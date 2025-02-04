บล็อก ClickUp
10 ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ MongoDB สำหรับทีมซอฟต์แวร์ในปี 2025

Engineering Team
4 กุมภาพันธ์ 2568

ครั้งหนึ่งไม่นานมานี้ ทุกแง่มุมของธุรกิจถูกจัดการโดยใช้เอกสารกระดาษที่เขียนด้วยมือ—แต่โลกได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ด้วยธุรกิจจำนวนมากที่ดำเนินการออนไลน์ ข้อมูลจำนวนมหาศาลถูกสร้างขึ้นทุกวัน โชคดีที่พื้นที่จัดเก็บไม่ได้จำกัดอยู่แค่ห้องเก็บเอกสารที่เต็มไปด้วยฝุ่นอีกต่อไป แต่ข้อมูลทั้งหมดนั้นยังคงต้องถูกจัดเก็บและจัดการอย่างปลอดภัยในฐานข้อมูล ?️

นั่นคือจุดที่ MongoDB และทางเลือกมากมายของ MongoDB เข้ามามีบทบาท

MongoDB Atlas เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลที่ปลอดภัยซึ่งจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร แทนที่จะเป็นคอลัมน์และแถวคงที่ ฐานข้อมูลประเภทนี้มีความยืดหยุ่น สามารถขยายขนาดได้ และเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วจากทุกที่ เนื่องจากแพลตฟอร์มข้อมูลถูกกระจายอยู่บนคลาวด์สามแห่งที่แตกต่างกัน ได้แก่ AWS, Google Cloud และ Azure

ฟังดูดีใช่ไหม? แต่ถ้า MongoDB ไม่มีชุดเครื่องมือที่คุณต้องการหรืองบประมาณของคุณไม่เพียงพอ ยังมีตัวเลือกอื่น ๆ อีกมากมายให้เลือกใช้

มาทำความเข้าใจกันก่อนว่าควรพิจารณาอะไรเมื่อมองหาทางเลือกแทน MongoDB จากนั้นเราจะแนะนำตัวเลือกที่เป็นไปได้ซึ่งอาจเหมาะกับธุรกิจของคุณมากขึ้น นอกจากนี้เรายังจะแบ่งปันเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่จะช่วยให้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ง่ายขึ้น—เพราะการปรับปรุงกระบวนการเป็นหนทางที่ควรทำเสมอ ✨

คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ MongoDB?

ดังนั้นคุณได้ตัดสินใจแล้วว่าคุณต้องการค้นคว้าทางเลือกอื่น ๆ นอกเหนือจาก MongoDB คุณควรเริ่มต้นที่ไหน?

ความต้องการเฉพาะด้านคลังข้อมูลและโครงการบริหารจัดการซอฟต์แวร์ของคุณจะขึ้นอยู่กับธุรกิจของคุณ แต่สิ่งเหล่านี้คือคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานที่ควรพิจารณา:

  • คุ้มค่าเงินมาก—และหากคุณสามารถหาซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลคุณภาพสูงที่ใช้ได้ฟรีได้ นั่นยิ่งดีขึ้นไปอีก
  • ความปลอดภัยของข้อมูลที่ยอดเยี่ยมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลธุรกิจและลูกค้าของคุณทั้งหมดปลอดภัย
  • ความสามารถในการปรับขนาดเพื่อให้ระบบของคุณสามารถรองรับชุดข้อมูลที่ใหญ่ขึ้นและซับซ้อนมากขึ้นได้อย่างง่ายดายเมื่อธุรกิจของคุณเติบโต
  • ศูนย์ข้อมูลบนคลาวด์เพื่อรับประกันความพร้อมใช้งานสูงตลอดเวลา ?️
  • จัดเก็บในรูปแบบเอกสาร JSON (JavaScript Object Notation) ซึ่งทำให้อ่านและบำรุงรักษาได้ง่าย อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพสำหรับ API และแอปพลิเคชันเว็บ
  • ไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เช่น MySQL ของ Oracle (ภาษาคำสั่งเชิงโครงสร้าง) ซึ่งมีโครงสร้างแบบตาราง หรือฐานข้อมูลที่ไม่เชิงสัมพันธ์ (NoSQL database) ซึ่งมีโครงสร้างแบบเอกสาร—แม้ว่าบางทางเลือกของ MongoDB จะสามารถรองรับทั้งสองรูปแบบได้
  • เครื่องมือการจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
  • เครื่องมือ AI เพื่อดูแลกระบวนการที่ทำซ้ำและลดภาระงานของคุณ
  • ซอฟต์แวร์เส้นทางวิกฤตที่จัดการงาน, ระยะเวลา, และการพึ่งพาสำหรับคุณ

10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดของ MongoDB ที่ควรใช้

ตอนนี้คุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานบางส่วนที่คุณอาจต้องการในระบบจัดการฐานข้อมูลแล้ว ถึงเวลาที่จะสำรวจทางเลือกอื่น ๆ ของ MongoDB แต่ละตัวเลือกเหล่านี้มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมและข้อจำกัดบางประการ และควรให้ความสนใจกับทั้งสองด้านเมื่อทำการตัดสินใจเลือก ⚖️

1. เรดดิส

ทางเลือกของ MongoDB: ตัวอย่างของฐานข้อมูลใน Redis
ผ่านทางRedis

Redis เป็นฐานข้อมูล NoSQL ที่ได้รับความนิยมและเปิดแหล่งโค้ด ซึ่งโครงสร้างข้อมูลในหน่วยความจำของมันรองรับประเภทข้อมูลหลากหลาย รวมถึงแฮช, เซตที่เรียงลำดับ, สตริง, ลิสต์ และอื่น ๆ อีกมากมาย และโมเดลข้อมูลที่ยืดหยุ่นสามารถจัดการกับกรณีการใช้งานเกือบทุกประเภทได้ #️⃣

ทางเลือกประสิทธิภาพสูงสำหรับ MongoDB นี้มอบการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว ช่วยให้คุณสร้างแอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์ที่มีปริมาณงานสูงและความหน่วงต่ำ นอกจากนี้ยังรองรับการขยายขนาดแบบเชิงเส้น ทำให้คุณสามารถใช้ทรัพยากรได้มากเท่าที่ต้องการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Redis

  • ใช้ C, C++ หรือ Rust เพื่อสร้างส่วนขยายที่กำหนดเองที่รองรับฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติม
  • ค้นหาข้อมูลในโครงสร้างข้อมูลและแบบจำลองข้อมูลของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ใช้เครื่องมือ Redis หลากหลายเพื่อตรวจจับการฉ้อโกงขณะที่เกิดขึ้น
  • สบายใจได้ว่าระบบการสลับระบบอัตโนมัติของ Redis จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณไว้ได้แม้ในกรณีที่เซิร์ฟเวอร์หลักล้มเหลว

ข้อจำกัดของ Redis

  • การใช้ข้อมูลสูงเนื่องจาก Redis ใช้การลดความซับซ้อนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการอ่าน
  • ข้อมูลถูกเก็บไว้ใน RAM ดังนั้นความจุในการจัดเก็บจึงอาจถูกจำกัดโดยความพร้อมใช้งานของ RAM

ราคาของ Redis

  • ฟรี

เรดดิสรating และรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (120+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

2. MarkLogic

ทางเลือกของ MongoDB: หน้าสรุปของ MarkLogic
ผ่านทางMarkLogic

ทางเลือกของ MongoDB นี้เชื่อมต่อและจัดการข้อมูลและข้อมูลเมตา พร้อมทั้งช่วยให้คุณตีความหมายของข้อมูลเหล่านั้นได้ โดยให้ข้อมูลเชิงลึกที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ มันใช้หลักการแบบคล่องตัวเพื่อเร่งการรวมข้อมูลและทำให้สถาปัตยกรรมของคุณง่ายขึ้น เพื่อให้ผู้พัฒนาของคุณทำงานจากบริการข้อมูลเดียว

ฐานข้อมูลแบบยืดหยุ่นหลายโมเดลของ MarkLogic ยังช่วยให้คุณสามารถจัดการข้อมูลประเภทต่างๆ ได้ เช่น เอกสาร คีย์-ค่า รีเลชันแนล ซีรีส์เวลา หรือประเภทเชิงพื้นที่ จากฐานข้อมูลหลายแห่ง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MarkLogic

  • ใช้เครื่องมือสร้างข้อมูลเมตาแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของ MarkLogic เพื่อเพิ่มบริบทให้กับข้อมูลองค์กรของคุณ
  • เข้าถึงและจัดการข้อมูลของคุณได้อย่างรวดเร็วและปรับขนาดได้ตามต้องการ
  • ปรับปรุงโมเดลข้อมูลและกลยุทธ์การจัดหมวดหมู่ของคุณอย่างต่อเนื่องด้วยเครื่องมือวิเคราะห์และตรวจสอบ
  • รักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณด้วยคุณสมบัติความปลอดภัยขั้นสูงระดับรัฐบาล รวมถึงการเข้ารหัสขั้นสูงและการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท

ข้อจำกัดของ MarkLogic

  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ควรได้รับการอัปเกรดเพื่อให้มีความโต้ตอบมากขึ้น
  • ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้นในการจัดระเบียบและดูข้อมูล

ราคาของ MarkLogic

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ MarkLogic

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 5/5 (2 รีวิว)

3. แคสแซนดรา

ทางเลือกของ MongoDB: ตัวอย่างฐานข้อมูลใน Cassandra
ผ่านทางแคสซานดรา

Apache Cassandra เป็นฐานข้อมูลแบบโอเพนซอร์ส, NoSQL, แบบกระจายที่จัดการข้อมูลขนาดใหญ่และมีความทนทานต่อความผิดพลาดได้ดีเยี่ยม ความหน่วงต่ำ, ความพร้อมใช้งานสูง, และการขยายตัวแบบเชิงเส้นทำให้เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ MongoDB

ระบบที่มีความทนทานต่อความผิดพลาดจะทำการคัดลอกข้อมูลไปยังศูนย์ข้อมูลหลายแห่ง ทำให้ข้อมูลปลอดภัยจากการหยุดชะงักและลดเวลาหยุดทำงานให้น้อยที่สุด และเนื่องจากแต่ละโหนดในคลัสเตอร์การคัดลอกทำงานเป็นอิสระจากกัน ปัญหาคอขวดจึงกลายเป็นเรื่องในอดีต

คุณสมบัติเด่นของ Cassandra

  • ติดตั้ง Cassandra บนหลายเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
  • เข้าถึงข้อมูลของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยการแคชในตัว
  • ใช้ประโยชน์จากการออกแบบโครงสร้างที่ยืดหยุ่นเพื่อปรับแต่งระบบให้เหมาะสมกับการพัฒนาของแอปพลิเคชันของคุณ
  • เลือกระหว่างการจำลองแบบแบบอะซิงโครนัสและแบบซิงโครนัสสำหรับการอัปเดตของคุณ

ข้อจำกัดของ Cassandra

  • แคสซานดราไม่ได้ให้บริการคุณสมบัติฐานข้อมูล SQL ทั่วไปทั้งหมด
  • เนื่องจากมีข้อมูลจำนวนมากที่เกี่ยวข้อง ความเร็วในการทำธุรกรรมและการจัดการหน่วยความจำจึงได้รับผลกระทบในบางครั้ง

ราคา Cassandra

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวของ Cassandra

  • G2: 4. 1/5 (รีวิว 30+ ครั้ง)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

4. ฟีร์สโตร์

ทางเลือกของ MongoDB: ตัวอย่างฐานข้อมูลใน Firestore
ผ่านFirestore

Firestore เป็นฐานข้อมูลเอกสาร NoSQL ที่มีการจัดการอย่างเต็มรูปแบบ มันมีการซิงโครไนซ์แบบเรียลไทม์และโหมดออฟไลน์ ทำให้เหมาะสำหรับการพัฒนาเว็บหรือแอปพลิเคชันมือถือแบบเรียลไทม์

เครื่องมือค้นหาช่วยคุณดำเนินการธุรกรรม ACID(ธุรกรรมที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง, ความสอดคล้อง, การแยกตัว, และความคงทน) กับข้อมูลของคุณ, ให้คุณมีความยืดหยุ่นมากมายในการจัดโครงสร้างข้อมูลนั้น*.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Firestore

  • ปรับแต่งกฎการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและความปลอดภัยให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ
  • ปรับขนาดฐานข้อมูลแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ได้อย่างง่ายดายตามการเติบโตของคุณ
  • หากคุณเป็นลูกค้าใหม่ คุณจะได้รับเครดิตฟรี $300 เพื่อใช้จ่าย
  • ผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Firebase, Cloud Functions และ BigQuery

ข้อจำกัดของ Firestore

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไม่ได้รับการสะท้อนทันทีเสมอไป
  • ทางเลือกของ MongoDB นี้ทำงานบนระบบราคาตามการใช้งานจริง ซึ่งค่อนข้างซับซ้อนและอาจเพิ่มค่าใช้จ่ายได้หากคุณไม่คอยตรวจสอบ

ราคาของ Firestore

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Firestore

  • G2: 4. 2/5 (80+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (10 รีวิว)

5. RethinkDB

ทางเลือกของ MongoDB: แดชบอร์ดของ RethinkDB
ผ่านทางRethinkDB

ทางเลือกแทน MongoDB นี้คือฐานข้อมูลโอเพนซอร์สที่ให้ความสำคัญกับการสร้างแอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์เป็นหลัก ด้วยเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลที่ทันสมัย สถาปัตยกรรมแบบกระจาย และแคชบัฟเฟอร์ที่ได้รับการปรับแต่งมาอย่างดี ทำให้ฐานข้อมูลนี้มีความสามารถในการทำงานสูง

ใช้ประโยชน์จากการทำดัชนีรองของ RethinkDB เพื่อดึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เรียกใช้ฟังก์ชันการรวมข้อมูลกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่กระจายอยู่บนเซิร์ฟเวอร์หลายเครื่อง และขยายระบบไปยังเครื่องหลายเครื่องได้อย่างง่ายดายเมื่อธุรกิจของคุณเติบโต

แม้ว่าบริษัทที่เริ่มต้น RethinkDB จะปิดตัวลงในปี 2016 แต่ซอฟต์แวร์นี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของLinux Foundationและได้รับการพัฒนาโดยชุมชน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ RethinkDB

  • เริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วด้วยแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที
  • รับการอัปเดตทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เนื่องจากข้อมูลจะถูกส่งไปยังแอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์
  • ค้นหาเอกสาร JSON โดยใช้ภาษาการค้นหาที่คุณเลือก รวมถึง Java, Python และ Ruby
  • ใช้คอนโซลผู้ดูแลระบบบนเว็บเพื่อตรวจสอบและจัดการระบบฐานข้อมูล

ข้อจำกัดของ RethinkDB

  • เนื่องจาก RethinkDB ไม่ได้ดำเนินการโดยธุรกิจอีกต่อไป จึงไม่ได้รับการอัปเกรดและอัปเดตเป็นประจำ
  • ไม่มีรีวิวล่าสุดมากนัก ทำให้ยากที่จะประเมินประสิทธิภาพปัจจุบันของระบบ

การคิดราคา RethinkDB

  • ฟรี

RethinkDB คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (รีวิว 15+ รายการ)
  • Capterra: ยังไม่มีรีวิว

6. PostGreSQL

ตัวอย่างฐานข้อมูลใน PostGreSQL
ผ่านทางPostGreSQL

PostGreSQL เป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง การพัฒนาเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ในปี 1986 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ POSTGRES และปัจจุบันแพลตฟอร์มนี้เปิดให้ใช้งานฟรีและแบบโอเพนซอร์ส

ออกแบบมาสำหรับนักพัฒนาและผู้ดูแลระบบข้อมูล ทางเลือกของ MongoDB นี้ช่วยจัดการข้อมูลทั้งแบบมีโครงสร้างและกึ่งโครงสร้างในสภาพแวดล้อมที่ทนต่อความผิดพลาดได้ มันสามารถผสานรวมกับเครื่องมือ ETL (ดึงข้อมูล, แปลงข้อมูล, โหลดข้อมูล) หลายตัว เช่น Panoply, Switch และ Blendo เพื่อย้ายข้อมูลเข้าและออกจากระบบ PostGreSQL

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ PostGreSQL

  • ใช้คุณสมบัติ SQL ที่หลากหลายสำหรับการทำธุรกรรม, การค้นหาข้อมูล, และการปฏิบัติตามมาตรฐาน ACID ✅
  • สร้างส่วนขยายได้อย่างง่ายดายเพื่อปรับแต่งฐานข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของคุณ
  • โปรดมั่นใจว่าความสมบูรณ์ของข้อมูลได้รับการบังคับใช้อยู่เสมอผ่านทริกเกอร์ ข้อจำกัด และคีย์ต่างประเทศ
  • รัน PostGreSQL บนระบบปฏิบัติการหลักส่วนใหญ่ รวมถึง Microsoft Windows, Linux, OpenBSD และ MacOS

ข้อจำกัดของ PostGreSQL

  • การติดตั้งและกำหนดค่าระบบ PostGreSQL ค่อนข้างซับซ้อน ดังนั้นคุณอาจจำเป็นต้องมีทักษะระดับผู้เชี่ยวชาญ
  • เนื่องจากโครงสร้างที่แตกต่างกัน จึงไม่ง่ายที่จะย้ายจากฐานข้อมูล NoSQL ไปยัง PostgreSQL

ราคา PostGreSQL

  • ฟรี

PostGreSQL รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
  • Capterra: 4. 6/5 (400+ รีวิว)

7. ไดนาโมDB

บริการฐานข้อมูลใน DynamoDB
ผ่านDynamoDB

Amazon DynamoDB เป็นฐานข้อมูลแบบไม่ใช้เซิร์ฟเวอร์ (serverless) ที่จัดการโดยสมบูรณ์และไม่มีโครงสร้างแบบสัมพันธ์ (non-relational) ซึ่งมอบประสิทธิภาพสูงด้วยความรวดเร็ว ข้อมูลของคุณปลอดภัยเสมอเพราะมีการเข้ารหัสทั้งขณะพักและขณะเคลื่อนย้าย และมีการสำรองข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ทำให้คุณสามารถกู้คืนได้อย่างง่ายดายหากจำเป็น

เนื่องจากความสามารถในการจัดการคำขอที่ยอดเยี่ยม—และราคาที่เหมาะสม—ทางเลือกนี้สำหรับ MongoDB จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับแอปพลิเคชันข้อมูลขนาดใหญ่ที่กระจายอยู่ทั่วโลก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ DynamoDB

  • เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วด้วยการแคชในหน่วยความจำ
  • ติดตามการจราจรและข้อมูลวิเคราะห์ของคุณเพื่อสกัดข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยให้คุณปรับปรุงแอปพลิเคชันของคุณได้
  • เลือกระหว่างรูปแบบการกำหนดราคาแบบตามความต้องการ (On-Demand Capacity) และแบบกำหนดไว้ล่วงหน้า (Provisioned Capacity) และปรับขนาดอัตโนมัติขึ้นหรือลงตามการเปลี่ยนแปลงของความต้องการทางธุรกิจของคุณ
  • ผสานรวมกับเครื่องมือ AWS อื่น ๆ เช่น Amazon Redshift หรือ Amazon S3 รวมถึง Panoply

ข้อจำกัดของ DynamoDB

  • หากคุณไม่คุ้นเคยกับการใช้ SQL มากนัก จะมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
  • เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ของ AWS คุณจำเป็นต้องอยู่บนแพลตฟอร์ม AWS จึงจะสามารถใช้งานได้

ราคาของ DynamoDB

  • ติดต่อเพื่อขอราคา หรือใช้เครื่องคำนวณราคา AWS

คะแนนและรีวิว DynamoDB

  • G2: 4. 4/5 (580+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (19+ รีวิว)

8. ArangoDB

ส่วนต่าง ๆ ของมุมมองตัวแก้ไขของ ArangoDB
ผ่านทางArangoDB

ทางเลือกของ MongoDB นี้คือฐานข้อมูลแบบกราฟที่เปิดแหล่งโค้ดและใช้ระบบ NoSQL โมเดลข้อมูลที่ยืดหยุ่นรองรับการผสานข้อมูลข้ามเอกสาร กราฟ และคีย์-ค่า บนเครื่องยนต์เดียว ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นกับข้อมูลประเภทต่าง ๆ ลดจำนวนเทคโนโลยีฐานข้อมูลที่ธุรกิจของคุณต้องจัดการ

ArangoDB มอบความพร้อมใช้งานสูงและเครื่องมือค้นหาข้อความเต็มรูปแบบสำหรับการค้นหาเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยมช่วยปกป้องข้อมูลของคุณตลอดเวลา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ArangoDB

  • ทำงานร่วมกับภาษาการค้นหาแบบรวมศูนย์ที่มีลักษณะคล้าย SQL หรือที่เรียกว่า AQL ได้กับทุกรูปแบบข้อมูลที่ผสานรวมไว้
  • ใช้ความสามารถของกราฟเพื่อวิเคราะห์และจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงกันจากหน่วยงานต่างๆ
  • ใช้Dockerเพื่อส่งมอบแอปพลิเคชัน Arango ไปยังแพลตฟอร์มต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
  • สกัดข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลหลากหลายประเภทเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจของคุณ

ข้อจำกัดของ ArangoDB

  • คุณจะต้องเรียนรู้ภาษา AQL แต่ถ้าคุณรู้จัก SQL แล้ว ก็ไม่น่าจะใช้เวลานานนัก
  • ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่า การจัดการการเข้าถึงไม่ได้ละเอียดเท่าที่พวกเขาต้องการ

ราคาของ ArangoDB

  • เลือกใช้บริการแบบตามความต้องการหรือแพ็กเกจแบบชำระเงินล่วงหน้าแบบผูกมัด ซึ่งมอบส่วนลดให้

คะแนนและรีวิวของ ArangoDB

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
  • Capterra: 4/5 (1 รีวิว)

9. OrientDB

ตัวอย่างของฐานข้อมูลใน OrientDB
ผ่านทางOrientDB

OrientDB เป็นฐานข้อมูลกราฟแบบโอเพนซอร์สและกระจายศูนย์ที่มีฟังก์ชันการทำงานแบบเอกสารและเชิงวัตถุ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างแบบจำลองความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ซับซ้อนระหว่างประเภทข้อมูลต่างๆ ทั้งหมดบนแพลตฟอร์มเดียว

ขณะนี้ได้รับการสนับสนุนโดย SAP, ทางเลือก NoSQL สำหรับ MongoDB นี้ เป็นตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถปรับขนาดได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OrientDB

  • ใช้คำสั่งแบบ SQL เพื่อดึงข้อมูลและจัดการข้อมูล
  • เสนอฟังก์ชันการค้นหาขั้นสูงโดยใช้ความสามารถในการค้นหาข้อความเต็มรูปแบบของ OrientDB
  • รับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลด้วยธุรกรรมแบบ ACID
  • ปรับขนาดฐานข้อมูลของคุณได้อย่างง่ายดายเมื่อปริมาณการเข้าชมและชุดข้อมูลของคุณเพิ่มขึ้น

ข้อจำกัดของ OrientDB

  • อาจต้องใช้เวลาสักพักในการทำความเข้าใจกับเครื่องยนต์ True Graph ของมัน
  • ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาความเข้ากันได้กับเครื่องมืออื่น

ราคาของ OrientDB

  • ฟรี

คะแนนรีวิวและรีวิวของ OrientDB

  • G2: 3. 9/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: ยังไม่มีรีวิว

10. CouchDB

ตัวอย่างของฐานข้อมูลใน CouchDB
ผ่านทางCouchDB

Apache CouchDB ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการฐานข้อมูลทุกขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่มาก Couch Replication Protocol ช่วยให้คุณสามารถใช้งานข้อมูลแบบออฟไลน์ และถ่ายโอนข้อมูลระหว่างคลัสเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่กระจายอยู่ทั่วโลก เว็บเบราว์เซอร์ และโทรศัพท์มือถือได้อย่างง่ายดาย

นำเสนอความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพสูง ทางเลือกของ MongoDB ที่เน้นเอกสารนี้รองรับการจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยและการดึงข้อมูลที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มันใช้รูปแบบข้อมูล JSON และโปรโตคอล HTTP ทำให้มั่นใจว่าสามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์อื่นที่ใช้สิ่งเหล่านี้ได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CouchDB

  • จัดการข้อมูลที่มีโครงสร้างไม่แน่นอนในปริมาณมากได้อย่างง่ายดาย
  • จัดเก็บข้อมูลของคุณบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเองหรือกับผู้ให้บริการคลาวด์ที่คุณเลือก เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่
  • ประหยัดแบนด์วิดท์และซิงโครไนซ์ข้อมูลของคุณอย่างมีประสิทธิภาพโดยการถ่ายโอนเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตั้งแต่การจำลองข้อมูลครั้งล่าสุด
  • สบายใจได้ว่าเซสชั่นและการตรวจสอบสิทธิ์จะเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลของคุณอยู่เสมอ

ข้อจำกัดของ CouchDB

  • ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่มีความเป็นมิตรหรือใช้งานง่ายเพียงพอ
  • คุณไม่สามารถทำการค้นหาแบบเต็มรูปแบบได้ ซึ่งอาจทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิด

ราคาของ CouchDB

  • ฟรี

คะแนนและรีวิว CouchDB

  • G2: 3. 9/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: 4/5 (รีวิว 3 รายการ)

เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์อื่น ๆ

แม้ว่าการพัฒนาแอปพลิเคชันและการจัดเก็บข้อมูลจะมีความสำคัญ แต่ทั้งสองสิ่งนี้ไม่ใช่ส่วนประกอบเดียวของการพัฒนาซอฟต์แวร์ คุณยังจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยม—ซึ่งควรจะเป็นแบบฟรี—เพื่อวางแผนและจัดการโครงการทั้งหมดของคุณ

ซึ่งนำเราไปสู่ ClickUp

คลิกอัพ

การจัดระเบียบงานในมุมมองของ ClickUp
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการจัดระเบียบและติดตามงานทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้ ClickUp Views ที่ปรับแต่งได้และลดขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์

ClickUp ไม่ใช่ทางเลือกโดยตรงสำหรับ MongoDB—แต่จะดูแลทุกสิ่งทุกอย่างที่เหลือ ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่มีฟังก์ชันการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยม เหมาะสำหรับการจัดการทีมซอฟต์แวร์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบ Agileและเสริมสร้างการทำงานร่วมกันในทุกระดับ

เริ่มต้นอย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยคู่มือแม่แบบการพัฒนาซอฟต์แวร์ขั้นสุดยอดของ ClickUp คู่มือนี้จะนำคุณผ่านทุกแง่มุมของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ ตั้งแต่การสร้างแผนงานไปจนถึงการติดตามและจัดการข้อบกพร่อง ?️

สร้างงานโดยอัตโนมัติ จากนั้นติดตามและจัดการงานเหล่านั้นโดยใช้รูปแบบต่าง ๆ ที่คุณเลือกได้ ไม่ว่าจะเป็นมุมมองแบบแกนต์, บอร์ด หรือรายการ ทำให้ทีมของคุณทำงานได้ตามแผนด้วยแผนที่เส้นทางที่ชัดเจนซึ่งแสดงลำดับความสำคัญและความสัมพันธ์ระหว่างงานได้อย่างชัดเจน และแจ้งเตือนทุกคนเกี่ยวกับกำหนดเวลาด้วยระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ

เครื่องมือเขียนด้วย AIช่วยเร่งการสร้างเอกสารทุกประเภท เช่น สรุปโครงการ ไทม์ไลน์ หรืออีเมลถึงทีมของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถสรุปบันทึกการประชุม ระบุรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ และช่วยคุณสร้างชื่อสำหรับฟีเจอร์ซอฟต์แวร์ที่คุณกำลังพัฒนาอีกด้วย ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ใช้ClickUp WhiteboardsและClickUp Mind Mapsเพื่อระดมความคิดและเริ่มกระบวนการวางแผนของคุณ
  • เลือกจากเทมเพลต ClickUpที่ปรับแต่งได้หลากหลาย ซึ่งช่วยประหยัดเวลาคิดและจัดรูปแบบได้หลายชั่วโมง
  • เก็บเอกสารโครงการทั้งหมดของคุณไว้บนแพลตฟอร์มโดยตรง เพื่อให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว
  • สื่อสารกับทีมของคุณผ่านเอกสารที่แชร์ ความคิดเห็นที่เพิ่มในภารกิจ หรือการแชทแบบเรียลไทม์
  • รับการควบคุมโครงการของคุณอย่างครบถ้วนด้วยแดชบอร์ดโครงการที่ปรับแต่งได้ซึ่งเน้นความคืบหน้าและสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็วหากจำเป็น
  • ขึ้นอยู่กับกรณีการใช้งานของคุณ สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์หลากหลาย เช่น ClickUp API, GitHub, Sentry และ Figma

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • เนื่องจากมีคุณสมบัติมากมาย อาจมีช่วงเวลาที่ต้องเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่
  • แอปพลิเคชันมือถือยังไม่ถึงระดับเดียวกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อ Workspace

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (9,100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)

ค้นหาบริการฐานข้อมูลและการจัดการโครงการที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ

การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยการผสมผสานระหว่างการบริหารโครงการที่ยอดเยี่ยม การสนับสนุนฐานข้อมูลที่แข็งแกร่ง และความกล้าหาญในการตัดสินใจ เลือกฐานข้อมูลของคุณจากตัวเลือกที่หลากหลายของ MongoDB หรือใช้ MongoDB เองก็ได้ แต่อย่าคิดที่จะบริหารโครงการของคุณโดยไม่มี ClickUp ในชุดซอฟต์แวร์ของคุณเด็ดขาด ?

ClickUp คือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ช่วยจัดการทุกขั้นตอนของโครงการของคุณ ตั้งแต่การระดมความคิดและการวางแผน ไปจนถึงการดำเนินการ การติดตามผล และการสำเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์

ลงทะเบียนฟรีกับClickUp วันนี้ และเพลิดเพลินกับการสนับสนุนที่คุณต้องการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณได้อย่างง่ายดาย