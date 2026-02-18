De 15 bästa Grok AI-prompterna och hur du använder dem

De flesta av oss provade Grok AI på samma sätt som vi provat alla andra chattbottar: vi ställde en snabb fråga, skummade igenom svaret och gick vidare. Men Grok är inte längre bara en bot bland många andra.

På ett enda år drog det nästan 687 miljoner webbbesök och klättrade tyst upp till toppen av de verktyg som ditt team faktiskt pratar om. Samtidigt har det fortfarande cirka 24 gånger färre unika besökare än ChatGPT, vilket innebär att de flesta människor knappt skrapar på ytan av vad Grok AI-prompts kan göra för verkligt arbete.

Denna artikel tar upp den luckan och diskuterar hur man kan förvandla Grok till en pålitlig partner för djupgående forskning, planering och till och med bildgenerering med promptar som levererar exakt det resultatformat som dina projekt kräver.

Vad kännetecknar en bra prompt för Grok?

När Grok AI-prompter fungerar är det för att de talar om för modellen vad du vill ha, varför du vill ha det och vad du förväntar dig att se i slutändan.

1. Tydlighet och specificitet

De bästa uppmaningarna liknar korta kreativa briefs. Grok är bra för forskning, men du måste:

Ange tidsintervall, regioner, mätvärden och till och med vilka konkurrenter som ska inkluderas.

Ange akademiska källor kontra allmänna webbkällor

Be om källhänvisningar, tillförlitlighetskontroller och transparens

Ibland måste du dubbelkolla viktig information manuellt. Ju tydligare din förfrågan är, desto bättre blir du på att använda Grok.

2. Kontext och rolldefinition

Grok beter sig väldigt olika beroende på vem det låtsas vara: akademisk assistent, teknisk analytiker, compliance-expert eller marknadsföringsstrateg.

Rollen och sammanhanget talar om för modellen vilken lins som ska användas för samma fråga, så att svaret känns relevant för ditt team.

3. Specifikation av utdataformat

Varje bra prompt avslutas med att tala om för Grok hur resultatet ska struktureras – rapport, checklista, jämförelsetabell, färdplan med steg. De forskningsprompter som fungerar bäst definierar alltid ett format som du kan klistra in direkt i ett dokument eller en uppgift.

4. Följ upp med förtydligande frågor

Betrakta det första svaret som ett utkast. Ställ följdfrågor, begränsa omfattningen och korrigera missförstånd. Denna snabba dialog förvandlar ett generiskt svar till något som baseras på dina verkliga exempel och data.

🧠 Visste du att: Den globala marknaden för prompt engineering uppskattades till 222,1 miljoner dollar 2023 och förväntas nå 2,06 miljarder dollar 2030, med en årlig tillväxt på 32,8 %.

Prompts som du kan använda med Grok

Här går Grok AI-prompts från teori till något du kan kopiera som det är eller anpassa efter dina specifikationer. I de kommande avsnitten går vi igenom hur man skriver effektiva prompts och delar färdiga exempel för fem branschspecialiseringar.

Obs! Vi kommer att använda Basic/Free-versionen av Grok AI för att köra våra exempelprompter och ge dig en uppfattning om hur de fungerar. Deras betalda planer SuperGrok och SuperGrok Heavy ska dock ge ännu bättre resultat och erbjudanden.

1. Innehållsskapande och sociala medier

När det gäller innehåll och sociala medier fungerar Grok bäst när du behandlar det som en kreativ partner, inte som en kalendergenerator. Hoppa över "skapa en innehållsplan" och skapa några återanvändbara promptblock som du kan koppla till vilket ämne som helst.

Börja med idéer:

Ge mig fem innehållsvinklar som utmanar en vanlig uppfattning inom [din bransch] om [ämne] Omvandla denna idé till tre format: en presentationsvideo, ett LinkedIn-inlägg och en pedagogisk karusell

Lägg sedan till perspektivskiften och krokar:

*Skriv om detta ämne ur en nybörjares, en experts och en skeptikers perspektiv, med en stark ingång för varje perspektiv. Vad är den mest oväntade eller underskattade insikten som döljer sig i detta ämne?

Du kan också använda en enkel mallprompt för snabba kopplingar:

Ge mig tre vinklar på detta ämne, var och en med en hook, en nyckelpunkt och en enkel uppmaning till handling

Grok genererar innehållsvinklar som svar på vår prompt

📮ClickUp Insight: 88 % av våra undersökningsdeltagare använder AI för sina personliga uppgifter, men över 50 % drar sig för att använda det på jobbet. De tre största hindren? Brist på smidig integration, kunskapsluckor eller säkerhetsproblem.

2. Forskning och sammanfattning

Grok kommer till sin rätt när du behandlar det som en junioranalytiker som arbetar utifrån en kortfattad brief istället för en AI-sökruta med en rad. Du ger det källan, uppgiften och utdataformatet, och låter det sedan sköta det tunga arbetet med analys och sammanfattning.

För djupgående forskning eller akademiska artiklar, börja med att klistra in hela texten eller viktiga länkar och ange sedan vad som är viktigt för dig. Till exempel:

Extrahera viktiga slutsatser, metodik, begränsningar och framtida frågor Markera där data känns svaga eller föråldrade Jämför detta med de två andra källorna som jag delar med mig av nedan

Avsluta varje prompt genom att definiera den struktur du behöver. Det kan vara:

Ge en sammanfattning och lista sedan resultaten med källhänvisningar Skapa en kort kritiksektion och en lista med öppna frågor som jag kan omvandla till uppgifter

🧠 Visste du att: 45 % av våra undersökningsdeltagare säger att de håller flikar med arbetsrelaterad forskning öppna i flera veckor. För ytterligare 23 % innehåller dessa värdefulla flikar AI-chattråd fyllda med sammanhang. I grund och botten outsourcar en stor majoritet minne och sammanhang till bräckliga webbläsarflikar.

3. Kodgenerering och datavisualisering

Ge Grok en fullständig teknisk beskrivning. Det fungerar bäst när du förklarar uppgiften som du skulle göra för en juniorutvecklare och kopplar den till verkliga data.

Istället för att "skriva en API" ska du specificera begäran, bibliotek och specialfall. Till exempel:

Skriv en Node.js Express-rutt som hanterar en POST till /api/users, validerar användarnamn och lösenord, sparar till MongoDB med Mongoose, returnerar 201 vid framgång och 400 med ett felmeddelande vid misslyckande Skapa en React-komponent som anropar /api/user/:id, visar laddningsstatus, hanterar fel och visar namn, e-postadress och avatar med hjälp av Material UI Skriv pytest-enhetstester för denna funktion [klistra in funktion] som täcker lyckade scenarier och gränsfall

Du kan också be Grok att omvandla resultaten till diagram:

Använd denna CSV [klistra in], föreslå 2–3 användbara diagram och skriv Python-koden med Matplotlib för att generera dem, plus en kort analys av vad varje diagram visar

4. Bildredigering eller bildgenerering via Groks bildmodell

En bra sak med Groks bildgenerering är att du inte behöver kunna " prompt engineering ". Välj "Skapa bild" på chattens startsida så öppnas Imagine by Grok AI, där du kan generera bilder med hjälp av enkelt och tydligt språk.

Tänk i fyra delar när du skriver en prompt:

Ämne

Förändring du vill ha

Humör

Stil

Till exempel:

Produktfoto av en återanvändbar vattenflaska på ett skrivbord, ljusare belysning, mysig stämning, mjuk studiostil

Du kan sedan stapla redigeringar i ett enda steg. Be Grok att göra scenen ljusare, byta bakgrund och lägga till överlagrad text i en enda begäran, istället för tre separata kommandon.

Du kan prova något i stil med ”gyllene timmes ljus med mjuka dramatiska skuggor” för ett mer polerat utseende.

💡 Proffstips: När du testar visuella anvisningar kan du spara de bästa bilderna och deras uppmaningar som en snabb mall i ClickUp Docs. Du kan lägga in före- och efterbilder i samma dokument och granska dem med ditt team på ett och samma ställe.

5. Master- eller avancerade frågor för Grok (ingenjörsnivå)

Nu kan du välja expertläget för att använda din Grok AI-prompt. I expertläget börjar Grok fungera som en extra hjärna i ditt tekniska team. Det låter modellen gå igenom mellanliggande resonemangsteg innan den svarar, vilket är perfekt för svåra tekniska problem.

En bra huvudprompt är något du återanvänder i olika uppgifter, inte något engångsgrepp. Till exempel:

Du är ingenjör på personalnivå. Jag behöver hjälp med att utforma och implementera följande system: [kort beskrivning]. Arbeta i fyra steg

Uttryck målet, indata, begränsningar och felvillkor med dina egna ord

Föreslå tre arkitekturer, jämför avvägningar (prestanda, komplexitet, kostnad, tillförlitlighet, teamets kompetens)

Välj en och tänk igenom designen steg för steg i Think-läget: dataflöden, API:er, datastrukturer, felhantering och observerbarhet

Producerar färdig kod för kärnvägen, grundläggande tester och en kort risklogg med öppna frågor som jag bör validera med mitt team

💡 Proffstips: Spara en huvudprompt som denna i ett delat utrymme så att hela teamet använder samma process, och uppdatera den med små justeringar när din stack eller dina standarder ändras.

Steg för steg: Hur man skapar effektiva Grok-prompts

Innan du klistrar in en lång text i Grok är det bra att ta det lugnt och bygga upp förfrågan i lager. Här är en enkel struktur som du kan återanvända i de flesta uppgifter.

Börja med att välja rätt läge: Använd Fast för snabba utkast, Expert eller Heavy när du behöver avancerad resonemang eller djupare analys. Aktivera DeepSearch när du behöver webbaserade svar.

Lägg till rätt sammanhang: Bifoga filer, klistra in data eller lägg till textinnehåll från Drive eller OneDrive, så att Grok inte behöver gissa. Ange vad varje fil är och hur du vill att den ska användas.

Välj en passande persona: En En skrivassistent , juridisk granskare eller en anpassad projektpersona hjälper Grok att nå den ton och djup du förväntar dig.

Skriv ett tydligt mål : Ange målet i en mening och lägg sedan till eventuella viktiga begränsningar. Ange målgrupp, längd, regioner eller verktyg som är viktiga för dig.

Avsluta med ett precist resultatformat: Be om avsnitt, punktlistor, tabeller eller kodblock så att du kan lägga in resultatet direkt i dokument, presentationer eller uppgifter.

Vanliga misstag och fallgropar när du använder Grok

Även välstrukturerade Grok AI-prompter kan missa målet om ditt sätt att arbeta med Grok står i vägen. Dessa tre vanor begränsar i det tysta kvaliteten på varje svar.

Acceptera det första svaret

Det första svaret är sällan det slutgiltiga. Betrakta det som en utgångspunkt och be Grok att förfina processen. Prova uppföljningar som:

”Den här delen är användbar. Kan du utveckla [specifik punkt]?”

”Vilka är de potentiella nackdelarna med denna metod?”

”Kan du ge ett konkret exempel på min situation?”

Ignorera din inlärningsstil

Om förklaringen inte går hem, berätta för Grok hur du lär dig bäst så att den kan anpassa resultatet efter hur din hjärna fungerar. Använd uppmaningar som:

”Jag lär mig bäst visuellt. Kan du använda ett diagram eller en tabell?”

”Dela upp detta i enkla steg som jag kan följa”

”Förklara med verkliga exempel från mjukvaruteam”

Bygg inte vidare på tidigare konversationer

Att börja om från början varje gång gör att sammanhanget går förlorat och förståelsen försämras. Referera till tidigare chattar och resultat:

”Baserat på vår senaste forskning om [ämne], här är vad jag provade och vad som hände. Vad ska jag justera härnäst?”

Var Grok utmärker sig och var det brister

Grok kan kännas briljant i rätt sammanhang och frustrerande i fel sammanhang. Det är bra att veta var modellen naturligtvis briljerar och var du fortfarande behöver skyddsräcken.

Fördelar

Hantera komplexa frågor väl, särskilt när du behöver lageranalyser inom juridiska, tekniska eller produktrelaterade ämnen .

Hämtar webb- och data i realtid för nyheter, ekonomi och forskningsuppgifter, så att svaren inte känns föråldrade.

Fungerar med text, kod och bilder, vilket gör det enkelt att hålla allt i en konversation istället för att jonglera med olika verktyg.

Behåller sammanhanget under långa chattar, så att du kan återkomma till samma idé istället för att förklara ditt projekt på nytt varje gång.

Nackdelar

Har fortfarande lägre användning och färre integrationer än konkurrenterna, vilket visar sig i form av saknade plugins, arbetsflöden och dokumentation.

Realtidsåtkomst till onlinekällor kan leda till partiskhet, föråldrat innehåll eller låg tillförlitlighet om du inte aktivt begär källhänvisningar och källkontroller.

En nära koppling till X-ekosystemet kan vara begränsande om ditt team arbetar på andra plattformar och behöver en neutral infrastruktur.

Utvecklare och företagsstöd håller fortfarande på att komma ikapp, så team som bygger seriösa system kring Grok behöver ofta extra validerings-, övervaknings- och backupverktyg.

Grok-alternativ för vardagliga arbetsflöden

Grok har fortfarande en del att ta igen. Medan dess röstläge är imponerande, känns dess bildgenerering underutvecklad. Om du måste använda ett AI-verktyg för att skriva, ett annat för bildgenerering och ännu ett för att generera eller fixa kod, resulterar det i AI-spridning. Det innebär att flera AI-verktyg som inte kan kommunicera med varandra, inte har någon kännedom om ditt arbete och ackumulerar abonnemangsavgifter. Därför behöver du ett alternativ till Grok som kan komplettera (eller ibland ersätta) Grok i din stack. Ett sådant alternativ är ClickUp Brain, en omfattande AI-driven assistent inom projektledningsplattformen ClickUp. ClickUp Brain är en samling AI-funktioner som är sömlöst integrerade i ClickUp-arbetsytan. Du kan använda det direkt där dina projekt redan finns så att det kan hämta verklig projektkontext, uppgifter och kommentarer till varje svar.

Prova för att se hur ClickUp Brain fungerar med granskning och sammanfattning av dokument

Hur ClickUp Brain förbättrar användningen av Grok på egen hand

Så här hanterar ClickUp Brain några av de begränsningar du stöter på med fristående Grok-prompts:

Djupgående sammanhang från livearbete: ClickUp Brain kan se dina uppgifter, dokument, kommentarer och statusar, så svaren återspeglar prioriteringar kring deadlines.

Arbetsflödesintegrerade åtgärder: Istället för att kopiera svar tillbaka till verktyg kan det skapa uppgifter, uppdatera fält, generera deluppgifter och logga sammanfattningar direkt där ditt team arbetar.

Rollmedveten assistans: CSM:er, PM:er, ingenjörer och ledare kan alla använda samma AI, men få olika resultat – statusöversikter, stand-up-anteckningar, checklistor för buggfixar eller sammanfattningar för ledningen.

Sökning mellan olika verktyg med ClickUp BrainGPT: ClickUp BrainGPT hämtar information från ClickUp och anslutna appar (som Drive eller Slack), så att du kan svara på frågor med fullständig information istället för att behöva växla mellan flera AI-flikar.

Minskad AI-spridning : Ett AI-lager stöder skrivande, planering, analys och supportarbetsflöden, så du behöver inte underhålla separata Grok-liknande verktyg för varje funktion. Ett AI-lager stöder skrivande, planering, analys och supportarbetsflöden, så du behöver inte underhålla separata Grok-liknande verktyg för varje funktion.

Säkerhet i företagsklass: Allt detta körs på ClickUps säkra stack (inklusive GDPR-, ISO-, HIPAA- och SOC 2-anpassade kontroller), med strikta begränsningar för tredjeparts dataträning och lagring.

Använd rollbaserade uppmaningar i ClickUp Brain för att uppfylla de specifika behoven i din roll

En Reddit-användare delar med sig av sina erfarenheter av ClickUp:

Ja. ClickUp Brain sparar mig massor av tid, ärligt talat. Jag använder främst AI för att skriva saker eftersom jag jobbar inom innehållsbranschen. Den redigerar också det jag har skrivit (fantastiskt!). En annan sak som verkligen hjälper mig är Docs. Jag älskar formateringsalternativen, särskilt banners.

Viktiga sätt att använda ClickUp Brain med Grok-liknande frågor

Be om att sammanfatta långa uppgifter, ärenden eller dokument så att intressenterna kan förstå sammanhanget på några få rader.

Förvandla en grov idé eller mötesanteckning till en strukturerad uppgiftslista med deluppgifter, ansvariga och deadlines .

Skriv om eller anpassa meddelanden för olika målgrupper: kunder, chefer eller interna team.

Skapa statusuppdateringar och sammanfattningar av framsteg för sprintar, konton eller projekt på några sekunder.

Skapa standardiserade mallar (onboarding-handböcker, QBR-ramverk, release-checklistor) från en väl utformad prompt.

Använd ClickUp BrainGPT för att söka i ClickUp + externa verktyg och sedan utforma ett svar eller en plan med hjälp av allt det hittar.

Lägg in filer eller länkar och låt BrainGPT jämföra versioner, extrahera viktiga beslut eller upptäcka risker .

Konvertera röstanteckningar eller snabba ClickUp BrainGPT-chattar till ClickUp-uppgifter så att idéer inte går förlorade i separata AI-verktyg.

På så sätt förblir Grok användbart för utforskning och experimentering, medan ClickUp Brain och ClickUp BrainGPT hanterar de dagliga uppmaningarna som kräver verklig kontext, ägarskap och uppföljning.

🌟 Bonus: Vill du ha AI-assistans som Grok, men med större anpassningsmöjligheter och flerstegsarbetsflöden? Då kommer du att älska ClickUps AI Super Agents. Superagenter är djupt integrerade i ClickUp-plattformen, med åtkomst till arbetsytans uppgifter, dokument, chattar och anslutna appar. Du kan skapa, konfigurera, anpassa och styra superagenter, inklusive deras behörigheter, minne och vilka verktyg/data de kan komma åt. De är utformade för samarbetsinriktade, intuitiva och flexibla interaktioner inom ClickUp, inklusive att söka mänskligt godkännande för kritiska åtgärder.

Läs mer här

Skapa smartare AI-prompts med ClickUp

Om det finns en slutsats att dra av allt detta är det att Grok är bara så stark som den brief du ger den. Tydliga roller, strukturerade resultat och smarta uppföljningar förvandlar den från ett chattfönster till en pålitlig partner för forskning, kodning och kreativt arbete.

Vi såg också vanliga fallgropar, smartare strategier för förbättring och var Grok fortfarande behöver stöd från verktyg som ClickUp Brain och ClickUp BrainGPT för att hålla allt kopplat till verkliga projekt och människor.

Om du är redo att minska AI-spridningen och bygga ett mer sammankopplat system för ditt teams arbete, vill vi gärna prata med dig. Prova ClickUp gratis för att utforska hur en sådan konfiguration kan se ut.

Vanliga frågor (FAQ)

Grok AI-prompts är de skriftliga instruktioner du ger Grok för att utföra en uppgift: forskning, skrivande, kodning eller analys. Bra prompts definierar målet, sammanhanget och utdataformatet så att teamen faktiskt kan använda resultatet i sitt arbetsflöde.

Var specifik när det gäller målgruppen, begränsningar och den struktur du vill ha. Dela källmaterial, be om steg-för-steg-resonemang och följ alltid upp med förfiningar. Behandla det första svaret som ett utkast som du kommer att finslipa, inte som det slutgiltiga svaret.

Ja. Du kan beskriva ämnet, önskad förändring, stämning och stil i klartext och sedan stapla redigeringar som "ljusare, ändra bakgrund och lägg till rubriktext". Det är idealiskt för snabba konceptbilder och sociala medier-anpassade tillgångar.

En standardprompt löser en uppgift. En master- eller avancerad prompt fungerar som en återanvändbar mall: den definierar roller, begränsningar, resonemangsteg och resultatstruktur så att Grok kan hantera komplexa, flerstegsarbeten på ett konsekvent sätt i olika projekt och team.

Grok är utmärkt för utforskning, utkast och beslutsstöd, men det bör inte ersätta mänsklig granskning. För arbete med höga insatser eller reglerat arbete, använd det för att ta fram alternativ och insikter, och validera sedan fakta, data och beslut med experter inom området.