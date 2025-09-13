Hur man automatiserar skrivandet av YouTube-manus med AI

För några decennier sedan drömde barn om att bli astronauter, läkare, ingenjörer eller sångare. Idag talar fler barn om att bli YouTubers. Och ärligt talat är det inte bara barnen.

En studie visade att 54 % av vuxna i USA gärna skulle lämna sina jobb om de kunde försörja sig som heltidsanställda innehållsskapare.

Att vara YouTuber är förstås inte så enkelt som att bara trycka på inspelningsknappen.

Den goda nyheten är att du inte behöver göra allt själv. AI-verktyg förändrar sättet vi skapar videoinnehåll och inleder manusskrivningsprocesser.

Den här artikeln visar hur du automatiserar skrivandet av YouTube-manus med AI och hur mycket av processen som kan göras åt dig.

⭐ Utvalda mallar ClickUp YouTube-mallen fungerar som en digital produktionsstudio där du kan samla dina idéer, utkast, redigeringar och kampanjer på ett och samma ställe. Den sköter det tidskrävande arbetet så att du kan ägna mer tid åt att skapa videor som verkligen når ut till tittarna. Få en gratis mall Håll ordning på varje steg i din videoproduktion med hjälp av YouTube-mallen från ClickUp.

Varför automatisera skrivandet av YouTube-manus?

via Pew Research

YouTube är den mest populära sociala medieplattformen i USA, och mängden innehåll som laddas upp varje minut är häpnadsväckande. Så den stora frågan är: hur sticker du ut och får din YouTube-kanal att växa i ett hav av oändliga videor?

Ja, kvalitet är viktigare än något annat. Men det är konsistensen som får din publik att komma tillbaka. Om du tittar på Reddit-trådar där kreatörer delar med sig av sina rutiner ser du allt från att publicera en gång i veckan till att dela något nytt varje dag.

En skapare delade till och med stolt med sig av

Jag publicerar kortfilmer varje dag. Just nu har jag publicerat 101 kortfilmer under de senaste 101 dagarna🙌

Jag publicerar kortfilmer varje dag. Just nu har jag publicerat 101 kortfilmer under de senaste 101 dagarna🙌

Den typen av engagemang är inspirerande, men det kan också kännas omöjligt att hålla jämna steg med om du gör allt själv. Det är här verktyg för artificiell intelligens kan hjälpa dig att skapa engagerande YouTube-innehåll.

Många av dessa AI-lösningar har också inbyggda verktyg som hjälper dig att skapa engagerande manus och öka publikens engagemang genom relevanta sökordsförslag som fyller luckor i innehållet.

Här är några fler skäl att hoppa på AI-tåget:

Spara värdefull tid genom att låta AI skriva första versionen av ditt manus

Håll en jämn kvalitet på dina uppladdningar utan att kompromissa med den viktiga kvaliteten.

Spara din energi till redigering och kreativitet istället för att stirra på en tom sida

Alla dessa funktioner tillsammans gör det enklare än någonsin att skriva manus för YouTube-videor.

📖 Läs också: Hur man startar en anonym YouTube-kanal

Automatisering av YouTube-manus med AI: Vad du behöver för att komma igång

Innan du börjar automatisera YouTube-manus är det bra att förbereda några viktiga saker. AI fungerar bäst när du ger det tydliga riktlinjer, så att ha rätt input och verktyg redo gör processen smidigare.

Den verkliga magin uppstår när du kombinerar din kreativitet med ett AI-drivet verktyg som kan hjälpa dig att brainstorma idéer, utarbeta utkast och finslipa ditt språk.

På så sätt behåller du kontrollen över tonen och berättarstilen samtidigt som AI hanterar de repetitiva delarna av manusskrivandet. ✍️

Du bör också definiera din målgrupp, eftersom språket och stilen i ett manus för en tutorialkanal till exempel skiljer sig mycket från ett manus som är skrivet för underhållning.

Här är det viktigaste du behöver ha på plats: Ett väldefinierat videotema eller nisch som vägledning för manuset

En tydlig beskrivning av din målgrupp och deras preferenser

En AI-generator för YouTube-manus, till exempel ChatGPT, Jasper eller ClickUp AI

En textredigerare eller ett arbetsflödesverktyg för att förfina och organisera utkastet

Avsätt tid för granskning och redigering så att det slutliga manuset speglar din röst.

📮 ClickUp Insight: De flesta människor är öppna för att använda AI i sitt privatliv, men mer än hälften tvekar att använda det i sitt arbete. De främsta anledningarna är desamma som vi ofta hör: det passar inte smidigt in i deras verktyg, det känns komplicerat att lära sig eller de oroar sig för säkerheten. Föreställ dig nu en AI som redan är en del av din arbetsplats och som är säker att använda. Det är precis vad ClickUp Brain erbjuder. Det fungerar i klartext, överbryggar klyftorna mellan din chatt, dina uppgifter, dokument och kunskaper och undanröjer de vanliga hindren för införandet. Allt som krävs är ett klick för att hitta det du behöver, och du kan fortsätta framåt.

Steg-för-steg-guide: Automatisera YouTube-manus med AI

Låt oss gå igenom de enkla stegen som kan hjälpa dig att göra AI till en pålitlig partner för ditt YouTube-manusskrivande.

Steg 1. Definiera ditt videotema och din målgrupp

Varje bra manus börjar med att du vet vad du vill säga och vem du säger det till. Om din video är avsedd för nybörjare väljer du enkla ord och förklarar grundläggande begrepp. Om den är avsedd för experter kanske du vill gå djupare.

Ta en stund och föreställ dig människorna på andra sidan skärmen. Detta lilla steg hjälper AI att skriva något som talar direkt till dem.

📖 Läs också: Hur man skriver ett manus för en video som engagerar tittarna

Steg 2. Välj rätt AI-manusgenerator

Det finns många verktyg som kan hjälpa dig, men varje verktyg har sina egna styrkor.

ChatGPT är fantastiskt för att väcka nya idéer när du känner dig fast. Jasper är ofta ett utmärkt val när du vill ha ett manus med en stark känsla av videomarknadsföring.

Med dessa verktyg kan du till och med skapa en YouTube-innehållskalender för att hålla dina uppladdningar konsekventa.

💡 Proffstips: Om du använder ClickUp Brain för att skriva manus kan du göra mer än bara skapa utkast. Det kan hjälpa dig att samla dina spridda tankar. Tänk dig att du skriver ner idéer i en anteckning, sparar en länk för senare bruk eller skriver ner feedback från ett möte. Med en enda begäran kan ClickUp Brain forma allt detta till ett fungerande utkast till ditt manus, precis där du redan har dina projekt. Det känns mindre som att växla mellan olika verktyg och mer som att ha en tyst hjälpreda som håller allt på ett ställe. Håll ditt manus, din uppgiftslista och din redigeringstidslinje sammankopplade med ClickUp Brain

🧠 Visste du att: Cirka 70 % av allt som användare tittar på på YouTube kommer från plattformens rekommendationssystem – vilket gör smart manusskrivning i linje med AI-trender till ett strategiskt drag.

📖 Läs också: Bästa AI-manusgeneratorer

Steg 3. Skriv en detaljerad prompt

AI är lite som en vän som lyssnar bättre när du är tydlig.

Istället för att säga ”Skriv ett YouTube-manus om fotografering” kan du prova att säga ”Skriv ett kort YouTube-manus som lär nybörjare hur man tar bättre bilder med sin telefon, i en varm och uppmuntrande ton, och avsluta med en enkel påminnelse om att prenumerera.”

Lägg märke till hur detta ger manuset form redan innan det ens har börjat. Ju mer specifik du är, desto närmare kommer utkastet att ligga det du behöver.

📖 Läs också: De bästa AI-skrivuppgifterna för marknadsförare och skribenter

Steg 4. Granska det första utkastet

Tänk på det första utkastet som en skiss, inte själva målningen. Läs det långsamt och se om det låter som du. Om en mening känns för platt, gör den varmare med dina egna ord.

📌 Exempel: Om AI skriver ”Den här appen är användbar” kan du ändra det till ”Jag har använt den här appen i flera veckor och den har verkligen gjort mitt liv enklare.” Den lilla detaljen får din publik att känna att du talar direkt till dem.

Steg 5. Förfina för tydlighet och flyt

Ett manus är avsett att höras, inte bara läsas, så läs det högt. Låter orden naturliga? Tappar du andan? Om så är fallet, förkorta dem eller dela upp dem.

Du kan till och med lägga till en fråga i början för att locka in tittarna, till exempel: ”Har du någonsin undrat varför dina videor inte får så många klick?” En liten förändring som denna gör att hela manuset känns mer inbjudande.

En annan bra idé är att lära sig att humanisera AI-innehåll, ta det ett steg längre och få dina ord att låta mindre mekaniska och mer som en äkta konversation med din publik.

📖 Läs också: Gratis mallar för podcastmanus för podcasters

Steg 6. Spara de uppmaningar som fungerar

Med tiden kommer du att märka att vissa uppmaningar alltid ger dig ett bra utkast. Spara dem på ett säkert ställe. Du kanske har en för tutorials, en annan för recensioner och en annan för berättelser. Nästa gång du sätter dig för att skriva kan du helt enkelt återanvända dem.

Det kommer att göra manusskrivandet enklare varje gång.

Exempel på AI-promptar för manusskrivning för YouTube

När du skriver YouTube-manus med AI är kvaliteten på prompten avgörande. Hur du formulerar din begäran avgör vilken typ av manus du får tillbaka.

Att skriva bra promptar håller snabbt på att bli en egen färdighet. Faktum är att hela communityn på Reddit delar och förfinar promptar, nästan som hemliga recept som delas mellan kreatörer.

Här är tre förslag som du kan experimentera med och anpassa efter din egen kanal. Se dem som mallar för manusskrivning som du kan anpassa efter din egen stil.

Uppgift 1: För dispositioner

”Skriv en tydlig YouTube-videoöversikt för [Infoga titel]. Dela upp manuset i huvudavsnitt, som inledning, introduktion, viktiga punkter och avslutning. Under varje avsnitt, föreslå vilken typ av innehåll som fungerar bäst, vad tittaren förväntar sig i det ögonblicket och hur man kan hålla flödet engagerande. Inkludera enkla exempel där det behövs.” Förvandla en uppgift eller anteckning till ett redigeringsklart manus direkt i ditt arbetsflöde med hjälp av ClickUp Brain

Denna typ av prompt är perfekt när du behöver struktur innan du fyller i detaljerna. Den ger dig ett solidt ramverk så att du kan fokusera på berättandet istället för att kämpa med ordningen.

Prompt 2: För manus i full längd

”Jag skapar en YouTube-video med titeln [Infoga titel]. Skriv ett detaljerat manus på cirka 2000 ord åt mig. Följ denna struktur: Hook → Intro → Brödtext/förklaring → Problem → Nyckelögonblick/klimax → Slutsats → Uppmaning till handling. Använd ett konversationsspråk som är lätt att följa, som när en vän förklarar något. Lägg till små berättelser eller exempel för att göra det mer relaterbart.” via ChatGPT

Det här verktyget fungerar bra när du vill skapa ett nästan färdigt utkast. Du måste fortfarande lägga till din egen personlighet, men det gör det tunga arbetet åt dig.

📖 Läs också: Bästa programvaran för videomarknadsföring

Uppmaning 3: För krokar

”Hjälp mig att skriva tre olika YouTube-hooks för videon [Infoga titel]. Var och en ska bestå av 3–4 meningar och vara cirka 20 sekunder lång. Hooks ska introducera ämnet direkt, väcka nyfikenhet och ge tittarna en anledning att fortsätta titta utan att klicka bort videon.” via Gemini

Genom att fokusera på sådana uppmärksamhetsfångare säkerställer du att du fångar tittarnas intresse redan under de första sekunderna. Även om du bara använder en version ger flera alternativ dig flexibiliteten att testa vad som fungerar bäst för din publik.

📖 Läs också: Hur man skapar effektfulla produktvideor

Tips för att förbättra AI-genererade manus

AI kan hjälpa dig att komma igång, men hemligheten bakom tusentals visningar är din omsorg och kreativitet. Här är några enkla sätt att göra dina manus mer levande:

Läs manuset högt för dig själv. Du kommer snabbt att märka vilka delar som låter stela och vilka som flyter som ett riktigt samtal. Lite trimning eller omformuleringar här och där gör stor skillnad ✅

Lägg till något personligt. Det kan vara en kort historia, ett snabbt minne eller till och med en liten detalj som bara du skulle säga. Det är det som får dina tittare att känna sig närmare dig ✅

Håll meningarna lätta och lätta att följa. Kortare meningar låter ofta mer naturliga framför kameran och ger dina ord utrymme att andas ✅

Om det första utkastet känns grovt, be AI att göra en ny genomgång och föreslå små förbättringar. Ibland hjälper den här försiktiga fram-och-tillbaka-processen dig att hitta en version som fungerar ✅

Innan du anser att du är klar, kontrollera att manuset fortfarande låter som du. Tittarna dras till din röst, inte en maskins. Att vara trogen dig själv är det som gör ditt innehåll trovärdigt och äkta ✅

📖 Läs också: Exempel på AI-genererat innehåll som kan inspirera dig

Begränsningar vid användning av ChatGPT för kreativa briefs

En användare beskrev sin upplevelse med ChatGPT genom att säga: "Minnesförlusten känns katastrofal. " Och även om det kan låta dramatiskt, fångar det en vanlig frustration.

Verktyget är kraftfullt, men när det glömmer tidigare sammanhang eller missar viktiga detaljer kan det göra ditt arbete svårare istället för enklare. Här är några saker att tänka på:

Ibland lägger den till detaljer som inte är verkliga, vilket innebär att du måste dubbelkolla fakta innan du använder dem.

Idéerna kan börja låta likadana, eftersom verktyget ofta förlitar sig på bekanta mönster istället för att producera något riktigt nytt.

Subtila signaler eller kulturella nyanser kan missas, vilket ger dig en brief som känns för förenklad.

Längre eller strukturerade briefs kan bli repetitiva eller fragmenterade om de inte hanteras noggrant.

Om du använder det för mycket kan det göra dig mindre säker på din egen kreativitet, och med tiden kan ditt arbete förlora en del av sin originalitet.

Verktyget har inte tillgång till sammanhanget för ditt arbete; det enda det har tillgång till är det du delar i prompten.

👀 Rolig fakta: En liten familjeägd taquería i Los Angeles blev viral genom att använda AI för att skriva manus och producera en udda 46 sekunder lång video på bara tio minuter! Klippet fick över 22 miljoner visningar och lockade en ström av kunder till restaurangen.

Upptäck ClickUp – automatisera YouTube-manus på ett smart sätt

När du funderar på att automatisera manusskrivningen för YouTube slutar inte processen när orden väl finns på papperet. Du behöver ett system som hjälper dig att brainstorma, skriva utkast, samarbeta, finslipa och genomföra manuset genom filmning och redigering tills videon är klar.

Det är där ClickUp kommer in. Det knyter samman hela arbetsflödet så att din kreativa process känns mindre överväldigande och mycket mer konsekvent.

Omvandla briefs till manus på några sekunder

Gör dagliga inlägg till en verklig möjlighet med ClickUp Brain

Det svåraste med manusskrivning är ofta att börja från scratch. ClickUp Brain undanröjer det hindret genom att omvandla dina grova anteckningar eller kreativa brief till ett användbart första utkast.

Istället för att stirra på en tom sida ser du omedelbart dina idéer strukturerade i en introduktion, diskussionspunkter och till och med föreslagna övergångar. Detta gör det lättare att förfina än att skapa från grunden.

För kreatörer som producerar flera videor i veckan innebär den skillnaden att de sparar timmar och att dagliga inlägg blir en verklig möjlighet. Genom att lära sig att redigera AI-innehåll kan man se till att manusen känns polerade och autentiska.

💡 Proffstips: Om du vill gå snabbare från en idé till ett färdigt manus gör ClickUp Brain MAX en verklig skillnad. Drivet av premium-AI-modeller som OpenAI, Gemini, Claude, DeepSeek och fler, går det utöver enkel utkastsskrivning och kopplar samman alla dina appar, anteckningar och filer på ett ställe. Det ger kontext till din kreativa process. I genomsnitt sparar ClickUp Brain MAX-användare 1,1 dagar varje vecka och arbetar 4 gånger snabbare än att skriva, samtidigt som de minskar kostnaderna med upp till 88 % jämfört med att hantera flera verktyg. För YouTube-skapare innebär detta att du kan säga din manusidé högt med Talk to Text, få den omedelbart utkastad och sedan förfina den utan att förlora tankegången.

Samarbeta med kollegor i realtid

Se till att manuset återspeglar allas synpunkter innan du går vidare med ClickUp Docs

Ett manus blir nästan alltid bättre av att ses från flera perspektiv. Med ClickUp Docs kan din medförfattare, videoredigerare eller till och med din chef arbeta på samma utkast samtidigt.

De kan lämna kommentarer, föreslå alternativa formuleringar eller peka ut var en starkare inledning skulle kunna hjälpa. Denna samarbetsredigering eliminerar ändlösa e-posttrådar eller spridda Google Docs, och allt förblir kopplat till ditt projekt.

För YouTube-innehållsteam blir det den enda versionen av sanningen för deras YouTube-innehållskalendrar, vilket gör samarbetet smidigt och transparent.

💡 Proffstips: Om du vill börja marknadsföra dina YouTube-videor på andra kanaler för att nå fler tittare kan ClickUp Brain och ClickUp Docs vara till stor hjälp. Här är en snabbguide:

👀 Kul fakta: PUMA använde AI-verktyg via sin byrå Monks och Metas plattform Advantage+ för att lansera en ny reklamkampanj. Det som tidigare tog veckor genomfördes på bara en dag. Den AI-drivna målgruppsanpassningen bidrog till att öka avkastningen på investeringen med 66 % jämfört med tidigare kampanjer.

Hantera produktionsstegen från början till slut

Låt varje åtgärdspost innehålla manuskontexten, så att din redaktör inte behöver gissa med ClickUp Tasks

När manuset är färdigt går arbetet vidare till filmning, redigering och publicering. ClickUp Tasks hjälper dig att dela upp dessa steg i tydliga, spårbara delar.

Du kan dela upp varje uppgift i mindre deluppgifter, tilldela deadlines, tagga teammedlemmar och uppdatera statusar som "Filmning pågår" eller "Redigering klar".

Detta gör produktionen av marknadsföringsvideor enkel och ger dig en tydlig översikt över var varje video befinner sig.

Automatisera arbetsflöden för att hålla projekten igång

Använd påminnelser och triggers för att slippa detaljstyrning med ClickUp Automations

Även de bästa kreativa systemen faller samman om påminnelser och uppdateringar enbart är beroende av minnet.

ClickUp Automations hanterar repetitiva överlämningar och ser till att arbetsflödet fortsätter att flyta. Du kan ställa in triggers som meddelar teammedlemmar när en uppgift ändrar status eller skapa återkommande påminnelser för regelbundna kontrollpunkter.

Denna typ av automatisering sparar dig från att jaga uppdateringar och frigör din energi för faktiskt kreativt arbete. Med tiden bygger det upp konsistens, vilket är något som varje växande YouTube-kanal behöver.

📌 Exempel: Så fort ditt manusstatus ändras till "Redo för redigering" får din redaktör automatiskt ett meddelande om uppgiften. Eller så delar ClickUp Brain varje fredag en schemalagd analysrapport, så att du kan granska resultatet utan extra ansträngning.

Organisera och hantera allt på ett och samma ställe

När dina manus och uppgifter är synkroniserade kan du organisera allt på ett strukturerat sätt.

Här kommer YouTube-mallen från ClickUp väl till pass. Tänk på den som din personliga produktionsstudio, fast digital.

Få en gratis mall Fokusera mindre på logistik och mer på att skapa innehåll som väcker genklang med hjälp av ClickUps YouTube-mall.

Idéer, utkast, redigeringar och kampanjer finns samlade i denna mall för videoproduktion:

Planera, organisera och hantera varje steg i din videoproduktion, från brainstorming till uppladdning, så att du aldrig tappar bort en bra idé.

Samarbeta med redaktörer, designers eller social media-ansvariga i realtid, oavsett om det gäller en uppdatering av miniatyrbilder eller lanseringsdatum för en kampanj.

Spåra framstegen från checklistor före produktion till rapporter efter produktion, så att varje video går framåt utan förseningar.

Ljus, kamera, ClickUp

Varje bra video avslutas med en slutscen, och detta är vår. Vi har undersökt hur AI kan göra YouTube-manusskrivning snabbare, smartare och mycket mindre stressande.

Oavsett om du brainstormar idéer för en anonym YouTube-kanal eller producerar videor där du själv är i centrum är hemligheten densamma: konsekvent innehållsskapande med stöd av ett tillförlitligt arbetsflöde.

Med AI och ClickUp behöver ditt arbetsflöde för innehållsskapande inte kännas splittrat eller överväldigande. Istället finns varje steg, från idé till publicering, samlat på ett strukturerat ställe, vilket hjälper dig att skapa videor snabbare, smartare och med förvissningen om att din kanal kan växa på en stabil grund.

Enkelt uttryckt får du förtroende för att din kanal drivs av ett stabilt system som är utformat för tillväxt.

Registrera dig på ClickUp idag och låt din nästa videoidé flöda från tanke till skärm utan problem!