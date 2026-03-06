Topp 10 AI-verktyg för säljledning

Med ständigt föränderliga kundkrav och konkurrens är säljchefer utsatta för större press än någonsin.

Introducera: AI-försäljningsverktyg.

Från automatisering av pipeline-rapportering och identifiering av affärsrisker till analys av säljares prestationer och förbättrad prognosnoggrannhet – dessa verktyg underlättar ditt arbete.

Nedan presenterar vi de bästa AI-verktygen för säljledning, inklusive viktiga funktioner, begränsningar och prisplaner, för att hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut.

Nedan följer faktorer att beakta när du jämför AI-försäljningsverktyg:

Integreras med ditt CRM-system: Synkroniseras med Salesforce, HubSpot eller ditt registersystem för att hålla affärs- och aktivitetsdata korrekta.

Skapar hyperpersonliga kontakter: Skriver utkast till e-postmeddelanden och meddelanden med hjälp av affärsfasen, tidigare interaktioner och köparsignaler i försäljningsprocessen.

Funktionsöverskridande samarbete: Underlättar kommunikationen mellan sälj- och marknadsföringsteamen genom att synkronisera kampanjdata, leadkällor och engagemangssignaler med pipelineaktiviteten.

Prioriterar åtgärder med högt värde: Betygsätter leads och möjligheter och identifierar nästa bästa steg baserat på kvaliteten på affärsuppgifterna.

Automatiserar möten och uppföljningar: Transkriberar samtal, extraherar åtgärdspunkter och skapar sammanfattningar automatiskt.

Ger proaktiva insikter om pipeline: Markerar riskfyllda affärer, förutsäger resultat och varnar dig tidigt om förändringar i pipeline.

Stöder prospektering via flera kanaler: Hämtar leads, berikar kontakter och initierar kontakter via e-post, telefon och sociala medier – alla kanaler som ditt säljteam använder.

Kontextuell AI: Förstår affärsstadier, pipeline-hälsa, CRM-data, tidigare konversationer och teamaktivitet.

AI-agenter: Erbjuder AI-försäljningsassistenter som kan följa upp avstannade affärer, förbereda säljare inför samtal, automatiskt upptäcka risker och hålla pipelinen igång utan manuell övervakning från säljare.

Om du är nybörjare när det gäller att använda AI för säljteam är den här videon en nybörjarvänlig guide med tips och tricks om hur du kommer igång.

Här är en snabb översikt över de bästa AI-försäljningsverktygen som är värda din tid 👇

Verktyg Bästa funktioner Bäst för Prissättning* ClickUp AI-drivna uppgifter, kontextuell intelligens, automatiseringar, instrumentpaneler Team som vill ha en enhetlig försäljningshantering för alla uppgifter, affärer och överlämningar Gratis för alltid; anpassningsbar för företag HubSpot Sales Hub Enhetlig CRM, AI-mötesförberedelser, strategier, prognoser Intäktsteam som bygger ett centraliserat, allt-i-ett-operativsystem för försäljning Gratis; betalda abonnemang från 20 USD/månad per användare Salesforce Einstein AI, Agentforce, CRM för företag, prediktiva insikter Företagsförsäljningsorganisationer som behöver djupgående AI-driven prognostisering och kontroll Anpassad prissättning Clari Upptäckt av intäktsläckage, prognoser, engagemangssignaler Ledningsgrupper med fokus på intäktsöversikt och riskfokuserad prognostisering Anpassad prissättning Gong Samtalsanalys, metoduppföljning, coachningsinsikter Säljteam som prioriterar coaching, metodik och kvaliteten på utförandet Anpassad prissättning Apollo AI Prospektering, berikning, utgående sekvensering, analys Team som vill ha kontrollerad, repeterbar utgående försäljning och pipeline-skapande Gratis; betalda abonnemang från 59 $/månad per användare Sömlöst. AI Lead-upptäckt, verifiering, CRM-synkronisering Team som standardiserar leadkvalitet och målgruppsanpassning för säljare Gratis; anpassad prissättning Clay Dataintegration, avsiktsignaler, prioritering av säljare GTM-team som behöver enhetlig kontaktinformation och avsiktsbaserad prioritering Gratis; betalda abonnemang från 149 USD/månad per användare Outreach. io Bedömning av affärers hälsa, tidslinjer för engagemang, prognoser Team som hanterar komplexa affärscykler och engagemangsdriven genomförande Anpassad prissättning Fireflies. ai Samtalsinspelning, kvalitetssäkring, sammanfattningar, sentimentanalys Säljorganisationer som behöver kvalitetsgranskning av samtal och konversationssynlighet i stor skala Gratis; betalda abonnemang från 18 $/månad per användare

Läs vidare för att se de bästa valen när det gäller AI-verktyg för säljledning:

1. ClickUp (Bäst för automatisering av hela försäljningsflödet)

ClickUp är världens första konvergerade AI-arbetsyta som samlar uppgifter, pipeline, teamkommunikation och AI-verktyg på ett och samma ställe.

Du behöver inte växla mellan dussintals verktyg för att hantera kontakter, uppdatera ditt CRM-system eller förbereda möten.

I centrum för allt detta står ClickUp för säljteam. Låt oss se hur det hjälper dig att skapa skalbara arbetsflöden i varje steg av din försäljningscykel.

Upptäck affärsrisker innan de påverkar din prognos med ClickUp Brain.

Behöver du sammanhang för att komma igång med dagen? ClickUp Brain, den kontextuella AI-assistenten, genererar pipeline-sammanfattningar och prognosrapporter. Du vet alltid var affärerna står, vilka möjligheter som behöver uppmärksammas och hur ditt team ligger till i förhållande till målen.

Du kan snabbt upptäcka risker, flaskhalsar och högprioriterade konton, vilket gör att du kan fokusera dina ansträngningar där de behövs mest.

Få omedelbara sammanfattningar och trender från ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent.

Dessutom hjälper ClickUp Brain dig med följande uppgifter:

Skapa omedelbara sammanfattningar av pipeline och prognoser

Identifiera inaktiva möjligheter, försenade uppföljningar och luckor i pipelinen tidigt så att du kan ingripa innan de påverkar intäkterna.

Använd ClickUp Brain som AI-skrivare för att skapa personliga försäljningsmejl, uppföljningar av möten och sammanfattningar av affärer baserat på kundens kontext och tidigare interaktioner.

🚀 ClickUp-fördel: ClickUp Brain kan också lyfta fram insikter från dina säljsamtal genom att göra varje transkription sökbar. Tricket? Glöm inte att bjuda in ClickUp AI Notetaker att delta i dina samtal och automatiskt spela in och transkribera dem åt dig. Få sökbara transkriptioner med ClickUp AI Notetaker

Delegera repetitiva arbetsflöden till ClickUp Agents

ClickUp Agents fungerar som AI-teammates som övervakar din arbetsplats och vidtar åtgärder automatiskt baserat på fördefinierade regler och sammanhang.

Istället för att förlita sig på att säljarna kommer ihåg varje uppföljning, uppdatering eller överlämning, arbetar agenterna kontinuerligt i bakgrunden, vilket minskar manuell övervakning och förbättrar pipelinehygienen. Dessa AI-agenter hjälper dig att:

Automatisk tilldelning och prioritering av inkommande leads: Vidarebefordra högvärdiga leads till rätt kundansvarig baserat på ICP-kriterier, territorium eller affärens storlek.

Aktivera uppföljningar av avstannade affärer: Upptäck inaktivitet eller missade uppgifter och skapa automatiskt påminnelser eller meddela berörda parter.

Säkerställ en konsekvent pipeline: Uppdatera status, tagga affärer och håll CRM-register rena utan manuell inmatning.

Skapa och distribuera statusuppdateringar: Sammanställ förändringar i affärer och pipelineförändringar i delbara sammanfattningar för ledningsgranskningar.

Spendera mindre tid på att övervaka processer och mer tid på att driva intäktsstrategier med ClickUp Agents.

📌 Exempel: När en högvärdig lead som uppfyller dina ICP-kriterier kommer in via ett formulär, tilldelar försäljningsautomatiseringsverktyget den till din seniora AE, taggar affären i ditt arbetsområde och pingar försäljningschefen i chatten.

Hitta alla affärer, insikter eller konversationer direkt med Enterprise Search.

ClickUp Enterprise Search låter säljchefer söka i hela sitt arbetsområde och anslutna verktyg med hjälp av naturligt språk.

Istället för att manuellt söka igenom CRM-register, samtalsutskrifter, chattkonversationer och dokument kan du ställa en fråga som "Vilka företagsaffärer är i riskzonen detta kvartal?" och få omedelbara, kontextrika svar.

Det hämtar information från ClickUp-uppgifter, dokument, kommentarer, samtalsutskrifter och integrerade verktyg för att visa exakt de uppdateringar, beslut och köpsignaler du behöver.

Sök i alla dina anslutna appar, verktyg och Workspace-data för att få kontextuella svar med Enterprise Search.

Detta enhetliga söklagret säkerställer att du alltid har fullständig kontext innan du gör prognoser, coachar säljare eller går in i viktiga affärsförhandlingar.

Spåra pipeline-hälsa, intäktsmål och affärsutveckling på ett och samma ställe.

ClickUps mall för försäljningsspårning ger säljchefer ett centraliserat system för att övervaka affärer, intäktsmål, produktprestanda och månatliga försäljningsframsteg. Det hjälper till att eliminera brister i synligheten och säkerställer att du alltid vet hur intäkterna ser ut.

Få en gratis mall Använd ClickUps mall för försäljningsspårning för att utvärdera ditt teams prestationer och bättre hantera din försäljningspipeline.

Här är varför du kommer att älska den här mallen:

Få en tydlig översikt över intäkter, vinstmarginaler och mål för olika produkter, affärer eller tidsperioder.

Spåra affärens framsteg och målsstatus i realtid för att tidigt identifiera vinster och risker.

Organisera försäljningsdata efter månad, produkt eller pipeline-stadium för snabbare rapportering och granskning.

Ersätt manuella kalkylblad med ett strukturerat system som håller ditt team samordnat när det gäller prestanda.

ClickUps bästa funktioner

Centralisera dokumentationen: Använd Använd ClickUp Docs för att skapa, dela och underhålla levande dokumentation som är direkt kopplad till dina arbetsflöden.

Samarbeta i realtid: Möjliggör realtids kommunikation med mycket kontext direkt vid sidan av dina uppgifter med Möjliggör realtids kommunikation med mycket kontext direkt vid sidan av dina uppgifter med ClickUp Chat.

Skapa försäljningsdemonstrationer: Använd Använd ClickUp Clips för att spela in, transkribera och sammanfatta samtal, och förvandla långa demonstrationer till korta nästa steg och åtgärdspunkter för säljteamet.

Eliminera flaskhalsar: Skapa anpassade Skapa anpassade ClickUp-instrumentpaneler för att visualisera framsteg med kumulativa flödes-, burnup-, burndown- eller hastighetsdiagram.

Följ upp varje lead: Använd Använd ClickUp CRM för att spåra potentiella kunder, affärer och försäljningsaktiviteter i realtid, och växla sedan mellan mer än 15 anpassade vyer för att matcha hur ditt team arbetar bäst.

Minska arbetsbelastningen: Skapa Skapa ClickUp-automatiseringar med hjälp av en rullgardinsmeny eller enkla engelska kommandon i ClickUp Brain för att hantera regelbaserade, repetitiva försäljningsuppgifter, såsom att automatiskt tilldela nya leads, uppdatera affärsstadier när ett kontrakt undertecknas, skicka påminnelser eller skapa överlämningsuppgifter när en affär avslutas.

Begränsningar i ClickUp

Brant inlärningskurva på grund av dess omfattande funktioner

Priser för ClickUp

pristabell

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 850 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En G2-användare säger:

ClickUp samlar alla våra uppgifter, dokument, mål och tidrapportering i ett enda arbetsutrymme. Vi har använt det sedan 2018 och det är otroligt flexibelt för att hantera både interna arbetsflöden och kundprojekt. De anpassningsbara vyerna (lista, tavla, kalender osv.) och detaljerade automatiseringsalternativen sparar oss timmar varje vecka. Dessutom visar deras frekventa funktionsuppdateringar att de menar allvar med att förbättra plattformen.

ClickUp samlar alla våra uppgifter, dokument, mål och tidrapportering i ett enda arbetsutrymme. Vi har använt det sedan 2018 och det är otroligt flexibelt för att hantera både interna arbetsflöden och kundprojekt. De anpassningsbara vyerna (lista, tavla, kalender osv.) och detaljerade automatiseringsalternativen sparar oss timmar varje vecka. Dessutom visar deras frekventa funktionsuppdateringar att de menar allvar med att förbättra plattformen.

2. HubSpot Sales Hub (bäst för att bygga ett operativsystem för intäkter)

via HubSpot Sales Hub

HubSpot Sales Hub är en AI-driven programvara för försäljningshantering som hjälper dig att driva en enhetlig, förutsägbar pipeline. Den centraliserar leads, affärer, uppgifter och aktiviteter i ett enda arbetsutrymme, vilket ger dig realtidsinsyn i vad som händer i teamet.

Du kan samordna flersidiga utgående flöden som kombinerar automatiserade e-postmeddelanden, LinkedIn-uppgifter och påminnelser om samtal. Få AI-hjälp med mötesförberedelser, uppföljningar och anteckningar, så att viktig information om affären aldrig går förlorad i inkorgar eller CRM-system.

AI hjälper dig att skapa en daglig agenda för varje säljare och rangordna leads utifrån sannolikheten att de leder till affär. Du kan också enkelt identifiera riskfyllda affärsmöjligheter, prognostisera pipeline-rörelser och generera offerter som är redo att skickas.

HubSpot Sales Hubs bästa funktioner

Använd AI för att automatiskt förbereda mötesanteckningar och uppföljningsutkast från samtalsloggar, e-posthistorik och kalendersynkronisering med Google och Office 365.

Använd AI-drivna chattflöden och e-postagenter för att svara på förfrågningar, kvalificera leads och vidarebefordra konversationer till möten eller CRM-register.

Skapa praktiska handböcker som förser ditt team med bästa praxis, taktik och strategier för olika stadier i försäljningsprocessen med plattformens AI-produktivitetsverktyg.

Begränsningar i HubSpot Sales Hub

Plattformen blir allt dyrare i takt med att ditt team växer, med många avancerade funktioner låsta bakom högre nivåer.

Priser för HubSpot Sales Hub

Gratis

Startpaket: 20 USD/månad per användare

Professional: 100 USD/månad per användare

Företag: 150 USD/månad per användare

HubSpot Sales Hub-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 13 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (490+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om HubSpot Sales Hub?

En G2-användare säger:

Jag gillar HubSpot Sales Hub mest för att det är så enkelt att använda och för att allt är samlat på ett ställe. Det gör det väldigt enkelt att hantera affärer, spåra kommunikation, schemalägga uppföljningar och upprätthålla översikten över hela försäljningspipeline.

Jag gillar HubSpot Sales Hub mest för att det är så enkelt att använda och för att allt är samlat på ett ställe. Det gör det väldigt enkelt att hantera affärer, spåra kommunikation, schemalägga uppföljningar och upprätthålla översikten över hela försäljningspipeline.

3. Salesforce (bäst för företagsinformation och AI-förstärkta prognoser)

via Salesforce

Med Einstein, Salesforces integrerade AI-lager, och Agentforce, dess agentbyggare, kan du bädda in AI-agenter för försäljning direkt i prognoser, affärshantering och genomförande. Det omvandlar CRM-data till live-operativ intelligens över hela försäljningscykeln.

Ditt säljteam kan använda Einstein för att sammanställa e-postmeddelanden, samtalsreferat och uppföljningar berikade med kundkontext. Det låter dig söka igenom alla säljsamtal med hjälp av naturligt språk och lyfter fram mönster, såsom invändningar mot prissättningen eller omnämnanden av konkurrenter, i hela pipelinen.

Med Agentforce kan du använda AI-verktyg med fördefinierade ämnen, åtgärder och mallar för att kvalificera leads och uppdatera affärsmöjligheter.

Salesforces bästa funktioner

Lägg till unika nyckelord som Einstein kan flagga under samtal, till exempel konkurrenters produkter, funktioner eller andra omnämnanden som är viktiga för att avsluta affärer.

Aktivera varningar när en viktig intressent hos en målkund byter jobb eller när ett företags finansiella rapport nämner ett problem som ditt verktyg löser.

Håll koll på affärsutvecklingen, trender från röst- och videoinsikter, sammanhang från relevanta e-postmeddelanden med anpassade rapporter.

Begränsningar i Salesforce

Omfattningen av funktioner och konfigurationsalternativ kan kännas överväldigande, och den initiala installationen kräver ofta teknisk expertis.

Priser för Salesforce

Einstein: Anpassad prissättning

Flex-krediter: 500 dollar per 100 krediter

Samtal: 2 dollar per samtal

Salesforce-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 93 100 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 380 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Salesforce?

En G2-användare säger:

Salesforce Agentforce erbjuder en kraftfull och flexibel plattform som effektiviserar kundinteraktioner och automatiserar repetitiva uppgifter. Jag gillar verkligen hur det integreras sömlöst med Salesforce CRM, vilket gör det enklare att hantera leads, ärenden och kundförfrågningar på ett och samma ställe.

Salesforce Agentforce erbjuder en kraftfull och flexibel plattform som effektiviserar kundinteraktioner och automatiserar repetitiva uppgifter. Jag gillar verkligen hur det integreras sömlöst med Salesforce CRM, vilket gör det enklare att hantera leads, ärenden och kundförfrågningar på ett och samma ställe.

📮 ClickUp Insight: På frågan om vad som skulle göra AI-agenter verkligen användbara var det vanligaste svaret inte hastighet eller kraft. Nästan 40 % av de tillfrågade svarade att de behöver en agent som har en perfekt förståelse för deras arbetsmiljö. Det är logiskt, eftersom de flesta AI-agenter misslyckas när de inte förstår varför beslut fattats eller hur arbetet ska flyta. Eftersom Super Agents behåller sammanhanget, kommer ihåg tidigare beslut och arbetar kontinuerligt, kan de agera med mycket större tillförlitlighet än promptbaserade agenter. De arbetar utifrån en levande arbetshistorik, förblir aktiva när arbetet utvecklas och arbetar inom tydliga behörighetsgränser och revisionsspår. När intelligensen förstår arbetet och utför det på ett säkert sätt kommer du äntligen att känna att du arbetar med en virtuell kollega som du verkligen kan lita på.

4. Clari (Bäst för intäktsplanering och riskfokuserad prognostisering)

via Clari

Clari är en plattform för samordning av företagsintäkter. Du kan centralisera relevant affärsmaterial för att hålla alla uppdaterade och på samma sida, vilket möjliggör smidigare samarbete och överlämningar.

RevAI skannar hela ditt arbetsflöde, inklusive e-postmeddelanden, kalenderinbjudningar, Slack-meddelanden och CRM-uppdateringar, för att jämföra vad en säljare säger händer med vad data visar.

För konversationsintelligens har du Copilot. Det transkriberar i realtid och genererar live-battlecards som gör det möjligt för säljare att bemöta invändningar, styra konversationer och avsluta affärer på ett bättre sätt. Detta AI-verktyg fångar också upp köparsignaler och skickar dem direkt till systemet för att förbättra prognoser och pipeline-inspektion.

Det AI-drivna automatiseringsverktyget Groove effektiviserar prospektering, engagemang och uppföljning genom att automatisera repetitiva säljprocesser. Det hjälper säljare att hålla en jämn kontakt med kunderna samtidigt som det ger ledningen insyn i aktiviteter och resultat i hela säljprocessen.

Clari bästa funktioner

Använd AI-agenter för företag som kontinuerligt granskar möjligheter, flaggar risker, rekommenderar nästa steg och automatiserar uppföljningar för att förbättra pipeline-hälsan och prognosnoggrannheten över hela intäktscykeln.

Skriv utgående e-postmeddelanden med hjälp av affärsmöjligheter, köparens roll och engagemangssignaler för att bättre anpassa prospekteringen.

Synkronisera förändringar i pipeline och viktar Commit- och Best Case-affärer dynamiskt med hjälp av maskininlärning (ML) för prognoser i realtid.

Clari-begränsningar

Vissa användare har noterat att det kan krävas extra ansträngning att hitta affärer från tidigare kvartal eller granska resultatet från tidigare perioder.

Clari-prissättning

Anpassad prissättning

Clari-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 5 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Clari?

En G2-användare säger:

Att använda Clari för att effektivisera mina försäljningsprognoser har varit till stor hjälp. Jag får snabba insikter om mina kvartalsmål och de affärer jag behöver avsluta, och Claris sätt att klassificera affärer efter prognoskategori gör allt mycket enklare. Rapporteringen till min närmaste chef har blivit mycket enklare, jag uppdaterar bara min veckoprognos så får han omedelbart en tydlig översikt.

Att använda Clari för att effektivisera mina försäljningsprognoser har varit till stor hjälp. Jag får snabba insikter om mina kvartalsmål och de affärer jag behöver avsluta, och Claris sätt att klassificera affärer efter prognoskategori gör allt mycket enklare. Rapporteringen till min närmaste chef har blivit mycket enklare, jag uppdaterar bara min veckoprognos så får han omedelbart en tydlig översikt.

5. Gong (Bäst för coaching i stor skala och evidensbaserad affärsuppföljning)

via Gong

Gong är en plattform för intäktsanalys som låter dig starta beprövade sekvenser, anpassa steg och automatisera uppföljningar för att hålla varje affär igång. Detta AI-försäljningsverktyg ger insikter om konton, affärer och kontakter genom att helt enkelt ställa en fråga till sin AI-assistent.

Gong Forecast analyserar dessutom över 300 datapunkter i sin Deal Likelihood Score för att förutsäga vilka affärer som har störst sannolikhet att avslutas.

Med Gong Engage kan du spåra allt, från prospektering till konverteringsfrekvenser och e-postprestanda, samt övervaka dina säljares prestanda centralt.

Använder du en specifik försäljningsmetodik som MEDDIC, SPIN eller Challenger? Du kan koppla in den i Gong så att plattformen kontinuerligt skannar varje samtal, e-postmeddelande och möte.

Gongs bästa funktioner

Transkribera kundsamtal för att extrahera viktiga insikter och ge dina team gemensam insyn i vad som händer under riktiga samtal.

Identifiera kundernas mål, problem och beslutsdynamik i olika regioner och översätt dem till ditt föredragna språk.

Få djupgående, evidensbaserade rapporter som förklarar trender och grundorsaker, inte bara aktivitetsvolym.

Gongs begränsningar

Plattformens prognosmodell kan vara rigid för team som inte arbetar strikt efter intäktsbaserade kvoter.

Gong-prissättning

Anpassad prissättning

Gong-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 6 430 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 550 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Gong?

En G2-användare säger:

Det jag gillar mest med Gong är den insyn det ger i säljsamtal. Att kunna granska samtal, se viktiga ögonblick och förstå vad som faktiskt hände i en affär är otroligt värdefullt. Samtalsinspelningar, transkriptioner och AI-insikter gör det enkelt att upptäcka mönster kring invändningar, omnämnanden av konkurrenter och nästa steg utan att behöva titta på hela samtalen igen.

Det jag gillar mest med Gong är den insyn det ger i säljsamtal. Att kunna granska samtal, se viktiga ögonblick och förstå vad som faktiskt hände i en affär är otroligt värdefullt. Samtalsinspelningar, transkriptioner och AI-insikter gör det enkelt att upptäcka mönster kring invändningar, omnämnanden av konkurrenter och nästa steg utan att behöva titta på hela samtalen igen.

6. Apollo AI (Bäst för kontrollerad pipeline-generering och utgående styrning)

via Apollo AI

Apollo AI är en säljinformationsplattform som ger dig kontroll över hur en pipeline skapas, inte bara hur den avslutas. Du kan lagra och hantera prospektdata, aktiviteter och affärsuppgifter på ett och samma arbetsområde.

Med hjälp av AI PowerUps kan du extrahera avsiktssignaler från företagswebbplatser, jobbbyten och offentliga data och sedan infoga den kontexten direkt i utgående sekvenser. Det visar säljarna exakt hur de kan använda AI för att automatisera uppgifter i prospektering.

Verktyget erbjuder även konversationsanalys, resultatkort och sökordsverktyg som utvärderar samtal och meddelanden utifrån definierade kriterier.

Apollo AI:s bästa funktioner

Skriv kompletta e-postmeddelanden eller bara specifika avsnitt som överensstämmer med ditt varumärkes ton och stil.

Granska öppningsfrekvenser, svarsfrekvenser och pipeline-effekter genom prestationsdashboards i realtid.

Få tillgång till information om kontakter och konton före mötet för att klargöra sammanhanget och ytterligare informera försäljningsriktningen.

Apollo AI:s begränsningar

Gränssnittet kan kännas överväldigande på grund av mängden filter och alternativ som finns tillgängliga, vilket ökar introduktionstiden.

Apollo AI-prissättning

Personligt: Gratis

Grundläggande: 59 $/månad per användare

Professional: 99 $/månad per användare

Organisation: 149 USD/månad per användare

Apollo AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 330 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (380+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Apollo AI?

En G2-användare säger:

Apollo utmärker sig genom hur snabbt det omvandlar prospektering till handling. Istället för att spendera tid på att hoppa mellan olika verktyg för data, berikning och outreach, finns allt i ett enda arbetsflöde. Möjligheten att filtrera prospekt efter särskilda kriterier och omedelbart placera dem i sekvenser gör utgående insatser snabbare och mer fokuserade, särskilt för B2B-team.

Apollo utmärker sig genom hur snabbt det omvandlar prospektering till handling. Istället för att spendera tid på att hoppa mellan olika verktyg för data, berikning och outreach, finns allt i ett enda arbetsflöde. Möjligheten att filtrera prospekt efter särskilda kriterier och omedelbart placera dem i sekvenser gör utgående insatser snabbare och mer fokuserade, särskilt för B2B-team.

👀 Visste du att? Undersökningar som analyserar tusentals B2B-samtal visar att de mest framgångsrika säljarna ställer 11–14 frågor per samtal, medan genomsnittliga säljare ställer betydligt färre frågor. Konversationsplattformar använder detta riktmärke för att coacha säljare i kvaliteten på deras upptäckter.

7. Seamless. AI (Bäst för skalbar kvalitetskontroll av leads)

Sömlöst. AI är främst utformat som en plattform för försäljningsinformation och leadgenerering i realtid som hjälper säljteam att hitta, verifiera och berika kontaktuppgifter för att nå ut i stor skala.

För SDR:er automatiserar det prospektforskning, listbyggande och datainmatning. Du behöver inte manuellt leta efter kontaktuppgifter. Dess AI söker och validerar kontinuerligt e-postadresser, telefonnummer och företagsinformation i realtid så att säljarna alltid arbetar med korrekta data.

För säljledningen och försäljningschefer ligger värdet i pipeline-tillväxt och målinriktad precision. Det ger realtidsinformation om B2B-kontakter, signaler om avsikter och CRM-berikning så att dina team kan följa upp högkvalitativa möjligheter och upprätthålla ett jämnt flöde av kvalificerade leads.

Sömlöst. AI:s bästa funktioner

Välj från ett bibliotek med fördefinierade uppmaningar för uppgifter som LinkedIn-kontakter och röstmeddelanden, och anpassa sedan viktiga fält som företagsnamn eller roll innan du skickar.

Samla in, verifiera och överför prospektdata från sociala medier och B2B-webbplatser direkt till ditt CRM-system i realtid via ett Chrome-tillägg.

Använd samtalsverktyg för både Twilio-uppringning och manuell loggning, så att varje kontakt registreras och blir konsekvent.

Sömlöst. AI-begränsningar

Vissa användare noterar att krediterna kan ta slut snabbare än väntat vid omfattande listbyggande, och att resultatets kvalitet inte alltid är förutsägbar i förväg.

Sömlöst. AI-prissättning

Gratis

Anpassad prissättning

Sömlöst. AI-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 5 260 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Seamless AI?

En G2-användare säger:

Det jag gillar mest med Seamless. AI är hur exakta och omfattande kontaktuppgifterna är, särskilt när det gäller att identifiera beslutsfattare och kvalificerade leads. Efter mer än två års arbete med plattformen i olika företag har jag med egna ögon sett hur kraftfull den är för både prospektering och berikning av vår befintliga databas.

Det jag gillar mest med Seamless. AI är hur exakta och omfattande kontaktuppgifterna är, särskilt när det gäller att identifiera beslutsfattare och kvalificerade leads. Efter mer än två års arbete med plattformen i olika företag har jag med egna ögon sett hur kraftfull den är för både prospektering och berikning av vår befintliga databas.

Om du utvärderar AI-agenter för försäljning har vi gjort grundarbetet åt dig i den här guiden 👇

via Clay

Clay är en AI-dataplattform för Go-to-Market-team (GTM) som låter dig importera miljontals poster från ditt CRM med ett enda klick.

Om till exempel prospektdata är ofullständiga eller spridda över olika källor använder verktyget identifierare, såsom e-postadresser, för att slå samman poster och berika dem till en enda, kanonisk profil.

Dess AI-motor, Rhythm, tar emot signaler från hela teknikstacken (G2-intention, webbplatsbesök, öppnade e-postmeddelanden och DocuSign-visningar) och genererar en enda prioriterad att göra-lista för varje säljare. Tänk på det som en effektiv AI-assistent för säljchefer.

Och om en högvärdig potentiell kund plötsligt besöker prissidan flyttar Rhythm dem omedelbart till toppen av kön. Verktyget har också en Conductor-agent som förklarar ”varför” bakom varje uppgift, vilket hjälper dig att coacha säljarna om den specifika köparens avsikt som utlöste åtgärden.

Clay bästa funktioner

Övervaka vilka företag som besöker din webbplats, hur mycket de engagerar sig och hur ofta de återkommer, och varna automatiskt dina säljare så att de kan vidta omedelbara åtgärder.

Replikera alla arbetsflöden för berikning med AI, inklusive sammanfattning av fallstudier, företagskunder, sökning efter finansiella rapporter och mycket mer.

Leta efter specifika, unika egenskaper hos dina mest passande kunder med hjälp av Clays AI-forskningsagenter för att kategorisera eller sammanfatta tillgänglig information.

Begränsningar i leran

Stora datamängder på plattformen kan ta tid att bearbeta och synkronisera, vilket kan bromsa nedströmsförsäljningsflödena.

Clay-prissättning

Gratis

Startpaket: 149 $/månad

Explorer: 349 $/månad

Pro: 800 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Clay-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 180 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Clay?

En G2-användare säger:

Jag gillar verkligen interaktiviteten och användarvänligheten hos Clay. Det integreras med många av de verktyg och källor jag redan använder, vilket gör det bekvämt att använda. Jag uppskattar också Sculptor och Sequencer, som har varit kraftfulla för att experimentera med utgående kampanjer, hitta liknande kontakter och generera outreach-kopior.

Jag gillar verkligen interaktiviteten och användarvänligheten hos Clay. Det integreras med många av de verktyg och källor jag redan använder, vilket gör det bekvämt att använda. Jag uppskattar också Sculptor och Sequencer, som har varit kraftfulla för att experimentera med utgående kampanjer, hitta liknande kontakter och generera outreach-kopior.

9. Outreach. io (Bäst för AI-driven intäktsgenerering)

via Outreach AI Agents

Outreach.io är ett AI-baserat system för intäktsflöden som baseras på säljares aktiviteter, köparnas engagemang och pipeline-status för att samordna genomförandet mellan olika konton.

Det finns AI-agenter för nästan alla användningsfall i din försäljningsprocess. Research Agent kombinerar till exempel konversationsdata från Outreach med förstahandsdata om engagemang och offentlig tredjepartsdata för att skapa strategier som driver intäkterna.

Revenue Agent hanterar prospekteringsuppgifter å försäljningsrepresentanternas vägnar. Agenten identifierar konton med hög köpintention, hittar nya kontakter och utformar relevanta, konverteringsstarka meddelanden som är utformade för att öka svarsfrekvensen.

Outreach. io bästa funktioner

Få automatiska uppdateringar av dina affärsmöjligheter baserat på viktiga signaler som upptäcks under samtal och möten med Deal Agent.

Få en kortfattad AI-genererad sammanfattning av kundens senaste aktiviteter och få svar på de mest brännande frågorna.

Använd live-AI för att upptäcka åtgärdspunkter som diskuteras under live-samtal och lägg till dem i mötesprotokoll.

Begränsningar för Outreach.io

Plattformen kan kännas klumpig i daglig användning, och integrationer, särskilt med verktyg som Nooks, uppges sakna kontextuell intelligens.

Outreach. io-priser

Anpassad prissättning

Outreach. io betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 3 500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Outreach.io?

En G2-användare säger:

Mallar för e-post och telefonsamtal är otroligt användbara för att skicka massutskick till mina kunder. Mitt enablement-team och mina marknadsföringsteam kan ladda upp mallar och mål för utskick (ingen ordlek avsedd), och det går snabbt och effektivt att skicka dessa anpassade e-postmeddelanden – särskilt användbart med tanke på att jag hanterar hundratals kunder och måste agera snabbt! Jag har mycket enkelt integrerat detta i mitt arbetsflöde.

Mallar för e-post och telefonsamtal är otroligt användbara för att skicka massutskick till mina kunder. Mitt enablement-team och mina marknadsföringsteam kan ladda upp mallar och mål för utskick (ingen ordlek avsedd), och det går snabbt och effektivt att skicka dessa anpassade e-postmeddelanden – särskilt användbart med tanke på att jag hanterar hundratals kunder och måste agera snabbt! Jag har mycket enkelt integrerat detta i mitt arbetsflöde.

📚 Läs också: Hur man automatiserar försäljningsprocessen med AI

10. Fireflies. ai (Bäst för företagsomfattande kvalitetskontroll av samtal och registrering av konversationssignaler)

Genom att automatiskt delta i möten spelar Fireflies.ai, en AI-mötesassistent, in, transkriberar och sammanfattar varje konversation.

Dess strategiska värde ligger i automatiserad kvalitetssäkring, vilket gör det till ett konkret exempel på affärstransformation genom AI-konvergens, där försäljningssamtalsinformation, coaching och prognoser fungerar som ett enda system.

Du kan ställa in riktmärken för hur ett högkvalitativt säljsamtal ser ut: hantering av invändningar, konkurrenters positionering och djupet i upptäckten. Verktyget skannar sedan varje konversation och markerar var säljarna avviker, och tilldelar betyg för godkänt eller underkänt baserat på verkligt beteende.

Fireflies. ai bästa funktioner

Automatisera möten med AI-SDR:er och rekryterare som deltar och talar å dina vägnar.

Få skräddarsydda sammanfattningar efter samtal med slutsatser, åtgärdspunkter och viktiga beslut.

Analysera tonfallet och språket i konversationen för att identifiera prospektets inställning och potentiella risker i samband med affären.

Fireflies. ai begränsningar

I sällsynta fall har bakgrundsljud och överlappande röster rapporterats minska transkriberingsnoggrannheten ibland.

Fireflies. ai-prissättning

Personligt: Gratis

Pro: 18 $/månad per användare

Företag: 29 $/månad per användare

Företag: 39 $/månad per användare

Fireflies. ai betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (720+ recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 280 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Fireflies AI?

En G2-användare säger:

Jag älskar att använda Fireflies.ai för att spela in mina möten, eftersom det eliminerar behovet av att ta anteckningar under mötet, vilket sparar mig mycket tid och gör att jag kan vara mer fokuserad och engagerad i diskussionerna. Jag får omedelbart en sammanfattning av mötet, som är av hög kvalitet, vilket gör att jag kan säkerställa att jag har alla viktiga punkter utan dröjsmål.

Jag älskar att använda Fireflies.ai för att spela in mina möten, eftersom det eliminerar behovet av att ta anteckningar under mötet, vilket sparar mig mycket tid och gör att jag kan vara mer fokuserad och engagerad i diskussionerna. Jag får omedelbart en sammanfattning av mötet, som är av hög kvalitet, vilket gör att jag kan säkerställa att jag har alla viktiga punkter utan dröjsmål.

