10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Unbounce สำหรับการสร้างหน้า Landing Page ในปี 2025

Unbounce เป็นแพลตฟอร์มชั้นนำที่ใช้เทคโนโลยี AI สำหรับการสร้างหน้าแลนดิ้งเพจ โดดเด่นด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย และไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ด
มันผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่น CDPs, โซลูชันการตลาดผ่านอีเมล และแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ เช่น Google Analytics อย่างไรก็ตาม Unbounce อาจไม่ตอบสนองต่อทุกความต้องการทางธุรกิจ
ผู้ใช้รู้สึกว่าจำเป็นต้องมองหาทางเลือกอื่นเนื่องจากขาดคุณสมบัติที่รองรับการใช้งานบนมือถือเช่นกัน
ใช้คู่มือนี้เพื่อสำรวจทางเลือก 10 อันดับแรกสำหรับ Unbounce และทำความรู้จักกับคุณสมบัติ โครงสร้างการสนับสนุน และรูปแบบการกำหนดราคาของแต่ละตัวเลือก เพื่อค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการเฉพาะของคุณ
คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกแทน Unbounce?
ก่อนที่เราจะไปดูทางเลือกอื่น ๆ ของ Unbounce มาดูคุณสมบัติที่จำเป็นในเครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งเพจกันก่อน:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญสามารถใช้งานเครื่องมือได้อย่างสะดวก
- เทมเพลตและธีม: เครื่องมือควรมีธีมและเทมเพลตที่หลากหลายและปรับแต่งได้ ซึ่งออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ
- การตอบสนองบนมือถือ: เครื่องมือควรรองรับฐานผู้ใช้มือถือที่เพิ่มขึ้นด้วยการตอบสนองบนมือถือที่สำคัญ
- การทดสอบ A/B: มองหาเครื่องมือที่ช่วยปรับปรุงหน้า landing page ของคุณโดยการทดสอบเวอร์ชันต่าง ๆ และเลือกเวอร์ชันที่ดีที่สุด
- ความสามารถของ AI: เครื่องมือที่ใช้ AI เพื่อการสร้างเนื้อหาที่เหมาะสมที่สุดและ CTA ที่น่าสนใจนั้นเหมาะสมที่สุด
- การผสานรวมกับระบบวิเคราะห์และรายงาน: เครื่องมือควรรวบรวมข้อมูลเชิงลึกโดยการผสานรวมกับเครื่องมือวิเคราะห์และรายงาน
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Unbounce ที่ควรใช้ในปี 2024
ตอนนี้ที่เราทราบวิธีการประเมินเครื่องมือที่เหมาะสมแล้ว มาดูทางเลือกที่ดีที่สุดของ Unbounce ในปี 2024 กัน
1. อินสตาเพจ
Instapage เป็นเครื่องมือ AI สำหรับสร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความสามารถในการปรับแต่งอย่างกว้างขวาง
นักการตลาดหลายคนชื่นชมความสามารถในการสร้างหน้า landing page ที่มีอัตราการแปลงสูงโดยการจัดสรรทราฟฟิกโฆษณาไปยังหน้า landing page อย่างไดนามิกตามความสนใจของผู้ใช้ เนื่องจากช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเพิ่มอัตราการแปลง (CRO) ได้อย่างมาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Instapage
- ผสานหน้า AMP และประสบการณ์การใช้งานเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้
- ใช้ AI เพื่อสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจได้อย่างง่ายดาย
- ใช้การตรวจจับความตั้งใจออกจากเว็บไซต์เพื่อลดอัตราการออกจากหน้าโดยไม่ดำเนินการ
- เปิดใช้งานการทำงานร่วมกันหลายผู้ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทีม
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตาม GDPR สำหรับการคุ้มครองข้อมูล
ข้อจำกัดของ Instapage
- ราคาแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
- ป๊อปอัพสำหรับการสร้างลูกค้าเป้าหมายมีความเรียบง่ายมากในทุกแผน
ราคาของ Instapage
- ทดลองใช้ฟรี: 14 วัน
- สร้าง: $199/เดือน คิดค่าบริการรายปี
- แปลง: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Instapage
- G2: 4. 3/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
2. Landingi
Landingi ช่วยนักการตลาดดิจิทัลสร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่มีประสิทธิภาพสูง มีหนึ่งในตัวแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายที่สุด ไลบรารีเทมเพลตที่หลากหลาย (มากกว่า 400 แบบ) และตัวติดตามเหตุการณ์เพื่อวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรม
นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับการเชื่อมต่อมากกว่า 170 รายการ ทำให้การนำไปใช้ขององค์กรต่าง ๆ ที่มีขนาดและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Landingi
- เข้าถึงคลังแม่แบบที่ปรับแต่งได้สำหรับการออกแบบเฉพาะบุคคล
- เพิ่มการมีส่วนร่วมด้วยการนำป๊อปอัพและโอเวอร์เลย์ที่ใช้งานง่ายมาใช้
- ติดตามพฤติกรรมผู้ใช้และปรับปรุงเส้นทางการใช้งานโดยใช้ตัวติดตามเหตุการณ์
ข้อจำกัดในการลงจอด
- การตอบสนองบนมือถือค่อนข้างกระตุกในบางครั้ง
- แผนหลักขาดคุณสมบัติที่ทรงพลัง เช่น ฟอนต์และไอคอนที่กำหนดเอง
ราคาของ Landingi
- ฟรี: ฟีเจอร์จำกัด
- ไลท์: $29/เดือน
- มืออาชีพ: $49/เดือน
- เอเจนซี: $149/เดือน
- ไม่จำกัด: $1000/เดือน
คะแนนและรีวิว Landingi
- G2: 4. 5/5 (270+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (170+ รีวิว)
3. ฮับสปอต มาร์เก็ตติ้ง ฮับ
Hubspot เป็นแพลตฟอร์มการตลาดแบบครบวงจรสำหรับการจัดการการตลาดแบบอินบาวน์ตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่การสร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่น่าสนใจไปจนถึงการรายงานขั้นสูง ทุกอย่างสามารถทำได้ในที่เดียว
ไม่เหมือนกับเครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งเพจอื่น ๆ ที่ทำงานแยกกัน HubSpot ผสานการสร้างหน้าแลนดิ้งเพจเข้ากับระบบนิเวศการตลาดดิจิทัลที่ครบวงจร หน้าแลนดิ้งเพจของ HubSpot อ้างว่าสามารถรับประกันประสบการณ์ผู้ใช้ที่สอดคล้องและปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลตลอดเส้นทางการซื้อของลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hubspot Marketing Hub
- เพิ่มประสิทธิภาพด้วยแพลตฟอร์มการตลาดขาเข้าแบบครบวงจร
- ปรับปรุงการจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพด้วยการผสานระบบ CRM อย่างราบรื่น
- ติดตามความพยายามทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการวิเคราะห์ขั้นสูงและการรายงาน
ข้อจำกัดของ Hubspot Marketing Hub
- ราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือการตลาดอื่น ๆ
- การปรับแต่งที่จำกัด
ราคาของ Hubspot Marketing Hub
สำหรับบุคคลและทีมขนาดเล็ก
- เครื่องมือฟรี: ฟีเจอร์จำกัด
- เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $20/เดือนต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $890/เดือน ต่อผู้ใช้
สำหรับธุรกิจและองค์กร
- มืออาชีพ: $890/เดือน
- องค์กร: 3,600 ดอลลาร์/เดือน
HubSpot Marketing Hub คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (5600+ รีวิว)
4. LeadPages
LeadPages ให้บริการเทมเพลตหน้า landing page ที่มีความซับซ้อนและใช้งานง่ายหลากหลายรูปแบบ
นอกจากนี้ ยังเป็นที่รู้จักจากตัววัดลีด ซึ่งช่วยให้คุณสามารถประเมินประสิทธิภาพของหน้าเว็บของคุณได้ และให้คะแนนเกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการสร้างลีดจากการตั้งค่าปัจจุบัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Leadpages
- มุ่งเน้นการสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยแพลตฟอร์มที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ
- ใช้เครื่องมือแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายสำหรับการสร้างหน้าแลนดิ้งเพจ
- เข้าถึงบริการการตลาดทางอีเมลหลักและแพลตฟอร์ม CRM ที่ผสานรวม
ข้อจำกัดของ Leadpages
- ตัวเลือกการปรับแต่งน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- คุณสมบัติการวิเคราะห์ขั้นสูงและการรายงานที่จำกัด
ราคาของ Leadpages
- ทดลองใช้ฟรี: 14 วัน
- มาตรฐาน: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: การกำหนดราคาแบบกำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Leadpages
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 290 รายการ)
5. GetResponse
GetResponse มาพร้อมกับ AI prompt ที่น่าทึ่งซึ่งสร้างหน้า landing ที่ดึงดูดสายตาได้อย่างรวดเร็ว
เพียงแค่เพิ่มรายละเอียดเล็กน้อย เช่น ชื่อธุรกิจของคุณ คำอธิบาย และโลโก้ (ระบบจะใช้โลโก้เพื่อดึงสีประจำแบรนด์) คุณก็สามารถสร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่ดูดีและปรับแต่งได้ภายในไม่กี่วินาที
นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณสามารถเพิ่มข้อมูลที่สร้างจากหน้าแลนดิ้งเพจเฉพาะไปยังรายการได้อย่างราบรื่น และนำไปใช้ต่อในแคมเปญการกำหนดเป้าหมายใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GetResponse
- ใช้คุณสมบัติของ AI ในการสร้างเนื้อหาสำหรับการเขียนคำโฆษณา
- ปรับแต่งแม่แบบหน้า landing page
- ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือสร้างช่องทางการขายอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ GetResponse
- เส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่ในการปรับตัวกับคุณสมบัติขั้นสูง
- ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซดูซับซ้อนเกินไปเล็กน้อย
ราคาของ GetResponse
- ทดลองใช้ฟรี มีให้บริการ
- การตลาดทางอีเมล: $19/เดือน
- การตลาดอัตโนมัติ: $59/เดือน
- การตลาดอีคอมเมิร์ซ: $119/เดือน
คะแนนและรีวิว GetResponse
- G2: 4. 3/5 (600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (470+ รีวิว)
6. ActiveCampaign
เครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งเพจบน ActiveCampaign ช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บทรัพยากรทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวอย่างสะดวกสบาย ทำให้การเข้าถึงง่ายขึ้น
ผู้ใช้ชื่นชอบขั้นตอนการลงทะเบียนที่ราบรื่น เครื่องมือเหล่านี้ยังช่วยในการใช้แบบฟอร์มแบบอินไลน์ การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย และเนื้อหาตามเงื่อนไข
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ActiveCampaign
- ใช้เทมเพลตหน้าแลนดิ้งที่ปรับแต่งได้สูง
- รับห้องสมุดทรัพยากรที่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้ใหม่เพื่อให้เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว
- เข้าใจประสิทธิภาพของหน้าแลนดิ้งด้วยแดชบอร์ดที่ปรับปรุงและเมตริกที่ติดตาม
ข้อจำกัดของ ActiveCampaign
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการทดสอบ A/B บนหน้าแลนดิ้งเพจยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
- ไม่มีคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับ AI
ราคาของ ActiveCampaign
- ไลท์: เริ่มต้นที่ $29/เดือนต่อผู้ใช้
- เพิ่มเติม: เริ่มต้นที่ $49/เดือนต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $149/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ ActiveCampaign
- G2: 4. 5/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
7. วิชพอนด์
Wishpond เป็นชุดเครื่องมือการตลาดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการสร้างโอกาสทางการขายและการมีส่วนร่วมกับลูกค้า
สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นคือเซิร์ฟเวอร์ความเร็วสูงที่ตั้งอยู่ทั่วโลก ซึ่งช่วยให้หน้าแลนดิ้งโหลดได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถใช้โดเมนที่กำหนดเอง, โดเมนย่อยของ Wishpond, หรือแท็บ Facebook สำหรับการส่งหน้าเว็บได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wishpond
- เพิ่มป๊อปอัปและแบนเนอร์ต้อนรับเพื่อเปลี่ยนผู้เข้าชมให้กลายเป็นลูกค้า
- สร้างหน้าที่น่าสนใจได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือแก้ไขหน้าแลนดิ้งที่ใช้งานง่ายแบบลากและวาง
- ใช้การทดสอบ A/B แบบแยกส่วนด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
ข้อจำกัดของ Wishpond
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าการสนับสนุนลูกค้าไม่เพียงพอ
- ไม่มีการทดลองให้ใช้
ราคาของ Wishpond
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Wishpond
- G2: 3. 7/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
8. Brevo
Brevo ซึ่งเดิมรู้จักในชื่อ SendInBlue มาพร้อมกับเครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งที่ใช้งานง่ายและมีฟีเจอร์หลากหลาย
เป็นที่รู้จักสำหรับการผสานการทำงานทั้งระบบอีเมลและ SMS อัตโนมัติบนหน้าแลนดิ้งเพจ ดังนั้นเมื่อคุณสร้างลูกค้าเป้าหมายแล้ว พวกเขาจะถูกนำเข้าสู่รายการรีทาร์เก็ตติ้งทันที
คุณสมบัติเด่นของ Brevo
- เพลิดเพลินกับคุณสมบัติการปรับแต่งและการแบ่งกลุ่มที่หลากหลายบนหน้าแลนดิ้งเพจ
- ใช้เครื่องมือแก้ไขที่ใช้งานง่ายเพื่อสร้างแคมเปญอีเมลและจดหมายข่าว
- หน้า landing ที่สร้างตามความต้องการ
- ปรับแต่งข้อกำหนดการเก็บรักษาบันทึกเพื่อความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
ข้อจำกัดของ Brevo
- แผนฟรีไม่มีคุณสมบัติของหน้า landing page
- การขาดความละเอียดในการรายงานและการวิเคราะห์
ราคาของ Brevo
- ฟรี: รายชื่อผู้ติดต่อไม่จำกัด
- เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $25/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $65/เดือนต่อผู้ใช้
- BrevoPlus: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิว Brevo
- G2: 4. 5/5 (650+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1850+ รีวิว)
9. OptimizePress
OptimizePress เชี่ยวชาญในการสร้างหน้าแลนดิ้งเพจบน WordPress โดยเฉพาะ มาพร้อมกับเทมเพลตหน้าแลนดิ้งเพจหลายร้อยแบบ ซึ่งช่วยให้คุณปรับแต่งทุกองค์ประกอบบนหน้าได้อย่างอิสระ
สำหรับผู้ใช้ WordPress, OptimizePress กลายเป็นส่วนขยายตามธรรมชาติ เนื่องจากมันสร้างเพียงหน้าเว็บที่เป็นมิตรกับ WordPress
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OptimizePress
- สร้างหน้าแลนดิ้งได้ไม่จำกัดจากแผนพื้นฐาน
- รับการฝึกอบรมการตลาดระดับพรีเมียมในฐานะผู้ใช้ใหม่กับ Optimize University
- เพลิดเพลินกับบริการลูกค้าที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว
- รับการรับประกันคืนเงินภายใน 30 วัน โดยไม่มีความเสี่ยง
ข้อจำกัดของ OptimizePress
- แผนฟรีไม่มีเครื่องมือสร้างหน้า landing page
- เสนอเฉพาะส่วนขยายที่เฉพาะเจาะจงกับ WordPress เท่านั้น
ราคาของ OptimizePress
- สำหรับผู้รับเหมาเท่านั้น: $179/ปี ต่อผู้ใช้
- ชุดเริ่มต้นสำหรับห้องสวีท: $299/ปี ต่อผู้ใช้
- Suite Pro: $499/ปี ต่อผู้ใช้
คะแนนและความคิดเห็นของ OptimizePress
- G2: 3. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
10. OptinMonster
OptinMonster เป็นเครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น มีชื่อเสียงในด้านความราบรื่นและใช้งานง่ายสำหรับการสร้างหน้าแลนดิ้งเพจ เพียงเลือกเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า ปรับแต่งให้เข้ากับภาษาของแบรนด์คุณ ทดสอบ และปรับแต่งเพิ่มเติม
มันมาพร้อมกับรูปแบบที่หลากหลาย รวมถึงป๊อปอัพ แถบลอยตัว โอเวอร์เลย์เต็มหน้าจอ และสไลด์อิน ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การปรับแต่งบนหน้าเว็บที่ช่วยยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OptinMonster
- รับแบบฟอร์มหลากหลายประเภทและอินเทอร์เฟซผู้ใช้
- ใช้การกำหนดเป้าหมายตามตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และสร้างหน้าแลนดิ้งเพจ
- ใช้เครื่องมือแบ่งกลุ่มลูกค้าของพวกเขาเพื่อการกำหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงสูง
- ใช้ล้อเกมมิฟิเคชันสำหรับการตลาดแบบเกมมิฟิเคชัน
ข้อจำกัดของ OptinMonster
- มีคุณสมบัติบางอย่างที่ตอบสนองช้าเมื่อเข้าถึงผ่านอุปกรณ์มือถือ
- ไม่มีความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์
ราคาของ OptinMonster
- พื้นฐาน: $16/เดือน
- บวก: $32/เดือน
- ข้อดี: $69/เดือน
- การเติบโต: $99/เดือน
คะแนนและรีวิว OptinMonster
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
เครื่องมือการตลาดอื่น ๆ
ในขณะที่ Unbounce และเครื่องมือที่เราได้พูดถึงมุ่งเน้นไปที่การสร้างโอกาสในการขายและการแปลงเป็นลูกค้า เครื่องมือแบบครบวงจรอย่าง ClickUp จะช่วยให้คุณปรับแต่งแคมเปญการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างแผนก สร้างเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมด้วยความช่วยเหลือของ AI และจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิผล
คลิกอัพ
ClickUp ช่วยให้คุณสร้างสรรค์และดำเนินแคมเปญการตลาด ฝ่าฟันความท้าทายจากการทำงานแบบแยกส่วน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ชุดเครื่องมือการตลาดของ ClickUpมอบพื้นที่ทำงานร่วมกันให้คุณในการสร้างและติดตามแคมเปญ รวมถึงสามารถทำงานร่วมกับทีมอื่น ๆ เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกและการอนุมัติจากพวกเขาได้อีกด้วย
พลังของ ClickUp ไม่ได้จำกัดอยู่ แค่การจัดการโครงการด้านการตลาดเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวช่วยสำคัญในการสร้างสรรค์เนื้อหาคุณภาพสูงสำหรับแคมเปญการตลาดเนื้อหาของคุณอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นข้อความอีเมล เนื้อหาหน้าแลนดิ้ง หรือบล็อก เพียงแค่ป้อนวัตถุประสงค์ลงในคำสั่ง AI ของ ClickUpคุณก็พร้อมเริ่มต้นได้ทันที
ClickUp ยังมาพร้อมกับไลบรารีเทมเพลตที่น่าทึ่ง สำหรับการสร้างปฏิทินเนื้อหา แผนที่ทางการตลาด และการเขียนเนื้อหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและบรรลุ เป้าหมายทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เปลี่ยน การเขียนเนื้อหาภายในไม่กี่วินาทีให้ดูเป็นมืออาชีพ ตรงประเด็น หรือดึงดูดใจมากขึ้น
- สำรวจ การบริหารโครงการด้วยแผนฟรีของพวกเขา
- สร้างเนื้อหาคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วโดยใช้คำสั่งจากClickUp AI
- ไฮไลต์ข้อความใด ๆ แล้วให้แถบเครื่องมือ AI ปรับปรุงให้เหมาะสม
- สร้างสรุปและรายการดำเนินการได้ทันทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานธุรการ
- แปลภาษาและตรวจสอบการสะกดคำและไวยากรณ์ภายในแพลตฟอร์ม
- นำความคิดมาสู่ชีวิตด้วยกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หรือแบบไม่พร้อมกัน
- จัดการเอกสารบรีฟสร้างสรรค์ร่วมกันผ่าน ClickUp Docs
- ถ่ายทอดคำแนะนำที่ชัดเจนและเร่งกระบวนการตอบกลับเนื้อหาด้วยการตรวจทาน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ขาดตัวเลือกในการใช้เกมมิฟิเคชัน
- ผู้ใช้บางท่านพบว่าตัวเลือกการติดตามเวลาต้องการการปรับปรุง
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: พร้อมใช้งานในแผนชำระเงินทุกประเภทสำหรับสมาชิก $5/พื้นที่ทำงาน/เดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
การเลือกสิ่งที่ดีที่สุด: เครื่องมือสร้างหน้า Landing Page ที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ
การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการสร้างหน้าแลนดิ้งเพจมีความสำคัญต่อความสำเร็จทางการตลาดของคุณ ทางเลือกแต่ละตัวจาก Unbounce มีจุดเด่นของตัวเอง เช่น AI ที่เจ๋งของ Instapage หรือตัวแก้ไขที่ใช้งานง่ายของ Landingi
เมื่อเราสรุปการสำรวจเชิงลึกเกี่ยวกับเครื่องมือหน้า landing page นี้แล้ว เป็นที่ชัดเจน ว่าเครื่องมือจัดการโครงการอย่าง ClickUpได้กลายเป็นพันธมิตรสำคัญในการแสวงหาการเติบโตแบบ growth hacking เนื่องจากความสามารถในการใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อยกระดับการจัดการโครงการแบบครบวงจร
ClickUp มอบโอกาสมากมายให้กับนักการตลาด
ยกระดับเกมการตลาดของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลองใช้ ClickUp วันนี้!?