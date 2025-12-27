Snagit vs. ClickUp Clips: Vilket skärmdumpningsverktyg är bäst?

Skärmdumpning kom från Xerox PARC på 1970-talet, när ingenjörer behövde ett snabbt sätt att visa vad som hände på en datorskärm utan att behöva gå till någon annans skrivbord.

Det enkla uttrycket ”Låt mig visa dig” har nu fått olika, mer avancerade versioner i form av skärmdumpverktyg. Från enskilda kreatörer som förklarar arbetsflöden till småföretag som dokumenterar processer över tidszoner – förväntningarna är högre.

I det här blogginlägget jämför vi två av de bästa verktygen för skärmdumpning: Snagit och ClickUp Clips, för att se vilket som passar bäst för ditt arbete.

Här är en snabb jämförelse mellan de två verktygen för skärmdumpning:

Aspekt Snagit ClickUp Clips Huvudsyfte Fristående skärmdump, anteckningar och videoinspelning för handledningar och dokumentation Inbäddad, snabb skärminspelning för teamkommunikation, felrapportering och uppgiftsdemonstrationer inom projektarbetsflöden. Alternativ för skärmdumpning Skärmdumpar, rullningsfångst, helskärms-/delskärmsvideo, appfönster Skärm, aktuell flik, appfönster eller endast ljud; upp till 45 minuter Avancerade redigeringsverktyg Avancerade anteckningar (text, pilar, markeringar), grundläggande videoklippning, mallar, stämplar Grundläggande beskärning; AI-transkription med tidsstämplar, röstanteckningar AI-funktioner Inget inbyggt Automatisk transkription, sök transkriptioner via ClickUp Brain, konvertera till uppgifter Integrationer Begränsad; exporterar till filer/länkar, fungerar med alla plattformar Inbyggt i ClickUp (dokument, chatt, uppgifter); över 1 000 appar via ClickUp-ekosystemet Delning/samarbete Fildelning, länkar; ingen inbyggd synlighet för teamet Automatisk inbäddning i uppgifter/kommentarer/chatt; teamåtkomst, kommentarer med tidsstämpel Priser 39 $/år i prenumeration (2025+); engångsalternativ ~63 Ingår i alla ClickUp-abonnemang (gratis till Enterprise). Plattformar Windows, Mac; fristående app Webbaserat i ClickUp; plattformsoberoende åtkomst Styrkor Överlägsen precision vid anteckningar, obegränsad inspelning, intuitivt användargränssnitt för proffs Integrering av arbetsflöden, ökad produktivitet med AI, kostnadsfritt för projektledningsteam Begränsningar Ingen AI, saknar teamkontext, extra kostnad för uppgraderingar Endast video (inga avancerade skärmdumpar), 45 minuters begränsning, kräver ClickUp-konto

Vad är ClickUp?

ClickUp är en omfattande plattform för projektledning och produktivitet som samlar ett brett utbud av arbetsverktyg i ett enda enhetligt arbetsutrymme. Den hjälper dig att undvika arbetskaos och ger dig tillgång till uppgifter, dokument, chatt, whiteboards, automatisering och mycket mer.

Som världens första konvergerade AI-arbetsyta bygger den in AI-funktioner direkt i vardagliga arbetsytor som uppgifter, dokument, chattar och arbetsflöden istället för som ett tillägg, för att undvika kontextväxling.

Exklusiv inblick i hur det fungerar!

ClickUp-funktioner

Låt oss utforska några utmärkta funktioner som gör ClickUp till ett utmärkt alternativ till Snagit:

Funktion nr 1: Intuitiv skärminspelning

För team som är beroende av tydlig kommunikation och smidiga överlämningar förändrar ClickUp Clips hur du fångar, förklarar och agerar på information.

Du kan spela in din skärm, kamera och ljud och omedelbart bädda in dessa inspelningar direkt i ClickUp-uppgifter, dokument, chattar eller kommentarer utan att lämna din arbetsyta.

Spela in din skärm eller röst för att guida ditt team genom viktiga uppdateringar eller förändringar med ClickUp Clips

Så här hjälper det:

Flera inspelningsalternativ: Skärmdumpa hela skärmen, ett enskilt fönster eller en webbläsarflik, tillsammans med valfritt ljud.

Centraliserad lagring: Få åtkomst till alla sparade inspelningar i Clips Hub så att du kan organisera, söka och återvända till dem.

Kommentarer med tidsstämpel: Lämna kommentarer vid exakta tidpunkter i ett klipp så att alla vet exakt vilken del av videon feedbacken avser.

Handlingsbara insikter: Skapa en uppgift direkt från ett klipp, koppla inspelningar till handlingsbara arbetsuppgifter och samla feedback och uppföljningar på ett och samma ställe.

Sömlös delning och inbäddning: Bädda in klipp i uppgifter, dokument, chattar eller kommentarer, eller dela dem externt via en länk.

Röstklipp för förtydligande: Lämna röstkommentarer på Clips för att snabbt förklara subtila detaljer eller ge vägledning.

💡 Proffstips: Tagga eller märk klipp i Hub för återkommande processer som onboarding, programvarututorials eller produktuppdateringar.

Funktion nr 2: AI-drivna transkriptioner

Med ClickUp Brain aktiverat transkriberas varje klipp du spelar in automatiskt. Det innebär att ditt team kan läsa med medan klippet spelas upp eller snabbt skanna transkriptet för att hitta viktiga punkter utan att behöva titta på hela videon igen.

Få tillgång till transkriptioner genererade av ClickUp Brain för att slippa titta på klippen igen

Du kan komma åt den fullständiga transkriptionen med tidsstämplar i höger sidofält, och genom att klicka på ett utdrag hoppar du direkt till den punkten i klippet, vilket gör navigeringen smidig.

Be ClickUp Brain att sammanfatta dina klipp för snabba insikter

När du ställer en fråga till ClickUp Brain söker det dessutom igenom alla dina Clip-transkriptioner för att hitta svar. Detta förvandlar dina inspelningar till en sökbar kunskapsbas, perfekt för asynkrona team eller när nya medlemmar ska introduceras.

Du kan också helt enkelt be AI-transkriptionssammanfattaren att ge dig en översikt över konversationen.

Anta till exempel att en småföretagare spelar in en genomgång av en ny rapporteringspanel för kunder. Istället för att skicka hela videon till teamet kopierar de viktiga utdrag ur transkriptionen som visar vilka mätvärden som ska kontrolleras dagligen.

En innehållsskapare som granskar en handledning kan också markera exakta instruktioner från transkriptet för att inkludera dem i ett bloggutkast eller SOP.

📮 ClickUp Insight: 50 % av våra undersökningsdeltagare uppger att fredag är deras mest produktiva dag. Detta kan vara ett fenomen som är unikt för det moderna arbetslivet. På fredagar är det oftast färre möten, och detta i kombination med den kunskap som ackumulerats under arbetsveckan kan innebära färre avbrott och mer tid för djup, fokuserad arbete. Vill du behålla fredagsproduktiviteten hela veckan? Anamma asynkron kommunikation med ClickUp, den kompletta appen för arbete! Spela in din skärm med ClickUp Clips, få omedelbara transkriptioner med ClickUp Brain eller be ClickUps AI Notetaker att sammanfatta möteshöjdpunkterna åt dig!

När du behöver samordning i realtid eller hybridkommunikation på arbetsplatsen kan du vända dig till ClickUp Chat. Skicka meddelanden, skapa kanaler och ha organiserade trådar direkt i din arbetsyta.

Skicka asynkrona uppdateringar till ditt team med ClickUp Chat

Det finns tillsammans med uppgifter, dokument och klipp, så:

Konversationer förblir kopplade till arbetet

Du kan omvandla ett chattmeddelande till en uppgift med ett enda klick.

Inbyggda trådar och direktmeddelanden gör asynkrona uppdateringar tydliga.

Om en teammedlem till exempel tittar på ett klipp om designändringar men har en följdfråga kan hen ställa den direkt i chatten.

Hoppa in i snabba ljud- eller videosamtal med ditt team med hjälp av ClickUp SyncUps

Och när du vill ha tydlighet ansikte mot ansikte är ClickUp SyncUps lätta röst- och videosamtal som du kan starta direkt från chatten eller en kanal utan att behöva dra in ditt team i Zoom eller Teams. Med det kan du:

Ring upp ditt team direkt

Dela din skärm om visuella hjälpmedel är till hjälp för tillfället.

Spela in sessionen och spara den i din Clips Hub, komplett med transkriptioner och AI-sammanfattningar.

Anta till exempel att du introducerar en ny teammedlem. Du kan spela in ett klipp med vägledande steg, använda chatten för att svara på frågor asynkront och vara värd för ett kort SyncUp för live-genomgångar.

🚀 ClickUp-fördel: Säg dina idéer, anteckningar, manus eller instruktioner och låt Talk to Text i ClickUp omvandla dem till tydlig, polerad text i realtid. Talk to Text, som drivs av ClickUp BrainGPT, blir en genväg till ökad produktivitet. AI:n förstår sammanhanget, tillämpar intelligent formatering och kan automatiskt koppla ihop @mentions, uppgifter, dokument eller länkar baserat på vad du säger. Få tillgång till tidigare transkriptioner av dina konversationer med ClickUp BrainGPT Om du till exempel brainstormar ett videoskript medan du granskar dina Clips-inspelningar kan du växla till Talk to Text för att tala om dina tankar på ett naturligt sätt. ClickUp omvandlar omedelbart dina talade ord till ett organiserat utkast i redigeraren. Du kan till och med inkludera @mentions av teamkamrater, tagga uppgifter för uppföljning eller skapa en översikt för din nästa handledning.

ClickUp-priser

Här är vad Alexis Valentin, chef för global affärsutveckling på Pigment, hade att säga:

ClickUps funktioner, som möjligheten att ta en skärmdump med ClickUp-plugin och sedan automatiskt bifoga den till en uppgift, underlättar vår vardag.

Vad är Snagit?

via Snagit

Snagit (nu en del av Camtasia) är ett program för skärmdumpning och inspelning för Windows och macOS. Det utökar grundläggande skärmdumpningsfunktioner med avancerade redigerings-, antecknings- och videoverktyg för att skapa visuellt innehåll som handledningar och dokumentation.

Plattformen tar skärmdumpar av hela skärmar, specifika områden, fönster eller rullande innehåll, till exempel långa webbsidor. Användare kan spela in skärmvideor med ljud och webbkameraöverlägg och sedan redigera dem till flera format, till exempel GIF- eller MP4-filer.

🧠 Kul fakta: Termen ”screencast” myntades 2004 när journalisten Jon Udell bad sina läsare om ett namn på ”denna nya grej där man spelar in sin skärm som en film”. Användarna Joseph McDonald och Deeje Cooley föreslog ”screencast”, och Udell antog det offentligt på sin blogg. Ordet har varit officiellt sedan dess.

Snagit-funktioner

Låt oss utforska några av dess funktioner som främjar asynkron samverkan på arbetsplatsen:

Funktion nr 1: Inspelningslägen

Fånga exakt det du behöver med Snagit ( källa )

Snagit ger dig stor kontroll över vad du skärmdumpar. Du kan skärmdumpa hela skärmen, ett specifikt område, ett appfönster eller till och med långa, rullande sidor som webbartiklar eller dokument. Rullande skärmdumpning är praktiskt när du inte vill sammanfoga skärmdumpar manuellt.

Det stöder även tidsinställda skärmdumpar, flera skärmar, synlig markör och anpassningsbara förinställningar. På så sätt går det snabbt och smidigt att upprepa samma typ av skärmdump när du väl har ställt in det.

Funktion nr 2: Bildredigering och anteckningar

Förvandla skärmdumpar till tydliga, delbara förklaringar med Snagit ( källa )

Snagits redigeringsprogram är där mycket av dess värde kommer till sin rätt. Du får enkla verktyg som pilar, markeringar, text, steg och oskärpa. Detta gör det användbart för att förvandla råa skärmdumpar till något som är klart för presentation.

Funktioner som Smart Move hjälper dig att flytta element på ett snyggt sätt, medan Smart Redact automatiskt kan dölja känslig information som e-postadresser eller telefonnummer.

Hämta användbar text från bilder med Snagit ( källa )

Snagit kan extrahera redigerbar text från bilder med hjälp av OCR. Du kan hämta text direkt från skärmdumpar, vilket är användbart när du kopierar data från bilder, skannade dokument eller UI-skärmar.

I kombination med mallar och batchbearbetning blir det enklare att återanvända infångad information i rapporter eller interna dokument.

Priser för Snagit

Privatpersoner: 39 $/år

Studenter/lärare: 20 $/år

Företag: 48 $/år per

🔍 Visste du att? En av de första ikoniska skärminspelningarna som någonsin skapades var för webbappen Backpack 2005. Videon var så inflytelserik att den bidrog till att skapa den moderna produktdemostilen som du fortfarande ser i SaaS-marknadsföring idag. Den visade att inspelning av skärmen bokstavligen kunde definiera en produkts identitet.

Snagit vs. ClickUp Clips: Jämförelse av funktioner

När du väger Snagit mot ClickUp Clips, titta bortom grundläggande inspelning och skärmdumpar. Båda verktygen har olika infallsvinklar. ClickUp integrerar skärminspelning i en komplett arbetshanteringsplattform, medan Snagit är ett fristående verktyg för skärmdumpning och redigering.

För att göra det enklare, låt oss jämföra de funktioner som båda erbjuder.

Funktion nr 1: Skärmdump och inspelning

ClickUp

ClickUp Clips fokuserar på hastighet och sammanhang. Du kan spela in din skärm (med ljud) och klippet bifogas automatiskt till en uppgift, ett dokument eller en chatt. Du behöver inte exportera eller ladda upp något; allt hamnar i Clips Hub och är redo att kommenteras eller omvandlas till åtgärdspunkter.

Snagit

Snagit erbjuder helskärms-, region-, fönster- och rullningsskärmdumpning, steg-för-steg-bildskärmdumpning, obegränsad videolängd och webbkameraöverlägg. Detta ger dig mer kontroll över vad du vill skärmdumpa, vilket gör det lämpligt för handledningar och dokumentation.

🏆 Vinnare: Det blir oavgjort! ClickUp är snabbare för asynkrona teamuppdateringar, och Snagit är bättre för detaljerade, fristående skärmdumpningsuppgifter. Det beror på om sammanhanget eller skärmdumpningens djup är viktigast för dig.

Funktion nr 2: AI och samarbete

ClickUp

ClickUp Brain fungerar i Clips, uppgifter, dokument och chatt. Inspelningar transkriberas automatiskt, är sökbara och lätta att referera till senare.

Dessutom kan du ställa frågor till AI-transkriptionsverktyget, hämta insikter från tidigare klipp och hålla konversationerna i sitt sammanhang med kommentarer och chatt.

Snagit

Snagit håller det enkelt: det erbjuder inte transkription, sammanfattningar eller AI-driven samverkan. Delning sker vanligtvis genom filexport eller länkar, med feedback som hanteras på annat håll.

🏆 Vinnare: ClickUp! Detta beror på att dess AI-verktyg är integrerade i hur teamen redan arbetar.

Funktion nr 3: Integrationer och plattformstillgänglighet

ClickUp

ClickUp är utformat för att vara navet i ditt arbete. Det kan integreras med över 1 000 verktyg som Google Workspace, Slack, Zoom, HubSpot, Jira och många fler. Dessa integrationer gör att du kan synkronisera uppgifter, aktivera automatiseringar och koppla konversationer och uppdateringar direkt till pågående arbete.

Dessutom fungerar plattformen på webben, stationära datorer (Mac och Windows) och mobila enheter (iOS och Android).

Snagit

Å andra sidan låter Snagit dig exportera skärmdumpar till Google Drive, OneDrive, e-post eller TechSmiths egen Screencast. Det fungerar bra om ditt mål är att dela färdiga bilder, men det kopplar inte ditt arbete till ett bredare system.

Det är ett verktyg som främst är avsett för stationära datorer och finns tillgängligt för Windows och Mac. Det fungerar bra på moderna datorer och känns väl integrerat med operativsystemet. Mobil skärmdumpning är möjlig via TechSmiths iOS-app, men den är mer av ett komplement.

🏆 Vinnare: ClickUp, tack vare dess breda utbud av integrationer och flexibilitet mellan olika enheter och platser.

ClickUp Clips vs. Snagit på Reddit

Vi vände oss till Reddit för att få en definitiv förståelse för vad verkliga användare tycker om debatten mellan ClickUp och Snagit. Även om det inte fanns några specifika trådar om de två plattformarna har vi sammanställt några enskilda recensioner.

Snagit-användare hade bara positiva saker att säga om plattformen:

Jag har använt Snag-it i evigheter (ja, mer än två decennier), och det är fantastiskt på det det gör utan att försöka göra för mycket. Det finns naturligtvis andra verktyg som gör olika saker – det handlar om att hålla det enkelt (någorlunda).

Jag har använt Snag-it i evigheter (ja, mer än två decennier), och det är fantastiskt på det det gör utan att försöka göra för mycket.

Det finns naturligtvis andra verktyg som gör olika saker – det handlar om att hålla det enkelt (någorlunda).

En användare anser att prissättningen är orättvis eftersom verktyget ursprungligen var gratis:

Även om jag är ett fan av Snagit (och Camtasia) är jag inte villig att tvingas teckna ett abonnemang för en produkt där även en kort Google-sökning ger ett stort utbud av alternativ som är klassiska köp eller till och med gratis/öppen källkod. Ärligt talat är detta i slutändan ett skärmdumpverktyg med anteckningsfunktion och videoinspelning. Det var värt det tidigare priset, men det är varken värt den effektiva tredubblingen av priset eller den kontinuerliga användningsskatt som följer med ett abonnemang.

Även om jag är ett fan av Snagit (och Camtasia) är jag inte villig att tvingas teckna ett abonnemang för en produkt där även en kort Google-sökning ger ett stort utbud av alternativ som är klassiska köp eller till och med gratis/öppen källkod. Ärligt talat är detta i slutändan ett skärmdumpverktyg med anteckningsfunktion och videoinspelning. Det var värt det tidigare priset, men det är varken värt den effektiva tredubblingen av priset eller den kontinuerliga användningsskatt som följer med ett abonnemang.

En ClickUp-användare sa:

Hej, jag har över 10 års erfarenhet av olika typer av uppgifts-/projekt-/KB-hantering. Jag har provat i stort sett alla seriösa kommersiella verktyg som finns på marknaden. Det jag gillar med ClickUp är i princip det de marknadsför: en app för allt. Jag gillar verkligen anpassningsmöjligheterna för uppgiftshantering och KB är också ganska stabilt. De har nyligen släppt en stor förbättring av chatten, så vi ersätter även Slack.

Hej, jag har över 10 års erfarenhet av olika typer av uppgifts-/projekt-/KB-hantering. Jag har provat i stort sett alla seriösa kommersiella verktyg som finns på marknaden. Det jag gillar med ClickUp är i princip det de marknadsför: en app för allt. Jag gillar verkligen anpassningsmöjligheterna för uppgiftshantering och KB är också ganska stabilt. De har nyligen släppt en stor förbättring av chatten, så vi ersätter även Slack.

En annan användare tyckte att det centraliserade informationen:

Med rätt struktur elimineras informationssilos mellan avdelningar. När information uppdateras eller ändras i en avdelning, eftersom alla andra avdelningar hämtar information från samma ställe, uppdateras deras data samtidigt, även om de kanske ser på data på ett helt annat sätt. ClickUp är ett helt fantastiskt system. När det gäller prisvärdhet och användarvänlighet har jag aldrig sett något annat som kommer i närheten.

Med rätt struktur elimineras informationssilos mellan avdelningar. När information uppdateras eller ändras i en avdelning, eftersom alla andra avdelningar hämtar information från samma ställe, uppdateras deras data samtidigt, även om de kanske ser på data på ett helt annat sätt.

ClickUp är ett helt fantastiskt system. När det gäller prisvärdhet och användarvänlighet har jag aldrig sett något annat som kommer i närheten.

Vilket skärmdumpningsverktyg är bäst?

Domen är klar! 🏁

Snagit är utmärkt för det ändamål det är utvecklat för. Om ditt huvudsakliga mål är att skapa snygga skärmdumpar, detaljerade anteckningar eller fristående handledningar med grundläggande redigeringsfunktioner, levererar det konsistens. Men när samtalet övergår till beslut, uppföljningar och samarbete, kommer det till korta.

Med ClickUp Clips sparas inspelningar direkt i uppgifter, dokument och kommentarer, komplett med AI-transkriptioner, tidsstämplad feedback och möjligheten att omvandla ögonblick till uppföljningsarbete. Så, vad väntar du på? Registrera dig gratis på ClickUp idag! ✅