75 gratis mjuka utmaningsmallar för att följa dina dagliga framsteg

För många kontorsanställda har livet blivit alarmerande stillasittande. Att vara stillasittande har blivit vår standardinställning för pendling, kontorsjobb och oändlig scrollning. Mjuka vardagsutmaningar hjälper dig att hålla dig aktiv och bygga upp hälsosamma vanor utan att behöva vara en sträng drillinstruktör.

Du behöver inte ett tufft schema för att må bättre – du behöver bara vara konsekvent. En gratis 75 Soft-utmaningsmall ger dig precis det. Den hjälper dig att följa dina dagliga vanor, kontrollera dina personliga mål och fortsätta din fitnessresa utan stress.

Oavsett om du fokuserar på hälsosam kost, daglig motion eller att varva ner med en bok istället för att scrolla i evigheter, är 75 Soft Challenge utformad för det verkliga livet – inklusive fullspäckade scheman, krav på jobbet och till och med sociala tillställningar som kan fresta dig att tappa fokus.

En gedigen mall hjälper dig att hålla dig konsekvent genom hela processen. Låt oss ta reda på mer om det.

Vad är 75 mjuka utmaningsmallar?

De 75 mjuka utmaningsmallarna är färdiga att använda och hjälper dig att övervaka dina dagliga uppgifter under 75 dagar. Dessa mallar innehåller vanligtvis avsnitt för vattenintag, motion, läsning, måltider och andra dagliga vanor som är kopplade till utmaningen.

De är utformade för att hjälpa dig att vara konsekvent, logga dina framsteg och hålla fast vid dina personliga mål utan att behöva skapa en planerare från grunden.

Oavsett om du fokuserar på självförbättring, medarbetarnas välbefinnande eller bara behöver ett tydligt system som stöd för din dagliga rutin, är dessa mallar skapade för alla som vill ta ansvar utan att känna sig överväldigade.

Vad kännetecknar en bra mall för 75 Soft Challenge?

En solid 75 Soft-mall gör det enkelt och hjälper dig att vara konsekvent varje dag. Du ska kunna öppna den, följa upp det som är viktigt och gå vidare.

Daglig uppgiftslista : Markera dina träningspass, läsning, vattenintag och andra dagliga uppgifter.

Flexibel layout : Anpassa utrymmet efter dina personliga mål och rutiner.

Mätare för kroppsmått : Registrera förändringar i din kropp under resans gång.

Vanelogg: Håll koll på de vanor du bygger upp eller bryter

Framstegskalender : Se hur många dagar du har hållit dig på rätt spår.

Måltids- och vattenlogg : Logga dina måltider och din vattenkonsumtion på ett och samma ställe.

Humör eller reflektionsutrymme : Skriv ner hur du mår eller vad som var speciellt den dagen.

Utskrivbar eller digital version : Använd den på din enhet eller skriv ut den – vad som helst som passar dig bäst.

Minimalistisk design: Fokusera på att följa upp utan störande element eller distraktioner.

🔎 Visste du att? Inaktivitet ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar med 147 % och står för 80 % av fallen av typ 2-diabetes. En konsekvent rutin med spårad vattenkonsumtion, balanserade måltider och fysisk aktivitet minskar dock risken.

De 75 bästa mallarna för mjuka utmaningar i korthet

13 gratis mallar för 75 Soft Challenge Tracker

Du behöver inte skapa din egen tracker från grunden. Dessa färdiga 75 Soft-mallar hjälper dig att komma igång, hålla ordning och slutföra utmaningen. Låt oss sätta igång:

1. ClickUp-mall för träningslogg

Få gratis mall Spåra hela ditt träningsprogram med ClickUp-mallen för träningslogg.

Om du redan använder ClickUp i ditt arbete är det logiskt att lägga till din träning och 75 Soft Challenge-uppföljning i samma utrymme. ClickUp Exercise Log Template förvandlar din träning till en uppgift som du kan bocka av – komplett med anteckningar, repetitioner, tid, utrustning och till och med träningsinformation. Den är perfekt för dig som vill skapa en balanserad livsstil mellan arbete och fritid.

Du behöver ingen separat app eller anteckningsbok. Allt finns på ett ställe, med vyer som låter dig växla från veckoplaner till en fullständig logg på några sekunder.

🌟 Viktiga funktioner:

Ställ in uppgifter för varje träningspass

Använd anpassade fält för att spåra repetitioner, varaktighet och träningsform.

Organisera träningspass efter status, till exempel Avslutade, Missade eller Att göra.

Visualisera din veckorutin med flera vyer

🔑 Perfekt för: Nybörjare eller fitnessentusiaster som letar efter en central plats för att hantera träning, dagliga uppgifter och framstegsuppföljning i en och samma app.

2. ClickUp-mall för personlig vanespårare

Få gratis mall Skapa bättre vanor med ClickUps mall för personlig vanespårning.

Om din 75 Soft Challenge handlar mer om hälsosamma vanor och mindre om träning, är denna ClickUp Personal Habit Tracker-mall något för dig. Det är en enkel, strömlinjeformad tracker där du kan ställa in anpassade mål som "läsa 15 sidor" eller "dricka 64 oz" och se dina framsteg.

Du kryssar inte bara i rutor – du skapar en rytm. Med ClickUp kan du tagga, filtrera och prioritera vanor så att din rutin inte faller sönder även när livet blir kaotiskt.

🌟 Viktiga funktioner:

Spåra dagliga mål med hjälp av anpassade fält för specifika vanor som steg, läsning eller vätskeintag.

Visa framsteg i tabell- eller listformat, beroende på hur du vill organisera dem.

Använd statusuppdateringar för att markera vanor som öppna eller slutförda.

Gruppera vanor efter prioritet eller typ med hjälp av inbyggda taggar.

🔑Perfekt för: Alla som använder 75 Soft Template för att skapa struktur och ansvarskänsla kring vanor som inte har med träning att göra, såsom läsning, sömn eller medveten kost.

3. ClickUp-mall för måltidsplanering

Få gratis mall Planera och förbered dina veckomåltider med ClickUp-mallen för måltidsplanering.

Den här hjälper dig att planera dina måltider utan att det blir ett heltidsjobb. Med ClickUp-mallen för måltidsplanering kan du organisera recept, skapa ingredienslistor och följa upp dina mål för en balanserad kost på en och samma översikt.

Det är perfekt för alla som följer 75 Soft Challenge och vill undvika sista minuten-takeaway eller oplanerade cheat meals. Du kan dra och släppa måltider i en kalender, sortera efter typ och till och med logga näringsvärden som netto kalorier och protein. Du kan också spåra alla dina måltider, från din morgonrutin till din sängfösare. Det är snabbt, visuellt och flexibelt.

🌟 Viktiga funktioner:

Spåra måltider med hjälp av anpassade fält som netto kolhydrater, kalorier och typ av måltid.

Organisera recept och inköpslistor i separata mappar för snabb åtkomst.

Använd tavla- och kalendervyer för att planera dina måltider för hela veckan.

Ange status för varje måltidsuppgift för att veta vad som är förberett, väntar eller är klart.

🔑Perfekt för: Alla som försöker följa en 75-soft challenge-mall samtidigt som de vill hålla koll på sina måltider, sin kost och sin matplanering på ett enkelt och överskådligt sätt.

🔊 Vad säger kunderna om ClickUp?

Jag kan inte säga nog bra saker om det. Med automatisering, mallar och alla olika typer av spårning och vyer kan man helt enkelt inte gå fel med ClickUp.

4. ClickUp-mall för självomsorgsplan

Få gratis mall Prioritera ditt mentala och fysiska välbefinnande med ClickUp-mallen för självomsorgsplan.

Om 75 soft challenge handlar lika mycket om att ta det lugnt som om att visa upp sig, passar den här perfekt. ClickUp Self Care Plan Template hjälper dig att avsätta tid för vanor som inte spåras på din smartwatch – vila, rutiner, sömn och återhämtning.

Du kan anpassa den efter din dagliga rutin, ställa in påminnelser för självvårdsuppgifter och använda fält för att följa ditt humör eller din energinivå. Den är utformad för att vara enkel, så att du inte känner att planeringen av din självvård blir ännu en syssla.

🌟 Viktiga funktioner:

Lägg till dagliga självvårdsuppgifter som att skriva dagbok, hudvård eller digital detox-tid.

Spåra dina emotionella eller fysiska energinivåer med anpassade fält

Ställ in återkommande påminnelser så att du inte hoppar över vilodagar eller reflektionstid.

Skapa en flexibel rutin som stöder både produktivitet och avkoppling.

🔑Perfekt för: Alla som vill skapa dagliga vanor kring återhämtning, mindfulness och personlig utveckling samtidigt som de följer en mer balanserad hälsofilosofi.

🚀 ClickUps verkliga påverkan: Team som använder ClickUp-mallar rapporterar en minskning på 83 % i tiden för implementering av projektplaner – tack vare färdiga handböcker som eliminerar tiden som läggs på att organisera och operationalisera arbetet. Att hålla fast vid något som 75 Soft Challenge blir en självklarhet.

5. ClickUp-mall för daglig planering

Få gratis mall Strukturera hela din dag med hjälp av ClickUp Daily Planner Template.

Denna dagliga planeringsmall från ClickUp är mer än en enkel att göra-lista – det är ett personligt kommandocenter. Du kan dela upp din dag i uppgifter inom olika kategorier, såsom personliga mål, träning eller arbete, och prioritera allt med inbyggda flaggor och filter.

Kalender- och listvyerna hjälper dig att strukturera din dagliga rutin på ett visuellt och överskådligt sätt. Inget krångel. Ingen förvirring. Om du deltar i 75 Soft Challenge kan den här mallen ge struktur åt dina träningspass, läsestunder, självvård och måltider – allt på ett och samma ställe.

🌟 Viktiga funktioner:

Organisera din dag efter uppgiftstyp, prioritet eller deadline.

Använd kalendervyn för att planera dagliga vanor och icke-förhandlingsbara saker.

Spåra framsteg i alla aktiviteter med hjälp av tavla- eller listvy.

Anpassa avsnitt för vattenintag, fysisk aktivitet eller läsning.

🔑Perfekt för: Alla som vill skapa en återkommande daglig rutin som kombinerar struktur med flexibilitet – särskilt under en 75 soft challenge eller en personlig utvecklingsfas.

💡 Proffstips: Nästan 60 % av alla arbetstagare spenderar tid på att hoppa mellan olika verktyg för att hantera enkla rutiner. ClickUp eliminerar denna verktygsspridning och samlar dina vanor, uppgifter, anteckningar och uppdateringar i en vy – så att din 75 Soft Challenge inte spårar ur på grund av digitalt kaos.

6. ClickUp-mall för daglig att göra-lista

Få gratis mall Hantera dina dagliga prioriteringar med mallen ClickUp Daily To-do List.

För dig som gillar att hålla saker och ting tydliga och koncisa är denna mall för daglig att göra-lista från ClickUp precis vad du behöver. Den är utformad för att hjälpa dig planera din dag med minimal ansträngning.

Skapa uppgifter, sätt deadlines, organisera efter kategori (som träning, måltider, läsning) och följ dina framsteg i 75 soft challenge utan att det blir rörigt. Det är slående hur enkelt det är att dela upp stora mål i mindre delar och slutföra dem.

🌟 Viktiga funktioner:

Skapa strukturerade att göra-listor med fält som uppgiftskategori, plats och streakträffare.

Ställ in deadlines, påminnelser och visuella framstegsindikatorer för varje uppgift.

Prioritera utifrån brådskande och viktiga uppgifter med inbyggda etiketter.

Använd flera vyer – kalender, lista, tavla, Gantt – för att planera din dag på ditt sätt.

🔑Perfekt för: Alla som vill ha en tydlig, praktisk daglig tracker som gör uppgifter, vanor och personliga mål synliga och genomförbara från morgon till kväll.

🔎 Visste du att? Om den nuvarande trenden fortsätter beräknas fysisk inaktivitet nå 35 % globalt år 2030. Mallarna hjälper till att vända denna trend genom att skapa struktur och ansvar.

7. ClickUp-mall för personlig utvecklingsplan

Få gratis mall Sätt upp tydliga mål och följ din långsiktiga utveckling med ClickUps mall för personlig utvecklingsplan.

Detta hjälper dig att sluta snurra runt i cirklar med vaga mål och börja arbeta mot personlig utveckling. ClickUp-mallen för personlig utvecklingsplan ger dig struktur utan att stå i vägen.

Med inbyggda statusalternativ som "på rätt spår" och "mål uppnått" är det enkelt att se var du befinner dig med ett ögonkast. Du kan planera personliga mål, dela upp dem i delmål och logga små framsteg med denna mall för målsättning.

🌟 Viktiga funktioner:

Dela upp utvecklingsmålen i kvartal, veckor eller anpassade tidslinjer.

Använd anpassade fält för att logga framsteg, tidsblock och prestationer.

Växla mellan planeringsvyer som åtgärdssteg, spårare och sammanfattningar.

Reflektera regelbundet med hjälp av utvärderingsfält som ”Hur nöjd är du med dina framsteg?”

🔑Perfekt för: Alla som använder mallen för 75 Soft Challenge som en del av en större självvårdsplan med fokus på tankesätt, rutiner och mätbara framsteg.

➡️ Läs mer: Hur du får mer energi efter jobbet

8. ClickUp-mall för personlig produktivitet

Få gratis mall Effektivisera din dag och nå dina mål med ClickUp Personal Productivity Template.

Om du jonglerar med träning, läsning, måltider och egenvård samtidigt som du sköter ett jobb eller en bisyssla, hjälper den här mallen dig att hålla ordning på allt. ClickUp Personal Productivity Template är mer än en uppgiftslista – det är ett komplett system för att spåra tid, organisera dina mål och logga framsteg.

Du kan gruppera personliga uppgifter som matlagning eller promenader tillsammans med arbetsrelaterade mål utan att tappa fokus. Med detaljerade statusalternativ och påminnelser i realtid går ingenting förlorat.

🌟 Viktiga funktioner:

Kategorisera dina uppgifter i 15 anpassade statusar och se exakt vad som är pågående eller klart.

Prioritera dina dagliga vanor och personliga mål med list- och tavelvyer.

Planera uppgifter och spåra tidsanvändning med ClickUps inbyggda timer.

Ställ in påminnelser, etiketter och filter för att hålla dig fokuserad och följa schemat.

🔑 Perfekt för: Alla som kombinerar en 75 soft challenge-tracker med en fullspäckad dag och vill förenkla planeringen utan att tappa bort detaljerna.

🔎 Visste du att? Den globala kostnaden för inaktivitet: 54 miljarder dollar i sjukvårdskostnader och 13,7 miljarder dollar i produktivitetsförluster varje år. Små dagliga åtgärder som spåras med en gratis planeringskalender kan göra stor skillnad.

9. ClickUp 75 Hard Wellness Challenge Template

Få gratis mall Håll dig på rätt spår varje dag med ClickUp 75 Hard Wellness Challenge Template.

Den här är skapad för alla som följer en strukturerad hälsoutmaning, som ClickUp 75 Hard Wellness Challenge Template, som ger dig en fullständig översikt över dagliga åtgärder, veckovisa kontrollpunkter och milstolpar i utmaningen.

Den organiserar dina vanor, mål och utvärderingar på ett ställe, så att du inte behöver anstränga dig för att komma ihåg om du drack ditt vatten varje dag eller genomförde din fysiska aktivitet. Oavsett om du gör detta ensam eller i grupp, håller den saker och ting tydliga och konsekventa.

🌟 Viktiga funktioner:

Tilldela och följ dagliga uppgifter som träning, läsning eller hälsosam kost.

Övervaka dina framsteg under 75 dagar med visuella statusuppdateringar.

Använd flera vyer för att hantera scheman, milstolpar och utvärderingar.

Logga vinster, reflektera varje vecka och justera din plan vid behov.

🔑Perfekt för: Alla som följer en gratis 75 Soft Challenge-mall eller 75 Hard och vill ha en allt-i-ett-tracker med struktur, påminnelser och tydlig översikt över framstegen.

💡Proffstips: Om du använder ett gym för dina 75 Soft-träningspass kan gymhanteringsprogramvara effektivisera allt – från att boka pass till att spåra närvaro.

10. 75 mjuka utmaningsmallar av LaToya Rachelle

via LaToya Rachelle

Denna mjuka utmaningsmall med 75 steg utmärker sig genom sitt varma, personliga tillvägagångssätt för att bygga upp vanor. Den är skapad av LaToya Rachelle och är genomtänkt utformad för att kombinera självomsorg, fysisk hälsa och dagliga rutiner i ett utskrivbart format. Du markerar inte bara kryssrutor – du bygger in intentioner i din dag.

Layouten är lugnande och lätt att följa, perfekt om du föredrar en daglig planerare som du kan hålla i, markera och reflektera över.

🌟 Viktiga funktioner:

Skriv ut och anpassa din utmaningslogg med utrymme för reflektioner och anteckningar.

Spåra vanor som läsning, vätskeintag och motion med tydliga dagliga incheckningar.

Fokusera på balanserade mål som uppmuntrar framsteg utan press.

Bygg upp disciplin på ett flexibelt, medvetet och uppmuntrande sätt.

🔑Perfekt för: Alla som föredrar en pappersbaserad, kostnadsfri mall för 75 mjuka utmaningar som kombinerar praktisk användbarhet med en touch av personlig inspiration.

11. 75 dagars mjuk utmaningsplaneringsmall av 101 Planners

via 101 Planners

Denna 75 soft challenge-planerare från 101 Planners är en utskrivbar, enkel lösning som betonar enkelhet och struktur. Till skillnad från de flesta mallar delar denna upp utmaningen i tydligt märkta, redigerbara sektioner som låter dig följa dina vanor och reflektera under tiden.

Du kan skriva direkt i PDF-filen eller skriva ut den och fylla i den för hand. Det finns inga distraherande detaljer – bara utrymme för att logga dina framsteg, bocka av dagliga vanor och hålla fast vid dina personliga mål.

🌟 Viktiga funktioner:

Ladda ner en fullt redigerbar PDF-fil som du kan anpassa digitalt eller skriva ut för daglig användning.

Spåra fysisk aktivitet, måltider, läsning, vattenintag och mycket mer på ett enda ark.

Registrera dina framsteg med en 75-dagars kalendervy för fullständig översikt.

Lägg till personliga reflektioner eller justeringar när du går igenom utmaningen.

🔑 Perfekt för: Alla som letar efter en enkel, nedladdningsbar mall för 75 mjuka utmaningar som är gratis, utan registreringskrav och med stor flexibilitet.

💡Proffstips: En app för att spåra vanor ger dig struktur och ansvar i realtid. Välj en med streckräknare, påminnelser och anpassningsbara mål.

12. 75 Soft Challenge av Notability

via Notability Gallery

För dig som föredrar att arbeta på en iPad eller surfplatta erbjuder mallen för 75 soft challenge på Notability en helt digital, handskriftsvänlig upplevelse. Det här är inte en vanlig tracker – den är visuellt ren, anpassningsbar och gjord för anteckningar.

Oavsett om du gillar att skriva anteckningar, ringa in milstolpar eller markera framgångar, så kan du göra allt detta tack vare Notabilitys flexibilitet. Du kan till och med synkronisera röstanteckningar med dina incheckningar, vilket gör din fitnessresa mer reflekterande och personlig.

🌟 Viktiga funktioner:

Ladda ner en digital planeringskalender och skriv anteckningar direkt med en Apple Pencil eller en stylus.

Markera dagliga vanor som vatten, motion och läsning direkt i dina anteckningar.

Lägg till röstmemon, foton på dina framsteg eller reflektioner om ditt humör dag för dag.

Spara allt i en app utan att behöva skriva ut eller använda externa verktyg.

🔑Perfekt för: iPad-användare som vill ha ett interaktivt, fritt sätt att hantera sin 75 soft challenge – med full flexibilitet att rita, spela in eller skriva.

💡Proffstips: Neuroplastiska övningar som att byta hand för enkla uppgifter, skriva dagbok eller lära sig en ny rörelse kan omprogrammera din hjärna så att den anpassar sig snabbt.

13. 75-dagars mjuk utmaning, utskrivbar gratis från SnapyBiz

via SnapyBiz

Denna 75-dagars mjuka utmaning som kan skrivas ut gratis från SnapyBiz handlar om flexibilitet. Det som utmärker den är den redigerbara layouten – tomma kolumner och rader som låter dig skapa utmaningen på ditt sätt. Oavsett om du fokuserar på fysisk aktivitet, dagliga uppgifter, en strikt diet eller läsning kan du anpassa spåraren så att den passar dig.

Det finns också tre svårighetsgrader – lätt, medelsvår och svår – så att du inte är låst till en plan som passar alla. Dessutom är det formaterat för A4-, A5- och US Letter-format, så det är enkelt att skriva ut hemma.

🌟 Viktiga funktioner:

Välj mellan redigerbara PDF-format för fullständig anpassning.

Justera utmaningens svårighetsgrad så att den passar din nuvarande takt.

Spåra dagliga vanor med en minimalistisk, lättmarkerad layout.

Använd den som planeringsverktyg, checklista eller visuell loggbok – allt från en enda utskrift.

🔑 Perfekt för: Alla som vill skapa en 75-soft-utmaning anpassad efter sin livsstil och önskad uppföljningsmetod.

Håll dig på rätt spår med 75 Soft Challenge med hjälp av ClickUp

Du behöver inte ett komplicerat system eller en dyr app för att skapa bättre vanor – du behöver något som fungerar för dig. Oavsett om du spårar din vattenkonsumtion, måltider eller avsätter tid för självomsorg, gör dessa 75 kostnadsfria mallar för mjuka utmaningar det enklare att vara konsekvent.

Välj en som passar din stil – gratis utskrivbara, digitala, strukturerade eller flexibla – och ge din dagliga rutin den nystart den behöver.

Vill du ha ett verktyg som samlar allt på ett ställe – vanor, mål, måltidsplaner, träningspass och framsteg?

Prova ClickUps 75 mjuka utmaningsmallar gratis för att effektivisera din utmaning och hålla ordning från dag ett.

