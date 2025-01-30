บล็อก ClickUp
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Pendo สำหรับทีมผลิตภัณฑ์ในปี 2025

Engineering Team
30 มกราคม 2568

เมื่อก่อนนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทราบวิธีที่ผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ แอป หรือบริการของคุณอย่างแท้จริง แน่นอนว่าแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง Google Analytics มีอยู่แล้ว แต่กิจกรรมของผู้ใช้แต่ละคนนั้นยังคงเป็นความลับที่ปกปิดไว้อย่างแน่นหนา

นั่นเป็นเรื่องของอดีตไปแล้ว แพลตฟอร์มการนำดิจิทัลมาใช้เช่น Pendo สามารถเปิดเผยข้อมูลเบื้องหลังประสบการณ์ของผู้ใช้และมอบให้คุณได้

คุณสมบัติเช่นการเล่นซ้ำเซสชั่นและการวิเคราะห์ผู้ใช้ช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์มีความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมและกิจกรรม ทำให้คุณสามารถออกแบบประสบการณ์ลูกค้าและพนักงานได้ดียิ่งขึ้น

Pendo เป็นที่รู้จักกันดี แต่ไม่ใช่เครื่องมือเดียวในพื้นที่นี้ ในคู่มือนี้ เราจะเปิดเผยทางเลือก Pendo ที่ดีที่สุด 10 รายการเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้—รวมถึงเครื่องมือที่น่าตื่นเต้นซึ่งสามารถเปลี่ยนวิธีที่ทีมของคุณจัดการผลิตภัณฑ์ไปตลอดกาล ?

เพนโดคืออะไร?

Pendo เป็นแพลตฟอร์มประสบการณ์ผลิตภัณฑ์และการใช้งานดิจิทัลที่ได้รับความนิยม ซึ่งช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์สามารถส่งมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีขึ้นโดยอาศัยข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกที่แท้จริง

แพลตฟอร์มประสบการณ์ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ผู้ใช้ การบันทึกและเล่นซ้ำเซสชัน แผนงานผลิตภัณฑ์การค้นพบและการตรวจสอบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ และคู่มือและการสนับสนุนในแอป

ซอฟต์แวร์นี้เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่สามารถปรับให้เหมาะสำหรับทั้งประสบการณ์ของผู้ใช้และพนักงาน—ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับบริษัทที่ต้องการมุ่งเน้นทั้งภายนอกและภายใน ✔️

คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของเพนโด?

มีแพลตฟอร์มทางเลือกสำหรับการนำดิจิทัลมาใช้หลายร้อยแพลตฟอร์ม ซึ่งทำให้การเปรียบเทียบไม่ใช่เรื่องง่าย โชคดีที่เราได้จัดทำรายการตรวจสอบง่ายๆ เพื่อช่วยให้คุณค้นหาโซลูชันการวิเคราะห์หรือทางเลือกของ Pendo ที่เหมาะสม

นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อมองหาทางเลือกแทน Pendo:

  • คุณสมบัติ: คุณสมบัติใดที่สำคัญที่สุด? คุณให้ความสำคัญกับตัวเลือกการรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายมากกว่า หรือให้ความสำคัญกับวิธีที่ซอฟต์แวร์ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึก?
  • โครงสร้างราคา: เครื่องมือบางชนิดมีแผนราคาที่เปลี่ยนแปลงตามจำนวนผู้ใช้, จำนวนเซสชั่น, จำนวนกิจกรรม, หรือผู้ใช้ปลายทาง. แบบไหนเหมาะกับคุณที่สุด?
  • ความสะดวกในการใช้งาน: แอปใหม่นี้ใช้งานง่ายเพียงใด? ทีมงานทั้งหมดของคุณสามารถใช้แอปนี้ได้อย่างประสบความสำเร็จในการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้หรือสำหรับการแนะนำผู้ใช้ใหม่หรือไม่?
  • ความร่วมมือ: คุณสามารถแบ่งปันข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกกับทีมอื่นหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างง่ายดายหรือไม่?
  • ปัญญาประดิษฐ์ (AI): เครื่องมือนี้ใช้ AI หรือไม่? สิ่งนี้ช่วยเสริมการทำงานและกระบวนการของคุณหรือไม่?

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Pendo คือทางเลือกที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด ให้พิจารณาจุดต่าง ๆ ที่กล่าวไว้ข้างต้น จัดลำดับความสำคัญของแต่ละข้อ และใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยคุณเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ

10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดของ Pendo ที่ควรใช้

Pendo เป็นตัวเลือกที่มีประโยชน์สำหรับทีมที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม Pendo ไม่ใช่เครื่องมือเดียวที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน และควรพิจารณาทางเลือกอื่น ๆ นอกเหนือจาก Pendo เพื่อดูว่าเครื่องมือใดเหมาะสมกับความต้องการของทีมมากกว่า

นี่คือ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Pendo ที่เราคิดว่าคุณควรพิจารณาในปีนี้

1. Whatfix

Whatfix คือแพลตฟอร์มการนำดิจิทัลมาใช้ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ใช้, การปฏิบัติตามกระบวนการ, และการค้นพบคุณสมบัติ ด้วย Whatfix ทีมผลิตภัณฑ์สามารถสังเกตพฤติกรรมของผู้ใช้, ติดตามการใช้งานคุณสมบัติ, รับข้อเสนอแนะ, และให้การสนับสนุนและคำแนะนำแก่ลูกค้าแบบเรียลไทม์ ⌚

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Whatfix

  • จัดให้มีการฝึกอบรมภายในแอปและการสนับสนุนลูกค้าแก่ผู้ใช้ปลายทาง
  • เพิ่มการยอมรับของผู้ใช้ด้วยการแนะนำการใช้งานและวิดเจ็ต
  • ปรับแต่งประสบการณ์ให้เหมาะกับบุคคลด้วยการแบ่งกลุ่มอย่างชาญฉลาดและการจัดบริบท

ข้อจำกัดของ Whatfix

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพบความยากลำบากในการติดตั้ง Whatfix ร่วมกับผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ SaaS อื่นๆ
  • การเดินทางแห่งการเรียนรู้สำหรับ Whatfix อาจค่อนข้างซับซ้อน ตามที่ผู้ใช้บางรายกล่าว

ราคาของ Whatfix

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Whatfix

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

2. แอมพลิจูด

แอมพลิจูดเป็นซอฟต์แวร์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และติดตามเหตุการณ์ ทีมสามารถใช้ทางเลือกของ Pendo นี้เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องสูง จากนั้นนำข้อมูลนี้ไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ แพลตฟอร์มนี้ประกอบด้วยฟีเจอร์สำหรับการวิเคราะห์ การทดลอง และการปรับให้เหมาะสม รวมถึงข้อมูลลูกค้า ▶️

คุณสมบัติเด่นของแอมพลิจูด

  • วางแผนและดำเนินการทดสอบ A/B เพื่อระบุตัวเลือกที่ดีที่สุด
  • สร้างโปรไฟล์ลูกค้าและรายชื่อกลุ่มเป้าหมายด้วยแพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้าในตัว
  • ปรับแต่งเนื้อหาในอนาคตด้วยกลุ่มเป้าหมายที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

ข้อจำกัดของความกว้างคลื่น

  • ผู้ใช้บางท่านต้องการให้มีแม่แบบที่คุณสามารถปรับแต่งได้ในขั้นตอนการตั้งค่า
  • คุณไม่สามารถสร้างแผงข้อมูลประวัติศาสตร์แบบสมบูรณ์ได้ โดยมีข้อมูลย้อนหลังเพียง 365 วันที่ผ่านมาเท่านั้น

การกำหนดราคาแบบแอมพลิจูด

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • เพิ่มเติม: เริ่มต้นเพียง $49/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
  • การเติบโต: ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับแอมพลิจูด

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

3. WalkMe

WalkMe เป็นแพลตฟอร์มการนำดิจิทัลมาใช้ที่ออกแบบมาเพื่อขจัดความขัดแย้งในผลิตภัณฑ์ดิจิทัล ซอฟต์แวร์นี้จะซ้อนทับบนเว็บแอปของคุณเพื่อระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้น จากนั้นให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานและการใช้งานผลิตภัณฑ์ ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WalkMe

  • เข้าใจว่าผู้ใช้ใช้งานตามขั้นตอนที่ตั้งใจไว้หรือไม่
  • มอบประสบการณ์ดิจิทัลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลในเวลาที่เหมาะสม ด้วยระบบอัตโนมัติ
  • ขจัดอุปสรรคเพื่อขับเคลื่อนประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและเพิ่มการนำฟีเจอร์ไปใช้

ข้อจำกัดของ WalkMe

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าแพลตฟอร์มโหลดช้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์
  • แม้ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ผู้ใช้แนะนำว่ามีประโยชน์หากมีใครสักคนในทีมที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในด้าน HTML และ CSS

ราคาของ WalkMe

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและความคิดเห็นของ WalkMe

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

4. กอง

Heap เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกดิจิทัลที่ช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์เข้าใจเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ จากนั้นสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มการรักษาผู้ใช้ การเปลี่ยนแปลง และการประสบการณ์ของผู้ใช้ ทีมผลิตภัณฑ์สามารถใช้ซอฟต์แวร์นี้เพื่อเข้าใจสิ่งที่ทำงานได้ดีและสิ่งที่ไม่ได้ผล พร้อมข้อมูลลูกค้าจริงเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดมากมาย

  • รับบริบททั้งหมดเบื้องหลังการทำงานของผู้ใช้ในคลิกเดียว
  • ระบุโอกาสในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยความสามารถทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่ติดตั้งไว้ในตัว
  • ติดตามและทำความเข้าใจการมีส่วนร่วมของผลิตภัณฑ์ผ่านอุปกรณ์หลากหลายประเภท

ข้อจำกัดของฮีป

  • ผู้ใช้บางรายพลาดฟังก์ชันการทำงานที่มีอยู่ใน Pendo เช่น การแนะนำผลิตภัณฑ์แบบมีไกด์และแบบสำรวจ NPS
  • Heap ติดตามเฉพาะการโต้ตอบกับส่วนหน้าเท่านั้น ดังนั้นคุณจะต้องใช้เครื่องมืออื่นเพื่อติดตามการโต้ตอบกับส่วนหลัง

การกำหนดราคาแบบกอง

  • ฟรี
  • การเติบโต: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ข้อดี: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • พรีเมียร์: ติดต่อเพื่อขอราคา

การจัดอันดับและรีวิวจากผู้ใช้

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (40+ รีวิว)

5. ยูสเซอร์เลน

Userlane เป็นแพลตฟอร์มการนำทางดิจิทัลที่ออกแบบมาสำหรับทีมผลิตภัณฑ์ที่ต้องการมุมมองแบบเต็มรูปแบบของประสบการณ์การใช้งานแอป เพื่อให้เข้าใจการยอมรับของผู้ใช้และทำการปรับปรุงได้ แพลตฟอร์มทางเลือกของ Pendo นี้ยังสามารถใช้เพื่อให้บริการสนับสนุนลูกค้าตามความต้องการในแอป พร้อมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบริบทและคู่มือผู้ใช้ที่น่าสนใจอย่างมาก

คุณสมบัติเด่นของ Userlane

  • เข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้แบบเรียลไทม์ในแอปพลิเคชันต่างๆ
  • วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าของคุณเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้
  • สร้างและเผยแพร่เนื้อหาอัตโนมัติที่เกี่ยวข้องพร้อมคำแนะนำในแอป

ข้อจำกัดของ Userlane

  • ผู้ใช้บางรายต้องการให้มีแม่แบบสำหรับการดาวน์โหลดรายงานเพื่อช่วยให้การรายงานง่ายขึ้น
  • อาจเป็นเรื่องยากที่จะจัดการหากคุณมีคู่มือจำนวนมาก ตามที่ผู้ใช้บางรายกล่าว

ราคาของ Userlane

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Userlane

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (40+ รีวิว)

6. สมาร์ทลุค

Smartlook เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ให้บริการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และข้อมูลเชิงภาพของผู้ใช้ แพลตฟอร์มนี้ผสานข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเข้าด้วยกัน เพื่อให้ทีมผลิตภัณฑ์สามารถมองเห็นภาพรวมอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ใช้ในแอปพลิเคชันของตน ช่วยให้ตัดสินใจได้ดีขึ้นในกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartlook

  • ดูว่าผู้ใช้ดำเนินการอะไรบ้างด้วยเครื่องมือบันทึกเซสชัน
  • ใช้แผนที่ความร้อนของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือเพื่อติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้
  • ใช้การวิเคราะห์แอปมือถือและเว็บไซต์เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้ใช้

ข้อจำกัดของ Smartlook

  • ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับการบันทึกเซสชันไม่สมบูรณ์
  • เครื่องมือนี้อาจได้รับประโยชน์จากการมีตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติมสำหรับรายงาน ตามที่ผู้ใช้บางรายแนะนำ

ราคาของ Smartlook

  • ฟรี
  • ข้อดี: เริ่มต้นที่ $55 ต่อเดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว Smartlook

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
  • Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)

7. Appcues

Appcues เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่การใช้งานที่ออกแบบมาสำหรับทีมผลิตภัณฑ์ที่ต้องการปรับปรุงประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานของผู้ใช้ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ทีมสามารถสร้างประสบการณ์ในแอปที่ปรับแต่งได้สำหรับผู้ใช้ใหม่ ด้วยการออกแบบประสบการณ์ การกำหนดเป้าหมายอัจฉริยะ และการติดตามพฤติกรรมผู้ใช้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Appcues

  • ออกแบบกระบวนการเริ่มต้นใช้งานและรายการตรวจสอบที่ปรับให้เหมาะกับผู้ใช้ใหม่แต่ละราย
  • เพิ่มการมีส่วนร่วมด้วยข้อความสไลด์เอาต์, ทูลทิป และจุดไฮไลต์
  • รวบรวมความคิดเห็นของผู้ใช้ผ่านการสำรวจในแอป

ข้อจำกัดของ Appcues

  • ผู้ใช้บางรายรู้สึกหงุดหงิดกับการบันทึกอัตโนมัติ เนื่องจากอาจทำให้ยากต่อการทดสอบการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นและย้อนกลับได้อย่างรวดเร็ว
  • ผู้ใช้บางรายต้องการให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นภายใน Appcues

ราคาของ Appcues

  • สิ่งจำเป็น: เริ่มต้นที่ $249/เดือน สำหรับใบอนุญาตผู้ใช้สามราย
  • การเติบโต: จาก $879/เดือน สำหรับ 10 ใบอนุญาตผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Appcues

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
  • Capterra: 4. 8/5 (100+ รีวิว)

8. กลาสบ็อกซ์

Glassbox เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์ประสบการณ์ลูกค้าดิจิทัลที่ช่วยให้ทีมสามารถสร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้แอปและผลิตภัณฑ์ดิจิทัล ด้วยทางเลือกแทน Pendo นี้ ทีมผลิตภัณฑ์สามารถจับทุกการโต้ตอบของผู้ใช้ วิเคราะห์การเดินทางของลูกค้า และติดตามประสิทธิภาพการทำงานได้ ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Glassbox

  • รวบรวมข้อมูลผู้ใช้และระบุแนวโน้มของผู้ใช้ตลอดเวลา
  • ระบุปัญหาและดำเนินการแก้ไขเพื่อปรับปรุงการไหลของผู้ใช้
  • ร่วมมือกับทีมอื่น ๆ เพื่อแบ่งปันข้อมูลและจัดลำดับความสำคัญของการปรับปรุงที่เหมาะสม

ข้อจำกัดของ Glassbox

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานและการเพิ่มโค้ดลงในเว็บไซต์ของพวกเขาเป็นความท้าทาย
  • การจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้สำหรับหลายทีมอาจได้รับการปรับปรุง ตามที่ผู้ใช้บางรายเสนอแนะ

ราคาของ Glassbox

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Glassbox

  • G2: 4. 9/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)

9. มิกซ์เพนเนล

Mixpanelเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และการแสดงข้อมูลที่ช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ทุกคนสามารถดูข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้ แบ่งปันข้อมูลข้ามทีม และเลือกแนวทางที่ถูกต้องในการพัฒนาต่อไป

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mixpanel

  • รับการอัปเดตสดเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้โต้ตอบกับแอปของคุณ
  • วิเคราะห์เส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ
  • สร้างบอร์ดที่เปลี่ยนข้อมูลผู้ใช้ให้กลายเป็นแผนภูมิและกราฟที่มองเห็นได้ชัดเจน

ข้อจำกัดของ Mixpanel

  • ผู้ใช้บางรายแสดงความประสงค์ให้มีการปรับแต่งตัวเลือกสำหรับแดชบอร์ดได้ดียิ่งขึ้น
  • ตามที่ผู้ใช้บางรายระบุว่า การดึงข้อมูลดิบเพื่อนำไปใช้ในแอปพลิเคชันอื่นอาจเป็นเรื่องท้าทาย

ราคาของ Mixpanel

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • การเติบโต: จาก $20/เดือน
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $833/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Mixpanel

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)

10. ฮอตจา

Hotjar เป็นเครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรมและแผนที่ความร้อนของเว็บไซต์ที่ช่วยให้ทีมเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ของตนได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น มากกว่าแค่ตัวเลขพื้นฐาน ฟีเจอร์ของ Hotjar ประกอบด้วยแผนที่ความร้อน การบันทึกหน้าจอ แบบสำรวจ ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ และการสัมภาษณ์ ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hotjar

  • ดูว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณใช้งานส่วนใดบ้างด้วยแผนที่ความร้อน
  • ดูเซสชันของผู้ใช้เพื่อระบุจุดติดขัดในกระบวนการใช้งานของผู้ใช้
  • ขอความคิดเห็นหรือจัดสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวกับผู้ใช้เว็บไซต์จริง

ข้อจำกัดของ Hotjar

  • ผู้ใช้บางรายต้องการให้การนำทางและประสบการณ์บนแดชบอร์ดมีความเป็นระเบียบและราบรื่นมากขึ้น
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าการเพิ่ม Hotjar ลงในเว็บไซต์ของตนส่งผลเสียต่อความเร็วในการโหลดหน้าเว็บและประสิทธิภาพการทำงาน

ราคาของ Hotjar

  • HotJar Observe Basic: ฟรี
  • HotJar Observe Plus: $39/เดือน
  • HotJar Observe Business: $99+/เดือน
  • ระดับการสังเกตของ HotJar: $213+/เดือน
  • HotJar Ask พื้นฐาน: ฟรี
  • HotJar Ask Plus: $59/เดือน
  • HotJar Ask Business: $79+/เดือน
  • HotJar Ask Scale: $159+/เดือน
  • HotJar Engage Basic: ฟรี
  • HotJar Engage Plus: $350/เดือน
  • HotJar Engage Business: $550/เดือน
  • HotJar Engage Scale: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว Hotjar

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
  • Capterra: 4. 7/5 (500+ รีวิว)

เครื่องมือทางธุรกิจอื่น ๆ

ทางเลือกเหล่านี้แทน Pendo เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมหากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่แตกต่างสำหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้และผลิตภัณฑ์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้ Pendo ต่อไปหรือเลือกหนึ่งในคู่แข่งของมัน คุณก็ยังคงต้องการเครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์อื่น ๆเพื่อช่วยคุณให้ครบครันกับระบบเทคโนโลยีของคุณ

คลิกอัพ

การเขียน PRD โดยใช้เครื่องมือ AI ของ ClickUp
ใช้คำสั่งพร้อม AI ของ ClickUp เพื่อสร้างเอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ (PDRs) อย่างรวดเร็วในพริบตา

ClickUp คือแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ดีที่สุดสำหรับทีมผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทำให้ประสบการณ์ง่ายขึ้นและส่งมอบการอัปเดตได้เร็วขึ้น คุณสามารถวางแผนตำแหน่งและวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์ของคุณได้, ทำให้ทีมของคุณสนับสนุนเป้าหมายของคุณ, และปรับปรุงได้รวดเร็วขึ้นด้วยแพลตฟอร์มการจัดการผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรของเรา

ใช้ ClickUp เพื่อสร้างแผนงานผลิตภัณฑ์ที่ชาญฉลาดและจัดระเบียบข้อเสนอแนะ อีปิค และการสปรินต์ทั้งหมดในที่เดียวที่แชร์ได้ ดูวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของคุณด้วยมุมมองระดับทีม เวิร์กโฟลว์ และการทำงานอัตโนมัติ—ไม่จำเป็นต้องส่งต่องานด้วยตนเอง

ขอบคุณClickUp AI ที่ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการจัดการผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้อย่างราบรื่น สร้างเอกสารผลิตภัณฑ์ จัดระเบียบความคิดเห็นจากผู้ใช้ และขอสรุปที่คุณสามารถนำไปใช้ในอัปเดตผลิตภัณฑ์แม่แบบการวางแผนกลยุทธ์ และแม่แบบการตัดสินใจ

ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อการร่วมมือ ดังนั้นทีมผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถทำงานร่วมกับแผนกภายในและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้เพื่อคิดค้นและแบ่งปันข้อมูลภายในเทมเพลตกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลที่คุณรวบรวมจากทางเลือกแทน Pendo ของคุณสามารถอยู่ในที่เดียวที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ได้ ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • นำข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้ทั้งหมดของคุณมาไว้ในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบภาพเดียว
  • สร้างแผนงานผลิตภัณฑ์ที่เป็นระบบ
  • ใช้ ClickUpเป็นแอปติดตามเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้สมาชิกในทีมบรรลุเป้าหมายของพวกเขา
  • วางแผน, เขียน, และแบ่งปันข้อมูลสินค้าด้วยClickUp Docs
  • รับมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับแผนงานและวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยClickUp Dashboards
  • ร่วมมือกับทีมการตลาดและทีมขายของคุณเกี่ยวกับการอัปเดตและเปิดตัวสินค้า

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ด้วยคุณสมบัติมากมายและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย ผู้ใช้บางรายอาจรู้สึกว่า ClickUp มีความซับซ้อนเกินไปในช่วงแรก
  • ฟีเจอร์ AI ของ ClickUp ที่หลายคนรอคอย เช่น สรุปโครงการและการสรุปสแตนด์อัพ ยังไม่มีให้ใช้งานในแอปขณะนี้ แต่จะเปิดตัวเร็วๆ นี้

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5 ต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)

ใช้ประโยชน์จากพลังของข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้

เมื่อคุณพิจารณาเครื่องมือการนำดิจิทัลมาใช้ทั้งหมดที่มีอยู่ คุณจะพบกับภูมิทัศน์ที่หลากหลายของแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับวิธีที่ทีมผลิตภัณฑ์ของคุณพัฒนาประสบการณ์ผู้ใช้ ใช้คู่มือนี้เพื่อช่วยคุณค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Pendo สำหรับความต้องการของคุณ—ไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายเพื่อรับข้อมูลผู้ใช้ที่ละเอียดมากขึ้น หรือค้นหาวิธีที่ดีกว่าในการแบ่งปันสิ่งที่คุณมีกับทีมของคุณ

เมื่อคุณดำดิ่งลึกเข้าไปในโลกของทางเลือกแทน Pendo ให้พิจารณาเครื่องมืออื่น ๆ ที่สามารถสนับสนุนการเดินทางของคุณในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เปลี่ยนวิธีการที่คุณจัดการผลิตภัณฑ์ด้วย ClickUpสมัครฟรีตอนนี้