De 11 bästa AI-verktygen som lyssnar och antecknar 2025

Att ta anteckningar innebär inte längre att skriva i en anteckningsbok eller frenetiskt skriva på tangentbordet samtidigt som man försöker hänga med i konversationen.

Tack vare AI som lyssnar och antecknar kan du vara fullt engagerad i möten, föreläsningar eller brainstorming-sessioner, medan tekniken gör grovjobbet. Dessa verktyg transkriberar konversationer i realtid, sammanfattar viktiga punkter och organiserar dina anteckningar automatiskt.

Och det är inte bara hype. Enligt ClickUp Insights använder 88 % av de tillfrågade AI i någon form, och mer än hälften (55 %) använder AI-verktyg flera gånger om dagen. Mötesassistenter och AI-appar för mötesanteckningar är bland de vanligaste användningsområdena här.

I den här bloggen har vi samlat de bästa AI-verktygen för anteckningar som hjälper yrkesverksamma och studenter att slippa manuella anteckningar för gott.

Vad ska du leta efter i AI som lyssnar och tar anteckningar?

Alla AI-verktyg för anteckningar är inte likadana.

Vissa transkriberar helt enkelt dina virtuella möten, medan andra omvandlar ostrukturerade teamdiskussioner till koncisa mötesreferat, markerar viktiga åtgärdspunkter och integrerar allt snyggt i ditt arbetsflöde.

Här är några saker att tänka på när du väljer rätt AI som lyssnar och antecknar:

Transkribering i realtid: Välj ett verktyg med hög transkriberingsnoggrannhet, särskilt om dina möten går snabbt eller om det är flera talare med olika accenter.

Smart sammanfattning: Välj ett verktyg som gör mer än bara transkriberar och fångar upp viktiga slutsatser, beslut, beroenden och nästa steg.

Arbetsflödesintegration: Leta efter verktyg som synkroniseras med din kalender, uppgiftshanterare och dokumentationsplattform så att dina mötesanteckningar blir en del av din övergripande process.

Sökbar kunskapsbas: Välj en programvara som gör det enkelt att organisera och hämta dina anteckningar inom en effektiv Välj en programvara som gör det enkelt att organisera och hämta dina anteckningar inom en effektiv personlig kunskapshanteringsmiljö

Den bästa AI som lyssnar och tar anteckningar – en översikt

Här är en snabb jämförelse av de bästa anteckningsapparna, så att du snabbt kan jämföra AI-funktioner, priser och användningsfall.

Verktygets namn Bäst för Viktiga funktioner Priser* ClickUp Allt-i-ett-hantering av uppgifter, dokument och möten • AI-anteckningsverktyg med sammanfattningar i realtid • Integrerat med ClickUp Tasks och Docs • Centraliserade mötesanteckningar med ClickUp Brain Gratis för alltid; anpassningar tillgängliga för företag. Otter. ai Transkription och undertexter i realtid • Live-transkriptioner med talar-ID • Otter AI Chat för omedelbara frågor och svar • Automatisk bildtagning under möten Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 16,99 $/användare/månad. Fireflies Sammanfattningar av försäljningsmöten och interna möten • AI-driven transkription och sökning • Konversationsintelligens och analys • CRM- och kalenderintegrationer Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar från 18 $/användare/månad. Avoma Intäktsteam och kundmöten • Anteckningar i realtid och mötesinformation • Synkronisering av CRM och videokonferenser • Insikter om affärer och coachningsverktyg Betalda abonnemang från 29 $/användare/månad Notta Lättviktig anteckningsfunktion och flerspråkiga möten • Transkribering i realtid på över 100 språk • AI-sammanfattningar med nyckelordsdetektering • Filuppladdningar och anpassat ordförråd Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar från 13,49 $/användare/månad. Tactiq Team som använder Google Meet och Zoom • Live-transkription i sidofältet under möten • Markera och dela anteckningar direkt • Exportera till Google Docs och Notion Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar från 12 $/användare/månad. Sembly Teamsamarbete med konversationsanalys • AI-mötesreferat och insikter • Delade arbetsytor för anteckningar • Uppgiftsutdrag och åtgärdspunkter Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar från 15 $/användare/månad. Krisp Brusreducering med anteckningsfunktion • Brus- och ekoreduktion • AI-mötesassistent med automatiska sammanfattningar • Samtalstid och mötesanalys Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar från 16 $/användare/månad. Fathom Gratis AI-anteckningar för Zoom och Google Meet • AI-genererade mötesreferat • Automatiskt organiserade anteckningar efter ämne • CRM-integration och transkriptsökning Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar från 20 $/användare/månad. MeetGeek Videosamtal med insikter och automatisering • AI-sammanfattningar och transkriptionshöjdpunkter • Automatisk delning till Slack, Notion och HubSpot • Nyckelordsspårning och analys Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar från 19 $/användare/månad. Jamie AI Snabb, språkoberoende anteckningsgenerering • Inga botar krävs • Fungerar på alla plattformar • AI-sammanfattningar levereras direkt efter mötet Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från ~28 $/månad.

Bästa AI som lyssnar och tar anteckningar

Låt oss diskutera varje AI-anteckningsapp i detalj.

1. ClickUp (Bäst för allt-i-ett-hantering av uppgifter, dokument och möten)

Håll dina mötesanteckningar, uppgifter och konversationer sammankopplade med ClickUp.

Som världens första konvergerade AI-arbetsplats är ClickUp ditt kommandocenter för att omvandla konversationer till spårbara åtgärdspunkter.

Till att börja med hittar ClickUp Calendar på ett intelligent sätt de bästa tiderna för ditt team, vilket eliminerar behovet av manuell schemaläggning. Oavsett om det gäller återkommande avstämningar eller engångssamtal om strategier kan du boka möten direkt från din arbetsplats och låta ClickUp sköta logistiken.

Be ClickUp Brain att schemalägga möten åt dig!

Oavsett om det är en återkommande avstämning eller ett engångssamtal om strategi, ansluter ClickUp AI Notetaker automatiskt till dina Zoom-, Google Meet- eller Microsoft Teams-möten och tillhandahåller en mötesöversikt som är komplett med ljudinspelning, mötespunkter i korthet och en checklista med åtgärder för att klargöra ansvarsområden och hålla igång arbetet.

Du får också en fullständig transkription av konversationen, som du kan utöka och referera till när det behövs, tillsammans med en komplett ljudinspelning som är idealisk för snabba repriser eller för att komma ikapp om du missade mötet.

Fånga exakta mötesutskrifter med ClickUp AI Notetaker

Och det är inte allt. ClickUp Brain, ClickUps kraftfulla neurala nätverk, kan översätta mötesanteckningar till valfritt språk, extrahera åtgärdspunkter, konvertera dem till uppgifter och länka dem till dina befintliga projektplaner.

Det kan också avslöja insikter från tidigare konversationer, eftersom dina transkriptioner är sökbara på ClickUp. På så sätt kan du fokusera på konversationen medan ClickUp hanterar dokumentationen och uppföljningen.

Ställ specifika frågor relaterade till dina mötesutskrifter och få ett omfattande svar med ClickUp Brain.

Alla dina mötesanteckningar sparas automatiskt i ClickUp Docs och kan enkelt nås via din kalender eller Docs-hubben. Vill du spara pågående diskussioner? Skapa en intern kunskapsbas. Föredrar du strukturerade format? Prova en mall för mötesanteckningar för dagliga standups eller kunduppdateringar.

Men det slutar inte där. I ClickUp kan hela ditt arbetsflöde – inklusive chattar och uppgiftskommentarer – omedelbart konverteras till ClickUp-uppgifter. Oavsett om du brainstormar i en chattkanal i ClickUp, lämnar feedback på ett dokument eller diskuterar nästa steg i en uppgiftskommentar, är varje konversation i arbetsytan genomförbar.

Med bara ett klick kan du omvandla alla meddelanden eller kommentarer till spårbara uppgifter, tilldela dem till rätt person och ange deadlines. Denna enhetliga metod innebär att alla diskussioner, beslut och idéer – oavsett var de uppstår – kan registreras, spåras och genomföras i ClickUp. Ditt team kan smidigt gå från samtal till handling, så att projekten hålls på rätt spår och alla är samordnade.

Vill du se hur ClickUps AI Notetaker hjälper till att göra möten mer produktiva? Titta på den här videon ⬇️

ClickUps bästa funktioner

AI-driven kalender: Schemalägg arbetsblock automatiskt, håll alla händelser, uppgifter och anteckningar synkroniserade och samarbeta smidigt med insyn i teammedlemmarnas tillgänglighet med ClickUp Calendar.

Integration av arbete och chatt : Länka diskussioner till relevanta uppgifter och dokument med ClickUp Chat och förvandla alla meddelanden till uppgifter med titel, beskrivning och länkar som automatiskt fylls i med ClickUp Brain.

Automatisering av arbetsflöden: Välj från ett omfattande bibliotek med färdiga arbetsflöden: tilldela uppgifter, ändra status, flytta listor, skicka e-postmeddelanden och mycket mer med : Välj från ett omfattande bibliotek med färdiga arbetsflöden: tilldela uppgifter, ändra status, flytta listor, skicka e-postmeddelanden och mycket mer med ClickUp Automations

Begränsningar för ClickUp

Den omfattande uppsättningen funktioner kan till en början verka överväldigande för nya användare.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En recension på G2 säger:

ClickUp är så användbart bara som en att-göra-lista! Inledningsvis var jag säker på att jag skulle föredra skriftliga anteckningar, men det är så skönt att ha allt ordnat efter eget tycke och att kunna ändra förfallodatum och bifoga filer till uppgifter etc. Det säkerställer att ingenting glöms bort eftersom allt finns på ett och samma ställe.

💟 Bonus: Brain MAX är din AI-drivna desktopkompanjon som förändrar sättet du samlar in information på med sina avancerade röst-till-text-funktioner. Tala bara om dina tankar, mötesdiskussioner eller brainstormingsessioner, så lyssnar Brain MAX i realtid och transkriberar omedelbart dina ord till organiserade, sökbara anteckningar. Med djup integration i hela din arbetsyta kan den automatiskt länka anteckningar till relevanta uppgifter, projekt eller kontakter, så att ingenting går förlorat eller glöms bort. Oavsett om du är i ett möte, på ett samtal eller bara tänker högt, gör Brain MAX anteckningar enkla, exakta och alltid synkroniserade med ditt arbetsflöde.

2. Otter. ai (Bäst för transkribering av möten i realtid och teamsamarbete)

Otters kostnadsfria AI-anteckningsverktyg lyssnar på dina konversationer i Zoom, Google Meet och Microsoft Teams och skapar sedan omedelbart smarta mötesanteckningar som du kan redigera, söka i och dela.

Den integreras sömlöst med de stora videokonferensplattformarna via sin bot "OtterPilot" och ansluter automatiskt till samtal för att fånga live-transkriptioner med tidsstämpel och automatisk talaridentifiering. Plattformen utmärker sig i produktiviteten efter mötet genom att generera koncisa AI-sammanfattningar, markera åtgärdspunkter och erbjuda en samarbetsyta där teammedlemmarna kan redigera transkriptioner.

Du kan också lägga till kommentarer och dela höjdpunkter direkt till verktyg som Slack, Notion och Salesforce, samtidigt som du lär dig anpassade ord för förbättrad noggrannhet.

Otter. ai bästa funktioner

Få live-transkribering för Zoom, Google Meet och Microsoft Teams, så att deltagarna kan följa konversationerna i realtid.

Använd funktionen för automatisk inspelning av bilder och viktiga visuella element som visas under virtuella möten, och hänvisa till dem vid behov.

Skapa ett centraliserat arkiv för alla dina möten med en sökfunktion baserad på nyckelord i transkriptionerna, så att du snabbt kan hitta det du söker.

Otter. ai begränsning

Mobilappens funktioner känns begränsade jämfört med den fullständiga skrivbordssviten, särskilt när det gäller att redigera eller tagga anteckningar.

Otter. ai-prissättning

Grundläggande: Gratis

Pro: 16,99 $ per användare/månad

Företag: 30 dollar per användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Otter. ai betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 290 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 90 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Otter.ai?

En recension på G2 säger:

Jag gillar hur Otter AI går igenom hela mötesutskriften och sammanfattar alla viktiga diskussionspunkter. Om något saknas kan du redigera sammanfattningen och lägga till det.

3. Fireflies (Bäst för sökbara konversationer och plattformsoberoende kompatibilitet)

via Fireflies

Fireflies är utformat för team som söker en AI-mötesassistent som gör mer än bara genererar anteckningar. Detta verktyg lyssnar på dina möten, transkriberar dem med precision och tillhandahåller sökbara transkriptioner som gör att du kan återvända till konversationerna dagar eller till och med månader senare.

Fireflies utmärker sig med djup konversationsintelligens och en kraftfull "Ask Fred"-funktion, som använder GPT-driven funktionalitet för att göra det möjligt för användare att chatta med sitt mötesinnehåll, omedelbart hämta svar, extrahera viktiga detaljer eller generera uppföljningsinnehåll, såsom e-postmeddelanden eller inlägg på sociala medier.

Utöver automatisk transkription och AI-sammanfattningar erbjuder Fireflies djupgående analyser som spårar talartid och sentiment, samt Topic Trackers för att övervaka specifika nyckelord. Detta gör det till ett pålitligt verktyg för sälj-, marknadsförings- och rekryteringsteam som vill analysera konversationer, logga data automatiskt i CRM-system som Salesforce och HubSpot och få användbara insikter från sina samtal.

Fireflies bästa funktioner

Få stöd för möten på flera plattformar, inklusive Zoom, Google Meet, Webex och mer, så att team som använder olika verktyg kan hålla sig synkroniserade.

Använd smarta sökfunktioner för att upptäcka trender, återkommande teman eller beslut som fattats under samtal.

Automatisera AI-drivna mötesreferat och organisera anteckningar i avsnitt som åtgärdspunkter, frågor och uppgifter för snabb uppföljning efter mötet.

Fireflies begränsningar

Transkriberingens noggrannhet kan variera i bullriga miljöer eller när flera talare avbryter varandra.

Fireflies prissättning

Gratis

Pro: 18 dollar per användare/månad

Företag: 29 $ per användare/månad

Företag: 39 $ per användare/månad

Fireflies betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 700 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Fireflies?

En recension på G2 säger:

Fireflies ansluter sig tyst till varje samtal, transkriberar konversationen med överraskande noggrannhet och skapar sedan åtgärdspunkter, sammanfattningar och till och med talarspecifika anteckningar – utan att jag behöver lyfta ett finger. AI-sökningen och funktionen Smart Highlights är särskilt kraftfulla när jag behöver återkalla diskussioner från flera veckor tillbaka på några sekunder.

👀 Visste du att? De äldsta anteckningarna i historien skrevs på lertavlor i Mesopotamien för över 5 000 år sedan. Forntida skrivare var i princip de första antecknarna!

4. Avoma (Bäst för sälj- och kundtjänstteam som behöver strukturerad mötesinformation)

via Avoma

Avoma går längre än vanliga AI-anteckningsappar genom att erbjuda omfattande, kontextuell mötesinformation.

Dess främsta styrka är integrationen av fyra kärnmoduler: en AI-mötesassistent för transkribering och anteckningar, en schemaläggare och ledningsrouter för bokning och dirigering, konversationsintelligens för djupgående samtalsanalys och intäktsintelligens för CRM-automatisering och spårning av affärsrisker.

Avoma kan också generera anpassningsbara, kontextmedvetna coachningskort för säljare, spåra efterlevnaden av försäljningsmetoder (som MEDDIC/BANT) och automatiskt uppdatera CRM-fält, vilket ger ett kraftfullt system för pipeline-hälsa och teamprestationshantering.

Från rollbaserade mötesreferat till analyser av samtalstid – dessa insikter är skräddarsydda för sälj-, kundframgångs- och produktteam. Du kan till och med koppla dessa insikter till en intern kunskapsbas för att hålla ditt team samordnat.

Avomas bästa funktioner

Låt deltagarna lägga till kommentarer i realtid med live-redigering av anteckningar.

Få en översikt över hur mycket varje deltagare talade med AI-genererad tal-tidsanalys, vilket hjälper chefer att upptäcka dominerande röster eller bristande engagemang.

Aktivera inbyggd CRM för att synkronisera insikter och åtgärdspunkter direkt till plattformar som Salesforce och HubSpot.

Avomas begränsningar

Avancerade funktioner är utformade för sälj- och kundtjänstteam, så frilansare eller studenter kanske inte kan dra nytta av alla funktioner.

Avoma-priser

Startpris: 29 $ per månad/användare

Organisation: 39 $ per månad/användare

Företag: 39 $ per månad/användare (faktureras årligen)

Avoma-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 300 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Avoma?

En recension på G2 säger:

Avoma har varit en game changer för vår organisation. Den AI-drivna transkriberingen och mötesreferaten säkerställer att kundinsikter fångas upp och att nästa steg är tydliga för alla. Det finns inbyggda integrationer med Zoom, HubSpot (vårt nuvarande CRM) och andra verktyg som har förbättrat våra arbetsflöden, vilket gör det enklare att samordna team och hålla projekten på rätt spår.

💡 Proffstips: Välj en anteckningsmetod utifrån dina mål, din stil och hur detaljerade anteckningarna behöver vara: Outline-metoden : Skriv huvudämnen som rubriker och placera underpunkter under dem.

Cornell-metoden : Dela upp sidan i tre sektioner: Anteckningar (huvudinnehållet under mötet), Ledtrådar (nyckelord, frågor, åtgärdspunkter) och Sammanfattning (viktiga slutsatser längst ner).

Diagrammetod: Använd tabeller för att hålla reda på vem som sa vad, deadlines eller kategorier (t.ex. Ämne | Beslut | Åtgärd | Ägare | Förfallodatum)

5. Notta (Bäst för flerspråkig transkription och anteckningskonvertering)

via Notta

Notta stöder transkribering i realtid via Notta Bot, som kan delta i möten på Zoom, Google Meet, Microsoft Teams och Webex, med alternativ för både enspråkig och tvåspråkig transkribering.

Den utmärker sig genom sin mångsidighet och språkstöd, och erbjuder exceptionella transkriberings- och sammanfattningsfunktioner på hela 58 språk, med översättning till 42 språk, vilket gör den till ett förstahandsval för globala team och flerspråkig kommunikation.

Notta har flera utmärkande funktioner, bland annat möjligheten att spela in och transkribera upp till fem webbsidor samtidigt, en sammanfattningsfunktion för YouTube-videor med ett enda klick och alternativ för hårdvaruintegration, vilket gör det möjligt för användare att enkelt spela in och organisera ljud från virtuella live-möten, förinspelade filer och till och med personliga diskussioner.

Du har möjlighet att använda mallar för anteckningar och lägga till anpassade ord, till exempel företagsspecifik jargong, för att förbättra transkriberingens noggrannhet. Transkriptioner kan exporteras i flera format, inklusive TXT, DOCX, PDF och SRT.

Notta bästa funktioner

Använd realtidsomvandling av tal till text för att fånga upp talade ord direkt. Stöd för över 50 språk och dialekter för globalt samarbete.

Segmentera transkriptioner automatiskt med ämnesbaserad anteckningsorganisation, vilket gör det enkelt att bläddra igenom långa inspelningar.

Exportera till Notion, Evernote och Word för att integrera dina anteckningar med professionella arbetsflöden.

Inga begränsningar

Dashboarden på skrivbordet kan kännas rörig, särskilt när du hanterar flera inspelningar eller överlappande anteckningar.

Notta-priser

Gratis

Pro: 13,49 $ per månad/användare

Företag: 27,99 $ per månad/användare

Företag: Anpassad prissättning

Notta-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Notta?

En recension på G2 säger:

Dra och släpp en videolänk eller fil och få en komplett videosammanfattning på några sekunder. Jag kan dra in flera 10-20 filer samtidigt, vilket jag älskar. Sedan konverterar jag till YouTube-sammanfattningsformat. Jag använder detta för kursvideor och det är ett måste!

6. Tactiq (Bäst för liveundertexter och snabb export av möten)

via Tactiq

Tactiq använder ett Chrome-tillägg för att transkribera möten live, utan att en bot behöver delta i samtalet.

Du kan använda AI-prompter för att extrahera specifika insikter, uppföljningar, sammanfattningar, projektuppdateringar etc. och till och med automatisera uppgifter efter mötet (dela sammanfattningar, uppdatera CRM-system, skapa ärenden, synkronisera insikter) baserat på triggers.

Den stöder realtidstranskription på Google Meet, Zoom och MS Teams, och dess anpassningsbara "Personalized AI Actions" säkerställer att dina uppmaningar är återanvändbara.

Eftersom denna AI-anteckningsgenerator garanterar datasäkerhet genom SOC-2 Type II, ISO 27001, GDPR och andra relevanta standarder är den ett bra alternativ för organisationer som prioriterar sekretess och efterlevnad.

Tactiqs bästa funktioner

Få live-transkriptioner av möten i Google Meet, Zoom och Microsoft Teams med undertexter på skärmen.

Använd funktionen för att spara citat för att spara viktiga uttalanden under samtal och lägga till sammanhang för att lättare komma ihåg dem senare.

Exportera till Google Docs och Notion för att omedelbart koppla samman antecknings- och dokumentationsarbetsflöden.

Tactiqs begränsningar

Ingen inbyggd uppgiftshantering, så registrerade åtgärder måste fortfarande flyttas manuellt till produktivitetsverktyg.

Priser för Tactiq

Gratis

Pro: 12 dollar per månad/användare

Team: 20 dollar per månad/användare

Företag: 40 dollar per månad/användare

Företag: Anpassad prissättning

Tactiq-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Tactiq?

En recension på G2 säger:

Det finns flera funktioner, men min favorit är nog de AI-drivna sammanfattningarna. Efter mina möten ger Tactiq mig en snabb sammanfattning som lyfter fram viktiga punkter och åtgärder. Det är fantastiskt, särskilt när jag har möten i rad och inte hinner skriva detaljerade anteckningar.

📮 ClickUp Insight: 21 % av de tillfrågade vill utnyttja AI för att prestera bättre i sitt arbete genom att använda den i möten, e-postmeddelanden och projekt. De flesta e-postappar och projektledningsplattformar har AI integrerat som en funktion, men det är inte alltid tillräckligt smidigt för att samordna arbetsflöden mellan olika verktyg. Men vi har knäckt koden på ClickUp! Med ClickUps AI-drivna möteshanteringsfunktioner kan du enkelt skapa dagordningspunkter, anteckna från möten, skapa och tilldela uppgifter från mötesanteckningar, transkribera inspelningar och mycket mer – med vår AI Notetaker och ClickUp Brain. Kombinera dem med ClickUps Agents så har du nu en kraftfull verktygssvit till hands! ⭐️ Spara upp till 8 timmars möten per vecka med ClickUp, precis som våra kunder på Stanley Security!

7. Sembly (Bäst för mötesanalys och beslutsuppföljning)

via Sembly

Sembly specialiserar sig på att tillhandahålla detaljerade, strukturerade AI-mötesreferat med starkt fokus på uppgiftshantering och organisatorisk kunskap.

Bland dess utmärkande funktioner finns automatisk igenkänning och extrahering av viktiga punkter, såsom beslut, krav, risker och problem, från transkriptionen, vilket säkerställer att inga åtaganden missas.

Sembly erbjuder också ”Multi-meeting chats” och ”AI Artifacts”, som gör det möjligt för användare att få tillgång till hela sin möteshistorik för att hitta information från flera diskussioner. Det är ett användbart verktyg för projekt- och programledare som behöver följa upp framsteg och sammanställa information över tid.

Semblys bästa funktioner

Ladda upp ljud- och videofiler på upp till 5 timmar och 500 MB för att bearbeta offlineinspelningar av möten.

Filtrera tidigare möten efter deltagare, källa, nyckelord, datumintervall etc. med en kraftfull sökfunktion.

Gruppera relaterade möten i "samlingar" för bättre struktur och använd anpassningsbara mallar och format för mötesanteckningar.

Sembly-begränsning

Gränssnittet är inte det mest intuitiva för förstagångsanvändare, och inlärningskurvan kan göra det svårt för nya team att komma igång.

Priser för Sembly

Personligt: Gratis

Professional: 15 $ per månad/användare

Team: 29 $ per månad/användare

Företag: Anpassad prissättning

Sembly-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 40 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Sembly?

En recension på G2 säger:

Jag älskar AI Chat. Du kan bearbeta mötesanteckningarna genom att ge AI Chat instruktioner. Det var faktiskt mycket snabbare och bättre än en människa.

🧠 Rolig fakta: En studie från Frontiers in Psychology visar att handskrift aktiverar fler hjärnregioner och främjar bättre minne jämfört med att skriva på datorn. Den goda nyheten är att många AI-drivna anteckningsappar nu kan känna igen och indexera rörig handskrift, vilket gör även handskrivna anteckningar sökbara.

8. Krisp (Bäst för rent ljud och automatisk transkription)

via Krisp

Förutom att transkribera samtal/möten och ge dig AI-genererade anteckningar, modifierar Krisp talarens accent i realtid, så att lyssnaren hör en mer neutral eller lokalt förståelig accent.

Krisps viktigaste och mest uppskattade funktion är dess egenutvecklade AI-drivna teknik för brus-, eko- och bakgrundsstörningsreducering. Den levererar konsekvent klar ljudkvalitet genom att på ett intelligent sätt separera användarens röst från praktiskt taget alla omgivande ljud, inklusive tangentbordsklick, trafik och andra människors konversationer.

Krisp fungerar som en lättviktig virtuell ljudenhet och fungerar smidigt i alla kommunikationsappar utan att kräva någon bot eller speciell hårdvara. Avancerade funktioner, såsom AI Agent Assist för sammanfattning av möten, kompletterar erbjudandet.

Krisps bästa funktioner

Säkerställ tydligt ljud med brusreducering och ekoreducering i realtid.

Använd AI för att markera nyckelord, uppgifter och diskussionspunkter utan att behöva granska allt manuellt.

Få en sammanfattning efter samtalet om hur mycket tid varje deltagare har talat.

Krisp-begränsning

Fokuserar starkt på ljudkvalitet och mindre på djupgående mötesreferat eller generering av uppföljningsuppgifter.

Krisp-priser

Gratis

Pro: 16 dollar per månad/användare

Företag: 30 dollar per månad/användare

Krisp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 550 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Krisp?

En recension på G2 säger:

Det integreras smidigt med Zoom, Teams och andra konferensverktyg, och installationen är snabb och enkel. Transkriptionskvaliteten har förbättrats så mycket med tiden, videoinspelningsfunktionen är fantastisk och AI-assistenten på åtgärdspunkterna från mötet är alltid pricksäker!

💡 Proffstips: Vissa yrkesverksamma föredrar strukturerade mallar, medan andra gillar fri form. Är du osäker på vad som passar dig? Dessa anteckningsmetoder kan hjälpa dig att ta reda på det.

9. Fathom (Bäst för rollbaserade höjdpunkter och automatisk CRM-loggning)

via Fathom

För projektledare som vill ha kort tid mellan mötesavslutning och uppföljning är Fathom ett bra alternativ, eftersom det genererar sammanfattningar inom cirka 30 sekunder efter mötets slut.

Det finns också ett AI-assistentgränssnitt där du kan ställa frågor om dina inspelningar (t.ex. "Vad sades om X?") och få snabba svar.

Den har också omfattande integrationsmöjligheter, särskilt för sälj- och kundtjänstteam, genom att automatiskt synkronisera videosamtal, transkriptioner och strukturerade sammanfattningar direkt till CRM-plattformar som Salesforce och HubSpot, tillsammans med en AI-assistent som heter ”Ask Fathom” för att söka i mötesinnehållet.

Med detta AI-verktyg för mötesanteckningar kan team skapa ett gemensamt, sökbart arkiv med tidigare samtal/transkriptioner, bevara kunskap, göra det möjligt för nya teammedlemmar att komma ikapp och möjliggöra enkel tillgång till insikter från olika möten.

Fathom bästa funktioner

Markera delar av ett möte under eller efter samtalet och dela dem med teammedlemmarna istället för att dela hela transkriptionen.

Ställ frågor om ett möte och hämta information via tidsstämplar etc.

Spåra affärsspecifika insikter (smärtpunkter, köproller etc.) och synkronisera med CRM för att anpassa mötesinnehållet till intäktsflöden.

Förstå begränsningar

Fungerar endast med Zoom, vilket kan vara begränsande för team som använder andra mötesplattformar som Google Meet eller MS Teams.

Fathom-prissättning

Gratis

Premium: 20 $ per månad/användare

Team: 18 $ per månad/användare

Företag: 28 $ per månad/användare

Fathom-betyg och recensioner

G2: 5/5 (över 5 400 recensioner)

Capterra: 5/5 (790+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Fathom?

En recension på G2 säger:

Fathom gör det enkelt att anteckna möten – jag kan fokusera på diskussionen utan att oroa mig för att missa detaljer. De automatiska transkriptionerna, sammanfattningarna och markeringsfunktionerna sparar mycket tid och säkerställer korrekta uppföljningar.

10. MeetGeek (Bäst för analys efter möten och coachinginsikter)

via MeetGreek

Med MeetGreek kan du styra vilka möten AI-verktyget deltar i: alla möten i kalendern, endast de du är värd för, eller så kan du manuellt bjuda in antecknaren eller klistra in en möteslänk.

Plattformens styrka ligger i dess förmåga att automatiskt identifiera mötestyp (t.ex. försäljning, teammöte, introduktion) och tillämpa en motsvarande, mycket kontextuell sammanfattningsmall, vilket säkerställer att de genererade anteckningarna är omedelbart relevanta och användbara.

Den kan tillhandahålla djupgående analyser med över 100 nyckeltal (KPI) som fokuserar på engagemang, effektivitet och talarinsikter, som chefer kan använda för teamcoaching.

För bättre integritet kan du med verktyget välja vem som ska få de automatiskt genererade e-postmeddelandena med mötesreferaten: alla som deltog i samtalet, personer i ditt företags domän eller bara du själv.

MeetGeek erbjuder också ett öppet API, så att du kan hämta transkriptioner, höjdpunkter, sammanfattningar och mötesdata till dina egna verktyg eller starta arbetsflöden.

MeetGeeks bästa funktioner

Analysera punktlighet, engagemang och talbalans över tid med mätvärden för mötesprestanda.

Få AI-genererade sammanfattningar med strukturerade format (t.ex. viktiga punkter, uppgifter, risker) för att göra uppföljningen efter mötet till en barnlek.

Träna verktyget med anpassat ordförråd så att det anpassar sig till ditt företags jargong för mer exakt transkribering.

MeetGeeks begränsningar

Skrivbordsgränssnittet kan vara lite segt under live-möten, särskilt när du multitaskar.

Priser för MeetGeek

Grundläggande: Gratis

Pro: 19 $ per månad/användare

Företag: 39 $ per månad/användare

Företag: 59 $ per månad/användare

MeetGeek-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 400 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om MeetGeek?

En recension på G2 säger:

Allt jag behöver göra är att bjuda in boten till mötet, så sköts allt annat åt mig. Den är mycket enkel att använda och tilläggen hjälper mig att hålla koll om det behövs.

11. Jamie AI (Bäst för omedelbara mötesanteckningar utan inspelning)

via Jamie AI

Många mötesverktyg kräver att en bot deltar i mötena för att kunna transkribera dem. Jamie AI undviker detta genom att spela in ljud via din enhet/app tyst i bakgrunden. Detta gör det till ett bra val för möten på fältet, personliga diskussioner eller hybridmiljöer.

Med detta AI-anteckningsverktyg får du en centraliserad hubb för alla dina mötesutskrifter och sammanfattningar som är snyggt organiserade, sökbara och taggade.

Den fokuserar på att generera högkvalitativa, människoliknande mötesanteckningar med avancerad ämnesdetektering, som bryter ner långa diskussioner i organiserade sammanfattningar indelade i kapitel. Den integritetsfokuserade designen, i kombination med funktioner som smart högtalaridentifiering och möjligheten att chatta med AI för omedelbara, kontextmedvetna svar, gör den idealisk för användare som prioriterar diskretion och ren, strukturerad dokumentation.

Jamie AI:s bästa funktioner

Få mikrofonbaserade påminnelser som uppmanar dig att starta Jamie när mötet börjar.

Definiera mallar för hur sammanfattningarna ska se ut och dela dem enkelt, även med personer som inte använder Jamie.

Lägg till anpassade ordlistor eller jargong för tekniska, flerspråkiga eller specialiserade team.

Jamie AI-begränsning

Saknar integration med vanliga verktyg som Notion eller Slack, vilket kan bromsa ditt dokumentationsflöde.

Priser för Jamie AI

Gratis

Standard: ~28 $ (25 €) per månad/användare

Pro: ~ 55 $ (47 €) per månad/användare

Företag: Anpassad prissättning

Jamie AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vanliga frågor

Ja, AI kan lyssna på ljud och ta anteckningar. Moderna AI-drivna verktyg kan transkribera talade ord från möten, föreläsningar eller konversationer och automatiskt generera sammanfattningar eller detaljerade anteckningar, vilket gör det enklare att fånga viktig information utan manuellt arbete.

Ja, det finns flera AI-verktyg som är utformade för att ta anteckningar åt dig. Dessa applikationer kan delta i möten, spela in ljud, transkribera konversationen och tillhandahålla organiserade anteckningar eller åtgärdspunkter, vilket hjälper användarna att hålla fokus och spara tid på manuell anteckning.

ChatGPT lyssnar inte på ljud i sig, men när det integreras med andra verktyg eller plattformar som erbjuder ljudtranskription kan det hjälpa till att sammanfatta eller organisera det transkriberade innehållet till tydliga anteckningar. Vissa plattformar kombinerar ChatGPT med röstigenkänning för att erbjuda denna funktion.

Ja, det finns många appar som kan lyssna på konversationer eller möten och ta anteckningar automatiskt. Exempel på detta är Otter.ai, Microsoft Teams, Zoom med transkriptionsfunktioner och andra mötesassistentverktyg som använder AI för att transkribera och sammanfatta diskussioner i realtid.