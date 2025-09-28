Anytype vs. Notion: Vilket är bäst för produktiviteten 2025?

Moderna digitala arbetsytor har gjort kunskapshantering oändligt mycket enklare. Oavsett om du bygger en personlig kunskapsbas, organiserar forskning eller planerar projekt finns det en rad plattformar som kan hjälpa dig.

Anytype och Notion är verktyg som hjälper till att strukturera, lagra och hantera information som ett andra hjärna. Anytype är en ny aktör som sticker ut genom sitt löfte om en helt lokal, integritetsfokuserad och offline-först-strategi för kunskapshantering. Notion är däremot en plattform som är känd för sina kraftfulla anteckningsfunktioner, samarbetsfunktioner och rika databaser.

För att hjälpa dig att fatta detta beslut analyserar vi Anytype vs. Notion utifrån olika parametrar, såsom funktioner, priser, användbarhet i verkligheten etc.

Anytype vs. Notion i korthet

Här är en överskådlig jämförelsetabell över de 5 viktigaste funktionerna mellan Anytype och Notion:

Funktion Anytype Notion Sekretess och säkerhet ✅ End-to-end-kryptering, offline-first, decentraliserad lagring ❌ Ingen end-to-end-kryptering; molnbaserad lagring Samarbete 🚫 Ännu ingen realtidssamverkan (i betaversion) ✅ Realtidssamarbete i teamet med kommentarer, delade sidor och synkroniserade block Widgets Inbyggt widgetstöd för uppgifter, anteckningar och instrumentpaneler Inget inbyggt stöd för widgets; tredjepartsinbäddningar krävs AI-funktioner ❌ Inget tillgängligt ännu ⚡ Inbyggd AI-assistent för skrivande, sammanfattning och förslag Mallar och dokument 🧱 Inbyggda mallar utan kod för anteckningar och objekt 🧩 Community-drivna och inbyggda mallar för alla användningsområden

Vad är Anytype?

via Anytype

Anytype är en lokal, peer-to-peer- och öppen källkodsprogramvara som ger användarna fullständig autonomi och säkerhet över sina digitala tillgångar.

Dess fokus på integritet och decentraliserad datalagring säkerställer att endast användarna kan komma åt sin information utan inblandning från tredjepartsapplikationer.

Anytypes funktioner

Anytypes funktioner är inriktade på en lokal först-strategi, decentraliserad lagring och end-to-end-kryptering, vilket garanterar fullständig äganderätt till data. Till skillnad från Notion fungerar det helt offline och synkroniseras automatiskt mellan enheter när de återansluts.

Från anpassningsbara databaser och visuella grafvyer till mallbaserade arbetsflöden och robusta sekretesskontroller – Anytype är utformat för dem som prioriterar säkerhet utan att kompromissa med funktionaliteten.

Funktion nr 1: End-to-end-kryptering

Anytype använder lokal kryptering på enheten för att säkerställa att endast du har nycklarna för att komma åt dina data. Detta upprätthåller dataintegriteten, eftersom inga externa enheter har tillgång till data. Du har fullständig äganderätt och sekretess över dina digitala tillgångar.

Funktion nr 2: Åtkomst i offline-läge

Antypes offline-först-strategi låter dig skapa och hantera dina data utan att vara beroende av en internetanslutning. Ditt valv lagras lokalt på din enhet, vilket ger oavbruten åtkomst och snabba laddningstider.

Funktion nr 3: Design utan kod

Anytype erbjuder en kodfri skapandeupplevelse som gör det möjligt för användare att visuellt komponera allt de kan tänka sig. Den blockbaserade redigeraren, databasen, mallarna och widgets ger dig absolut frihet att anpassa din arbetsyta precis som du vill utan att skriva en enda rad kod.

Funktion nr 4: Databasvisualisering

Med Anytype kan du visualisera dina databasposter som relationsdiagram. Dessutom gör det interaktiva formatet det enklare att hantera, demonstrera och tolka datarelationer på ett effektivt sätt, samt koppla samman idéer mellan komplexa datamängder och projekt.

Anytype-priser

Explorer : Gratis

Builder : 99 $/år

Co – Creator : 299 $ för 3 år

Företag: Anpassade priser

Vad är Notion?

via Notion

Notion är en mångsidig webbapp för produktivitet och anteckningar. Den kombinerar kunskapshantering, uppgiftshantering och projektplanering i en och samma plattform.

Oavsett om du är en enskild person eller ett team hjälper Notion dig att hålla ordning. Dess anpassningsbara mallar och smidiga integration med andra verktyg är ytterligare en fördel.

Notions funktioner

Till skillnad från Anytype utmärker sig Notion inom realtidssamarbete, molnbaserad tillgänglighet och kraftfulla integrationer med verktyg som Slack, Google Drive och Zapier.

Med AI-driven assistans, avancerad databasfiltrering och intuitiv sidlänkning gör Notion det enkelt att skapa strukturerade, dynamiska arbetsflöden för individer och team.

Här är en lista över de viktigaste funktionerna i Notion:

Funktion nr 1: AI-assistent

via Notion

Den integrerade AI-assistenten från Notion hjälper till att utforma innehåll, sammanfatta anteckningar och svara på frågor baserat på arbetsytans data, vilket ökar produktiviteten. Dessa funktioner är användbara när du arbetar med projekt där innehållsgenerering eller förfining är avgörande för arbetsflödet.

Funktion nr 2: Wikis

via Notion

Det bästa sättet att centralisera professionell eller personlig kunskapshantering på Notion är genom att använda wikis. Notion låter dig skapa sammankopplade sidor som gör informationen tillgänglig och lättnavigerad. Dessa individuella och företagswikis skapar en enda källa till sanning, vilket underlättar åtkomsten till data.

Funktion nr 3: Dokument

via Notion

Docs on Notion gör det möjligt för användare att skapa en sida och effektivt kommunicera sina idéer. Det har en samarbetsbaserad blockbaserad redigerare där team kan samlas för att utbyta idéer, dela feedback och använda AI för att förbättra innehållet, vilket underlättar dokumentationen.

Funktion nr 4: Webbplatser

Notion Sites gör det möjligt för användare att enkelt publicera vilken sida som helst som en webbplats. Oavsett om du skapar landningssidor, delar information offentligt eller sprider resurser, minskar Sites beroendet av externa webbhotellstjänster.

Det intuitiva gränssnittet gör anpassningen enkel, så att användarna kan designa sina webbplatser utan tidigare kunskaper i kodning. Med inbyggd analys kan du effektivt spåra engagemang och optimera ditt innehåll.

Notions priser

Gratis för upp till 10 användare

Plus : 12 dollar per plats/månad

Företag : 24 $ per plats/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Anytype vs. Notion: Jämförelse av funktioner

När du jämför Anytype, Notion eller något annat lovande alternativ är det viktigt att väga funktionerna mot dina unika behov. Här är en detaljerad jämförelse av de viktigaste funktionerna:

Funktion nr 1: Widgets

Widgets ökar produktiviteten genom att ge direkt tillgång till viktig information, funktioner eller verktyg från instrumentpanelen. Widgets visar också plattformens förmåga att anpassa sig efter dina behov.

Anytype erbjuder anpassningsbara widgets som gör det möjligt för användare att anpassa sin arbetsyta. Dessa widgets ger snabb åtkomst till anteckningar, uppgifter och andra ofta använda objekt.

Även om Notion inte erbjuder inbyggt stöd för widgets kan användare bädda in widgets från tredje part med hjälp av tjänster som Indify eller WidgetBox, som erbjuder liknande funktioner.

Vinnare: Anytype, eftersom det erbjuder inbyggt widgetstöd för en verkligt skräddarsydd och anpassningsbar användarupplevelse. 🏆

Funktion nr 2: Kalender och tidshantering

Anytypes kalenderfunktion låter användare hantera och visualisera sina händelser inom applikationen. Du kan visa ditt schema per dag, vecka, månad eller år, beroende på dina olika planeringsbehov.

På samma sätt har Notion en robust kalender som integreras med dess databas. Detta gör att du kan organisera data eller planera uppgifter längs en tidslinje. Notions kalender stöder också samarbete, vilket gör det möjligt för team att hantera sina scheman effektivt.

Vinnare: Det är oavgjort. Både Anytype och Notion erbjuder kalenderfunktioner som underlättar effektiv uppgiftshantering och schemaläggning. 🤝

Funktion nr 3: Web Clipper

Web Clipper är ett verktyg som gör det möjligt för användare att spara webbinnehåll direkt i sin arbetsyta. Detta gör forskning och informationsinsamling snabbt och enkelt.

Anytype lanserade sin webbklippare i version 0. 39. 0. Använd den för att klippa ut innehåll och organisera alla dina klipp i relevanta kategorier för effektiv personlig kunskapshantering. Webbklipparen finns tillgänglig som ett tillägg till Chrome.

Notion erbjuder också ett webbläsartillägg för populära webbläsare. Du kan spara artiklar, bokmärken och annat webbinnehåll direkt i ditt Notion-arbetsområde. Taggningsfunktionen gör det enklare att organisera och hämta webbklipp.

Vinnare: Det blir återigen oavgjort. Båda erbjuder verktyg för att klippa ut webbinnehåll som gör det enklare att göra research och organisera innehåll. 🤝

Funktion nr 4: Dataportabilitet

Dataportabilitet gör det möjligt för användare att exportera eller överföra sina data i olika format, vilket ger dem större kontroll över sin information.

Eftersom Anytype fokuserar på dataägande ger det användarna absolut kontroll över export av data i olika format. Du kan importera data i olika format, inklusive Markdown (MD)-filer, HTML, TXT, CSV, JSON och Protobuf. När det gäller dataexport tillåter Anytype detta i MD-, JSON- och Protobuf-format.

Notion låter dig exportera data i PDF-, HTML-, MD- och CSV-format. Processen är dock något omständlig, och vissa typer av innehåll kanske inte exporteras smidigt. Flera användare har rapporterat svårigheter vid migrering av komplexa databaser eller länkat innehåll.

Vinnare: Anytype för sin enkla metod för import/export av data, som ger större kontroll över informationen. 🏆

Funktion nr 5: Säkerhet

Säkerhet är avgörande om du hanterar mycket konfidentiell eller känslig information.

Anytype har inbyggd säkerhet med end-to-end-kryptering. Dess lokala först-strategi, som framgår av offline-läget, säkerställer att data förblir privata och under användarens kontroll. Förutom offline-åtkomst förlitar sig Anytype på distribuerade backup-noder i ett peer-to-peer-nätverk för datasynkronisering. Sådana backup-noder decentraliserar servern och lägger till ett extra säkerhetslager.

Notion implementerar standardiserade säkerhetsåtgärder och erbjuder inte end-to-end-kryptering i sina molntjänster. Dessutom lagras alla dina data på Notions servrar, vilket innebär att du måste lita på deras inbyggda säkerhetsprotokoll. Notion är visserligen en välrenommerad anteckningsapp, men bristen på kontroll över dina data är ett problem för många.

Vinnare: Anytype, för sina avancerade säkerhetsfunktioner, inklusive end-to-end-kryptering och offlineåtkomst, som lovar bättre integritet och säkerhet. 🏆

Funktion nr 6: Integrationer

Anytype har fokuserat på att bli en fristående miljö. Som sådan stöder det för närvarande inte någon integration med externa applikationer, men planer och utvecklingspipelines förutser stöd för API och plugin. Du kan utföra inbäddningar, vilket är en lösning om du måste ansluta verktyg.

Notion erbjuder omfattande integrationer som utökar dess kapacitet bortom anteckningar och kunskapshantering. Integrera Notion med Slack, Google Drive, Google Docs, Google Kalender, Trello, ClickUp och flera andra verktyg för ett enhetligt arbetsflöde. En sådan integrerad arbetsyta underlättar smidig datautbyte och kommunikation.

Vinnare: Notion, för att det stöder en rad olika integrationer som förbättrar verktygets mångsidighet och effektiviteten i arbetsflödet. 🏆

Funktion nr 7: Mallar

Anytype erbjuder flera anpassningsbara mallar som gör det möjligt för användare att skapa anteckningar, projekt och databaser som är skräddarsydda efter deras unika behov.

På samma sätt fungerar Notion-mallarna som utgångspunkter som användarna kan anpassa efter sina behov. Notion utmärker sig dock verkligen genom sitt stora utbud av mallar. Oavsett om du hanterar ett projekt, tar personliga anteckningar, skapar innehåll eller samarbetar med ditt team har Notion en mall för varje tillämpning.

Vinnare: Notion, för sitt omfattande bibliotek med mallar, inklusive ett community-drivet mallbibliotek. 🏆

Anytype vs. Notion på Reddit

Vi tog debatten om Anytype vs. Notion till Reddit för att förstå användarnas åsikter om de båda plattformarna.

Reddit-användaren u/Koko_chu sammanfattar perfekt skillnaden mellan de två nedan:

”Denna grundläggande skillnad kan avgöra om det är rätt eller fel för dig, beroende på vad som känns intuitivt. Utöver det har vi några observationer:– Notion är en mer mogen programvara; Anytype är i betaversion (och utvecklas aktivt), så räkna med fler buggar. – Anytypes mobilapp är snabbare men ibland klumpigare. Inline-uppsättningar visas inte. – Notion har fullfjädrade formler, Anytype har det ännu inte (i dagsläget är det en av de mest efterfrågade funktionerna)– Notion är en molntjänst (med viss kryptering, tror jag, men inte e2e), ganska långsam när den är stor och med mycket begränsad offline-funktionalitet. Anytype är lokal – offline först, med E2E-molnstöd och snabb. Båda tillåter export till markdown, men personligen fungerade exporten från Notion inte så bra för mig när det gäller formatering av anteckningar och att hitta dem...– Filhanteringen är för närvarande mycket klumpig i Anytype. Jag minns inte att Notion var så bra heller, men det är ett tag sedan jag använde det ordentligt, så jag hoppar över den här frågan!– Notions estetik är lite mer anpassningsbar med olika inbäddningar, teckensnittsändringar och tillägg från tredje part. Anytype håller på att mogna. – Notion har ingen graf- eller flödesvy, men Anytype har det. – Notion har synkroniserade block, men Anytype har det inte. ”

Många som föredrar Anytype gör det på grund av dess integritets- och säkerhetsfunktioner, samt offlineåtkomst. Notion-användare gillar plattformens användarvänlighet och stabilitet.

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Anytype och Notion

Även om Anytype och Notion erbjuder kraftfulla funktioner för kunskapshantering, är de inte immuna mot begränsningar.

Anytype saknar till exempel realtidssamarbete, medan Notions säkerhet och dataägande väcker oro hos vissa.

Det är därför ClickUp, världens första konvergerade AI-arbetsyta, är ett kraftfullt alternativ till Anytype och Notion.

ClickUp kombinerar de bästa funktionerna från Anytype och Notion och lite till. Som ett kontextuellt AI-arbetsverktyg erbjuder ClickUp en plattform som centraliserar kunskapshantering, projektledning, realtidskommunikation, teamsamarbete samt automatiseringar, agenter och kontextuell AI.

Här är vad som utmärker ClickUp:

ClickUps fördel nr 1: ClickUp Chat

Glöm att växla mellan verktyg för diskussioner och projektledningsverktyg för uppgifter. ClickUps chatt gör det möjligt för team att kommunicera i realtid och hålla konversationerna organiserade efter projekt eller ämne.

Håll ditt distans- och kontorsbaserade team sammankopplat inom arbetsflödet med ClickUp Chat.

Dessutom går inga diskussioner förlorade med ClickUps funktion Assign Comments – förvandla alla kommentarer till åtgärdspunkter med ett förfallodatum så att ingenting missas.

Här är vad Thomas Clifford, produktchef på TravelLocal, hade att säga om att använda ClickUp:

Vi använder ClickUp för all vår projekt- och uppgiftshantering, samt som kunskapsbas. Det har också antagits för övervakning och uppdatering av vårt OKR-ramverk och flera andra användningsfall, inklusive flödesscheman, semesteransökningsformulär och arbetsflöden. Det är fantastiskt att kunna hantera allt detta inom ett och samma produkt, eftersom saker och ting mycket enkelt kan kopplas samman.

Vi använder ClickUp för all vår projekt- och uppgiftshantering, samt som kunskapsbas. Det har också antagits för övervakning och uppdatering av vårt OKR-ramverk och flera andra användningsfall, inklusive flödesscheman, semesteransökningsformulär och arbetsflöden. Det är fantastiskt att kunna hantera allt detta inom ett och samma produkt, eftersom saker och ting mycket enkelt kan kopplas samman.

ClickUps fördel nr 2: ClickUp Docs

Skapa och redigera dokument tillsammans med ditt team i realtid med ClickUp Docs

ClickUp Docs är en helt integrerad dokumenthub som gör det möjligt för användare att skapa, redigera och samarbeta på dokument i realtid. Det intuitiva gränssnittet i Docs-redigeraren erbjuder en bekant känsla från dokumentbehandlingsplattformar som Google Docs eller Microsoft Word.

Förutom textinnehåll stöder Docs även rich media som foton, videor, GIF-bilder och mycket mer. Oavsett om du skapar en personlig wiki eller underhåller en interaktiv checklista stöder ClickUp Docs olika format. Du kan enkelt exportera dessa dokument som PDF, HTML eller MD och skriva ut dem.

➡️ Läs mer: Gratis mallar för projektledning för alla typer av projekt

ClickUps fördel nr 3: ClickUp Brain och Brain MAX

Dra nytta av kraften hos AI-agenter och flera externa AI-modeller (som ChatGPT, Gemini, Claude och fler) som har FULL kontext av ditt bredare arbetsmiljö, inklusive anslutna appar, och garantin om integritet i företagsklass.

Håll arbetet igång – över team, avdelningar och tidszoner – med ClickUp Brains snabba svar.

Och det är precis vad ClickUp Brain erbjuder. Som ett AI-drivet neuralt nätverk som sömlöst kopplar samman uppgifter, dokument, människor och hela ditt företags kunskapssystem, vilket gör arbetet smartare och effektivare. Det är kraften i en omgivande arbets-AI.

Använd rösten för att skapa uppgifter, sammanfatta möten, automatisera uppföljningar eller generera bilder med Talk to text

Sök och hämta information från alla anslutna appar, och agera sedan på den med AI.

Chatta med de senaste AI-modellerna som ChatGPT, Claude och Gemini för kodning, skrivande, komplexa resonemang och mer, utan att behöva växla mellan appar.

Skapa bilder, uppgifter, meddelanden, projekt och mycket mer – utan någon teknik eller manuell inmatning.

Skapa en enda källa till sanningen för all gruppdokumentation med ClickUp Knowledge Management.

Arbets-AI blir mer tillgängligt med ClickUp Brain MAX , en dedikerad AI-kompanjon för datorer som förenar AI, sökning och automatisering i alla arbetsappar. Detta inleder en ny era av kontextuell AI och sätter punkt för kaoset med osammankopplade AI-verktyg. Du behöver bara ett, och det har fullständig kännedom om dina uppgifter.

ClickUps fördel nr 4: ClickUp Tasks

Föreställ dig ett uppgiftshanteringssystem som förutser dina behov istället för att bidra till kaoset. ClickUp Tasks syftar till att göra just det genom att jämna ut de typiska friktionspunkterna. Istället för att jaga uppdateringar levereras denna funktion direkt till din arbetsyta.

Identifiera potentiella hinder för projektet i god tid eller hitta omedelbart en viktig uppgift, oavsett var den är arkiverad.

Hantera och automatisera uppgifter med AI på ClickUp Tasks

Utöver grundfunktionerna kan ClickUp Tasks koppla samman allt ditt arbete på ett och samma ställe. Tänk på det som en central knutpunkt där dina dokument, whiteboards och konversationer naturligt kopplas till dina uppgifter. Anpassning spelar en stor roll, eftersom du kan skräddarsy fält och arbetsflöden efter ditt teams behov.

Här är en kort videopresentation av uppgiftstyperna i ClickUp:

Eftersom automatiseringen hanterar de repetitiva uppgifterna kan du fokusera på det arbete som verkligen betyder något. Med funktioner som AI-drivna sammanfattningar och framstegsspårning med ClickUp Brain syftar ClickUp Tasks till att ge insikter som hjälper dig att fatta mer välgrundade beslut.

ClickUps fördel nr 5: ClickUp-integrationer

Integrera och importera från andra verktyg på ClickUp

ClickUp Integrations ansluter till över 1 000 appar från tredje part, vilket ger dig flexibiliteten att välja de ytterligare funktioner och egenskaper du behöver. Oavsett om du använder GitHub för utveckling, Google Drive för fillagring eller Slack för kommunikation, så väver ClickUp samman allt.

Dessutom lovar inbyggda integrationer och API-åtkomst en mer sammankopplad upplevelse när du synkroniserar data mellan plattformar, automatiserar repetitiva uppgifter och arbetar smidigt mellan dina favoritappar!

Prova ClickUp – det bästa alternativet till Anytype och Notion

Både Anytype och Notion har sina styrkor och svagheter. Anytype är mer inriktat på personlig kunskapshantering, med fokus på integritet, säkerhet och offlineåtkomst.

Å andra sidan utmärker sig Notion inom samarbete, projektdokumentation och databasdriven organisation. Vissa kanske anser att Anytype är det bästa alternativet till Notion när det gäller säkerhet, medan andra kanske anser att Notion är överlägset tack vare sina samarbetsfunktioner. Valet beror i slutändan på dina behov.

Men om du vill ha det bästa av två världar är ClickUp det ultimata alternativet. Det erbjuder heltäckande säkerhet med olika åtgärder för att upprätthålla SOC 2-, GDPR- och HIPAA-kompatibilitet. Samtidigt erbjuder det en rad samarbetsfunktioner som hjälper dig att organisera idéer och komma i kontakt med viktiga personer.

ClickUp ger en kraftfull produktivitetsökning för kunskapshantering, så att du kan arbeta smartare, inte hårdare. Registrera dig för ClickUp och upplev skillnaden!