Så skapar du en UGC-portfölj som vinner

Med en prognostiserad annonsutgift för kreatörer i USA på 37 miljarder dollar investerar varumärken mer än någonsin i innehåll från kreatörer. Men många kreatörer går fortfarande miste om avtal eftersom de saknar en tydlig och professionell portfölj som visar varumärkena exakt vad de kan åstadkomma.

Den här guiden visar dig hur du skapar en UGC-portfölj, vad du ska inkludera i den, var du ska lägga upp den och hur du håller den uppdaterad i takt med att du växer. Vi går också igenom hur ClickUp kan hjälpa dig att organisera ditt innehåll, dina förslag och dina portföljresurser på ett och samma ställe. 📚

Vad är en UGC-kreatörsportfölj?

En UGC-portfölj är en samling av innehåll som du har skapat för varumärken eller som spekulativt arbete för att visa vilken typ av innehåll du kan producera. Den kan innehålla produktdemonstrationer, videor i form av kundrecensioner, livsstilsfoton och reklamklara klipp. Mer än ett galleri är det ett säljverktyg som hjälper varumärken att snabbt bedöma kvaliteten på ditt innehåll, hur väl det passar din nisch, din stil och din professionalism.

En UGC-portfölj är en samling av innehåll som du har skapat för varumärken eller som spekulativt arbete för att visa vilken typ av innehåll du kan producera. Den kan innehålla produktdemonstrationer, videor i form av kundrecensioner, livsstilsfoton och reklamklara klipp. Mer än ett galleri är det ett säljverktyg som hjälper varumärken att snabbt bedöma kvaliteten på ditt innehåll, hur väl det passar din nisch, din stil och din professionalism.

Du behöver inte heller betalda samarbeten med varumärken för att bygga upp en sådan. Om du precis har börjat kan starka spekulationsarbeten ändå visa varumärken vad du går för.

Hur det skiljer sig från en profil på sociala medier

Ditt Instagram-flöde är inte din portfölj. Det är inte heller din TikTok-sida. En portfölj är ett noggrant sammanställt dokument som visar varumärken exakt vad de behöver se för att säga ja.

Aspekt Profil på sociala medier UGC-skapares portfolio Syfte Bygg upp en publik Få varumärkesavtal Innehåll Allt du publicerar Dina bästa och mest relevanta arbeten Format Plattformsberoende Flexibel och delbar Målgrupp Följare Varumärkeschefer och marknadsförare Kontroll Begränsat Helt i dina händer

Vad du bör inkludera i din UGC-portfölj

Du behöver inte överösa ett varumärke med allt du har. Du behöver bara rätt saker, tydligt presenterade. En rörig portfölj gör mer skada än nytta. Varumärken har fullt upp, och om de måste anstränga sig för att hitta det som är viktigt kommer de att gå vidare. Här är vad varje gedigen UGC-portfölj bör innehålla.

En kort biografi och din nisch

Håll det till två eller tre rader: vem du är, vilken typ av innehåll du skapar och vem du skapar det för. Varumärken ska kunna avgöra inom några sekunder om du är rätt person för dem.

Se det som din hisspitch i skriftlig form – tydlig, konkret och utan onödiga utfyllnader.

Dina bästa innehållsexempel

Välj ut tre till sex arbeten som representerar dina starkaste sidor. Prioritera variation i format – video, foto, unboxing, testimonials – men se till att det är relevant för den nisch du riktar dig till.

Om du riktar in dig på ett hudvårdsmärke, börja med hudvårdsinnehåll, inte din resevideo från för sex månader sedan.

Tidigare samarbeten med varumärken

Om du har arbetat med varumärken tidigare, visa det. Även små samarbeten räknas. Lägg till deras logotyper eller nämn dem vid namn för att snabbt bygga upp trovärdighet.

Statistik och prestationsmått

Visningar, engagemangsgrad, klickfrekvens, visningstid, sparade inlägg eller konverteringar kan alla bidra till att stärka din portfölj. Inte alla kreatörer har tillgång till fullständiga prestationsdata, särskilt när det gäller obetalt arbete eller arbete i ett tidigt skede, så dela med dig av de starkaste siffrorna du har. Mätvärden gör din presentation mer trovärdig och ger varumärken något konkret att utvärdera.

Dina priser och tjänster

En enkel översikt över dina tjänster och startpriser sparar tid och positionerar dig som en professionell aktör. Du kan lista leveranser som till exempel en kortvideo, tre produktbilder eller ett månatligt innehållspaket.

Du behöver inte ange fullständiga priser för allt. Det räcker med en startpris eller en anteckning om att priser finns tillgängliga på begäran för att inleda samtalet.

En tydlig uppmaning till handling

Avsluta med exakt vad du vill att de ska göra härnäst. Skicka ett mejl, boka ett samtal, fyll i ett formulär. Gör det till ett steg, inte fem. Ju enklare du gör det att nå dig, desto mer sannolikt är det att de faktiskt gör det.

📮 ClickUp Insight: Endast 39 % av de som svarade på vår undersökning uppger att deras filer, anteckningar och dokument är helt organiserade. För alla andra lagras information ofta på en rad olika ställen: en chattapp, e-post, en lagringsenhet och verktyg för datahantering. Den mentala ansträngningen att komma ihåg var något finns kan vara lika utmattande som själva uppgiften. Enterprise Search i ClickUp ger dig ett enda sökfält som låter dig komma åt uppgifter, dokument och konversationer från en enda ingångspunkt. Behöver du specifika insikter? Fråga ClickUp Brain, så sammanställer den snabbt de mest relevanta detaljerna. Istället för att återuppbygga sammanhanget ur minnet kan man återgå till arbetet med klarhet och momentum intakt.

Hur du väljer rätt exempel till din UGC-portfölj

Att vara selektiv är det som skiljer en portfölj som konverterar från en som bara ser fullspäckad ut. Målet är att visa bredd utan att förlora relevansen. Så här väljer du rätt exempel till din UGC-skapareportfölj:

Att vara selektiv är det som skiljer en portfölj som konverterar från en som bara ser fullspäckad ut. Målet är att visa bredd utan att förlora relevansen. Så här väljer du rätt exempel till din UGC-skapareportfölj:

Börja med ditt starkaste verk, inte ditt senaste, eftersom första intrycket är viktigare än kronologin.

Anpassa dina exempel till den bransch eller typ av varumärke du pitchar till – ett fitnessvarumärke behöver inte se ditt innehåll om mat

Inkludera olika format där det är möjligt – video, foto och skriftligt innehåll visar bredd och mångsidighet

Skapa två eller tre provarbeten för varumärken som du verkligen älskar och använder, särskilt om du precis har börjat.

Om du arbetar inom flera olika nischer kan det också vara bra att ha en huvudportfölj och skapa mindre, skräddarsydda versioner för specifika varumärkeskategorier.

Var ska du lägga upp din portfölj?

Att välja rätt plattform för din portfölj är viktigare än de flesta kreatörer tror. Världens bästa portfölj hjälper inte om den ligger begravd i en rörig mapp på Google Drive eller kräver tre klick för att öppnas.

Du vill ha något snyggt, enkelt att dela och ännu enklare att uppdatera. Här är en snabb översikt över dina alternativ.

Plattform Bäst för Fördelar Nackdelar ClickUp Nybörjare och organiserade kreatörer Tydlig layout, lätt att uppdatera, delbar länk, gratis att komma igång, ser professionellt ut Det krävs lite inlärning om du är nybörjare Personlig webbplats Etablerade kreatörer Full kontroll, mycket anpassningsbar Det tar mer tid och pengar att sätta upp PDF Korta presentationer Enkelt att skicka, fungerar offline Svårt att uppdatera, ingen interaktivitet Google Sites Nybörjare Gratis, enkelt, ingen kodning krävs Ser enkelt ut, begränsad kontroll över designen

För kreatörer som vill ha något som är enkelt att skapa, uppdatera och dela är ClickUp ett bra alternativ. Det ger dig en delbar länk som du kan lägga in i ett presentationsmejl, en ren layout som inte kräver designkunskaper och ett enkelt sätt att uppdatera din portfölj när ditt arbete utvecklas.

Hur du presenterar din portfölj när du pitchar

Du har skapat portföljen. Nu måste du visa upp den för rätt personer på ett sätt som känns tydligt och professionellt. Hur du presenterar den är lika viktigt som vad den innehåller. En stark presentation är kort, konkret och gör det enkelt för varumärket att förstå varför du är rätt person för uppdraget.

Börja med att förklara varför du är rätt person för jobbet

Inled inte ditt pitch-mejl med ”Hej, jag är en UGC-skapare som letar efter samarbeten.” Det säger alla. Nämn istället något specifikt om varumärket, en produkt du har använt, en kampanj du lagt märke till eller ett värde de står för.

Två meningar med äkta sammanhang gör stor skillnad redan innan du delar länken.

Håll e-postmeddelandet kort

Varumärkesansvariga får dussintals förfrågningar varje vecka. Ditt e-postmeddelande behöver inte förklara allt – det är vad portföljen är till för.

Presentera dig själv, dela en eller två relevanta statistikuppgifter eller exempel, lägg in länken till din portfölj och berätta vad du vill att de ska göra härnäst. Det är allt.

Gör länken omöjlig att missa

Göm inte länken till din portfölj längst ner i ett långt stycke. Placera den i förgrunden, med en tydlig rubrik som ”Här är min portfölj” eller ”Ta en titt på mina senaste arbeten”.

Ju färre klick det krävs för att komma dit, desto bättre.

Följ upp en gång

Om du inte hör något inom fem till sju dagar, skicka ett uppföljningsmeddelande. Håll det kort, vänligt och rakt på sak. Hänvisa till ditt ursprungliga e-postmeddelande, fråga om de har hunnit titta på ditt arbete och lämna dörren öppen.

Gå sedan vidare. Att jaga ett varumärke mer än två gånger leder sällan till något bra.

🚀 Fördel med ClickUp: Missa aldrig en uppföljning med ClickUp Automations. Skapa en uppgift för varje varumärke du pitchar och ställ in förfallodatumet till sju dagar senare. Använd sedan automatiseringsverktyget för att utlösa en statusändring eller en avisering i inkorgen när förfallodatumet infaller – i praktiken en inbyggd påminnelse om att skicka din uppföljning. Låt ClickUp Automations sköta påminnelserna så att du kan hålla en jämn takt utan att det blir en mental belastning

Håll koll på vilka du har kontaktat

Det här steget förbises ofta, men det gör stor skillnad. Att hålla koll på dina kontakter hjälper dig att undvika att pitcha samma varumärke två gånger, missa uppföljningar eller tappa fart i samtal som var på väg någonstans. Med tiden hjälper det dig också att upptäcka mönster, till exempel vilka nischer som svarar oftare eller vilka versioner av portföljen som leder till bättre resultat.

En portfölj är inte något du skapar en gång och sedan glömmer bort. De kreatörer som regelbundet får avtal behandlar sin portfölj som ett levande dokument, ett som växer och förbättras i takt med dem själva. Att låta den bli föråldrad är ett av de enklaste sätten att förlora ett avtal som du nästan var säker på att vinna.

Uppdatera dina exempel

Gå igenom din portfölj varannan månad för att se till att den fortfarande speglar dina bästa arbeten och din nuvarande inriktning. Om du har skapat något bättre än det som redan finns i portföljen, byt ut det. Om ett exempel inte längre passar den nisch du vill bli känd för, ta bort det. Du bör också uppdatera din portfölj varje gång du:

Få ett nytt varumärkessamarbete

Nå en betydelsefull milstolpe när det gäller engagemang eller resultat

Ändra din nisch eller den typ av innehåll du skapar

Skapa en ny profil för din personliga identitet som kreatör

🚀 Fördel med ClickUp: Genom att hålla ordning på dina innehållsresurser i ClickUp Docs vet du alltid vad du har tillgängligt och kan göra uppdateringar på några minuter utan att behöva leta igenom mappar eller gamla hårddiskar. Skapa ett enda dokument som din UGC-portfölj med avsnitt uppdelade efter innehållstyp, till exempel hudvård, mat, livsstil eller unboxing. Skapa ett ClickUp-dokument som fungerar som en samlingsplats för din UGC-portfölj I varje avsnitt listar du dina exempel med en kort beskrivning av varumärket, typen av leverans (video, foto, karusell) och vilken plattform det skapades för. På så sätt kan du, när ett varumärke ber om relevanta exempel, på några sekunder ta fram precis det som passar deras brief.

Berätta en historia med din utveckling

Din portfölj bör spegla din utveckling som kreatör. Allteftersom du får fler uppdrag, förbättrar kvaliteten och förfinar din nisch bör den utvecklingen tydligt framgå av de arbeten du väljer att visa upp.

Byt ut dina tidigaste arbeten, uppdatera din biografi när din nisch utvecklas och justera dina priser så att de speglar ditt nuvarande värde. En portfölj som visar på medveten tillväxt visar varumärken att du inte bara är en engångsskapare, utan någon som är värd att investera i på lång sikt.

Spåra vad som fungerar

Var uppmärksam på vilken version av din portfölj som får respons och vilken som inte gör det. Om du pitchar regelbundet kan små justeringar, som att inleda med ett annat exempel eller skriva om din biografi, göra en märkbar skillnad.

💡 Proffstips: Använd ClickUp-uppgifter med anpassade fält för att spåra dina förslag parallellt med uppdateringarna i din portfölj, så att du kan se sambandet mellan vad som förändrats och vad som börjat ge resultat. Skapa ClickUp-uppgifter med anpassade fält för att organisera din UGC-portfölj bättre

Hur du organiserar arbetsflödet för din UGC-portfölj

UGC-skapare hanterar flera rörliga delar samtidigt.

Varumärkesbriefar skickas via e-post, feedback kommer via DM:ar, redigeringar finns i molnmappar och de slutgiltiga filerna ligger utspridda över olika plattformar. Denna uppställning gör det svårt att hålla reda på vad som är godkänt, vad som behöver revideras och vad som hör hemma i din portfölj.

ClickUp for Creative Teams löser detta problem genom ett samlat AI-arbetsutrymme där innehållsplanering, feedback, revideringar och slutliga tillgångar hålls samman. Detta minskar SaaS-spridningen och minskar behovet av att byta sammanhang eftersom varje tillgång, kommentar och uppdatering förblir kopplad till samma uppgift.

Så här använder du ClickUp för UGC-hantering.

Skapa och strukturera innehåll snabbare

UGC-arbetsflöden börjar ofta med spridda idéer, grova briefs och flera leveranser. ClickUp Brain hjälper dig att omvandla råa idéer till strukturerat innehåll och konkreta steg.

Skapa manus och innehållsplaner med ClickUp Brain

Anta att du får en brief från ett varumärke för en kampanj för en hudvårdsprodukt. Briefen innehåller nyckelbudskap, målgruppsinformation och leveranskrav, men saknar ett tydligt manus. Du ber ClickUp Brain: Skapa ett 30 sekunder långt UGC-videomanus för en hudvårdsprodukt riktad mot aknebenägen hud utifrån denna brief.

Den kontextuella AI:n genererar ett strukturerat manus som innehåller en inledning, produktdemonstration och uppmaning till handling. Du kan finjustera manuset inom samma uppgift och börja filma.

ClickUp Brain stöder flera steg i UGC-arbetsflödet:

Sammanfatta långa kundbriefar till tydliga åtgärdspunkter

Skapa ClickUp-uppgiftslistor för filmning, redigering och leverans

Skriv om bildtexter för olika plattformar som TikTok och Instagram

Dra ut viktiga feedbackpunkter från kundkommentarer

Om du vill ha hjälp med att strukturera och presentera ditt arbete på ett mer effektivt sätt visar den här videon hur AI-portföljgeneratorer kan hjälpa till:

Granska och finslipa visuella tillgångar med ClickUp Proofing

När portföljens innehåll börjar ta form blir kvaliteten på materialet nästa fokus. UGC-portföljer är starkt beroende av bilder som produktbilder, livsstilsinnehåll och kampanjmaterial.

Med ClickUp Proofing kan du granska och finjustera dessa tillgångar direkt.

Granska och kommentera bilderna i portföljen med ClickUp Proofing

Anta att du förbereder produktbilder för en portföljsektion för ett modemärke och laddar upp bildutkast till en ClickUp-uppgift som är kopplad till det projektet.

Du kan granska varje bild och lämna detaljerad feedback:

Markera ojämnheter i belysningen på en produktbild

Markera områden där bakgrunden behöver rensas upp

Föreslå beskärningsjusteringar för plattformsspecifika format

Varje kommentar kopplas direkt till bilden, så att ändringar förblir tydliga och lätta att följa. Ditt team och dina samarbetspartners deltar också i samma arbetsflöde och lägger till feedback i sitt sammanhang. Bildanteckningar och kommentarer bidrar till att minska förvirringen under revideringar.

En användare berättade:

ClickUp har varit ett fantastiskt verktyg för att hålla vårt team organiserat och samordnat. Det gör det enkelt att hantera projekt, tilldela uppgifter och följa upp framsteg på ett och samma ställe. Jag uppskattar särskilt flexibiliteten – man kan anpassa arbetsflöden, skapa mallar och anpassa plattformen så att den passar olika teamprocesser. Det har varit till stor hjälp för att bygga upp repeterbara system för saker som standardrutiner, prestationsutvärderingar och projektuppföljning. Att ha uppgifter, dokument och kommunikation sammankopplade bidrar till att minska fram- och återkommande kommunikation och håller alla på samma sida.

ClickUp har varit ett fantastiskt verktyg för att hålla vårt team organiserat och samordnat. Det gör det enkelt att hantera projekt, tilldela uppgifter och följa upp framsteg på ett och samma ställe. Jag uppskattar särskilt flexibiliteten – man kan anpassa arbetsflöden, skapa mallar och anpassa plattformen så att den passar olika teamprocesser. Det har varit till stor hjälp för att bygga upp repeterbara system för saker som standardrutiner, prestationsutvärderingar och projektuppföljning. Att ha uppgifter, dokument och kommunikation sammankopplade bidrar till att minska fram- och återkommande kommunikation och håller alla på samma sida.

Vanliga misstag som kreatörer gör

Även kreatörer med starkt innehåll går miste om avtal på grund av undvikbara misstag i portföljen. De flesta av dessa är lätta att åtgärda när du väl vet vad du ska leta efter.

Överbelastning med innehåll

Mer är inte bättre. En portfölj med 20 exempel får dig inte att verka erfaren; det får dig att verka som om du inte vet hur du ska redigera dina egna bilder. Varumärken vill se dina bästa arbeten, inte alla dina arbeten.

Håll dig till tre till sex starka arbeten och låt dem tala för sig själva. Om du har bra innehåll inom flera nischer kan du överväga att skapa separata portföljversioner för varje nisch istället för att slänga in allt i ett enda dokument.

Ingen tydlig nisch

Om din portfölj innehåller skönhetsinnehåll, resevloggar, matrecensioner och unboxing-videor om teknik på ett och samma ställe kommer ett hudvårdsmärke inte att veta vad de ska göra med dig. Ju mer specifik din portfölj är, desto lättare är det för rätt varumärke att säga ja.

Tydlighet inom din nisch visar att du förstår din målgrupp, och varumärken betalar för den typen av fokus.

Det här är förvånansvärt vanligt. Ett varumärke gillar ditt arbete, vill ta kontakt, men kan inte hitta något sätt att nå dig. Se alltid till att inkludera:

Din e-postadress eller önskad kontaktmetod

Ett startpris eller en anteckning om att priser finns tillgängliga på begäran

En tydlig uppmaning till handling så att de vet exakt vad de ska göra härnäst

Låt inte intresserade varumärken behöva göra extra arbete för att anlita dig.

Att använda samma portfölj för varje försäljningspresentation

En generisk portfölj kan fortfarande se snygg ut men ändå missa målet. Om du pitchar för varumärken i olika branscher, anpassa din urvalsordning eller de utvalda arbetena så att portföljen känns mer relevant för var och en. Även små justeringar kan få din pitch att kännas mer genomtänkt och öka dina chanser att få svar.

Dina klickvärda verk möter ClickUp

En stark UGC-portfölj gör en sak riktigt bra: den gör det enkelt för ett varumärke att säga ja. Tydlig positionering, relevanta exempel och en enkel struktur hjälper beslutsfattare att snabbt förstå ditt värde utan att behöva leta igenom en massa onödig information.

Men många kreatörer har fortfarande svårt att hålla sin portfölj organiserad, uppdaterad och redo att skickas i ett professionellt format. Den bristen avgör ofta om ett avtal går vidare eller ignoreras.

Det är där ClickUp verkligen gör skillnad. Du kan skapa, hantera och uppdatera din portfölj i Docs, hålla ordning på ditt innehåll, följa upp kontakter med varumärken i Tasks och hantera feedback utan att tappa sammanhanget med ClickUp Brain.

Allt hänger ihop, så du lägger mindre tid på att leta efter material och mer tid på att pitcha, skapa och få avtal.

Vanliga frågor

Uppdatera din portfölj varje gång du slutför ett projekt som är bättre än ditt svagaste aktuella exempel, eller minst en gång i månaden. En föråldrad portfölj signalerar till varumärken att du är inaktiv eller inte aktivt utvecklar dina färdigheter.

2. Kan du skapa en UGC-portfölj utan betalda uppdrag från varumärken?

Ja, du kan enkelt skapa provfilmer med produkter du redan har hemma. Varumärken utvärderar kvaliteten och stilen på ditt arbete, inte om ett företag faktiskt har betalat dig för att göra videon.

3. Vad är skillnaden mellan en UGC-portfölj och ett mediekit?

En UGC-portfölj visar upp exempel på ditt innehåll och din produktionsförmåga, medan en mediekit fokuserar starkt på målgruppens demografi, räckvidd och publiceringsfrekvens. Kreatörer som arbetar med båda typerna behöver ofta båda, men en renodlad UGC-kreatör kan klara sig med enbart portföljen.