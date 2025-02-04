10 ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ MongoDB สำหรับทีมซอฟต์แวร์ในปี 2025

ครั้งหนึ่งไม่นานมานี้ ทุกแง่มุมของธุรกิจถูกจัดการโดยใช้เอกสารกระดาษที่เขียนด้วยมือ—แต่โลกได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ด้วยธุรกิจจำนวนมากที่ดำเนินการออนไลน์ ข้อมูลจำนวนมหาศาลถูกสร้างขึ้นทุกวัน โชคดีที่พื้นที่จัดเก็บไม่ได้จำกัดอยู่แค่ห้องเก็บเอกสารที่เต็มไปด้วยฝุ่นอีกต่อไป แต่ข้อมูลทั้งหมดนั้นยังคงต้องถูกจัดเก็บและจัดการอย่างปลอดภัยในฐานข้อมูล ?️
นั่นคือจุดที่ MongoDB และทางเลือกมากมายของ MongoDB เข้ามามีบทบาท
MongoDB Atlas เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลที่ปลอดภัยซึ่งจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร แทนที่จะเป็นคอลัมน์และแถวคงที่ ฐานข้อมูลประเภทนี้มีความยืดหยุ่น สามารถขยายขนาดได้ และเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วจากทุกที่ เนื่องจากแพลตฟอร์มข้อมูลถูกกระจายอยู่บนคลาวด์สามแห่งที่แตกต่างกัน ได้แก่ AWS, Google Cloud และ Azure
ฟังดูดีใช่ไหม? แต่ถ้า MongoDB ไม่มีชุดเครื่องมือที่คุณต้องการหรืองบประมาณของคุณไม่เพียงพอ ยังมีตัวเลือกอื่น ๆ อีกมากมายให้เลือกใช้
มาทำความเข้าใจกันก่อนว่าควรพิจารณาอะไรเมื่อมองหาทางเลือกแทน MongoDB จากนั้นเราจะแนะนำตัวเลือกที่เป็นไปได้ซึ่งอาจเหมาะกับธุรกิจของคุณมากขึ้น นอกจากนี้เรายังจะแบ่งปันเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่จะช่วยให้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ง่ายขึ้น—เพราะการปรับปรุงกระบวนการเป็นหนทางที่ควรทำเสมอ ✨
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ MongoDB?
ดังนั้นคุณได้ตัดสินใจแล้วว่าคุณต้องการค้นคว้าทางเลือกอื่น ๆ นอกเหนือจาก MongoDB คุณควรเริ่มต้นที่ไหน?
ความต้องการเฉพาะด้านคลังข้อมูลและโครงการบริหารจัดการซอฟต์แวร์ของคุณจะขึ้นอยู่กับธุรกิจของคุณ แต่สิ่งเหล่านี้คือคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานที่ควรพิจารณา:
- คุ้มค่าเงินมาก—และหากคุณสามารถหาซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลคุณภาพสูงที่ใช้ได้ฟรีได้ นั่นยิ่งดีขึ้นไปอีก
- ความปลอดภัยของข้อมูลที่ยอดเยี่ยมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลธุรกิจและลูกค้าของคุณทั้งหมดปลอดภัย
- ความสามารถในการปรับขนาดเพื่อให้ระบบของคุณสามารถรองรับชุดข้อมูลที่ใหญ่ขึ้นและซับซ้อนมากขึ้นได้อย่างง่ายดายเมื่อธุรกิจของคุณเติบโต
- ศูนย์ข้อมูลบนคลาวด์เพื่อรับประกันความพร้อมใช้งานสูงตลอดเวลา ?️
- จัดเก็บในรูปแบบเอกสาร JSON (JavaScript Object Notation) ซึ่งทำให้อ่านและบำรุงรักษาได้ง่าย อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพสำหรับ API และแอปพลิเคชันเว็บ
- ไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เช่น MySQL ของ Oracle (ภาษาคำสั่งเชิงโครงสร้าง) ซึ่งมีโครงสร้างแบบตาราง หรือฐานข้อมูลที่ไม่เชิงสัมพันธ์ (NoSQL database) ซึ่งมีโครงสร้างแบบเอกสาร—แม้ว่าบางทางเลือกของ MongoDB จะสามารถรองรับทั้งสองรูปแบบได้
- เครื่องมือการจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
- เครื่องมือ AI เพื่อดูแลกระบวนการที่ทำซ้ำและลดภาระงานของคุณ
- ซอฟต์แวร์เส้นทางวิกฤตที่จัดการงาน, ระยะเวลา, และการพึ่งพาสำหรับคุณ
10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดของ MongoDB ที่ควรใช้
ตอนนี้คุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานบางส่วนที่คุณอาจต้องการในระบบจัดการฐานข้อมูลแล้ว ถึงเวลาที่จะสำรวจทางเลือกอื่น ๆ ของ MongoDB แต่ละตัวเลือกเหล่านี้มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมและข้อจำกัดบางประการ และควรให้ความสนใจกับทั้งสองด้านเมื่อทำการตัดสินใจเลือก ⚖️
1. เรดดิส
Redis เป็นฐานข้อมูล NoSQL ที่ได้รับความนิยมและเปิดแหล่งโค้ด ซึ่งโครงสร้างข้อมูลในหน่วยความจำของมันรองรับประเภทข้อมูลหลากหลาย รวมถึงแฮช, เซตที่เรียงลำดับ, สตริง, ลิสต์ และอื่น ๆ อีกมากมาย และโมเดลข้อมูลที่ยืดหยุ่นสามารถจัดการกับกรณีการใช้งานเกือบทุกประเภทได้ #️⃣
ทางเลือกประสิทธิภาพสูงสำหรับ MongoDB นี้มอบการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว ช่วยให้คุณสร้างแอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์ที่มีปริมาณงานสูงและความหน่วงต่ำ นอกจากนี้ยังรองรับการขยายขนาดแบบเชิงเส้น ทำให้คุณสามารถใช้ทรัพยากรได้มากเท่าที่ต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Redis
- ใช้ C, C++ หรือ Rust เพื่อสร้างส่วนขยายที่กำหนดเองที่รองรับฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติม
- ค้นหาข้อมูลในโครงสร้างข้อมูลและแบบจำลองข้อมูลของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
- ใช้เครื่องมือ Redis หลากหลายเพื่อตรวจจับการฉ้อโกงขณะที่เกิดขึ้น
- สบายใจได้ว่าระบบการสลับระบบอัตโนมัติของ Redis จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณไว้ได้แม้ในกรณีที่เซิร์ฟเวอร์หลักล้มเหลว
ข้อจำกัดของ Redis
- การใช้ข้อมูลสูงเนื่องจาก Redis ใช้การลดความซับซ้อนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการอ่าน
- ข้อมูลถูกเก็บไว้ใน RAM ดังนั้นความจุในการจัดเก็บจึงอาจถูกจำกัดโดยความพร้อมใช้งานของ RAM
ราคาของ Redis
- ฟรี
เรดดิสรating และรีวิว
- G2: 4. 5/5 (120+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
2. MarkLogic
ทางเลือกของ MongoDB นี้เชื่อมต่อและจัดการข้อมูลและข้อมูลเมตา พร้อมทั้งช่วยให้คุณตีความหมายของข้อมูลเหล่านั้นได้ โดยให้ข้อมูลเชิงลึกที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ มันใช้หลักการแบบคล่องตัวเพื่อเร่งการรวมข้อมูลและทำให้สถาปัตยกรรมของคุณง่ายขึ้น เพื่อให้ผู้พัฒนาของคุณทำงานจากบริการข้อมูลเดียว
ฐานข้อมูลแบบยืดหยุ่นหลายโมเดลของ MarkLogic ยังช่วยให้คุณสามารถจัดการข้อมูลประเภทต่างๆ ได้ เช่น เอกสาร คีย์-ค่า รีเลชันแนล ซีรีส์เวลา หรือประเภทเชิงพื้นที่ จากฐานข้อมูลหลายแห่ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MarkLogic
- ใช้เครื่องมือสร้างข้อมูลเมตาแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของ MarkLogic เพื่อเพิ่มบริบทให้กับข้อมูลองค์กรของคุณ
- เข้าถึงและจัดการข้อมูลของคุณได้อย่างรวดเร็วและปรับขนาดได้ตามต้องการ
- ปรับปรุงโมเดลข้อมูลและกลยุทธ์การจัดหมวดหมู่ของคุณอย่างต่อเนื่องด้วยเครื่องมือวิเคราะห์และตรวจสอบ
- รักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณด้วยคุณสมบัติความปลอดภัยขั้นสูงระดับรัฐบาล รวมถึงการเข้ารหัสขั้นสูงและการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท
ข้อจำกัดของ MarkLogic
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ควรได้รับการอัปเกรดเพื่อให้มีความโต้ตอบมากขึ้น
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้นในการจัดระเบียบและดูข้อมูล
ราคาของ MarkLogic
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ MarkLogic
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 5/5 (2 รีวิว)
3. แคสแซนดรา
Apache Cassandra เป็นฐานข้อมูลแบบโอเพนซอร์ส, NoSQL, แบบกระจายที่จัดการข้อมูลขนาดใหญ่และมีความทนทานต่อความผิดพลาดได้ดีเยี่ยม ความหน่วงต่ำ, ความพร้อมใช้งานสูง, และการขยายตัวแบบเชิงเส้นทำให้เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ MongoDB
ระบบที่มีความทนทานต่อความผิดพลาดจะทำการคัดลอกข้อมูลไปยังศูนย์ข้อมูลหลายแห่ง ทำให้ข้อมูลปลอดภัยจากการหยุดชะงักและลดเวลาหยุดทำงานให้น้อยที่สุด และเนื่องจากแต่ละโหนดในคลัสเตอร์การคัดลอกทำงานเป็นอิสระจากกัน ปัญหาคอขวดจึงกลายเป็นเรื่องในอดีต
คุณสมบัติเด่นของ Cassandra
- ติดตั้ง Cassandra บนหลายเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- เข้าถึงข้อมูลของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยการแคชในตัว
- ใช้ประโยชน์จากการออกแบบโครงสร้างที่ยืดหยุ่นเพื่อปรับแต่งระบบให้เหมาะสมกับการพัฒนาของแอปพลิเคชันของคุณ
- เลือกระหว่างการจำลองแบบแบบอะซิงโครนัสและแบบซิงโครนัสสำหรับการอัปเดตของคุณ
ข้อจำกัดของ Cassandra
- แคสซานดราไม่ได้ให้บริการคุณสมบัติฐานข้อมูล SQL ทั่วไปทั้งหมด
- เนื่องจากมีข้อมูลจำนวนมากที่เกี่ยวข้อง ความเร็วในการทำธุรกรรมและการจัดการหน่วยความจำจึงได้รับผลกระทบในบางครั้ง
ราคา Cassandra
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Cassandra
- G2: 4. 1/5 (รีวิว 30+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
4. ฟีร์สโตร์
Firestore เป็นฐานข้อมูลเอกสาร NoSQL ที่มีการจัดการอย่างเต็มรูปแบบ มันมีการซิงโครไนซ์แบบเรียลไทม์และโหมดออฟไลน์ ทำให้เหมาะสำหรับการพัฒนาเว็บหรือแอปพลิเคชันมือถือแบบเรียลไทม์
เครื่องมือค้นหาช่วยคุณดำเนินการธุรกรรม ACID(ธุรกรรมที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง, ความสอดคล้อง, การแยกตัว, และความคงทน) กับข้อมูลของคุณ, ให้คุณมีความยืดหยุ่นมากมายในการจัดโครงสร้างข้อมูลนั้น*.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Firestore
- ปรับแต่งกฎการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและความปลอดภัยให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ
- ปรับขนาดฐานข้อมูลแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ได้อย่างง่ายดายตามการเติบโตของคุณ
- หากคุณเป็นลูกค้าใหม่ คุณจะได้รับเครดิตฟรี $300 เพื่อใช้จ่าย
- ผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Firebase, Cloud Functions และ BigQuery
ข้อจำกัดของ Firestore
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไม่ได้รับการสะท้อนทันทีเสมอไป
- ทางเลือกของ MongoDB นี้ทำงานบนระบบราคาตามการใช้งานจริง ซึ่งค่อนข้างซับซ้อนและอาจเพิ่มค่าใช้จ่ายได้หากคุณไม่คอยตรวจสอบ
ราคาของ Firestore
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Firestore
- G2: 4. 2/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (10 รีวิว)
5. RethinkDB
ทางเลือกแทน MongoDB นี้คือฐานข้อมูลโอเพนซอร์สที่ให้ความสำคัญกับการสร้างแอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์เป็นหลัก ด้วยเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลที่ทันสมัย สถาปัตยกรรมแบบกระจาย และแคชบัฟเฟอร์ที่ได้รับการปรับแต่งมาอย่างดี ทำให้ฐานข้อมูลนี้มีความสามารถในการทำงานสูง
ใช้ประโยชน์จากการทำดัชนีรองของ RethinkDB เพื่อดึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เรียกใช้ฟังก์ชันการรวมข้อมูลกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่กระจายอยู่บนเซิร์ฟเวอร์หลายเครื่อง และขยายระบบไปยังเครื่องหลายเครื่องได้อย่างง่ายดายเมื่อธุรกิจของคุณเติบโต
แม้ว่าบริษัทที่เริ่มต้น RethinkDB จะปิดตัวลงในปี 2016 แต่ซอฟต์แวร์นี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของLinux Foundationและได้รับการพัฒนาโดยชุมชน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ RethinkDB
- เริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วด้วยแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที
- รับการอัปเดตทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เนื่องจากข้อมูลจะถูกส่งไปยังแอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์
- ค้นหาเอกสาร JSON โดยใช้ภาษาการค้นหาที่คุณเลือก รวมถึง Java, Python และ Ruby
- ใช้คอนโซลผู้ดูแลระบบบนเว็บเพื่อตรวจสอบและจัดการระบบฐานข้อมูล
ข้อจำกัดของ RethinkDB
- เนื่องจาก RethinkDB ไม่ได้ดำเนินการโดยธุรกิจอีกต่อไป จึงไม่ได้รับการอัปเกรดและอัปเดตเป็นประจำ
- ไม่มีรีวิวล่าสุดมากนัก ทำให้ยากที่จะประเมินประสิทธิภาพปัจจุบันของระบบ
การคิดราคา RethinkDB
- ฟรี
RethinkDB คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 15+ รายการ)
- Capterra: ยังไม่มีรีวิว
6. PostGreSQL
PostGreSQL เป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง การพัฒนาเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ในปี 1986 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ POSTGRES และปัจจุบันแพลตฟอร์มนี้เปิดให้ใช้งานฟรีและแบบโอเพนซอร์ส
ออกแบบมาสำหรับนักพัฒนาและผู้ดูแลระบบข้อมูล ทางเลือกของ MongoDB นี้ช่วยจัดการข้อมูลทั้งแบบมีโครงสร้างและกึ่งโครงสร้างในสภาพแวดล้อมที่ทนต่อความผิดพลาดได้ มันสามารถผสานรวมกับเครื่องมือ ETL (ดึงข้อมูล, แปลงข้อมูล, โหลดข้อมูล) หลายตัว เช่น Panoply, Switch และ Blendo เพื่อย้ายข้อมูลเข้าและออกจากระบบ PostGreSQL
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ PostGreSQL
- ใช้คุณสมบัติ SQL ที่หลากหลายสำหรับการทำธุรกรรม, การค้นหาข้อมูล, และการปฏิบัติตามมาตรฐาน ACID ✅
- สร้างส่วนขยายได้อย่างง่ายดายเพื่อปรับแต่งฐานข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของคุณ
- โปรดมั่นใจว่าความสมบูรณ์ของข้อมูลได้รับการบังคับใช้อยู่เสมอผ่านทริกเกอร์ ข้อจำกัด และคีย์ต่างประเทศ
- รัน PostGreSQL บนระบบปฏิบัติการหลักส่วนใหญ่ รวมถึง Microsoft Windows, Linux, OpenBSD และ MacOS
ข้อจำกัดของ PostGreSQL
- การติดตั้งและกำหนดค่าระบบ PostGreSQL ค่อนข้างซับซ้อน ดังนั้นคุณอาจจำเป็นต้องมีทักษะระดับผู้เชี่ยวชาญ
- เนื่องจากโครงสร้างที่แตกต่างกัน จึงไม่ง่ายที่จะย้ายจากฐานข้อมูล NoSQL ไปยัง PostgreSQL
ราคา PostGreSQL
- ฟรี
PostGreSQL รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
7. ไดนาโมDB
Amazon DynamoDB เป็นฐานข้อมูลแบบไม่ใช้เซิร์ฟเวอร์ (serverless) ที่จัดการโดยสมบูรณ์และไม่มีโครงสร้างแบบสัมพันธ์ (non-relational) ซึ่งมอบประสิทธิภาพสูงด้วยความรวดเร็ว ข้อมูลของคุณปลอดภัยเสมอเพราะมีการเข้ารหัสทั้งขณะพักและขณะเคลื่อนย้าย และมีการสำรองข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ทำให้คุณสามารถกู้คืนได้อย่างง่ายดายหากจำเป็น
เนื่องจากความสามารถในการจัดการคำขอที่ยอดเยี่ยม—และราคาที่เหมาะสม—ทางเลือกนี้สำหรับ MongoDB จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับแอปพลิเคชันข้อมูลขนาดใหญ่ที่กระจายอยู่ทั่วโลก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ DynamoDB
- เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วด้วยการแคชในหน่วยความจำ
- ติดตามการจราจรและข้อมูลวิเคราะห์ของคุณเพื่อสกัดข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยให้คุณปรับปรุงแอปพลิเคชันของคุณได้
- เลือกระหว่างรูปแบบการกำหนดราคาแบบตามความต้องการ (On-Demand Capacity) และแบบกำหนดไว้ล่วงหน้า (Provisioned Capacity) และปรับขนาดอัตโนมัติขึ้นหรือลงตามการเปลี่ยนแปลงของความต้องการทางธุรกิจของคุณ
- ผสานรวมกับเครื่องมือ AWS อื่น ๆ เช่น Amazon Redshift หรือ Amazon S3 รวมถึง Panoply
ข้อจำกัดของ DynamoDB
- หากคุณไม่คุ้นเคยกับการใช้ SQL มากนัก จะมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
- เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ของ AWS คุณจำเป็นต้องอยู่บนแพลตฟอร์ม AWS จึงจะสามารถใช้งานได้
ราคาของ DynamoDB
- ติดต่อเพื่อขอราคา หรือใช้เครื่องคำนวณราคา AWS
คะแนนและรีวิว DynamoDB
- G2: 4. 4/5 (580+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (19+ รีวิว)
8. ArangoDB
ทางเลือกของ MongoDB นี้คือฐานข้อมูลแบบกราฟที่เปิดแหล่งโค้ดและใช้ระบบ NoSQL โมเดลข้อมูลที่ยืดหยุ่นรองรับการผสานข้อมูลข้ามเอกสาร กราฟ และคีย์-ค่า บนเครื่องยนต์เดียว ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นกับข้อมูลประเภทต่าง ๆ ลดจำนวนเทคโนโลยีฐานข้อมูลที่ธุรกิจของคุณต้องจัดการ
ArangoDB มอบความพร้อมใช้งานสูงและเครื่องมือค้นหาข้อความเต็มรูปแบบสำหรับการค้นหาเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยมช่วยปกป้องข้อมูลของคุณตลอดเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ArangoDB
- ทำงานร่วมกับภาษาการค้นหาแบบรวมศูนย์ที่มีลักษณะคล้าย SQL หรือที่เรียกว่า AQL ได้กับทุกรูปแบบข้อมูลที่ผสานรวมไว้
- ใช้ความสามารถของกราฟเพื่อวิเคราะห์และจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงกันจากหน่วยงานต่างๆ
- ใช้Dockerเพื่อส่งมอบแอปพลิเคชัน Arango ไปยังแพลตฟอร์มต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
- สกัดข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลหลากหลายประเภทเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจของคุณ
ข้อจำกัดของ ArangoDB
- คุณจะต้องเรียนรู้ภาษา AQL แต่ถ้าคุณรู้จัก SQL แล้ว ก็ไม่น่าจะใช้เวลานานนัก
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่า การจัดการการเข้าถึงไม่ได้ละเอียดเท่าที่พวกเขาต้องการ
ราคาของ ArangoDB
- เลือกใช้บริการแบบตามความต้องการหรือแพ็กเกจแบบชำระเงินล่วงหน้าแบบผูกมัด ซึ่งมอบส่วนลดให้
คะแนนและรีวิวของ ArangoDB
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: 4/5 (1 รีวิว)
9. OrientDB
OrientDB เป็นฐานข้อมูลกราฟแบบโอเพนซอร์สและกระจายศูนย์ที่มีฟังก์ชันการทำงานแบบเอกสารและเชิงวัตถุ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างแบบจำลองความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ซับซ้อนระหว่างประเภทข้อมูลต่างๆ ทั้งหมดบนแพลตฟอร์มเดียว
ขณะนี้ได้รับการสนับสนุนโดย SAP, ทางเลือก NoSQL สำหรับ MongoDB นี้ เป็นตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถปรับขนาดได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OrientDB
- ใช้คำสั่งแบบ SQL เพื่อดึงข้อมูลและจัดการข้อมูล
- เสนอฟังก์ชันการค้นหาขั้นสูงโดยใช้ความสามารถในการค้นหาข้อความเต็มรูปแบบของ OrientDB
- รับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลด้วยธุรกรรมแบบ ACID
- ปรับขนาดฐานข้อมูลของคุณได้อย่างง่ายดายเมื่อปริมาณการเข้าชมและชุดข้อมูลของคุณเพิ่มขึ้น
ข้อจำกัดของ OrientDB
- อาจต้องใช้เวลาสักพักในการทำความเข้าใจกับเครื่องยนต์ True Graph ของมัน
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาความเข้ากันได้กับเครื่องมืออื่น
ราคาของ OrientDB
- ฟรี
คะแนนรีวิวและรีวิวของ OrientDB
- G2: 3. 9/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: ยังไม่มีรีวิว
10. CouchDB
Apache CouchDB ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการฐานข้อมูลทุกขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่มาก Couch Replication Protocol ช่วยให้คุณสามารถใช้งานข้อมูลแบบออฟไลน์ และถ่ายโอนข้อมูลระหว่างคลัสเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่กระจายอยู่ทั่วโลก เว็บเบราว์เซอร์ และโทรศัพท์มือถือได้อย่างง่ายดาย
นำเสนอความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพสูง ทางเลือกของ MongoDB ที่เน้นเอกสารนี้รองรับการจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยและการดึงข้อมูลที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มันใช้รูปแบบข้อมูล JSON และโปรโตคอล HTTP ทำให้มั่นใจว่าสามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์อื่นที่ใช้สิ่งเหล่านี้ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CouchDB
- จัดการข้อมูลที่มีโครงสร้างไม่แน่นอนในปริมาณมากได้อย่างง่ายดาย
- จัดเก็บข้อมูลของคุณบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเองหรือกับผู้ให้บริการคลาวด์ที่คุณเลือก เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่
- ประหยัดแบนด์วิดท์และซิงโครไนซ์ข้อมูลของคุณอย่างมีประสิทธิภาพโดยการถ่ายโอนเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตั้งแต่การจำลองข้อมูลครั้งล่าสุด
- สบายใจได้ว่าเซสชั่นและการตรวจสอบสิทธิ์จะเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลของคุณอยู่เสมอ
ข้อจำกัดของ CouchDB
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่มีความเป็นมิตรหรือใช้งานง่ายเพียงพอ
- คุณไม่สามารถทำการค้นหาแบบเต็มรูปแบบได้ ซึ่งอาจทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิด
ราคาของ CouchDB
- ฟรี
คะแนนและรีวิว CouchDB
- G2: 3. 9/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4/5 (รีวิว 3 รายการ)
เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์อื่น ๆ
แม้ว่าการพัฒนาแอปพลิเคชันและการจัดเก็บข้อมูลจะมีความสำคัญ แต่ทั้งสองสิ่งนี้ไม่ใช่ส่วนประกอบเดียวของการพัฒนาซอฟต์แวร์ คุณยังจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยม—ซึ่งควรจะเป็นแบบฟรี—เพื่อวางแผนและจัดการโครงการทั้งหมดของคุณ
ซึ่งนำเราไปสู่ ClickUp
คลิกอัพ
ClickUp ไม่ใช่ทางเลือกโดยตรงสำหรับ MongoDB—แต่จะดูแลทุกสิ่งทุกอย่างที่เหลือ ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่มีฟังก์ชันการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยม เหมาะสำหรับการจัดการทีมซอฟต์แวร์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบ Agileและเสริมสร้างการทำงานร่วมกันในทุกระดับ
เริ่มต้นอย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยคู่มือแม่แบบการพัฒนาซอฟต์แวร์ขั้นสุดยอดของ ClickUp คู่มือนี้จะนำคุณผ่านทุกแง่มุมของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ ตั้งแต่การสร้างแผนงานไปจนถึงการติดตามและจัดการข้อบกพร่อง ?️
สร้างงานโดยอัตโนมัติ จากนั้นติดตามและจัดการงานเหล่านั้นโดยใช้รูปแบบต่าง ๆ ที่คุณเลือกได้ ไม่ว่าจะเป็นมุมมองแบบแกนต์, บอร์ด หรือรายการ ทำให้ทีมของคุณทำงานได้ตามแผนด้วยแผนที่เส้นทางที่ชัดเจนซึ่งแสดงลำดับความสำคัญและความสัมพันธ์ระหว่างงานได้อย่างชัดเจน และแจ้งเตือนทุกคนเกี่ยวกับกำหนดเวลาด้วยระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ
เครื่องมือเขียนด้วย AIช่วยเร่งการสร้างเอกสารทุกประเภท เช่น สรุปโครงการ ไทม์ไลน์ หรืออีเมลถึงทีมของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถสรุปบันทึกการประชุม ระบุรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ และช่วยคุณสร้างชื่อสำหรับฟีเจอร์ซอฟต์แวร์ที่คุณกำลังพัฒนาอีกด้วย ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้ClickUp WhiteboardsและClickUp Mind Mapsเพื่อระดมความคิดและเริ่มกระบวนการวางแผนของคุณ
- เลือกจากเทมเพลต ClickUpที่ปรับแต่งได้หลากหลาย ซึ่งช่วยประหยัดเวลาคิดและจัดรูปแบบได้หลายชั่วโมง
- เก็บเอกสารโครงการทั้งหมดของคุณไว้บนแพลตฟอร์มโดยตรง เพื่อให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว
- สื่อสารกับทีมของคุณผ่านเอกสารที่แชร์ ความคิดเห็นที่เพิ่มในภารกิจ หรือการแชทแบบเรียลไทม์
- รับการควบคุมโครงการของคุณอย่างครบถ้วนด้วยแดชบอร์ดโครงการที่ปรับแต่งได้ซึ่งเน้นความคืบหน้าและสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็วหากจำเป็น
- ขึ้นอยู่กับกรณีการใช้งานของคุณ สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์หลากหลาย เช่น ClickUp API, GitHub, Sentry และ Figma
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เนื่องจากมีคุณสมบัติมากมาย อาจมีช่วงเวลาที่ต้องเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่
- แอปพลิเคชันมือถือยังไม่ถึงระดับเดียวกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อ Workspace
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
ค้นหาบริการฐานข้อมูลและการจัดการโครงการที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ
การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยการผสมผสานระหว่างการบริหารโครงการที่ยอดเยี่ยม การสนับสนุนฐานข้อมูลที่แข็งแกร่ง และความกล้าหาญในการตัดสินใจ เลือกฐานข้อมูลของคุณจากตัวเลือกที่หลากหลายของ MongoDB หรือใช้ MongoDB เองก็ได้ แต่อย่าคิดที่จะบริหารโครงการของคุณโดยไม่มี ClickUp ในชุดซอฟต์แวร์ของคุณเด็ดขาด ?
ClickUp คือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ช่วยจัดการทุกขั้นตอนของโครงการของคุณ ตั้งแต่การระดมความคิดและการวางแผน ไปจนถึงการดำเนินการ การติดตามผล และการสำเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์
ลงทะเบียนฟรีกับClickUp วันนี้ และเพลิดเพลินกับการสนับสนุนที่คุณต้องการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณได้อย่างง่ายดาย