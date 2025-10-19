15 gratis mallar för ansökningar om bidrag för ideella organisationer

Att säkra finansiering för ideella organisationer genom bidrag kan vara en mycket konkurrensutsatt uppgift. Det tar tid och förberedelser att hitta rätt möjligheter, anpassa dem till finansieringsorganisationens uppdrag, planera projekt och utveckla framgångsrika bidragsförslag.

En studie från Grant Station visade att 61 % av de som söker bidrag förlitar sig på endast en eller två personer för att hantera hela processen med att skriva och skicka in ansökningar om ekonomiskt stöd, vilket gör det ännu svårare att hänga med.

För att sticka ut och vinna bidrag behöver ideella organisationer välstrukturerade, personliga ansökningar utan att lägga ner timmar på manuellt arbete. Det är där en mall för bidragsansökningar för ideella organisationer kommer väl till pass.

I den här artikeln delar vi med oss av några av de mest effektiva mallarna för ansökningar om bidrag som hjälper dig att skapa övertygande ansökningar. Är du redo att skriva en vinnande ansökan?

Vad är mallar för anslagsförslag för ideella organisationer?

Mallar för ansökningar om bidrag för ideella organisationer är färdiga dokument som är utformade för att hjälpa organisationer att strukturera sina finansieringsansökningar på ett effektivt sätt.

Här är alla viktiga element som de erbjuder när det gäller ideella organisationer:

Följebrev som presenterar den ideella organisationen , dess uppdrag och syftet med ansökan om bidrag

Sammanfattning som sammanfattar hela ansökan, inklusive problemet, det föreslagna projektet och förväntad effekt.

Behovsanalys som definierar den fråga som projektet behandlar, stödd av relevant data och sammanhang.

Projektmål och syften som beskriver mätbara resultat och genomförbara åtgärder för att uppnå dem.

Projektbudget med detaljerade uppgifter om förväntade utgifter, önskade finansieringskällor, utrymme för ytterligare finansiering och en ansvarsfull finansiell planering.

Vad kännetecknar en bra mall för bidragsansökningar?

En väl utformad mall för ansökan om bidrag kan hjälpa dig att hitta bidrag, utarbeta diversifierade planer för insamling av medel och skapa koncisa förslag för dessa.

Tänk på dessa exempel: En ideell organisation som söker utbildningsbidrag använder en mall som innehåller en tydlig behovsbeskrivning, viktiga delar av en mätbar handlingsplan och en detaljerad projektbudget, vilket hjälper dem att säkra finansiering från en stor stiftelse.

En lokal hälsoorganisation ansöker om forskningsbidrag hos en myndighet med hjälp av en strukturerad mall med en sammanfattning, projektbeskrivning och utvärderingsplan, som visar att organisationen är i linje med finansiärens prioriteringar.

Det som dessa framgångsrika mallar har gemensamt är deras förmåga att guida ideella organisationer i att presentera ett övertygande och komplett underlag för finansiering.

Här är vad du bör tänka på när du väljer din ideala mall:

✅ Innehåller viktiga avsnitt som följerbrev, sammanfattning, behovsbeskrivning, projektmål, metodik och budget.

✅ Ger strukturerade uppmaningar för mätbara resultat, genomförbara planer och utvärderingskriterier för att mäta framgång.

✅ Anpassa projektmålen efter finansieringsorganisationens uppdrag och krav .

✅ Erbjuder ett logiskt flöde som berättar en övertygande historia samtidigt som det uppfyller riktlinjerna för inlämning.

✅ Hjälper bidragsförfattare att upprätthålla tydlighet och konsekvens genom hela bidragsförslaget.

Mallar för ansökningar om bidrag för ideella organisationer i korthet

Här är en sammanfattande tabell över mallar för ansökningar om bidrag för ideella organisationer:

De 15 bästa mallarna för ansökningar om bidrag

På Reddit diskuterar ideella organisationer ofta hur mycket tid det egentligen tar att skriva ansökningar om bidrag.

En användare berättade:

För närvarande skulle detta ta mig minst 30 timmar i veckan

En annan noterade dock att

Mitt mål är att lämna in 3–4 större ansökningar per år och 3–4 mindre ansökningar, där jag definierar större ansökningar som tillgång till en förnybar finansieringskälla.

Oavsett vad som är det bästa alternativet kan alla som skriver ansökningar om bidrag enas om en sak: att spara tid på att skriva förslag innebär att man får mer tid att fokusera på andra viktiga delar av att driva en ideell organisation.

Här är 15 av de mest effektiva mallarna för bidragsansökningar för ideella organisationer:

1. ClickUp-mall för ansökan om bidrag

Få en gratis mall Dra nytta av inbyggda fält för prestationsmätningar, kostnader och förslagsavsnitt med ClickUp-mallen för bidragsförslag.

Att skriva en ansökan om bidrag kan kännas som en omöjlig uppgift, särskilt när du måste balansera det med det dagliga arbetet med att driva en ideell organisation.

ClickUps mall för ansökningar om bidrag är utformad för att lätta på din arbetsbörda. Med den här mallen kan du organisera alla delar av din ansökan om bidrag, från mål till budgetar, på ett och samma ställe. Dessutom gör anpassningsbara fält det enkelt att skräddarsy ansökningar för olika bidrag och finansieringsorgan.

Du kan använda den här mallen för att:

Skapa en strukturerad plats för att planera och organisera ditt förslag.

Dela upp förslaget i mindre, spårbara steg för att övervaka framstegen.

Skapa avsnitt för detaljer som kostnader och tidsplaner för att undvika att information saknas.

Hjälper dig att fokusera på berättandet och lyfta fram varför din sak är viktig.

✨ Perfekt för: Ideella team och bidragsförfattare som vill ha ett lugnare och mer organiserat sätt att förbereda starka förslag utan att känna sig överväldigade.

Titta: Hör hur Kolme Group använder ClickUp

👀 Kul fakta: Ordet bidrag kommer från det gamla franska ordet graanter, som betyder ”att lova”. Detta ursprung speglar det förtroendebaserade förhållandet mellan finansieringsorganisationer och ideella organisationer som fortsätter än idag.

2. Klicka på mall för projektförslag för ideella organisationer

Få en gratis mall Skissera projektmål, visa vilken skillnad ditt arbete kommer att göra och kartlägg de resurser du behöver med hjälp av ClickUps mall för projektförslag för ideella organisationer.

Många tror att ideella organisationer huvudsakligen är beroende av donationer, men faktum är att merparten av deras intäkter kommer från tjänster och statliga bidrag eller kontrakt. Över 80 % av ideella organisationers intäkter kommer från dessa källor. Det innebär att ett starkt projektförslag är nödvändigt för att kunna fortsätta driva din verksamhet framåt.

ClickUps mall för projektförslag för ideella organisationer ger dig ett enkelt och stödjande ramverk för att dela dina idéer på ett tydligt sätt. Med inbyggda avsnitt för verksamhetsbeskrivningar, mål, projektmilstolpar och budgetfördelningar säkerställer denna mall att ditt förslag blir omfattande och välorganiserat.

Du kan använda den här mallen för att:

Presentera en detaljerad tidsplan och budget för att hjälpa finansiärer och partners att förstå hur deras stöd driver förändring.

Framhäv ditt projekts genomslagskraft genom tydlig berättarteknik.

Minska tiden du lägger på formatering och struktur så att du kan fokusera på att förmedla ditt budskap.

✨ Perfekt för: Ideella organisationer som vill säkra bidrag, partnerskap eller donationer med ett tydligt och engagerat projektförslag.

💡 Proffstips: Gör ansökningsskrivandet smartare och enklare med ClickUp Brain genom att enkelt söka efter forskningsdokument, tidigare ansökningar och andra viktiga dokument i din arbetsyta. Du kan också generera innehåll för dina dokument med enkla uppmaningar. Prova ClickUp Brain gratis Sök direkt efter tidigare förslag, forskningsdokument och finansieringskrav i alla dina anslutna appar och på webben.

3. ClickUp-mall för insamlingsplan

Få en gratis mall Håll dina ansträngningar stabila och på rätt spår från början till slut med ClickUp-mallen för insamlingsplaner.

Att samla in pengar till en sak du bryr dig om kan kännas överväldigande utan en tydlig plan som vägledning. ClickUps mall för insamlingsplan hjälper dig att bli av med den stressen genom att ge dig ett enkelt sätt att organisera dina idéer och omsätta dem i handling.

Med denna mall för insamling kan du sätta upp realistiska mål, planera steg för att nå dem och hålla koll på alla delar av din kampanj.

Du kan använda den här mallen för att:

Fokusera på att skapa kontakt med supportrar och bygga förtroende utan osäkerhet om nästa steg.

Öka insamlingsinsatserna med en omfattande nedladdningsbar planmall.

Följ de vägledande stegen för strategisk planering, målsättning och genomförande.

Se till att din kampanj når sin fulla potential med strukturerat stöd.

✨ Perfekt för: Ideella organisationer och insamlingsteam som vill ha en tydlig, stegvis plan för att genomföra framgångsrika kampanjer och öka stödet från samhället.

När det gäller att spåra mätvärden är ClickUp Dashboards det självklara valet för många team. Här är en snabbguide om hur det fungerar:

4. ClickUp-mall för beskrivning av arbetsomfång för ansökan om bidrag

Att säkra ett bidrag kan öppna dörrar för din organisation, men att skriva en tydlig arbetsbeskrivning känns ofta som det svåraste. ClickUps mall för arbetsbeskrivning för bidragsansökningar är utformad för att underlätta det steget.

Du får en praktisk checklista och förinställda tidsplaner så att du aldrig missar något när du planerar ditt projekt. Dra, släpp och justera varje avsnitt – den här mallen är tillräckligt flexibel för att passa det ändamål du brinner för!

Du kan använda den här mallen för att:

Beskriv projektets mål, aktiviteter och resultat tydligt.

Spåra resurser, tidsplaner och milstolpar på ett och samma ställe.

Håll allt snyggt organiserat för enklare planering

Fokusera på att utforma ett meningsfullt förslag istället för att hantera strukturen.

✨ Perfekt för: Ideella team som vill definiera projektdetaljer tydligt och presentera ett välorganiserat, professionellt arbetsomfång för finansiärer.

📮 ClickUp Insight: Tror du att din att göra-lista täcker alla dina behov? Kanske inte. Vår undersökning visar att 76 % av yrkesverksamma förlitar sig på sina egna prioriteringsmetoder, men forskning visar att 65 % fortfarande fokuserar på snabba vinster framför uppgifter med stor påverkan. ClickUps uppgiftsprioriteringar hjälper dig att ändra på det. Med AI-drivna arbetsflöden och anpassningsbara prioritetsmarkeringar kan du omedelbart se vilka uppgifter som är viktigast och med självförtroende ta itu med det som verkligen driver dina projekt framåt.

5. ClickUp-mall för planering av ideella evenemang

Få en gratis mall Gör planeringen smidigare och fokusera på att skapa kontakter med donatorer och göra evenemanget minnesvärt genom att använda ClickUps mall för planering av ideella evenemang.

Ideella evenemang spelar en stor roll när det gäller att samla människor för att stödja en sak. Faktum är att studier visar att 85 % av de amerikanska givarna arbetar ideellt, 81 % deltar i ideella insamlingsevenemang och många ger också donationer i form av mat eller förnödenheter.

ClickUps mall för evenemangsplanering för ideella organisationer innehåller färdiga uppgiftslistor, budgetverktyg och verktyg för samordning av volontärer så att ditt evenemang kan genomföras smidigt. Från logistik för lokalen till uppföljning efter evenemanget – den här mallen hjälper ditt team att hålla sig samordnat och följa tidsplanen.

Du kan använda den här mallen för att:

Planera och hantera alla aspekter av en ideell händelse med tidslinjer, checklistor och budgetuppföljning.

Samarbeta med teammedlemmar för att koordinera uppgifter och säkerställa framgång.

Få en tydlig översikt över evenemangets tidsplan och övervaka utgifterna effektivt.

Identifiera områden som kan förbättras och kostnadsbesparingar för att göra framtida evenemang mer effektiva.

✨ Perfekt för: Ideella organisationer som anordnar insamlingsevenemang eller samhällsaktiviteter och som vill ha ett tydligt och organiserat sätt att planera och hantera varje steg från början till slut.

💡 Proffstips: Använd ClickUps inbyggda tidrapportering för att övervaka hur lång tid uppgifterna i dina insamlingskampanjer faktiskt tar. Med funktioner som fakturerbar tid, tidrapporter och realtidsrapportering kan du optimera teamets arbetsbelastning, motivera resursanvändningen och förbättra planeringen av framtida kampanjer.

6. ClickUp-mall för donationer

Få en gratis mall Minska arbetsbördan så att ditt team kan ägna mer tid åt det verkliga uppdraget med ClickUp Donations Template.

Donationer är livsviktiga för många ideella organisationer, men att hålla reda på dem kan vara utmattande när det görs manuellt. ClickUp-mallen för donationer gör det enklare att hantera allt på ett ställe.

Registrera givarinformation, spåra bidragshistorik och övervaka insamlingsmål med lätthet. Mallen hjälper dig också att segmentera givare för riktad outreach och generera rapporter med bara några klick.

Du kan använda den här mallen för att:

Se alla donationer från privatpersoner och organisationer med organiserad information om givarna.

Håll koll på mål och deadlines med ClickUp Calendar.

Spåra säkrade donationer och uppföljningar med listor och prioriterade vyer.

Hantera donationer effektivt så att du kan fokusera på att vårda relationer och öka stödet.

✨ Perfekt för: Ideella organisationer som söker ett organiserat system med många funktioner för att spåra donationer, övervaka insamlingsprocessen och upprätthålla starka relationer med donatorer utan att drunkna i kalkylblad.

👀 Kul fakta: Ett av de största bidrag som någonsin beviljats till en ideell organisation var 1,2 miljarder dollar från Bill & Melinda Gates Foundation för att bekämpa malaria, vilket visar hur bidrag kan ha en enorm inverkan på folkhälsan.

7. Mall för donationsbrev från ClickUp

Få en gratis mall Med en strukturerad utgångspunkt kan du fokusera på att förklara vilken inverkan donationerna kommer att ha med hjälp av ClickUps mall för donationsbrev.

Att be om donationer känns ofta som en av de svåraste delarna av att driva en ideell organisation. Du vill nå människors hjärtan utan att låta påträngande eller stressad. ClickUps mall för donationsbrev gör denna process mycket enklare.

Det hjälper dig att skapa tydliga, övertygande budskap med anpassningsbara avsnitt för berättelser, statistik om effekter och uppmaningar till handling. Oavsett om du vänder dig till nya givare eller långvariga stödjare, säkerställer denna mall att varje brev har rätt ton.

För ideella team som använder ClickUp är det ett litet men betydelsefullt verktyg som hjälper dig att komma i kontakt med donatorer på ett personligt och organiserat sätt.

Du kan använda den här mallen för att:

Ge en strukturerad utgångspunkt för att skriva tydliga, slagkraftiga stödbrev.

Spåra alla donationsförfrågningar och svar på ett och samma ställe för enkel uppföljning.

Förenkla hanteringen av tackbrev och löpande kommunikation med donatorer.

✨ Perfekt för: Ideella organisationer och insamlingsteam som vill skriva hjärtliga, professionella donationsbrev och enkelt hålla reda på kommunikationen med donatorerna.

8. ClickUp-mall för donationsformulär

Få en gratis mall Gör det enkelt och meningsfullt för alla inblandade att ge med hjälp av ClickUps mall för donationsformulär.

Att göra det enkelt för människor att ge är ett av de bästa sätten att stödja din ideella organisations mission. Ett komplicerat eller klumpigt donationsformulär kan avskräcka även de mest villiga donatorerna. ClickUps mall för donationsformulär hjälper dig att skapa ett enkelt och välkomnande sätt för supportrar att bidra.

Anpassa enkelt fält för givarnamn, belopp, betalningsmetoder och återkommande gåvoalternativ – allt i en tydlig och användarvänlig layout. Med mallen kan du också tilldela uppgifter för formuläruppdateringar och spåra status för inlämnade förslag.

Du kan använda den här mallen för att:

Anpassa formulär för att samla in uppgifter om donatorer, hantera donationer på ett säkert sätt och skicka omedelbara tackmeddelanden.

Använd en enkel, anpassningsbar mall för att effektivisera donationer till välgörenhetsorganisationer eller speciella evenemang.

Erbjud ett säkert betalningssystem och automatisk bekräftelse för framgångsrika bidrag.

Förenkla givarupplevelsen, samla in viktig kontaktinformation och uppmuntra givande med personliga meddelanden.

✨ Perfekt för: Ideella organisationer och välgörenhetsorganisationer som vill skapa en smidig, givarvänlig onlineupplevelse som är enkel att hantera och anpassa.

Titta på: Hur kan ideella organisationer använda ClickUp för heltäckande projektledning?

Få en gratis mall Gör sponsring mer lönsamt för både din organisation och dina partners med ClickUps mall för sponsringsformulär.

Företagssponsring är en viktig källa till stöd för ideella organisationer. Faktum är att globala varumärken nyligen har investerat nästan 100 miljarder dollar i sponsring, vilket visar hur stor potential det finns för att bygga starka partnerskap.

ClickUps mall för sponsringsformulär hjälper dig att utnyttja den potentialen genom att skapa ett enkelt och organiserat sätt att komma i kontakt med sponsorer. Med denna mall för sponsringsformulär kan du samla in information om sponsorer, beskriva möjligheter och samla alla detaljer på en och samma plattform.

Du kan använda den här mallen för att:

Koppla samman sponsorer med rätt ändamål med hjälp av ett strukturerat sponsringsformulär.

Samla in information om sponsorer och beskriv tydligt möjligheterna till partnerskap.

Samla alla sponsoruppgifter på ett ställe för enkel hantering.

Förenkla uppföljningen av sponsring för att bygga starkare, varaktiga partnerskap.

✨ Perfekt för: Ideella organisationer som vill ha ett enkelt sätt att hantera sponsringsmöjligheter och bygga varaktiga, inflytelserika relationer med företagspartners.

10. ClickUp-mall för planering av insamlingsevenemang

Få en gratis mall Ha en plats där du kan tilldela uppgifter, sätta tidsfrister och spåra donationer med ClickUps mall för planering av insamlingsevenemang.

Insamlingsevenemang samlar människor för att stödja en sak, men planeringen kan snabbt kännas överväldigande med så många rörliga delar.

En Reddit-användare uttryckte det rakt på sak:

Jag hatar att planera evenemang! Tack och lov behöver jag inte göra det längre.

Jag hatar att planera evenemang! Tack och lov behöver jag inte göra det längre.

Många yrkesverksamma inom ideella organisationer kan relatera till den känslan. ClickUps mall för planering av insamlingsevenemang hjälper till att lindra mycket av den stressen. Den gör det möjligt att spåra budgetar, hantera leverantörskontrakt och samordna volontärer med inbyggda checklistor och automatiska påminnelser.

Du kan använda den här mallen för att:

Tilldela uppgifter, sätt upp tidsplaner och spåra donationer på ett och samma ställe.

Håll ordning utan stress i sista minuten under evenemangsplaneringen.

Fokusera på att skapa ett meningsfullt evenemang som stärker gemenskapen.

Använd strukturerad planering för att anpassa varje detalj till din mission.

✨ Perfekt för: Ideella organisationer och välgörenhetsorganisationer som anordnar insamlingsevenemang och vill ha ett tydligt, stressfritt sätt att planera och hantera alla aspekter av evenemanget.

👀 Kul fakta: Ford Foundations tidiga bidrag på 1950-talet bidrog till att etablera public service-tv i USA, vilket ledde till skapandet av PBS och NPR, som fortfarande stöds av ideella organisationer och bidrag idag.

11. Mall för NGO-förslag från PandaDoc

via Panda Doc

Att skriva förslag kan vara en av de svåraste delarna av att driva en NGO, särskilt när du redan har fullt upp med att göra en verklig skillnad på fältet. PandaDoc NGO Proposal Template hjälper dig att lätta på den bördan genom att ge dig en färdig struktur för att tydligt dela med dig av din historia och dina finansieringsbehov.

Du kan använda den här mallen för att:

Inkludera ett följebrev och avsnitt för tidigare arbete, utmärkelser och projektmål.

Hjälp att förklara varför just din organisation är unik för projektet

Se till att inga viktiga detaljer som budgetmotivering eller effektmål missas.

Ge ett strukturerat sätt att presentera projektmotivering och stärka förslag.

✨ Perfekt för: NGO:er och ideella team som vill ha en komplett, lättanvänd mall för att presentera sina projekt, visa upp effekterna och säkra finansiering från donatorer eller bidragsorganisationer.

🧠 Visste du att: RevPartners uppnådde 64 % snabbare leverans av tjänster genom att använda ClickUp-mallar för att skapa leveranshandböcker för kunder. Dessa mallar minskar tiden som läggs på organisering och operativa uppgifter, vilket gör att teamen kan fokusera på att leverera resultat på ett mer effektivt sätt.

12. PDF-mall för ansökan om bidrag från Click NonProfit

via Klicka på NonProfit

PDF-mallen för ansökningar om bidrag från Click NonProfit är utformad för att steg för steg guida ideella organisationer genom processen att skriva ansökningar om bidrag. Denna mall för ideella organisationer hjälper dig att strukturera dina ansökningar om bidrag genom att guida dig genom alla nödvändiga layouter och all information som krävs.

Du kan använda den här mallen för att:

Inkludera ett följebrev och en strukturerad layout med avsnitt för identitet, behov, strategi, resultat, mål och budget.

Ge utrymme för att lyfta fram viktiga teammedlemmar, tidigare framgångar och mätning av resultat.

Hjälp till att skapa en övertygande berättelse som stämmer överens med finansieringsorganisationens uppdrag.

Visa hur ditt projekt kan skapa en meningsfull påverkan genom ett välskrivet förslag.

✨ Perfekt för: Ideella organisationer som söker en färdig PDF-mall för att skapa professionella, kompletta ansökningar som täcker alla viktiga detaljer som finansiärer letar efter.

13. PDF-mall för ansökan om bidrag från proposalsforNGOs

via proposalsforNGOs

Många ideella organisationer har svårt att veta exakt hur de ska strukturera ett komplett anslagsförslag som donatorer förstår och litar på.

PDF-mallen för ansökningar om bidrag från proposalsforNGOs ger dig en tydlig och välorganiserad struktur som guidar dig genom varje steg i processen för att skriva en ansökan om bidrag.

Du kan använda den här mallen för att:

Inkludera viktiga avsnitt som sammanfattning, bakgrund, problemformulering, mål, arbetsomfång, mottagare, tidsplan, budget, utvärdering och hållbarhetsplan.

Ge vägledning för att göra varje avsnitt koncist men ändå slagkraftigt.

Hjälp till att anpassa ditt förslag efter finansieringsorganisationens prioriteringar.

Säkerställ en strukturerad approach som täcker alla viktiga finansieringskrav.

✨ Perfekt för: Ideella organisationer och icke-statliga organisationer som vill ha en detaljerad PDF-mall för att skapa kompletta, strukturerade ansökningar om bidrag av alla storlekar och omfattningar.

14. Mall för ansökan om bidrag till samhällsprojekt från Template. Net

Samhällsprojekt behöver ofta starka, välstrukturerade ansökningar för att visa finansiärer exakt hur deras stöd kommer att göra skillnad. Mallen för ansökan om bidrag till samhällsprojekt från Template. Net hjälper ideella organisationer att göra just det.

Det är fullt redigerbart i deras AI-drivna redigerare, så du kan enkelt anpassa mål, budgetar, tidsplaner och avsnitt om påverkan på samhället.

Du kan använda den här mallen för att:

Förklara tydligt projektets syfte, mål och inverkan på samhället.

Inkludera avsnitt för mål, metodik, stegvis implementering och detaljerad budget.

Hjälper dig att beskriva förväntade resultat för mätbara fördelar

Hjälp till att visa positiva resultat inom områden som utbildning, hälsa, hållbarhet och sysselsättning.

✨ Idealisk för: Ideella organisationer, lokala organisationer och samhällsledare som ansöker om bidrag för att finansiera hållbara projekt som adresserar sociala, utbildningsmässiga, hälsomässiga och miljömässiga behov.

15. Mall för förslag till ideell välgörenhetsorganisation från Template. Net

Att skapa ett starkt förslag för välgörenhet kan hjälpa ideella organisationer att säkra det stöd de behöver för att göra en verklig skillnad. Mallen för förslag för ideella organisationer från Template. Net ger organisationer ett färdigt ramverk för att tydligt presentera sin mission och sina finansieringsbehov.

Du kan anpassa det så att det inkluderar ditt målantal mottagare, specifika finansieringsbehov och effektmått.

Du kan använda den här mallen för att:

Inkludera avsnitt för introduktion, sammanfattning, mål, aktiviteter, målgrupp, finansieringsbehov och förväntade resultat.

Hjälp ideella organisationer att tydligt förklara initiativ som handledning, mentorskap och resursfördelning.

Visa hur finansieringen kommer att skapa mätbara effekter i eftersatta samhällen.

Skapa struktur för att presentera program och finansieringsbehov på ett effektivt sätt.

✨ Perfekt för: Välgörenhetsorganisationer och ideella organisationer som fokuserar på utbildning, ungdomsempowerment och samhällsutveckling och som söker en snygg mall för att säkra finansiering och skapa framgångsrika förslag.

Det har aldrig varit enklare att få finansiärerna på sin sida

Bidrag kan öppna dörrar för ideella organisationer att starta nya projekt, stödja samhällen och hålla viktiga program igång.

Men som många ledare för ideella organisationer vet kräver ansökningsprocesser för bidrag från grunden tid, energi och resurser som ofta redan är ansträngda.

Med en mall för ansökningsformulär kan du ägna din värdefulla tid åt att fullfölja din mission.

Bland de många tillgängliga alternativen sticker ClickUps mallar ut eftersom de är utformade speciellt för ideella team. Från spårning av donationer till fullständig planering av ansökningar – ClickUp ger dig allt på ett ställe så att du kan hålla ordning, samarbeta enkelt och skapa övertygande ansökningar om bidrag.

Om du är redo att förenkla skrivandet av dina egna ansökningar om bidrag och fokusera på att göra större avtryck, registrera dig för ClickUp nu!