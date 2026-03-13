Hur AI förändrar prospektering: En fullständig genomgång

Att identifiera och undersöka potentiella leads är A och O i prospekteringen.

Men måste ditt säljteam verkligen göra allt manuellt?

Nej. Inte med AI i bilden.

Det som tidigare tog timmar att gräva igenom LinkedIn-profiler och analysera samtalsutskrifter sker nu automatiskt – och dessutom med skarpare insikter och bättre timing.

Med det sagt, låt oss se hur AI hjälper till med prospektering (+ hur du får ut det mesta av det)!

Vad är AI-baserad prospektering?

AI-baserad prospektering använder tekniker inom artificiell intelligens, såsom maskininlärning (ML), naturlig språkbehandling (NLP), prediktiv analys och generativ AI för att identifiera, prioritera och kontakta potentiella kunder.

I stället för att säljare manuellt letar efter leads och rangordnar dem efter sannolikhet att konvertera, analyserar AI-verktyg data (t.ex. CRM-data, webbplatsbesök, aktivitet på sociala medier, insikter från verktyg för marknadsföringsautomatisering ) för att automatiskt identifiera de mest lämpliga prospekten.

Här är vad som gör detta möjligt:

Maskininlärningsmodeller: ML-modeller analyserar både historiska data och realtidsdata för att identifiera mönster, till exempel företagsstorlek eller köparroller som ofta leder till avslutade affärer. Med tiden lär sig systemet hur en högkvalitativ lead ser ut för ditt företag och hittar automatiskt liknande prospekt

Naturlig språkbehandling: NLP gör det möjligt för algoritmer att förstå och tolka mänskligt språk. Företag använder till exempel NLP för att analysera inlägg på potentiella kunders LinkedIn-profiler och extrahera användbar information

Prediktiv analys: Prediktiv analys kombinerar data från flera kontaktpunkter för att generera en dynamisk lead-poäng för varje potentiell kund. Detta hjälper säljarna att omedelbart prioritera vem de ska kontakta först och fokusera sin energi på de leads som statistiskt sett har störst sannolikhet att konvertera

Generativ AI: Den möjliggör personalisering i stor skala. När de bästa leads har identifierats kan GenAI skapa utkast till kontaktmeddelanden, e-postmeddelanden eller samtalsmanus som är anpassade efter varje prospekts egenskaper

Fördelar med att använda AI i prospektering

AI-teknik påskyndar prospekteringsprocessen – vilket är fantastiskt. Men det är bara toppen av isberget.

Att använda AI-drivna verktyg erbjuder flera viktiga fördelar:

Ökar produktiviteten: AI automatiserar repetitiva uppgifter som manuell research, datainmatning, profilgranskning och listskapande. Detta frigör tid för säljarna så att de kan fokusera på det som är viktigast – att bygga kundrelationer och avsluta affärer

Genererar leads av högre kvalitet: Team använder AI för att filtrera potentiella kunder utifrån signaler om köpintention och firmografiska data som matchar din ideala kundprofil (ICP). Detta säkerställer att du endast interagerar med företag som faktiskt har behovet och budgeten för din produkt

Smartare prioritering av leads: AI-modeller rangordnar och poängsätter kvalificerade leads genom att analysera faktorer som företagets tillväxttakt, rekryteringsaktivitet, webbplatstrafik eller nyligen erhållen finansiering. Leads som visar starkare signaler placeras högre upp på listan, vilket hjälper säljarna att avgöra vem de ska kontakta först

Personanpassad försäljningskontakt: Med AI-verktyg för prospektering kan du analysera en potentiell kunds senaste aktivitet (till exempel en kampanj eller en offentlig intervju) för att utforma skräddarsydda meddelanden. Ju mer relevant kontakten är, desto högre blir svarsfrekvensen

Minskade anskaffningskostnader: Genom att rikta in sig på leads med hög sannolikhet slösar företag mindre pengar på breda marknadsföringskampanjer och kalla leads

Levererar marknadsinformation i realtid: AI-verktyg skannar kontinuerligt offentliga dataströmmar – nyhetsomnämnanden, finansieringsuppdateringar, anställningstrender och aktivitet på sociala medier – för att upptäcka förändrade marknadstrender. Detta gör det möjligt för säljchefer att ta vara på möjligheter i rätt tid innan konkurrenterna ens hinner upptäcka dem

Förbättrar datakvaliteten: Dina säljinsatser är bara så bra som dina data. AI-system uppdaterar automatiskt register, fyller i saknad information och verifierar kontaktuppgifter så att dina säljare inte behöver arbeta med inaktuell information

Prognostiserar framtida försäljningstrender: Prediktiva modeller analyserar historiska data, affärshastighet och köpbeteende för att uppskatta framtida försäljningsresultat med betydligt större precision än traditionella prognosmetoder. Detta ger ledningen en tydligare bild av försäljningspipeline och förväntade intäkter

Om du är nybörjare när det gäller att använda AI i försäljningen, här är en miniguide som visar hur det passar in i ditt dagliga försäljningsflöde. 👇

Viktiga användningsfall för AI vid prospektering

Låt oss nu se hur säljare använder AI för att automatisera manuella uppgifter och avsluta affärer snabbare.

⭐ Bonus: Vi visar dig hur du använder ClickUp AI för varje användningsfall.

1. Undersökning av leadlistan + CRM-hygien

Traditionell leadgenerering innebar att säljarna fick jobba som galningar. De var tvungna att manuellt söka igenom databaser för att identifiera potentiella kunder, samla in relevant information om dem och underhålla listan för att undvika föråldrad information.

Tack vare AI-verktyg för prospektering sker nu hela processen automatiskt:

Hitta leads: Sök igenom LinkedIn, jobbportaler, nyhetsflöden och offentliga databaser för att identifiera potentiella kunder som matchar din ICP (bransch, storlek, roll)

Skapa en lista: Samla automatiskt in detaljerad information om potentiella kunder, inklusive nyckelpersoner, företagsstorlek, verifierade e-postadresser, direkttelefonnummer, senaste nyheter om företaget osv.

Håll ordning i CRM-systemet: Sammanfoga dubbletter automatiskt, markera e-postmeddelanden som studsat tillbaka eller är ogiltiga, uppdatera befattningar när personer byter jobb och ta bort inaktuella leads

📌 Exempel: Behöver du en lista över lokala SaaS-företag för att presentera ett projektledningsverktyg? Be Brain att ”Hitta B2B-SaaS-företag med 10–50 anställda i Toronto.” På några minuter får du den information du behöver. Använd ClickUp Brain som din säljassistent – från att identifiera och lyfta fram konton med hög potential till att coacha ditt team och utforma strategier för kundkontakter

2. Skrivande och personalisering av e-post

Istället för att skriva varje meddelande från grunden kan säljare använda AI-verktyg för att skapa utkast med hög konverteringsgrad baserade på kunddata.

Så här gör du:

Skriv och redigera e-postmeddelanden för försäljningskontakter: AI-verktyg för e-postskrivning skapar första utkast baserat på den potentiella kundens roll och ditt specifika erbjudande. Du behöver bara granska och trycka på skicka

Hyperanpassa ditt budskap: Låt AI automatiskt anpassa varje e-postmeddelande efter den potentiella kundens bransch, utmaningar, företagsinformation, plats, senaste nyheter och mer.

Optimera: A/B-testa ämnesrader, flagga språk som kan uppfattas som spam och få förslag på den bästa tidpunkten att skicka utskick baserat på prospektens beteende

📌 Exempel: Vill du nå en försäljningschef på ett fintech-startup? Konfigurera en agent i ClickUp så att du får ett första utkast färdigt!

3. Lead-poängsättning och prioritering

Manuell lead-poängsättning är ofta för rigid och missar nyanserade signaler, såsom köpintention eller engagemangshistorik. Dessutom blir statiska poäng snabbt inaktuella.

AI-driven leadscoring är mer dynamisk:

Betygsätt leads i stor skala: Analysera enorma datamängder direkt och tilldela betyg baserat på företagsprofil, kundbeteende och historiska försäljningsdata

Omprioritera dagligen: Övervaka aktiviteten kontinuerligt för att uppdatera poängen i realtid och automatiskt flytta de hetaste leads till toppen av din lista

📌 Exempel: När din lista med leads är klar ber du Lead-Qualifier Super Agent att rangordna varje lead från 1 till 10.

4. Hantering av invändningar

AI hjälper säljteam att hantera motstånd genom att ge omedelbar vägledning och relevanta resurser under kundinteraktioner i realtid:

Använd AI-genererade svar: Få omedelbara förslag på hur du hanterar en invändning. Istället för att leta efter en fallstudie eller prislista hämtar AI rätt dokument från din kunskapsbas för att utforma ett svar

Försäljningscoaching i realtid: AI-drivna försäljningsverktyg utför sentimentanalys under pågående samtal och upptäcker tonfall eller nyckelord som signalerar att en potentiell kund tvekar, så att säljaren kan anpassa sig omedelbart.

Utvärdering efter samtalet: Efter ett samtal kan säljchefer använda AI för att granska transkriptioner och markera var invändningar hanterades väl och var säljaren behöver mer utbildning

📌 Exempel: Efter ett säljsamtal matar du in mötesprotokollet i Brain så att det kan analysera hela samtalet, lyfta fram viktiga diskussionsämnen, upptäcka hur den potentiella kundens inställning förändrades under samtalet (vad som triggade eller tillfredsställde dem) och kontrollera om säljarens prestation höll måttet. Hitta och markera viktig kundinformation på några sekunder med ClickUp Brain

5. Förberedelse inför samtal

Även om AI inte kan delta i ett samtal åt dig (ännu), kan det ge dig all den bakgrundsinformation du behöver för att vara väl förberedd. Du behöver inte längre manuellt leta igenom gamla anteckningar – AI sammanställer allt åt dig.

Utöver detta hjälper AI-drivna prospekteringsverktyg dig också att:

Sammanfatta sammanhanget: I stället för att be säljarna läsa igenom flera sidor med information skapar AI-verktyg korta sammanfattningar av den potentiella kunden och deras företagsinformation

Markera relevanta diskussionspunkter: Detta inkluderar potentiella problemområden, produktfunktioner som kan intressera den potentiella kunden eller frågor att ställa för att bättre förstå kundens behov

Granska tidigare interaktioner: Om den potentiella kunden har haft kontakt med företaget tidigare kan AI-verktyg sammanfatta tidigare e-postmeddelanden, möten eller supportkonversationer så att du inte missar några viktiga detaljer

📌 Exempel: Innan ett samtal inleds har dina säljare en 10-minuters chatt med en förkonfigurerad Super Agent för att snabbt sätta sig in i sammanhanget. De får alla viktiga uppgifter om en viss lead – företagets nuvarande storlek, vem som hanterade det senaste utgående samtalet, vilka utmaningar de står inför, eventuella känsliga punkter att undvika osv. Här ser du arbetsflödet i praktiken. 👇🏼

6. Uppföljningssekvenser

AI automatiserar och optimerar dina uppföljningsinsatser genom att spåra hur de potentiella kunderna reagerar på din första kontakt. Så här ser det ut i praktiken:

Skapa uppföljningssekvenser: Skapa sekvenser med flera kontaktpunkter som inkluderar e-postmeddelanden, LinkedIn-meddelanden och påminnelser om telefonsamtal

Skapa personliga meddelanden: Använd AI för att automatiskt skapa och anpassa meddelanden för dessa sekvenser. Om en potentiell kund till exempel ber om mer information under ett samtal kan AI skapa ett uppföljningsmejl som sammanfattar diskussionen och innehåller relevanta resurser

Tidpunkt och anpassning av uppföljningar: Sätt igång nästa steg baserat på kundengagemang (öppnade e-postmeddelanden, klick, uteblivna svar)

📌 Exempel: Här är ett exempel på ett arbetsflöde med tre Super Agents som hjälper dig att jämföra kanaler för uppföljning, bestämma tidpunkten för sekvenserna, sätta upp mål för varje svar osv.

7. Rapportering och prognoser

Traditionell försäljningsrapportering byggde på att teammedlemmar manuellt matade in CRM-data i kalkylblad eller justerade försäljningsstrategin utifrån grova uppskattningar. Inte konstigt att det tog flera dagar att skapa en enda rapport!

Genom att integrera AI i din säljprocess kan du dock:

Analysera säljprocessen: Genom att studera historiska data tillsammans med aktuell aktivitet kan du upptäcka mönster – till exempel vilka branscher som genererar flest affärsmöjligheter eller hur snabbt leads rör sig genom säljprocessen

Skapa rapporter direkt: Samla in säljarnas resultat, konverteringsgrader och pipelinehastighet i delbara realtidsdashboards

Förutse försäljningsresultat: Analysera tidigare affärsresultat och aktuella engagemangssignaler för att uppskatta framtida intäkter. Dessa modeller uppdaterar prognoserna automatiskt i takt med att affärer utvecklas eller nya möjligheter kommer in i pipelinen

📌 Exempel: När ledare inte har tid att tolka dashboards ber de Brain att snabbt sammanfatta aktuella försäljningstrender, status för outreach-KPI:er eller eventuella högprioriterade risker som de måste hantera omedelbart. Denna snabba sammanfattning av insikter i realtid sparar tid, vilket gör att ledare kan fokusera mer på strategin. Se Brain i aktion. 👇🏼

👀 Visste du att? I början av 1900-talet revolutionerade John H. Patterson försäljningen genom att omvandla den till ett strikt, manusbaserat system. Han utbildade sina säljare med förskrivna försäljningsmanus, tilldelade dem områden att täcka, anordnade temabaserade försäljningstävlingar och följde upp individuella kvoter. Detta var ett av de tidigaste försöken att hantera varje steg i försäljningsprocessen på ett vetenskapligt sätt.

Hur man implementerar AI i prospektering

AI gör prospekteringen snabbare och enklare, men hur kommer man egentligen igång? Denna guide beskriver sex viktiga steg för att implementera AI-drivna prospekteringsverktyg.

⭐ Vi visar dig också hur ClickUp, den universella appen för arbete, gör det enkelt att införa AI.

Steg 1: Identifiera vilka arbetsflöden som skulle fungera bäst för AI

Börja med att granska ditt teams nuvarande prospekteringsprocess från början till slut. Leta efter uppgifter som är tidskrävande, repetitiva eller som i hög grad bygger på manuell research.

Vanliga exempel är:

Manuell skapande av leadlistor från kalkylblad

Söka efter företagsinformation på LinkedIn

Poängsättning av prospekt baserat på antaganden

🦄 Hur ClickUp hjälper till

Inget slår visuell processkartläggning för detta.

När du kan se varje steg i ditt arbetsflöde för kundprospektering – från att hitta leads till uppföljning – är det mycket lättare att upptäcka flaskhalsar och avgöra vad som bör automatiseras.

ClickUp Whiteboards erbjuder en obegränsad digital yta där du visuellt kan bygga upp och finjustera ditt arbetsflöde för prospektering.

Kartlägg den befintliga prospekteringsprocessen för att hitta möjligheter till automatisering med hjälp av ClickUp Whiteboards

Lägg till former/textrutor/klisterlappar för att representera varje steg, såsom leadgenerering, prioritering, kontakt och uppföljning. Koppla sedan ihop dem med pilar för att visa hur ett steg övergår till nästa.

Dessutom säkerställer samarbete i realtid att säljchefer, SDR:er och driftsteam alla kan bidra med idéer, justera steg och finjustera processen tillsammans under planeringsmöten.

⭐ Bonus: När du har planerat din strategi behöver du en strukturerad plats för att hantera inkommande leads. ClickUps mall för säljprocessen är ett färdigt ramverk som hjälper dig att följa leads genom varje steg. Hämta gratis mall Följ upp leads genom hela din säljprocess med ClickUps mall för säljprocessen De viktigaste punkterna i den här mallen: Förinstallerad med 30 anpassade statusar som Avhoppad, Behöver uppmärksamhet, Förnyelse på gång, Uppföljning och Kvalificerad prospekt

Anpassade fält som ”Senast kontaktad” för att övervaka tidpunkten för interaktion

Flexibla vyer (lista, ruta, tavla osv.) för att enkelt sortera och filtrera leads Den här mallen samordnar ditt team, hjälper dig att upptäcka avstannade affärer och ökar den totala försäljningseffektiviteten.

Steg 2: Synkronisera ditt CRM-system med AI-verktyget

När du väljer ett AI-försäljningsverktyg bör du se till att det har inbyggda CRM-integrationer. Detta gör att de båda systemen kan utbyta data automatiskt.

När dina verktyg är synkroniserade läggs de leads som AI:n hittat till direkt i ditt CRM. På samma sätt återspeglas uppdateringar i CRM:et – såsom kontaktaktiviteter eller affärsförlopp – i AI-verktyget.

Detta eliminerar manuell datainmatning och säkerställer att dina register alltid är uppdaterade på alla plattformar.

🦄 Hur ClickUp hjälper till

För att göra installationen enkel och helt utan kod erbjuder ClickUp över 1 000 inbyggda integrationer.

Du kan snabbt synkronisera populära CRM-system som Salesforce, HubSpot och Pipedrive för att hämta viktig kunddata. Ingen teknisk expertis krävs – det är bara att aktivera dem för att komma igång.

Du kan också använda ClickUps API för att ansluta till äldre eller proprietära CRM-system.

Koppla smidigt ihop ClickUp med dina favoritverktyg för marknadsföring för att synkronisera kampanjdata och automatisera arbetsflöden

Trött på att jonglera med externa CRM-system? ClickUp CRM förvandlar din arbetsyta till en fullfjädrad kundrelationshub. Spåra kontakter, företag, affärsmöjligheter och aktiviteter på ett och samma ställe, med anpassade fält för attribut som lead-poäng, nästa steg och AI-genererade insikter.

Skapa och underhåll leadlistor, följ upp försäljningsresultat, övervaka försäljningsprojekt och mycket mer med ClickUp CRM

För att komma igång kan du importera eller migrera data från ditt gamla CRM-system med hjälp av CSV-uppladdningar eller direktintegrationer – ClickUp sköter det tunga arbetet med att mappa fält och undvika dubbletter.

Att ha CRM-funktionalitet inbyggd i ClickUp förenklar också samarbetet. Säljare, chefer och driftsteam kan komma åt samma information, uppdatera poster och följa upp prospekteringsaktiviteter utan att behöva växla mellan flera verktyg.

Eftersom Brain har tillgång till data i ditt arbetsutrymme hjälper denna kontextuella AI till att analysera, betygsätta och prioritera listor över potentiella kunder.

📌 Exempel: Du kan be Brain att: ”Rangordna dessa 50 leads från min HubSpot-lista på en skala från 1 till 10 utifrån budget och senaste aktivitet”

”Sortera om detta ark efter fallande prioritet, grupperat efter branschsegment” Detta hjälper dig att fokusera på rätt leads samtidigt som du behåller full kontroll över dina bedömningskriterier.

📮ClickUp Insight: 47 % av användarna förlitar sig på pivottabeller, dashboards och diagram i kalkylblad för att förstå sitt arbete. Dessa verktyg är utan tvekan kraftfulla. Men även en liten förändring – en flyttad kolumn, ett omdöpt ark, en extra rad – kan förstöra dina formler, områden eller visualiseringar. För att hålla dina rapporter korrekta måste du ofta se över filter, uppdatera anslutningar och omkartlägga data för att hålla allt synkroniserat. ClickUp utmärker sig som ett alternativ för team som vill ha realtidsöversikt utan underhåll. Dess kodfria instrumentpaneler använder fördefinierade kort för diagram, beräkningar, tidrapportering och insikter om arbetsbelastning som hämtas direkt från aktuella uppgifter, listor och statusar. Det innebär att allt uppdateras synkroniserat med arbetet!

Steg 3: Rensa och underhåll kunddata

Ren kunddata utgör grunden för effektiv AI-baserad prospektering. Utan den ger även den smartaste AI:n meningslösa insikter.

För att upprätthålla en sund lista över potentiella kunder måste du fokusera på tre huvudområden:

Validering: Kontrollera regelbundet att e-postadresserna är aktiva och att telefonnumren är korrekta för att hålla dina avvisningsfrekvenser låga

Avdubblering: Se till att samma lead inte listas flera gånger. Detta förhindrar att ditt team skickar dubbla meddelanden och framstår som oprofessionellt

Berikning: Fyll i luckorna i dina register. Om du har ett namn men ingen befattning eller LinkedIn-profil måste du hämta in den informationen för att ge din AI tillräckligt med sammanhang för att skriva ett personligt meddelande

🦄 Hur ClickUp hjälper till

ClickUp Brain är djupt integrerat i varje ClickUp-arbetsyta – vilket innebär att det har en djup förståelse för alla dina leads och uppgifter. Eftersom det synkroniseras med dina data i realtid kan det automatiskt hjälpa dig att hålla din leadlista uppdaterad.

Lägg till ClickUp-uppgifter i dina listor med förfallodatum, uppgiftsbeskrivningar, bilagor, ansvariga och mer

Så här gör du:

Upptäck dubbletter och inaktuella leads: Ge den en enkel uppmaning som: ”Kontrollera min leadlista efter dubbletter och kontakter som inte har kontaktats på 60 dagar.” Den skannar hela ditt arbetsområde för att markera dessa profiler

Betygsätt och prioritera leads: Be Brain att: ”Betygsätt alla leads i min prospekteringslista för andra kvartalet på en skala från 1 till 5 baserat på engagemanget under förra månaden”

Uppdatera poster med AI-fält: Använd AI-fält för att hämta information i realtid eller generera insikter på språng. Ställ till exempel in ett fält som automatiskt sammanfattar en leads senaste aktivitet på LinkedIn så att dina säljare har en snabb ”cheat sheet” inför varje samtal

Därefter kan du omedelbart omvandla högprioriterade leads till ClickUp-uppgifter och tilldela dem till relevanta säljare för att inleda kontakten.

Inom en enskild uppgift kan du inkludera:

Förfallodatum för att säkerställa att kontakten sker i tid

Uppgiftsbeskrivningar med bakgrundsinformation om den potentiella kunden eller företaget

Flera ansvariga om fler än en teammedlem är inblandad

Kommentarer och diskussionstrådar för samarbete

Checklistor för att hålla koll på steg som research, kontaktupptagning och uppföljning

Bilagor såsom företagsanteckningar, prospektprofiler eller offertdokument

Time Tracker för att se exakt hur mycket tid dina säljare lägger på research jämfört med aktivt kundkontaktarbete

Denna nivå av organisation är en enorm konkurrensfördel. Ditt team behöver inte leta efter information i olika appar eftersom allt de behöver för att avsluta affären finns direkt i uppgiften.

🧠 Kul fakta: Begreppet ”elevator pitch” har fått sitt namn från 1800-talets uppfinnare Elisha Otis, som 1854 demonstrerade sin säkerhetsbroms för hissar på Crystal Palace-utställningen i New York genom att åka upp högt på en plattform – och sedan klippa av kabeln. Hans anordning låste den säkert på plats, vilket omedelbart övertygade den skeptiska publiken och satte igång försäljningen av hissar.

Steg 4: Utnyttja AI för att utbilda och stödja säljteam

Skapa ett strukturerat coachningsprogram för att utbilda dina säljare och förse dem med rätt sammanhang och kunskap innan de går in i ett säljsamtal.

För att göra det, se till att du:

Upprätta tydliga kommunikationskanaler för feedback, hantering av frågor osv.

Dokumentera dina säljstrategier och gör dem tillgängliga för alla

Samla ihop viktiga material (produktdokumentation, prissättningsplaner, jämförelser med konkurrenter)

Analysera tidigare samtalsutskrifter för att upptäcka brister i prestandan

Rollspel för att hantera invändningar så att säljarna kan svara med självförtroende

🦄 Hur ClickUp hjälper till

Så viktigt som säljcoaching är, så är det också mycket tidskrävande. Det är omöjligt att övervaka varje enskild säljare, kontinuerligt följa upp deras prestationer och guida dem precis när de behöver hjälp.

ClickUp Brain fungerar som en ständigt tillgänglig coach för säljare och ger omedelbar vägledning före eller under samtal. Till att börja med kan du be Brain att ”sammanfatta bakgrunden för Acme Corp – inkludera tidigare e-postmeddelanden, anteckningar från vår senaste demo och deras utmaningar” för att förbereda dig för ett samtal på några sekunder.

Under ett samtal kan säljarna chatta med Brain för att snabbt få fram de senaste priserna eller tips om hur man hanterar invändningar, istället för att låta den potentiella kunden vänta i telefonkö.

Chatta med ClickUp Brain för att omedelbart sammanfatta all information om kunder och leads

De flesta säljare ägnar samtalen åt att ta anteckningar istället för att fokusera på den potentiella kunden. Detta leder till att man missar icke-verbala signaler, att det uppstår pinsamma pauser och att en genuin kontakt uteblir.

ClickUp AI Notetaker spelar automatiskt in och transkriberar dina samtal, identifierar specifika åtgärder och analyserar prospektets inställning. Det ger dig en snabb sammanfattning av om ett samtal gick bra eller var det fastnade.

Transkribera säljsamtal automatiskt, generera åtgärdspunkter och skapa anteckningar med hjälp av AI Meeting Notetaker

För utbildning kan chefer använda ClickUp Clips för att spela in sin skärm och röst. Detta är perfekt för att visa juniorer exakt hur man navigerar i en komplex produktfunktion eller för att spela in en kort masterclass om hur man hanterar en specifik invändning.

⭐ Bonus: Ge säljarna möjlighet att söka igenom hela arbetsytan på några sekunder med ClickUps Enterprise Search. Beskriv bara vad du behöver i sökfältet, så hämtar Brain filen från ClickUp eller anslutna verktyg (som Google Drive eller Slack). Nu slipper du leta efter dokument eller besvära kollegor för att få tag på material. Sök i alla dina anslutna appar, verktyg och Workspace-data för att få kontextuella svar med hjälp av Enterprise Search

Steg 5: Skapa och automatisera kontaktsekvenser

Börja med att bestämma hur många kontaktpunkter din sekvens ska innehålla och hur de ska fördelas. En typisk prospekteringssekvens kan se ut ungefär så här:

Dag 1: Introduktionsmejl

Dag 3: Uppföljningsmejl som hänvisar till det första meddelandet

Dag 6: Kontaktförfrågan eller meddelande på LinkedIn

Dag 9: Värdebaserat uppföljningsmejl med insikter eller resurser

Dag 14: Avslutande uppföljningsmejl

Se till att varje steg i sekvensen har ett tydligt syfte. Det första meddelandet presenterar till exempel din produkt och anledningen till att du hör av dig. Det andra meddelandet hänvisar däremot till en relevant branschutmaning eller insikt.

Slutligen, använd AI-verktyg för kundprospektering för att brainstorma idéer, skapa innehåll och automatisera repetitiva uppgifter i dina kontaktsekvenser.

🦄 Hur ClickUp hjälper till

Innan du kan automatisera din marknadsföring behöver du bra innehåll.

ClickUp Docs erbjuder ett samarbetsutrymme för att skapa sådant innehåll, med inbyggd AI som hjälper dig att finslipa det. Istället för att stirra på en tom sida kan du till exempel be Brain i Docs att ”Skapa ett utkast till en e-postserie i tre delar riktad till en operativ chef med fokus på att minska lageravfall.”

Det bästa av allt?

Du kan markera valfri paragraf och be Brain att ”göra tonen mer professionell” eller ”förkorta detta för mobil.”

Det fungerar också som en inbyggd redigerare som omedelbart rättar stavning och grammatik, så att ditt team aldrig skickar ett pinsamt stavfel till en värdefull potentiell kund.

Fortsätt att förfina ditt innehåll med ClickUp Brain i Docs

Använd ClickUp Automations för att hålla igång dina sekvenser.

Detta är regelbaserade arbetsflöden som följer ett ramverk med utlösare-villkor-åtgärd. Det innebär att när en specifik händelse inträffar (utlösaren) och den uppfyller dina kriterier (villkoret), utför ClickUp automatiskt en åtgärd (åtgärden).

När en leads status ändras till ”Kvalificerad” kan du till exempel skicka ett introduktionsmejl och skapa en uppföljningsuppgift för säljaren om tre dagar.

Du kan enkelt ställa in dessa med hjälp av dra-och-släpp-redigeraren, eller använda AI Automation Builder för att beskriva vad du vill ha på vanlig engelska. Det vill säga, skriv helt enkelt vad automatiseringen ska göra, så kommer Brain att bygga och driftsätta den åt dig!

Skapa anpassade triggare och åtgärder för agenter i ClickUp med hjälp av enkla instruktioner utan kodning

För mer komplexa, återkommande uppgifter kan du använda ClickUp Super Agents.

Medan standardautomatiseringar följer enkla ”om-detta-då-det”-regler, övervakar AI-agenter aktiviteten i bakgrunden och hanterar hela arbetsflöden från början till slut.

Aktivera Super Agents i ClickUp för att automatisera uppgifter och arbetsflöden helt och hållet

Du kan använda två typer av agenter i ClickUp:

Färdiga agenter: Det här är färdiga agenter utformade för vanliga säljuppgifter, till exempel en ”Research Agent” som kontinuerligt övervakar dina leads LinkedIn-profiler och uppdaterar ditt CRM-system så fort de publicerar nytt innehåll.

Anpassade agenter: Du kan skapa agenter som är skräddarsydda för just dina affärsbehov. Du kan till exempel skapa en ”Nurture Agent” som identifierar leads som inte har varit aktiva de senaste sex månaderna, undersöker deras nya företagsinitiativ och utformar en ”återengagemangsserie” specifikt för dem.

⭐ Bonus: ClickUp Brain MAX, vår super-AI-datorapp, slår alla AI-verktyg för skrivande av en enda anledning – den innehåller alla AI-modeller! Växla enkelt mellan de bästa AI-modellerna som ChatGPT (för att skriva utkast till e-postmeddelanden och svar), Gemini (för att skriva teknisk dokumentation), Claude (för research och brainstorming) osv. Det bästa av allt: Du behöver inte betala för varje modell separat. Med ett enda abonnemang får du obegränsad tillgång till alla dessa AI-verktyg och kan utnyttja dem till fullo!

Steg 6: Övervaka resultaten och finjustera processen

Att konfigurera dina AI-verktyg är bara halva jobbet. För att säkerställa att systemet faktiskt fungerar måste du kontinuerligt övervaka resultaten och justera din strategi.

Detta kräver att man använder AI-verktyg för dataanalys för att spåra nyckeltal som:

Andel avhopp vid kvalificering

Konverteringsgrader från marknadsföring

Antal bokade samtal/möten

Försäljningshastighet (genomsnittligt antal dagar till avslut)

Aktiveringsgrad (leads som vidtar åtgärder efter en demo)

Kostnad per affärsmöjlighet

Daglig e-post- och samtalsvolym för att identifiera medarbetare med låg prestanda eller brister i processen

🦄 Hur ClickUp hjälper till

ClickUp-dashboards är helt anpassningsbara ytor där du kan hämta data från hela ditt arbetsutrymme för att se exakt hur ditt team presterar.

Visualisera data på ditt sätt med över 20 olika dashboard-widgets. Använd till exempel ett stapeldiagram för att jämföra antalet leads i olika regioner eller en beräkningswidget för att spåra det totala affärsvärdet.

Övervaka mätvärden för partnerengagemang för att fatta datadrivna beslut med ClickUp Dashboards

Du kan också skapa rollbaserade dashboards – ett för en försäljningschef som vill se hela teamets framsteg, och ett annat för enskilda säljare som vill följa sina egna dagliga mål.

⭐ Bonus: Kombinera dina dashboards med AI-kort för att omedelbart analysera widgetstatistik och få förslag i realtid. Dessa kort skannar automatiskt dina data för att förklara trender och ge praktiska insikter, så att du aldrig behöver slösa tid på att granska diagram. Ett AI-kort kan till exempel flagga: ”Svarsfrekvensen på utskick i Mellanvästern har sjunkit med 15 % den här veckan; föreslå att e-postmallen uppdateras med den nya fallstudien.” Sammanfatta prestationer, identifiera hinder eller lista nästa steg från dina dashboards med hjälp av AI-kort i ClickUp Dashboards

Engagera potentiella kunder på ett smart sätt med ClickUp

Framgången för dina prospekteringsinsatser beror på flera faktorer – kvaliteten på leads, rätt timing, personalisering, smart hantering av invändningar, säljarnas expertis och mycket mer.

Genom att använda AI kan du bygga ett mycket dynamiskt, automatiserat och intelligent säljprogram för att hantera alla dessa variabler i stor skala.

ClickUp, den universella appen för arbete, erbjuder en centraliserad, AI-driven arbetsyta för att hantera varje steg – från att kartlägga säljprocesser och analysera kunddata till prediktiv lead-poängsättning, utbildning av säljteam, automatiserad kontakt och prestationsuppföljning i realtid.

Prova ClickUp gratis idag. ✅

Vanliga frågor (FAQ)

Att använda AI för prospektering innebär att utnyttja maskininlärning, prediktiv analys, GenAI och NLP för att automatiskt hitta och kvalificera leads. Det skannar igenom enorma datamängder för att identifiera dina idealkunder och förutsäga vem som är redo att köpa, vilket eliminerar manuellt arbete från din försäljningsinsats.

Genom att analysera köparnas avsikter och beteenden ser AI-lösningar för försäljning till att du riktar dig till rätt personer vid rätt tidpunkt. Detta ökar effektiviteten i din utgående försäljning, förbättrar svarsfrekvensen och fyller din pipeline med affärsmöjligheter av högre kvalitet.

ClickUp är ett kraftfullt AI-verktyg för produktivitet och projektledning med inbyggd, kontextuell AI-assistans. Säljteam använder ClickUp för bokstavligen allt som rör kundkontakter – att hitta leads, sortera och betygsätta dem, underhålla CRM-register, skriva utkast till e-postmeddelanden, automatisera kontaktprogram, utbilda säljare, spåra prestationer osv.

Ja. AI hämtar specifika uppgifter från LinkedIn-profiler och företagswebbplatser för att skriva skräddarsydda inledningar och relevanta meddelanden. Detta gör att du kan skicka tusentals e-postmeddelanden som känns personligt anpassade, vilket avsevärt ökar dina chanser att få ett positivt svar.

Börja med att kartlägga din nuvarande process för att identifiera flaskhalsar. Synkronisera ditt CRM med en AI-driven plattform som ClickUp, automatisera repetitiva uppgifter som att skapa listor över potentiella kunder, utbilda dina teammedlemmar och använd AI-drivna insikter för att kontinuerligt förfina din strategi för att nå ut till kunder.