Anytype vs. Obsidian: Vilken anteckningsapp vinner 2025?

Fundera du på din nästa stora idé, organiserar du forskningsanteckningar eller försöker du bara rensa upp i din digitala arbetsmiljö? Rätt anteckningsapp kan göra hela skillnaden.

Men med så många alternativ tillgängliga i appbutikerna, hur hittar du den som passar dig bäst? Vissa appar fokuserar på flexibilitet, medan andra prioriterar struktur; du behöver inte alla flashiga funktioner som de erbjuder.

Två kraftpaket har dock gjort stor succé bland de främsta konkurrenterna: Anytype och Obsidian. Båda erbjuder unika sätt att organisera dina tankar, men vilken levererar verkligen?

I den här artikeln jämför vi Obsidian och Anytype. Låt oss titta närmare på deras funktioner, priser och vad som skiljer dem åt. Dessutom presenterar vi ett alternativ – ClickUp – som kanske kan stjäla rampljuset från båda!

Anytype vs. Obsidian i korthet

Här är en snabb jämförelse mellan Obsidian och Anytype, tillsammans med ClickUp:

Funktion Anytype Obsidian Bonus: ClickUp Anpassning och flexibilitet Mycket anpassningsbar med ett blockbaserat system som gör det möjligt för användare att strukturera anteckningar fritt. Stöder omfattande anpassning genom plugins, teman och Markdown-baserad redigering. Kombinerar kraftfull anpassning med strukturerad organisation och erbjuder mallar, anpassade fält och avancerad filtrering för skräddarsydda arbetsflöden. Offlineåtkomst Helt offline-först, med lokal datalagring och synkroniseringsalternativ. Offline-först med lokal lagring; molnsynkronisering tillgänglig via Obsidian Sync Erbjuder offline-läge för uppgifter och dokument, vilket garanterar produktivitet även utan internet, med smidig molnsynkronisering när du är online. Organisation och struktur Använder en grafbaserad struktur med relationsdatabaser Grafisk vy, bakåtlänkar och mappar för kunskapshantering Balanserar visuell organisation med strukturerad uppgiftshantering och erbjuder listor, mappar och en hierarkisk arbetsyta. Samarbete Gör det möjligt att samarbeta i realtid med ditt team I första hand ett verktyg för en enda användare, men community-plugins möjliggör begränsad samverkan. ClickUp är utformat för smidigt teamarbete och möjliggör samarbete i realtid på dokument, uppgifter och whiteboards med kommentar- och delningsfunktioner. Multimediasupport Stöder bilder, videor och bifogade filer i ett visuellt rikt gränssnitt. Främst textbaserad men stöder bilder, ljud och PDF-filer Stöder rich media, inbäddningar och bifogade filer direkt i uppgifter och dokument, vilket förbättrar projektdokumentationen. Säkerhet och integritet Erbjuder end-to-end-kryptering och en lokal-först-strategi, vilket ger användarna fullständig kontroll över data. Lokal först med valfri kryptering för Obsidian Sync-användare Säkerhet i företagsklass med detaljerade behörigheter, privata dokument och valfri gäståtkomst för kontrollerad datadelning. Sök- och organisationsverktyg Avancerad sökning med egenskaper, taggar och databasfiltrering Kraftfull sökfunktion med taggbaserad organisering, bakåtlänkar och grafisk vy ClickUp Connected Search erbjuder avancerad global sökning i ClickUp och anslutna appar, smarta filter och anpassningsbara instrumentpaneler för effektiv informationshämtning. Integrationer Begränsade integrationer med tredjepartsprogram; fokuserar på ett självständigt ekosystem Omfattande plugin-bibliotek för integration med verktyg från tredje part som Todoist och Readwise Erbjuder över 1000 integrationer med populära arbetsappar, plus automatisering för att effektivisera arbetsflöden. Priser Gratis med valfria betalfunktioner under utveckling Gratis för personligt bruk, med en betald plan för Obsidian Sync och kommersiellt bruk. Generös gratispaket med robusta funktioner; premiumpaket erbjuder avancerad samverkan, automatisering och AI-driven assistans; anpassningar tillgängliga för företag.

Vad är Anytype?

via Anytype

Anytype är en produktivitetsapp med ett nytt, objektbaserat tillvägagångssätt för anteckningar. Varje del av innehållet – oavsett om det är en anteckning, uppgift, bild eller fil – behandlas som ett självständigt objekt. Du kan organisera, länka och strukturera dessa hur du vill. Istället för att hantera spridda snabbanteckningar bygger du ett modulärt system där allt hänger ihop sömlöst.

Med anpassningsbara mallar blir repetitiva arbetsuppgifter enklare. Skapa en mall en gång, så tillämpar Anytype den automatiskt på liknande objekt, vilket hjälper dig att vara produktiv.

Anytype-funktioner

Anytype tar anteckningsfunktioner ett steg längre med sin lokala, decentraliserade approach. Den använder ett privat, sammankopplat arbetsutrymme som synkroniseras mellan enheter utan att vara beroende av molnet.

Här är några av dess viktigaste funktioner:

Funktion nr 1: Delade arbetsytor och samarbete

via Anytype

Dina anteckningar, databaser och projekt finns i Spaces, separata arbetsytor där du kan organisera olika aspekter av ditt liv. Du kan skapa upp till 10 Spaces och hålla personligt och arbetsrelaterat innehåll separat.

Om du arbetar med ett team kan du med delade utrymmen redigera, kommentera och hantera projekt tillsammans med andra samtidigt som allt lagras lokalt och säkert.

Funktion nr 2: Mindmap och grafvy för sammanlänkat tänkande

via Anytype

Anytype låter dig visualisera hur dina anteckningar hänger ihop med hjälp av tankekartor och grafiska vyer. Istället för statiska listor får du en interaktiv översikt över kopplade idéer, projekt och uppgifter, ett slags andra hjärna, om man så vill.

Det bästa av allt? Du behöver inte skapa länkar manuellt. Anytype kartlägger automatiskt relationerna mellan dina anteckningar, så att du kan se helheten med ett ögonkast.

Funktion nr 3: Widgets för snabb navigering

via Anytype

Din sidofält är inte bara en meny. Det är en anpassningsbar instrumentpanel som anpassar sig efter ditt arbetsflöde. Med widgets kan du fästa ofta använda objekt, komma åt senaste anteckningar eller filtrera uppgifter med ett enda klick.

Du kan omorganisera eller ta bort widgets för att hålla din arbetsyta ren och fri från distraktioner.

Funktion nr 4: Lagring och radering

via Anytype

Till skillnad från de flesta anteckningsappar lagrar Anytype allt lokalt som standard, vilket innebär att du inte behöver en internetanslutning för att komma åt dina anteckningar. Raderade objekt förblir i skrivskyddat läge tills de tas bort permanent, vilket garanterar fullständig kontroll över dina data.

Anytype använder ett peer-to-peer-system (P2P) för synkronisering mellan enheter, så dina data lagras aldrig på centrala servrar. Med end-to-end-kryptering är det bara du som har tillgång till dina anteckningar, vilket gör den till en av de mest integritetsfokuserade AI-anteckningsapparna som finns idag.

Priser för Anytype

Starter: Gratis

Explorer: 48 $/användare per år

Byggare: 99 $/användare per år

Medskapare: 299 $/användare per år

Företag: Anpassad prissättning

Vad är Obsidian?

via Obsidian

Obsidian är inte en typisk molnbaserad anteckningsapp. Den lagrar dina data på din enhet, vilket ger dig fullständig kontroll över sekretess och åtkomst.

Till skillnad från appar som Notion, som bygger på en databasdriven approach, använder Obsidian en kunskapskarta för att koppla samman dina idéer. Med Markdown som kärna är den perfekt för dig som gillar en ren, distraktionsfri skrivupplevelse med kraftfulla länkar.

Obsidian-funktioner

Obsidian är mer än bara en anteckningsapp; det är ett verktyg för att bygga upp en personlig kunskapsbas. Du kan skapa ett system som växer med dig genom att länka anteckningar och anpassa din arbetsyta.

Här är några fler funktioner:

Funktion nr 1: Kunskapsgrafen

via Obsidian

Obsidian lagrar inte bara anteckningar, utan väver samman dem till ett dynamiskt informationsnätverk. Den använder dubbelriktad länkning, där varje anteckning kopplas till andra och bildar ett kunskapsdiagram som hjälper dig att visualisera och navigera bland dina tankar. Det är nästan som din andra hjärna.

Du kan skapa checklistor i anteckningarna för att omsätta insikter i handling. Detta gäller oavsett om du kartlägger relationer mellan idéer, följer projektets framsteg eller hanterar dagliga uppgifter.

Funktion nr 2: Plugins som ger din arbetsyta extra kraft

via Obsidian

Obsidian bygger på plugins snarare än API-integrationer. Oavsett om du behöver anpassad CSS, en Kanban-tavla, en ljudinspelare eller till och med sidförhandsgranskning finns det troligen en plugin för det. Denna modulära approach låter dig anpassa Obsidian efter ditt arbetsflöde utan onödiga funktioner.

Obsidian-mallar låter dig också infoga förformaterat innehåll i dina anteckningar med ett enda kommando, vilket gör anteckningsskrivandet ännu snabbare.

Funktion nr 3: Obsidian Publish för att publicera dina anteckningar

via Obsidian

Vill du dela dina anteckningar med omvärlden? Obsidian Publish låter dig skapa en offentligt tillgänglig webbplats direkt från ditt Obsidian-valv. Du kan till och med använda en anpassad domän och publicera flera valv – perfekt för forskare, bloggare eller team som dokumenterar kunskap.

Obsidian-priser

Gratis

Tillägg:

Synkronisering : 5 $/användare per månad

Publicera : 10 $/webbplats per månad

Catalyst : 25 $/användare (engångsbetalning)

Kommersiell: 50 $/år per användare

💡 Proffstips: I Obsidian kan du använda [[dubbla hakparenteser]] för att omedelbart skapa en ny anteckning och länka den till befintliga idéer.

Anytype vs. Obsidian: Jämförelse av funktioner

Att välja mellan Anytype och Obsidian handlar inte bara om att välja en anteckningsapp, utan också om att bestämma hur du samlar in, kopplar samman och hanterar din kunskap.

Om du väljer Obsidian får du full äganderätt till dina anteckningar med lokala Markdown-filer och ett omfattande ekosystem av plugins. Anytype erbjuder däremot en decentraliserad, offline-först-strategi med ett strukturerat, blockbaserat system.

Båda har hängivna anhängare, men vilken passar verkligen ditt arbetsflöde?

Låt oss dyka in i de viktigaste skillnaderna, avancerade funktionerna och användbarheten hos Anytype och Obsidian för att hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut.

Funktion nr 1: Användargränssnitt och organisation

Anytypes objektbaserade system har en visuell inriktning. Du kan länka text, bilder och uppgifter som oberoende objekt, vilket ger en strukturerad men flexibel organisation. Funktioner som dra-och-släpp, en grafisk vy och kapslade sidor gör navigeringen intuitiv.

Obsidian, å andra sidan, är textbaserat och Markdown-baserat. Det organiserar anteckningar i valv och erbjuder flera öppna fönster för anteckningar sida vid sida. Även om det saknar ett blockbaserat system, gör dess robusta kunskapsgraf det enkelt att länka samman idéer.

🏆 Vinnare: Anytype Om du föredrar en visuell approach med strukturerade länkar är Anytype mer intuitivt. Obsidian utmärker sig i Markdown-baserade arbetsflöden men kräver mer anpassning.

Funktion nr 2: Bakåtlänkning och kunskapshantering

Anytype organiserar anteckningar som sammankopplade objekt och visar deras relationer med en interaktiv grafvy. Detta gör den idealisk för personlig kunskapshantering.

Obsidian är allmänt känt för sin kraftfulla backlinking och kunskapskarta, som bildar ett sammanlänkat nätverk av idéer. Det är användbart för forskare och författare som hanterar stora mängder innehåll.

💡 Proffstips: I Obsidian kan du bädda in en anteckning i en annan med hjälp av ![[Anteckningens namn]], vilket gör att du kan förhandsgranska innehållet utan att byta anteckning.

🏆 Vinnare: Obsidian Dess avancerade dubbelriktade länkning och grafvisualisering gör den till ett bättre val för djupgående kunskapshantering.

Funktion nr 3: Samarbete och delning av anteckningar

I de senaste uppdateringarna har Anytype introducerat ”Shared Spaces” som möjliggör samarbete i realtid. I det här läget kan flera användare arbeta tillsammans, samtidigt som allt innehåll förblir krypterat och ägs av användarna. Samarbetsfunktionerna är fortfarande under utveckling, och mer robusta funktioner för delade arbetsytor och förbättringar förväntas i kommande uppdateringar.

Obsidian erbjuder som standard inte inbyggda funktioner för realtidssamarbete, såsom samtidig redigering av flera användare i själva appen. Med Obsidian Publish (ett betalt tillägg) kan du dock skapa en offentlig webbsida för att dela anteckningar. Realtidssamarbete kan uppnås med hjälp av plugins från tredje part, såsom Relay.

🏆 Vinnare: Anytype Anytypes flerspelarläge med Shared Spaces är perfekt för realtidsarbete i team, medan samarbetet i Obsidian inte är realtidsredigering i appen utan snarare samordnad publicering och manuell synkronisering av ändringar.

Funktion nr 4: Automatisk sparning och offline-läge

Båda apparna fungerar exceptionellt bra offline.

Anytype sparar automatiskt anteckningar lokalt och synkroniserar dem mellan enheter med hjälp av ett krypterat peer-to-peer-nätverk (P2P). Obsidian sparar däremot allt lokalt, men du behöver Obsidian Sync (ett betalt tillägg) för att synkronisera mellan flera enheter.

🏆 Vinnare: Anytype Gratis krypterad synkronisering gör det till ett bättre offline-alternativ.

Funktion nr 4: Tillgänglighet på flera plattformar

Anytype finns tillgängligt för Windows, macOS, iOS och Android, och dess kostnadsfria synkronisering gör åtkomsten mellan olika enheter smidig.

Å andra sidan finns Obsidian också tillgängligt på dessa plattformar, men du kan behöva ett betalt tillägg för att synkronisera anteckningar. Det finns tredjepartsalternativ för synkronisering med iCloud, Google Drive eller OneDrive, men de är kanske inte helt tillförlitliga.

🏆 Vinnare: Anytype Gratis synkronisering mellan enheter gör det mer kostnadseffektivt.

Funktion nr 5: Prissättning

Anytype erbjuder fullständig offlineåtkomst, lokal lagring och krypterad synkronisering mellan enheter gratis. Det finns betalda abonnemang för premiumfunktioner, men kärnfunktionerna är fortfarande gratis.

Obsidian erbjuder lokal lagring, Markdown-stöd och en kunskapsgraf i sin personliga plan. Den kommersiella planen inkluderar affärsanvändning och prioriterad support. Väsentliga tillägg som krypterad synkronisering och möjligheten att publicera anteckningar online medför dock en extra kostnad.

🏆 Vinnare: Anytype Anytype erbjuder ett abonnemang med grundläggande funktioner, medan Obsidian tar extra betalt för viktiga funktioner som synkronisering.

Obsidian vs. Anytype på Reddit

Reddit-användare har olika perspektiv när de jämför Obsidian och Anytype, vilket återspeglar individuella preferenser och arbetsflöden.

Vissa användare föredrar Obsidian på grund av dess omfattande plugin-ekosystem och direkta fillagringsfunktioner. De rapporterar också att den har bättre sök- och backlink-stöd.

Här är vad användaren owlyph har att säga:

De två har ganska olika arbetsflöden. AnyTypes redigerare är lite enklare om du inte är bekväm med markdown och dess synkroniseringsteknik är mycket avancerad. Obsidians sök- och backlink-stöd är mycket mer sofistikerat.

En annan användare, gfarwell, påpekar i r/AnyType:

När jag försökte göra Obsidian snyggt genom att bädda in multimedia och formatera allt, insåg jag att Anytype erbjöd den struktur och estetik som skulle kräva onödigt mycket arbete för att få att fungera i Obsidian.

Vissa användare ser fördelar med båda plattformarna och påpekar att valet kan bero på specifika användningsfall och personliga preferenser. En användare i r/productivity nämner till exempel:

Anytype är en bra kompromiss för Obsidian- och Notion-användare. Jag provade den och tyckte om den, men bestämde mig för att byta tillbaka till Obsidian eftersom:Jag känner att jag har bättre kontroll över mina data (både mina anteckningar och mina personuppgifter) med ObsidianDessutom är den mer anpassningsbar med massor av teman, tillägg och liknande Å andra sidan kan du komma igång mycket snabbare med Anytype. Du behöver inte leta efter bra tillägg och behöver inte oroa dig för att synkronisera bootstrapping.

Dessa perspektiv belyser att valet mellan Anytype och Obsidian kan bero på individuella preferenser, särskilt när det gäller anpassning, datakontroll och vikten av estetik i anteckningsarbetsflöden.

Upptäck ClickUp: Det bästa alternativet till Anytype och Obsidian

Obsidian är bra om du gillar Markdown och lagrar allt lokalt, medan Anytype ger dig mer estetiskt tilltalande anteckningar även offline. Båda kräver dock betydande manuellt arbete för att länka och organisera anteckningar, vilket kan bromsa dig när du jonglerar med flera projekt.

ClickUp, appen som har allt för arbetet, kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Den förbättrar anteckningsfunktionen genom att integrera dokument, uppgifter, tankekartor och AI-driven automatisering i en enda smidig plattform.

Innan jag började använda ClickUp hände det ofta att jag jonglerade mellan olika plattformar – e-post, kalkylblad, anteckningsappar och mycket mer. Denna fragmentering var inte bara ineffektiv, utan ledde också till förvirring och att uppgifter glömdes bort. ClickUps enhetliga plattform samlar alla mina uppgifter och projekt på ett ställe, vilket effektiviserar mitt arbetsflöde och säkerställer att jag inte längre missar viktiga deadlines eller uppgifter.

Innan jag började använda ClickUp hände det ofta att jag jonglerade mellan olika plattformar – e-post, kalkylblad, anteckningsappar och så vidare. Denna fragmentering var inte bara ineffektiv, utan ledde också till förvirring och att uppgifter glömdes bort. ClickUps enhetliga plattform samlar alla mina uppgifter och projekt på ett ställe, vilket effektiviserar mitt arbetsflöde och säkerställer att jag inte längre missar viktiga deadlines eller uppgifter.

Här är de funktioner som gör ClickUp till den perfekta blandningen av Obsidians kraftfulla kunskapshanteringsfunktioner och Anytypes estetiska, färdiga arbetsytor:

ClickUps fördel nr 1: ClickUp Notepad

Fånga dina idéer var som helst, när som helst med ClickUp Notepad

Till skillnad från Obsidian, som är beroende av plugins, eller Anytypes decentraliserade uppsättning, ansluter ClickUp Notepad enkelt till dina projekt, checklistor och teamsamarbeten utan extra arbete (eller appar). Det är inte bara ett anteckningsverktyg utan ett produktivitetsverktyg.

Med ClickUp Notepad kan du:

Skriv ner idéer direkt med avancerad formatering och inbäddade medier

Omvandla anteckningar till praktiska ClickUp-uppgifter (med deadlines, ansvariga och prioriteringar) med bara några klick.

Synkronisera mellan alla dina enheter så att dina anteckningar alltid finns där du behöver dem (utan att betala extra för synkroniseringen!).

ClickUps fördel nr 2: ClickUp Docs

Samarbeta och redigera dina anteckningar, planer, förslag och rapporter live med ditt team i ClickUp Docs.

Obsidians bakåtlänkning är utmärkt för personlig kunskapshantering, och Anytypes objektbaserade uppsättning ger dig flexibel organisation. Båda kräver dock mycket manuell strukturering.

ClickUp Docs förändrar det:

Strukturera dokument på ditt sätt med kapslade sidor, bakåtlänkar, tabeller och widgets som kopplar information direkt till dina uppgifter, projekt och mål i ClickUp.

Tilldela åtgärdspunkter inifrån dokumentet, tagga teammedlemmar med kommentarer eller bädda in realtidsdata som uppgiftsstatus, sprinttidslinjer eller instrumentpaneler.

Versionshistorik, behörigheter och live-samarbete gör det enkelt att hantera dokumentation som utvecklas över olika team.

ClickUp erbjuder också kraftfulla mallar som omedelbart kan skapa strukturerade mötesanteckningar, SOP:er, projektbeskrivningar och mycket mer. Till skillnad från Anytypes mallar för personliga anteckningar/objekt är ClickUps mallar anpassade efter dina arbetsflöden och låter dig automatisera skapandet och hanteringen av dokument.

📌 Håll till exempel ditt teams diskussioner organiserade och handlingsinriktade med ClickUp Meeting Notes Template.

Få en gratis mall Förenkla varje möte med smarta mallar som organiserar, strukturerar och driver nästa steg utan ansträngning med ClickUp Meeting Notes Template.

Med inbyggda mötesriktlinjer hjälper den dig att enkelt dokumentera dagordningar, viktiga anteckningar och åtgärdspunkter. Oavsett om du håller snabba dagliga standup-möten eller djupgående strategisessioner, säkerställer denna mall att varje möte förblir produktivt och väl dokumenterat.

Använd ClickUp Daily Planner Template för att planera intensiva arbetspass, spåra vanor och organisera möten på ett smidigt sätt. Dela upp din dag med anpassade uppgiftskategorier, prioritetsetiketter och visuell framstegsspårning.

Oavsett om du bygger en företagswiki, tar mötesanteckningar eller dokumenterar SOP:er, omvandlar ClickUp Docs information till handling utan att du behöver extra verktyg eller manuella hack.

📖 Läs också: De bästa anteckningsapparna för Mac

ClickUps fördel nr 3: ClickUp Brain

👀 Visste du att? Team lägger över 60 % av sin tid på att leta efter sammanhang och åtgärder.

Obsidian och Anytype är utmärkta för manuell anteckning och länkning, men att sortera genom berg av information kan snabbt bli överväldigande.

Extrahera mötesinsikter direkt med ClickUp Brain

ClickUp Brain automatiserar denna process och sammanfattar omedelbart mötesanteckningar, forskning och diskussioner till viktiga slutsatser och snabba svar.

ClickUp Brain, till skillnad från Obsidians DIY-kunskapsgrafer eller Anytypes manuella organisation, gör det enkelt att strukturera information. Med AI-genererade sammanfattningar behöver du inte längre bläddra igenom sidor med anteckningar, samtidigt som smart extrahering säkerställer att viktiga insikter aldrig går förlorade.

Få automatiska mötesprotokoll med ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker är ett anteckningsverktyg som automatiskt transkriberar möten, fångar upp insikter och organiserar anteckningar för enkel åtkomst. Det fångar upp varje detalj och omvandlar dina möten till strukturerade, praktiska insikter.

Verktyget är perfekt för team som vill förbättra produktiviteten och hålla sig samordnade, och hjälper till med:

Automatiska mötesprotokoll och AI-drivna sammanfattningar, så att du aldrig behöver lyssna på samtal igen.

Omedelbar uppgiftsskapande, där varje åtgärd blir en tilldelad, spårbar ClickUp-uppgift.

Sömlös dokumentintegration, spara mötesanteckningar direkt i ditt arbetsutrymme och håll allt sammankopplat.

En ClickUp-användare på Reddit delar med sig:

Jag registrerade mig för NoteTaker idag och blev positivt överraskad. Mitt gamla arbetsflöde var:– aktivera transkription i Google Meet under samtalet– vänta på transkriptionen via e-post– kopiera/klistra in transkriptionen till en anpassad ChatGPT-agent för mötesprotokoll– kopiera/klistra in resultatet i klientdokumentet i ClickUp– skapa uppgifter från åtgärdspunkter– dela protokollet/anteckningarna med teamet i ClickUp-chatten Nytt arbetsflöde:– Clickup meddelar mig om mötesanteckningar– flytta dem till kunddokument– be AI att skapa uppgifter från nästa steg med tilldelningar– dela anteckningarna i Clickup-chatten med teamet Jag är verkligen imponerad av att jag inte behöver något annat verktyg för att göra allt detta. Allt finns i Clickups gränssnitt. Det ansluter till min Google-kalender och fungerar helt smidigt.

Jag registrerade mig för NoteTaker idag och blev positivt överraskad. Mitt gamla arbetsflöde var:– aktivera transkription i Google Meet under samtalet– vänta på transkriptionen via e-post– kopiera/klistra in transkriptionen till en anpassad ChatGPT-agent för mötesprotokoll– kopiera/klistra in resultatet i klientdokumentet i ClickUp– skapa uppgifter från åtgärdspunkter– dela protokollet/anteckningarna med teamet i ClickUp-chatten

Nytt arbetsflöde:– Clickup meddelar mig om mötesanteckningar– flytta dem till kunddokument– be AI att skapa uppgifter från nästa steg med tilldelningar– dela anteckningarna i Clickup-chatten med teamet

Jag är verkligen imponerad av att jag inte behöver något annat verktyg för att göra allt detta. Allt finns i Clickups gränssnitt. Det ansluter till min Google-kalender och fungerar helt smidigt.

📮 ClickUp Insight: Enligt vår undersökning om mötes effektivitet deltar nästan 40 % av respondenterna i mellan 4 och 8+ möten per vecka, där varje möte varar upp till en timme. Detta motsvarar en enorm mängd tid som kollektivt ägnas åt möten i hela organisationen. Tänk om du kunde återfå den tiden? ClickUps integrerade AI Notetaker kan hjälpa dig att öka produktiviteten med upp till 30 % genom omedelbara mötesreferat, medan ClickUp Brain hjälper till med automatiserad uppgiftskapning och strömlinjeformade arbetsflöden, vilket förvandlar timmar av möten till praktiska insikter.

Uppgradera till ClickUp och få ut mer av dina anteckningar

Obsidian och Anytype tillgodoser nischade behov av anteckningar, men de har också sina utmaningar. Obsidian utmärker sig när det gäller lokal Markdown-redigering och bakåtlänkning, men att hantera utan plugins och manuell länkning kan snabbt bli överväldigande.

Anytype erbjuder ett decentraliserat system som kan användas offline med objektbaserad organisation, men dess utvecklingsbara struktur kan kännas experimentell och sakna smidig samverkan.

ClickUp, å andra sidan, erbjuder en intuitiv, omfattande lösning som kombinerar kraftfulla anteckningsfunktioner med automatisering av uppgifter, AI-drivna insikter och teamarbete i realtid. Istället för att lägga tid på att strukturera dina anteckningar, låt ClickUp enkelt förvandla dina idéer till handling!

Varför nöja sig med osammanhängande anteckningar när du kan effektivisera hela ditt arbetsflöde på ett och samma ställe?

Registrera dig gratis på ClickUp idag och upplev bättre anteckningsfunktioner!