินกับคุณสมบัติการปรับแต่งและการแบ่งกลุ่มที่หลากหลายบนหน้าแลนดิ้งเพจ
  • ใช้เครื่องมือแก้ไขที่ใช้งานง่ายเพื่อสร้างแคมเปญอีเมลและจดหมายข่าว
  • หน้า landing ที่สร้างตามความต้องการ
  • ปรับแต่งข้อกำหนดการเก็บรักษาบันทึกเพื่อความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

ข้อจำกัดของ Brevo

  • แผนฟรีไม่มีคุณสมบัติของหน้า landing page
  • การขาดความละเอียดในการรายงานและการวิเคราะห์

ราคาของ Brevo

  • ฟรี: รายชื่อผู้ติดต่อไม่จำกัด
  • เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $25/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $65/เดือนต่อผู้ใช้
  • BrevoPlus: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิว Brevo

  • G2: 4. 5/5 (650+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (1850+ รีวิว)

9. OptimizePress

OptimizePress
ผ่านทางOptimizePress

OptimizePress เชี่ยวชาญในการสร้างหน้าแลนดิ้งเพจบน WordPress โดยเฉพาะ มาพร้อมกับเทมเพลตหน้าแลนดิ้งเพจหลายร้อยแบบ ซึ่งช่วยให้คุณปรับแต่งทุกองค์ประกอบบนหน้าได้อย่างอิสระ

สำหรับผู้ใช้ WordPress, OptimizePress กลายเป็นส่วนขยายตามธรรมชาติ เนื่องจากมันสร้างเพียงหน้าเว็บที่เป็นมิตรกับ WordPress

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OptimizePress

  • สร้างหน้าแลนดิ้งได้ไม่จำกัดจากแผนพื้นฐาน
  • รับการฝึกอบรมการตลาดระดับพรีเมียมในฐานะผู้ใช้ใหม่กับ Optimize University
  • เพลิดเพลินกับบริการลูกค้าที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว
  • รับการรับประกันคืนเงินภายใน 30 วัน โดยไม่มีความเสี่ยง

ข้อจำกัดของ OptimizePress

  • แผนฟรีไม่มีเครื่องมือสร้างหน้า landing page
  • เสนอเฉพาะส่วนขยายที่เฉพาะเจาะจงกับ WordPress เท่านั้น

ราคาของ OptimizePress

  • สำหรับผู้รับเหมาเท่านั้น: $179/ปี ต่อผู้ใช้
  • ชุดเริ่มต้นสำหรับห้องสวีท: $299/ปี ต่อผู้ใช้
  • Suite Pro: $499/ปี ต่อผู้ใช้

คะแนนและความคิดเห็นของ OptimizePress

  • G2: 3. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (80+ รีวิว)

10. OptinMonster

OptinMonster
ผ่านทางOptinMonster

OptinMonster เป็นเครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น มีชื่อเสียงในด้านความราบรื่นและใช้งานง่ายสำหรับการสร้างหน้าแลนดิ้งเพจ เพียงเลือกเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า ปรับแต่งให้เข้ากับภาษาของแบรนด์คุณ ทดสอบ และปรับแต่งเพิ่มเติม

มันมาพร้อมกับรูปแบบที่หลากหลาย รวมถึงป๊อปอัพ แถบลอยตัว โอเวอร์เลย์เต็มหน้าจอ และสไลด์อิน ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ

นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การปรับแต่งบนหน้าเว็บที่ช่วยยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OptinMonster

  • รับแบบฟอร์มหลากหลายประเภทและอินเทอร์เฟซผู้ใช้
  • ใช้การกำหนดเป้าหมายตามตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และสร้างหน้าแลนดิ้งเพจ
  • ใช้เครื่องมือแบ่งกลุ่มลูกค้าของพวกเขาเพื่อการกำหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงสูง
  • ใช้ล้อเกมมิฟิเคชันสำหรับการตลาดแบบเกมมิฟิเคชัน

ข้อจำกัดของ OptinMonster

  • มีคุณสมบัติบางอย่างที่ตอบสนองช้าเมื่อเข้าถึงผ่านอุปกรณ์มือถือ
  • ไม่มีความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์

ราคาของ OptinMonster

  • พื้นฐาน: $16/เดือน
  • บวก: $32/เดือน
  • ข้อดี: $69/เดือน
  • การเติบโต: $99/เดือน

คะแนนและรีวิว OptinMonster

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

เครื่องมือการตลาดอื่น ๆ

ในขณะที่ Unbounce และเครื่องมือที่เราได้พูดถึงมุ่งเน้นไปที่การสร้างโอกาสในการขายและการแปลงเป็นลูกค้า เครื่องมือแบบครบวงจรอย่าง ClickUp จะช่วยให้คุณปรับแต่งแคมเปญการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างแผนก สร้างเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมด้วยความช่วยเหลือของ AI และจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิผล

คลิกอัพ

คลิกอัพ
ClickUp มีทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นกับทีมการตลาดของคุณ

ClickUp ช่วยให้คุณสร้างสรรค์และดำเนินแคมเปญการตลาด ฝ่าฟันความท้าทายจากการทำงานแบบแยกส่วน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ชุดเครื่องมือการตลาดของ ClickUpมอบพื้นที่ทำงานร่วมกันให้คุณในการสร้างและติดตามแคมเปญ รวมถึงสามารถทำงานร่วมกับทีมอื่น ๆ เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกและการอนุมัติจากพวกเขาได้อีกด้วย

คลิกอัพ วิชวลไลซ์ แอนด์ แพลน มีเดีย คอนเทนต์
ใช้ ClickUp เพื่อปรับแต่งมุมมองของคุณเพื่อแสดงภาพและวางแผนสื่อการตลาด เช่น เนื้อหาและสื่อต่างๆ ทั่วทั้งองค์กรของคุณ

พลังของ ClickUp ไม่ได้จำกัดอยู่ แค่การจัดการโครงการด้านการตลาดเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวช่วยสำคัญในการสร้างสรรค์เนื้อหาคุณภาพสูงสำหรับแคมเปญการตลาดเนื้อหาของคุณอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นข้อความอีเมล เนื้อหาหน้าแลนดิ้ง หรือบล็อก เพียงแค่ป้อนวัตถุประสงค์ลงในคำสั่ง AI ของ ClickUpคุณก็พร้อมเริ่มต้นได้ทันที

แม่แบบแผนที่การตลาดเนื้อหา ClickUp
ยกระดับการวางแผนเนื้อหาของคุณด้วยเทมเพลตแผนการตลาดเนื้อหาของ ClickUp

ClickUp ยังมาพร้อมกับไลบรารีเทมเพลตที่น่าทึ่ง สำหรับการสร้างปฏิทินเนื้อหา แผนที่ทางการตลาด และการเขียนเนื้อหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและบรรลุ เป้าหมายทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนการตลาดสินค้าโดย ClickUp
แผนการตลาดสินค้าโดย ClickUp

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

เครื่องมือ AI ของ ClickUp สำหรับทีมการตลาด เขียนตัวอย่างกรณีศึกษา
ฟังก์ชัน AI ของ ClickUp ช่วยให้ทีมการตลาดสามารถสร้างเอกสารสำคัญ เช่น กรณีศึกษา ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
  • สร้างเนื้อหาคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วโดยใช้คำสั่งจากClickUp AI
  • ไฮไลต์ข้อความใด ๆ แล้วให้แถบเครื่องมือ AI ปรับปรุงให้เหมาะสม
  • สร้างสรุปและรายการดำเนินการได้ทันทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานธุรการ
  • แปลภาษาและตรวจสอบการสะกดคำและไวยากรณ์ภายในแพลตฟอร์ม
  • นำความคิดมาสู่ชีวิตด้วยกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หรือแบบไม่พร้อมกัน
  • จัดการเอกสารบรีฟสร้างสรรค์ร่วมกันผ่าน ClickUp Docs
  • ถ่ายทอดคำแนะนำที่ชัดเจนและเร่งกระบวนการตอบกลับเนื้อหาด้วยการตรวจทาน

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ขาดตัวเลือกในการใช้เกมมิฟิเคชัน
  • ผู้ใช้บางท่านพบว่าตัวเลือกการติดตามเวลาต้องการการปรับปรุง

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: พร้อมใช้งานในแผนชำระเงินทุกประเภทสำหรับสมาชิก $5/พื้นที่ทำงาน/เดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

การเลือกสิ่งที่ดีที่สุด: เครื่องมือสร้างหน้า Landing Page ที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ

การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการสร้างหน้าแลนดิ้งเพจมีความสำคัญต่อความสำเร็จทางการตลาดของคุณ ทางเลือกแต่ละตัวจาก Unbounce มีจุดเด่นของตัวเอง เช่น AI ที่เจ๋งของ Instapage หรือตัวแก้ไขที่ใช้งานง่ายของ Landingi

เมื่อเราสรุปการสำรวจเชิงลึกเกี่ยวกับเครื่องมือหน้า landing page นี้แล้ว เป็นที่ชัดเจน ว่าเครื่องมือจัดการโครงการอย่าง ClickUpได้กลายเป็นพันธมิตรสำคัญในการแสวงหาการเติบโตแบบ growth hacking เนื่องจากความสามารถในการใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อยกระดับการจัดการโครงการแบบครบวงจร

ClickUp มอบโอกาสมากมายให้กับนักการตลาด

ยกระดับเกมการตลาดของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลองใช้ ClickUp วันนี้!?