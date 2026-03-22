Hur man planerar en effektiv virtuell säljkickoff

En kontroversiell åsikt: En virtuell säljkickoff (SKO) kan faktiskt vara bättre än en fysisk.

Visst, du går miste om teammiddagarna och snacket i korridorerna. Men du slipper också reselogistiken, schemakonflikter, jakten på lokaler och pressen att klämma in allt på en enda dag.

Problemet uppstår när företag helt enkelt tar sin agenda för den fysiska kickoffen och försöker genomföra den via Zoom. Deltagarna tappar koncentrationen efter högst 90 minuter, medan talarna känner att de pratar med sig själva.

Att genomföra en effektiv virtuell säljkickoff kräver mycket planering och en strategisk plan. Vi går igenom allt i den här guiden.

Vad är en virtuell säljkickoff?

En virtuell säljkickoff är ett årligt online-evenemang där du samordnar hela intäktsorganisationen (försäljning, marknadsföring, drift, teknik, produkt och ledning) inför det kommande räkenskapsåret.

Detta innebär att kommunicera affärsmål, dela uppdateringar om produkter eller processer, fira tidigare framgångar och utbilda teammedlemmarna inför nya initiativ.

Även om målen är desamma som för ett fysiskt evenemang, skiljer sig genomförandet avsevärt. Här är en jämförelse:

Aspect Virtuell säljkickoff Fysisk säljkickoff Läge Hålls online via plattformar som Zoom, Teams eller Hopin Hålls på hotell, konferenscenter eller utanför kontoret med live-scener och AV-utrustning Kostnadseffektivitet Hög; Betala endast för programvara och gästtalare Låg; Inkluderar kostnader för hotell, lokal, catering, produktion och resor Varaktighet 1–2 dagar; sessioner på 60–90 minuter för att motverka trötthet 2–4 dagar; hela 8-timmarsmöten + nätverkssessioner Tillgänglighet Enklare att inkludera globala och distansarbetande team över olika tidszoner Deltagandet kan vara begränsat på grund av resebudgetar, visumproblem eller schemakonflikter Engagemang hos publiken Kräver interaktiva verktyg såsom omröstningar, frågestunder och samarbetsövningar Naturlig energi från direkta reaktioner, samtal i korridoren och gruppaktiviteter skapar entusiasm Innehållsleverans Presentationer, demonstrationer och utbildning kan enkelt spelas in och delas för senare användning. Innehållet levereras vanligtvis endast live Skalbarhet Lätt att skala upp eftersom det inte finns några begränsningar vad gäller lokalens kapacitet eller resekoordinering Svårt att skala upp när deltagarantalet ökar logistiken och kostnaderna exponentiellt Analys Mötesplattformar hjälper till att spåra engagemangsmätvärden såsom närvaro, deltagandegrad och aktivitet under sessionerna Inte mycket mer information än deltagarantal och feedbackenkäter

🧠 Kul fakta: 1927 deltog Herbert Hoover i den första offentliga demonstrationen av ett videomöte med tvåvägskommunikation. Med hjälp av en enorm uppsättning roterande skivor och neonlampor talade han från Washington till en publik i New York. Även om det tekniskt sett var ett virtuellt möte var utrustningen så stor att det krävdes ett helt rum fullt av ingenjörer för att sköta driften.

Fördelarna med att genomföra din SKO virtuellt

När de planeras på rätt sätt erbjuder virtuella SKO:er samma strategiska samordning och utbildningsvärde som fysiska SKO:er, tillsammans med flera operativa fördelar:

Mer kostnadseffektivt att organisera: Virtuella SKO:er eliminerar evenemangskostnader som resor, hotell, lokalhyror och catering. Du kan istället använda dessa medel till bättre utbildningsinnehåll, verktyg för kompetensutveckling eller extra utbildningssessioner

Enklare att genomföra under hela försäljningsåret: Eftersom virtuella evenemang är enklare att organisera kan företag schemalägga kortare SKO-sessioner regelbundet istället för att förlita sig på ett enda stort kickoff-evenemang per år

Mindre avbrott i försäljningstiden: Säljarna sparar timmar genom att delta hemifrån istället för att resa. Detta ger dem mer tid att fokusera på affärer samtidigt som de fortfarande deltar i alla aktiviteter på Säljarna sparar timmar genom att delta hemifrån istället för att resa. Detta ger dem mer tid att fokusera på affärer samtidigt som de fortfarande deltar i alla aktiviteter på mötesagendan

Bättre inblick i deltagarnas engagemang: Inbyggda analysverktyg som omröstningar, enkäter och frågestunder gör det enklare att se hur deltagarna reagerar på sessionerna och samla in omedelbar feedback

Sessionerna kan ses igen: Du kan enkelt spela in och spara virtuella möten, vilket gör att säljarna kan se viktiga sessioner igen senare och hjälper nyanställda att få tillgång till samma kickoff-innehåll – allt utan kostsamma installationer

Kopplar enkelt samman utspridda säljteam: Virtuella säljkickoff-möten samlar team på distans så att alla får samma säljstrategier, uppdateringar och utbildning

📮 ClickUp Insight: På frågan om vad som skulle göra AI-agenter riktigt användbara var det vanligaste svaret inte hastighet eller kraft. Nästan 40 % av de tillfrågade svarade att de behöver en agent med perfekt förståelse för deras arbetssammanhang. Vilket är logiskt eftersom de flesta AI-agenter misslyckas när de inte förstår varför beslut fattades eller hur arbetet ska flyta. Eftersom Super Agents behåller sammanhanget, kommer ihåg tidigare beslut och arbetar kontinuerligt kan de agera med betydligt större tillförlitlighet än promptbaserade agenter. De arbetar utifrån en levande arbetshistorik, förblir aktiva i takt med att arbetet utvecklas och verkar inom tydliga behörighetsgränser och revisionsspår. När intelligensen förstår arbetet och utför det på ett säkert sätt kommer du äntligen att känna att du arbetar med en virtuell kollega som du verkligen kan lita på.

Viktiga komponenter i en effektiv virtuell säljkickoff

För att genomföra ett framgångsrikt virtuellt SKO-evenemang måste du utan undantag inkludera dessa fem nyckelkomponenter:

Tydliga mål: Ledningen måste definiera SKO:ns syfte. Handlar det till exempel om att lansera en ny GTM-strategi, stärka disciplinen i säljprocessen eller förbereda säljarna inför en stor produktlansering?

Målgrupp: SKO:er omfattar ofta kundansvariga, SDR:er, chefer och enablement-team. Att veta exakt vilka som deltar hjälper dig att skräddarsy innehållet och den övergripande agendan

Välstrukturerad agenda: För att undvika att din virtuella säljkickoff blir ännu ett tråkigt möte, skapa en agenda som balanserar kunskapsdelning med regelbundna pauser och energigivande aktiviteter. Deltagarna håller sig engagerade när det finns nya idéer och sessionerna är lämpligt fördelade

Rätt innehåll: Virtuella SKO:er fungerar bara om innehållet är lätt att ta till sig snabbt. Använd korta demonstrationer, frågesporter och omröstningar istället för långa, ensidiga tal. Relevans är också avgörande – om informationen inte hjälper säljarna att avsluta affärer kommer engagemanget att sjunka

Konsekventa uppföljningar: Kickoffen bör vara en del av ett fortlöpande utvecklingsarbete. Förstärk nya försäljningsstrategier och fortsätt samtalet efter evenemanget för att säkerställa att lärdomarna verkligen fastnar

🧠 Kul fakta: Ordet ”agenda ” kommer från det latinska agendum och betyder bokstavligen ”saker som ska göras”. Under medeltiden syftade det specifikt på religiösa plikter som måste utföras dagligen.

Så här planerar du en virtuell säljkickoff (steg för steg)

Är du redo för det viktigaste i bloggen? Här är din guide till virtuella säljkickoffar som innehåller alla steg och tips för att skapa ett effektivt online-SKO-evenemang:

Steg 1: Identifiera syftet med din virtuella SKO

En lyckad säljkickoff inspirerar, utbildar och samordnar teamet kring en gemensam säljstrategi.

Men att använda så breda mål för att skapa en SKO-agenda är för vagt. Du måste definiera de specifika försäljningsresultat du vill uppnå under det kommande året.

Gör så här:

Analysera företagets mål och utmaningar: Ska ni lansera en ny produkt? Försöker ni ta er in på en ny marknad?

Utvärdera teamets behov: Behöver de inspiration för att nå ambitiösa mål? Behöver de utbildning i nya verktyg eller processer?

Granska den senaste tidens resultat: Var fastnade affärerna? Var hade säljarna störst svårigheter? Vilken feedback fick du upprepade gånger?

Involvera viktiga intressenter: Fråga dem vad de hoppas få ut av kickoffen och vad som skulle göra evenemanget riktigt värdefullt

När du har samlat in dessa insikter, skriv ner ditt syfte i en eller två meningar.

📌 Exempel: ”Årets SKO kommer att förbereda teamet på att sälja vår nya produktlinje med självförtroende och säkerställa att alla förstår vår uppdaterade försäljningsprocess.”

Steg 2: Definiera din målgrupp

När du har satt upp dina mål är det dags att lista alla som kommer att vara involverade i denna SKO – både talare och deltagare.

I de flesta fall omfattar detta ditt säljteam – kundansvariga, SDR:er, säljchefer och säljledningen.

Många SKO:er inkluderar dock även roller som påverkar intäktsutvecklingen, såsom säljstöd, intäktsdrift, kundframgång, produktmarknadsföring och ledande befattningshavare.

När du vet exakt vilka som deltar kan du skräddarsy agendan, innehållet och sessionernas format så att de passar deras specifika behov. Glöm inte att inkludera gästtalare, externa partners och branschexperter i din lista.

Steg 3: Skapa dagordningen

Agendan för en säljkickoff fokuserar främst på tre saker:

Dagsprogrammet

Vad deltagarna kommer att lära sig

Så håller du teamet engagerat från början till slut

Börja med att lista de viktigaste händelserna för varje dag.

Notera sessionens ämne, ledare, viktigaste punkter, fördelar och längd. Sträva efter 4–5 sessioner per dag, med en maximal längd på 40–50 minuter per session.

Se till att sessionerna planeras så att alla får en chans att bidra istället för att bara lyssna. Inkludera aktiviteter som uppmuntrar deltagarna att interagera med varandra.

När din agenda är klar, dela den med alla i god tid. Marknadsför den via e-post, korta videoklipp, teamchattar eller företagets portal för att skapa förväntan. Detta hjälper också till att skapa förväntningar så att säljteamets medlemmar förbereder frågor i förväg.

💡 Proffstips: Välj ett centralt tema för hela agendan. Det säkerställer att allt innehåll, alla strategier och engagemangstaktiker är inriktade på ett enda mål, vilket håller deltagarna motiverade. Några teman att prova för agendan för en virtuell SKO: Kundfokus 2.0: Fokuserar på att gå från enkel kundanskaffning till långsiktig kundbehållning och utökning av kundportföljen

AI:s år: Stärk säljarnas självförtroende genom att använda AI för meddelanden, demonstrationer och affärsanalyser

The Next Horizon: Perfekt för etablerade företag som lanserar en ny stor produktkategori eller går in på en ny global marknad

Steg 4: Förbered och leverera innehåll

När agendan är fastställd, fokusera på själva innehållet. Det bör helst vara en blandning av olika format och typer, till exempel:

Utbildningssessioner för att lära ut nya säljfärdigheter

Utbildningssessioner för att uppdatera medarbetarna om de senaste produkterna eller nyheterna inom företaget

Motiverande inslag för att inspirera teamet

Teambuildingaktiviteter som hjälper hela säljorganisationen att knyta band

Gör innehållet interaktivt när det är möjligt. Använd liveomröstningar, frågestunder, grupprum eller gruppdiskussioner för att få deltagarna att engagera sig.

Det är också en bra idé att skapa ett resursbibliotek för SKO:n. Spela in alla sessioner och samla materialet på ett ställe så att teamet kan gå tillbaka till det när som helst.

Använd exempel från verkligheten och praktiska tips som teamet kan tillämpa direkt när du presenterar innehållet. Uppmuntra frågor och feedback under hela evenemanget så att alla känner sig delaktiga.

⭐ Bonus: Kombinera följande innehållsformat i din virtuella säljkickoff för att hålla energinivån hög:

Keynotes från ledningen

Fördjupningar i produkterna

Analys av verkliga affärer

Rollspelsworkshops

Kundernas framgångshistorier

Paneldiskussioner

Messaging Labs

Konkurrenskraftiga battlecards

Interaktiva frågesporter

Erkännande och utmärkelser

🔔 Påminnelse: Många SKO:er innehåller numera sessioner om hur AI kan hjälpa säljare att undersöka potentiella kunder, anpassa kontakten och analysera affärer snabbare. Om du introducerar AI-driven försäljning för ditt team för första gången, visar denna miniguide om hur man använder AI i försäljningen hur det passar in i en säljares dagliga arbetsflöde. 👇

Ramverk för agendan för virtuella SKO som du kan använda

Nedan följer tre ramverk för agendan för virtuella SKO:er som du kan anpassa utifrån ditt företags mognad, teamets storlek och globala tidszoner:

1. En dags intensivkurs

Detta format samlar allt i en enda energifylld dag. Perfekt när du snabbt behöver samordna ditt team och har ett tight schema att följa.

Här är vad den innehåller:

Ledningens inledningsanförande: Inled kickoffen med att dela med dig av företagets vision, huvudmål, intäktsmål och prioriteringar för den kommande perioden

Produktsessioner: Diskutera kommande lanseringar, viktiga uppdateringar av utvecklingsplanen, nya produktfunktioner osv.

Workshops: Använd grupprum för rollspel där ni övar på att inleda samtal

Utmärkelser: Hylla de bästa säljarna, lyft fram viktiga affärer och dela med dig av framgångshistorier

✅ Passar bäst för: Små team eller företag som behöver snabbt samordna sina insatser.

2. Flera dagar

Detta format fördelar kickoffen på kortare sessioner för att minska trötthet framför skärmen och möjliggöra bättre informationsbearbetning.

Här är vad den innehåller:

Strategidag: Gå igenom föregående års resultat, förklara försäljningsmålen för det kommande året och presentera viktiga GTM-planer

Utbildningsdag: Kommunicera och utbilda om uppdaterade budskap, konkurrenspositionering, produktkunskap och säljmetoder

Teamdag: Använd denna dag till teambuildingaktiviteter, tvärfunktionella workshops eller kollegialt lärande

Kundberättelser + utmärkelser: Avsluta med verkliga kundframgångar för att visa effekten av ditt arbete. Gå igenom enskilda säljares prestationer och fira framgångarna

✅ Passar bäst för: Medelstora eller globala team som behöver mer ingående utbildning och bättre tempo.

3. Rollbaserade spår

För större säljteam kan en allmän agenda kännas för bred. Rollbaserade spår erbjuder parallella sessioner som är skräddarsydda för varje medlems specifika roll eller avdelning.

Här är vad den innehåller:

Behärska AE-pipeline: Kundansvariga fokuserar på att hantera komplexa affärer, bygga starka pipelines och driva affärsmöjligheter vidare genom senare stadier av säljcykeln

SDR-meddelandelabb: Säljchefer övar sig på att positionera produkten, skriva bättre utgående e-postmeddelanden och hantera vanliga invändningar

Strategi för att behålla CSM: Ta upp bästa praxis för kundframgång, förnyelsestrategier och möjligheter till merförsäljning

Tekniska fördjupningar: Erbjud teknisk utbildning, produktfördjupningar och felsökningssessioner

✅ Passar bäst för: Större säljorganisationer med flera olika roller inom försäljning

Strategier för engagemang som gör en virtuell SKO energigivande

Nedan följer några tips för att hålla teammedlemmarna engagerade och uppmuntra aktivt deltagande i ditt virtuella säljkickoff-evenemang:

Uppmuntra deltagarna att chatta live: Be teammedlemmarna skriva ett ord som beskriver vår största framgång under förra kvartalet eller dela med sig av en viktig kundinsikt. Läs upp de bästa svaren live för att lyfta fram bidragsgivarna

Gruppövningar: Dela upp deltagarna i små grupper (4–6 personer) för att öva på säljpresentationer eller brainstorma lösningar – max 10–15 minuter, följt av en gemensam sammanfattning på 5 minuter.

Realtidsrankningar: Följ svar i omröstningar, deltagande i chatten eller poäng i frågesporter på en delad skärm. Dela ut små priser, till exempel presentkort på 25 dollar, till de som får högst poäng

Anordna vänskapliga tävlingar: Inkludera frågesporter om produktkunskap, utmaningar kring budskap eller korta säljspel där lagen samlar poäng under evenemanget. Du kan till och med anordna virtuella escape rooms och virtuella bingoevenemang för att engagera deltagarna

Använd korta sessioner: Håll de flesta sessionerna mellan 20 och 40 minuter. Virtuella deltagare tappar fokus under långa presentationer

Inkludera konkreta exempel: Låt de bästa säljarna gå igenom en nyligen vunnen affär. Att höra exempel från kollegor är ofta mer användbart än teoretisk utbildning

Nu ska vi gå igenom de bästa plattformarna för att hålla ditt nästa virtuella säljmöte på:

1. ClickUp (Bäst för övergripande hantering av virtuella SKO)

ClickUp är den första konvergerade AI-arbetsytan som låter dig planera, genomföra och följa upp hela din virtuella SKO på ett och samma ställe – utan att behöva byta flikar och hantera spridda dokument.

Använd den för att skapa din agenda, dela ut förberedelseuppgifter, samordna i realtid och mäta uppföljningen medan AI sköter anteckningarna.

Så här använder du detta projektledningsverktyg steg för steg för att genomföra en välorganiserad virtuell säljkickoff:

Skapa och planera tidsplanen för mötets agenda

Planera ordningen på dina virtuella SKO-evenemang med hjälp av ClickUp-tidslinjevyn

ClickUps tidslinjevy ger en visuell layout i Gantt-stil för din SKO-agenda. Varje session (t.ex. ”VD:s inledningsanförande”) visas som en bar som kan dras med exakta start- och sluttider.

Med den här vyn kan du:

Bestäm ett datumintervall för hela SKO:n

Zooma in på detaljer per dag eller timme med hjälp av plus-/minusknapparna

Dra i sessionerna för att justera tiderna direkt

Filtrera vyn så att endast dina möten eller en talares förberedelser visas

Dela länken till live-sändningen med cheferna så att de kan kommentera i realtid

Gruppera sessioner efter roll (AE-spår, SDR-spår) eller status (förberedelse, repetition, live) för att omedelbart upptäcka överlappningar, till exempel två workshoppar som krockar.

Med ClickUp Dependencies kan du lägga till en fast ordning i händelseförloppet. Till exempel måste ”Talare övar” vara avslutat innan ”Strategi dag 1” börjar.

Utforma innehållsresurser för den virtuella SKO:n

Skapa och redigera mötesdagordningar i realtid tillsammans med ditt team med ClickUp Docs

När agendan är fastställd kan du använda ClickUp Docs för att skapa och lagra alla dina innehållsresurser – säljpresentationer, utbildningsmanualer, citat från huvudtalare, frågor till frågestunderna osv.

Docs gör det enklare att formatera, redigera och strukturera dina innehållstillgångar. Så här gör du:

Använd avancerade formateringsfunktioner som rubriker, tabeller, checklistor, infogade texter och inbäddade medier

Skapa inbäddade sidor i Docs så att du kan organisera materialet på ett logiskt sätt

Flera användare kan redigera samma dokument samtidigt

Med inbyggda kommentarer kan granskare markera specifika avsnitt i ett dokument och lämna förslag eller frågor

Men det är inte allt. Det som gör Docs speciellt är den inbyggda kontextuella AI-assistenten, ClickUp Brain, som hjälper dig att skriva och skapa fantastiskt innehåll för dina virtuella SKO:er.

Skapa mötesdagordningar på några sekunder med ClickUp Brain

Så här gör du:

Skapa första utkast till SKO-sessioner: Be Brain att skriva ett inledningsanförande om valfritt ämne som du kan granska och redigera senare

Omvandla rådata till strukturerat innehåll: Sammanfatta långa dokument som produktuppdateringar, interna strategidokument eller säljanteckningar och omvandla dem till tydliga diskussionspunkter

Ta fram stödmaterial för workshops: Skissa på rollspelscenarier för upptäcktsamtal, brainstorma diskussionsidéer för gruppdiskussioner eller ta fram exempel på kundfrågor som säljarna kan ställa

Förfina budskap och talaranteckningar: Be Brain att skriva om avsnitt för tydlighetens skull, förenkla komplexa förklaringar eller justera tonen

Eftersom Brain är integrerat i ClickUp behöver du inte växla mellan flera AI-verktyg för att förbereda SKO-material. Skapa utkast, samarbeta på dokument och finslipa presentationer på ett och samma ställe.

Integrera med mötes- och kalenderappar

Anslut ditt ClickUp-arbetsutrymme till över 1000 inbyggda appintegrationer

Att genomföra en virtuell säljkickoff innebär vanligtvis flera möten före och under evenemanget. I ClickUp kan team koppla ihop sin arbetsyta med vanliga mötes- och kalenderverktyg (Zoom, Google Kalender, Microsoft Outlook) via ClickUp-integrationer.

När anslutningen är upprättad kan arrangörerna bifoga möteslänkar direkt till SKO-planeringsuppgifter eller dokument. En uppgift som tilldelats en sessionstalare kan till exempel innehålla länken till repetitionsmötet, förberedelsematerial och sessionens disposition på ett och samma ställe.

Starta samtal med ett klick direkt från din arbetsyta med ClickUp SyncUps

Du kan faktiskt också direkt anordna en effektiv säljkickoff online här med ClickUp SyncUps. Du behöver inte skicka hela säljteamet till en separat plattform som är kopplad från din huvudsakliga arbetsyta.

Med SyncUps samlas alla dina möten och allt ditt arbete på ett och samma ställe. Dessutom får du AI-drivna sammanfattningar, viktiga slutsatser, automatiskt genererade anteckningar, nästa steg och mycket mer med hjälp av ClickUp Brain direkt i dina kickoff-möten!

Dessutom kan du spela in dessa möten (både repetitioner och live-möten) med hjälp av ClickUp AI Notetaker. När mötet är slut skapar AI Notetaker automatiskt en sammanfattning av de viktigaste punkterna som diskuterats och markerar åtgärder som behöver följas upp.

Anteckningarna som genereras av AI Notetaker kan också kopplas tillbaka till planeringsuppgifter i ClickUp. Så om en diskussion under mötet leder till vissa ändringar i SKO-agendan, registrerar Notetaker det, skapar relevanta uppgifter på din tavla och tilldelar dem till rätt person.

Samordna arbetet mellan avdelningarna

Enkel direktkommunikation med ClickUp Chat

Att planera en SKO är inte ett jobb för en person. Du kommer troligen att behöva kommunicera med försäljningschefen, ledare, konsulter osv. för att genomföra detta evenemang.

ClickUp Chat hjälper dig att organisera alla dina konversationer på ett och samma ställe. Team kan diskutera idéer för sessioner, dela uppdateringar och lösa frågor utan att lämna arbetsytan.

Eftersom dessa konversationer finns tillsammans med planeringsuppgifter och dokument är det lättare för alla att förstå sammanhanget för det som diskuteras.

Låt automatiseringar och superagenter sköta grovjobbet

ClickUp Automation tar emot inmatning i naturligt språk och automatiserar omedelbart uppgifter eller projekt enligt dina specifikationer

Välj från ett omfattande bibliotek med färdiga ClickUp-automatiseringar som låter dig utlösa åtgärder baserat på vissa villkor. Till exempel, när en sessionsplan markeras som godkänd, tilldelas den automatiskt presentatören för att förbereda den slutgiltiga presentationsserien.

Förutom färdiga automatiseringar som är lätta att välja får du också flexibiliteten att skapa anpassade automatiseringar med hjälp av en kodfri AI-byggare. Här chattar du helt enkelt med Brain för att beskriva din önskade automatisering i naturligt språk, så sköter Brain konfigurationen, logiken och driftsättningen åt dig!

🚀 ClickUp-fördel: För längre arbetsflöden som är repetitiva och förutsägbara men lika komplexa att automatisera med regelbaserad logik – använd ClickUps AI-agenter. Du kan till exempel konfigurera en Answers Agent som automatiskt besvarar dina frågor när du planerar SKO-innehåll, med hjälp av informationen från din kunskapsbas. Detta sparar mycket tid som annars skulle ha gått åt till att leta efter rätt dokument och manuellt dubbelkolla information. Så här kan säljstödsteam hantera produktdemonstrationer med Super Agents 👇

Begränsningar i ClickUp

För många nya funktioner kan kännas överväldigande i början

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 11 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Slido (Bäst för publikengagemang)

Vi pratade om att inkludera liveomröstningar, interaktiva frågestunder och andra teambuildingaktiviteter för att göra dina SKO:er engagerande, eller hur? Slido hjälper dig att göra just det.

Det ger alla möjlighet att bidra utan att behöva slå på mikrofonen. Detta uppmuntrar fler att delta och gör att sessionen känns mer samarbetsinriktad.

Till exempel kan talare genomföra snabba omröstningar i realtid för att samla in feedback från kunderna. Eller så kan de lansera korta frågesporter för att förstärka nyligen genomgångna ämnen under utbildningssessionerna.

Slidos bästa funktioner

Integreras direkt med verktyg som PowerPoint, Zoom, Microsoft Teams och Google Slides

Deltagarna kan ansluta sig till Slido-sessioner via en länk, evenemangskod eller QR-kod från vilken enhet som helst

Inbyggd analys i realtid för att spåra deltagande och engagemang

Begränsningar i Slido

Den kostnadsfria versionen har flera begränsningar, till exempel begränsningar av antalet omröstningar

Färre anpassnings- och personaliseringsalternativ jämfört med andra verktyg

Priser för Slido

Grundläggande : Gratis

Engage : 12,5 $/månad (faktureras årligen)

Professional : 50 $/månad (faktureras årligen)

Enterprise: 150 $/månad (faktureras årligen)

Slido-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 200 recensioner)

3. Zoom (Bäst för livevideosamtal)

Zoom är populärt för distanskonferenser eftersom det stödjer stora möten, interaktiva diskussioner och livepresentationer – alla viktiga delar av en lyckad SKO.

Talare kan dela bilder, produktdemonstrationer, dashboards eller annat visuellt innehåll direkt från sin skärm. Presentatörer kan också smidigt växla mellan talare, vilket hjälper till att upprätthålla flödet under ledningens inledningsanföranden, produktuppdateringar eller paneldiskussioner.

Zooms bästa funktioner

Med Zooms grupprum kan arrangörerna dela upp deltagarna i mindre grupper

Värdar kan hantera deltagarnas behörigheter, moderera frågestunder och styra deltagandet för att hålla ordning på evenemanget

Arrangörerna kan spela in hela mötet för att dela det med teamet senare

Begränsningar i Zoom

Vissa användare rapporterar att kundsupporten är långsam

Det går också lätt att koppla bort sig vid genomsnittliga internetanslutningar

Priser för Zoom

Grundläggande : Gratis

Pro : 16,99 $/användare/månad

Företag : 21,99 $/användare/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Zoom

G2: 4,5/5 (över 55 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 14 000 recensioner)

Så här säkerställer du att din SKO leder till verklig beteendeförändring (uppföljning)

En säljkickoff bör vara mer än bara en informationskälla. Det verkliga värdet visar sig när säljteamen börjar tillämpa det de lärt sig i sitt dagliga säljarbete.

För att kickoffen ska bli meningsfull måste du planera för uppföljning redan från början:

Skicka personliga handlingsplaner inom 24 timmar: Direkt efter kickoffen, mejla varje säljare ett dokument på en sida med tre specifika punkter från deras spår – till exempel ”Öva på det nya manuset för invändningar tre gånger den här veckan” – hämtat från anteckningar från workshopen eller data från omröstningar

Skicka ut veckovisa påminnelser: Skicka varje måndag under en månad en 2-minutersvideo eller ett tips på en bild som sammanfattar en SKO-session – till exempel hur man hanterar invändningar med ett exempel från en riktig säljare

Vanliga misstag att undvika vid virtuella SKO:er

Innan vi avslutar, låt oss snabbt ta en titt på några vanliga fallgropar som företag stöter på under planeringen av SKO:

Vanligt misstag Lösning Tekniska problem kan förstöra hela evenemanget Genomför en fullständig teknisk genomgång 48 timmar före evenemanget med alla talare. Se till att en dedikerad värd övervakar chatt- och Zoom-anslutningarna och har reservlänkar redo. Talare läser bara upp bilderna ordagrant Förbered dem i förväg – ”Bilderna är bara visuellt material; berätta historierna live.” Öva på 20-minuterssegment med feedback om tempo och engagemang. Genomföra sessioner i direkt anslutning till varandra Ge din publik en paus. Lägg in en paus på 15–20 minuter mellan två sessioner, om deltagarna är desamma

Planera din nästa virtuella SKO med ClickUp

Att anordna en virtuell säljkickoff är lika roligt och engagerande som vilket fysiskt evenemang som helst. Allt du behöver är några bra idéer för säljkickoffen, en tydlig agenda, innehåll som är relevant för deltagarna och verktyg som fungerar felfritt för att genomföra mötena.

ClickUp hjälper dig med allt detta + ger dig en kraftfull, inbyggd AI-assistent som står till ditt förfogande för att hjälpa dig med varje uppgift.

Du kan använda ClickUp Brain för att brainstorma nya perspektiv, planera en agenda utifrån dina medarbetares scheman i realtid, skapa färdiga innehållsresurser, automatisera repetitiva uppgifter, transkribera möten och mycket mer.

Vanliga frågor (FAQ)

Syftet med en virtuell säljkickoff är att utbilda, inspirera och samordna dina säljteam kring allt som rör försäljningen för det kommande året – nya strategier, produktlanseringar, positionering och budskap, GTM-initiativ och en bredare vision. Men viktigast av allt är att en virtuell säljkickoff sammanför distans- och globala team digitalt, vilket stärker samarbetet och förtroendet.

Helst bör en virtuell SKO pågå under en hel dag eller delas upp i två till tre kortare halvdagssessioner. Detta håller fokus uppe och hjälper säljarna att hålla sig engagerade.

Kombinera presentationer med interaktiva inslag som omröstningar, diskussionsgrupper, frågestunder och korta workshops. Genomgångar av verkliga affärer, hälsosam tävling och inslag som uppmärksammar prestationer bidrar också till att hålla energinivån hög under evenemanget.

En bra SKO täcker vanligtvis företagsstrategi, intäktsmål, produktuppdateringar, säljutbildning, förbättringar av budskap och insikter om konkurrenterna. Många team inkluderar även kundberättelser och utmärkelser för att fira framgångar och motivera teamet.

Titta på engagemanget under evenemanget, feedback från deltagarna och deltagarnivåerna. Efter kickoffen, kontrollera om teamen tillämpar de nya budskapen, processerna eller strategierna som introducerades under sessionerna.