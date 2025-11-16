De 13 bästa LLM för kodning 2025: De bästa AI-modellerna för utvecklare

Moderna mjukvaruteam slösar inte tid på att skriva kod – de slösar tid på allt runt omkring: felsökning av specialfall, växling mellan verktyg, granskning av pull-förfrågningar och kamp med äldre system. Dessa fördröjningar ackumuleras snabbt, särskilt i stora kodbaser där en korrigering kan utlösa flera nya problem.

Det är därför inte förvånande att 7 av 10 mjukvaruprojekt fortfarande missar sina leveransdatum.

För att överbrygga denna klyfta vänder sig ingenjörsteam till stora språkmodeller (LLM) som kan generera, omstrukturera och dokumentera kod med kontextuell precision. Rätt modell autofullbordar inte bara – den påskyndar hela utvecklingscykeln, minskar repetitiva arbetsuppgifter och förbättrar kvaliteten över hela linjen.

I den här guiden går vi igenom de bästa LLM:erna för kodning, rankade efter användbarhet i verkligheten, resonemangsförmåga, prestanda och integration med moderna tekniska arbetsflöden.

De 13 bästa LLM:erna för kodning i korthet

Här är en översikt över de bästa verktygen som diskuteras i denna artikel, tillsammans med deras viktigaste funktioner, prisplaner och kostnadseffektivitet.

Verktyg Bäst för Bästa funktioner Prissättning ClickUp Kodgenerering + projektledningTeamstorlek: Enskilda personer till stora ingenjörsorganisationer ClickUp Brain AI Agents, GitHub/GitLab-integrationer, dokument med kodblock, realtidsdashboards Gratis för alltid; Anpassningar tillgängliga för företag Claude 3. 7 Sonnet Avancerad resonemang för äldre kod + felsökningTeamstorlek: Utvecklare som arbetar med komplexa system Utökad tänkande-läge, Claude CLI, repo-integration, SWE-bench-ledare Gratis; betalda abonnemang från 20 $/månad GPT-5 Snabb, allmän kodassistans Teamstorlek: Frilansare och tvärfunktionella team Flerspråkig kodgenerering, felsökning, syntaxförklaring, snabb responstid Gratis; betalda abonnemang från 20 $/månad Gemini Webbansluten och kollaborativ kodningTeamstorlek: Google Workspace + Cloud teams Kodgenerering, arbetsytans integration, Drive-kontext, API-skriptning Gratis; Betalda abonnemang från 19,99 $/månad Replit Code Fullstack-apputveckling i webbläsare Teamstorlek: Enskilda utvecklare och små appteam AI-agenter, Claude + GPT-stöd, webbläsar-IDE, omedelbar distribution Gratis; Betalda abonnemang från 25 $/månad Mistral AI Öppen källkod för företags-AITeamstorlek: Utvecklare som behöver privat distribution Anpassade agenter, lokal distribution, finjustering, 128K-kontext Gratis; Betalda abonnemang från 14,99 $/månad DeepSeek Djup kodresonemang med transparens Teamstorlek: Plugin-utvecklare och open source-utvecklare Plugin-generering, felsökning, JSON-utdata, R1-modell Gratis provperiod; betalda planer baserade på användning Code Llama Öppen källkodskodning och distribution Teamstorlek: Forsknings- och infrastrukturteam Modeller i flera storlekar, Python-variant, 100K token-kontext, fyll i mitten Gratis LLaMA Storskaliga AI-experimentTeamstorlek: Laboratorier, utvecklare, multimodala användningsfall Vision + text, flerspråkigt resonemang, 128K-kontext, öppna vikter Gratis Grok Realtidskodning med djupgående resonemangTeamstorlek: X (Twitter) användare och tidiga användare Hastighet, sarkasmdetektering, språköverskridande logik, Grok 3 Betalda abonnemang från 30 $/månad GitHub Copilot Kodkomplettering i IDE och PRTeamstorlek: Team på GitHub eller JetBrains IDE PR-planering, liveförslag, agentläge, buggdetektering Gratis; Betalas från 10 $/månad Tabnine Säker AI-utveckling i air-gapped-miljöer Teamstorlek: Säkerhetsintensiva organisationer och leverantörer Privat distribution, kontextmedvetna förslag, anpassade granskningsagenter Från 59 $/månad WizardLM Instruktionsföljande + resonemangTeamstorlek: Avancerade användare och experimentella installationer Flerstegsresonemang, öppen källkod, offline-distribution Anpassad

Vad ska du leta efter i den bästa LLM för kodning?

Du jagar en deadline och hoppar mellan att skriva kod, fixa buggar och testa allt innan lanseringen. Det som ska hjälpa dig – dina digitala verktyg – börjar istället bromsa dig. Förslagen dröjer, kodsnuttarna missar målet och korrigeringarna tar längre tid än de borde.

Att välja den bästa LLM för kodning innebär att välja en som faktiskt passar ditt arbetsflöde. Den ska hjälpa dig att lösa problem snabbare, inte skapa nya.

Här är vad du ska leta efter i en idealisk LLM:

✅ Genererar korrekt, kontextmedveten kod och stöder kodkomplettering i flera programmeringsspråk, vilket uppfyller standardiserade riktmärken✅ Ger snabba svar med låg latens, även vid hantering av komplexa kodningsuppgifter✅ Fungerar sömlöst i populära IDE:er, så du behöver inte växla mellan verktyg✅ Upptäcka buggar och förklara syntaxfel för att förbättra din totala kodkvalitet✅ Tillhandahåller tydlig dokumentation, handledningar och prissättning som fungerar för riktiga team

De bästa LLM:erna för kodning bör stödja verkliga kodningsarbetsflöden och leverera praktisk nytta i alla skeden av mjukvaruutvecklingen.

De 13 bästa LLM:erna för kodning

Med dussintals stora språkmodeller som påstår sig stödja kodgenerering kan det vara överväldigande att hitta den rätta för just ditt användningsområde.

Här är en lista över de bästa LLM:erna för kodning, baserat på deras prestanda i kodningsuppgifter och användbarhet i verkligheten.

1. ClickUp (bäst för att generera kodsnuttar och hantera mjukvaruprojekt)

AI-kodningsverktyg ClickUp Brain

Som en utvecklare på Reddit uttryckte det:

I slutändan arbetar du med ett verktyg som är specialiserat på mönsterigenkänning och innehållsgenerering, allt inom ett begränsat sammanhang.

I slutändan arbetar du med ett verktyg som är specialiserat på mönsterigenkänning och innehållsgenerering, allt inom ett begränsat sammanhang.

Det är en berättigad oro med många stora språkmodeller, särskilt på grund av korttidsminne eller frånkopplade uppmaningar. Men ClickUp hanterar denna begränsning genom att bädda in AI-driven kodgenerering direkt i en strukturerad, kontextrik arbetsyta.

Generera och hantera kod med ClickUp Brain

ClickUp Brain förändrar hur utvecklare interagerar med sitt arbete. Med hjälp av naturligt språk kan du beskriva en funktion eller kodningsuppgift, och AI genererar kodsnuttar som matchar dina behov.

Generera ren kod, hantera logik och ta hänsyn till specialfall med ClickUp Brain

Det som skiljer ClickUp från andra är dess användning av AI-agenter som agerar på live-arbetsytedata, vilket gör det möjligt för utvecklare att automatisera repetitiva kodningsuppgifter, tilldela granskare eller utlösa uppdateringar baserat på uppgiftsändringar i realtid.

Här är en snabb visuell guide om hur du kan hämta svar från din arbetsyta genom att ställa enkla frågor till ClickUp Brain:

Bland de viktigaste funktionerna i ClickUp Brain finns även stöd för kodkomplettering och förklaringar, och det hjälper till och med till att identifiera potentiella buggar eller logiska fel. En utvecklare som bygger en Python-baserad dataparser kan till exempel skriva in ”generera en funktion för att extrahera datum och pris från en JSON-fil”, och ClickUp Brain returnerar ett rent, strukturerat resultat som är klart att testas.

Genom att hantera hela spelutvecklingen i ClickUp har Yggdrasil faktiskt minskat de totala utvecklingskostnaderna med 120 000 dollar, ökat produktiviteten med 37 % och sänkt utvecklingsrelaterade kostnader med 30 %.

Synkronisera smidigt med Git-verktyg med ClickUp-integration

ClickUp ansluter till GitHub, GitLab och Bitbucket, vilket gör det möjligt för utvecklare att automatiskt synkronisera pull-förfrågningar, grenar och commit med uppgifter.

Detta säkerställer en bättre anpassning mellan kod och projektmål. När en utvecklare till exempel pushar en snabbkorrigering kan den uppgift som den avser uppdatera sin status omedelbart.

Kodblockformatering för tydlig kommunikation med ClickUp Docs

Kombinera kodblocksformatering och syntaxmarkering för att dela rena kodsnuttar mellan team med hjälp av ClickUp Docs

Att dela kodsnuttar med produkt- eller QA-team kan bli rörigt i vanliga uppgiftshanterare. ClickUp löser detta med kodblockformatering och syntaxmarkering i ClickUp Docs, kommentarer och till och med uppgiftsbeskrivningar.

Du kan till exempel bädda in versionerad pseudokod i Docs under sprintplaneringen eller lägga till Python-exempel i linje med testspecifikationer som granskare kan referera till.

Rapporteringsverktyg utvecklade för teknisk överskådlighet med ClickUp Dashboards

ClickUp Dashboards ger teknikchefer och produktägare realtidsinsyn i sprintens framsteg, trender för kodkvalitet och utvecklarnas genomströmning.

Spåra allt från kodkvalitet till sprinthastighet med hjälp av anpassningsbara ClickUp-instrumentpaneler

Anpassade diagram kan visa hur många buggar som öppnats igen under den senaste sprinten, vilka utvecklare som är överbelastade eller hur lång tid det tar att slå samman PR:er. Detta är avgörande för att hantera stora kodbaser och optimera teamets prestanda över tid.

Med dashboards med låg latens och tidsspårning kopplad till varje uppgift kan utvecklingsgrupperna eliminera gissningar och fokusera på att leverera högkvalitativ kod snabbare.

Mallar och ClickUp Automation för återkommande utvecklingsarbetsflöden

Om ditt team spänner över produkt, teknik, design och kvalitetssäkring och behöver en enda källa för att bygga programvara, är ClickUps mall för mjukvaruutveckling det bästa valet.

Denna mjukvaruutvecklingsmall hjälper tvärfunktionella team att samordna sig kring ett enda arbetsflöde, vilket gör det enklare att planera roadmaps, leverera funktioner och åtgärda buggar utan att byta verktyg.

Du kan till och med använda ClickUp Automations för att tilldela granskare när en GitHub PR är länkad eller utlösa standup-rapporter när en sprint avslutas. Dessa funktioner hjälper till att upprätthålla strukturen utan att bromsa teamen.

Automatisera repetitiva arbetsflöden utan att skriva en enda rad kod med ClickUp Automations

ClickUps bästa funktioner

Generera och förklara kodsnuttar med ClickUp Brain med hjälp av klarspråk.

Synkronisera pull-förfrågningar och commits med uppgifter genom GitHub- och GitLab-integrationer.

Använd kodblocksformatering för rena, läsbara kodsnuttar i dokument och kommentarer.

Spåra sprintens hastighet, antalet buggar och teamets prestanda med realtidsdashboards.

Automatisera uppgiftsfördelning, sprintuppdateringar och mycket mer med flexibla regler utan kodning.

Begränsningar för ClickUp

Brantare inlärningskurva på grund av djupet i funktionerna och anpassningsmöjligheterna.

Vissa utvecklarspecifika användningsfall kan fortfarande kräva externa utvecklingsverktyg för CI/CD eller kodtestning.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

Vad användarna säger om ClickUp

En recension på G2 säger:

Det bästa av allt är att [ClickUp] integreras med befintliga tjänster som GitHub, och om du är utvecklare är det enkelt att skapa anpassade integrationer om det passar dig bättre. Jag använder det nu dagligen för att hantera alla mina projekt.

Det bästa av allt är att [ClickUp] integreras med befintliga tjänster som GitHub, och om du är utvecklare är det enkelt att skapa anpassade integrationer om det passar dig bättre. Jag använder det nu dagligen för att hantera alla mina projekt.

📖 Läs också: Utnyttja kraften i ClickUp AI för mjukvaruteam

2. Claude 3. 7 Sonnet (bäst för avancerad resonemang och verkliga kodningsuppgifter)

via Claude

Claude 3. 7 Sonnet är utvecklat för utvecklare som hanterar mer än bara kodkomplettering. Om du felsöker äldre system, planerar fullstackarkitektur eller har flera verktyg öppna på din dator, ger Claude både snabbhet och struktur till din process.

Claudes utökade tänkande är en av dess mest framstående funktioner. Utvecklare kan växla mellan snabba svar och stegvis resonemang för problem som kräver djupare analys. Denna funktion är utmärkt för att lära sig hur man använder AI i testdriven mjukvaruutveckling, rekursiv logik eller storskalig refaktorisering.

Extended Thinking Mode förbättrar också prestandan avsevärt i kodningsbenchmarks, såsom SWE-bench Verified och TAU-bench, där Claude 3. 7 överträffar alla tidigare versioner.

Claude 3. 7 Sonnet bästa funktioner

Aktivera utökat tänkande-läge för att förbättra noggrannheten vid komplexa kodningsuppgifter, felsökning och algoritmisk resonemang.

Använd Claude Code via CLI för att redigera filer, skriva tester, köra kommandon och samarbeta direkt från din terminal.

Anslut till GitHub-arkiv och arbeta med faktiska projektfiler för strukturerad output och tillförlitliga kodändringar.

Uppnå toppmoderna resultat på SWE-bench och TAU-bench, med utmärkta resultat inom användning av agentiska verktyg och avancerade resonemangsförmågor.

Behåll sammanhanget mellan sessioner för långa, flerstegs tekniska arbetsflöden eller kontinuerliga förbättringscykler.

Claude 3. 7 Sonnet-begränsningar

Extended Thinking Mode är låst bakom betalda abonnemang, vilket begränsar tillgången för användare av gratistjänsten.

Fortfarande under utveckling när det gäller realtidsfunktioner för samarbete jämfört med fullstackplattformar som ClickUp.

Claude 3. 7 Sonnet-prissättning

Gratis

Pro : 20 $/månad

Max: 100 $/månad

Claude 3. 7 Sonnet-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 20 recensioner)

Vad användarna säger om Claude 3. 7 Sonnet

Denna G2-recension lyfte fram:

Utökad tänkande-läge som låter modellen använda webbsökning och andra verktyg mitt i konversationen, perfekt för flerstegs dataanalys och forskningsarbetsflöden.

Utökad tänkande-läge som låter modellen använda webbsökning och andra verktyg mitt i konversationen, perfekt för flerstegs dataanalys och forskningsarbetsflöden.

📖 Läs också: Gratis mallar och formulär för felrapportering för felspårning

3. GPT-5 (Bäst för snabb, allmän kodgenerering i flera språk)

via ChatGPT

Om du arbetar snabbt med design, utveckling och distribution erbjuder GPT-5 den balans mellan hastighet och noggrannhet som de flesta utvecklare behöver i realtid.

GPT-5 kan generera kod, förklara logik, komplettera ofullständiga funktioner och hantera kodsnuttar i flera programmeringsspråk, vilket visar på kraften i artificiell intelligens. Utvecklare använder det ofta för att lösa mestadels grundläggande Python-problem, konvertera logik till körbar kod eller skriva hjälpfunktioner baserade på beskrivningar i klartext.

Dessutom fungerar denna AI-plattform bra vid felsökning och är också lättillgänglig.

GPT-5 bästa funktioner

Generera och förklara kod i Python, JavaScript, Java och andra populära programmeringsspråk.

Utför partiella funktioner och lös grundläggande kodningsproblem med hög noggrannhet.

Identifiera syntaxproblem och förbättra kodkvaliteten genom inline-förslag.

Hantera kodkomplettering och dokumentation baserat på naturliga språkprompter.

Tillgänglig gratis via ChatGPT med snabbare svarstider än tidigare GPT-4-modeller.

Begränsningar för GPT-5

Kan inte ansluta till GitHub eller hantera projektfiler direkt

Mindre effektiv än specialiserade modeller på avancerade kodningsbenchmarks som SWE-bench.

Priser för GPT-5

Gratis

Go: 4 $/månad

Plus : 20 $/månad per användare

Pro: 200 $/månad per användare

GPT-5-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (790+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (190+ recensioner)

Vad användarna säger om GPT-5

Denna Reddit-recension lyfte fram:

Jag blev helt blown away eftersom jag kunde kopiera och klistra in koden och den fungerade från första körningen utan några kompileringsfel. För att inte tala om att den är otroligt snabb.

Jag blev helt blown away eftersom jag kunde kopiera och klistra in koden och den fungerade från första körningen utan några kompileringsfel. För att inte tala om att den är otroligt snabb.

💡 Proffstips: Har du svårt att göra din kod begriplig för andra (eller till och med för ditt framtida jag)? Den 9-stegsguiden om hur man skriver dokumentation för kod visar dig hur du skapar tydliga, konsekventa dokument som minskar förvirringen och påskyndar felsökningen.

4. Gemini (Bäst för att integrera kod med webb-, app- och molnbaserade utvecklingsuppgifter)

via Gemini

Till skillnad från andra modeller som fungerar isolerat kan Gemini referera till Google Docs, Sheets och till och med Drive-filer för att stödja mer samarbetsinriktade, kontextmedvetna kodningsuppgifter.

Detta gör den särskilt användbar för ingenjörer som arbetar nära produktteam, dataanalytiker eller innehållsarbetsflöden.

Dessutom hanterar Gemini 2. 5 kodgenerering, förklaring och kodkomplettering i populära programmeringsspråk som Python, JavaScript, Java och mer. Det är byggt för att hjälpa till med komplexa kodningsuppgifter som API-stöd, datatransformationer och skript för molndistribution.

Gemini bästa funktioner

Generera, förklara och komplettera kod i Python, JavaScript och andra stora programmeringsspråk.

Anslut till Google Workspace-appar för att informera kodsvar med live-data eller dokumentationskontext.

Hantera och resonera över komplex kod och flera filer med hjälp av inbyggd filuppladdning och Drive-länkning.

Stödjer användningsfall inom mjukvaruutveckling, inklusive backend-automatisering, API-integration och Google Cloud-distributioner.

Möjliggör strukturerad utdata och detaljerad formatering för dokumentation, arbetsflöden och processautomatisering.

Gemini-begränsningar

Kräver ett Google Workspace-konto för fullständiga integrationsfunktioner.

Fortfarande mindre utbredd än GPT-4 eller Claude i open source- och utvecklingsforum.

Gemini-prissättning

Gratis

Google AI Pro : 19,99 $/månad per användare

Google AI Ultra: 249,99 $/månad per användare

Gemini-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 170 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad användarna säger om Gemini

Denna G2-recension fångade:

Alla som börjar lära sig kodning eller skriva paragrafer kan börja använda Gemini för att lära sig mycket snabbt och effektivt.

Alla som börjar lära sig kodning eller skriva paragrafer kan börja använda Gemini för att lära sig mycket snabbt och effektivt.

📮 ClickUp Insight: Endast 15 % av cheferna granskar teamets arbetsbelastning innan de tilldelar nya uppgifter, och 24 % förlitar sig endast på deadlines för att delegera arbete. Resultatet? Överbelastade teammedlemmar, underutnyttjad talang och ökande utbrändhet. Utan realtidsöverblick blir arbetsbelastningsbalansering mer gissning än strategi. ClickUp förändrar det. Med AI-drivna funktioner för tilldelning och prioritering kan du matcha uppgifter till rätt personer baserat på aktuell kapacitet, tillgänglighet och kompetens. Använd AI-kort för en omedelbar översikt över arbetsbelastning, prioriteringar och kommande deadlines – direkt där du arbetar. 💫 Verkliga resultat: Lulu Press sparar en timme per anställd varje dag med hjälp av ClickUp Automations, vilket ökar teamets effektivitet med 12 %.

5. Replit Code (Bäst för heltäckande apputveckling med AI-driven automatisering)

via Replit Code

Tänk dig att du är en ensam utvecklare med en deadline som närmar sig. Du behöver utforma ett inloggningsflöde, ansluta en databas och skriva distributionsskript som vanligtvis tar flera dagar att skapa med olika programvaruutvecklingsverktyg.

Med Replit Code öppnar du din webbläsare och beskriver vad du behöver i naturligt språk. Inom några minuter genererar AI-agenten backend-koden, konfigurerar autentisering och föreslår till och med distributionskonfigurationer.

Detta AI-kodverktyg drivs av Claude 3. 5 Sonnet och GPT-4 och kombinerar kodkomplettering, felsökning och AI-driven automatisering.

Replit Codes bästa funktioner

Automatisera projektstöd, buggfixar och funktionsbyggande med Replit Agent.

Få tillgång till både Claude Sonnet och GPT-4o för kodgenerering, felsökning och kodkomplettering.

Skriv, distribuera och hosta appar i flera programmeringsspråk – allt från ett enda gränssnitt.

Säker molnmiljö med inbyggda databas-, autentiserings- och integrationsmoduler.

Stöd för teamfunktioner som SSO, rollbaserad åtkomstkontroll och privata distributioner.

Replit Kodbegränsningar

Kreditbaserad prissättning kan bli kostsam under komplexa utvecklingsiterationer.

LLM misslyckas ibland med att hantera detaljerad felsökning eller komplexa instruktioner på ett tillförlitligt sätt.

Saknar sömlös GitHub-reposynkronisering för stora, modulära kodbaser.

Priser för Replit Code

Starter : Gratis

Replit Core : 25 USD/månad per användare

Team : 40 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Replit Code-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 110 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 80 recensioner)

Vad användarna säger om Replit Code

Denna G2-recension berömde:

Jag har använt det nya verktyget Replit Agent i flera månader och det är otroligt vad jag kan bygga som icke-kodare. Jag har byggt alla möjliga appar för både affärs- och privat bruk.

Jag har använt det nya verktyget Replit Agent i flera månader och det är otroligt vad jag kan bygga som icke-kodare. Jag har byggt alla möjliga appar för både affärs- och privat bruk.

👀 Rolig fakta: Världens första programmerare körde aldrig en enda rad kod eftersom datorn ännu inte fanns. Ada Lovelace skrev bokstavligen algoritmer för en maskin som bara var en idé.

När du hanterar snabba sprintar är anpassning inte en engångsföreteelse – det är ett levande system. Det är där ClickUp Brain och ClickUp Brain MAX kommer till hjälp. ClickUp Brain finns i din arbetsyta och visar hinder, missade beroenden och sammanhang som du kanske har missat – samtidigt som alla konversationer och uppgifter hålls sammankopplade. Samtidigt ger ClickUp Brain MAX samma funktioner till datorn med Talk-to-Text, så att du kan fånga upp idéer, sprintanteckningar eller efteranalyser utan att behöva använda händerna. Tillsammans gör de samarbetet mellan utvecklare och projektledare enkelt och översätter varje uppdatering eller diskussion till ett strukturerat, handlingsbart sammanhang som håller roadmappen på rätt spår.

6. Mistral AI (Bäst för öppen källkod, företagsanpassad AI-anpassning)

via Mistral AI

De flesta utvecklare och datateam står inför ett vanligt avvägande: välja kraftfulla, stora språkmodeller utan insyn i hur de fungerar, eller nöja sig med open source-alternativ som saknar prestanda.

Mistral AI bryter den dödläget. Kodredigeraren levererar högpresterande, helt transparenta LLM:er som du kan anpassa, finjustera och distribuera på dina villkor.

Dess öppna viktmodeller – som Mistral 7B och Mixtral 8x7B – är utformade för team som vill självhosta, integrera med befintliga stackar och finjustera på egna dataset.

Mistral AI:s bästa funktioner

Stöd multimodala, flerspråkiga användningsfall för kod, dokument och röst.

Möjliggör lokal, molnbaserad och hybriddistribution med fullständig datakontroll.

Bygg AI-agenter som koordinerar realtidsåtgärder med hjälp av dina appar och API:er.

Finjustera öppen källkodsmodeller (Mistral 7B, Mixtral 8x7B, etc.) för specialiserad användning.

Aktivera 128K-kontextfönster för komplexa, långa resonemangsuppgifter.

Begränsningar för Mistral AI

Erbjuder begränsade plug-and-play-integrationer jämfört med mer mogna ekosystem.

Kräver teknisk expertis för finjustering eller lokal distribution.

Reservera de mest avancerade modellerna för kommersiell/API-åtkomst, inte öppna vikter.

Mistral AI-prissättning

Gratis

Pro : 14,99 $/månad per användare

Team : 24,99 $/månad per användare

Mistral Code : Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

Mistral AI-betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad användarna säger om Mistral AI

Denna G2-recension delar med sig av:

Den är väl lämpad för realtidsapplikationer, prototyputveckling och edge AI-scenarier utan att göra avkall på kvalitet eller mångsidighet.

Den är väl lämpad för realtidsapplikationer, prototyputveckling och edge AI-scenarier utan att göra avkall på kvalitet eller mångsidighet.

💡 Proffstips: Vill du ha snabbare utvecklingscykler utan att bli utbränd? Hur man använder ChatGPT för att skriva kod visar dig hur du automatiserar scaffolding, felsökning och mycket mer med hjälp av AI.

7. DeepSeek (Bäst för open source-utvecklare som behöver djup kodresonemang med fullständig modellkontroll)

via DeepSeek

DeepSeek är en av få modeller som kan generera WordPress-plugins, felsöka JavaScript-rutiner och skriva om reguljära uttryck med solid logik.

Till skillnad från många generiska kodgeneratorer går DeepSeek utöver ytlig output och kan bygga fullständiga plugin-strukturer, skriva om funktioner med validering av edge-case och spåra logik över långa promptar.

Om ditt team behöver en transparent, utvecklarfokuserad LLM som hanterar komplexa kodningsuppgifter utan att låsa in dig i ett proprietärt ekosystem, är DeepSeek värt att överväga.

DeepSeeks bästa funktioner

Stöd komplexa kodningsuppgifter med hög resonemangsnoggrannhet

Erbjud fullständig transparens med öppen källkodsmodell.

Utför kodgenerering, felsökning och plugin-utveckling på ett tillförlitligt sätt.

Möjliggör agentiska arbetsflöden med JSON-utdata och funktionsanrop.

Behåll långsiktigt sammanhang med ett 64K-tokenfönster

DeepSeeks begränsningar

Problem med nischverktyg som AppleScript eller Keyboard Maestro

Genererar alltför detaljerade utdata som kan behöva förfinas.

Kräver ett +86-telefonnummer för registrering i vissa regioner.

DeepSeek-prissättning

Gratis provperiod tillgänglig

Pro/Team: Priset baseras på användningsbaserade tokenavgifter.

Företag: Anpassad prissättning

DeepSeek-betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad användarna säger om DeepSeek

Denna Reddit-recension noterade:

DeepSeek R1 är ungefär lika bra eller bättre (i vissa sammanhang) än OpenAI:s o1 regular. R1 är definitivt överlägsen o1 när det gäller att visa sin tankeprocess.

DeepSeek R1 är ungefär lika bra eller bättre (i vissa sammanhang) än OpenAI:s o1 regular. R1 är definitivt överlägsen o1 när det gäller att visa sin tankeprocess.

8. Code Llama (bäst för öppen källkodskodning med flexibel distribution)

via Code Llama

Inte alla utvecklare vill förlita sig på proprietära modeller för känsliga koduppgifter.

Code Llama från Meta är en kraftfull öppen källkodsmodell för stora språk som bygger på Llama 2 och är speciellt utformad för kodgenerering, felsökning och instruktionsföljande.

Team kan distribuera högpresterande LLM utan leverantörsberoende, eftersom Code Llama finns i flera storlekar upp till 70B parametrar och erbjuder varianter för Python-kod och instruktioner i naturligt språk.

Code Llamas bästa funktioner

Stödjer flera koduppgifter, inklusive generering, färdigställande och felsökning.

Aktivera fyll-i-mellan-prompt för redigering av befintlig kod

Erbjud specialiserade varianter som Code Llama—Python och Code Llama—Instruct.

Hantera långa kontextfönster (upp till 100 000 token i vissa varianter)

Möjliggör lokal distribution och finjustering för privata miljöer.

Begränsningar för Code Llama

Brist på inbyggda verktyg eller hostade playgrounds

Kräver teknisk konfiguration för inferens och modellservering.

Kan prestera sämre på domänspecifika uppgifter jämfört med optimerade proprietära modeller.

Priser för Code Llama

Gratis

Code Llama-betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

9. LLaMA (Bäst för experiment med öppen källkods-AI i stor skala)

via LLaMA

För enskilda utvecklare och oberoende byggare är användbarhet ett av de största hindren inom AI, ofta på grund av otillräckliga träningsdata.

LLaMA erbjuder robusta funktioner för resonemang, kodning och flerspråkighet, men för att uppnå dessa funktioner krävs ofta att man navigerar runt olika hinder, såsom modellnedladdningar, ramkompatibilitet, GPU-begränsningar och API-växling.

Meta presenterar LLaMA som ett banbrytande, öppen källkodsalternativ till proprietära LLM:er, med förmåga till multimodal förståelse.

LLaMA:s bästa funktioner

Stöd för multimodal inmatning (bild + text) via LLaMA 4-förhandsversioner

Erbjuder inbyggd långkontextuell resonemang med upp till 128K kontext.

Uppnå konkurrenskraftig prestanda i benchmarktest som LiveCodeBench och GPQA.

Aktivera avancerat flerspråkigt stöd och matematiskt resonemang

Tillhandahåll öppna viktmodeller för fullständig anpassning och lokal distribution.

LLaMA-begränsningar

Kräver komplex installation med höga GPU-krav (A10 eller högre rekommenderas)

Utvecklardokumentation och verktyg är fragmenterade och inte nybörjarvänliga.

Implicit push mot Metas betalda API:er, även för användare av öppen källkod.

LLaMA-prissättning

Gratis

Anpassad prissättning

LLaMA-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 140 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad användarna säger om LLaMA

Denna G2-recension innehöll:

Meta Llama 3 har hjälpt mig i mina olika kodningsuppgifter och hjälpt mig att lösa problem med mina uppgifter.

Meta Llama 3 har hjälpt mig i mina olika kodningsuppgifter och hjälpt mig att lösa problem med mina uppgifter.

📖 Läs också: Skillnaden mellan maskininlärning och artificiell intelligens

10. Grok (Bäst för blixtsnabb resonemang och kontextuell djup)

via Grok

Om du någonsin har väntat på att ett AI-verktyg ska slutföra en enkel begäran, som att fixa en bugg eller slutföra ett skript, vet du hur frustrerande långsamma svar och ytliga svar kan vara. Det är där Grok sticker ut.

Den är utvecklad av xAI och integrerad i X-plattformen och levererar snabb, människoliknande resonemang som känns mer som parprogrammering än att ställa frågor till en chatbot.

Oavsett om du felsöker ett Python-skript, genererar innehåll eller översätter logik mellan språk, följer Grok med dig.

Grok bästa funktioner

Leverera nästan omedelbara svar på komplexa kodningsfrågor och logiska pussel.

Stöd för avancerad kontextbevarande för bättre kontinuitet i iterativa kodningssessioner.

Hantera flerspråkig kodningsdokumentation och översättningsuppgifter mellan olika språk med lätthet.

Generera fullständiga kodsnuttar och affärslogik i kodningsverktyg som Python eller JavaScript med minimala uppmaningar.

Analysera abstrakta resonemangsuppgifter såsom sarkasmdetektering och mönsterigenkänning i långa former.

Grok-begränsningar

Producerar överdrivet försiktiga eller generiska resultat i riskfyllda eller kreativa gränsfall.

Beroende av betald API-åtkomst eller plattformsintegration för användning på produktionsnivå.

Saknar enastående prestanda inom bildgenerering jämfört med specialiserade verktyg.

Priser för Grok 3

Super Grok : 30 $/månad per användare

Super Grok Heavy: 300 USD/månad per användare

Grok 3 betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad användarna säger om Grok

Denna G2-recension lyfte fram:

Kan skapa bilder, söka på webben, ge svar, generera innehåll, göra dataanalyser, har djupgående forskning och ännu djupare forskning, bra gratistjänst. Bäst på X.

Kan skapa bilder, söka på webben, ge svar, generera innehåll, göra dataanalyser, har djupgående forskning och ännu djupare forskning, bra gratistjänst. Bäst på X.

👀 Rolig fakta: Den första buggen inom datavetenskap var bokstavligen en mal. År 1947 hittade ingenjörer en som fastnat i ett relä på Harvard. Idag kommer LLM:s felsökningskod aldrig i kontakt med hårdvaran.

11. GitHub Copilot (bäst för sömlös automatisering och kodredigering i IDE)

via GitHub

Att skriva repetitiva kodblock, felsöka andras funktioner eller bara försöka hålla jämna steg med dagliga ärenden kan ta fokus från det viktiga.

GitHub Copilot underlättar arbetet genom att fungera som en alltid tillgänglig teammedlem i din IDE.

Oavsett om du skriver från grunden eller redigerar i flera filer, ger detta AI-verktyg för utvecklare förslag i realtid, upptäcker automatiskt kedjeeffekter och låter dig godkänna ändringar med ett klick, direkt i din miljö.

GitHub Copilots bästa funktioner

Erbjud kodförslag i realtid som lär sig din kodningsstil medan du arbetar.

Aktivera agentläget för att planera, skriva, testa och leverera pull-förfrågningar autonomt.

Tillåt promptar i redigeraren för redigering av flera filer och konsekventa ändringar i hela projektet.

Integrera med populära IDE:er som VS Code, Visual Studio, Xcode, JetBrains och Neovim.

Stödjer flera modellalternativ, inklusive Claude Sonnet, GPT-4. 1 och Gemini 2. 5 Pro.

Tillhandahåller kodgranskningsfunktioner som markerar buggar och föreslår korrigeringar innan manuell kvalitetskontroll.

Begränsningar för GitHub Copilot

Kräver strukturerade kodbaser för bästa prestanda

Generera förslag som fortfarande behöver granskas av en människa

Mindre värdefullt för enskilda utvecklare som skriver och förstår all sin egen kod.

Begränsade kompletteringar i gratispaketet (2 000/månad)

Priser för GitHub Copilot

Gratis

Pro : 10 $/månad per användare

Pro+: 39 $/månad per användare

GitHub Copilot-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 140 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 20 recensioner)

Vad användarna säger om GitHub Copilot

Den ger inte bara snabba kodkompletteringar, utan förbättrar aktivt mitt arbetsflöde genom att föreslå optimerade, strukturerade och prestationsinriktade lösningar.

Den ger inte bara snabba kodkompletteringar, utan förbättrar aktivt mitt arbetsflöde genom att föreslå optimerade, strukturerade och prestationsinriktade lösningar.

💡 Proffstips: Det räcker inte med att kunna Python eller JavaScript. How to Become a Better Programmer avslöjar hur du kan nå en högre nivå med hjälp av verkliga problemlösningar, kreativitet och kontinuerligt lärande för att sticka ut i dagens snabbföränderliga teknikvärld.

12. Tabnine (Bäst för säker, privat AI-kodassistans)

via Tabnine

Utvecklare brottas ofta med integritetsfrågor, särskilt när de delar känslig kod med AI-verktyg. Alla ingenjörer har upplevt den obehagliga känslan av att undra om nästa autofullständningsförslag kan läcka företagshemlig logik.

Tabnine är utformat för att undanröja dessa bekymmer. Det erbjuder en lokal, air-gapped-lösning som håller din kod exakt där du vill ha den.

Med modeller som uteslutande är tränade på kod med tillåtande licenser är Tabnine din pålitliga partner för snabba, kontextmedvetna kodkompletteringar som ökar utvecklarnas produktivitet.

Tabnines bästa funktioner

Stöd för helt privata, air-gapped-distributioner utan datalagring.

Generera och förklara kod med kontextmedvetna förslag som är skräddarsydda för dina projekt.

Bygg AI-agenter för testning, dokumentation och Jira-implementering.

Validera kod mot interna standarder med anpassade granskningsagenter.

Använd flera LLM:er eller finjustera Tabnine-modeller på dina egna repositorier.

Begränsningar för Tabnine

Begränsade funktioner i gratis- eller basplanerna

Kan förbruka mer systemresurser under lokal modellkörning.

Kräver installation och IT-support för distribution på företagsnivå.

Tabnine-priser

Tabnine Agentic Platform: 59 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Tabnine-betyg och recensioner

G2 : 4,0/5 (över 40 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad användarna säger om Tabnine

Denna G2-recension delar med sig av:

Jag är verkligen imponerad av hur bra den levererar den förväntade koden. Ibland överraskar den mig, särskilt under DSA-övningar, när den identifierar problemet, inklusive tids- och utrymmeskomplexitetsgränserna, och ger kod därefter.

Jag är verkligen imponerad av hur bra den levererar den förväntade koden. Ibland överraskar den mig, särskilt under DSA-övningar, när den identifierar problemet, inklusive tids- och utrymmeskomplexitetsgränserna, och ger kod därefter.

🧠 Visste du att: År 2025 kan LLM automatisera nästan 50 % av allt digitalt arbete. Hur man genomför en effektiv LLM-utvärdering för optimala resultat visar hur man testar och finjusterar dem för konsekvent och tillförlitlig prestanda i verkligheten.

13. WizardLM (Bäst för att följa instruktioner och resonera i komplexa kodningsuppgifter)

via WizardLM

Det är svårt nog att skriva ren kod när det gäller att förklara och testa den. Undvik den extra pressen att underhålla den när det är möjligt.

WizardLM är ett öppen källkods-LLM som är specialanpassat för att följa instruktioner och logiskt resonemang, vilket gör det till ett kraftfullt kodningsverktyg för utvecklare som vill ha mer klarhet i komplexa uppgifter utan att förlita sig på proprietära black boxes.

WizardLM:s bästa funktioner

Tolka vaga eller abstrakta uppmaningar med logiskt, stegvist resonemang

Följ komplexa instruktioner för kodningsuppgifter med flera steg.

Bryt ner nästlad kodlogik i ett tydligt, läsbart format

Stöd för öppna frågor och svar samt kodförklaringar på många språk.

Möjliggör offline, säker distribution som en helt öppen källkodslösning.

Begränsningar för WizardLM

Prestandan kan ligga efter proprietära modeller som GPT-4 eller Claude 3. 5

Kämpar med mycket domänspecifika kodbaser utan finjustering

Långsammare inferenshastigheter på större modeller om de inte är optimerade.

Priser för WizardLM

Anpassad prissättning

WizardLM-betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad användarna säger om WizardLM

Denna Reddit-recension lyfte fram:

Den ger precisa och fullständiga svar på kunskapsbaserade frågor och är oöverträffad av alla andra modeller jag testat inom områdena inferentiellt tänkande och lösning av matematiska problem.

Den ger precisa och fullständiga svar på kunskapsbaserade frågor och är oöverträffad av alla andra modeller jag testat inom områdena inferentiellt tänkande och lösning av matematiska problem.

📖 Läs också: Bästa verktyg för apputveckling

Här är tre ytterligare LLM-verktyg för kodning som inte behandlas i bloggen men som har liknande syfte och funktionalitet:

Amazon CodeWhisperer : Erbjuder kodförslag anpassade till AWS-tjänster, inbyggda säkerhetsskanningar för sårbarheter och sömlös integration med IDE:er som VS Code och JetBrains.

Cody by Sourcegraph : Integreras djupt med din kodbas för att svara på frågor om kod, generera förklaringar och omstrukturera logik.

Magic.dev : Låter dig beskriva programvara i naturligt språk och returnerar distribuerbara fullstack-kodstommar.

LLM(e) avslöjar en hemlighet: kodning blir enklare med ClickUp

LLM har helt omdefinierat hur moderna team arbetar med mjukvaruutveckling.

Som denna guide har visat är dock inte alla LLM lika.

Vissa är utmärkta på resonemang men har svårt med realtidssamarbete. Andra levererar snabba kodförslag men saknar integration med ditt faktiska utvecklingsarbetsflöde. De flesta kräver att utvecklare hoppar mellan IDE:er, chattbottar och uppgiftshanterare bara för att få ett rent resultat.

ClickUp utmärker sig i detta avseende.

Genom att integrera LLM-drivna funktioner direkt i ditt projektarbetsområde låter ClickUp team generera kod, hantera uppgifter och samarbeta på ett och samma ställe. ClickUp eliminerar behovet av separata uppmaningar – ingen kontextväxling.

Om din nuvarande verktygskedja bromsar dig är det kanske dags att registrera dig för ClickUp!