10 kostnadsfria mallar för leadscoring (och hur man skapar en)

Om ditt team hanterar alla leads på samma sätt går det redan tid förlorad i din pipeline. 🕰️

Idag handlar lead scoring nämligen om att se till att rätt leads får uppmärksamhet först och att uppföljningar sker i rätt tid.

För att lyckas med det behöver du ett konsekvent poängsystem som ditt team kan använda i olika källor och kampanjer.

I det här inlägget delar vi med oss av 10 kostnadsfria mallar för lead scoring, vad varje mall passar bäst för och hur du väljer rätt inställning för din försäljningstratt.

Vad är en mall för leadscoring?

En mall för leadscoring är ett strukturerat ramverk som hjälper sälj- och marknadsföringsteam att tilldela leads numeriska värden baserat på sannolikheten att de blir kunder. Den organiserar de kriterier som används för att utvärdera leads, såsom demografiska uppgifter, företagsinformation, engagemangsbeteende och köpintention.

En lead kan till exempel få poäng för att ha öppnat marknadsföringsmejl, besökt prissidor, laddat ner resurser eller matchat en ideal kundprofil (ICP). Ju högre poäng, desto mer kvalificerad är leaden för säljkontakt.

Detta ramverk utvärderar även potentiella kunder utifrån två huvuddimensioner:

Explicit data: Information som leadet tillhandahåller direkt, såsom befattning, företagets storlek och bransch

Implicit data: Beteendesignaler som du spårar, till exempel öppnade e-postmeddelanden, sidbesök och nedladdningar av innehåll

Hur man skapar en modell för lead-poängsättning med mallar

Du har hittat en mall för leadscoring, men den är helt tom.

För att en mall ska vara effektiv måste du anpassa den efter dina försäljningsdata och din ICP. Låt oss nu titta på hur man bygger en modell för lead-poängsättning som ger resultat. 🛠️

1. Definiera din ICP

Din modell för lead-poängsättning är bara så bra som din förståelse för dina bästa kunder. Börja med att lista de firmografiska och demografiska egenskaperna hos dina mest framgångsrika avslutade affärer.

Granska dina befintliga kunddata för att identifiera mönster när det gäller företagsstorlek, bransch, befattningar och geografisk plats.

📝 Exempel: Ett SaaS-företag inom projektledning kan definiera sin ICP som marknadsföringschefer eller verksamhetsledare på B2B-SaaS-företag med 50–500 anställda. En lead som matchar dessa attribut skulle få en högre passningspoäng i lead scoring-modellen.

2. Identifiera viktiga beteendesignaler

Alla åtgärder är inte lika värdefulla.

Kartlägg de specifika beteenden som korrelerar med en leads väg mot konvertering. Signaler som tyder på starkt köpintresse, som att begära en demo eller besöka prissidor, bör vägas tyngre än signaler som tyder på svagt köpintresse, såsom att öppna ett enda e-postmeddelande eller ett kort besök på webbplatsen.

📝 Exempel: Anta att en lead från din ICP besöker din webbplats och laddar ner en produktguide (+5 poäng). Några dagar senare deltar de i ett webbinarium om din produkt (+10 poäng) och besöker sedan prissidan (+15 poäng). Dessa åtgärder tyder på ett växande intresse, så deras lead-poäng ökar i takt med att de närmar sig att bli en kvalificerad lead.

3. Tilldela poängvärden

När du har identifierat dina viktigaste kriterier är det dags att tilldela poäng. Väg varje kriterium utifrån dess korrelation med en lyckad konvertering.

Till exempel kan en lead med titeln ”direktör” i din målbransch vara värd 20 poäng, medan ett besök på ett blogginlägg kanske bara är värt två. Du måste också införa negativ poängsättning för diskvalificerande faktorer, såsom leads från en konkurrents e-postdomän eller sådana inom en bransch som du inte betjänar.

💡 Proffstips: Tilldela exponentiellt fler poäng för åtgärder som visar köpintention jämfört med rena informationssökningar. En begäran om demo (50 poäng) bör väga betydligt tyngre än ett bloggbesök (2 poäng), eftersom skillnaden i beteende är enorm.

4. Fastställ tröskelvärden

När du har ditt poängsystem på plats måste du definiera vad poängen faktiskt betyder. Fastställ tydliga tröskelvärden som avgör när en lead blir en marknadsföringskvalificerad lead (MQL) eller en säljkvalificerad lead (SQL).

Du kan skapa nivåer för att ytterligare segmentera dina leads – till exempel ”heta” leads (80+ poäng), ”varma” leads (50–79 poäng) och ”kalla” leads (under 50 poäng). I ClickUp kan du använda anpassade statusar för att visuellt representera dessa nivåer i din pipeline.

Skapa anpassade statusar i ClickUp för att hålla koll på uppgifter och upprätthålla tydlighet

5. Testa och iterera

En av de viktigaste bästa metoderna för leadscoring är att regelbundet validera och förfina din modell. Efter 30 till 60 dagar jämför du dina poängsatta leads med faktiska konverteringsdata. Om du upptäcker att leads med hög poäng inte konverterar i den förväntade takten är det dags att justera dina kriterier och poängvärden.

Använd ClickUp-dashboards för att spåra konverteringsgraden för olika poängnivåer och se till att din modell förblir en tillförlitlig indikator på framgång.

Spåra konverteringsgraden för olika poängnivåer med ClickUp-dashboards

Översikt över mallar för leadscoring

Här är en kort översikt över de mallar för leadscoring som behandlas i den här guiden och vad varje mall passar bäst för:

De 10 bästa mallarna för leadscoring

Du vet vad en mall för leadscoring är och hur man bygger en modell, men var hittar du den rätta att börja med? Utbudet kan vara överväldigande, och du kan slösa timmar på att leta efter en mall bara för att upptäcka att det är ett klumpigt kalkylblad eller låst bakom dyr programvara.

Denna sökning skapar mer arbetsbörda och hindrar dig från att prioritera leads.

För att du ska kunna sluta leta och börja bygga har vi sammanställt en lista över de bästa mallarna för lead scoring. Denna sammanställning innehåller allt från helt integrerade CRM-system i ClickUp till enkla kalkylblad och specialiserade arbetsblad, så att du kan hitta en mall som passar ditt teams arbetsflöde perfekt.

Låt oss ta en titt:

1. CRM-mall för försäljning från ClickUp

Hantera leadspårning, säljprocesser och kontakter med Sales CRM-mallen från ClickUp

Att jonglera med ett kalkylblad för poängsättning, ett separat CRM-system för kontakter och ett projektledningsverktyg för uppgifter skapar informationssilos och bromsar ditt team. Denna ständiga växling mellan olika sammanhang innebär att detaljer och heta leads alltid går förlorade.

Samla hela din säljprocess i ett enda arbetsutrymme med Sales CRM-mallen från ClickUp. Det är ett fullfjädrat CRM-system som kombinerar leadscoring, spårning, pipelinehantering och kontaktadministration, vilket eliminerar behovet av flera separata verktyg.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Använd ClickUp Custom Fields för att registrera och spåra alla dina bedömningsattribut, inklusive leadkälla, engagemangsnivå, företagsstorlek och lämplighetspoäng, tillsammans med kontaktuppgifter och affärsinformation

Se dina leads sorterade efter poäng, status eller prioritet med hjälp av flexibla ClickUp-vyer som listor, tabeller, Kanban-tavlor och mer

Fånga upp nya leads via ClickUp Forms och vidarebefordra dem till CRM-systemet med renare och mer konsekventa data

✅ Perfekt för: Säljteam och Revenue Ops-chefer som bygger upp en lead-pipeline med enkla bedömningskriterier.

💡 Proffstips: Använd ClickUp Super Agents för att automatiskt sortera och vidarebefordra inkommande leads. Du kan tilldela en agent att övervaka nya CRM-poster, granska leadattribut som källa eller engagemangsaktivitet, samt uppdatera fält eller tilldela uppföljningsuppgifter till rätt säljare. Och det är inte allt. E-postlistsegmenteringen kan analysera engagemangshistorik och attribut samt segmentera listan för riktade kampanjer

Drip Campaign Builder kan utforma e-postsekvenser i flera steg för att vårda dina leads och föra dem vidare i försäljningsprocessen Ta en titt på hela ClickUp AI Agents Library för att se vad mer du kan outsourca till din AI-kollega.

2. Mall för säljprocessen från ClickUp

Visualisera affärsstadier och upptäck flaskhalsar snabbt med mallen för säljprocessen från ClickUp

Utan en tydlig överblick över din säljprocess är det omöjligt att veta var leads fastnar. Leads kan hopa sig i ett steg medan ett annat förblir tomt. Och utan en visuell representation kan du bara gissa var flaskhalsarna finns.

Få den visuella översikten du behöver med mallen för säljprocessen från ClickUp. Den är utformad för team som vill se leadernas utveckling på ett ögonblick och snabbt identifiera var affärerna fastnar.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Dra och släpp leads från ett steg till nästa i ClickUp Board View , vilket gör hanteringen av säljprocessen intuitiv och effektiv

Skapa anpassade statusar som ”Ny lead”, ”MQL”, ”SQL” och ”Affärsmöjlighet” för att se hur många leads som finns i varje kvalificeringskategori

Använd ClickUp Dependencies för att säkerställa att viktiga kvalificeringssteg genomförs i rätt ordning, till exempel genom att förhindra att en uppgift om ett upptäcktsamtal avslutas förrän kvalificeringschecklistan är klar

✅ Perfekt för: SDR-chefer som övervakar leadkvalificeringsfaserna.

📮ClickUp Insight: 16 % av yrkesverksamma vill driva ett småföretag som en del av sin verksamhet, men endast 7 % gör det för närvarande. Rädslan för att behöva göra allt på egen hand är en av de många anledningarna till att människor ofta tvekar. Om du är en ensam grundare fungerar ClickUp Brain MAX som din affärspartner. Be den att prioritera säljleads, skriva utkast till e-postmeddelanden eller hålla koll på lagret – medan dina AI-agenter sköter rutinuppgifterna. Alla uppgifter, från marknadsföring av dina tjänster till orderhantering, kan hanteras via AI-drivna arbetsflöden – vilket ger dig frihet att fokusera på att växa ditt företag, inte bara driva det.

3. Snabbstart: Mall för försäljning och CRM från ClickUp

Kom igång snabbt med Quick Start: Sales and CRM Template från ClickUp

Att bygga upp ett CRM- och leadscoring-system från grunden kan kännas överväldigande, särskilt för små team eller de som är nya inom området. Komplexiteten i att konfigurera anpassade fält, pipelines och automatiseringar kan orsaka förseningar, vilket tvingar ditt team att förlita sig på ineffektiva manuella metoder under alltför lång tid.

Få ditt team att hantera och poängsätta leads på några minuter med Quick Start: Sales & CRM Template från ClickUp.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Förkonfigurerade fält för grundläggande leaddata och poängsättning, så att du kan börja mata in och prioritera leads direkt

Undvik analysförlamning som uppstår vid omfattande anpassning. Denna mall erbjuder en enkel och effektiv struktur som fungerar direkt.

Med mer komplexa bedömningskriterier, automatiseringar och integrationer i takt med att ditt team och dina processer mognar

✅ Perfekt för: Små säljteam som inför lead scoring för första gången.

🧠 Kul fakta: Ett av de mest använda säljramverken, SPIN Selling, utvecklades utifrån en undersökning av 35 000 säljsamtal. Metoden går bokstavligen ut på att ”sälja, men på ett evidensbaserat sätt”.

💡 Proffstips: ClickUp-automatiseringar kan påskynda CRM-hanteringen och leadspårningen genom att eliminera manuella steg som statusuppdateringar, överlämningar mellan listor och påminnelser om uppföljning. Istället för att någon ska komma ihåg att ”när X händer, gör Y”, tillämpar automatiseringarna dessa regler konsekvent. Automatisera uppgiftsfördelning, aviseringar och arbetsflöden med ClickUp Automations Använd dem för att: Flytta leads automatiskt genom din pipeline genom att automatiskt uppdatera uppgiftsstatusar

Standardisera uppföljningarna så att inget faller mellan stolarna

Informera berörda intressenter om heta leads eller annat som kräver omedelbar åtgärd

4. Mall för försäljnings-KPI från ClickUp

Spåra försäljnings-KPI:er för att validera din modell för lead-poängsättning med ClickUps mall för försäljnings-KPI:er

Du har implementerat en modell för lead-poängsättning, men hur vet du om den fungerar?

Mallen för försäljnings-KPI:er från ClickUp hjälper dig att spåra de försäljnings-KPI:er du använder för att utvärdera en lead scoring-modell, inklusive offertaktivitet, intäktssignaler och uppsäljningsresultat. Varje KPI är konfigurerad som en ClickUp-uppgift, med anpassade statusar för att spåra framsteg.

De är utformade för team som behöver mäta effektiviteten i sin lead scoring och koppla den direkt till försäljningsresultaten.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Använd ClickUp Dashboard Widgets för att skapa en översikt över dina viktigaste säljmetriker, såsom konverteringsgraden från leads till affärsmöjligheter, säljcykelns längd och andelen vunna affärer.

Spåra konverteringsgraden för leads från olika poängnivåer. Om dina heta leads inte konverterar i högre grad än kalla leads, vet du att det är dags att justera din modell

Använd anpassade fält för att spåra affärsvolymen kopplad till leads på olika poängnivåer, vilket hjälper dig att förstå vilka kriterier som förutsäger de mest värdefulla kunderna

✅ Perfekt för: Säljchefer som genomför veckovisa KPI-genomgångar kopplade till pipeline- och intäktsutvecklingen.

5. Mall för säljstrategiguide från ClickUp

Skapa en säljhandbok med sammanlänkade strategier och uppgifter med hjälp av mallen för säljstrategiguide från ClickUp

Mallen för säljstrategiguide från ClickUp är en dokumentbaserad handbok för att skapa en säljstrategi för ditt team.

Och eftersom det är byggt i ClickUp Docs kan du hålla strategin och genomförandet samman i samma arbetsyta. Lägg till undersidor för segment eller regioner och länka relaterade ClickUp-uppgifter inom dokumentet allteftersom din strategi utvecklas.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Uppdatera dokumentet allteftersom du lär dig vad som fungerar, med versionshistorik och gemensam redigering

Utforma din strategi med särskilda sidor för inbound kontra outbound, kärnelement, en 7-stegsprocess och bästa praxis

Använd ClickUp Assigned Comments för att samla in synpunkter från sälj-, marknadsförings- och produktavdelningarna i just den sektion som de avser

✅ Perfekt för: Försäljningschefer och RevOps-ansvariga som vill skapa en reproducerbar försäljningsprocess och implementera den i ett växande team.

💡 Proffstips: Använd ClickUp Brain för att snabba upp strategiarbetet när sidan är full av idéer men ingenting känns strukturerat ännu. Det kan hjälpa dig att sammanfatta anteckningar, skärpa avsnitt och omvandla beslut i ditt dokument till nästa steg, allt inom samma ClickUp-arbetsyta. Snacka om konvergens! Sammanfatta strategiska anteckningar och omvandla beslut till nästa steg med ClickUp Brain

6. Mall för balanserade styrkort från ClickUp

Visualisera flerdimensionell lead-poängsättning på en whiteboard med mallen Balanced Scorecards från ClickUp

Ett enkelt, endimensionellt poängsystem är ibland för oflexibelt. Det kanske inte speglar nyanserna hos en lead som har perfekt demografisk matchning men lågt engagemang, eller tvärtom.

Visualisera flera bedömningsdimensioner med mallen Balanced Scorecards från ClickUp. Den visar din bedömningslogik på en enda ClickUp-whiteboard, med Vision & Strategi i centrum och fyra scorecard-block runtomkring – Kund, Ekonomi, Interna processer och Lärande & Tillväxt.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Anpassa mallens fyra kvadranter för att representera olika bedömningsdimensioner, såsom demografisk passform, engagemangsnivå, köpintention och budgetbefogenhet.

Definiera de mätvärden som ligger till grund för din poängsättning – konvertering från MQL till SQL, andel diskvalificerade leads, skapad pipeline, vinstprocent och hastighet till lead

Koppla ditt poängkort till ClickUp-instrumentpaneler för att få en översiktlig bild av hur dina leads är fördelade över de olika kvadranterna

✅ Perfekt för: Team som arbetar med att skapa efterfrågan och behöver ett visuellt sätt att visa om deras modell för lead-poängsättning förbättrar kvaliteten på säljledet.

👀 Visste du att? De berömda 4 P:na (Produkt, Pris, Plats, Promotion) introducerades 1960 av marknadsföringsprofessorn E. Jerome McCarthy.

7. Mall för lead-poängsättning från HubSpot

via HubSpot

För team som redan är integrerade i HubSpot-ekosystemet kan det kännas osammanhängande att bygga en poängsättningsmodell i ett externt verktyg.

Det är då du behöver HubSpots mall för leadscoring. Den ger dig ett strukturerat offlineverktyg för att planera din poängsättningsmodell innan du implementerar den direkt i HubSpot CRM.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

De nedladdningsbara arbetsbladen guidar dig steg för steg genom processen att definiera dina bedömningskriterier och tilldela viktningar

Använd den medföljande kalkylatorn för att testa olika poängsättningsscenarier och se hur olika kombinationer av egenskaper och beteenden påverkar en leads slutpoäng

Logiken och terminologin som används i kalkylbladen är synkroniserade med HubSpots inbyggda funktioner för lead-poängsättning

✅ Perfekt för: HubSpot-administratörer som skapar eller uppdaterar regler för lead-poängsättning.

8. Mall för leadscoring från Demand Metric

via Demand Metric

Ibland behöver du bara ett enkelt, plattformsoberoende verktyg för att komma igång med din lead scoring-process.

Få en klassisk lösning baserad på kalkylblad som är perfekt för plattformsoberoende behov med Demand Metrics mall för lead-poängsättning. Den erbjuder ett färdigt ramverk i ett välbekant Excel- eller Google Sheets-format.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Fördefinierade bedömningskategorier för demografiska, firmografiska och beteendemässiga kriterier, så att du inte behöver börja från noll

Justera poängvärdena och viktningen för varje kriterium så att de passar just ditt företags behov

Eftersom det är ett enkelt kalkylblad kan du exportera data och använda dem med praktiskt taget vilken CRM- eller marknadsföringsautomatiseringsplattform som helst.

✅ Perfekt för: Marknadsföringschefer som behöver ett leadscoring-ark som fungerar oavsett CRM-system.

💡 Proffstips: Tilldela aggressivt minuspoäng för tydliga diskvalificerande faktorer, såsom e-postdomäner för studenter eller avregistreringar. Dra av 50–100 poäng omedelbart istället för små avdrag – du vill att dessa leads ska försvinna snabbt ur din pipeline, inte dröja kvar som kontakter med medelhög prioritet.

9. Automatiserat kalkylblad för lead-poängsättning från Belkins

via Belkins

Vanliga kalkylblad är visserligen flexibla, men de är också helt manuella. Att ständigt uppdatera poängen för hand är tidskrävande och felbenäget, vilket motverkar syftet med att ha ett poängsystem överhuvudtaget.

Få enkelheten hos ett kalkylblad med automatiserade beräkningar med hjälp av Belkins mall för automatiserad lead-poängsättning. Det är en Google Sheets-mall med inbyggda formler som sköter poängberäkningarna åt dig.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Fördefinierade formler beräknar automatiskt en leads poäng när du matar in deras data

Lägg till, ta bort eller ändra kriteriekolumnerna så att de passar just din bedömningsmodell

Eftersom det är ett Google Sheet är det lättillgängligt för alla som har ett Google-konto och kan delas och samarbetas på med ditt team

✅ Perfekt för: Försäljningschefer och RevOps-ansvariga som vill skapa en reproducerbar försäljningsprocess och implementera den i ett växande team.

10. Matris för kvalificering av säljleads från Template.net

Numeriska poäng är inte alltid det mest intuitiva sättet att kommunicera leadprioritet, särskilt inte i snabba säljmöten. En lead med poängen 78 kanske inte verkar skilja sig särskilt mycket från en med poängen 81, även om det är din SQL-tröskel.

Få ett enkelt, visuellt alternativ till poängbaserad bedömning med Template.nets mall för kvalificering av säljleads. Den är perfekt för team som föredrar en kvadrantbaserad metod för att kvalificera leads.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

En matris med två axlar för att placera leads utifrån deras lämplighet (t.ex. hur väl de matchar din ICP) och deras intressenivå (t.ex. deras engagemang)

Sortera potentiella kunder i tydliga prioritetsnivåer: hög passform/högt intresse (högsta prioritet), hög passform/lågt intresse (följ upp), låg passform/högt intresse (övervaka) och låg passform/lågt intresse (diskvalificera)

Använd det medföljande diagramområdet för att lyfta fram dina leads med högst prioritet under standup-möten eller granskningar av säljprocessen

✅ Perfekt för: Försäljningschefer som genomför veckovisa granskningar av säljportföljen och vill ha en visuell matris i kalkylbladsformat.

Börja poängsätta leads snabbare med ClickUp

Visst, bedömningskriterier och viktning spelar roll när du väljer en mall för lead-bedömning. Men det är hur den poängen omsätts i konkret uppföljning som faktiskt påverkar din pipeline.

Med ClickUp är lead-poängen direkt kopplade till genomförandet. När en lead når rätt tröskelvärde kan du vidarebefordra den till rätt ansvarig, sätta igång nästa steg och se till att varje kontaktpunkt kopplas till samma post – allt inom ditt arbetsutrymme.

Istället för att hantera poängsättningen på ett ställe och uppföljningarna på ett annat, hålls allt samman, från första registreringen till nästa åtgärd och framstegen i säljprocessen.

Gå bortom statisk lead-poängsättning och börja använda ett system som ditt team faktiskt kan följa.

Vanliga frågor

En mall är en tom skiss med fördefinierade fält och kategorier. En modell är ett färdigbyggt system, anpassat efter dina specifika kriterier, poängvärden och tröskelvärden som speglar din verksamhet.

Det bästa tillvägagångssättet är att analysera data från tidigare avslutade affärer för att identifiera gemensamma demografiska och firmografiska egenskaper. Därefter kopplar du dessa vinnande egenskaper till kriterierna i din mall och tilldelar högre poängvärden till de som har starkast korrelation med en lyckad försäljning.

Kalkylblad är utmärkta för små team eller för att genomföra inledande experiment med lead-scoring. Men när antalet leads och teamets storlek växer blir ett CRM-baserat system nödvändigt för att automatisera uppdateringar av poäng i realtid och skala upp processen utan att drunkna i manuell datainmatning.

Du bör se över din poängsättningsmodell minst en gång per kvartal. Ännu viktigare är att planera en översyn varje gång du märker en försämring i konverteringskvaliteten hos dina högst rankade leads eller när företagets marknadsföringsstrategi förändras.