Hur man skapar en handbok för incidenthantering 2026

Cyberincidenter utvecklas snabbt. Ransomware sprider sig på några minuter, AI-genererad phishing slinker förbi filter, och ett enda felsteg kan eskalera till en fullskalig säkerhetsöverträdelse innan teamen ens hunnit samordna sig om vad som händer. Pressen är påtaglig, och det är kostnaderna också.

Enligt IBM:s rapport Cost of a Data Breach Report ligger det globala genomsnittet på 4,44 miljoner dollar, och förseningar i hanteringen samt bristfällig samordning driver upp siffran ännu högre.

Mitt i kaoset behöver teamen tydlighet. En handbok för incidenthantering ger ditt team ett gemensamt manus när det blir kaotiskt. Den beskriver vem som agerar först, vilka steg som ska följas och hur man upprätthåller en tät kommunikation medan situationen utvecklas.

I det här blogginlägget lär du dig hur du skapar en incidenthanteringsguide anpassad för dagens hot. Vi utforskar verkliga scenarier, tydliga åtgärder och ClickUp, världens första konvergerade AI-arbetsyta, som ett system ditt team kan använda under press.

Vad är en handbok för incidenthantering?

En incidenthanteringsguide är en strukturerad, steg-för-steg-guide som hjälper säkerhetsteam att hantera specifika typer av cyberincidenter på ett konsekvent och effektivt sätt. Den beskriver exakt vad som ska göras när en incident inträffar, vem som ansvarar för varje åtgärd och hur man går från upptäckt till begränsning och återställning utan förvirring eller fördröjningar.

Se det som en färdig handlingsplan för verkliga scenarier som nätfiskeattacker, ransomware-infektioner eller dataintrång.

🧠 Rolig fakta: Det första datorviruset var inte skadligt. År 1971 rörde sig ett program som hette Creeper mellan datorer bara för att visa meddelandet: ”Jag är Creeper, fånga mig om du kan.” Det ledde till skapandet av det första antivirusprogrammet, som hette Reaper.

Handlingsplan för incidenthantering jämfört med plan jämfört med runbook

Människor blandar ofta ihop terminologin för säkerhetsdokumentation. Denna förvirring skapar reella problem när teamen utarbetar sina standardrutiner. Resultatet blir antingen övergripande planer som saknar konkreta åtgärder eller alltför tekniska handböcker som förvirrar ledningen.

Så här skiljer sig dessa tre dokument åt.

Dokument Omfattning Detaljnivå När den används Vem använder den Format Planera Strategi för hela organisationen Övergripande riktlinjer Innan incidenter inträffar Ledning och juridik Policyhandling Handbok Scenariebaserad hantering Taktiska steg-för-steg-åtgärder Under en specifik typ av incident Incidenthanteringsteam Arbetsflöde med beslutsträd Handlingsplan Enskild teknisk procedur Detaljerade automatiserade steg Under en specifik uppgift Tekniska insatspersoner Checklista eller manus

Alla tre delarna måste samverka. En plan utan handböcker är för vag för att kunna genomföras. En handbok utan körmanualer innebär att det tekniska genomförandet blir en improvisation.

Viktiga komponenter i en handbok för incidenthantering

Alla effektiva handlingsplaner för incidenthantering har samma grundstruktur. Innan du börjar skapa den måste du veta vad den ska innehålla.

Utlösande kriterier och klassificering av incidenter

Triggers är de specifika förhållanden som aktiverar handlingsplanen. Det kan vara en SIEM-varning om onormala inloggningsmönster eller en användare som rapporterar ett misstänkt e-postmeddelande. Koppla ihop dina triggers med ett system för klassificering av incidenter så att ditt team vet hur snabbt de ska agera.

Allvarlighetsgrad 1: Kritisk: Aktiv dataexfiltrering eller kryptering med ransomware pågår

Allvarlighetsgrad 2: Hög: Bekräftad intrång utan aktiv spridning

Allvarlighetsgrad 3: Medel: Misstänkt aktivitet som kräver utredning

Allvarlighetsgrad 4: Låg: Policyöverträdelse eller mindre avvikelse

Klassificeringen avgör vilka åtgärder som ska vidtas och hur snabbt. Utan den reagerar teamen antingen överdrivet på varningar med låg prioritet eller för svagt på verkliga hot.

📖 Läs även: Sätt att förbättra cybersäkerheten inom projektledning

Roller och ansvarsområden

En handbok är värdelös om ingen vet vem som ansvarar för vad. Definiera de viktigaste rollerna som bör finnas i varje handbok.

Incidentansvarig: Ansvarar för den övergripande hanteringen och fattar Ansvarar för den övergripande hanteringen och fattar beslut om eskalering

Teknisk ledare: Leder den praktiska utredningen och begränsningen

Kommunikationsansvarig: Hanterar interna uppdateringar och externa meddelanden

Juridisk kontaktperson: Ger råd om lagstadgade skyldigheter och bevarande av bevis

Ansvarig chef: Godkänner viktiga beslut, såsom systemavstängningar

Tilldela roller efter funktion snarare än enbart efter person. Medarbetare kan ta semester eller sluta på företaget, så varje roll behöver en huvudansvarig och en ersättare.

Procedurer för upptäckt, begränsning och återställning

Detta är handbokens operativa kärna. Detektering och analys bekräftar om utlösaren är en verklig incident och samlar in initiala indikatorer på intrång.

Begränsning innebär omedelbara åtgärder för att förhindra att incidenten sprider sig. Detta inkluderar att isolera drabbade system, blockera skadliga IP-adresser och inaktivera komprometterade konton. Du måste skilja mellan kortsiktig begränsning för att stoppa skadan och långsiktig begränsning för stabilitet.

Eradikering och återställning eliminerar hotet helt genom borttagning av skadlig programvara och korrigering av sårbarheter. Denna fas återställer systemen till normal drift och inkluderar valideringstester för att säkerställa att hotet verkligen är borta.

🔍 Visste du att? Ett av de största säkerhetshot som någonsin funnits började med ett lösenordsproblem. År 2012 drabbades LinkedIn av ett massivt dataintrång, delvis på grund av att lösenorden lagrades med hjälp av föråldrade hashmetoder, vilket gjorde det enkelt att knäcka miljontals konton.

Kommunikations- och eskaleringsprotokoll

Incidenter kräver samordnad kommunikation vid sidan av den tekniska hanteringen. Intern eskalering avgör när incidentledaren ska involvera ledningsgruppen och juridisk rådgivare.

Extern kommunikation styr vem som talar med kunder, tillsynsmyndigheter eller pressen. Många regelverk har obligatoriska tidsfrister för anmälan som din handbok bör hänvisa till.

Kommunikations- och eskaleringsprotokoll

Incidenter kräver samordnad kommunikation vid sidan av den tekniska hanteringen. Intern eskalering avgör när incidentledaren ska involvera ledningsgruppen och juridisk rådgivare.

Extern kommunikation styr vem som talar med kunder, tillsynsmyndigheter eller pressen. Många regelverk har obligatoriska tidsfrister för anmälan som din handbok bör hänvisa till.

Hämta gratis mall

Denna mall ger teamen ett färdigt ramverk för att kommunicera tydligt under press. Du kan definiera roller, kartlägga kommunikationskanaler och säkerställa att rätt intressenter informeras vid rätt tidpunkt. Den centraliserar allt från kontaktpunkter till eskaleringsvägar, så att teamen kan samarbeta när det är som viktigast.

Hur man skapar en handbok för incidenthantering (steg för steg)

En säkerhetsincident utan plan är en kris. En säkerhetsincident med en handbok är en process. Så här skapar du en handbok som håller i pressade situationer. 👀

Steg 1: Definiera omfattning och mål

Innan du skriver en enda procedur bör du fastställa vad handboken omfattar och vad den inte omfattar.

Omfattningsglidning förstör användbarheten. En handbok som försöker täcka alla möjliga scenarier slutar med att inte fungera bra för något av dem, och de som hanterar incidenten slösar tid på att leta efter vägledning som antingen inte finns eller inte gäller för deras situation.

Börja med att besvara fyra frågor:

Vilka typer av incidenter omfattas: Ransomware, dataintrång, hot från insiders, DDoS, nätfiske, kontoövertaganden, intrång i leverantörskedjan eller alla ovanstående Vilka system och miljöer handboken gäller: Molninfrastruktur, lokala servrar, hybridmiljöer, SaaS-plattformar, OT/ICS-system eller specifika affärsenheter med unika riskprofiler Så ser framgång ut: Ett mål för genomsnittlig tid till upptäckt (MTTD) på under 60 minuter, genomsnittlig tid till åtgärd (MTTR) på under fyra timmar, eller att uppnå efterlevnad av SOC 2, ISO 27001 eller HIPAA Vem ansvarar för handboken: En namngiven person eller ett team som ansvarar för att hålla den uppdaterad, distribuera den till rätt personer och planera in granskningar

Att definiera omfattningen låter enkelt tills man sätter sig ner för att göra det. Team fastnar ofta i detta skede eftersom informationen finns spridd över tidigare incidenter, utspridda anteckningar och intressenternas förväntningar.

Skapa strukturerade kategorier för incidenters omfattning

Att sammanställa den kontexten och omvandla den till en användbar utgångspunkt hjälper dig att inte börja från ett tomt blad. Du bygger vidare på det som ditt team redan vet.

Anta till exempel att ditt säkerhetsteam hanterade flera incidenter med nätfiske och kontoövertagande under det senaste kvartalet. Istället för att manuellt granska varje fall kan du be ClickUp Brain: ”Lista de vanligaste incidenttyperna från våra tidigare säkerhetsuppgifter och föreslå vilka som ska inkluderas i handbokens omfattning.”

Steg 2: Identifiera och klassificera incidenttyper

Alla incidenter är inte likadana. En felkonfigurerad S3-bucket och en pågående ransomware-attack kräver helt olika åtgärder, olika teammedlemmar och olika eskaleringsvägar.

Genom att skapa ett klassificeringssystem i ett tidigt skede kan incidenthanterarna fatta snabba och konsekventa beslut redan vid den första larmsignalen, utan att behöva vänta på ledningens godkännande vid varje larm.

En standardmodell med fyra svårighetsgrader fungerar så här:

Kritisk (P1): Aktivt intrång, dataexfiltrering eller systemomfattande kompromettering – omedelbar respons krävs

Hög (P2): Misstänkt intrång, stöld av inloggningsuppgifter eller betydande störning av tjänsten

Medium (P3): Skadlig programvara upptäckt men begränsad, policyöverträdelse med risk för dataläckage

Låg (P4): Misslyckade inloggningsförsök, mindre policyöverträdelser, informationsvarningar

Koppla varje incidenttyp till en allvarlighetsgrad så att incidenthanterarna kan fatta snabba beslut utan att varje ärende behöver eskaleras.

När du har definierat vad som ingår i omfattningen handlar nästa utmaning om konsekvens. Olika insatspersoner tolkar ofta samma larm på olika sätt, vilket fördröjer beslut och skapar onödiga eskaleringar.

Skapa ett tydligt klassificeringssystem

Börja med att använda uppgifter som din enda enhet för genomförande. Varje incident blir en uppgift, vilket innebär att ingenting faller mellan stolarna via kanaler som inte spåras, såsom e-post eller chatt.

Anta till exempel att ditt övervakningsverktyg flaggar en potentiell stöld av inloggningsuppgifter. Du skapar en uppgift med titeln ”Möjlig kompromettering av inloggningsuppgifter – finanskonto”. Den uppgiften blir nu den centrala platsen för utredning, uppdateringar och lösning.

Klassificera incidenter på ett enhetligt sätt med hjälp av anpassade fält

Anpassade fält ger dig den struktur som behövs för snabb klassificering. Du kan ställa in fält som:

Incidenttyp: Nätfiske, ransomware, DDoS, hot från insiders

Allvarlighetsgrad: P1, P2, P3, P4

Berörda system: Moln, lokalt, SaaS, slutpunkter

Datakänslighet: Hög, medel, låg

Steg 3: Skriv incident-specifika hanteringsrutiner

Detta är handbokens operativa kärna.

För varje typ av incident ska du skriva en särskild procedur som är tillräckligt detaljerad för att en insatsledare ska kunna följa den under press utan att behöva improvisera. Allmänna riktlinjer ignoreras när systemen är nere.

Varje procedur bör innehålla:

Utlösare: Den specifika varningen eller rapporten som sätter igång insatsen

Inledande triagesteg: De första åtgärderna som en incidenthanterare vidtar inom 15 minuter, anpassade efter incidenttypen

Checklista för bevisinsamling: Loggar, minnesdump, nätverksdata och e-postrubriker – allt som behövs innan begränsningsåtgärderna förstör det

Åtgärder för begränsning: Konkreta, genomförbara steg

Eskaleringskriterier: De förhållanden som utlöser eskalering till ledningen, juridisk rådgivare eller en extern leverantör av incidenthanteringstjänster

Kommunikationsmallar: Färdiga utkast för interna uppdateringar och kundmeddelanden

En rutin för ransomware ser inte alls ut som en rutin för nätfiske. Skriv dem separat med den specificitet som varje scenario kräver.

Styr beslut vid incidenter i realtid med hjälp av strukturerad dokumentation, uppdelat i avsnitt för utlösande faktorer, prioritering, bevis och eskalering

Strukturera varje incidentprocedur så att den besvarar exakt de frågor som en incidenthanterare ställs inför i stunden. Till exempel för ett ransomware-scenario:

Handboken kan vägleda den som hanterar incidenten på följande sätt:

Vad som utlöste detta: ”Varning om kryptering av slutpunkt upptäckt via EDR”

Vad som måste göras under de första 15 minuterna: Isolera den drabbade datorn, stäng av nätverksåtkomsten, bekräfta omfattningen av spridningen

Vad måste dokumenteras före begränsning: Systemloggar, aktiva processer, senaste filändringar

Vilka situationer kräver eskalering: Kryptering som sprider sig över flera enheter eller åtkomst till delade enheter

Vad som behöver kommuniceras: Intern varning till säkerhetsledningen och en förberedd uppdatering till berörda team

ClickUp Docs förstärker detta ytterligare genom direkt integration i genomförandet:

Koppla proceduren till incidentuppgifterna i ClickUp, så att de som hanterar incidenten kan öppna vägledningen precis när det är dags att agera

Lägg till checklistor i varje avsnitt så att viktiga steg inte hoppas över under press

Tilldela teammedlemmarna specifika åtgärder vid eskalering utan att lämna dokumentet

Förfina instruktionerna direkt efter att problemet har lösts så att framtida insatser förbättras utan dröjsmål

Steg 4: Fastställ kommunikationsprotokoll och standarder för bevis

Två områden som ofta prioriteras bort under utvecklingen av handlingsplanen och som orsakar allvarliga problem vid en faktisk incident: hur teamet kommunicerar och hur bevis hanteras.

När det gäller kommunikation bör du definiera följande parametrar i förväg:

Primära kanaler och reservkanaler

Tidsplaner för meddelanden

Krav på extern informationsgivning

En enda källa till sanning

Handboken bör innehålla följande:

Vad du ska samla in: Systemhändelseloggar, autentiseringsloggar, minnesavbildningar, nätverksflödesdata och skärmdumpar av angriparens aktivitet

Hur man samlar in det: Skrivskyddad forensisk avbildning, skrivskydd och en logg över varje insamlingsåtgärd med tidsstämpel och namnet på den person som utförde den

Var ska den förvaras: En separat, åtkomstkontrollerad miljö som är isolerad från drabbade system

Vem har tillgång: Begränsat till namngivna utredare och godkänt av kontaktpersonen för juridik och regelefterlevnad

När en incident inträffar splittras kommunikationen ofta mellan olika verktyg. Uppdateringar hamnar i Slack, beslut fattas under telefonsamtal och viktiga detaljer försvinner i trådar som ingen återvänder till. Denna brist på struktur skapar förvirring, fördröjer eskalering och gör granskningar efter incidenten svårare än de borde vara.

Spåra beslut och genomförande på samma plats

ClickUp Chat ger dig en dedikerad, kontextlänkad kanal där kommunikationen kring incidenter förblir fokuserad, synlig och lätt att följa.

Du kan ställa in den som ditt primära kommunikationslager för incidenthantering, direkt kopplat till det arbete som spåras. Den kopplingen förändrar hur teamen samordnar sig i pressade situationer.

Hämta gratis mall

Dokumentera varje incident tydligt och utan luckor med hjälp av en mall för incidenthanteringsrapport

Den är utformad som ett färdigt, uppgiftsbaserat system som låter dig registrera, spåra och hantera incidenter från början till slut på ett och samma ställe, så att inget går förlorat mellan olika verktyg eller team.

Steg 5: Testa, integrera och skapa en granskningsrytm

En handbok som aldrig har testats är bara en samling antaganden. Innan du betraktar den som operativ bör du validera den genom strukturerade övningar och koppla den till de verktyg som ditt team använder dagligen.

För att testa, genomför övningar i ordning efter svårighetsgrad:

Simuleringsövning: En facilitator presenterar ett simulerat scenario och teamet diskuterar besluten muntligt

Funktionsövning: Teamet utför specifika steg i en kontrollerad miljö, till exempel att isolera en testterminal

Fullständig simulering: Ett red team genomför ett realistiskt attackscenario medan incidenthanteringsteamet hanterar situationen i realtid

För verktygsintegration ska du koppla handboken direkt till dina SIEM-larm-ID:n, EDR-begränsningsåtgärder, ärendehanteringsflöden och överlämningsrutiner till externa IR-leverantörer. De som hanterar incidenter bör gå från larm till rutin till åtgärd utan att byta sammanhang.

Hur man hjälper till

När man genomför övningar och simuleringar upptäcker man ofta samma brist. Teamen känner till stegen i teorin, men genomförandet går långsamt eftersom inget system aktivt styr insatsen i realtid.

Tillämpa arbetsflöden för incidenthantering automatiskt

AI Agents kan observera aktiviteten i uppgifter, fält och arbetsflöden och vidta sedan åtgärder baserat på den logik du definierar. Det gör dem mycket användbara när du testar och implementerar din handbok.

Börja med att se hur detta fungerar under en simulering.

Anta att din facilitator presenterar en phishingattack som eskalerar till att inloggningsuppgifter komprometteras. Medan ditt team diskuterar nästa steg kan en AI-agent:

Skapa en strukturerad checklista för hantering som är anpassad efter din rutin för phishing

Föreslå nästa åtgärder baserat på uppgiftsfält som ”incidenttyp” och ”allvarlighetsgrad”

Utarbeta en intern uppdatering med aktuella uppgiftsdetaljer

Detta gör att diskussionerna hålls förankrade i de faktiska genomförandestegen.

💡 Proffstips: För löpande underhåll bör du utforma granskningar utifrån tre utlösande faktorer: En årlig fullständig granskning med en simulering av alla rutiner som inte har testats under de senaste 12 månaderna

Efter varje allvarlig incident, medan detaljerna fortfarande är färska

En kvartalsvis kontroll av personal- och verktygsförändringar

Fördela arbetsuppgifter till teammedlemmar

Tilldela en namngiven ansvarig till varje steg. Utan ansvarsskyldighet hoppar man över granskningar och handboken blir i tysthet en belastning.

Exempel på handböcker för incidenthantering efter hotkategori

Så här ser processen för att skapa en handbok ut när den tillämpas på de vanligaste typerna av hot.

Handlingsplan för hantering av ransomware-incidenter

Utlösare: Varning från endpoint-detektering om filkrypteringsaktivitet eller ovanliga ändringar av filändelser

Omedelbar begränsning: Isolera drabbade system från nätverket omedelbart och inaktivera delade enheter

Viktiga åtgärder: Identifiera ransomware-varianten, fastställ omfattningen av krypteringen och bevara tekniska bevis

Återställning: Återställ från rena säkerhetskopior efter att ha verifierat att de inte har komprometterats och åtgärda ingångspunkten

Efter incidenten: Dokumentera händelseförloppet och granska rutinerna för säkerhetskopieringens integritet

🔍 Visste du att? En av de första hackarna var en visselblåsare. På 1980-talet avslöjade en grupp som kallades Chaos Computer Club säkerhetsbrister i banksystem för att visa på sårbarheter, snarare än att utnyttja dem för vinst.

Handlingsplan för hantering av phishing-incidenter

Utlösare: Användare rapporterar ett misstänkt e-postmeddelande eller en sida för insamling av inloggningsuppgifter har upptäckts

Omedelbara åtgärder: Sätt e-postmeddelandet i karantän i alla inkorgar och blockera avsändarens domän

Viktiga åtgärder: Tvinga fram återställning av lösenord och avbryt aktiva sessioner omedelbart om inloggningsuppgifter har skickats in

Kommunikation: Meddela berörda användare och skicka ut en varning till hela organisationen utan att orsaka panik

Återställning: Kontrollera att ingen kvarvarande åtkomst finns kvar och uppdatera reglerna för e-postfiltrering

Handbok för obehörig åtkomst

Utlösande faktor: Onormal inloggningsaktivitet, varning om utökade behörigheter eller åtkomst till känsliga resurser

Omedelbar begränsning: Inaktivera det komprometterade kontot, avsluta aktiva sessioner och begränsa åtkomsten

Viktiga åtgärder: Fastställ hur åtkomst erhölls och granska alla åtgärder som vidtagits av det komprometterade kontot

Återställning: Återställ inloggningsuppgifterna för alla konton som kan ha påverkats och skärp åtkomstkontrollerna

Efter incidenten: Genomför en fullständig åtkomstgranskning och uppdatera riktlinjerna för minsta möjliga behörighet

Bästa praxis för handböcker för incidenthantering

Här är de bästa metoderna som skiljer team som löser incidenter smidigt från team som fortfarande sitter i ett krigsrum sex timmar senare och bråkar om vem som ansvarar för återställningen. Få dessa rätt så blir allt annat enklare. 🔥

Beskriv vad man ska göra, inte vad man ska tänka på

De flesta handböcker är fulla av steg som ”bedöm situationens allvar” eller ”identifiera berörda parter”. Det här är inga steg. Det är påminnelser om att tänka efter.

En användbar handbok talar om för dig vilka åtgärder du ska vidta, inte bara att en åtgärd behövs. Ersätt ”utvärdera påverkan på kunden” med ”kontrollera instrumentpanelen för aktiva sessioner och klistra in siffran i incidentkanalen”. Det handlar om att vara specifik.

Separera den person som hittar lösningen från den person som hanterar incidenten

När den mest erfarna teknikern på plats samtidigt felsöker orsaken, svarar på frågor från ledningen och bestämmer vem som ska tillkallas, går alla tre sakerna snett.

Din handbok bör föreskriva en tydlig uppdelning: en person ansvarar för utredningen, en person ansvarar för incidenten. Incidentchefen fattar inga tekniska beslut. Hen delegerar, löser problem och kommunicerar. Detta kan kännas som en extra kostnad tills det första tillfället då det sparar dig två timmar.

🔍 Visste du att? Hela 91 % av de stora organisationerna har redan ändrat sina cybersäkerhetsstrategier på grund av den geopolitiska instabiliteten, vilket innebär att globala spänningar har blivit en direkt drivkraft för beslut om cyberförsvar.

Genomför efteranalysen medan folk fortfarande är irriterade

De bästa efteranalyserna görs inom 48 timmar eftersom frustrationen fortfarande är färsk. Den tekniker som tyckte att tröskeln för larm var för hög kommer att säga det på dag två.

Vid dag 10 har de gått vidare och mötet blir en artigt återgivning av en tidslinje snarare än ett ärligt samtal om vad som gick fel.

Testa handboken genom att försöka bryta den

Det enda tillförlitliga sättet att ta reda på om din handlingsplan fungerar är att använda den när inget faktiskt står i brand. Genomför en övning. Välj ett realistiskt fel-scenario, ge någon handlingsplanen utan förvarning och se var de tvekar.

Varje tvekan är en lucka. Varje fråga de ställer är ett steg som saknas. En handbok som aldrig har stresstestats är aldrig färdig.

Vanliga frågor (FAQ)

1. Vad är skillnaden mellan en handbok för incidenthantering och en driftshandbok?

En handbok täcker hela hanteringscykeln för en specifik typ av incident. En runbook är däremot en mer avgränsad teknisk procedur för att utföra en enskild uppgift inom ramen för den hanteringen.

Granska och uppdatera handböckerna minst en gång per kvartal. Du bör också uppdatera dem efter varje verklig incident och efter varje simulering.

4. Kan du använda en mall för en incidenthanteringsplan som utgångspunkt?

Ja, mallar från ramverk som NIST eller CISA ger dig en beprövad struktur. ClickUp-mallar är också mycket användbara. Detta gör att du kan anpassa grunden för din miljö istället för att börja från ett tomt blad.

5. Behöver små team en handbok för incidenthantering?

Små team har förmodligen större behov av handböcker eftersom det finns mindre utrymme för fel. En enkel handbok för dina värsta hotbildscenarier är betydligt bättre än att improvisera en hantering.