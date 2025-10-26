De 11 bästa IDP-programvarorna för dokumentautomatisering 2025

48 % av de tillfrågade uppger att de har svårt att hitta dokument snabbt, medan 47 % tycker att företagets onlinearkivsystem är förvirrande och ineffektivt. Konsekvensen blir slösad tid, förlorad produktivitet i affärsprocesserna och fler mänskliga fel.

En programvara för intelligent dokumenthantering (IDP) hjälper till att lösa detta genom att eliminera behovet av manuell dokumenthantering.

Den hämtar automatiskt viktig information från ostrukturerade filer och omvandlar den till organiserade, användbara data. Det innebär att ditt team lägger mindre tid på att söka och mer tid på att arbeta med korrekt information som smidigt flödar in i dina befintliga system.

I den här artikeln hittar du en sammanställning av de bästa IDP-programvarorna som kan förenkla dokumentintensiva uppgifter, minska repetitiv datainmatning och integreras med de verktyg du redan använder.

Topp 10 IDP-programvaror i korthet

Här är en snabb jämförelse av de bästa IDP-programvarulösningarna som hjälper dig att välja rätt lösning baserat på några viktiga funktioner, ytterligare funktioner, priser och användarbetyg.

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser* ClickUp AI-driven dokumenthantering, automatiserade arbetsflöden och teamsamarbete AI-dokumentskapande, kontextuell assistans, OCR-integration, automatiseringar, mallar Gratis abonnemang; anpassningar för företag ABBYY AI-driven dataextraktion och processintelligens Förutbildad AI, flerspråkig OCR, process mining, plug-and-play-funktioner Anpassad prissättning UiPath Kombinera IDP med RPA End-to-end-bots, validering med mänsklig inblandning, anpassade modeller, verktyg utan kodning Betalda abonnemang från 25 USD/månad per användare IBM Datacap Flerkanalig insamling i företagsklass NLP, ML-extrahering, rollbaserad redigering, moln-/lokalanpassning Anpassad prissättning Microsoft Azure Flexibla AI-dokumentarbetsflöden för företag Förkonfigurerade och anpassade modeller, Power Automate, säkerhetskompatibilitet Anpassad prissättning Google Document AI Generativ AI-driven extrahering Färdiga processorer, anpassade verktyg, BigQuery/Vertex AI-integration Anpassad prissättning Appvia Säker molnbaserad självbetjäning för utvecklare Guardrails, Kubernetes-orkestrering, synlighet i flera moln Anpassad prissättning Rossum AI-först med papperslösa arbetsflöden Mallfri insamling, validering, lågkodade tillägg och integrationer Anpassad prissättning Infrrd SLA-driven beröringsfri bearbetning Bearbetning dygnet runt, AI-validering, smart bilddetektering Anpassad prissättning Docsumo Beröringsfria arbetsflöden och extrahering av stora volymer Smarta tabeller, förtränade modeller, anpassade arbetsflöden, realtidsdashboard Betalda abonnemang från 199 USD/månad per användare Nanonets Flexibla AI-arbetsflöden, hög noggrannhet AI OCR, kodfria beslutsmotorer, integrationer, snabb avkastning på investeringen Anpassad prissättning

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

Vad ska du leta efter i IDP-programvara?

På alla arbetsplatser behöver medarbetarna snabb och tillförlitlig tillgång till information. Men utan intelligent dokumenthantering lägger teamen mycket tid på att leta igenom oorganiserade filer.

Faktum är att nästan två av tre anställda har varit tvungna att återskapa ett dokument som de inte kunde hitta, och många lägger över fyra timmar i veckan på att söka efter digitala filer.

Rätt IDP-programvara minskar detta slöseri genom att använda maskininlärning, naturlig språkbehandling och optisk teckenigenkänning för att automatisera processdokumentation, klassificera filer och extrahera relevant data på ett korrekt sätt.

När du väljer en intelligent dokumenthanteringslösning bör du leta efter följande funktioner i programvaran för dokumentautomatisering:

Noggrann dataextrahering för strukturerade och ostrukturerade data

Enkel integration med befintliga system och andra affärssystem

Kraftfulla säkerhetsfunktioner för att skydda känslig data

Skalbar automatiserad dokumenthantering för stora volymer

Enkel installation och användarvänliga arbetsflöden för att minska manuell dokumenthantering.

🧠 Visste du att? 66 % av organisationerna testar redan automatisering. Exempel på automatisering av arbetsflöden och användningsfall visar hur du automatiserar vardagliga uppgifter så att ditt team kan lägga mindre tid på rutinarbete och mer tid på det som är viktigt.

De 11 bästa IDP-programvarorna

Vill du slippa drunkna i föråldrad manuell datainmatning?

Här är de 11 bästa IDP-programvarorna som hjälper ditt företag att utvecklas med automatiserad dokumenthantering.

1. ClickUp (bäst för arbetsflödeshantering och dokumentsamarbete mellan team)

Förvandla röriga anteckningar och utkast till tydliga, strukturerade dokument med AI-drivna ClickUp Docs

En Reddit-användare beskriver den perfekta IDP-programvaran på ett perfekt sätt:

Om jag skulle välja en IDP-lösning idag skulle det troligen bli en kommersiell lösning med beprövad erfarenhet, en som ständigt utvecklas och anpassas till ny teknik.

Om jag skulle välja en IDP-lösning idag skulle det troligen bli en kommersiell lösning med beprövad erfarenhet, en som ständigt utvecklas och anpassas till ny teknik.

Det är precis vad ClickUp erbjuder.

Som världens första konvergerade AI-arbetsyta kombinerar ClickUp intelligent dokumenthantering, AI-driven innehåll och automatiserade arbetsflöden. Den erbjuder också kraftfulla integrationer så att team kan hantera både strukturerade och ostrukturerade data.

Skapa och dela AI-drivna dokument med ClickUp Docs

ClickUp Docs, som drivs av ClickUp Brain, förvandlar statiska filer till intelligenta dokument.

Team kan använda naturlig språkbehandling för att skapa utkast, sammanfatta långa projektuppdateringar eller omskriva komplicerade tekniska texter till tydliga instruktioner som alla förstår.

Ett produktteam kan till exempel omvandla sprintanteckningar till strukturerad projektdokumentation på några minuter. På samma sätt kan ett supportteam omedelbart skapa kunskapsbasartiklar från repetitiva frågor.

Få kontextuell hjälp med ClickUp Brain

Sök efter uppgifter, kommentarer och uppdateringar direkt så att ditt team aldrig slösar tid på att söka efter information via ClickUp Brain.

Utöver innehållsgenerering erbjuder ClickUp Brain kontextuella tjänster som visar relevant information precis när du behöver den.

Oavsett om du skriver ett dokument, granskar ett projekt eller söker efter svar kan ClickUp Brain hämta relaterade uppgifter, kommentarer och resurser från hela ditt arbetsområde, vilket minskar den tid du lägger på att leta efter detaljer.

Här är en video om hur du kan få svar på dina frågor på några sekunder i ClickUp Brain:

Och ClickUp blir ännu kraftfullare med Brain Max , som ger dig följande möjligheter: Enhetlig sökning: Hitta omedelbart kontrakt, fakturor och viktiga dokument i ClickUp, Google Drive, SharePoint och alla dina anslutna appar, plus webben.

Tal till text: Använd röstkommandon för att ladda upp, organisera och hämta dokument utan att använda händerna, vilket gör dokumenthanteringen snabbare och mer tillgänglig.

Allt-i-ett-AI-lösning: Ersätt flera separata verktyg som ChatGPT, Claude och Gemini med en enda företagsanpassad plattform som förstår dina arbetsflöden och automatiserar repetitiva dokumentuppgifter. Brain MAX är AI-superappen som verkligen förstår dig, eftersom den känner till ditt arbete. Släng alla AI-verktyg, använd din röst för att få jobbet gjort, skapa policydokument, tilldela uppgifter till teammedlemmar och mycket mer. Det är din kontextuella desktop-kompanjon, utformad för att effektivisera dokumenthanteringen och öka produktiviteten.

Automatisera dina arbetsflöden med ClickUp Automations och AI Agents

Vidarebefordra dokument, utlösa godkännanden och tilldela uppgifter automatiskt för att minska repetitiva arbetsuppgifter med hjälp av ClickUp Automations

Manuella överlämningar, förlorade filer och repetitiva uppdateringar kan bromsa affärsprocesserna. ClickUp Automations hanterar rutinmässiga steg automatiskt. Ett inlämnat dokument kan utlösa granskningar, godkännanden eller varningar till intressenter utan manuella ingrepp.

Tänk dig ett ekonomiteam som hanterar hundratals utgiftsrapporter. Med ClickUp kan automatiseringen, när en skannad faktura kommer in i systemet, tilldela den till ekonomiavdelningen, märka den med förfallodatum och uppdatera betalningsstatusen när den har godkänts. Ja, det är så enkelt!🚀

💡 Proffstips: ClickUp har också automatiserade AI-agenter som kan hantera repetitiva processer, svara på frågor och till och med utlösa åtgärder baserat på dokumentinnehåll eller användarfrågor. Dessa agenter arbetar i bakgrunden för att proaktivt föreslå och implementera nästa steg. Detta ger teamen möjlighet att fokusera på mer värdeskapande arbete medan rutinuppgifter och informationshämtning hanteras automatiskt.

Prova OCR-integration med ClickUp Custom Fields

Extrahera data från skannade dokument och överför den direkt till uppgifter och anpassade fält för enkel spårning

ClickUp integreras enkelt med OCR-verktyg via Google Drive, Zapier eller andra anslutna appar. Team kan skanna pappersdokument eller kontoutdrag, extrahera viktiga data med OCR och överföra dessa data direkt till ClickUp Tasks eller ClickUp Custom Fields för spårning.

Ett juridiskt team kan till exempel lagra skannade kontrakt och automatiskt registrera datum, parter och villkor som sökbara fält i ClickUp.

Få jobbet gjort enkelt med ClickUps kunskapshantering och Connected Search

En viktig utmaning inom IDP är inte bara att extrahera data, utan att göra den omedelbart tillgänglig och användbar för teamen. ClickUp Connected Search överbryggar denna klyfta genom att:

Hämta information från Slack, e-post och projektverktyg med bara en sökning med hjälp av ClickUps Connected Search

Federerad sökning: Sök omedelbart i alla uppladdade dokument, extraherade data och relaterade uppgifter eller arbetsflöden.

Kontextuella frågor och svar: Användare kan ställa frågor i naturligt språk (t.ex. ”Visa alla fakturor från leverantör X under andra kvartalet”) och få direkta svar, inte bara dokumentlistor.

Integrerad kunskap: Kopplar samman extraherade dokumentdata med projektuppgifter, kommentarer och kunskapsbaser, så att teamen kan agera på insikter utan att byta verktyg.

💡 Proffstips: Att skapa dokument är bra. Men att omvandla dem till långsiktig, tillförlitlig kunskap är det som skiljer de bästa från de bra. Vill du vara den förstnämnda? Vänd dig då till ClickUps kunskapshanteringsfunktioner.

ClickUps bästa funktioner

Förvandla spridda anteckningar till snygga dokument med AI-driven skrivning och smarta sammanfattningar.

Ta upp relaterade uppgifter och kommentarer direkt med ClickUp Brains kontextuella hjälp.

Automatisera dokumenthantering, godkännanden och överlämning av uppgifter med enkla arbetsflöden för dokumenthantering.

Integrera OCR-verktyg för att extrahera viktiga data från pappersdokument eller skannade dokument.

Använd mallar som Process Plan Document för att standardisera steg, ägare och revisioner.

Begränsningar för ClickUp

Kräver OCR från tredje part för fullständig dataextrahering

Avancerade automatiseringar har en inlärningskurva

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2 4,7/5 (över 9 400 recensioner)

Capterra 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad användarna säger om ClickUp

Denna G2-användare noterade:

ClickUp har blivit den app som används mest i vår organisation. Den samlar uppgiftshantering, dokumentskapande, tidrapportering, mål och samarbetsverktyg i ett enda gränssnitt, vilket gör den enkel att implementera.

ClickUp har blivit den app som används mest i vår organisation. Den samlar uppgiftshantering, dokumentskapande, tidrapportering, mål och samarbetsverktyg i ett enda gränssnitt, vilket gör den enkel att implementera.

💡Proffstips: Är du trött på att leta igenom röriga filversioner? Bloggen ”Varför är versionshantering av dokument viktigt? ” visar hur du kan hålla alla dokument organiserade och uppdaterade så att ditt team aldrig slösar tid på att gissa vilken fil som är den slutgiltiga.

2. ABBYY (Bäst för AI-driven dataextraktion och processintelligens)

via ABBYY

Manuell dokumenthantering saktar ner teamen när ni hanterar fakturor, anspråk eller kunddokument i dussintals format och språk. ABBYY hjälper företag att ersätta repetitiva datainmatningsuppgifter med automatiserad dataextrahering.

Ett team som hanterar leverantörsskulder kan till exempel använda ABBYY Vantage för att automatiskt registrera fakturadata, matcha dem med inköpsorder och markera undantag för granskning. Försäkringsbolag kan behandla tusentals skadeanmälningar snabbare genom att klassificera formulär, hämta viktiga uppgifter som skadenummer och vidarebefordra dem till rätt handläggare med minimalt manuellt arbete.

ABBYY kombinerar detta med processintelligens, så att verksamhetschefer kan se exakt var flaskhalsar uppstår och åtgärda dem.

ABBYY:s bästa funktioner

Automatisera fakturahantering, onboarding och anspråk genom att extrahera data från alla typer av dokument.

Förutbildade AI-modeller hanterar olika format, språk och handskrift med hög noggrannhet.

Kombinera process mining med IDP för att hitta förseningar, dolda kostnader och sätt att effektivisera arbetsflöden.

Använd ABBYY Marketplace för att ladda ner plug-and-play-dokumentfunktioner och komma igång snabbt.

Omvandla pappersdokument och skannade filer till strukturerade data som är redo för dina kärnsystem.

ABBYY:s begränsningar

Kan kräva specialistinstallation för anpassade arbetsflöden.

Optimal endast i kombination med bredare automatiseringsprojekt.

ABBYY:s prissättning

Anpassad prissättning

ABBYY-betyg och recensioner

G2 4,5/5 (340+ recensioner)

Capterra 4,7/5 (420+ recensioner)

Vad användarna säger om ABBYY

Denna G2-användare framhöll:

ABBYY FineReader Engine erbjuder en mycket elegant, avskalad och lättanvänd lösning för skanning av fysiska dokument. Programmet är mycket enkelt och innehåller endast de mest använda alternativen.

ABBYY FineReader Engine erbjuder en mycket elegant, avskalad och lättanvänd lösning för skanning av fysiska dokument. Programmet är mycket enkelt och innehåller endast de mest använda alternativen.

📖 Läs också: Hur man använder AI för dokumentation

3. UiPath (bäst för att kombinera IDP med robotiserad processautomation)

via UiPath

Team som drunknar i repetitiva pappersarbeten och osammankopplade appar har ofta svårt att skala upp automatiseringen när dokumentdata fortfarande behöver kontrolleras manuellt. UiPath tar itu med detta genom Document Understanding, en modul som kombinerar intelligent dokumenthantering, AI och robotiserad processautomatisering (RPA) i en säker plattform.

Ett försäkringsbolag som hanterar stora mängder skadeanmälningar kan till exempel använda UiPaths robotar för att läsa in skannade dokument och extrahera viktiga uppgifter som försäkringsnummer, skadebelopp och kundinformation. Eventuella avvikelser kan markeras för snabb granskning av en mänsklig användare.

På samma sätt kan vårdgivare använda PDF-parsern för att hämta patientjournaler från olika format och automatiskt vidarebefordra dem till rätt team, vilket minskar administrativa eftersläpningar.

UiPaths bästa funktioner

Automatisera komplexa arbetsflöden från början till slut genom att kombinera RPA-bots med intelligent dokumenthanteringsprogramvara.

Använd AI-drivna modeller för att hantera ostrukturerade data, handskrivna formulär och skannade filer.

Validera undantag med Action Center så att teamen kan hantera specialfall utan att störa automatiseringsflödena.

Skapa och träna anpassade dokumentmodeller snabbt med kodfria verktyg för affärsanvändare.

Integrera sömlöst med CRM-, ERP- och andra affärssystem för direktbearbetning.

Begränsningar för UiPath

Kräver tid i förväg för att träna anpassade extraktionsmodeller

Kan kännas komplicerat för team utan erfarenhet av RPA.

Vissa avancerade AI-tillägg kan kräva separat licensiering.

Priser för UiPath

Grundläggande plan : 25 USD/månad per användare

Standard : Anpassad prissättning

Enterprise: Anpassad prissättning

UiPath-betyg och recensioner

G2 4,6/5 (över 7 000 recensioner)

Capterra 4,6/5 (över 700 recensioner)

Vad användarna säger om UiPath

Denna Reddit-recension delade:

Efter att ha testat UiPath Studio i några dagar är jag ärligt talat mycket imponerad av deras produktutbud. Det kan fungera som en bot som surfar på webben med de automatiseringar jag har ställt in, samt flytta information direkt med hjälp av integrationer.

Efter att ha testat UiPath Studio i några dagar är jag ärligt talat mycket imponerad av deras produktutbud. Det kan fungera som en bot som surfar på webben med de automatiseringar jag har ställt in, samt flytta information direkt med hjälp av integrationer.

📮ClickUp Insight: 30 % av arbetstagarna tror att automatisering kan spara dem 1–2 timmar per vecka, medan 19 % uppskattar att det kan frigöra 3–5 timmar för djupgående, fokuserat arbete. Även dessa små tidsbesparingar blir betydande: bara två timmar per vecka motsvarar över 100 timmar per år – tid som kan ägnas åt kreativitet, strategiskt tänkande eller personlig utveckling. Med ClickUps AI-agenter och ClickUp Brain kan du automatisera arbetsflöden, generera projektuppdateringar och omvandla dina mötesanteckningar till konkreta nästa steg – allt inom samma plattform. Du behöver inga extra verktyg eller integrationer – ClickUp samlar allt du behöver för att automatisera och optimera din arbetsdag på ett och samma ställe. 💫 Verkliga resultat: RevPartners minskade sina SaaS-kostnader med 50 % genom att konsolidera tre verktyg i ClickUp – och fick därmed en enhetlig plattform med fler funktioner, tätare samarbete och en enda källa till information som är lättare att hantera och skala. ”

4. IBM Datacap (Bäst för multikanalinsamling på företagsnivå)

via IBM

Pappersintensiva branscher lägger fortfarande för mycket tid på att skriva in formulär på nytt och vidarebefordra skannade filer mellan system som inte är sammankopplade.

Så, vad gör IBM Datacap annorlunda? Det kombinerar intelligent dokumenthantering, maskininlärning och naturlig språkbehandling för att registrera, klassificera och vidarebefordra alla typer av dokument.

Ett team som hanterar skadeståndsanspråk kan till exempel ta bilder av handskrivna formulär på en surfplatta och låta Datacaps AI extrahera viktiga datafält med rollbaserad redigering för att skydda integriteten. De bearbetade uppgifterna flödar sedan direkt in i deras ärendehanteringssystem.

IBM Datacaps bästa funktioner

Stöd för flerkanalig inläsning från skannrar, e-post, mobiler och appar

Använd NLP och maskininlärning för att extrahera data från komplexa eller okända layouter.

Använd rollbaserad redigering för att skydda känslig data under bearbetningen.

Integrera rena data direkt med andra IBM-verktyg för affärsautomatisering.

Distribuera i molnet med Datacap on Cloud för flexibel skalbarhet.

Begränsningar för IBM Datacap

Kan kräva avancerad konfiguration för branschspecifika arbetsflöden.

Kan kännas tungt för mindre team som endast behöver grundläggande dokumenthantering.

Integration utanför IBM-ekosystemet kan kräva extra installation.

Priser för IBM Datacap

Anpassad prissättning

IBM Datacap-betyg och recensioner

G2 : 4,1/5 (över 50 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad användarna säger om IBM Datacap

Denna G2-recension fångade:

IBM Datacap är ett verktyg med låg kod/ingen kod (inte alltid) för att fånga dokumentinnehåll, och det gör precis vad det lovar. Det är enkelt att använda med det regelbaserade utvecklingsverktyget, som erbjuder en mängd funktioner för att hantera OCR/ICR/AI (med ADP) för att extrahera/identifiera innehåll från skannade strukturerade och ostrukturerade dokument.

IBM Datacap är ett verktyg med låg kod/ingen kod (inte alltid) för att fånga dokumentinnehåll, och det gör precis vad det lovar. Det är enkelt att använda med det regelbaserade utvecklingsverktyget, som erbjuder en mängd funktioner för att hantera OCR/ICR/AI (med ADP) för att extrahera/identifiera innehåll från skannade strukturerade och ostrukturerade dokument.

👀 Rolig fakta: Det allra första kända försöket till ”dokumenthantering” går tillbaka till 1800-talet, när Christopher Sholes, uppfinnaren av skrivmaskinen, ville påskynda handskriven dokumentation. QWERTY-tangentbordslayouten som du fortfarande använder idag var ursprungligen utformad för att bromsa skrivarna så att tangenterna inte skulle fastna.

5. Microsoft Azure (bäst för flexibla AI-dokumentarbetsflöden i företagsklass)

via Microsoft

Vissa företag behöver strikt kontroll över hur och var dokument behandlas. Microsoft Azure ger dig den kontrollen. Du kan köra AI-driven dokumentutvinning i molnet, lokalt eller i kanten, beroende på dina säkerhets- och efterlevnadskrav.

Azure AI Document Intelligence kombinerar färdiga mallar för kvitton och fakturor med verktyg för att skapa egna anpassade modeller. Du kan anpassa extraktionen för specifika branscher, format eller språk. Dessutom kan team koppla extraherade data till Power Automate och Azure Search för att skapa kompletta arbetsflöden från början till slut.

Microsoft Azure bästa funktioner

Kör AI-dokumentutvinning i molnet eller på lokala servrar

Kom igång snabbt med färdiga mallar eller träna anpassade modeller.

Anslut dokumentdata till Microsoft Power Automate och Azure Search

Tillämpa säkerhet och efterlevnad i varje steg

Skala upp eller ner bearbetningen utifrån arbetsbelastningen.

Begränsningar i Microsoft Azure

Kostnaderna kan snabbt stiga om användningen ökar kraftigt.

Komplexa anpassade installationer kräver erfarna utvecklare

Azure-portalen kan kännas överväldigande för nya användare.

Priser för Microsoft Azure

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Microsoft Azure

G2 : 4,4 (över 2 080 recensioner)

Capterra: 4,6 (1 920+ recensioner)

Vad användarna säger om Microsoft Azure

Denna Capterra-recension innehöll:

En av de mest framstående funktionerna i Microsoft Azure är dess omfattande tjänstepaket, som täcker allt från databehandling och lagring till AI och maskininlärning.

En av de mest framstående funktionerna i Microsoft Azure är dess omfattande tjänstepaket, som täcker allt från databehandling och lagring till AI och maskininlärning.

📖 Läs också: Organisera filer och mappar: Strategier för att förbättra ditt arbetsflöde

6. Document AI (bäst för flexibel generativ AI-driven extrahering)

via Google

Dålig datakvalitet skadar nästan alla företag – ändå är det bara en bråkdel som prioriterar detta. I en nyligen genomförd undersökning uppgav 91 % av dataprofessionella att dålig data påverkar prestandan, men bara 23 % uppgav att detta är ett verkligt fokusområde.

Google Document AI hanterar detta problem genom att omvandla röriga, ostrukturerade filer till rena, strukturerade data som du kan lita på.

Team kan komma igång snabbt med färdiga processorer för fakturor, lönebesked eller ID-kort, eller skapa anpassade modeller med bara ett fåtal exempel. Resultaten matas direkt in i BigQuery för djupgående analyser eller kopplas in i arbetsflöden via Vertex AI och andra Google Cloud-verktyg.

Det som gör den unik är den täta integrationen med Googles bredare AI-ekosystem. Team kan dra nytta av OCR i företagsklass på mer än 200 språk, förstklassig handskriftsigenkänning och en enkel metod för att utveckla intelligenta dokumentapplikationer.

De bästa funktionerna i Google Document AI

Börja med förkonfigurerade processorer för vanliga formulär.

Använd Workbench för att skapa anpassade extraheringsverktyg med minimalt med träningsdata.

Anslut till BigQuery och Vertex AI för avancerad analys.

Kraftfull OCR med handskriftsigenkänning på över 50 språk

Enkel att implementera via API eller Google Cloud Console.

Begränsningar för Google Document AI

Saknar kraftfull batchbearbetning för stora filer

Mindre specialiserad än dedikerade IDP-leverantörer

Automatisering utöver insamling kräver ofta extra inställningar med andra verktyg.

Priser för Google Document AI

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Google Document AI

G2 : 4,2 (35+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad användarna säger om Google Document AI

Denna G2-recension noterade:

Document AI har varit extremt användbart för oss vid implementeringen av OCR. Det var ganska enkelt att träna, komma igång och integrera i vårt befintliga flöde.

Document AI har varit extremt användbart för oss vid implementeringen av OCR. Det var ganska enkelt att träna, komma igång och integrera i vårt befintliga flöde.

👀 Rolig fakta: NASA har använt avancerade dokumenthanteringstekniker sedan 1960-talet för att digitalisera handskrivna anteckningar från astronauter, missionsloggar och flygplaner, vilket har bevarat miljontals sidor av rymdhistoria.

📚 Läs också: Bästa PSA-programvaran för att automatisera affärsprocesser

7. Appvia (Bäst för säker molnbaserad transformation och självbetjäning för utvecklare)

via Appvia

Appvia hjälper organisationer att utnyttja moderna molntjänster utan att förlora kontrollen eller sömnen. Dess huvudfokus är att göra komplex molninfrastruktur enkel och säker.

Med Wayfinder (Appvias självbetjäningsplattform för interna utvecklare) kan dina utvecklare distribuera och hantera molnresurser efter behov, samtidigt som ditt plattformsteam upprätthåller strikta säkerhetsåtgärder.

Appvias bästa funktioner

Möjliggör säker självbetjäning för utvecklare med tydliga skyddsåtgärder

Centraliserad kontroll och översikt över flera molnleverantörer

Automatisera Kubernetes-klusterdistribution och dokumentlivscykelhantering

Utveckla teamens kompetens med praktisk support och kunskapsöverföring.

Minska implementeringstiderna samtidigt som du uppfyller strikta säkerhetsstandarder.

Appvias begränsningar

Kan kräva anpassad konfiguration för mycket komplexa hybridmiljöer.

Begränsat antal communityrecensioner jämfört med större molnaktörer

De bästa resultaten uppnås ofta genom att använda Appvias konsulttjänster tillsammans med plattformen.

Appvia-priser

Anpassad prissättning

Appvia-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad användarna säger om Appvia

Denna G2-recension delade:

Den heltäckande självbetjäningsfunktionen är en värdefull tillgång för mina molnhanteringsuppgifter, kompletterad med centraliserad kontroll som ökar min effektivitet. Dessutom underlättar synlighet och molnautomatisering min arbetsbelastning ytterligare.

Den heltäckande självbetjäningsfunktionen är en värdefull tillgång för mina molnhanteringsuppgifter, kompletterad med centraliserad kontroll som ökar min effektivitet. Dessutom underlättar synlighet och molnautomatisering min arbetsbelastning ytterligare.

📖 Läs också: Bästa skrivassistansprogram med AI

8. Rossum (Bäst för AI-baserade papperslösa arbetsflöden)

via Rossum

Många företag drunknar fortfarande i papper. Närmare bestämt nästan hälften av alla små och medelstora företag. Men Rossum hjälper till att överbrygga den klyftan.

Rossums AI-baserade, molnbaserade plattform samlar in, validerar och överför rena data direkt till dina system. Färre fel och snabbare arbetsflöden gör att dina team kan fokusera på arbete som driver verksamheten framåt utan rigida mallar eller bortkastade timmar.

Rossums bästa funktioner

Hämta data från transaktionsdokument utan fördefinierade mallar

Automatisera godkännanden, leverantörsuppföljningar och datavalidering med AI-agenter.

Skalera dokumentarbetsflöden från början till slut på ett säkert sätt, från förbehandling till efterbehandling.

Enkel integration med SAP, Coupa, NetSuite, Workday, Microsoft Dynamics och mycket mer.

Hantera plattformen genom low-code-tillägg, mikrotjänster och nyckelfärdiga SaaS-lösningar.

Rossums begränsningar

Kan kräva förändringshantering för team som är nya inom IDP.

Anpassningsbehov kan förlänga implementeringen för nischade fall.

En helt mallfri metod kan kräva utbildning för ovanliga dokument.

Rossums prissättning

Anpassad prissättning

Rossums betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 110 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad användarna säger om Rossum

Denna G2-recension innehöll:

Plattformen automatiserar hela dokumentets livscykel, från mottagande av dokument till inmatning av data i interna system, vilket avsevärt minskar det manuella arbetet. Rossum AI är utformat för enkel implementering, vilket gör det möjligt för företag att snabbt integrera och börja automatisera sina dokumenthanteringsarbetsflöden med minimal installation.

Plattformen automatiserar hela dokumentets livscykel, från mottagande av dokument till inmatning av data i interna system, vilket avsevärt minskar det manuella arbetet. Rossum AI är utformat för enkel implementering, vilket gör det möjligt för företag att snabbt integrera och börja automatisera sina dokumenthanteringsarbetsflöden med minimal installation.

9. Infrrd (Bäst för SLA-driven beröringsfri dokumenthantering)

via Infrrd

Infrrd går längre än traditionell OCR genom att erbjuda beröringsfri, SLA-driven intelligent dokumenthantering. Hur ser det ut? Föreställ dig ett företags HR-team som hanterar hundratals anställdas register, kontrakt och efterlevnadsdokument varje vecka under pressade tidsfrister.

Istället för att personalen lägger timmar på att leta efter saknade uppgifter eller manuella inmatningsfel automatiserar Infrrds AI extrahering, validering och vidarebefordran från början till slut.

Infrrds bästa funktioner

Leverera SLA-bunden dataextraktion utan manuella ingrepp

Hantera över 1 000 dokumenttyper på mer än 22 språk med en felfrekvens på mindre än 0,1 %.

Automatisera hela arbetsflöden med AI-agenter och anpassade extraktionsregler.

Aktivera smart bilddetektering och livechatt för dokument för insikter i realtid.

Skala verksamheten säkert med bearbetning dygnet runt, alla dagar i veckan.

Infrrd-begränsningar

Kan kräva tid i förväg för att anpassa komplexa extraktionsregler.

Priserna är anpassade, så budgetplanering kräver direkt konsultation.

Mindre team kan tycka att en fullskalig implementering är mer avancerad än vad som behövs.

Infrrd-prissättning

Anpassad prissättning

Infrrd-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad användarna säger om Infrrd

Denna G2-recension lyfte fram:

Infrrd har ett team som är dedikerat till att tillhandahålla dokumentförståelse och dataextraktion till företag inom det unika och utmanande området ostrukturerade dokument, som vi hanterar i stora volymer med byggdokument.

Infrrd har ett team som är dedikerat till att tillhandahålla dokumentförståelse och dataextraktion till företag inom det unika och utmanande området ostrukturerade dokument, som vi hanterar i stora volymer med byggdokument.

📖 Läs också: Gratis mallar för innehållsskapande för snabbare innehållsskapande

10. Docsumo (Bäst för beröringsfria arbetsflöden och extrahering av stora dokumentvolymer)

via Docsumo

Docsumo eliminerar kopierings- och klistringsarbete samt repetitiv datainmatning genom att omvandla ostrukturerade dokument till rena, strukturerade tabeller. Tänk dig ett driftsteam som hanterar staplar av leverantörskontrakt och månatliga utgiftsrapporter från flera avdelningar.

Istället för att begrava sig i tråkig datainmatning kan de använda Docsumos AI för att fånga upp viktiga detaljer, markera avvikelser för snabb granskning och organisera allt i strukturerade, sökbara format. Detta innebär snabbare godkännanden, färre manuella fel och mer tid för teamen att fokusera på mer värdefulla uppgifter.

Docsumos bästa funktioner

Automatisera komplex dataextraktion för fakturor, kontoutdrag, lönebesked och mer.

Konvertera röriga, ostrukturerade data till Excel-liknande tabeller som är redo för analys.

Hantera skannade PDF-filer, bilder, långa dokument och handskrivna formulär.

Träna anpassade modeller eller använd över 100 förtränade modeller för branschspecifika användningsfall.

Skapa anpassade arbetsflöden med valideringsregler, undantagshantering och integrationer.

Få realtidsdashboards, revisionsloggar och avancerad sökning för total datavisibilitet.

Docsumos begränsningar

Vissa användare upplever en inlärningskurva när de anpassar extraktionsmodellerna.

Implementering för mycket varierande dokument kan ta extra tid att konfigurera.

För att dra full nytta krävs exempel i förväg och tydlig processplanering.

Docsumo-priser

Starter : 199 $/månad per användare

Tillväxt : 499 USD/månad per användning

Enterprise: Anpassad prissättning

Docsumo-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 50 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad användarna säger om Docsumo

Denna G2-recension markerades:

Det har minskat den tid det tar oss att göra manuell dataextraktion med troligen 80–90 %, även när man inkluderar manuella stickprovskontroller av utdata.

Det har minskat den tid det tar oss att göra manuell dataextraktion med troligen 80–90 %, även när man inkluderar manuella stickprovskontroller av utdata.

📖 Läs också: Gratis SOP-mallar och format

11. Nanonets (Bäst för flexibla AI-arbetsflöden och datainsamling med hög noggrannhet)

via Nanonets

Nanonets är utformat för team som vill automatisera tråkig dokumenthantering utan rigida mallar eller komplex IT-support. Oavsett om du automatiserar leverantörsreskontra, skadereglering eller orderavstämning kombinerar Nanonets OCR, maskininlärning och kodfria arbetsflöden.

Detta gör att ditt team kan hämta data från röriga dokument och flytta den direkt till ditt CRM-, ERP- eller annat registersystem.

Nanonets bästa funktioner

Extrahera data från fakturor, inköpsorder, ID-kort, kvitton och mer med avancerad AI OCR.

Automatisera komplexa dokumentarbetsflöden med kodfria beslutsmotorer.

Integrera enkelt med verktyg som Slack, Salesforce, Dropbox eller Microsoft Dynamics.

Validera, markera eller berika data automatiskt innan du exporterar till nedströms system.

Uppnå mätbar avkastning snabbt, med en genomsnittlig avkastning på 3,5 gånger på bara sex månader.

Nanonets begränsningar

Kan kräva tid i förväg för att finjustera arbetsflöden för komplexa eller äldre dokumentlayouter.

Manuell granskning kan fortfarande behövas för specialfall eller sällsynta format.

Nanonets prissättning

Anpassad prissättning

Nanonets betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 80 recensioner)

Vad användarna säger om Nanonets

Denna G2-recension delade:

OCR-igenkänningen är ganska bra direkt ur lådan. Nanonets-teamet utförde också det initiala modellträningsarbetet och tillhandahöll anpassad logik för att matcha fält i vårt ERP-system för integration.

OCR-igenkänningen är ganska bra direkt ur lådan. Nanonets-teamet utförde också det initiala modellträningsarbetet och tillhandahöll anpassad logik för att matcha fält i vårt ERP-system för integration.

💡Proffstips: Har du svårt att få alla att dra åt samma håll? Vad är teamsamarbete? 10 effektiva strategier för ditt teamblogg beskriver enkla sätt att inspirera till lagarbete så att era projekt går snabbare och smartare tillsammans.

Om du letar efter ännu fler sätt att automatisera dokumentflöden finns här tre ytterligare intelligenta dokumentbehandlingsverktyg som är värda att överväga utöver de ledande verktyg vi redan har presenterat:

Hyperscience : Använder AI för att automatisera dokumentklassificering och dataextraktion samtidigt som människor fortfarande är delaktiga i hanteringen av undantag.

Kofax TotalAgility : Kombinerar IDP med processorkestrering, automatisering av arbetsflöden och RPA för avancerad fakturahantering.

Amazon Textract : Detekterar tryckt text, handskrift, tabeller och nyckel-värdepar utan behov av fördefinierade mallar.

Automatisera smartare, arbeta snabbare – fördelen med ClickUp

Från felplacerade filer till timmar som går åt till repetitiv datainmatning – team överallt förlorar värdefull tid och noggrannhet varje dag.

Programvara för intelligent dokumenthantering (IDP) förändrar situationen med rena, sökbara och användbara data. Men även om många IDP-verktyg automatiserar dataextrahering eller påskyndar godkännanden, misslyckas de ofta med att koppla dina dokument till resten av ditt dagliga arbete.

Det är den luckan som ClickUp fyller.

ClickUp samlar intelligent dokumenthantering, AI-driven skrivning, automatiserad vidarebefordran och samarbetsflöden i ett enda enhetligt arbetsutrymme. Nu behöver du inte längre hoppa mellan olika appar, oroa dig för versionshantering eller leta efter förlorad information.

Är du redo att ta tillbaka din tid? Registrera dig för ClickUp idag!