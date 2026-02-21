De bästa Xtensio-mallarna för användarpersonligheter som du behöver

Dina team utvecklar ofta produkter med en vag uppfattning om kunden, vilket leder till funktioner som inte riktigt träffar rätt.

Detta händer när alla har en något annorlunda bild av den ideala användaren, vilket leder till felaktiga beslut och bortkastade utvecklingscykler. Ad hoc-personas skapas i slumpmässiga dokument, blir snabbt föråldrade och ignoreras.

De flesta team skapar användarpersonas en gång, arkiverar dem och tittar aldrig på dem igen – endast 29,6 % av praktikerna använder personas i sina projekt, vilket motverkar syftet.

Denna guide går igenom Xtensios mallar för användarpersonligheter och deras begränsningar när personligheterna existerar separat från ditt faktiska arbete.

Du får också lära dig hur ClickUps integrerade mallar håller personerna kopplade till funktioner, sprints och användarberättelser så att de faktiskt bidrar till beslutsfattandet istället för att samla damm.

Vad är en mall för användarpersonlighet?

En mall för användarpersonlighet är ett enda, strukturerat dokument som innehåller en fiktiv representation av din ideala användare. Den baseras på verklig användarforskning och data, inte gissningar. Produktteam, UX-designers och marknadsförare använder dessa mallar för att säkerställa att alla arbetar mot samma målgrupp.

En bra mall har enhetliga fält så att alla teammedlemmar arbetar utifrån samma användarprofil.

Användarens bakgrund: Innehåller demografisk information som ålder, yrkestitel, plats och utbildningsnivå.

Mål, vanor och motivation : Definierar vad användaren vill uppnå och vad som driver deras beslut. Definierar vad användaren vill uppnå och vad som driver deras beslut.

Problem och frustrationer: Listar de specifika hinder som hindrar dem från att nå sina mål via Listar de specifika hinder som hindrar dem från att nå sina mål via användarupplevelsekartor.

Beteendemönster: Beskriver deras föredragna verktyg, kommunikationsstilar och vanor.

Föredragna kanaler: Identifierar var de får information och interagerar med produkter.

Hur man fyller i en mall för användarpersonlighet

Att ha en mall är en bra början, men den är värdelös om den är fylld med antaganden.

Personas som bygger på stereotyper istället för verkliga insikter leder till att teamen utvecklar felaktiga lösningar. Följ denna process för att skapa en datastödd persona som korrekt återspeglar din målgrupp.

Steg Vad du ska göra Varför det är viktigt Samla först in användarundersökningar Samla in data från användarintervjuer, kundundersökningar, produktanalyser och supportärenden innan du öppnar någon mall. Personas som bygger på antaganden misslyckas. Verkliga data garanterar noggrannhet och förhindrar gissningar. ClickUps mall för användarundersökningsplan hjälper dig att strukturera detta viktiga första steg. Identifiera mönster och segment Gruppera användare utifrån gemensamma mål, beteenden och problemområden för att hitta tydliga kluster. Avslöjar meningsfulla segment istället för vaga, alltför breda personas. Fyll i demografiska uppgifter Tilldela ett realistiskt namn, åldersintervall, jobbtitel och plats baserat på forskningsmönster. Grundar personan i verkligheten och förhindrar karikatyrer. Dokumentera mål och motivationer Definiera vad användaren vill uppnå och vilka resultat som styr deras beslut. Fokuserar på resultat som de bryr sig om, inte bara funktioner som de använder. Fånga upp frustrationer och smärtpunkter Registrera hinder, klagomål och återkommande problem från forskning Klargör de problem som din produkt måste lösa Lägg till beteendemässigt sammanhang Inkludera föredragna verktyg, kommunikationsstil och beslutsmönster. Hjälper till att utforma upplevelser som känns intuitiva och anpassade efter verkliga arbetsflöden. Inkludera ett citat eller scenario Lägg till ett kort representativt citat som fångar deras tankesätt. Humaniserar personan och gör det lättare för teamen att relatera till och komma ihåg den.

📖 Läs mer: Användarundersökningsmetoder för att förbättra användarupplevelsen

Xtensio-mallar för användarpersonligheter

När du behöver skapa en snygg persona snabbt kan du använda ett verktyg som Xtensio.

Det är en plattform för samarbetsdokument som är känd för sina visuella mallar med dra-och-släpp-funktion som hjälper dig att skapa delbara ”portföljer” utan att behöva en designer.

Att förstå dess specifika erbjudanden hjälper dig att välja rätt utgångspunkt. Här är vår sammanställning av de bästa Xtensio-mallarna för användarundersökningar.

1. Mall för användarpersonlighet från Xtensio

via Xtensio

Detta är Xtensios grundläggande mall för att skapa grundläggande personas från grunden, vilket gör den till ett vanligt val för produkt- och UX-team. Denna mall för användarpersonlighet har en mycket visuell layout med modulära sektioner som du kan anpassa efter din forskning.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Biografisektion: Innehåller utrymme för namn, foto, viktig demografisk information och bakgrundshistoria.

Personlighetsreglage: Erbjuder visuella skalor för att plotta personlighetsdrag, såsom introvert kontra extrovert eller analytisk kontra kreativ.

Mål- och frustrationstabell: Visar en jämförelse mellan vad användaren vill ha och vad som hindrar dem.

Varumärkesaffiniteter: Ger ett särskilt område för att notera varumärken, verktyg eller influencers som personan följer eller beundrar.

2. Mall för jämförelse av användarpersonligheter från Xtensio

via Xtensio

Mallen för jämförelse av användarpersonligheter hjälper dig att prioritera arbetet genom att placera flera personligheter bredvid varandra för direkt jämförelse. Det är särskilt användbart när ditt team behöver bestämma vilket användarsegment man ska fokusera på för en kommande funktion eller produktlansering.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Parallella kolumner: Visar varje personas viktigaste egenskaper i matchande rader för enkel översikt.

Snabböversiktsformat: Gör det möjligt för intressenter att jämföra demografi, mål och problemområden med ett ögonkast.

Prioriteringsstöd: Hjälper team att fatta välgrundade beslut om vilka personors behov som är viktigast att ta itu med först.

3. Persona-baserad mall för kundresekarta från Xtensio

via Xtensio

Den personabaserade mallen för kundresekarta från Xtension kombinerar personauppgifter med etapperna i en kundresekarta, vilket är idealiskt för marknadsförings- och kundupplevelseteam.

Det hjälper dig att anpassa kampanjer och kontaktpunkter efter hur en specifik användartyp går från medvetenhet till lojalitet.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Resans olika etapper: Kartlägger användarens upplevelse genom faserna medvetenhet, övervägande, beslut och retention.

Touchpoint-kartläggning: Identifierar var personan interagerar med ditt varumärke i varje steg av sin resa.

Emotionell resa: Fångar hur personan känner sig – frustrerad, upphetsad eller förvirrad – vid varje kontaktpunkt.

Problemområden per steg: Belyser de specifika frustrationer som uppstår när användaren går igenom sin resa.

4. Mall för användarempati av Xtensio

via Xtensio

Mallen User Empathy Map från Xtensio fokuserar på att förstå människan bakom beteendet. Istället för att kartlägga en resa över tid, dyker den in i vad användaren tänker, känner, ser, hör, säger och gör. Denna mall är idealisk för produktteam, UX-designers och forskare som vill få en djupare inblick i motivationer innan de definierar funktioner eller budskap.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Tankar och känslor: Fångar upp interna motivationer, oro, ambitioner och emotionella drivkrafter.

Ser: Dokumenterar användarens miljö, influenser, konkurrenter och externa stimuli som formar uppfattningen.

Hears: Identifierar meddelanden från kollegor, ledare, media och branschen som påverkar beslut.

Säger och gör: Belyser observerbara beteenden, handlingar och uttalade attityder.

Svårigheter och fördelar: Definierar frustrationer som ska elimineras och önskade resultat som ska förstärkas.

Mänskocentrerad tydlighet: Håller teamen fokuserade på levda erfarenheter snarare än antaganden eller ytliga demografiska uppgifter.

📖 Läs mer: Hur man skriver en rapport om användbarhetstestning

Begränsningar vid användning av Xtensio-mallar för användarpersonlighet

Att skapa en visuellt tilltalande persona i ett verktyg som Xtensio känns som en seger, men glädjen är ofta kortvarig.

Det mest frustrerande är att personan nu är en statisk fil, helt kopplad från den plats där ditt team faktiskt utför sitt arbete. Detta skapar en kedjereaktion av problem som undergräver själva syftet med att skapa en persona.

Denna kontextutbredning – när team slösar timmar på att söka efter information, växla mellan appar och leta efter filer på flera olika plattformar som inte är kopplade till varandra.

Faktum är att 62 % av de anställda säger att de lägger för mycket tid varje dag på att bara söka efter information, vilket tvingar ditt team att ständigt växla mellan ditt projektledningsverktyg och ditt personadokument.

I verkligheten slutar de flesta att referera till personan eftersom det är för krångligt att byta till ett separat projektledningsverktyg. Det vackra dokumentet du skapade samlar damm, och ditt team återgår till att fatta beslut baserade på magkänslan.

Här är de viktigaste begränsningarna att tänka på:

Fristående dokument: Personas finns i ett separat verktyg, vilket skapar en koppling från ditt projektarbete och gör det svårt att referera till dem under Personas finns i ett separat verktyg, vilket skapar en koppling från ditt projektarbete och gör det svårt att referera till dem under sprintplanering eller diskussioner om funktioner.

Ingen inbyggd uppgifts- eller projektintegration: Du kan inte länka en persona direkt till funktioner, sprintar eller användarberättelser, vilket kräver manuell korsreferensering som sällan görs.

Begränsat samarbete utöver kommentarer: Även om realtidsredigering är tillgängligt finns det ingen Även om realtidsredigering är tillgängligt finns det ingen inbyggd arbetsflödeshantering för godkännande av personas, uppdateringar eller versionsspårning kopplat till dina produktcykler.

Ingen AI-assistans: Skapandet sker helt manuellt, utan AI-funktioner som hjälper till att generera eller förfina personainnehåll baserat på din forskning.

Begränsningar för delning: Även om de kan delas via länkar måste dessa personas exporteras som PDF-filer eller kopieras och klistras in på annat håll för att kunna integreras i dina bredare arbetsverktyg.

📮ClickUp Insight: 92 % av kunskapsarbetare riskerar att förlora viktiga beslut som är utspridda i chattar, e-postmeddelanden och kalkylblad. Utan ett enhetligt system för att registrera och spåra beslut går viktiga affärsinformationer förlorade i det digitala bruset. Med ClickUps funktioner för uppgiftshantering behöver du aldrig oroa dig för detta. Skapa uppgifter från chatt, uppgiftskommentarer, dokument och e-postmeddelanden med ett enda klick!

📮ClickUp Insight: 92 % av kunskapsarbetare riskerar att förlora viktiga beslut som är utspridda i chattar, e-postmeddelanden och kalkylblad. Utan ett enhetligt system för att registrera och spåra beslut går viktiga affärsinformationer förlorade i det digitala bruset. Med ClickUps funktioner för uppgiftshantering behöver du aldrig oroa dig för detta. Skapa uppgifter från chatt, uppgiftskommentarer, dokument och e-postmeddelanden med ett enda klick!

ClickUp-mallar för användarpersonlighet för produkt-, UX- och marknadsföringsteam

Dina användarpersonligheter ska inte vara glömda artefakter. När du skapar dem där ditt arbete utförs blir de levande dokument som styr varje beslut.

Istället för att skapa personas i ett verktyg och hantera projekt i ett annat kan du koppla samman allt i en enda, samlad arbetsyta via ClickUp.

1. Mall för användarpersonlighet från ClickUp

Få en gratis mall Gruppera och hantera dina användarprofiler på en interaktiv Kanban-tavla med hjälp av användarpersonamallen från ClickUp.

Personas är bara användbara när de finns där arbetet utförs. Användarpersonamallen från ClickUp hjälper dig att dokumentera mål, beteenden, problem och sammanhang i ett format som är lätt att hålla uppdaterat, dela med intressenter och referera till under planering, design och leverans.

Använd den för att omvandla spridda forskningsanteckningar till en enda källa till sanning som ditt team faktiskt kan tillämpa.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

ClickUp Docs -integration: Skriv detaljerade personabeskrivningar med avancerade formateringsalternativ för rubriker, bilder och tabeller för att ge liv åt dina användare. Skriv detaljerade personabeskrivningar med avancerade formateringsalternativ för rubriker, bilder och tabeller för att ge liv åt dina användare.

ClickUp Custom Fields : Spåra och filtrera viktiga personattribut som jobbtitel, teknisk kompetens och primära mål med strukturerade data. Spåra och filtrera viktiga personattribut som jobbtitel, teknisk kompetens och primära mål med strukturerade data.

Uppgiftslänkning: Koppla ditt personadokument direkt till funktionsspecifikationer, användarberättelser och designuppgifter för att säkerställa att sammanhanget följer med arbetet.

ClickUp Brain-support: Använd AI för att generera utkast till innehåll för din persona eller sammanfatta forskningsanteckningar direkt för att påskynda skapandeprocessen.

2. Kundprofilmall från ClickUp

Få en gratis mall Fånga dina användares viktigaste egenskaper med denna mall.

Persona är fiktiva, medan kundprofiler dokumenterar dina verkliga, befintliga kunder.

Kundprofilmallen från ClickUp ger sälj-, framgångs- och kontoteam ett konsekvent sätt att spåra firmografi, köpsignaler, användningskontext och relationshistorik så att överlämningarna blir tydligare och kontakterna förblir personliga.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Kontouppgifter: Håll reda på företagsnamn, storlek, bransch och relationshistorik.

Köpmönster: Dokumentera vilka produkter som köpts, hur ofta och det genomsnittliga ordervärdet.

Kommunikationspreferenser: Notera önskade kontaktmetoder och logga engagemangshistorik för att anpassa kontakten.

Indikatorer för livstidsvärde: Identifiera viktiga mått som total genererad intäkt och potentiella risker för kundbortfall.

💡Proffstips: Påskynda processen för att skapa personas med ClickUp Brain, vår inbyggda AI-funktion. Den kan skapa utkast till personasektioner, sammanfatta forskning och föreslå problemområden baserat på dina anteckningar. Detta eliminerar manuellt arbete och låter dig fokusera på insikterna. Skapa åtgärdspunkter som uppgifter med beskrivningar med hjälp av ClickUp Brain.

3. Empathy Map Whiteboard Template från ClickUp

Få en gratis mall Starta en empatiövning med ett enda klick med den här mallen.

Innan du slutför en persona måste du förstå vad användarna upplever just nu. Denna Empathy Map Whiteboard Template från ClickUp ger teamen ett gemensamt utrymme för att fånga upp vad användarna säger, tänker, gör och känner, och sedan samordna de viktigaste teman som kommer fram i forskning eller workshops.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Samarbetsduk: Använd Använd ClickUp Whiteboards för brainstorming i realtid med klisterlappar och kopplingar.

Says quadrant: Samla in direkta citat och nyckeluttryck från användarintervjuer.

Tankekvadrant: Brainstorma vad användarna kanske tänker men inte säger högt.

Känslo-kvadranten: Identifiera emotionella reaktioner som frustration, förvirring eller spänning.

4. Mall för användarundersökningsplan från ClickUp

Få en gratis mall Skapa strukturerade, effektiva och insiktsfulla forskningsplaner med ClickUp-mallen för användarforskningsplaner.

Bra personas och UX-beslut börjar med en plan som tydligt anger vad du försöker lära dig och hur du ska lära dig det.

Resurser som denna mall för användarundersökningsplan från ClickUp hjälper dig att definiera mål, metoder, rekryteringskriterier och tidsplaner så att intressenterna kan samordna sig tidigt och undersökningsresultaten blir lättare att agera på.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Forskningsmål: Definiera tydligt vilka frågor du behöver besvara med din studie.

Metodik: Skissa på din strategi, oavsett om det handlar om användarintervjuer, enkäter eller användbarhetstester.

Kriterier för deltagare: Ange demografi och beteenden för de användare du behöver rekrytera.

Tidsplan och resultat: Ställ tydliga förväntningar på när undersökningen ska genomföras och vilka resultat du ska producera.

🎥 Ett sätt att säkerställa att dina personas påverkar strategiska produktbeslut är att integrera dem i produktbeskrivningar. Titta på den här videon för att lära dig hur du skapar effektiva produktbeskrivningar som sätter användarnas behov i centrum för din planeringsprocess:

5. Mall för användarstudier från ClickUp

Få en gratis mall Analysera användarbeteende och feedback med ClickUp-mallen för användarstudier.

Rå forskning blir först värdefull när den organiseras i konsekventa bevis och tydliga insikter. Användarstudiemallen från ClickUp hjälper dig att logga sessioner, fånga observationer och sammanställa resultat från deltagarna så att mönster framträder och produktteam kan prioritera korrigeringar.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Deltagarspårning: För en logg över vilka som deltagit i din studie och deras relevanta demografiska uppgifter.

Observationer: Spela in råa anteckningar och observationer från varje användarsession.

Insiktsmärkning: Kategorisera dina resultat efter tema eller personattribut för att enkelt upptäcka mönster.

Syntesavsnitt: Skapa särskilda områden för att sammanfatta de viktigaste mönstren som framträder hos flera deltagare.

6. Mall för användarflöde från ClickUp

Få en gratis mall Skapa detaljerade användarresor från landning till konvertering med hjälp av ClickUp User Flow Mind Map Template.

Användarflöden gör det osynliga synligt: de visar hur människor faktiskt navigerar i en process, var beslut fattas och var friktion uppstår. En visuell mall som denna User Flow Template by ClickUp ( baserad på whiteboard) hjälper dig att kartlägga vägar från början till slut och sedan använda den kartan för att informera om krav, UX-ändringar och testplaner.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Skärmreferenser: Lägg till visuella representationer av varje gränssnitt för att göra flödet lättare att följa.

Beslutsmoment: Använd kopplingar för att visa var användarna gör val som leder dem till olika vägar.

Vägar till uppgiftsslutförande: Kartlägg de vanligaste – och mest frustrerande – vägarna som användarna tar för att nå sina mål.

Personspecifika flöden: Skapa olika användarflöden för var och en av dina personas för att lyfta fram deras unika beteenden.

7. Mall för kartläggning av användarberättelser från ClickUp

Få en gratis mall Kartlägg din användarresa med tydlighet och självförtroende med hjälp av ClickUp User Story Mapping Template.

Story maps hjälper team att prioritera arbetet utifrån användarens resa, inte bara en platt backlog.

ClickUps mall för användarberättelsekartläggning ger en visuell struktur för att organisera aktiviteter, ordna resultat i sekvens och identifiera den minsta genomförbara releasen, samtidigt som samordningen mellan produkt, design och teknik bibehålls.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Visuell tavelstruktur: Använd en ClickUp-whiteboard för att skapa en översiktlig bild av användarresan.

Backbone: Kartlägg de viktigaste användaraktiviteterna överst på tavlan.

Walking skeleton: Identifiera det minsta antal Identifiera det minsta antal användarberättelser som behövs för att skapa en livskraftig produkt.

Persontaggar: Tagga berättelser efter vilken person de tjänar, så att du kan filtrera kartan och fokusera på en specifik användares upplevelse.

8. Mall för användarberättelse från ClickUp

Få en gratis mall Planera och hantera användarberättelser från mål till lanseringsfaser med ClickUp User Story Template.

En berättelse är bara användbar när den är tydlig, testbar och kopplad till ett verkligt användarresultat.

Denna användarberättelsemall från ClickUp hjälper team att fånga användarnas avsikter i en konsekvent struktur och sedan bifoga acceptanskriterier och uppskattningar så att berättelserna är redo för planering och genomförande.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Persona-referens: Länka varje användarberättelse direkt till motsvarande persona-dokument för fullständig kontext.

Acceptanskriterier: Definiera de specifika villkor som måste uppfyllas för att berättelsen ska anses vara komplett.

Story points: Använd ett anpassat fält för att tilldela uppskattningar av arbetsinsatsen för bättre sprintplanering och hastighetsuppföljning.

9. Mall för uppgifter som ska utföras av ClickUp

Få en gratis mall Använd denna mall för att fånga upp användarnas motivationer och mål.

Personas beskriver vilka användarna är, men JTBD fångar upp vad de försöker åstadkomma och varför.

För att underlätta detta kan du göra en tankelek med Jobs to Be Done Template by ClickUp . Den hjälper team att dokumentera situationen, motivationen, önskade resultat och alternativ så att produktbesluten fokuserar på det underliggande ”jobbet” och inte bara på önskemål om funktioner.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Jobbeskrivningar: Formulera tydligt vad användaren försöker åstadkomma i en given situation med hjälp av Formulera tydligt vad användaren försöker åstadkomma i en given situation med hjälp av arbetsflödesexempel.

Omständigheter: Dokumentera sammanhanget för när och varför jobbet uppstår.

Önskade resultat: Definiera vad framgång innebär ur användarens perspektiv.

Konkurrerande alternativ: Identifiera andra lösningar – inklusive icke-digitala – som användarna kan ”anställa” för att utföra samma jobb.

Vad du ska göra efter att du har skapat en användarprofil

Att skapa en användarprofil är bara det första steget.

Om du vill att det ska vara mer än ett snyggt dokument måste du aktivt integrera det i ditt teams dagliga arbetsflöden. Annars blir det snabbt föråldrat och ignorerat.

Dela med hela teamet: En persona är värdelös om den ligger gömd i en mapp. Gör den lättillgänglig för alla inom produkt, design, teknik, marknadsföring och support.

Koppla personor till faktiskt arbete: Sluta byta kontext genom Sluta byta kontext genom att koppla arbetsflöden och dina personodokument direkt till funktionsspecifikationer, användarberättelser och designuppgifter. Med ClickUp kan du koppla ClickUp Docs till ClickUp Tasks så att användarkontexten alltid är bara ett klick bort.

Referenspersonas i beslutsfattande: När ditt team diskuterar funktioner eller prioriteringar, gör det till en vana att fråga: ”Vilken persona tjänar detta?” Detta grundar diskussionerna i verkliga användarbehov, inte personliga åsikter.

Planera regelbundna granskningar: Användarnas behov och beteenden utvecklas. Ställ in en Användarnas behov och beteenden utvecklas. Ställ in en återkommande uppgift i ClickUp för att genomföra UX-granskningar och granska och validera dina personas varje kvartal mot ny forskning och kundfeedback.

Håll personerna uppdaterade med AI: Istället för att manuellt gå igenom ny forskning kan du använda ClickUp Brain för att sammanfatta resultaten och föreslå uppdateringar av dina personadokument. Detta gör det enkelt att hålla dina personer relevanta och korrekta.

Bygg upp användarberättelsen med ClickUp

De bästa användarpersonerna är arbetsdokument. De formar diskussioner om färdplaner, påverkar texter, styr prioriteringar och ligger tyst bakom varje samtal om ”varför bygger vi detta?”.

Men personas är bara användbara när de är kopplade till verkligheten. När kundernas beteende förändras, nya segment uppstår och feedbackmönster utvecklas, bör dina personas utvecklas i takt med dem.

Det är där skillnaden visar sig. När användarundersökningar kombineras med uppgifter, funktionsspecifikationer, sprintplaner och feedbacktrådar slutar dina personas att vara teoretiska. De blir operativa.

Du kan koppla forskningsresultat direkt till initiativ, spåra vilka problem som åtgärdas och uppdatera segment när nya data kommer in. Istället för att gissa vad dina användare behöver, arbetar ditt team utifrån en gemensam, synlig källa till sanning.

Är du redo att skapa personas som är direkt kopplade till ditt produktarbete och utvecklas i takt med dina kunder? Kom igång gratis med ClickUp idag.

Vanliga frågor

De flesta team har nytta av tre till fem primära personas. Det räcker för att fånga upp en meningsfull användardiversitet utan att fokus sprids eller att det blir för svårt att prioritera.

En mall för användarpersonlighet skapar en fiktiv representation av en ideal användare som vägledning för produktdesign, medan en mall för kundprofil dokumenterar verkliga, existerande kunder som underlag för försäljning och kontohantering.

Ja, ClickUp Brain kan utarbeta personasektioner, sammanfatta forskningsanteckningar och föreslå problemområden eller mål baserat på dina inmatningar, vilket påskyndar skapandeprocessen.

Du kan dela ClickUp Docs och Whiteboards med hjälp av offentliga länkar med läsbehörighet. Du kan också exportera dem som PDF-filer för intressenter som föredrar statiska dokument.