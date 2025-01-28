10 อันดับเครื่องมือซอฟต์แวร์ PRINCE2 ที่ดีที่สุดสำหรับการบริหารโครงการในปี 2025

มีวิธีการที่ได้รับการวิจัยอย่างดีมากมายสำหรับการบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จ และหนึ่งในวิธีการบริหารโครงการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือโครงการในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้ หรือ PRINCE2 วิธีการที่เน้นกระบวนการนี้มุ่งเน้นการนำโครงการของคุณมาแบ่งออกเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนและสามารถควบคุมได้ โดยทุกขั้นตอนจะเน้นที่การจัดระเบียบ
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเครื่องมือการจัดการโครงการที่ช่วยให้คุณอยู่ในระเบียบและจัดการแต่ละขั้นตอนได้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการนำไปใช้ให้ประสบความสำเร็จของวิธีการ PRINCE2
โชคดีที่มีแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ PRINCE2 สำหรับเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกเครื่องมือและแพลตฟอร์ม PRINCE2 จะเหมือนกัน และคุณจำเป็นต้องรู้ว่าฟีเจอร์ซอฟต์แวร์ใดที่คุณควรมองหาเพื่อค้นหาซอฟต์แวร์ PRINCE2 ที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการในการจัดการโครงการของคุณ
เครื่องมือ PRINCE2 คืออะไร?
เครื่องมือ PRINCE2 เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เชี่ยวชาญซึ่งช่วยให้ผู้จัดการโครงการและทีมของพวกเขาสามารถนำกลยุทธ์การจัดการโครงการPRINCE2 ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีการนี้มีหลักการสำคัญเจ็ดประการ:
- รักษาความชอบธรรมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องพร้อมระบุประโยชน์ ต้นทุน และความเสี่ยงที่ชัดเจน
- นำประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากโครงการที่ผ่านมาไปปรับปรุงประสิทธิภาพในอนาคต
- สร้างบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนภายในทีมโครงการ
- วางแผน, ตรวจสอบ, และควบคุมโครงการตามขั้นตอนเป็นขั้นตอน
- ยกระดับปัญหาไปยังผู้บริหารระดับสูงกว่า แต่เฉพาะเมื่อทีมไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- มุ่งเน้นการจัดการการส่งมอบผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดเฉพาะและขอบเขตโครงการที่ชัดเจน
- ปรับวิธีการของ PRINCE2 ให้เหมาะสมกับโครงการเฉพาะและกระบวนการทำงานของโครงการ
ซอฟต์แวร์โครงการ PRINCE2 ช่วยให้การดำเนินงานในเจ็ดขั้นตอนเหล่านี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมอบกรอบการจัดการโครงการที่มีโครงสร้างชัดเจนให้กับผู้จัดการทีมและสมาชิกทุกคนในโครงการได้ทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้อง กรอบการทำงานนี้ช่วยให้สภาพแวดล้อมในการดำเนินงานได้รับการควบคุมอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการโครงการของ PRINCE2
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ PRINCE2?
วิธีการบริหารโครงการ PRINCE2 มีความเฉพาะเจาะจงมาก ดังนั้นควรมองหาเครื่องมือที่สามารถผสานการทำงานกับเจ็ดขั้นตอนของวิธีการนี้ได้ดี หรืออย่างน้อยก็ควรมีตัวเลือกให้คุณสามารถดำเนินการเองได้
ฟังก์ชันของเครื่องมือการจัดการโครงการที่สอดคล้องกับหลักการของ PRINCE2 ได้แก่:
- การสอดคล้องกับวิธีการ PRINCE2: เครื่องมือควรรวมหลักการทั้งเจ็ดของ PRINCE2 เพื่อให้มั่นใจว่าสภาพแวดล้อมของโครงการสอดคล้องกับวิธีการ
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ผู้จัดการโครงการและสมาชิกทีมที่มีทักษะทางเทคนิคแตกต่างกันจะใช้เครื่องมือนี้ ควรใช้งานง่ายพอสำหรับทุกคนในการนำทางและใช้งาน และทำให้ชัดเจนว่าบทบาทผู้ใช้ใดมีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนของโครงการ
- ความสามารถในการปรับแต่ง: สภาพแวดล้อมของโครงการจะแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการ เครื่องมือที่สามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของทีมได้อย่างง่ายดายจะช่วยได้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดการส่งต่อปัญหาและการจัดการการส่งมอบผลิตภัณฑ์
- การร่วมมือ: สมาชิกโครงการควรทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น คณะกรรมการโครงการควรให้สมาชิกทีมสามารถมองเห็นงานของตนได้ และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถนำบทเรียนจากโครงการก่อนหน้ามาใช้ได้
- การรายงานและการวิเคราะห์: PRINCE2 ให้ความสำคัญกับการวางแผนและการติดตามผลในทุกขั้นตอน ดังนั้นคุณจึงต้องการภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความก้าวหน้า เครื่องมือควรสามารถสร้างรายงานเพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการนี้
- การผสานรวม: การดำเนินโครงการที่ซับซ้อนให้สำเร็จลุล่วงนั้นต้องอาศัยมากกว่าแค่ซอฟต์แวร์บริหารโครงการ เครื่องมือทุกชิ้นในระบบควรสามารถผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ PRINCE2 ได้ เพื่อให้ข้อมูลมีความสอดคล้องกัน
10 แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ PRINCE2 ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดสำหรับการบริหารโครงการ
หากคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการที่กำลังมองหาเครื่องมือที่เข้ากันได้กับ PRINCE2 ผลิตภัณฑ์ทั้งสิบในรายการนี้จะช่วยให้คุณจำกัดการค้นหาให้แคบลง
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นโซลูชันการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่มีคุณสมบัติอันทรงพลังซึ่งสอดคล้องกับกรอบงาน PRINCE2 ทั้งหมด ผู้จัดการโครงการสามารถสร้างแผนโครงการโดยละเอียด กำหนดจุดสำคัญ และจัดการการพึ่งพาโดยใช้วิธีการที่มีโครงสร้างตามที่ PRINCE2 เรียกร้อง
คุณสมบัติการร่วมมือและการจัดการงานช่วยให้สมาชิกในทีมมีบทบาทที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในขณะที่มีส่วนร่วมกับเป้าหมายและความคืบหน้าโดยรวมของโครงการ แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของแต่ละบุคคลด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้ เพื่อให้คุณสามารถเจาะลึกในแต่ละขั้นตอนของโครงการได้
ฟังก์ชันการติดตามเวลาช่วยให้โครงการดำเนินไปตามกำหนดเวลาและสอดคล้องอย่างสมบูรณ์กับการมุ่งเน้นของ PRINCE2 ในด้านการจัดการขอบเขตของขั้นตอน การจัดตารางเวลาช่วยให้สามารถจัดสรรบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถปรับปรุงการจัดการการส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การพึ่งพาและเหตุการณ์สำคัญในการจัดการขั้นตอนของโครงการ
- รายงานและการวิเคราะห์เพื่อรักษาความชอบธรรมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
- เครื่องมือเอกสารที่มีประสิทธิภาพสำหรับการสร้างเอกสารเริ่มต้นโครงการ
- สถานะที่กำหนดเองและขั้นตอนการทำงานเพื่อควบคุมขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ
- แผนภูมิแกนต์และมุมมองไทม์ไลน์เพื่อวางแผนโครงการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อินเทอร์เฟซอาจสร้างความสับสนในตอนแรก
- แอปพลิเคชันมือถือมีคุณสมบัติที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI: สามารถซื้อได้บนทุกแพ็กเกจแบบชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace และแขกภายในต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
2. OpenProject
แพลตฟอร์มโอเพนซอร์สและปรับแต่งได้สูงนี้เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการผสานวิธีการบริหารโครงการหลากหลายรูปแบบ OpenProject รองรับโครงการทั้งแบบคลาสสิก, อไจล์ หรือไฮบริด รวมถึง PRINCE2 ด้วย โดยเน้นความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยของข้อมูลและความโปร่งใสของซอฟต์แวร์ในฐานะโครงการโอเพนซอร์ส เครื่องมือนี้จัดเก็บข้อมูลโครงการไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด ทำให้คุณสามารถตัดสินใจได้เองว่าใครควรได้รับข้อมูล
ทีมบริหารโครงการสามารถใช้เครื่องมือ Agile, Scrum และ Kanban เพื่อให้เหมาะกับกระบวนการทำงานที่ต้องการ และ Team Planner เป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการมอบหมายงานและจัดระเบียบทุกคน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OpenProject
- แพลตฟอร์มโอเพนซอร์ส ปรับแต่งได้ และขยายความสามารถได้
- แม่แบบและชุดงานของ PRINCE2 เพื่อการปฏิบัติตามกรอบงานที่ดีขึ้น
- แผนที่ทางและกรอบเวลาสำหรับการวางแผนและการมองเห็นภาพขั้นตอนของโครงการ
- การติดตามและจัดการงานแบบบูรณาการ
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์สำหรับเอกสารข้อความและการประชุม
ข้อจำกัดของ OpenProject
- การตั้งค่าเริ่มต้นที่ซับซ้อน
- อินเตอร์เฟซผู้ใช้ล้าสมัย
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูงที่พบในเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ
ราคาของ OpenProject
- ฟรี
- พื้นฐาน: $7. 25/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $13.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $19.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
การให้คะแนนและรีวิว OpenProject
- G2: 3. 7/5 (22 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
3. Wrike
เครื่องมือการจัดการโครงการที่หลากหลายนี้จะช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการทำงานระหว่างแผนกต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมายของ Wrike คือการรวมงานทั้งหมดไว้ในที่เดียวเพื่อให้คุณสามารถดูแลงานและรักษาความคืบหน้าของโครงการให้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องขณะที่คุณดำเนินการผ่านขั้นตอนต่างๆ ของวิธีการ PRINCE2
Wrike มาพร้อมกับฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติหลากหลาย ช่วยลดงานที่ซ้ำซ้อนและใช้เวลามาก ทำให้สมาชิกในทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่ขั้นตอนหลักของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟังก์ชันการทำงานร่วมกันช่วยให้ทั้งทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกันและประสานงานกันอย่างต่อเนื่องตลอดโครงการ แดชบอร์ดและเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณสามารถปรับ Wrike ให้เหมาะสมกับแต่ละโครงการได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- แดชบอร์ดและกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้
- การผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามที่หลากหลาย
- แผนภูมิแกนต์สำหรับการวางแผนโครงการแบบภาพ
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการแก้ไขเอกสาร
- รายงานและวิเคราะห์อย่างละเอียด
ข้อจำกัดของ Wrike
- อินเทอร์เฟซที่รกและมีฟีเจอร์มากมาย
- การปรับแต่งอาจต้องใช้แผนระดับที่สูงขึ้น
- ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $9. 80/เดือน
- ธุรกิจ: $24. 80/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,400 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (2,400+ รีวิว)
4. MindManager
MindManager เป็นมากกว่าเครื่องมือจัดการโครงการ; มันคือแพลตฟอร์มภาพที่เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นโครงสร้างที่จัดระเบียบ เช่น แผนผังความคิด แผนผังการไหล และไทม์ไลน์ นอกเหนือจากฟังก์ชันของ PRINCE2 แล้ว ยังมีคุณสมบัติการระดมสมองที่ทรงพลังอีกด้วย
MindManager ผสานคุณสมบัติที่สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการในการวางแผนโครงการของทุกคน ตั้งแต่บุคคลทั่วไปไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ MindManager สามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันธุรกิจยอดนิยมอื่น ๆ ได้มากมายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MindManager
- เครื่องมือแผนผังความคิดขั้นสูงสำหรับการระดมความคิดและการวางแผน
- การผสานรวมกับแอปพลิเคชันยอดนิยม เช่น MS Office และ SharePoint
- กำหนดการโครงการและแผนภูมิแกนต์
- การจัดการงานและทรัพยากร
- เครื่องหมายแสดงภาพสำหรับการติดตามความคืบหน้าของโครงการ
ข้อจำกัดของ MindManager
- ไม่มีคุณสมบัติครบครันเท่ากับเครื่องมือจัดการโครงการเฉพาะทางอื่น ๆ
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้สามารถเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น
- คุณสมบัติการร่วมมือที่จำกัด
ราคาของ MindManager
- มืออาชีพ: $169/ปี
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
การให้คะแนนและรีวิวของ MindManager
- G2: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (69 รีวิว)
5. การปฏิบัติ
Praxie เป็นแพลตฟอร์มการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถทำให้ธุรกิจของคุณเป็นดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์ในต้นทุนที่ต่ำกว่าซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรอื่นๆ คุณสามารถทำงานประจำให้เป็นอัตโนมัติ ทำให้ทีมโครงการมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญได้ ผลิตภัณฑ์นี้เน้นการปรับแต่งอย่างมาก ดังนั้นคุณสามารถตั้งค่าสภาพแวดล้อมของโครงการให้เน้นไปที่วิธีการบริหารโครงการ PRINCE2 เฉพาะได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติการรายงานแบบเรียลไทม์ให้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการให้เหตุผลทางธุรกิจของโครงการอย่างต่อเนื่อง เครื่องมือการร่วมมือส่งเสริมการสื่อสารระหว่างสมาชิกโครงการ
คุณสมบัติเด่นของ Praxie
- ใช้งานง่ายพร้อมคำแนะนำตลอดกระบวนการ
- ยืดหยุ่นเพียงพอที่จะเข้ากับกระบวนการทำงานใด ๆ
- รายงานและแดชบอร์ดทำให้ข้อมูลที่ซับซ้อนเข้าใจได้ง่าย
- คอลเลกชันเนื้อหาสำเร็จรูปที่ดี
ข้อจำกัดทางปฏิบัติ
- ฟังก์ชันการส่งออกอาจมีปัญหา
- ตัวเลือกการปรับแต่งบางอย่างใช้งานยาก
- ขาดคุณสมบัติบางอย่างของผลิตภัณฑ์อื่น
การกำหนดราคาแบบปฏิบัติ
- ฟรีตลอดไป
- โปรเทมเพลต: $9.95/เดือน ต่อผู้ใช้
- แอปพลิเคชันพรีเมียม: $24.95/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวการใช้งาน
- Capterra: 4. 1/5 (12 รีวิว)
6. เซโลคซิส
Celoxis เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุมอีกตัวหนึ่ง คุณสามารถสร้างแผนโครงการที่มีความยืดหยุ่นซึ่งจะอัปเดตโดยอัตโนมัติตามการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข ทำให้เป้าหมายของโครงการโดยรวมอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง ฟังก์ชันการรายงานขั้นสูงช่วยให้คุณสามารถสร้างรายงานสถานะโครงการที่รับรองว่ากรณีธุรกิจสอดคล้องกับโครงการ
Celoxis มีเครื่องมือการจัดการทรัพยากรเพื่อช่วยในการควบคุมค่าใช้จ่าย ป้องกันการขาดดุลในงบประมาณ และการปิดโครงการก่อนกำหนด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Celoxis
- ฟังก์ชันการจัดการโครงการแบบครบวงจร
- แดชบอร์ดและรายงานที่ปรับแต่งได้
- การจัดการความเสี่ยงและการติดตามปัญหา
- การบริหารการเงิน รวมถึงการติดตามค่าใช้จ่ายและการจัดทำงบประมาณ
- การผสานรวมที่หลากหลาย
ข้อจำกัดของ Celoxis
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ล้าสมัยเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
- การปรับแต่งที่ซับซ้อน
ราคาของ Celoxis
- คลาวด์: $22.50/เดือน
- ติดตั้งภายในองค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของ Celoxis
- G2: 4. 3/5 (78 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
7. ฟังก์ชันฟ็อกซ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของ FunctionFox ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติต่างๆ เช่น การติดตามเวลาทำงานและการตรวจสอบงบประมาณ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการเหตุผลทางธุรกิจของแนวทาง PRINCE2
FunctionFox แบ่งโครงการออกเป็นรายการสิ่งที่ต้องทำที่สามารถดำเนินการได้และแผนภูมิแกนต์ เพื่อให้ทีมโครงการสามารถเห็นความคืบหน้าของโครงการได้อย่างง่ายดาย และจัดลำดับความสำคัญให้สอดคล้องกัน ด้วยจุดเน้นที่แข็งแกร่งในการจัดการการส่งมอบผลิตภัณฑ์ FunctionFox สามารถช่วยให้ทีมเสร็จสิ้นโครงการได้ตรงเวลาและภายในข้อกำหนดด้านคุณภาพ
คุณสมบัติเด่นของ FunctionFox
- การติดตามเวลาและค่าใช้จ่าย
- การจัดตารางโครงการและการจัดสรรทรัพยากร
- แม่แบบโครงการที่สามารถปรับแต่งได้
- แผนภูมิแกนต์สำหรับกำหนดเวลาโครงการแบบภาพ
- รายงานและวิเคราะห์อย่างละเอียด
ข้อจำกัดของ FunctionFox
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ล้าสมัยซึ่งสามารถใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น
- การผสานรวมกับบุคคลที่สามที่จำกัด
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
ราคาของ FunctionFox
- คลาสสิก: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียร์: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ภายในองค์กร: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ FunctionFox
- G2: 4. 3/5 (48 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
8. ราเวทรี
Ravetree เป็นโปรแกรมการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่มีเครื่องมือมากมายเพื่อนำวิธีการ PRINCE2 ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างการพัฒนาโครงการ ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชันการจัดการทรัพยากรจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของความสามารถในระดับบุคคล ระดับทีม และระดับองค์กร ทำให้สามารถมอบหมายงานให้กับพนักงานที่มีอยู่ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
แม่แบบโครงการช่วยให้การวางแผนเป็นเรื่องง่าย ช่วยให้คุณสร้างเอกสารสรุปได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงกระบวนการสุดท้าย การติดตามเวลาและค่าใช้จ่ายช่วยให้มั่นใจได้ว่าโครงการยังคงดำเนินไปได้ตามแผน
คุณสมบัติเด่นของ Ravetree
- การจัดการงานแบบアジลพร้อมการสนับสนุนสำหรับ Scrum และ Kanban
- การจัดการทรัพยากรและการติดตามเวลา
- การจัดเก็บไฟล์และการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล
- พอร์ทัลลูกค้าเพื่อการสื่อสารที่ดีขึ้น
- การติดตามทางการเงิน รวมถึงการจัดการค่าใช้จ่าย
ข้อจำกัดของ Ravetree
- การตั้งค่าเริ่มต้นที่ซับซ้อน
- แอปพลิเคชันมือถืออาจมีความแข็งแกร่งมากขึ้น
- ข้อบกพร่องและปัญหาขัดข้องเป็นครั้งคราว
ราเวทรี ราคา
- 39 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Ravetree
- G2: 4. 1/5 (23 รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (21 รีวิว)
9. Zenkit
Zenkit เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ยืดหยุ่นซึ่งช่วยให้คุณสร้างโครงการได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ Zenkit เป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการปรับตัว ทำให้คุณสามารถสลับระหว่างมุมมองต่างๆ ได้ตามความสะดวก นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุด และช่วยให้การปรับใช้กับหลักการทั้งเจ็ดของ PRINCE2 เป็นเรื่องง่าย
คุณสามารถควบคุมขั้นตอนและให้ทุกคนทำงานตามหน้าที่ของตนได้ด้วยคุณสมบัติการร่วมมือที่ทรงพลังของ Zenkit. สมาชิกทีมสามารถดูแผนโครงการทั้งหมดและบทบาทของตนภายในโครงการได้.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zenkit
- มุมมองที่ยืดหยุ่นรวมถึงคัมบัง, รายการ, ตาราง, ปฏิทิน, และแผนภาพความคิด
- ฟิลด์และแบบฟอร์มที่กำหนดเองสำหรับการเก็บข้อมูล
- การผสานรวมกับเครื่องมือที่ใช้กันทั่วไป เช่น Slack และ Google Calendar
- สามารถปรับขนาดได้เพื่อรองรับทีมที่กำลังเติบโต
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย
ข้อจำกัดของ Zenkit
- ฟังก์ชันการทำงานของแผนภูมิแกนต์ที่จำกัด
- แอปพลิเคชันมือถือต้องการการปรับปรุง
- คุณสมบัติการรายงานอาจมีความแข็งแกร่งมากขึ้น
ราคา Zenkit
- ฟรี
- บวก: $9/เดือน
- ธุรกิจ: $25/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิว Zenkit
- G2: 4. 7/5 (81 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
10. อาสนะ
Asana เป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการโครงการที่ใหญ่ที่สุดและได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาด ผู้ใช้ชื่นชอบมันเพราะชุดคุณสมบัติที่แข็งแกร่งและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
Asana มอบเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดให้คุณในการกำหนดขอบเขตของโครงการและดำเนินการทั้งเจ็ดขั้นตอนของ PRINCE2 คุณสมบัติหลักคือมุมมองไทม์ไลน์ ซึ่งให้ภาพรวมที่ดีของแผนโครงการและความคืบหน้า คุณสมบัติการรายงานที่ครอบคลุมทำให้การนำเสนอโครงการทางธุรกิจเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- การจัดการงานและโครงการพร้อมขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเอง
- มุมมองไทม์ไลน์สำหรับการวางแผนและแผนภูมิแกนต์
- พอร์ตโฟลิโอสำหรับการติดตามโครงการหลายโครงการ
- ระบบอัตโนมัติเพื่อลดการทำงานด้วยมือ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยมมากมาย เช่น Slack และ Google Drive
ข้อจำกัดของอาสนะ
- ราคาแพงสำหรับทีมขนาดใหญ่หรือฟีเจอร์ขั้นสูง
- อินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนเกินไปสำหรับผู้ใช้ใหม่
- คุณสมบัติการรายงานอาจมีความแข็งแกร่งมากขึ้น
ราคาของ Asana
- ฟรี
- พรีเมียม: $10.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (12,000+ รีวิว)
เริ่มต้นกับวิธีการ PRINCE2
ตอนนี้เราได้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ PRINCE2 ที่ดีที่สุดที่มีอยู่แล้ว สิ่งที่เหลืออยู่คือให้คุณนำวิธีการนี้ไปใช้งาน ด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุม เช่น ClickUp คุณจะมีสถานที่กลางในการกำหนดภารกิจของโครงการ นำเสนอและอัปเดตกรณีธุรกิจ และดำเนินการทั้งเจ็ดขั้นตอนของวิธีการ PRINCE2
ไม่เชื่อเราหรือ? ลองใช้ด้วยตัวเองเลยสร้างบัญชี ClickUp ฟรีของคุณและทดลองใช้หนึ่งในเครื่องมือจัดการโครงการที่ดีที่สุดในตลาดวันนี้