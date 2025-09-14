11 bästa Moveworks-alternativ för AI-driven IT-support 2025

Du har automatiserat ärendehanteringen och implementerat chatbots, men ditt team lägger fortfarande timmar på att jaga uppdateringar och svara på samma IT-frågor.

Om du använder Moveworks – eller något liknande – har du troligen lovats smidigare arbetsflöden. Men för många team stämmer verkligheten inte riktigt med löftena. Moveworks har visserligen bidragit till att definiera AI-driven IT-support, men de höga kostnaderna, begränsade anpassningsmöjligheterna och branta inlärningskurvan är inte till någon hjälp.

Oavsett vilket finns det mer innovativa AI-produktivitetsverktyg på marknaden. Dessa Moveworks-alternativ går utöver grundläggande bots och erbjuder support i realtid, automatiseringsstudior och sömlös integration med dina befintliga system. De hjälper HR- och IT-team att arbeta mer effektivt.

Låt oss titta på de bästa alternativen som verkligen levererar.

Varför välja Moveworks-alternativ?

Moveworks är en kraftfull AI-driven supportplattform. Men när din organisation växer eller diversifierar sina behov kan dess begränsningar bli mer uttalade. Kanske är det den begränsade flexibiliteten i anpassningen av arbetsflöden, de höga kostnaderna och långsammare implementeringstiderna eller svårigheten att integrera med äldre system.

Oavsett vad som gäller, här är några scenarier som förklarar varför team utforskar Moveworks konkurrenter:

Mer kontroll över arbetsflöden : Vissa alternativ erbjuder lågkods- eller öppen källkodsalternativ för djupare anpassning av IT- och HR-processer.

Kostnadstransparens och flexibilitet : Dessa plattformar erbjuder detaljerade, skalbara prisplaner som passar mindre team och nystartade företag.

Förenklad onboarding och användbarhet : Snabbare implementering tack vare kortare inlärningskurvor.

Förbättrade integrationsfunktioner : Inbyggda anslutningar eller öppna API:er möjliggör sömlös synkronisering med din teknikstack.

Avancerad automatisering och AI-funktioner: Konkurrenterna erbjuder generativa AI-svar och automatiseringsstudior med dra-och-släpp-kod som går utöver Moveworks.

Slutsatsen? Om du vill öka produktiviteten, automatisera uppgifter på ett mer intelligent sätt och smidigt tillhandahålla IT- och HR-supportfunktioner är det värt att ta en närmare titt på verktygen nedan.

🧠 Kul fakta: Den första chatboten någonsin skapades 1966 – och den var en terapeut. Eliza, som utvecklades vid MIT, simulerade en Rogerian-psykoterapeut och använde mönsterigenkänning för att reflektera frågor tillbaka till användarna. Även om den var enkel väckte den tidiga fantasi om interaktion mellan människa och dator. Dagens AI-agenter, som de från IBM och Espressive, kan analysera språk, sammanhang och till och med emotionell ton. Från Eliza till agenter i företagsklass – det har varit en händelserik resa.

Moveworks-alternativ i korthet

Har du ont om tid? Här är en snabb jämförelse av de främsta konkurrenterna till Moveworks, inklusive vad de är bäst på, utmärkande funktioner och startpris per månad.

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser* ClickUp AI och agentbaserad automatisering av arbetsflöden och projektledning ClickUp Brain, Autopilot AI Agents, automatisering av uppgifter , AI-chatt Gratis abonnemang tillgängliga, anpassningar för företag Aisera Serviceautomatisering i företagsklass Konversationsbaserad AI, AiseraGPT, automatisering av ärenden, omnikanalsupport Anpassad prissättning Leena AI Automatisering av HR- och IT-support Gratis plan, betald plan från 140 $/månad Anpassad prissättning IBM Watson Assistant Naturlig språkförståelse och chatbots NLP, Watsonx, dialogflöde, säkra företagsintegrationer Gratis plan, betald plan från 140 $/månad Kore. ai Konversationsbaserade AI-plattformar Low-code bot builder, SmartAssist, förkonfigurerade IT/HR-bots Anpassad prissättning n8n Öppen källkod för automatisering av arbetsflöden Dra-och-släpp-byggare, över 200 integrationer, alternativ för egen hosting Gratis plan, betald plan från 65 $/månad Rezolve. ai AI-servicedesk med MS Teams-integration Automatiska svar, smart ärendehantering, inbyggt LMS, Teams-först-distribution Anpassad prissättning ServiceNow Virtual Agent Storskaliga servicedesk för företag Botbyggande utan kod, prediktiv intelligens och djup ITSM-integration Anpassad prissättning (paket) Espressive AI för självbetjäning för anställda NLP-motor, Barista-chatbot, automatisering av HR/IT-tjänster Anpassad prissättning UiPath Robotiserad processautomation (RPA) StudioX, AI Center, obemannade bots, kodfri automatisering Betald plan från 25 $/månad OpenDialog Konversationsdesign med låg kodnivå Scenariumbaserade chatbots, logikbyggande och företagskontroll Gratis plan, betald plan från 65 $/månad

De bästa Moveworks-alternativen att använda

Varje verktyg som listas nedan har sina unika styrkor – oavsett om det handlar om AI-driven ärendehantering, anpassad arbetsflödesdesign eller fullskalig RPA-implementering.

I stället för att erbjuda generiska supportfunktioner är dessa plattformar specialiserade på att lösa verkliga operativa problem, såsom fördröjda svar, splittrade processer eller repetitiva uppgifter med hög volym.

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

Från ClickUps intelligenta arbetsyta till OpenDialogs scenariostyrda chatbots – dessa Moveworks-konkurrenter är skapade för att hjälpa IT- och HR-team att göra mer med mindre friktion. Låt oss utforska hur var och en av dem står sig.

1. ClickUp (bäst för automatisering av arbetsflöden och projektledning)

Organisera uppgifter med hjälp av över 15 vyer, inklusive Gantt, Kalender och Tidslinje, med ClickUp.

Dagens arbetsliv är dysfunktionellt. 60 % av vår tid går åt till att dela, söka efter och uppdatera information i olika verktyg. Våra projekt, dokumentation och kommunikation är utspridda över olika verktyg som inte är kopplade till varandra, vilket minskar produktiviteten.

ClickUp löser detta problem med en app för allt som rör arbetet, som kombinerar projekt, kunskap och chatt på ett och samma ställe – allt drivet av världens mest sammanhängande arbets-AI.

Det fungerar som ett kommandocenter för IT-, HR- och företagsteam som vill driva verksamheten effektivt, automatisera i stor skala och samarbeta utan kaos.

Medan Moveworks fokuserar på AI för servicetickets och medarbetarförfrågningar, breddar ClickUp omfattningen genom att erbjuda intelligent automatisering, realtidssamarbete och fullständig projektöversikt i en enda enhetlig plattform. Det passar bättre för team som behöver flexibilitet utöver tickethantering.

ClickUp Brain

Allt börjar med ClickUp Brain – en generativ AI-motor som går långt utöver grundläggande frågehantering. Till skillnad från Moveworks, som främst svarar på frågor från anställda, hjälper ClickUp Brain dig att göra det och mycket mer.

Det hämtar information från din ClickUp-arbetsyta och anslutna verktyg, vilket gör det till ett perfekt andra hjärna för din organisation. Brain hjälper dig också att skriva SOP:er, utarbeta IT-svar, sammanfatta mötesdiskussioner och skapa projektbeskrivningar – allt inom ditt arbetsflöde.

Skapa omedelbara sammanfattningar, uppdateringar av uppgifter och svar med kontextmedveten AI i din arbetsmiljö med hjälp av ClickUp Brain.

För servicedeskschefer som måste balansera support och strategi förvandlas detta AI-samarbetsverktyg från en helpdesk till en riktig medpilot.

💡 Bonus: Om du vill ge liv åt dina arbetsflöden OCH: Sök snabbt och intuitivt i ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint och ALLA dina anslutna appar + webben för arbetsrelaterad information.

Använd Talk to Text för att fråga, diktera och utföra arbete med rösten – handsfree, var du än befinner dig.

Utnyttja AI-verktyg som ChatGPT, Claude och DeepSeek direkt från Brain MAX, med fullständig kontext för ditt arbete. Prova ClickUp Brain MAX – en superkraftig AI-kompanjon för datorn som verkligen förstår dig, eftersom den känner till ditt arbete. Sluta med alla olika AI-verktyg, använd din röst för att skapa anpassade arbetsflöden, skapa dokumentation, tilldela uppgifter till teammedlemmar och mycket mer.

ClickUp Automations

För att ta det ett steg längre kan du använda ClickUp Automations, ryggraden i alla skalbara supportsystem. Medan Moveworks automatiserar hantering och vidarebefordran av ärenden, låter ClickUp dig automatisera onboarding-sekvenser, eskalering av ärenden, SLA-påminnelser och till och med uppdateringar av spårning av tillgångar.

Konfigurera automatiseringskedjor i flera steg som utlöser åtgärder för olika uppgifter, ansvariga och statusar.

Du kan välja mellan över 100 regler eller skapa anpassad logik utan att skriva en enda rad kod. Ställ bara in dina regler – för att flytta anställdas frågor från öppna till stängda, nya onboarding-uppgifter från ett team till ett annat när ett villkor är uppfyllt – så sköter Automations resten.

ClickUp AI Agents

Ännu bättre är att ClickUps Autopilot Agents automatiskt kan reagera på triggers och dela uppdateringar, rapporter eller svar precis där du behöver dem.

Till exempel lanserar projektledningsteamets kanal en Auto-Answers Agent. När en intressent frågar ”Vem är projektledare?” svarar agenten omedelbart med namnet och två informationskällor.

Ställ in ClickUp Autopilot Agents för att slippa svara på repetitiva, vanliga frågor.

Det är idealiskt för IT-team som stöder anställda och driver interna projekt eller arbetsflöden för regelefterlevnad.

🎥 Titta: Här är en snabb introduktion till hur du konfigurerar din första agent:

Plattformen låter dig också prata med dina teammedlemmar inom arbetsytan.

Medan Moveworks fungerar bra i Slack eller Teams, låter ClickUp Chat dina konversationer stanna inom din arbetsyta. Viktiga konversationer förblir alltid i ClickUp, så det finns inget behov av att byta plats utan att förlora sammanhanget.

Håll IT- och HR-teamet samordnade med diskussioner, omnämnanden och uppdateringar i realtid med ClickUp Chat.

Behöver du klargöra en ärende eller godkänna en distribution? Tagga din teamkamrat, länka uppgiften och dokumentera beslutet direkt där det är viktigt – utan att behöva hoppa mellan olika kanaler eller tappa sammanhanget.

ClickUp ger dig det som Moveworks inte kan: fullständig översikt över ärenden, uppgifter och team, utan den höga prislappen.

ClickUps bästa funktioner

Tilldela uppgifter automatiskt med hjälp av triggers som statusuppdateringar, förfallodatum eller formulärinlämningar.

Vidarebefordra IT-ärenden med anpassad logik med hjälp av visuella automatiseringsverktyg.

Skapa SOP:er, serviceguider och interna dokument direkt i din arbetsyta.

Visualisera supportstatistik med helt anpassningsbara instrumentpaneler och rapporteringswidgets.

Samarbeta i realtid med kommentarer på uppgiftsnivå, bifogade filer och omnämnanden.

Skapa beroendekedjor för att hantera komplexa IT- eller HR-arbetsflöden mellan team.

Spåra arbete med tidsuppskattningar, arbetsbelastningsvyer och sprintspårningsalternativ.

Begränsningar för ClickUp

Något brant inlärningskurva för förstagångsanvändare, särskilt med avancerade automatiseringar.

Prestandan kan bli långsam i mycket stora eller komplexa arbetsutrymmen.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En recension på G2 lyder:

ClickUp har helt förändrat hur vi hanterar våra interna uppgifter på byrån. Det gör att jag kan följa hela teamets arbetsflöde på ett ställe, prioritera brådskande ärenden och centralisera kommunikationen. Möjligheten att automatisera processer, växla mellan flera vyer (som lista, tavla och kalender) och integrera med andra verktyg har ökat min dagliga produktivitet avsevärt. Det är en allt-i-ett-plattform som passar perfekt för vårt arbetsflöde och gör teamhanteringen mycket effektivare.

ClickUp har helt förändrat hur vi hanterar våra interna uppgifter på byrån. Det gör att jag kan följa hela teamets arbetsflöde på ett ställe, prioritera brådskande ärenden och centralisera kommunikationen. Möjligheten att automatisera processer, växla mellan flera vyer (som lista, tavla och kalender) och integrera med andra verktyg har ökat min dagliga produktivitet avsevärt. Det är en allt-i-ett-plattform som passar perfekt för vårt arbetsflöde och gör teamhanteringen mycket effektivare.

💡 Proffstips: Använd Connected AI i ClickUp för att omvandla varje inmatning – mötesanteckningar, supportförfrågningar eller brainstorming-sessioner – till omedelbar exekvering. Så här gör du: sammanfatta dina anteckningar med ClickUp Brain, generera automatiskt uppgifter med tydliga ägare och deadlines, och ställ sedan in automatiseringar för att påminna om uppdateringar eller eskalera förseningar. Det är inte bara smart – det är självgående. Denna loop eliminerar behovet av manuella uppföljningar och håller projekten igång, även när du är offline. Ställ in den en gång och låt Connected AI sköta rytmen i ditt arbetsflöde.

2. Aisera (Bäst för automatisering av tjänster på företagsnivå)

via Aisera

AI som väntar på kommandon är gammal nyhet. Aiseras konversations-AI är utvecklad för att förutse avsikter, lösa förfrågningar självständigt och skalas över IT-, HR- och kundtjänstteam – utan ständig mänsklig inblandning.

Medan Moveworks främst fokuserar på reaktiv IT-ticketing, erbjuder Aisera AiseraGPT: ett proaktivt automatiseringslager som förstår naturligt språk, utlöser backend-åtgärder och lär sig av varje interaktion.

Det handlar inte bara om chatbots. Denna Moveworks-konkurrent kan återställa lösenord, bevilja åtkomst eller föreslå artiklar från kunskapsbasen direkt, och fungerar på plattformar som Slack, Teams och till och med röst.

Aisera bästa funktioner

Anpassa medarbetarnas upplevelser med adaptivt lärande baserat på användarbeteende.

Aktivera AI-drivna godkännanden och åtkomstförfrågningar genom självbetjäningsarbetsflöden.

Kartlägg lösningsvägar för incidenter med hjälp av AI-driven grundorsaksanalys.

Övervaka prestanda i realtid med AI-kuraterad tjänsteanalys.

Upprätthåll kunskapskonsistens med centraliserade, automatiskt uppdaterade kunskapsbaser.

Påskynda implementeringen med över 400 integrationer och fördefinierade arbetsflöden som minskar behovet av anpassade lösningar.

Aisera-begränsningar

Användare rapporterar att implementeringsstöd för anpassade arbetsflöden krävs.

Begränsad utbildning och dokumentation för teknikteam

Aisera-priser

Anpassade priser

Aisera-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 120 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Aisera?

En recension på G2 lyder:

Aisera använder AI för att leverera självbetjäningslösningar, såsom chatbots och virtuella agenter som effektivt kan hantera ett brett spektrum av kundförfrågningar. Detta minskar beroendet av mänskliga agenter och sparar driftskostnader. Plattformen erbjuder konsekvent tillgänglighet, vilket är avgörande för e-handelsföretag som verkar globalt och har kunder i flera tidszoner.

Aisera använder AI för att leverera självbetjäningslösningar, såsom chatbots och virtuella agenter som effektivt kan hantera ett brett spektrum av kundförfrågningar. Detta minskar beroendet av mänskliga agenter och sparar driftskostnader. Plattformen erbjuder konsekvent tillgänglighet, vilket är avgörande för e-handelsföretag som verkar globalt och har kunder i flera tidszoner.

📖 Läs också: Mallar för kundtjänst för svar till kunder

3. Leena AI (Bäst för automatisering av HR- och IT-support)

via Leena AI

Leena AI går ett steg längre än att bara svara på dina frågor och fungerar som ditt teams virtuella HR- och IT-assistent. Medan Moveworks utmärker sig inom automatisering av IT-ärenden, skapar Leena AI jämlikhet mellan båda avdelningarna och erbjuder en enhetlig medarbetarupplevelse som drivs av konversationsintelligens.

Leenas styrka ligger i dess domänspecifika djup. Denna helpdesk-programvara visar inte bara information – den automatiserar onboarding, hanterar lönefrågor och hjälper anställda att få tillgång till policydokument, allt från ett Slack- eller Teams-gränssnitt. Dess AI är förtränad på HR- och IT-arbetsflöden, så den är redo att användas utan omfattande anpassning.

Leena AI:s bästa funktioner

Genomför AI-drivna HR-undersökningar och sentimentanalyser för att mäta medarbetarnas och användarnas nöjdhet.

Konfigurera arbetsflöden för avgångar, intern rörlighet och utbildningsvägar.

Erbjud flerspråkig support för globala team med hjälp av dynamiska språkmodeller.

Anpassa den virtuella assistentens beteende så att det passar företagets ton och kulturella normer.

Håll reda på revisionsspår och dokumentation om efterlevnad genom automatiserade loggar.

Leena AI:s begränsningar

Begränsad insyn i anpassningsalternativ utan demo

Fungerar bäst med strukturerade kunskapsbaser och tydliga processer.

Priser för Leena AI

Anpassade priser

Leena AI-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 140 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Leena AI?

En recension på G2 säger:

Appen svarar på alla frågor från våra kollegor och på uppdrag av HR-avdelningen, vilket gör det effektivare för vårt team att fokusera på andra viktiga arbetsområden. Fördelarna med att använda en AI-autonom agent inkluderar ökad effektivitet, tillgänglighet dygnet runt, konsekventa och korrekta svar, förmågan att hantera flera uppgifter samtidigt, kostnadsbesparingar och förbättrad användarupplevelse genom personaliserade interaktioner.

Appen svarar på alla frågor från våra kollegor och på uppdrag av HR-avdelningen, vilket gör det effektivare för vårt team att fokusera på andra viktiga arbetsområden. Fördelarna med att använda en AI-autonom agent inkluderar ökad effektivitet, tillgänglighet dygnet runt, konsekventa och korrekta svar, förmågan att hantera flera uppgifter samtidigt, kostnadsbesparingar och förbättrad användarupplevelse genom personaliserade interaktioner.

📮 ClickUp Insight: 32 % av arbetstagarna arbetar ibland utöver sina schemalagda timmar, medan 24 % lägger ner extra timmar de flesta dagar. Problemet? Utan gränser blir övertid normen istället för undantaget. Ibland behöver du lite hjälp med att sätta dessa gränser. Be ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, att kliva in och skapa ett optimerat schema åt dig. Den är inbyggd direkt i din arbetsyta och visar vilka uppgifter som faktiskt är brådskande och vilka som inte är det! 💫 Verkliga resultat: Lulu Press sparar 1 timme per dag och anställd med hjälp av ClickUp Automations, vilket leder till en 12-procentig ökning av arbetseffektiviteten.

4. IBM Watson Assistant (bäst för förståelse av naturligt språk och säkra AI-chattbottar)

via IBM Watson

IBM Watson Assistant kombinerar säkerhet i företagsklass med konversationsbaserad AI. Watson är utvecklat för stora organisationer med strikta krav på efterlevnad och integritet och skiljer sig från Moveworks genom att erbjuda djupare förståelse för naturligt språk, anpassningsbara dialogflöden och sömlös integration med interna system, utan att vara beroende av plugins från tredje part.

Watsonx, IBM:s AI- och dataplattform, hjälper Watson Assistant att sticka ut. Den ger företag bättre kontroll över sina data och modeller samtidigt som den möjliggör smarta, människoliknande interaktioner. Den stöder komplexa beslutsträd, samtal med flera turer och fallback-logik som Moveworks inte alltid kan hantera på ett naturligt sätt.

Watson är också utformat för flexibilitet. Du kan distribuera chatbots över webb-, röst- eller meddelandeappar och finjustera deras beteende med hjälp av avancerad avsiktsigenkänning och entitetsutvinning. Det erbjuder mer kontroll än plug-and-play-AI-agenter för team med känslig data eller globala efterlevnadskrav.

IBM Watson Assistants bästa funktioner

Utforma samtal med flera vändningar med hjälp av avancerad dialoglogik och fallback-villkor.

Distribuera bots över IVR, mobilappar och anpassade webbplatser med hjälp av flexibla API:er.

Träna AI-modeller med domänspecifika data för skräddarsydda interaktioner

Upprätthåll strikt datastyrning med privata moln- eller lokala distributionsalternativ.

Övervaka avsiktsnoggrannhet och användarengagemang med AI-analys i realtid.

Begränsningar för IBM Watson Assistant

Brantare inlärningskurva jämfört med AI-plattformar utan kodning

Kräver mer teknisk konfiguration för icke-standardiserade användningsfall.

Priser för IBM Watson Assistant

Lite-plan : Gratis (1 000 meddelanden/månad)

Plus-plan : Från 140 USD/månad (upp till 1 000 användare/månad)

Enterprise: Anpassad prissättning

IBM Watson Assistant – betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 320 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om IBM Watson Assistant?

En recension på G2 citerar:

Jag älskar hur väl IBM watsonx Assistant integreras med allt vi redan har igång. Det är imponerande när det gäller naturlig språkbehandling och gör vår kundservice mer responsiv och användaren mer intuitiv. Vi har kopplat det till vårt CRM-system och andra kommunikationsmetoder, så att kundfrågor registreras automatiskt och svaren kommer snabbt. Det har minskat svarstiderna avsevärt och ökat produktionen överlag.

Jag älskar hur väl IBM Watsonx Assistant integreras med allt vi redan har igång. Det är imponerande när det gäller naturlig språkbehandling och gör vår kundservice mer responsiv och användaren mer intuitiv. Vi har kopplat det till vårt CRM-system och andra kommunikationsmetoder, så att kundfrågor registreras automatiskt och svaren kommer snabbt. Det har minskat svarstiderna avsevärt och ökat produktionen överlag.

👀 Visste du att? Natural Language Understanding (NLU) är ett delområde inom artificiell intelligens (AI) och en central komponent i natural language processing (NLP) som fokuserar på att göra det möjligt för datorer att förstå, tolka och härleda mening från mänskligt språk, både skriftligt och muntligt. Till skillnad från system som bara bearbetar eller genererar text, syftar NLU till att förstå avsikten, sammanhanget och känslan bakom språket, så att maskiner kan interagera med människor på ett mer naturligt och intuitivt sätt.

5. Kore. ai (Bäst för konversationsbaserade AI-plattformar mellan avdelningar)

AI bör göra mer än bara prata – det bör agera. Kore. ai levererar konversationsverktyg i företagsklass som går långt utöver grundläggande IT-ärenden.

I stället för Moveworks snävt fokuserade virtuella agent erbjuder Kore. ai ett helt ekosystem för tjänstehantering för distribution av intelligenta virtuella assistenter (IVA) inom IT, HR, försäljning och support.

Kore. ai:s lågkodade XO-plattform låter dig snabbt bygga, träna och distribuera rollspecifika bots med hjälp av mallar eller anpassad logik. Den har stöd för flera kanaler – WhatsApp, MS Teams, röst och mer – samtidigt som den erbjuder kraftfull NLP, analys och anpassning för enhetlig AI i hela företaget.

Kore. ai bästa funktioner

Tilldela detaljerade roller och behörigheter för att kontrollera åtkomsten till bot-byggande mellan teamen.

Implementera flerspråkiga assistenter med översättning i realtid och lokal anpassning.

Anpassa användarupplevelsen med inbyggd sentimentdetektering och tonmodulering.

Integrera bots i externa CRM-, ERP- och ITSM-verktyg via en säker API.

Simulera konversationer med scenariotestverktyg innan du går live.

Kore. ai-begränsningar

Plattformens komplexitet kan vara överväldigande för små team.

Den initiala installationstiden är längre jämfört med plug-and-play-lösningar.

Kore. ai-prissättning

Anpassad prissättning

Kore. ai betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (390+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Kore. ai?

En recension på G2 säger:

Kore. AI är den bästa plattformen som hjälper människor att utveckla chatbottar och virtuella assistenter. Det är en kodfri och lågkodplattform där vi enkelt kan skapa chatbottar. Det bästa är att de lär oss genom att ge oss utbildning och hjälper oss att förstå koncepten för hur man bygger och testar boten, vilket hjälper mig att få den bästa människovänliga boten.

Kore. AI är den bästa plattformen som hjälper människor att utveckla chatbottar och virtuella assistenter. Det är en kodfri och lågkodplattform där vi enkelt kan skapa chatbottar. Det bästa är att de lär oss genom att ge oss utbildning och hjälper oss att förstå koncepten för hur man bygger och testar boten, vilket hjälper mig att få den bästa människovänliga boten.

6. n8n (Bäst för automatisering av arbetsflöden med öppen källkod)

via n8n

När du är trött på att stöta på betalväggar för enkla automatiseringar kan du med n8n skapa arbetsflöden på dina villkor.

Till skillnad från Moveworks slutna system ger detta öppna AI-arbetsflödesverktyg utvecklare full kontroll över att bygga och skala automatisering över olika funktioner. Det är inte begränsat till IT-support – team kan själva vara värdar för och anpassa arbetsflöden för alla användningsfall.

Med n8ns dra-och-släpp-gränssnitt kan du länka åtgärder mellan över 200 verktyg som Jira, GitHub och Slack – utan att vara bunden till en viss leverantör. Med stöd för förgreningslogik och flertrinsflöden är det perfekt för att driva incidenthantering, CI/CD eller HR-arbetsflöden bakom kulisserna.

n8n bästa funktioner

Skapa webhook-drivna arbetsflöden för att automatisera serviceresponser i realtid.

Anslut databaser och API:er med hjälp av inbyggda HTTP-, MySQL- och GraphQL-noder.

Versionshanteringsarbetsflöden med CLI-verktyg och Git-integrationer

Schemalägg återkommande uppgifter och underhållsjobb med inbyggt cron-stöd.

Aktivera flöden från meddelandeappar, webhooks eller externa systemhändelser

Begränsningar för n8n

Kräver teknisk expertis för installation och underhåll.

Saknar inbyggt stöd för konversations-AI eller virtuella agentfunktioner.

n8n-priser

Gratis plan

Enterprise: Anpassad prissättning

n8n-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (30+ recensioner)

📖 Läs också: Exempel på automatisering av arbetsflöden och användningsfall

7. Rezolve. ai (Bäst för automatisering av servicedesk i Microsoft Teams)

Om ditt team redan använder Microsoft Teams kan Rezolve.ai möta dem där. Till skillnad från Moveworks, som integreras över olika plattformar, är Rezolve.ai specialbyggt för Teams och förvandlar det till en fullfjädrad servicedesk utan att lägga till ännu ett verktyg till din stack.

Rezolve.ai är utformat för medelstora till stora organisationer och kombinerar AI-driven ärendehantering, processautomatisering och mikrolärande – allt tillgängligt via enkel chatt.

Rezolve. ai kombinerar kontextuell intelligens med djup Microsoft 365-integration för att effektivisera det interna supportarbetet. Det förstår användarnas avsikter, aktiverar arbetsflöden och guidar anställda i realtid – och förvandlar Teams till en proaktiv supportcentral.

Rezolve. ai bästa funktioner

Starta mikroinlärningsmoduler för IT och HR direkt i chattar.

Automatisk prioritering av supportärenden med hjälp av dynamiska konversationsträd och AI-dirigering

Möjliggör onboarding, godkännanden och FAQ i realtid i Teams-gränssnittet.

Integrera med backend-system som Workday, Freshservice och Active Directory.

Aktivera bakgrundsautomatisering för repetitiva administrativa uppgifter via arbetsflöden utan kodning.

Rezolve. ai begränsningar

Teams-fokuserad design kanske inte passar organisationer som använder Slack eller andra plattformar.

Begränsad anpassning utanför Microsofts ekosystem

Rezolve. ai-prissättning

Anpassade priser

Rezolve. ai betyg och recensioner

G2 : 4,9/5 (över 30 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

8. ServiceNow Virtual Agent (bäst för stora företagsservicedesk)

via ServiceNow

När man driver ett stort företag räcker det inte med supportverktyg som är ”tillräckligt bra”. ServiceNows Virtual Agent är specialutvecklad för stora organisationer som behöver djupt integrerad, strikt reglerad automatisering – särskilt i ITSM-verktygsmiljöer.

Till skillnad från Moveworks, som erbjuder begränsad anpassning och är beroende av integrationer från tredje part, har ServiceNow en inbyggd virtuell agent i sin plattform.

ServiceNow låter företag bygga intelligenta chatbots som går utöver vanliga frågor – uppdatera ärenden, starta arbetsflöden och hämta realtidsdata. Dess kodfria byggare och djupa integration med Now Platform gör det idealiskt för att skala automatisering över IT, tillgångar och drift – allt under ett tak.

ServiceNow Virtual Agent – de bästa funktionerna

Skapa anpassade konversationsflöden med hjälp av dra-och-släpp-verktyg på Now Platform.

Utför komplexa backend-åtgärder som omstart av system eller åtkomsttilldelning via chatt.

Övervaka botarnas prestanda med hjälp av dashboards för noggrannhet i avsiktsigenkänning och upplösning.

Lokalisera botinnehåll med hjälp av inbyggt stöd för flera språk och översättningsminne.

Anslut bots till HR-, ekonomi- eller anläggningsmoduler för tvärfunktionell automatisering.

Begränsningar för ServiceNow Virtual Agent

Passar bäst för företag som redan använder ServiceNow ITSM-verktygssviten.

Hög initial investering och komplex implementering för nya användare

Priser för ServiceNow Virtual Agent

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av ServiceNow Virtual Agent

G2 : 4,4/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: Inga betyg tillgängliga

9. Espressive (bäst för självbetjäning för anställda med NLP-precision)

via Espressive

Anställda ska inte behöva skapa ärenden bara för att lära sig hur man återställer lösenord. Det är grundtanken bakom Espressive, en AI-baserad virtuell supportagent som fungerar som en ingång till alla interna tjänster.

Till skillnad från Moveworks, som fungerar inom meddelandeappar, erbjuder Espressives Barista-agent ett dedikerat, användarvänligt gränssnitt med djupgående naturlig språkbehandling och fokus på självbetjäning för hela företaget.

Barista förstår medarbetarnas avsikter bakom frågor om ledighet, programvaruåtkomst eller löner – och ger snabba, korrekta svar utan extra support. Dess unika språkmodell för medarbetare anpassar sig till naturligt tal, medan Espressives fördefinierade arbetsflöden snabbar upp IT-, HR- och anläggningssupporten med färre ärenden och mer intelligent vidarebefordran.

Espressives bästa funktioner

Analysera användningstrender och lösningsfrekvenser med AI-driven supportanalys.

Erbjud personliga svar baserat på medarbetarnas plats, avdelning och roll.

Uppdatera kunskap dynamiskt genom maskininlärning från tidigare interaktioner.

Anslut till ärendehanteringssystem som Jira, Zendesk och ServiceNow för hybridöverlämningar.

Vidarebefordra obesvarade frågor till liveagenter med fullständig chattlogg och intakt kontext.

Espressive begränsningar

Mindre flexibelt för organisationer som söker djupgående backend-automatisering

Kan kräva omformatering av internt innehåll för optimal AI-prestanda.

Espressive prissättning

Anpassad prissättning

Espressive betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inga betyg tillgängliga

10. UiPath (Bäst för robotiserad processautomation i stor skala)

via UiPath

Alla uppgifter behöver inte utföras av en människa – eller ens en chatbot. UiPath eliminerar repetitiva arbetsflöden med robotiserad processautomation (RPA) som arbetar tyst i bakgrunden och helt befriar ditt team från rutinarbete.

Medan Moveworks fokuserar på konversationsbaserad support automatiserar UiPath processer bakom kulisserna – tänk på systemuppdateringar, dataöverföringar och integrationer av företagsapplikationer utan användaruppmaningar.

UiPaths StudioX low-code builder låter icke-tekniska användare designa automatiseringar, medan IT skalar upp botar av företagsklass med styrverktyg.

Från formulärhantering till ärendehantering ökar det backoffice-effektiviteten och integreras med viktiga affärsplattformar. Dess AI-drivna bots möjliggör smarta beslut i realtid – perfekt för att bygga upp en resilient digital arbetsstyrka.

UiPaths bästa funktioner

Koordinera oberoende bots över virtuella maskiner och molnmiljöer

Säker automatisering med rollbaserad åtkomst, loggning och revisionsspår

Utnyttja AI Center för att träna modeller som styr beslutsfattandet i realtid.

Koppla samman arbetsflöden mellan äldre system och moderna SaaS-verktyg på ett smidigt sätt.

Övervaka botarnas prestanda, fel och avkastning från ett centraliserat kommandocenter.

Begränsningar för UiPath

Kräver ett dedikerat team för RPA-styrning och livscykelhantering.

Licensiering kan bli komplicerat med större botflottor

Priser för UiPath

Basic : Från 25 dollar per månad

Standard- och Enterprise-abonnemang: Anpassade priser

UiPath-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 6 900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 700 recensioner)

💡 Proffstips: Innan du automatiserar något, kartlägg det. Använd en ClickUp-processkarta för att visualisera varje steg i ditt IT- eller HR-arbetsflöde – markera sedan de repetitiva, godkännandekrävande eller tidskänsliga stegen. Dessa är dina automatiseringshotspots. När du har kartlagt stegen kopplar du dem till ClickUp Automations eller verktyg som n8n för att eliminera förseningar och manuella överlämningar. Ju tydligare din processkarta är, desto snabbare kan du förvandla långsamma arbetsflöden till självkörande system.

11. OpenDialog (Bäst för anpassad konversationsdesign och scenariokontroll)

via OpenDialog

När efterlevnad möter konversation kommer OpenDialog in i bilden. Till skillnad från Moveworks, som erbjuder förkonfigurerade arbetsflöden och begränsad anpassning, ger OpenDialog företag fullständig kontroll över chatbotens beteende genom scenariebaserad design – perfekt för branscher med komplexa dialogflöden och regleringskrav.

OpenDialogs unika konversationsmotor separerar logik från språk, vilket möjliggör adaptiva, icke-linjära chatbot-interaktioner.

Det hanterar policybaserade samtal i realtid, förgrenade vägar och lagerade dialoger. Det passar företag inom finans, hälso- och sjukvård och juridik och stöder lokal distribution, integritetsfokuserade inställningar och djup IT-integration, vilket ger kontroll och flexibilitet utöver vanliga SaaS AI-agenter.

OpenDialog bästa funktioner

Separera konversationskontext, logik och UX-lager för modulär chatbot-design

Utforma flertrådiga konversationer med återanvändbara dialogfragment

Hosta lokalt för fullständig äganderätt till data och efterlevnad av regler och förordningar.

Integrera sömlöst med interna kunskapssystem och autentiseringslager.

Använd visuella verktyg för konversationsmodellering för att samordna juridiska, tekniska och UX-team.

Begränsningar för OpenDialog

Kräver strategiskt designtänkande och teamsamarbete i förväg.

Mindre community och ekosystem jämfört med större AI-plattformar

Priser för OpenDialog

Experimentera : Gratis

Företag: Anpassad prissättning

OpenDialog-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inga betyg tillgängliga

ClickUp driver AI-servicedesk som gör mer än bara chatbots

Moveworks bidrog till att introducera AI i IT-supporten, men det är inte längre det enda eller bästa valet. För team som söker djupare anpassning, starkare automatisering och skalbarhet i företagsklass är ClickUp ett utmärkt val.

Det förenar AI, automatisering av arbetsflöden och teamsamarbete i en enda flexibel plattform.

Till skillnad från nischverktyg anpassar sig ClickUp efter ditt teams unika behov inom tjänstehantering, HR-support och backend-uppgifter. Är du redo att minska manuellt arbete, snabba upp medarbetarsupporten och bygga smartare system som växer med dig? ClickUp levererar allt på ett och samma ställe.

Registrera dig för ClickUp idag och förvandla din servicedesk till en strategisk kraftkälla.