11 gratis mallar för renoveringsprojekt för att organisera din renovering

Renoveringsregel nr 1: Ingenting går någonsin enligt plan. Renoveringsregel nr 2: Du behöver ändå en plan, för att improvisera med en kakelprovbit i ena handen och en skrikande entreprenör i telefonen är inte direkt idealiskt.

Husägare ligger sömnlösa över beslut om stänkskydd. Inredningsarkitekter får sms från kunder klockan 3 på natten. Entreprenörer lever i gruppchattar. Fastighetsförvaltare åldras i hundår. Renoveringslivet är hektiskt.

Därför behöver du en tydlig projektplan för renoveringen som faktiskt fungerar utan att du behöver bli en heltidsprojektledare eller deltids tankeläsare. Men låt oss vara ärliga: ingen vill spendera timmar på att skapa en från grunden.

Så vi har gjort det åt dig. Här är de bästa gratis mallarna för renoveringsprojekt som hjälper dig att organisera, behålla lugnet och kanske till och med sova gott under renoveringen.

Låt oss sätta igång innan något annat går snett!

Vad är mallar för renoveringsprojekt?

Mallar för renoveringsprojektplaner är strukturerade dokument eller digitala verktyg som används för att organisera, hantera och spåra renoveringsuppgifter, tidsplaner, budgetar och ansvarsområden.

De erbjuder ett standardiserat format för korrekt planering och övervakning av varje fas i renoveringsprocessen, från initiala bedömningar och ansökan om tillstånd till rivning, byggprojektledning och slutbesiktning.

Dessa mallar innehåller vanligtvis avsnitt om projektets omfattning, materialförteckningar, uppdrag till entreprenörer, deadlines och uppföljning av framsteg.

🧠 Kul fakta: Under 2020, när de hade mer tid över, ägnade sig de flesta människor i USA åt sina trädgårdar. I Europa var situationen annorlunda – i Frankrike fokuserade man på att inreda sina hem, medan många i Storbritannien valde att bygga till eller renovera sina badrum.

11 gratis mallar för renoveringsprojekt

Låt oss utforska några av de bästa renoveringsmallarna som ClickUp erbjuder – var och en utformad för att göra det enklare att planera och slutföra byggprojekt, så att du får det drömrum du önskar.

1. ClickUp-mall för renovering av hemmet

Hämta gratis mall Visualisera varje steg i din renovering med ClickUps mall för renovering av hemmet – håll koll på budgetar, tidsplaner och uppgifter på ett och samma ställe.

ClickUps mall för renovering av hemmet ger dig en översikt över hela renoveringsprocessen. Från att spåra rivningsdatum till att hantera entreprenörers scheman kan du visualisera hela processen med anpassningsbara uppgiftsstatusar, checklistor och prioriteringar.

Du kan övervaka budgetar, materialbeställningar och framsteg på en och samma instrumentpanel, så att du aldrig tappar bort vem som gör vad och när.

Utöver grundfunktionerna är det följande som gör denna mall så speciell:

Organisera renoveringsuppgifterna efter rum, ytor eller prioriterade områden.

Länka uppgifter med beroenden för att undvika schemaläggningskonflikter.

Övervaka framstegen efter uppgiftsstatus med hjälp av tavelvyn.

Automatisera uppdateringar och aviseringar med hjälp av fördefinierade ClickUp-automatiseringar

Skapa mappar för att separera arbete som rör exteriör, interiör och design.

📌 Perfekt för: Husägare eller projektledare som vill hålla ordning under renoveringar av flera rum och tidsplaner.

2. ClickUp-mall för renoveringsprojektplan för badrum

Hämta gratis mall Organisera VVS, tillstånd och inredning med hjälp av ClickUps mall för renoveringsprojekt för badrum för att hålla din badrumsrenovering på rätt spår.

Om du någonsin har underskattat hur komplicerad en badrumsrenovering kan vara, är det här något för dig. ClickUps mall för badrumsrenoveringsprojekt delar upp ditt projekt i separata sektioner, inklusive VVS, armaturer, kakel, el och mer.

Du får också utrymme att hantera tillstånd, budgetar och entreprenörers tidsplaner utan att behöva stressa med att få ihop allt i sista minuten.

Förutom det väsentliga hjälper mallen dig också att:

Gruppera renoveringsarbetet efter specifika hantverkare för att undvika överlappningar.

Bifoga viktiga projektplandokument som designspecifikationer eller VVS-diagram.

Spåra inspektionsdatum och godkännanden direkt i uppgiftskort.

Ställ in återkommande uppgifter för uppföljningar och möten med entreprenörer.

Använd deluppgifter för att dela upp komplexa installationer i hanterbara steg.

📌 Perfekt för: Designers, entreprenörer eller husägare som planerar små till medelstora badrumsrenoveringar med flera olika hantverkare inblandade.

👀 Visste du att? Även om renoveringar av badrum och kök förblev populära under pandemin, såg även högteknologiska uppgraderingar som höghastighetsinternet och säkerhetskameror en betydande ökning. I USA installerades dessa smarta hemfunktioner nästan lika ofta som trädgårdsanläggningar och inomhusmålning, vilket visar en tydlig förskjutning mot smartare bostadsutrymmen.

3. ClickUp Projektledning för renovering av hem

Hämta gratis mall Samordna team, godkännanden och tidsplaner utan ansträngning med ClickUps mall för projektledning av renoveringsprojekt.

Renovering handlar inte bara om uppgifter – det handlar om att samordna team, godkännanden och leveranser. ClickUps mall för projektledning av hemrenoveringar skapar ordning i kaoset.

Med inbyggda uppgiftsberoenden, tidslinjevyer och uppdragsspårning fungerar det som en virtuell platschef som aldrig stämplar ut.

Du kommer också att uppskatta hur det kan:

Sätt upp milstolpar för viktiga renoveringsfaser som rivning, stombyggnad och inspektioner.

Tilldela teamroller och ansvarsområden med arbetsbelastningsspårning

Se projektets hälsostatistik via instrumentpaneler för fastighetsprojektledning.

Övervaka framstegen för flera fastigheter med hjälp av mappar och färgkodade taggar.

Förenkla kommunikationen med kommentartrådar och uppgiftsomnämnanden.

📌 Perfekt för: Generalentreprenörer som hanterar team och underentreprenörer över flera fastigheter eller komplexa projekt.

📮 ClickUp Insight: 53 % av cheferna definierar projektets framgång genom att hänvisa till tidigare framgångar. Det är ett välbekant tillvägagångssätt – titta tillbaka och kopiera det som fungerade. Men här är haken: gårdagens framgångar stämmer inte alltid överens med dagens mål, teamdynamik eller affärsprioriteringar. När framgång inte är tydligt definierad förlitar sig team på antaganden. Det leder till bristande samordning, inkonsekventa resultat och en hel del "vänta... vad var det vi strävade efter?" Med ClickUp Goals and Milestones lämnar du inte framgången åt tolkningen. Ni definierar den tillsammans. Sätt upp tydliga, spårbara mål, dela upp dem i uppgifter och checklistor, tilldela en realistisk budget och ge ditt team ett gemensamt mål som de kan se.

4. ClickUp-mall för projektledning inom byggbranschen

Hämta gratis mall Spåra aktiviteten på byggplatsen, hantera säkerhetschecklistor och övervaka arbetet i olika faser med hjälp av ClickUps mall för byggprojektledning.

ClickUp Construction Project Management Template är utformad för renoveringsproffs som tänker mer som byggare och är utrustad med allt från jobbkostnader till platsloggar. Du hittar fasvis spårning, säkerhetschecklistor och uppdateringar i realtid – perfekt för att hantera både bostadsrenoveringar och mindre kommersiella renoveringar.

Här är vad som ger dig extra kontroll och organisation:

Spåra arbetstimmar och jobbkostnader med förformaterade fält.

Logga dagliga rapporter direkt i arbetsytan.

Ställ in återkommande påminnelser om säkerhetsmöten och efterlevnadsuppgifter.

Visualisera byggfaserna i ett Gantt-diagram med drag-och-släpp-justeringar.

Organisera byggförslag , leverantörsofferter, fakturor och RFI:er i dedikerade arbetsytor.

📌 Perfekt för: Byggledare eller renoveringsföretag som hanterar flera renoveringar med hög budget samtidigt i en gemensam arbetsmiljö.

5. ClickUp-mall för renoveringsprojekt

Hämta gratis mall Planera inspektioner, designgodkännanden och alla milstolpar i renoveringen med ClickUps mall för renoveringsprojekt.

ClickUps mall för renoveringsprojekt fungerar som din renoveringsplan och innehåller färdiga arbetsflöden för rivning, tillstånd, inspektioner och designgodkännanden.

Den innehåller även anpassade statusar som återspeglar vanliga renoveringsfaser, såsom stomarbete, efterbehandling och slutbesiktning.

Det ger också struktur åt komplexa renoveringar genom att låta dig:

Skapa arbetsflöden för godkännande av bygglov eller kundgodkännanden

Samarbeta med entreprenörer , designers och husägare med hjälp av kommentarer och uppgiftsomnämnanden.

Övervaka projektets riskfaktorer och förseningar med hjälp av visuella tidslinjer.

Spåra parallella arbetsflöden som VVS och skåp i separata vyer.

Bifoga före- och efterbilder för att dokumentera renoveringens framsteg.

📌 Perfekt för: Team som arbetar med totalrenoveringar eller större uppdateringar av hem som kräver tvärfunktionell samordning.

👀 Visste du att? Vissa renoveringsprojekt ger en enorm avkastning på investeringen: Att byta garageport kan öka värdet med 194 %.

Byte av ytterdörr till en ståldörr ökar värdet med cirka 188 %.

Mindre köksrenoveringar ger cirka 96 % avkastning.

Badrumsrenoveringar ger cirka 74 % avkastning.

6. ClickUp-mall för planering av renoveringsprojekt

Hämta gratis mall Hantera snabba uppgraderingar som målning eller belysning med den flexibla och lättanvända mallen för renoveringsprojekt från ClickUp.

Inte alla uppgraderingar kräver en total renovering. För mindre förbättringsprojekt – som att byta ut skåp, uppdatera belysningen eller måla interiören – håller ClickUps mall för renoveringsprojekt ordning på saker och ting utan att överväldiga med detaljer. Den är lättviktig men anpassningsbar, perfekt för snabbare projektgenomförande.

Även för mindre jobb kan du fortfarande:

Prioritera snabba vinster med en förenklad projektpanel.

Planera renoveringar för varje rum med hjälp av rumvyfunktionen.

Återanvänd förbättringsuppgiftslistor med sparade mallstrukturer

Ange tidsuppskattningar och påminnelser för helg- eller korttidsuppgifter.

Tagga uppgifter med material eller verktyg som behövs för bättre förberedelser.

Lägg till mobila checklistor för att slutföra uppgifter på plats.

📌 Perfekt för: Husägare och hantverkare som hanterar snabba förbättringsarbeten eller mindre renoveringar.

7. ClickUp-mall för inredningsdesign

Hämta gratis mall Planera designuppgifter, hitta leverantörer och hantera kundfeedback med ClickUps mall för inredningsdesign.

Inredningsarkitekter har mycket att hålla reda på: moodboards, leverantörer, kundgodkännanden och inköp. ClickUps mall för inredningsdesign hjälper dig att organisera allt – från idé till installationsdag.

Den innehåller designuppgiftslistor, kundgranskningscykler och visuella inbäddningar så att dina kreativa och operativa flöden förblir synkroniserade.

För att hålla både den kreativa visionen och projektleveransen i linje med varandra låter denna lösning för inredningsprojekt dig också:

Bädda in Pinterest-tavlor, 3D-modeller eller Google Docs för inspiration i realtid.

Spåra leverantörers leveranser och ledtider per rum

Hantera feedbackloopar för revisioner med inbyggda godkännandestatusar.

Håll kunderna uppdaterade om framstegen med Client Review View och 3D Planner View.

Skapa en central plats för tygprover, prover och inspirationslänkar.

📌 Perfekt för: Inredningsarkitekter och dekoratörer som hanterar kundprojekt med hög grad av kontakt från idé till färdigställande.

💡 Proffstips: Vill du locka fler köpare och öka antalet objekt i ditt utbud? Använd ett specialiserat marknadsföringsverktyg för fastigheter för att hantera allt från fastighetsfoton och kunduppföljningar till kampanjer i sociala medier och e-postutskick.

8. ClickUp Hemrenovering Arbetsomfattning

Hämta gratis mall Definiera vad som ingår och inte ingår i omfattningen med hjälp av ClickUps mall för renoveringsprojekt – perfekt för att skapa tydliga förväntningar.

Innan du lyfter en hammare behöver du klarhet – och det börjar med omfattningen. Med ClickUps mall för omfattningen av renoveringsarbetet kan du definiera ”vad”, ”varför” och ”hur” för din renovering.

Det hjälper dig att fastställa kundens förväntningar, undvika att projektets omfattning förändras under arbetets gång och säkerställa att alla inblandade är överens.

För alla som behöver en solid planeringsgrund kan denna mall också:

Skissa upp detaljerade projektplaner efter projektfas eller leverantör.

Dokumentera begränsningar och budgetantaganden tydligt

Länka omfattningsposter direkt till projektuppgifter för bättre samordning, även för inredning av hemmakontor.

Lägg till tidslinjer till omfattningskomponenter för att förbättra ansvarsskyldigheten.

Använd statusfält för att spåra vilka delar av projektet som är slutförda, under granskning eller väntar på beslut.

📌 Perfekt för: Entreprenörer och konsulter som behöver formalisera projektets omfattning innan start eller kundens godkännande.

9. ClickUp-mall för renoveringsprojekt

Hämta gratis mall Samordna ditt team kring mål, tidsplaner och begränsningar från dag ett med ClickUps mall för renoveringsprojekt.

Stor renovering på gång? Denna mall för renoveringsprojekt från ClickUp lägger grunden. Den låter dig samordna vision, begränsningar, mål, intressenter och risker – så att ditt team har ett vägledande dokument att referera till under hela projektets livscykel.

Med denna mall kan du också:

Definiera framgångsmått och KPI:er som är anpassade efter projektets vision.

Identifiera intressenternas roller och engagemangsnivåer från början

Lägg till riskminimeringsplaner med proaktiva ägaruppgifter.

Ställ in och övervaka budgetar för att fatta välgrundade beslut om projektet.

Spara historiken med inbyggd versionsspårning

📌 Perfekt för: Projektledare eller företag som vill sätta en strategisk ton och minska missförstånd från dag ett.

🧠 Kul fakta: En företags Google-sökanalys och undersökning visade att 9 av 10 husägare renoverar, med budgetar som varierar kraftigt från bara några hundra dollar till över 50 000 dollar.

10. ClickUp-mall för projektplanering av köksrenovering

Hämta gratis mall Hantera allt från rivning till leverans av vitvaror med ClickUps projektplanmall för köksrenovering.

Köksrenoveringar kan snabbt spåra ur. ClickUps projektplanmall för köksrenovering ger struktur åt allt – från rivning till leverans av vitvaror och installation av skåp.

Den innehåller schemaläggningsverktyg, fält för leverantörskontakter och påminnelser om tillstånd så att ingenting glöms bort.

Det erbjuder också några extra verktyg som hjälper dig att hålla projektet på rätt spår:

Dela upp kökszoner (som bänkskivor eller VVS) i separata uppgiftsgrupper.

Spåra installation och leveransscheman för vitvaror i en enda vy.

Spara leverantörers offerter och kontaktuppgifter i relevanta uppgifter.

Övervaka materialtillgänglighet och ledtider med hjälp av anpassade fält.

Skapa tidsplaner för inspektioner för att undvika förseningar vid överlämningen.

📌 Perfekt för: Entreprenörer eller husägare som hanterar köksspecifika renoveringsplaner med snäva tidsramar och flera leverantörer.

📚 Läs också: Gratis mallar för beredskapsplaner i Word och ClickUp

11. ClickUp-mall för målsättning för renoverare

Hämta gratis mall Sätt upp kvartalsmål, följ upp resultatet och utöka din renoveringsverksamhet med hjälp av ClickUps mall för målsättning för renoveringsföretag.

Renoverare med tillväxtfokus behöver mer än bara uppgiftslistor. ClickUps mall för målsättning för renoverare hjälper dig att definiera kvartalsmål, spåra KPI:er och utvärdera din projektpipeline. Använd den för att driva på tillväxten i ditt företag och sätta smartare projektmål.

Vad skiljer den från en vanlig tracker:

Ställ in och följ kvartalsvisa intäkter eller projektmål

Dela upp målen i hanterbara uppgifter med triggare för slutförande.

Fördela resurser och spåra den insats som krävs för varje mål med hjälp av Goal Effort View.

Visualisera måluppfyllelsen med hjälp av ClickUps måldashboard.

Samordna teammedlemmarna med mätbara mål och ansvarsskyldighet.

📌 Perfekt för: Renoveringsföretagare, enskilda renoverare och teamledare som vill anpassa målen efter prestationen.

Vad kännetecknar en bra mall för renoveringsprojekt?

Innan den första väggen rivs lägger en gedigen mall för renoveringsprojekt med dessa funktioner grunden för att allt ska gå rätt:

Tydlig projektöversikt: Beskriver mål, omfattning, budget, tidsplan och viktiga intressenter så att alla är på samma sida från dag ett.

Detaljerad uppgiftsfördelning: Delar upp varje fas – från rivning och fastighetsförvaltning till inredning – i genomförbara uppgifter med beroenden och prioriteringar.

Anpassningsbar tidsplan med milstolpar: Spåra viktiga deadlines med hjälp av Gantt-diagram eller visuella planerare för att behålla momentum och undvika överraskningar.

Budgetspårare och kostnadsberäkningar: Inkluderar materialkostnader, arbetskraft, tillstånd och Inkluderar materialkostnader, arbetskraft, tillstånd och beredskapsplaner för att undvika överkonsumtion.

Resursfördelning och kontakter: Listar vem som gör vad, inklusive entreprenörer, leverantörer och interna teammedlemmar.

Checklista för tillstånd och efterlevnad: Omfattar zonbestämmelser, säkerhetsföreskrifter och juridiska dokument så att projektet inte stöter på byråkratiska hinder.

Avsnitt om riskhantering: Markerar potentiella förseningar eller kostnadsöverskridanden och lägger fram reservplaner för att hantera dem.

Följa framsteg och statusuppdateringar: Låter dig övervaka framsteg i realtid och justera efter behov med kommentarer eller statusetiketter.

Dokumentation före och efter: Innehåller referensfoton, skisser och slutliga bilder för att visa omvandlingen.

Kommunikations- och godkännandelogg: Håller reda på kundernas synpunkter, designgodkännanden och beslutstidslinjer.

Det finns hundratals mallar för renoveringsprojekt, men de flesta skapar mer förvirring än klarhet. Vissa är för grundläggande, andra är alldeles för komplexa.

Den verkliga skillnaden är att hitta en mall som fungerar som du gör, och det är där ClickUp sticker ut.

Det är din allt-i-ett-app för arbetet – från rivningsscheman och entreprenörers tidsplaner till tillstånd, inköp och punch-listor. Och med de kostnadsfria renoveringsmallarna behöver du inte börja från scratch eller slösa tid på att anpassa generiska kalkylblad.

Kira Kieffer, marknadschef på Renewal By Andersen, förklarar:

ClickUp har anpassningsbar uppgiftshantering, intuitivt gränssnitt, tidsspårning, samarbetsfunktioner, automatisering, anpassningsbara instrumentpaneler, gäståtkomst, mobil åtkomst och nya uppdateringar hela tiden.

ClickUp har anpassningsbar uppgiftshantering, intuitivt gränssnitt, tidsspårning, samarbetsfunktioner, automatisering, anpassningsbara instrumentpaneler, gäståtkomst, mobil åtkomst och nya uppdateringar hela tiden.

CEMEX, ett av världens ledande byggmaterialföretag, använde ClickUps färdiga mallar för att samla all sin planering på ett ställe. Teamen kunde följa framsteg, tidsplaner och godkännanden i realtid – inga fler e-postkedjor eller gissningar om vem som gör vad.

Resultatet? 15 % snabbare time-to-market och betydligt mindre fram och tillbaka.

💡 Proffstips: Välj inte bara den snyggaste mallen – testa den noggrant. Innan du bestämmer dig, lägg in ett fiktivt projekt med överlappande uppgifter, en försenad projektplan och en ändringsbegäran halvvägs in i projektet. Om mallen inte klarar av den typen av kaos utan att fallera (eller få dig att fallera), släng den.

Behåll kontrollen från rivningsdagen till sista finputsningen

Renoveringar följer sällan en rak linje. Budgetar ändras, material blir försenade, entreprenörer ändrar scheman och plötsligt känns din enkla renovering som ett heltidsjobb. Det är där en gedigen, färdig projektplan kan spara dig timmar av stress (och kanske några gräl).

De ClickUp-mallar som vi har tagit upp i denna lista är inte bara checklistor. De är fullt utvecklade renoveringshanteringssystem som är utformade för det kaos som renoveringar ofta innebär i verkligheten.

Från att tilldela uppgifter och spåra tidsplaner till att hantera leverantörsuppgifter, ändringsorder, platsfoton och materialleveranser – varje mall ger dig en central plats där du kan sköta hela renoveringen.

ClickUps flexibilitet innebär att du kan anpassa dessa mallar efter ditt arbetsflöde. Husägare kan noggrant övervaka kostnader och leveranser, designers kan hantera val och kundfeedback, entreprenörer kan samordna scheman och underleverantörer, och fastighetsförvaltare kan spåra flera projekt på olika platser.

Och ja, de är helt gratis att använda.

Är du redo att sluta med kalkylblad, klisterlappar och oändliga uppföljningar? Registrera dig gratis på ClickUp och börja använda dessa mallar för renoveringsprojekt redan idag. Ditt framtida jag (och din mentala hälsa) kommer att tacka dig.