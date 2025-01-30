10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Pendo สำหรับทีมผลิตภัณฑ์ในปี 2025

เมื่อก่อนนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทราบวิธีที่ผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ แอป หรือบริการของคุณอย่างแท้จริง แน่นอนว่าแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง Google Analytics มีอยู่แล้ว แต่กิจกรรมของผู้ใช้แต่ละคนนั้นยังคงเป็นความลับที่ปกปิดไว้อย่างแน่นหนา
นั่นเป็นเรื่องของอดีตไปแล้ว แพลตฟอร์มการนำดิจิทัลมาใช้เช่น Pendo สามารถเปิดเผยข้อมูลเบื้องหลังประสบการณ์ของผู้ใช้และมอบให้คุณได้
คุณสมบัติเช่นการเล่นซ้ำเซสชั่นและการวิเคราะห์ผู้ใช้ช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์มีความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมและกิจกรรม ทำให้คุณสามารถออกแบบประสบการณ์ลูกค้าและพนักงานได้ดียิ่งขึ้น
Pendo เป็นที่รู้จักกันดี แต่ไม่ใช่เครื่องมือเดียวในพื้นที่นี้ ในคู่มือนี้ เราจะเปิดเผยทางเลือก Pendo ที่ดีที่สุด 10 รายการเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้—รวมถึงเครื่องมือที่น่าตื่นเต้นซึ่งสามารถเปลี่ยนวิธีที่ทีมของคุณจัดการผลิตภัณฑ์ไปตลอดกาล ?
เพนโดคืออะไร?
Pendo เป็นแพลตฟอร์มประสบการณ์ผลิตภัณฑ์และการใช้งานดิจิทัลที่ได้รับความนิยม ซึ่งช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์สามารถส่งมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีขึ้นโดยอาศัยข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกที่แท้จริง
แพลตฟอร์มประสบการณ์ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ผู้ใช้ การบันทึกและเล่นซ้ำเซสชัน แผนงานผลิตภัณฑ์การค้นพบและการตรวจสอบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ และคู่มือและการสนับสนุนในแอป
ซอฟต์แวร์นี้เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่สามารถปรับให้เหมาะสำหรับทั้งประสบการณ์ของผู้ใช้และพนักงาน—ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับบริษัทที่ต้องการมุ่งเน้นทั้งภายนอกและภายใน ✔️
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของเพนโด?
มีแพลตฟอร์มทางเลือกสำหรับการนำดิจิทัลมาใช้หลายร้อยแพลตฟอร์ม ซึ่งทำให้การเปรียบเทียบไม่ใช่เรื่องง่าย โชคดีที่เราได้จัดทำรายการตรวจสอบง่ายๆ เพื่อช่วยให้คุณค้นหาโซลูชันการวิเคราะห์หรือทางเลือกของ Pendo ที่เหมาะสม
นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อมองหาทางเลือกแทน Pendo:
- คุณสมบัติ: คุณสมบัติใดที่สำคัญที่สุด? คุณให้ความสำคัญกับตัวเลือกการรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายมากกว่า หรือให้ความสำคัญกับวิธีที่ซอฟต์แวร์ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึก?
- โครงสร้างราคา: เครื่องมือบางชนิดมีแผนราคาที่เปลี่ยนแปลงตามจำนวนผู้ใช้, จำนวนเซสชั่น, จำนวนกิจกรรม, หรือผู้ใช้ปลายทาง. แบบไหนเหมาะกับคุณที่สุด?
- ความสะดวกในการใช้งาน: แอปใหม่นี้ใช้งานง่ายเพียงใด? ทีมงานทั้งหมดของคุณสามารถใช้แอปนี้ได้อย่างประสบความสำเร็จในการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้หรือสำหรับการแนะนำผู้ใช้ใหม่หรือไม่?
- ความร่วมมือ: คุณสามารถแบ่งปันข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกกับทีมอื่นหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างง่ายดายหรือไม่?
- ปัญญาประดิษฐ์ (AI): เครื่องมือนี้ใช้ AI หรือไม่? สิ่งนี้ช่วยเสริมการทำงานและกระบวนการของคุณหรือไม่?
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Pendo คือทางเลือกที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด ให้พิจารณาจุดต่าง ๆ ที่กล่าวไว้ข้างต้น จัดลำดับความสำคัญของแต่ละข้อ และใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยคุณเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ
10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดของ Pendo ที่ควรใช้
Pendo เป็นตัวเลือกที่มีประโยชน์สำหรับทีมที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม Pendo ไม่ใช่เครื่องมือเดียวที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน และควรพิจารณาทางเลือกอื่น ๆ นอกเหนือจาก Pendo เพื่อดูว่าเครื่องมือใดเหมาะสมกับความต้องการของทีมมากกว่า
นี่คือ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Pendo ที่เราคิดว่าคุณควรพิจารณาในปีนี้
1. Whatfix
Whatfix คือแพลตฟอร์มการนำดิจิทัลมาใช้ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ใช้, การปฏิบัติตามกระบวนการ, และการค้นพบคุณสมบัติ ด้วย Whatfix ทีมผลิตภัณฑ์สามารถสังเกตพฤติกรรมของผู้ใช้, ติดตามการใช้งานคุณสมบัติ, รับข้อเสนอแนะ, และให้การสนับสนุนและคำแนะนำแก่ลูกค้าแบบเรียลไทม์ ⌚
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Whatfix
- จัดให้มีการฝึกอบรมภายในแอปและการสนับสนุนลูกค้าแก่ผู้ใช้ปลายทาง
- เพิ่มการยอมรับของผู้ใช้ด้วยการแนะนำการใช้งานและวิดเจ็ต
- ปรับแต่งประสบการณ์ให้เหมาะกับบุคคลด้วยการแบ่งกลุ่มอย่างชาญฉลาดและการจัดบริบท
ข้อจำกัดของ Whatfix
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพบความยากลำบากในการติดตั้ง Whatfix ร่วมกับผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ SaaS อื่นๆ
- การเดินทางแห่งการเรียนรู้สำหรับ Whatfix อาจค่อนข้างซับซ้อน ตามที่ผู้ใช้บางรายกล่าว
ราคาของ Whatfix
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Whatfix
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
2. แอมพลิจูด
แอมพลิจูดเป็นซอฟต์แวร์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และติดตามเหตุการณ์ ทีมสามารถใช้ทางเลือกของ Pendo นี้เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องสูง จากนั้นนำข้อมูลนี้ไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ แพลตฟอร์มนี้ประกอบด้วยฟีเจอร์สำหรับการวิเคราะห์ การทดลอง และการปรับให้เหมาะสม รวมถึงข้อมูลลูกค้า ▶️
คุณสมบัติเด่นของแอมพลิจูด
- วางแผนและดำเนินการทดสอบ A/B เพื่อระบุตัวเลือกที่ดีที่สุด
- สร้างโปรไฟล์ลูกค้าและรายชื่อกลุ่มเป้าหมายด้วยแพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้าในตัว
- ปรับแต่งเนื้อหาในอนาคตด้วยกลุ่มเป้าหมายที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
ข้อจำกัดของความกว้างคลื่น
- ผู้ใช้บางท่านต้องการให้มีแม่แบบที่คุณสามารถปรับแต่งได้ในขั้นตอนการตั้งค่า
- คุณไม่สามารถสร้างแผงข้อมูลประวัติศาสตร์แบบสมบูรณ์ได้ โดยมีข้อมูลย้อนหลังเพียง 365 วันที่ผ่านมาเท่านั้น
การกำหนดราคาแบบแอมพลิจูด
- เริ่มต้น: ฟรี
- เพิ่มเติม: เริ่มต้นเพียง $49/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
- การเติบโต: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับแอมพลิจูด
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
3. WalkMe
WalkMe เป็นแพลตฟอร์มการนำดิจิทัลมาใช้ที่ออกแบบมาเพื่อขจัดความขัดแย้งในผลิตภัณฑ์ดิจิทัล ซอฟต์แวร์นี้จะซ้อนทับบนเว็บแอปของคุณเพื่อระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้น จากนั้นให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานและการใช้งานผลิตภัณฑ์ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WalkMe
- เข้าใจว่าผู้ใช้ใช้งานตามขั้นตอนที่ตั้งใจไว้หรือไม่
- มอบประสบการณ์ดิจิทัลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลในเวลาที่เหมาะสม ด้วยระบบอัตโนมัติ
- ขจัดอุปสรรคเพื่อขับเคลื่อนประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและเพิ่มการนำฟีเจอร์ไปใช้
ข้อจำกัดของ WalkMe
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าแพลตฟอร์มโหลดช้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์
- แม้ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ผู้ใช้แนะนำว่ามีประโยชน์หากมีใครสักคนในทีมที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในด้าน HTML และ CSS
ราคาของ WalkMe
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและความคิดเห็นของ WalkMe
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
4. กอง
Heap เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกดิจิทัลที่ช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์เข้าใจเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ จากนั้นสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มการรักษาผู้ใช้ การเปลี่ยนแปลง และการประสบการณ์ของผู้ใช้ ทีมผลิตภัณฑ์สามารถใช้ซอฟต์แวร์นี้เพื่อเข้าใจสิ่งที่ทำงานได้ดีและสิ่งที่ไม่ได้ผล พร้อมข้อมูลลูกค้าจริงเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดมากมาย
- รับบริบททั้งหมดเบื้องหลังการทำงานของผู้ใช้ในคลิกเดียว
- ระบุโอกาสในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยความสามารถทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่ติดตั้งไว้ในตัว
- ติดตามและทำความเข้าใจการมีส่วนร่วมของผลิตภัณฑ์ผ่านอุปกรณ์หลากหลายประเภท
ข้อจำกัดของฮีป
- ผู้ใช้บางรายพลาดฟังก์ชันการทำงานที่มีอยู่ใน Pendo เช่น การแนะนำผลิตภัณฑ์แบบมีไกด์และแบบสำรวจ NPS
- Heap ติดตามเฉพาะการโต้ตอบกับส่วนหน้าเท่านั้น ดังนั้นคุณจะต้องใช้เครื่องมืออื่นเพื่อติดตามการโต้ตอบกับส่วนหลัง
การกำหนดราคาแบบกอง
- ฟรี
- การเติบโต: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ข้อดี: ติดต่อเพื่อขอราคา
- พรีเมียร์: ติดต่อเพื่อขอราคา
การจัดอันดับและรีวิวจากผู้ใช้
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
5. ยูสเซอร์เลน
Userlane เป็นแพลตฟอร์มการนำทางดิจิทัลที่ออกแบบมาสำหรับทีมผลิตภัณฑ์ที่ต้องการมุมมองแบบเต็มรูปแบบของประสบการณ์การใช้งานแอป เพื่อให้เข้าใจการยอมรับของผู้ใช้และทำการปรับปรุงได้ แพลตฟอร์มทางเลือกของ Pendo นี้ยังสามารถใช้เพื่อให้บริการสนับสนุนลูกค้าตามความต้องการในแอป พร้อมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบริบทและคู่มือผู้ใช้ที่น่าสนใจอย่างมาก
คุณสมบัติเด่นของ Userlane
- เข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้แบบเรียลไทม์ในแอปพลิเคชันต่างๆ
- วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าของคุณเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้
- สร้างและเผยแพร่เนื้อหาอัตโนมัติที่เกี่ยวข้องพร้อมคำแนะนำในแอป
ข้อจำกัดของ Userlane
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้มีแม่แบบสำหรับการดาวน์โหลดรายงานเพื่อช่วยให้การรายงานง่ายขึ้น
- อาจเป็นเรื่องยากที่จะจัดการหากคุณมีคู่มือจำนวนมาก ตามที่ผู้ใช้บางรายกล่าว
ราคาของ Userlane
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Userlane
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
6. สมาร์ทลุค
Smartlook เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ให้บริการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และข้อมูลเชิงภาพของผู้ใช้ แพลตฟอร์มนี้ผสานข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเข้าด้วยกัน เพื่อให้ทีมผลิตภัณฑ์สามารถมองเห็นภาพรวมอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ใช้ในแอปพลิเคชันของตน ช่วยให้ตัดสินใจได้ดีขึ้นในกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartlook
- ดูว่าผู้ใช้ดำเนินการอะไรบ้างด้วยเครื่องมือบันทึกเซสชัน
- ใช้แผนที่ความร้อนของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือเพื่อติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้
- ใช้การวิเคราะห์แอปมือถือและเว็บไซต์เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้ใช้
ข้อจำกัดของ Smartlook
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับการบันทึกเซสชันไม่สมบูรณ์
- เครื่องมือนี้อาจได้รับประโยชน์จากการมีตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติมสำหรับรายงาน ตามที่ผู้ใช้บางรายแนะนำ
ราคาของ Smartlook
- ฟรี
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $55 ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Smartlook
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
7. Appcues
Appcues เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่การใช้งานที่ออกแบบมาสำหรับทีมผลิตภัณฑ์ที่ต้องการปรับปรุงประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานของผู้ใช้ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ทีมสามารถสร้างประสบการณ์ในแอปที่ปรับแต่งได้สำหรับผู้ใช้ใหม่ ด้วยการออกแบบประสบการณ์ การกำหนดเป้าหมายอัจฉริยะ และการติดตามพฤติกรรมผู้ใช้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Appcues
- ออกแบบกระบวนการเริ่มต้นใช้งานและรายการตรวจสอบที่ปรับให้เหมาะกับผู้ใช้ใหม่แต่ละราย
- เพิ่มการมีส่วนร่วมด้วยข้อความสไลด์เอาต์, ทูลทิป และจุดไฮไลต์
- รวบรวมความคิดเห็นของผู้ใช้ผ่านการสำรวจในแอป
ข้อจำกัดของ Appcues
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกหงุดหงิดกับการบันทึกอัตโนมัติ เนื่องจากอาจทำให้ยากต่อการทดสอบการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นและย้อนกลับได้อย่างรวดเร็ว
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นภายใน Appcues
ราคาของ Appcues
- สิ่งจำเป็น: เริ่มต้นที่ $249/เดือน สำหรับใบอนุญาตผู้ใช้สามราย
- การเติบโต: จาก $879/เดือน สำหรับ 10 ใบอนุญาตผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Appcues
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
8. กลาสบ็อกซ์
Glassbox เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์ประสบการณ์ลูกค้าดิจิทัลที่ช่วยให้ทีมสามารถสร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้แอปและผลิตภัณฑ์ดิจิทัล ด้วยทางเลือกแทน Pendo นี้ ทีมผลิตภัณฑ์สามารถจับทุกการโต้ตอบของผู้ใช้ วิเคราะห์การเดินทางของลูกค้า และติดตามประสิทธิภาพการทำงานได้ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Glassbox
- รวบรวมข้อมูลผู้ใช้และระบุแนวโน้มของผู้ใช้ตลอดเวลา
- ระบุปัญหาและดำเนินการแก้ไขเพื่อปรับปรุงการไหลของผู้ใช้
- ร่วมมือกับทีมอื่น ๆ เพื่อแบ่งปันข้อมูลและจัดลำดับความสำคัญของการปรับปรุงที่เหมาะสม
ข้อจำกัดของ Glassbox
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานและการเพิ่มโค้ดลงในเว็บไซต์ของพวกเขาเป็นความท้าทาย
- การจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้สำหรับหลายทีมอาจได้รับการปรับปรุง ตามที่ผู้ใช้บางรายเสนอแนะ
ราคาของ Glassbox
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Glassbox
- G2: 4. 9/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
9. มิกซ์เพนเนล
Mixpanelเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และการแสดงข้อมูลที่ช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ทุกคนสามารถดูข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้ แบ่งปันข้อมูลข้ามทีม และเลือกแนวทางที่ถูกต้องในการพัฒนาต่อไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mixpanel
- รับการอัปเดตสดเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้โต้ตอบกับแอปของคุณ
- วิเคราะห์เส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ
- สร้างบอร์ดที่เปลี่ยนข้อมูลผู้ใช้ให้กลายเป็นแผนภูมิและกราฟที่มองเห็นได้ชัดเจน
ข้อจำกัดของ Mixpanel
- ผู้ใช้บางรายแสดงความประสงค์ให้มีการปรับแต่งตัวเลือกสำหรับแดชบอร์ดได้ดียิ่งขึ้น
- ตามที่ผู้ใช้บางรายระบุว่า การดึงข้อมูลดิบเพื่อนำไปใช้ในแอปพลิเคชันอื่นอาจเป็นเรื่องท้าทาย
ราคาของ Mixpanel
- เริ่มต้น: ฟรี
- การเติบโต: จาก $20/เดือน
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $833/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Mixpanel
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
10. ฮอตจา
Hotjar เป็นเครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรมและแผนที่ความร้อนของเว็บไซต์ที่ช่วยให้ทีมเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ของตนได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น มากกว่าแค่ตัวเลขพื้นฐาน ฟีเจอร์ของ Hotjar ประกอบด้วยแผนที่ความร้อน การบันทึกหน้าจอ แบบสำรวจ ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ และการสัมภาษณ์ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hotjar
- ดูว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณใช้งานส่วนใดบ้างด้วยแผนที่ความร้อน
- ดูเซสชันของผู้ใช้เพื่อระบุจุดติดขัดในกระบวนการใช้งานของผู้ใช้
- ขอความคิดเห็นหรือจัดสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวกับผู้ใช้เว็บไซต์จริง
ข้อจำกัดของ Hotjar
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้การนำทางและประสบการณ์บนแดชบอร์ดมีความเป็นระเบียบและราบรื่นมากขึ้น
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการเพิ่ม Hotjar ลงในเว็บไซต์ของตนส่งผลเสียต่อความเร็วในการโหลดหน้าเว็บและประสิทธิภาพการทำงาน
ราคาของ Hotjar
- HotJar Observe Basic: ฟรี
- HotJar Observe Plus: $39/เดือน
- HotJar Observe Business: $99+/เดือน
- ระดับการสังเกตของ HotJar: $213+/เดือน
- HotJar Ask พื้นฐาน: ฟรี
- HotJar Ask Plus: $59/เดือน
- HotJar Ask Business: $79+/เดือน
- HotJar Ask Scale: $159+/เดือน
- HotJar Engage Basic: ฟรี
- HotJar Engage Plus: $350/เดือน
- HotJar Engage Business: $550/เดือน
- HotJar Engage Scale: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Hotjar
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
เครื่องมือทางธุรกิจอื่น ๆ
ทางเลือกเหล่านี้แทน Pendo เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมหากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่แตกต่างสำหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้และผลิตภัณฑ์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้ Pendo ต่อไปหรือเลือกหนึ่งในคู่แข่งของมัน คุณก็ยังคงต้องการเครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์อื่น ๆเพื่อช่วยคุณให้ครบครันกับระบบเทคโนโลยีของคุณ
คลิกอัพ
ClickUp คือแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ดีที่สุดสำหรับทีมผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทำให้ประสบการณ์ง่ายขึ้นและส่งมอบการอัปเดตได้เร็วขึ้น คุณสามารถวางแผนตำแหน่งและวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์ของคุณได้, ทำให้ทีมของคุณสนับสนุนเป้าหมายของคุณ, และปรับปรุงได้รวดเร็วขึ้นด้วยแพลตฟอร์มการจัดการผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรของเรา
ใช้ ClickUp เพื่อสร้างแผนงานผลิตภัณฑ์ที่ชาญฉลาดและจัดระเบียบข้อเสนอแนะ อีปิค และการสปรินต์ทั้งหมดในที่เดียวที่แชร์ได้ ดูวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของคุณด้วยมุมมองระดับทีม เวิร์กโฟลว์ และการทำงานอัตโนมัติ—ไม่จำเป็นต้องส่งต่องานด้วยตนเอง
ขอบคุณClickUp AI ที่ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการจัดการผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้อย่างราบรื่น สร้างเอกสารผลิตภัณฑ์ จัดระเบียบความคิดเห็นจากผู้ใช้ และขอสรุปที่คุณสามารถนำไปใช้ในอัปเดตผลิตภัณฑ์แม่แบบการวางแผนกลยุทธ์ และแม่แบบการตัดสินใจ
ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อการร่วมมือ ดังนั้นทีมผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถทำงานร่วมกับแผนกภายในและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้เพื่อคิดค้นและแบ่งปันข้อมูลภายในเทมเพลตกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลที่คุณรวบรวมจากทางเลือกแทน Pendo ของคุณสามารถอยู่ในที่เดียวที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ได้ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- นำข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้ทั้งหมดของคุณมาไว้ในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบภาพเดียว
- สร้างแผนงานผลิตภัณฑ์ที่เป็นระบบ
- ใช้ ClickUpเป็นแอปติดตามเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้สมาชิกในทีมบรรลุเป้าหมายของพวกเขา
- วางแผน, เขียน, และแบ่งปันข้อมูลสินค้าด้วยClickUp Docs
- รับมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับแผนงานและวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยClickUp Dashboards
- ร่วมมือกับทีมการตลาดและทีมขายของคุณเกี่ยวกับการอัปเดตและเปิดตัวสินค้า
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ด้วยคุณสมบัติมากมายและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย ผู้ใช้บางรายอาจรู้สึกว่า ClickUp มีความซับซ้อนเกินไปในช่วงแรก
- ฟีเจอร์ AI ของ ClickUp ที่หลายคนรอคอย เช่น สรุปโครงการและการสรุปสแตนด์อัพ ยังไม่มีให้ใช้งานในแอปขณะนี้ แต่จะเปิดตัวเร็วๆ นี้
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5 ต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
ใช้ประโยชน์จากพลังของข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้
เมื่อคุณพิจารณาเครื่องมือการนำดิจิทัลมาใช้ทั้งหมดที่มีอยู่ คุณจะพบกับภูมิทัศน์ที่หลากหลายของแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับวิธีที่ทีมผลิตภัณฑ์ของคุณพัฒนาประสบการณ์ผู้ใช้ ใช้คู่มือนี้เพื่อช่วยคุณค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Pendo สำหรับความต้องการของคุณ—ไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายเพื่อรับข้อมูลผู้ใช้ที่ละเอียดมากขึ้น หรือค้นหาวิธีที่ดีกว่าในการแบ่งปันสิ่งที่คุณมีกับทีมของคุณ
เมื่อคุณดำดิ่งลึกเข้าไปในโลกของทางเลือกแทน Pendo ให้พิจารณาเครื่องมืออื่น ๆ ที่สามารถสนับสนุนการเดินทางของคุณในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เปลี่ยนวิธีการที่คุณจัดการผลิตภัณฑ์ด้วย ClickUpสมัครฟรีตอนนี้ ✨