10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Mixpanel สำหรับการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ในปี 2025

การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้สามารถแข่งขันได้เหนือคู่แข่ง. การค้นหาทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับ Mixpanel สำหรับธุรกิจของคุณก็เช่นกัน.
Mixpanel เป็นตัวเลือกยอดนิยมมาอย่างยาวนาน แต่ทว่าภูมิทัศน์ของเครื่องมือวิเคราะห์ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นหมายถึงตัวเลือกใหม่และนวัตกรรม
ไม่ว่าคุณต้องการคุณสมบัติที่ดีขึ้น, แผนราคาที่ต่างกัน, หรือมุมมองใหม่เกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้โต้ตอบกับผลิตภัณฑ์ของคุณ—ทางเลือกที่น่าสนใจแทน Mixpanel อยู่เพียงการเลื่อนหน้าเว็บและการคลิกเท่านั้น
เราได้รวบรวม 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Mixpanel สำหรับทุกสิ่งที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ มาร่วมกับเราเพื่อเปิดเผยเครื่องมือที่น่าตื่นเต้นสำหรับการถอดรหัสพฤติกรรมผู้ใช้ การปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า และการขับเคลื่อนความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ ✨?
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Mixpanel?
การค้นหาทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับ Mixpanel สามารถยกระดับการสำรวจข้อมูลไปสู่ระดับใหม่ได้
นี่คือคุณสมบัติบางประการที่เราพิจารณาเพื่อค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Mixpanel สำหรับรายการนี้:
- ความยืดหยุ่นสำหรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลง
- ความเร็วในการก้าวนำหน้าคู่แข่ง
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายที่ทุกคนสามารถใช้งานได้
- คุณสมบัติการร่วมมือเพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างไร้รอยต่อ
- ความสามารถในการขยายเพื่อเติบโตอาณาจักรของคุณ
- ตัวเลือกการปรับแต่งเพื่อปรับแต่งแดชบอร์ดและรายงาน
- คุณสมบัติด้านความปลอดภัยสำหรับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
- แผนราคาประหยัดเพื่อให้คุณอยู่ในงบประมาณ
คุณยังต้องการฟังก์ชันเฉพาะเพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตอีกด้วย เรากำลังพูดถึงฟีเจอร์ของช่องทางการขาย การทดสอบ A/B การวิเคราะห์เส้นทางของผู้ใช้ และอื่นๆ อีกมากมาย
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Mixpanel ที่คุณควรใช้
ไม่ว่าคุณจะเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงแล้ว, สตาร์ทอัพ SaaS ที่กำลังเติบโต, หรือผู้ประกอบการเดี่ยว, เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลของคุณสามารถทำให้กลยุทธ์การเติบโตของคุณประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้
ทางเลือกเหล่านี้แทน Mixpanel จะช่วยคุณเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ ทำให้ธุรกิจของคุณสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลได้
มาเริ่มกันเลย
1. Google Analytics
Google Analytics เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกดิจิทัลที่ได้รับความนิยม ซึ่งช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถติดตามหลายแง่มุมของการวิเคราะห์ผู้ใช้ ประสิทธิภาพออนไลน์ และอื่น ๆ อีกมากมาย ใช้แผนแบบเสียค่าใช้จ่ายหรือฟรีเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ใช้ เพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงให้สูงขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Analytics
- สร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองด้วยตัวชี้วัดและรายงานที่เกี่ยวข้องมากที่สุดเพื่อการเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลที่รวดเร็วขึ้น
- แบ่งกลุ่มผู้ชมของคุณตามข้อมูลลูกค้า เช่น ข้อมูลประชากร พฤติกรรม และความสนใจ เพื่อทำให้แคมเปญการตลาดที่ปรับให้เหมาะสมง่ายขึ้น
- สร้างเป้าหมายและช่องทางเพื่อติดตามการกระทำที่เฉพาะเจาะจง (เช่น การส่งแบบฟอร์มหรือการซื้อสินค้า) วัดประสิทธิภาพ และระบุพื้นที่ที่อาจปรับปรุงได้
- ตรวจสอบการจราจรและประสิทธิภาพโดยใช้รายงานแบบเรียลไทม์เพื่อเร่งกระบวนการตัดสินใจของคุณ
ข้อจำกัดของ Google Analytics
- บางรีวิวรายงานว่าผู้ใช้ใหม่ประสบกับเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชันเนื่องจากปริมาณข้อมูลที่มาก
- ตามบทวิจารณ์ อาจมีความยากลำบากในการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอความช่วยเหลือ
ราคาของ Google Analytics
- Google Analytics มาตรฐาน: ฟรี
- Google Analytics 360: $12,500/เดือน
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์จาก Google Analytics
- G2: 4. 5/5 (6,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (7,600+ รีวิว)
2. แอมพลิจูด
Amplitude Analytics เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้าโดยอิงจากพฤติกรรมและการวิเคราะห์ของลูกค้า เป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมซึ่งมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อติดตามข้อมูลพฤติกรรมผ่านทรัพย์สินดิจิทัลหลายแห่งและเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ของผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติเด่นของแอมพลิจูด
- ใช้แดชบอร์ดการวิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมและความมีส่วนร่วมของผู้ใช้
- ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและประสิทธิภาพของการทดสอบ A/B ด้วยเครื่องมือติดตามและรายงานที่แข็งแกร่ง
- ใช้ประโยชน์จากการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์พฤติกรรมโดยใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อระบุโอกาสในการเติบโต
- ปรับปรุงกระบวนการแปลงลูกค้าให้ราบรื่นด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น เหตุการณ์ที่กำหนดเอง การแบ่งกลุ่มผู้ใช้ การวิเคราะห์ช่องทาง การเก็บข้อมูลการรักษาลูกค้า และการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
ข้อจำกัดของความกว้างคลื่น
- รีวิวจากผู้ใช้บางรายระบุว่าอาจมีความท้าทายในการใช้งาน และแสดงความประสงค์ให้มีตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติม
- บางรีวิวได้กล่าวถึงความต้องการให้มีการปรับปรุงให้ระบบมีความเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น
การกำหนดราคาแบบแอมพลิจูด
- เริ่มต้น: ฟรี
- เพิ่มเติม: $61/เดือน
- การเติบโต: ติดต่อเพื่อขอราคา
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับแอมพลิจูด
- G2: 4. 5/5 (2,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
3. Kissmetrics
Kissmetrics เป็นโซลูชันการวิเคราะห์ข้อมูลที่ครอบคลุม พร้อมเครื่องมือสำหรับปรับกลยุทธ์การตลาดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด แพลตฟอร์มนี้ให้บริการวิเคราะห์เส้นทางการเดินทางของลูกค้า ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจปัจจัยที่ขับเคลื่อนการได้มาซึ่งผู้ใช้ การมีส่วนร่วม และการรักษาลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Kissmetrics
- ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการแสดงข้อมูลเพื่อติดตามการเดินทางของลูกค้าและวิเคราะห์การโต้ตอบของผู้ใช้
- วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่มในช่วงเวลาต่างๆ เพื่อระบุแนวโน้มโดยใช้ฟีเจอร์การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า
- ใช้ซอฟต์แวร์ติดตามลูกค้าเพื่อวิเคราะห์ขั้นตอนที่ผู้ใช้ทำเพื่อดำเนินการต่างๆ ให้เสร็จสมบูรณ์ (เช่น การซื้อสินค้าหรือการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมือถือ)
- ทำการทดสอบ A/B เพื่อระบุการออกแบบ, รูปแบบ, หรือข้อความผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับหน้าเว็บเฉพาะ
ข้อจำกัดของ Kissmetrics
- บางรีวิวจากธุรกิจขนาดเล็กกล่าวว่า ราคาอาจสูงและยากต่อการวางแผนงบประมาณ
- ตามบทวิจารณ์บางฉบับ ตัวเลือกการรายงานที่มีอยู่นั้นจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือวิเคราะห์ที่คล้ายกัน
ราคาของ Kissmetrics
- เงิน: $199/เดือน
- ทองคำ: $499/เดือน
- แพลทินัม: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Kissmetrics
- G2: 4. 1/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
4. Adobe Analytics
Adobe Analytics ให้บริการเครื่องมือการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์เว็บเพื่อติดตาม, วัดผล, และวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้บนช่องทางดิจิทัล. แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับแต่งกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล, ลดการสูญเสียผู้ใช้, และเพิ่มอัตราการรักษาผู้ใช้ได้.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe Analytics
- ผสานรวมแพลตฟอร์มการวิเคราะห์เว็บของคุณเข้ากับผลิตภัณฑ์ Adobe อื่น ๆ (เช่น Adobe Campaign หรือ Adobe Experience Cloud) อย่างไร้รอยต่อ เพื่อโซลูชันการตลาดดิจิทัลที่ครอบคลุม
- ปรับแต่งแดชบอร์ดให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว
- ใช้ฟีเจอร์ ActivityMap เพื่อสร้างแผนที่ความร้อนสำหรับแต่ละหน้า เพื่อให้คุณสามารถระบุได้ว่าองค์ประกอบใดกำลังดึงดูดความสนใจและองค์ประกอบใดที่ไม่ดึงดูด
- สร้างเป้าหมาย SMART โดยอิงจากการวิเคราะห์ที่ถูกต้องและติดตามวัตถุประสงค์ที่วัดผลได้ผ่านข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Adobe Analytics
- บทวิจารณ์รายงานว่า Adobe Analytics อาจมีความซับซ้อนและมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
- ราคาอาจสูงเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือสตาร์ทอัพ
ราคาของ Adobe Analytics
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Adobe Analytics
- G2: 4. 1/5 (950+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
5. ฮอตจา
Hotjar คือชุดซอฟต์แวร์แบบครบวงจรสำหรับการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของคุณและตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูล Hotjar Observe เป็นทางเลือกยอดนิยมของ Mixpanel ในชุดนี้—ใช้งานร่วมกับ Hotjar Ask, Hotjar Engage และ Hotjar Funnels เพื่อรับเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับความสำเร็จ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hotjar
- ระบุจุดที่ผู้ใช้ประสบปัญหาและรับมุมมองโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้ใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือของคุณด้วยการรีเพลย์เซสชันและการบันทึกภายในแอป
- รับเครื่องมือ Hotjar ทั้งสี่เพื่อสร้างแผนที่ความร้อน วิเคราะห์การบันทึก รับความคิดเห็นจากผู้ใช้ แสดงแบบสำรวจ เชื่อมต่อกับผู้ใช้แบบตัวต่อตัว และปรับปรุงช่องทางการขายของคุณ
- ใช้เครื่องมือติดตามเหตุการณ์เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า ปรับปรุงการเริ่มต้นใช้งานของผู้ใช้ และเพิ่มประสิทธิภาพในพื้นที่ที่มีอัตราการออกจากระบบสูง
- ดูพฤติกรรมของลูกค้าในแอปด้วยข้อมูลที่ไม่มีอคติ และใช้ข้อมูลนี้เพื่อสร้างฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาจะชื่นชอบ
ข้อจำกัดของ Hotjar
- บางรีวิวจากผู้ใช้รายงานว่าฝ่ายบริการลูกค้ามักมีเวลารอคอยนานและมีการตอบกลับที่จำกัด
- รีวิวจากผู้ใช้บางรายกล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับข้อจำกัดในการส่งออกข้อมูล (บันทึกเซสชันไม่เกิน 100,000 รายการ)
ราคาของ Hotjar
- HotJar Observe Basic: ฟรี
- HotJar Observe Plus: $39/เดือน
- HotJar สังเกตการณ์ธุรกิจ: $99+/เดือน
- HotJar ระดับการสังเกต: $213+/เดือน
คะแนนและรีวิว Hotjar
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (450+ รีวิว)
6. กลาสบ็อกซ์
Glassbox เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์เว็บและมือถือที่ครอบคลุมทั้งหมด เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Mixpanel สำหรับธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและเครื่องมือวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เชิงลึก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Glassbox
- ปรับปรุงประสิทธิภาพอีคอมเมิร์ซด้วยฟังก์ชันการจับภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง
- ตรวจสอบการบันทึกเซสชันของผู้ใช้เพื่อระบุกรณีการใช้งาน วิเคราะห์ข้อมูล และดำเนินการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงเป้าหมาย
- วิเคราะห์การได้มาซึ่งลูกค้า, การให้เครดิต, อัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นลูกค้า, และอื่น ๆ อย่างถูกต้องโดยใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) หลากหลายชนิด
- ปกป้องลูกค้าด้วยคุณสมบัติด้านความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง การควบคุมการเข้าถึง และสิทธิ์ตามบทบาท
ข้อจำกัดของ Glassbox
- รีวิวจากผู้ใช้บางรายระบุว่ามีการโหลดที่ช้าและกระตุก
- บางรีวิวรายงานปัญหาเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลเซสชั่น ซึ่งจำกัดไว้ที่ 30 วัน
ราคาของ Glassbox
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Glassbox
- G2: 4. 9/5 (550+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
7. ฟูลสตอรี
FullStory เป็นโซลูชันการวิเคราะห์ประสบการณ์ดิจิทัลและเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Mixpanel หากคุณกำลังมองหาคุณสมบัติและการสนับสนุนเพิ่มเติม แพลตฟอร์มนี้ให้บริการการบันทึกเซสชันและข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่จะช่วยให้คุณขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ FullStory
- รับส่วนเสริมที่สร้างโดย FullStory เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ตัวอย่างเช่น Annotate React เป็นปลั๊กอิน Babel แบบโอเพนซอร์สที่เพิ่มแอตทริบิวต์ที่เสถียรสำหรับ React และ React Native
- ใช้ประโยชน์จากการผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Pendo, Jira, HelpScout และ Salesforce เพื่อรวบรวมข้อมูลของคุณเข้าด้วยกัน
- ใช้ความสามารถในการค้นหาและกรองข้อมูลที่ทรงพลังเพื่อให้ได้ข้อมูลที่คุณต้องการเมื่อคุณต้องการ
- ติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้ผ่านหลายอุปกรณ์และแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม
ข้อจำกัดของ FullStory
- บางรีวิวจากผู้ใช้ระบุว่าแพลตฟอร์มอาจใช้ทรัพยากรมากและมีเวลาโหลดช้าเมื่อทำงานกับเว็บไซต์ที่มีปริมาณการเข้าชมสูง
- รีวิวจากลูกค้าบางท่านแสดงความประสงค์ต้องการตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติมสำหรับแดชบอร์ดและรายงาน
ราคาของ FullStory
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ FullStory
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 350+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
8. กอง
Heap เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลบนเว็บและมือถือที่บันทึกทุกการโต้ตอบของผู้ใช้ผ่านการบันทึกเซสชันที่ปลอดภัย ใช้เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าและปรับปรุงประสบการณ์ดิจิทัลของคุณให้ราบรื่นยิ่งขึ้น ⏩
คุณสมบัติที่ดีที่สุดมากมาย
- รับการจับภาพข้ามแพลตฟอร์มบนมือถือ การจัดการข้อมูล และการวิเคราะห์โดยไม่ต้องใช้ SDK ที่ล้าสมัย
- ลองใช้เวอร์ชันฟรีเพื่อสำรวจคุณสมบัติของแพลตฟอร์ม วิเคราะห์ได้สูงสุด 10,000 เซสชันต่อเดือน และตัดสินใจว่านี่คือทางเลือกของ Mixpanel ที่เหมาะกับคุณหรือไม่
- เพลิดเพลินกับการผสานรวมที่ง่ายดายกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Zendesk, HubSpot, Salesforce, FullStory และคลังข้อมูล เช่น BigQuery และ Snowflake
- เพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ดิจิทัลของคุณและรับข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้โดยไม่ต้องติดตามหรือแท็กด้วยตนเอง
ข้อจำกัดของฮีป
- บางรีวิวรายงานว่าส่วนติดต่อผู้ใช้สามารถสร้างความสับสนหรือทำให้รู้สึกท่วมท้นสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลจำกัด
- รีวิวจากผู้ใช้บางรายระบุว่ามีการประมวลผลข้อมูลที่ช้าและมีปัญหาเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูล
การกำหนดราคาแบบกอง
- ฟรี
- การเติบโต: 3,600 ดอลลาร์ขึ้นไปต่อปี
- ข้อดี: ติดต่อเพื่อขอราคา
- พรีเมียร์: ติดต่อเพื่อขอราคา
การจัดอันดับและรีวิวจากผู้ใช้
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
9. คอนเทนส์สแควร์
Contentsquare เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์ประสบการณ์ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถมอบประสบการณ์ที่เป็นมนุษย์ผ่านทรัพย์สินดิจิทัลโดยอิงจากข้อมูลเชิงลึก รวบรวมข้อมูลเชิงพฤติกรรมจากการโต้ตอบและความตั้งใจของลูกค้าในทุกขั้นตอนของการเดินทางของผู้ใช้
คุณสมบัติเด่นของ Contentsquare
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบกำหนดเองเพื่อรับการอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับข้อมูลและเหตุการณ์ที่สำคัญ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้
- วิเคราะห์การคลิก การเลื่อน การเคลื่อนไหวของเมาส์ และอื่น ๆ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและการเปลี่ยนแปลง
- ใช้ประโยชน์จากพลังของ AI เพื่อระบุโอกาสด้วยรายงานและข้อมูลเชิงลึกที่เข้าใจง่ายในรูปแบบภาพ
- รับข้อมูลเกี่ยวกับจุดที่สร้างความเจ็บปวดในเส้นทางการเดินทางของลูกค้าของคุณตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อที่คุณจะได้ดำเนินการก่อนที่มันจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของคุณ
ข้อจำกัดของ Contentsquare
- บางรีวิวจากผู้ใช้กล่าวถึงปัญหาขัดข้องและข้อความแสดงข้อผิดพลาดเป็นครั้งคราว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่ามีการโหลดข้อมูลช้าสำหรับชุดข้อมูลขนาดใหญ่
ราคาของ Contentsquare
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Contentsquare
- G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
10. สมาร์ทลุค
Smartlook เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงที่ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับพฤติกรรมและประสบการณ์ของผู้ใช้ เข้าใจวิธีที่ผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ของคุณ และระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงในประสบการณ์ของลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartlook
- เพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ดิจิทัลของคุณด้วยข้อมูลที่รวบรวมจากการบันทึกเซสชันและแผนที่ความร้อน
- ติดตามพฤติกรรมผู้ใช้ผ่านช่องทางการขายเพื่อให้ได้ข้อมูลที่คุณต้องการเพื่อปรับปรุงการแปลง
- ใช้ประโยชน์จากตัวเลือกการกรองขั้นสูง เช่น การแบ่งกลุ่มตามสถานที่ อุปกรณ์ และพฤติกรรม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มผลกำไรของคุณ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack และ Google Analytics เพื่อให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของ Smartlook
- ผู้ใช้บางรายรายงานความสับสนเกี่ยวกับ "แผนฟรี" ซึ่งเป็นช่วงทดลองใช้ฟรี 14 วันที่ไม่รวมการเข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูง
- รีวิวจากผู้ใช้บางรายระบุว่ามีความยากลำบากในการนำทางผ่านอินเตอร์เฟซผู้ใช้ และต้องการตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติม
ราคาของ Smartlook
- แผนฟรี: ฟรี
- โปรแพลน: $55/เดือน
- แผนสำหรับองค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Smartlook
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
เครื่องมือเพิ่มเติมสำหรับทีมผลิตภัณฑ์
ทางเลือกของ Mixpanel เหล่านี้จะตอบโจทย์คุณได้อย่างครบถ้วน (และมากกว่านั้น) สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลตามเหตุการณ์ การเชื่อมต่อกับเครื่องมือบริหารจัดการผลิตภัณฑ์อย่าง ClickUp จะช่วยให้คุณเข้าใจการมีส่วนร่วมของผู้ใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการได้ดียิ่งขึ้น มอบความได้เปรียบที่คุณต้องการเพื่อความสำเร็จ ? ?
คลิกอัพ
ClickUp สำหรับทีมผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันที่ทรงพลังอย่างครบวงจรซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบภาพของเราช่วยให้คุณสามารถทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้น จัดการงาน และส่งเสริมการสื่อสารที่ราบรื่นได้อย่างง่ายดาย
ผู้ใช้ ClickUp จะสามารถเข้าถึงเครื่องมือ, แม่แบบ, และฟังก์ชันการทำงานนับพันเพื่อมอบความได้เปรียบให้กับคุณ. บางส่วนของแม่แบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับทีมผลิตภัณฑ์ของเรา ได้แก่:
- เทมเพลตรายงานการวิเคราะห์ของClickUp ซึ่งสามารถช่วยให้ทีมของคุณมองเห็นข้อมูลชุดสมบูรณ์และติดตาม KPI ด้วยกราฟและแผนภูมิที่เข้าใจง่าย
- เทมเพลตรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลของ ClickUp ที่สามารถยกระดับธุรกิจของคุณไปอีกขั้น—ปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยช่วยให้ทีมของคุณวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
ตั้งแต่แผนงานผลิตภัณฑ์และเทมเพลตการจัดการโครงการ ไปจนถึงเทมเพลตสำหรับการระดมความคิดและการตัดสินใจ ClickUp มีเทมเพลตสำหรับทุกโอกาส ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เครื่องมือการจัดการโครงการและผลิตภัณฑ์หลายพันตัวเพื่อทำให้การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึ้น
- ใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUp เพื่อสร้างตัวกระตุ้นและการดำเนินการที่กำหนดเอง เพื่อให้คุณสามารถตั้งค่าการทำงานที่หลากหลายให้เป็นอัตโนมัติได้
- ให้ ClickUp AI สรุปบันทึกการประชุม สร้างโครงร่าง ร่างอีเมล และติดตามความคืบหน้าของโครงการของคุณ
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มยอดนิยมกว่า 1,000 แพลตฟอร์ม เช่น Salesforce, Slack, Asana, Jira และอื่นๆ อีกมากมาย หากไม่มีเครื่องมือที่คุณต้องการเชื่อมต่อ คุณสามารถใช้ Zapier และ API ของ ClickUp เพื่อสร้างการเชื่อมต่อได้
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายอาจพบความท้าทายในช่วงแรกเมื่อทำความคุ้นเคยกับฟีเจอร์ต่าง ๆ ของ ClickUp (แต่สามารถแก้ไขได้ด้วยบทเรียนออนไลน์ฟรี)
- ตามบทวิจารณ์ ผู้ใช้อาจได้รับการแจ้งเตือนและการเตือนความจำมากเกินไปในการตั้งค่าเริ่มต้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
ผสมผสานให้หลากหลาย!
การใช้ประโยชน์จากพลังของการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจที่เติบโตในสภาพแวดล้อมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ทางเลือกแต่ละตัวจาก Mixpanel ในรายการของเรามีคุณสมบัติและข้อได้เปรียบเฉพาะตัวที่จะช่วยให้คุณทำสิ่งนั้นได้
ทั้งหมดนี้คือการค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจคุณ เพื่อให้คุณก้าวล้ำหน้าคู่แข่งอยู่เสมอ
ให้ ClickUp เสริมศักยภาพทีมของคุณด้วยฟีเจอร์การจัดการโครงการและผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งในขณะที่คุณกำลังพิจารณาตัวเลือกต่างๆ มันสามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นนำเพื่อปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ใช้
ClickUp คือโซลูชันที่คุณไว้วางใจในการปฏิวัติวิธีการทำงานร่วมกันและการวิเคราะห์ข้อมูลของทีมผลิตภัณฑ์ ก้าวไปอีกขั้นในการยกระดับการวิเคราะห์ของคุณ—สมัครใช้ ClickUpวันนี้! ? ?