De 10 bästa verktygen för att mäta varumärkets synlighet

Även den bästa produkten betyder lite om din målgrupp inte vet att den finns. Utan synlighet kan ditt varumärke lika gärna vara osynligt.

Här kan rätt verktyg för röstandel hjälpa dig att mäta ditt varumärkes synlighet, jämföra ditt eget varumärke med konkurrenterna och spåra hur stor del av konversationen online som ditt varumärke faktiskt äger.

I den här artikeln går vi igenom de bästa verktygen för att mäta synlighet i digitala kanaler och förbättra ditt varumärkes digitala marknadsföringsstrategier, marknadsföringsresultat och marknadsandelar.

Här är en jämförelse av de bästa verktygen för att mäta varumärkets synlighet, så att du kan välja det som passar bäst för dina behov av varumärkesövervakning och rapportering:

Ett varumärke är en röst, och en produkt är ett minne.

De bästa verktygen för att mäta varumärkets synlighet spårar omnämnanden av varumärket med kontext för att visa om ditt varumärke vinner mark, hur ditt varumärkes närvaro står sig jämfört med andra i din bransch och hur varumärkets synlighet ser ut i alla marknadsföringskanaler, inklusive sökresultat och betald annonsering.

Så här väljer du rätt verktyg för att mäta varumärkets synlighet. Du bör leta efter vissa viktiga funktioner:

Spåra omnämnanden i SERP, sociala medier, bloggar och nyhetssajter för fullständig rösttäckning .

Ger realtidsanalys av röststyrka för att upptäcka förändringar i synlighet när de inträffar.

Jämför ditt varumärkes andel direkt med konkurrenterna för att få bättre insikter om marknadsandelar.

Erbjuder anpassningsbara instrumentpaneler för mätvärden som visningsandel, sentiment och röstdata.

Inkluderar sentimentanalys för att utvärdera tonen i konversationer om varumärket på olika plattformar.

👀 Rolig fakta: Burger King riktade en gång in sig geografiskt mot McDonald's-restauranger och erbjöd Whopper-kuponger endast när användarna befann sig i närheten av en McDonald's-restaurang.

I listan nedan presenterar vi några specialiserade verktyg som hjälper dig att beräkna impressionsandel, övervaka omnämnanden av varumärket och spåra konversationer online för att få värdefulla insikter.

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad beskrivning av hur vi granskar programvara på ClickUp.

1. ClickUp (Bäst för marknadsföringsprojektledning med teamsamarbete)

Koppla ihop ditt marknadsföringsteams arbete med konkreta resultat genom att byta till ClickUp

Om dina marknadsföringsinsatser är välplanerade men dåligt genomförda kan ditt varumärkes röst gå förlorad innan den någonsin når din målgrupp.

Tilldela uppgifter med deadlines för att förbättra produktiviteten med ClickUp Tasks

ClickUp hjälper marknadsföringsteam genom att erbjuda en gemensam plattform för att planera, genomföra och spåra alla delar av en kampanj i olika marknadsföringskanaler.

Skapa arbetsflöden med ClickUp Tasks , där uppgifter tilldelas skribenter, redaktörer, designers och SEO-ansvariga.

Dela upp stora marknadsföringskampanjer i mindre, genomförbara uppgifter, till exempel genom att tilldela ett team att skriva blogginlägg och ett annat att förbereda Google Ads.

Tagga, schemalägg och övervaka uppgifter så att alla vet vad de ansvarar för och när det ska vara klart.

Arbeta utan flaskhalsar och få bättre synlighet med ClickUp Tasks

Spåra framsteg enkelt och justera mål när det behövs med ClickUp Dashboards

I stället för att växla mellan kalkylblad och meddelanden för att kontrollera framstegen kan du dessutom använda ClickUps dashboards för att skapa livevisningar av viktiga mått på varumärkeskännedom och få djupare insikter.

En innehållsansvarig kan till exempel bädda in en Google Analytics-instrumentpanel för att spåra organisk söktrafik eller visningsandel från en enskild kampanj. Detta gör det enklare att koppla teamets arbete till verkliga resultat i form av webbplatstrafik, varumärkesomnämnanden och röstandel.

ClickUp är kompatibelt med verktyg som Google Analytics, HubSpot och sociala lyssningsplattformar, vilket ger dig större flexibilitet att koppla samman datakällor som är viktiga för din varumärkesstrategi.

Här är en steg-för-steg-guide med bilder som visar hur du skapar en instrumentpanel för marknadsföringsprojektledning.

ClickUps bästa funktioner

Planera och hantera marknadsföringskampanjer över flera kanaler med anpassade arbetsflöden.

Spåra kampanjresultat med hjälp av realtidsdashboards med inbäddade analyser.

Samarbeta mellan team med inbyggda verktyg som ClickUp Docs ClickUp Chat och ClickUp Whiteboards som hjälper dig att brainstorma, skapa och hantera innehåll.

Automatisera processer, skapa innehåll och dra slutsatser från dina data med hjälp av ClickUp Brains AI-assistans.

Tilldela uppgifter med beroenden och prioriteringar för att säkerställa att kampanjens deadlines hålls.

Integrera med över 200 verktyg, inklusive Google Analytics, HubSpot och Slack, för att samla röstdata.

Begränsningar för ClickUp

Den initiala installationen kan vara överväldigande för team som är nya inom projektledningsprogramvara.

Vissa användare rapporterar att prestandan på mobila enheter ligger efter den på stationära datorer.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 10 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 300 recensioner)

Vad användarna säger om ClickUp

Denna G2-användare noterade:

Som VD med ansvar för flera medieinitiativ och en utbildningsakademi har ClickUp blivit min favoritplattform för att hålla allt samordnat. Jag använder den för att hantera redaktionella arbetsflöden, automatisera rutinuppgifter, driva CRM-pipelines för kundkontakter och till och med spåra framsteg i utbildningskurser. Mångsidigheten är oöverträffad.

📖 Läs också: Marknadsföringsverktyg för småföretag

2. Semrush (bäst för att kombinera SEO- och PPC-data för att mäta ett varumärkes andel av sökningarna)

via Semrush

Om ditt team har svårt att förstå hur stor del av sökkonversationerna ditt varumärke faktiskt äger, kan Semrushs verktyg Keyword Gap och Market Explorer visa det på några sekunder.

Dessa funktioner visar exakt var ditt varumärke ligger i sökmotorresultaten jämfört med konkurrenterna, ända ner till de relevanta sökord de rankas för och det innehåll som driver deras varumärkesomnämnanden.

I stället för att bara visa trafikstatistik, bryter Semrush ner ditt varumärkes andel inom organisk sökning, PPC-kampanjer och till och med Google Ads-visningsandel.

Semrushs bästa funktioner

Analysera ett varumärkes andel av sökningar i organiska och betalda sökningar, LLM och Google Shopping.

Jämför ditt varumärkes SEO med konkurrenternas med hjälp av trafik, sökord och backlink-skillnader.

Spåra varumärkets röstdata genom sentiment, SERP-funktioner och AI-genererade nyckelordskluster.

Mät intrycksandelar och engagemangstrender via Market Explorer och EyeOn.

Upptäck överlappningar mellan organiska sökningar och PPC-sökord för att anpassa budskapet i olika kanaler.

Semrushs begränsningar

Trafikuppskattningar kan skilja sig från GA4-data, särskilt för nischade webbplatser.

Inlärningskurvan kan vara brant för nybörjare på grund av funktionernas omfattning.

Priset kan öka med tillägg som innehåll och projektledning för sociala medier.

Semrush-priser

Pro : 139,95 $/månad per användare

Guru : 249,95 $/månad per användare

Företag: 499,95 $/månad per användare

Semrush-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 2 600 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 200 recensioner)

Vad användarna säger om Semrush

Denna Capterra-användare framhöll:

Jag använder semrush främst för dess domänöversikt och sökordsfunktioner. Det hjälper mig att snabbt utvärdera konkurrenter och potentiella kunder, samt att undersöka ämnen på sidan.

Jag använder semrush främst för dess domänöversikt och sökordsfunktioner. Det hjälper mig att snabbt utvärdera konkurrenter och potentiella kunder, samt att undersöka ämnen på sidan.

💡 Proffstips: Har du svårt att bevisa vad som fungerar i dina kampanjer? Marknadsförings-KPI:er du behöver spåra visar dig exakt vilka mätvärden som är viktiga, så att du kan fatta smartare beslut snabbare utan att behöva gräva i kalkylblad.

3. Mention (bäst för realtidsövervakning av varumärket över olika kanaler)

via Mention

När det sker en kraftig ökning av omnämnanden av varumärket – positiva eller negativa – är snabbhet viktigt.

En av Mentions mest värdefulla funktioner är dess realtidsvarningar, som meddelar dig så fort ditt varumärke nämns på sociala medier, bloggar, forum eller nyhetskanaler.

Denna snabbhet ger ditt marknadsföringsteam och dina PR-chefer en fördel, eftersom de kan dra nytta av plötslig uppmärksamhet eller hantera potentiella motreaktioner.

Nämn de bästa funktionerna

Spåra omnämnanden av varumärket i sociala medier, bloggar, forum och nyhetskanaler i realtid.

Upptäck sentiment och känslor bakom omnämnanden med hjälp av AI-driven analys.

Använd anpassningsbara varningar och boolesk sökning för att finjustera övervakningens precision.

Publicera och schemalägg inlägg på Facebook, Instagram, LinkedIn och X från en enda kontrollpanel.

Analysera engagemang, räckvidd och inflytande av omnämnanden med inbyggd social analys.

Begränsningar för omnämnanden

Gränssnittet kan vara överväldigande för förstagångsanvändare.

Sentimentanalys kan ibland felklassificera emotionella tonfall.

Filtrering av dubbla omnämnanden är inkonsekvent vid högre volymnivåer.

Priser för omnämnanden

Solo: 49 $/månad per användare

Pro: 99 $/månad per användare

Pro Plus: 179 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Omnämn betyg och recensioner

G2 : 4,3/5,0 (över 440 recensioner)

Capterra: 4,7/5,0 (290+ recensioner)

Vad användarna säger om Mention

Denna G2-användare betonade:

Jag älskar hur Mention kan söka efter omnämnanden utan varumärkesnamn i artikeltexter och hitta de (annars) dolda bakåtlänkarna till min webbplats som hjälper mig att spåra mina marknadsföringsinsatser. Det ger också en överblick över webbplatser, vilket ibland kan vara till hjälp när det finns en betalvägg för en artikel som handlar om ditt varumärke.

Jag älskar hur Mention kan söka efter omnämnanden utan varumärkesnamn i artikeltexter och hitta de (annars) dolda bakåtlänkarna till min webbplats som hjälper mig att spåra mina marknadsföringsinsatser. Det ger också en överblick över webbplatser, vilket ibland kan vara till hjälp när det finns en betalvägg för en artikel som handlar om ditt varumärke.

✨ Bonustips ClickUp Brain, den kraftfulla AI-tekniken som är integrerad i ClickUp, gör allt från att söka på webben för att analysera varumärkesomnämnanden under veckan till att analysera supportärenden för att generera sammanfattningar av sentiment. Använd ClickUp Brain för att få fram insikter och analysera åsikter om ditt varumärke från omnämnanden online

4. Brand24 (Bäst för att mäta varumärkets inflytande och mediepåverkan)

via Brand24

När omnämnandena av ditt varumärke ökar är det lätt att bli entusiastisk över konsumenternas intresse, men alla omnämnanden har inte samma betydelse.

Brand24:s Influence Score hjälper dig att identifiera inte bara vem som pratar om ditt varumärke, utan också hur stort inflytande de har. Verktyget skiljer mellan en tweet från en nischskapare med 200 följare och en omnämning från en topprankad teknikjournalist, så att du kan prioritera det innehåll som verkligen påverkar ditt varumärke.

Med inbyggd sentimentanalys och visuella diagram över röstandelar blir det också enklare att rapportera resultat till intressenter.

Brand24:s bästa funktioner

Identifiera de mest inflytelserika personerna som nämner ditt varumärke på sociala medier med hjälp av det egenutvecklade verktyget Influence Score .

Övervaka omnämnanden av varumärket i sociala medier, forum, bloggar och recensionssajter i realtid.

Spåra varumärkets sentiment och filtrera omnämnanden efter känsla eller räckvidd.

Skapa visuella rapporter med röstanalys, inklusive diagram för visningsandel och räckvidd.

Utnyttja AI-verktyg för att upptäcka trender och avvikelser, generera insikter och mycket mer.

Exportera data för djupare analys eller rapportering till intressenter.

Brand24:s begränsningar

Avancerade filtreringsalternativ är begränsade i lägre prisnivåer.

Sentimentklassificering kan ibland misstolka sarkasm eller slang.

Slack- och Teams-integrationer kräver manuell konfiguration.

Priser för Brand24

Individuell : 199 USD/månad per användare

Team : 299 $/månad per användare

Pro : 399 $/månad per användare

Företag : 599 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Brand24-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5,0 (över 320 recensioner)

Capterra: 4,7/5,0 (över 150 recensioner)

Vad användarna säger om Brand24

Denna kommentar på Reddit lyfte fram:

Brand24 låter dig spåra valfritt nyckelord på internet, men de extra filtren är verkligen till stor hjälp. Jag håller till exempel också ett öga på vissa influencers när de nämner det specifika nyckelordet.

Brand24 låter dig spåra valfritt nyckelord på internet, men de extra filtren är verkligen till stor hjälp. Jag håller till exempel också ett öga på vissa influencers när de nämner det specifika nyckelordet.

📮 ClickUp Insight: 24 % av de anställda säger att repetitiva uppgifter hindrar dem från att utföra meningsfullt arbete, medan ytterligare 24 % känner att deras talanger inte utnyttjas fullt ut. Det innebär att nästan hälften av arbetskraften känner sig fast och förbisedd. 💔 ClickUp återför fokus till det som är viktigast – effektivt arbete. Dess AI-agenter sköter rutinuppgifter med enkla, triggerbaserade automatiseringar. När en uppgift har markerats som slutförd kan AI till exempel tilldela nästa uppgift, skicka påminnelser i rätt tid eller uppdatera projektets framsteg – utan att några manuella steg krävs. 💫 Verklig effekt: STANLEY Security minskade rapporteringstiden med över 50 % genom att använda ClickUps flexibla rapporteringsfunktioner, vilket gjorde att deras team kunde ägna mer tid åt analys och mindre tid åt formatering.

📖 Läs också: Exempel och mallar för projektledningsdashboards

5. Awario

via Awario

Vad är värre än att varumärket inte nämns alls? Tänk dig att du märker en plötslig ökning av varumärkesomnämnanden, bara för att upptäcka att hälften av dem inte har något samband med ditt eget varumärke. Det är där Awario visar sitt värde.

Den avancerade booleska sökfunktionen gör att du kan styra exakt vad du spårar och vad du ignorerar. För team som övervakar varumärkeskommunikation i mycket konkurrensutsatta eller bullriga miljöer är denna nivå av kontroll avgörande.

Du kan ställa in regler för att spåra kampanjhashtags, filtrera efter sentiment och gruppera insikter efter plats eller kanal.

Awarios bästa funktioner

Använd boolesk sökning för att filtrera och förfina omnämnanden online med precision.

Övervaka konversationer om varumärket på sociala medier, bloggar, forum och nyhetskanaler.

Spåra varumärkets sentiment, demografi och platsbaserade trender

Identifiera influencers utifrån räckvidd och engagemang för att utvärdera varumärkets prestanda.

Skapa white label-rapporter om marknadsandelar för konkurrenter, kampanjer eller regioner.

Awarios begränsningar

Tillgången till historiska data är begränsad i baspaketen.

Noggrannheten i sentimentanalysen varierar beroende på språk.

Inga inbyggda publicerings- eller engagemangsverktyg

Awarios prissättning

Startpaket: 29 $/månad per användare

Pro: 89 $/månad per användare

Företag: 249 USD/månad per användare

Awario-betyg och recensioner

G2 : 4,0/5,0 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,3/5,0 (45+ recensioner)

Vad användarna säger om Awario

I denna G2-recension står det:

En av de bästa sakerna med Awario är dess 360-graders övervakning av sociala medier. Deras teknik spårar alla omnämnanden från flera sociala medieplattformar som Twitter, Reddit, Meta, etc.

En av de bästa sakerna med Awario är dess 360-graders övervakning av sociala medier. Deras teknik spårar alla omnämnanden från flera sociala medieplattformar som Twitter, Reddit, Meta, etc.

💡 Proffstips: Har du tappat koll på kampanjens tidsplan och kundernas förväntningar? Vår guide till hantering av marknadsföringskampanjer visar dig hur du planerar, genomför och levererar resultat.

6. Meltwater (Bäst för företagsanpassad röstanalys i nyheter och sociala medier)

via Meltwater

De flesta verktyg spårar sociala medier, men Meltwater går ett steg längre genom att kombinera omnämnanden av varumärken från både nyhetssajter och sociala plattformar.

Dessutom kombinerar Meltwaters AI-drivna röstanalys sentiment, räckvidd och frekvens för att visa inte bara vem som pratar, utan också hur viktigt det är. Du kan filtrera efter geografi, medietyp, inflytandenivå eller kampanjtaggar, vilket gör det enklare att mäta delningar och varumärkets prestanda i olika regioner och branscher.

Under en global produktlansering kan ett varumärke till exempel jämföra omnämnanden i sociala medier med traditionell pressbevakning och spåra vilka marknadsföringskanaler som har störst effekt i realtid.

Meltwaters bästa funktioner

Kombinera sociala medieplattformar, bloggar och nyhetssajter i ett enda övervakningssystem.

Använd AI-driven röstanalys för att spåra tonfall, räckvidd och trendförändringar över tid.

Filtrera efter språk, region eller medietyp för att lokalisera spårningen av varumärkets sentiment.

Jämför varumärkets andel jämfört med konkurrenterna med hjälp av anpassningsbara marknadsföringsdashboards.

Utnyttja historiska data för långsiktig trendrapportering och strategisk planering.

Meltwaters begränsningar

Priserna är anpassade efter kundens behov och kan vara dyra för små team.

Gränssnittet kan upplevas som komplicerat för team som är vana vid enklare verktyg.

Installationen kräver hjälp med onboarding för att fullständigt konfigurera spårning och rapporter.

Meltwaters prissättning

Anpassad prissättning

Meltwater-betyg och recensioner

G2 : 4,0/5,0 (över 2 200 recensioner)

Capterra: 4,0/5,0 (90+ recensioner)

Vad användarna säger om Meltwater

Denna G2-recension delade:

Meltwater är ett fantastiskt verktyg som jag främst använder för att lyssna på sociala medier och spåra omnämnanden i media. Att kunna spåra omnämnanden, schemalägga inlägg på sociala medier och utveckla riktade söktermer har varit en game changer.

Meltwater är ett fantastiskt verktyg som jag främst använder för att lyssna på sociala medier och spåra omnämnanden i media. Att kunna spåra omnämnanden, schemalägga inlägg på sociala medier och utveckla riktade söktermer har varit en game changer.

📖 Läs också: Gratis mallar för digitala marknadsföringsrapporter för datadrivna insikter

7. Sprout Social (bäst för konkurrensanalys på sociala medier)

via Sprout Social

Låt oss säga att din kampanj fick 50 000 gillamarkeringar. Fantastiskt – men om din främsta konkurrent fick 150 000 på samma dag finns det uppenbarligen mer att analysera. Sprout Social hjälper dig att mäta röststyrka i sitt sammanhang, inte isolerat.

Denna marknadsanalysprogramvaras konkurrenskraftiga benchmarkingverktyg hjälper dig att spåra ditt eget varumärkes prestanda jämfört med konkurrenterna och ger dig en realtidsbild av varumärkets synlighet, intrycksandel och engagemangsnivåer.

Från sentimentanalys till delbara rapporter och publiceringsverktyg – Sprout Social är utvecklat för att hjälpa dig att få ut mesta möjliga av dina marknadsföringsmål.

Sprout Socials bästa funktioner

Jämför varumärkets prestanda med konkurrenterna på de stora sociala medierna.

Spåra omnämnanden av varumärket, engagemangstrender och sentiment i realtid.

Få AI-drivna insikter för en djupare analys av prestanda.

Se innehåll, målgrupp och kanalinsikter på ett ögonblick med enhetliga instrumentpaneler.

Automatisera rapporteringen på sociala medier med exporterbara sammanfattningar av röstdata.

Övervaka kampanjens effekt med hjälp av visningsandelar och engagemangsstatistik.

Begränsningar för Sprout Social

Premiumfunktioner som konkurrensanalys är endast tillgängliga i högre prisnivåer.

Kan bli dyrt för små team som hanterar flera profiler.

Tillgången till historiska data är begränsad i instegspaketen.

Priser för Sprout Social

Standard : 199 USD/månad per användare

Professional : 299 USD/månad per användare

Avancerat : 399 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Sprout Social-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5,0 (över 2 400 recensioner)

Capterra: 4,4/5,0 (över 530 recensioner)

Vad användarna säger om Sprout Social

I denna G2-recension står det:

Mycket enkelt att lägga till nya kanaler och upptäcka nyckelord för övervakning, mycket enkelt att filtrera för att få fram exakt rätt innehåll, ganska intuitivt gränssnitt för svar och publicering, och supporten har varit pålitlig enligt min erfarenhet.

Mycket enkelt att lägga till nya kanaler och upptäcka nyckelord för övervakning, mycket enkelt att filtrera för att få fram exakt rätt innehåll, ganska intuitivt gränssnitt för svar och publicering, och supporten har varit pålitlig enligt min erfarenhet.

💡 Proffstips: Är du osäker på vad du ska säga, när och var? Genom att skapa en effektiv marknadsföringsstrategi kan du utforma budskap som verkligen når fram och konverterar.

8. Google Trends (bäst för att spåra allmänhetens sökintresse i realtid)

via Google

När ditt varumärke är på uppgång är Google Trends ofta det första stället där du märker det.

Detta kostnadsfria verktyg för röstandel hämtar information direkt från globala sökmotorresultat för att visa vad världen söker efter, minut för minut.

Till skillnad från verktyg som bygger på social lyssnande eller manuell spårning erbjuder Google Trends en sökbaserad ögonblicksbild av varumärkets synlighet, konsumenternas efterfrågan och marknadens buzz i Googles sökområde, inklusive YouTube.

Google Trends bästa funktioner

Visualisera sökintresset i realtid i olika länder, regioner och städer.

Jämför ett varumärkes andel av sökningarna med konkurrenterna över tid.

Analysera produktbehovet genom att observera säsongsbetonade och långsiktiga trender.

Upptäck populära sökfrågor, nyhetsökningar och nya intressen.

Använd historiska data för att analysera tidigare kampanjers effekt eller planera för framtida kampanjer.

Begränsningar i Google Trends

Saknar sentimentanalys eller röstspecifika mätvärden.

Inga omnämnanden av sociala medier eller varumärken utanför sökdata

Inget API för anpassad automatisering eller integrering av instrumentpaneler

Priser för Google Trends

Gratis

Google Trends-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5,0 (över 230 recensioner)

Capterra: 4,7/5,0 (30+ recensioner)

Vad användarna säger om Google Trends

Denna G2-recension lyfte fram:

Google Trends ger realtidsinformation om vad människor söker efter runt om i världen. Jag uppskattar hur enkelt det är att jämföra söktermer, identifiera nya trender och utforska intressen per region eller tidsperiod. Gränssnittet är överskådligt, interaktivt och användarvänligt även för dem som inte har någon datakunskap.

Google Trends ger realtidsinformation om vad människor söker efter runt om i världen. Jag uppskattar hur enkelt det är att jämföra söktermer, identifiera nya trender och utforska intressen per region eller tidsperiod. Gränssnittet är överskådligt, interaktivt och användarvänligt även för dem som inte har någon datakunskap.

👀 Rolig fakta: Adidas och Puma grundades av bröderna Adolf och Rudolf Dassler, som blev osams. Deras familjefejd utvecklades till en global sneakerkrig.

9. Digimind (nu Onclusive Social) (Bäst för djupgående konkurrensinformation)

via Digimind

När varumärken försöker mäta sin marknadsnärvaro är data begränsad till likes, omnämnanden och antal följare. Varumärkeskännedom handlar dock också om berättelsen.

Digimind (nu en del av Onclusive Social) hjälper företag att tolka dessa lager med hjälp av en kombination av verktyg för social lyssnande och marknadsinformation som går utöver ytliga mätvärden. Med det kan du övervaka vad kunder, konkurrenter och hela branscher säger i nyheter, bloggar, forum och sociala plattformar.

Men plattformens största styrka ligger i dess förmåga att kombinera sentimentanalys, influencer-spårning, rykteshantering och trendprognoser för att ge en 360-graders bild av ditt varumärkes synlighet.

Digiminds bästa funktioner

Övervaka konversationer på sociala medier, bloggar, forum och nyhetssajter i realtid.

Analysera sentiment, de mest inflytelserika personerna och publiktrender med hjälp av AI-baserade insikter .

Spåra varumärkets rykte och identifiera tidiga tecken på kriser

Jämför kampanjens genomslagskraft, förtjänad media och röststyrka med konkurrenterna.

Skapa anpassningsbara instrumentpaneler och exportera rapporter i flera format.

Digiminds begränsningar

Prissättningen är inte transparent och kräver en anpassad offert.

Vissa användare rapporterar om tillfälliga fördröjningar med LinkedIn-integrationer.

Brantare inlärningskurva för användare som är nya på sociala intelligensplattformar för företag

Digiminds prissättning

Anpassad prissättning

Digiminds betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 210 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (15+ recensioner)

Vad användarna säger om Digimind

I denna recension på Capterra står det:

Utan Digimind är det nästan omöjligt att hålla koll på vetenskapliga publikationer. Jag rekommenderar det varmt.

Utan Digimind är det nästan omöjligt att hålla koll på vetenskapliga publikationer. Jag rekommenderar det varmt.

📖 Läs också: De bästa verktygen för varumärkeskännedom som ökar din synlighet

10. Hootsuite (Bäst för konkurrensanalys och skalbara insikter om sociala medier)

via Hootsuite

När dina resultat på sociala medier stagnerar beror det ofta inte på att ditt innehåll är dåligt, utan på att du inte mäter rätt saker.

Hootsuite gör det enklare att förstå varför vissa inlägg blir populära medan andra inte når fram, genom att erbjuda kraftfulla analysverktyg och konkurrentjämförelser.

Detta verktyg för social lyssning hjälper team att jämföra sina resultat med branschgenomsnittet, spåra de bästa tidpunkterna för att publicera inlägg och upptäcka trender innan de når sin topp.

Hootsuites bästa funktioner

Analysera konkurrenternas prestanda på Instagram, Facebook och X med benchmarkingverktyg.

Spåra sentiment, engagemang och publiktillväxt med anpassade analyser.

Använd AI för att generera bildtexter, hashtags och inläggsidéer baserat på aktuella trender.

Samla meddelanden från alla plattformar i en gemensam inkorg med automatiserade regler.

Övervaka omnämnanden av varumärket och publikens åsikter under 7 till 30 dagar, beroende på plan.

Hootsuite-begränsningar

Planerna kan snabbt bli dyra för växande team.

Vissa användare rapporterar att det finns en inlärningskurva för avancerade analysfunktioner.

Social lyssnande är begränsat i lägre prisplaner.

Hootsuite-priser

Standard : 149 USD/månad per användare

Avancerat : 399 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Hootsuite-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 6 200 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 3 800 recensioner)

Vad användarna säger om Hootsuite

Denna G2-recension innehöll:

Jag älskar den djupgående analysen som gör det mycket enkelt att använda och som också gör att jag kan publicera på flera platser samtidigt utan att behöva logga in på flera kanaler. Det ger mig lyssningsverktyg som gör det enkelt att förstå kundernas åsikter.

Jag älskar den djupgående analysen som gör det mycket enkelt att använda och som också gör att jag kan publicera på flera platser samtidigt utan att behöva logga in på flera kanaler. Det ger mig lyssningsverktyg som gör det enkelt att förstå kundernas åsikter.

📖 Läs också: De bästa alternativen till Hootsuite

👀 Rolig fakta: Varumärkeslojalitet kan överväga logik. I blindtester föredrar många konsumenter smaken av Pepsi, men väljer ändå Coca-Cola baserat på varumärkesuppfattningen.

Här är fyra ytterligare användbara verktyg som kompletterar eller utökar funktionerna hos de verktyg för röstandel som redan har diskuterats:

BrandMentions : Övervakar omnämnanden av varumärket i bloggar, forum, nyheter och recensionssajter, och inkluderar sentiment- och inflytandepoäng.

Zignal Labs : Spårar sentiment, räckvidd och felaktig information om ett visst varumärke i realtid i TV, radio, online-nyheter och sociala medier.

Socialbakers (nu en del av Emplifi) : Erbjuder djupgående analyser av målgruppens beteende, innehållstrender och konkurrensjämförelser för marknadsföringsteam som utvecklar långsiktiga strategier för sociala medier.

Bli samtalsämnet i stan med ClickUp

Alla marknadsföringsteam vill att deras varumärke ska vara det första man tänker på, men det är bara möjligt om du är först i konversationen.

Verktyg för marknadsandel hjälper dig att mäta närvaron, analysera hur människor pratar om ditt varumärke och jämföra din synlighet med konkurrenterna, vilket i slutändan driver på företagets tillväxt.

