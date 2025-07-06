De 10 bästa programvarorna för insamlingsspårning 2025

Letar du efter den bästa programvaran för insamlingsspårning?

Oavsett om du samlar in fysiska föremål som inventarier, artefakter eller personliga minnessaker – eller samlar in data genom formulär och enkäter – kan rätt verktyg hjälpa dig att hålla ordning, vara noggrann och effektiv.

I den här bloggen har vi samlat de bästa verktygen för att spåra både fysiska samlingar och digitala data. Från att katalogisera objekt till att hantera formulärinlämningar och synkronisera allt på ett ställe – dessa lösningar är skapade för dataanalytiker, samlare och forskare som behöver mer än bara kalkylblad.

🔎 Visste du att? British Museum förvaltar över 8 miljoner föremål och använder ett anpassat digitalt katalogiseringssystem för att spåra proveniens, skick och utställningshistorik genom århundradena.

De bästa programvarorna för insamlingsspårning i korthet

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Prissättning* ClickUp Effektiv spårning av datainsamling ClickUp-formulär, anpassade arbetsflöden, instrumentpaneler, samarbete i realtid, automatisering av uppgifter, AI-sammanfattningar med ClickUp Brain Gratis för alltid; anpassningar tillgängliga för företag. Sortly Lagerhantering för småföretag Streckkodsläsning, lageruppdateringar i realtid, mobil synkronisering, fotouppladdningar Betalda abonnemang börjar på 49 dollar. Kolekto Hantera och sälja din insamling Anpassade fält, tillgång till marknadsplats, Excel-export, taggning av artiklar Betalda abonnemang från 7 $/månad CatalogIt Skapa en detaljerad produktkatalog Mobil fotokapning, åtkomst för flera användare, molnsystem, webbvisningsintegrationer Gratis; betalda abonnemang från 14 dollar. iCollect Everything Personliga samlarobjekt Streckkodsläsning, anpassningsbara fält, synkronisering av enheter, säkerhetskopiering/export Betalda abonnemang börjar på 30 dollar. Tellico Gratis hantering av insamlingar Mallar för böcker/spel/frimärken, automatisk datahämtning, flexibel redigerare för poster Gratis PastPerfect Länka ljud till artefakter Objektkatalogisering, ljud-/fotobilagor, kontaktadministration, spårning av donatorer Betalda abonnemang börjar på 745 dollar. Konstarkiv Onlineutställningar och tillgångshistorik Underhållsrapporter, online-presentationer, QR-koder, finansiella verktyg Betalda abonnemang börjar på 34 dollar. Argus Hantera både fysiska och digitala samlingar Multimedia-kurering, engagemangsrapporter, anpassade mallar, automatisering Anpassad prissättning S-Museum Webbaserad hantering av museisamlingar SPECTRUM-kompatibilitet, flerspråkigt stöd, strukturerad terminologi, teamarbetsflöden Anpassad prissättning

📊 Forskning visar: 96 % av forskarna vill att AI ska hantera datahygienuppgifter åt dem.

De 10 bästa programvarorna för insamlingsspårning

Låt oss hitta ett insamlingsverktyg som passar dina arbetsbehov.

1. ClickUp (bäst för effektiv datainsamlingsspårning)

Lägg till villkorlig logik till din flervalsfrågeformulär i ClickUp Forms.

ClickUp, den ultimata appen för arbete, utmärker sig som den ultimata programvaran för datainsamling genom att centralisera varje steg i din insamlingsprocess – insamling, organisering, spårning och samarbete – i ett smidigt arbetsflöde som drivs av AI.

Kärnan i ClickUps datainsamlingsfunktioner är ClickUp Forms, som låter dig samla in information från valfri källa och omedelbart omvandla inlämnade uppgifter till genomförbara uppgifter. Oavsett om du genomför undersökningar, samlar in feedback eller hanterar förfrågningar, säkerställer ClickUp Forms att dina data flödar direkt in i din arbetsyta – utan att du behöver mata in dem manuellt.

Ställ in regler för att automatiskt tilldela, uppdatera eller flytta uppgifter baserat på dina data med ClickUp Automations.

Men datainsamling är bara början. Med ClickUp Tasks kan du skräddarsy varje steg i din process, från intag till granskning till slutförande. Anpassa uppgifter med anpassade fält för att få exakt den information du behöver. Med ClickUp Automations kan du ställa in regler för att automatiskt tilldela, uppdatera eller flytta uppgifter baserat på dina data, vilket sparar tid och minskar manuella fel.

Titta på den här videon för att lära dig mer om ClickUp Automations👇

Med ClickUp Views kan du visualisera och organisera dina insamlade data på det sätt som passar dig bäst – oavsett om det är en tabellvy för hantering i kalkylbladsstil, tavelvy för Kanban-arbetsflöden eller kalendervy för tidslinjespårning.

All insamlad data lagras på ett ställe med centraliserad lagring, vilket gör det enkelt att hitta, dela och säkra information. Bifoga filer, lägg till kommentarer och länka relaterade uppgifter så att ingenting faller mellan stolarna.

Organisera uppgifter i flera vyer, till exempel Lista och Kalender, med ClickUp Views.

För att göra dina data begripliga erbjuder ClickUp Dashboards kraftfulla visualiseringar – diagram, grafer och widgets – som omvandlar rå information till användbara insikter. Övervaka trender, spåra framsteg och dela rapporter med intressenter med bara några få klick.

Du kan be ClickUps AI, ClickUp Brain, att analysera formulärinlämningar och generera en sammanfattning av kundernas åsikter.

Här är ett exempel på hur ClickUp Brain fungerar 👇

ClickUps bästa funktioner

Samla in information från valfri källa med ClickUp Forms.

Skapa anpassningsbara arbetsflöden för att automatisera din insamlingsprocess.

Lagra alla dina data säkert med centraliserad lagring

Visualisera och analysera data med hjälp av ClickUp Dashboards.

Automatisera repetitiva åtgärder med ClickUp Automations.

Organisera och hantera insamlingar med anpassade fält för skräddarsydd dataspårning.

Begränsningar i ClickUp

Nybörjare kan känna sig överväldigade på grund av det stora utbudet av funktioner.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Chrissie Boyle, senior kampanjchef på Penske Media Corporation, säger:

Vi har nu ett etablerat arbetsflöde och formulär som du måste fylla i om du behöver något, så att vi bättre kan hantera vår bandbredd på daglig basis. Detta har gjort det mycket enklare för andra avdelningar. Om du behöver något finns det i ClickUp, och det är extremt välorganiserat så att du inte har svårt att hitta det du letar efter.

📖 Läs också: Programvara för automatisering av formulär för snabbare dataanalys och datainsamling

2. Sortly (bäst för lagerhantering)

via Sortly

Om du är småföretagare och har svårt att hålla koll på dina lagernivåer kan du prova Sortly. Med en snabb streckkodsskanning kan du uppdatera lagernivåerna direkt.

Appen organiserar också artiklarna snyggt i mappar efter plats och typ, vilket gör det enkelt att hitta förnödenheter. Och om du har låg lagerhållning visas en varning om låg lagerhållning som uppmanar dig att beställa nytt innan du tar slut.

Sortlys bästa funktioner

Skapa en rapport i realtid för att analysera användningstrender och budgetera för nästa kvartal.

Synkronisera de senaste uppdateringarna från mobila enheter för olika platser.

Ladda upp högupplösta foton för att spåra varje artikel visuellt.

Sortlys begränsningar

Webbplatsen visar felaktiga siffror om flera användare uppdaterar den samtidigt.

Kategorivalen är begränsade för företag i utveckling.

Din Sortly QR-kod kan bli trasig

Sortlys prissättning

Avancerat: 49 $/månad per användare

Ultra: 149 USD/månad per användare

Premium: 299 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Sortly-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 800 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Sortly?

En Capterra-recensent säger:

Jag tycker att det är väldigt snyggt upplagt. Jag gillar att vi kan ansluta vår streckkodsläsare till det och skanna våra produkter. Vi använder vårt enbart för att hålla koll på vad vi har i lager och se till att vi har den specifika delen när vi behöver den, istället för att vänta en dag på att få den. Jag gillar att jag kan ha det på så många enheter som jag behöver!

Jag tycker att det är väldigt snyggt upplagt. Jag gillar att vi kan ansluta vår streckkodsläsare till det och skanna våra produkter. Vi använder vårt enbart för att hålla koll på vad vi har i lager och se till att vi har den specifika delen när vi behöver den, istället för att vänta en dag på att få den. Jag gillar att jag kan ha det på så många enheter som jag behöver!

3. Kolekto (Bäst för hantering och försäljning av din insamling)

via Kolekto

Som passionerad samlare kan du hantera din växande samling med Kolekto. Med några få tryckningar kan du lägga till en ny kategori och anpassade attribut för att skräddarsy inventeringen efter dina behov. Använd kameran på din telefon för att ta högkvalitativa foton och länka dem direkt till varje objekt.

Kolektos bästa funktioner

Exportera hela insamlingen till en Excel-fil för enkel säkerhetskopiering och analys.

Besök Kolektos dedikerade marknadsplats och få kontakt med likasinnade inkasserare över hela världen.

Skanna snabbt en tillgångsetikett för att hämta detaljerade register för ett organiserat utrymme.

Kolekto-begränsningar

Kolekto erbjuder månads- eller årsabonnemang, vilket kanske inte är idealiskt för dem som söker flera prisnivåer.

Saknar inbyggd avancerad analys för att spåra trender eller värderingar över tid.

Att hitta köpare eller säljare för nischade samlarobjekt kan fortfarande kräva externa plattformar.

Kolekto-priser

Månadsabonnemang: 7,54 $/månad per användare

Mobilapp: 9,43 $/månad per användare

Kolekto-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

📮 ClickUp Insight: 74 % av de anställda använder två eller flera verktyg bara för att hitta den information de behöver – samtidigt som de hoppar mellan e-post, chatt, anteckningar, projektledningsverktyg och dokumentation. Detta ständiga byte av sammanhang slösar tid och sänker produktiviteten. Som den ultimata appen för arbete samlar ClickUp allt ditt arbete – e-post, chatt, dokument, uppgifter och anteckningar – i ett enda sökbart arbetsutrymme, så att allt finns precis där du behöver det.

4. CatalogIt (bäst för att skapa en produktkatalog)

via CatalogIt

Med CatalogIt öppnar du appen, fotograferar ett föremål med din mobilkamera och skapar omedelbart en detaljerad post. Du kan till exempel fotografera en antik vas och lägga till en beskrivning, historisk bakgrund och uppdateringar om dess skick – allt från ett enda gränssnitt.

Oavsett om du vill bevara historiken eller hantera det dagliga lagret, har du alla detaljer till hands med CatalogIt.

CatalogIts bästa funktioner

Hantera insamlingar med flera användare på museer, arkiv och institutioner

Använd CatalogIt HUB eller API-integrationer för att visa samlingar på din webbplats eller offentliga plattformar.

Visa eller redigera information var som helst med hjälp av molnsystemet.

CatalogIt-begränsningar

CatalogIt kan frysa när rapporter genereras.

Funktionen Sök fastighetsfilter är komplicerad att använda.

Priser för CatalogIt

Gratis för alltid

Museum: 54 $/månad per användare

Personligt: 14,99 $/månad per användare

Organisation: 54 $/månad per användare

Conservator: 54 USD/månad per användare

API, WordPress-plugin och iframe-integration: 35 USD/månad per användare

CatalogIt-betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (20 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (60 recensioner)

Vad säger verkliga användare om CatalogIt?

En recension på G2 säger:

Det molnbaserade systemet gör det möjligt för oss att visa/redigera från var som helst på vilket operativsystem som helst. Appen är enkel att använda och databasen är robust. Den utåtriktade publiceringen gör vår insamling tillgänglig för allmänheten, med datauppdateringar som visas direkt utan att behöva "publiceras på nytt". Kundservicen har varit fantastisk.

Det molnbaserade systemet gör det möjligt för oss att visa/redigera från var som helst på vilket operativsystem som helst. Appen är enkel att använda och databasen är robust. Den utåtriktade publiceringen gör vår insamling tillgänglig för allmänheten, med datauppdateringar som visas direkt utan att behöva "publiceras på nytt". Kundservicen har varit fantastisk.

🧠 Rolig fakta: Gamification-forskning är en av de mest använda metoderna för marknadsundersökningar.

5. iCollect Everything (Bäst för personliga samlarobjekt)

via iCollect Everything

Du startar iCollect Everything, redo att organisera din ständigt växande samling. Hur ska du gå tillväga? Med en snabb streckkodsskanning kan du omedelbart katalogisera ett nytt objekt – en sällsynt serietidning, en gammal vinylskiva eller en värdefull actionfigur.

Använd sedan anpassningsbara fält för att lägga till personliga anteckningar, köpinformation och uppskattade värden. Det är så enkelt!

iCollect Everything – de bästa funktionerna

Kom åt och uppdatera din insamling från iPhone, Android-app, Mac, Windows eller webben.

Sök enkelt igenom hundratals poster för att undvika oavsiktliga dubbletter.

Håll din insamling säker med enkla alternativ för dataexport och säkerhetskopiering.

Begränsningar för iCollect Everything

För att lägga till ett obegränsat antal objekt i appen måste du göra ett engångsköp som gäller för hela livet.

För att kunna använda desktop-appen måste du köpa det kompletta mobilappsabonnemanget.

Det erbjuder inte en stark marknadsplats för köp, försäljning eller handel med samlarobjekt.

Priser för iCollect Everything

Mobilapp köp obegränsat allt: 59,99 $

Varje insamling är obegränsad: 29,99 $.

Desktop-app: 49 $/år per användare

iCollect Everything betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om appen iCollect Everything?

En Reddit-användare säger :

Jag började använda den här för några veckor sedan. Jag gillar den verkligen. Ett bra sätt att ha hela din samling i fickan. Värt att kolla in. Det kostar 30 dollar om du lägger till mer än 30 filmer, men för mig är det värt det.

6. Tellico (bäst för gratis hantering av insamlingar)

via Tellico

Du kan välja mellan färdiga mallar för böcker, videospel och frimärken i Tellico eller skapa din egen katalog. Med automatisk datahämtning kan information hämtas från flera källor, vilket minskar behovet av manuell inmatning.

Den flexibla inmatningsredigeraren låter dig finjustera poster och stöder olika format, såsom text, kryssrutor och bilder.

Tellicos bästa funktioner

Sök i flera online-databaser för att snabbt hämta information utan manuell inmatning.

Dela och säkerhetskopiera din insamling med exportalternativ som BibTeX, CSV och HTML.

Organisera din insamling efter valfritt fält, till exempel genre, författare eller år.

Tellicos begränsningar

Begränsad kompatibilitet med andra plattformar för hantering av insamlingar

Till skillnad från molnbaserade appar är uppdateringar och säkerhetskopiering beroende av användarhantering.

Priser för Tellico

Gratis

Betyg och recensioner av Tellico

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

📖 Läs också: Gratis mallar för fakturahantering för att bättre hålla koll på dina utgifter

7. PastPerfect (bäst för att länka ljudbeskrivningar till artefakter)

via PastPerfect

Starta PastPerfect och öppna objektkatalogen för att ange detaljerad information såsom objekt-ID, härkomst och skick. Med MultiMedia Upgrade kan du bifoga högupplösta bilder och länka ljudbeskrivningar till artefaktens register.

För organiserade kundrelationer, gå till avsnittet Kontakthantering, uppdatera givarprofiler och spåra senaste bidrag. Du kan också skapa mallar för insamlingar för att sätta upp kampanjer på några minuter.

PastPerfects bästa funktioner

Få tillgång till verktyg för hantering av donatorer och medlemmar i CRM-programvaran.

Förbered dig för en utställning genom att skapa anpassade rapporter med information om föremål och utställningsplatser.

Använd streckkodsutskrift och skanning för effektiv spårning och hantering av lager.

Begränsningar i PastPerfect

Användare kan stöta på utmaningar när det gäller att anpassa fält eller moduler efter unika institutionella krav.

Nya användare kan uppleva systemet som komplicerat och det kan ta lång tid att lära sig att använda det.

Ytterligare kostnader och komplexitet kan uppstå vid integrering av onlineinsamlingar eller virtuella utställningar.

Priser för PastPerfect

Startpaket: 745 dollar

Komplett paket: 870 dollar

XL-paket: 1245 dollar

2XL-paket: 2245 dollar

PastPerfect-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om PastPerfect?

En Capterra-användare säger:

PastPerfect gör det möjligt för oss att registrera alla föremål i våra samlingar och har en sökbar databas som hjälper forskare att hitta föremål som de kan behöva.

8. Artwork Archive (Bäst för att skapa en onlineutställning)

via Artwork Archive

Dokumentera dina nyförvärvade artefakter i Artwork Archive. Genom att spåra restaureringshistoriken i underhållsrapporterna kan du säkerställa deras livslängd.

Om du är osäker på verket kan du använda funktionen Privata rum för att på ett säkert sätt dela information om konstverket med styrelseledamöterna innan det offentliggörs. När du är klar genererar du en QR-kod för verket så att besökare kan få tillgång till det digitala arkivet med en snabb skanning.

Artwork Archives bästa funktioner

Öppna den centrala katalogen och ange uppgifter som konstnär, härkomst och värdering för att få en detaljerad översikt.

Begär betalningar på ett professionellt sätt med välhanterade fakturor, finanser och försäljningsrapporter.

Spara historiska register, inköpsuppgifter och organisera ekonomin med inbyggda verktyg.

Skapa en onlineutställning med Exhibition Tool, med intervjuer med konstnärer och historisk kontext.

Begränsningar för Artwork Archive

Den spårar försäljningen, men saknar avancerade marknadsplatsintegrationer.

Avancerade funktioner kräver tid att lära sig

Priser för Artwork Archive

Organisationsstandard: 34 USD/månad per användare

Organisations Plus: 69 $/månad per användare

Organisationer Enterprise: 162 USD/månad per användare

Artwork Archive-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,9/5 (70+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Artwork Archive?

En recension på Capterra säger :

Jag tycker att det är mycket användbart, inte bara för att dokumentera konstverk, utan också för att arkivera publicerade dokument.

🧠 Trivia: Människor är inte de enda samlarna. Australiska bowerbirds är kända för att samla färgglada föremål (som bär, snäckor och till och med flaskkorkar) för att dekorera sina bon och locka till sig partners. Genom att spåra deras "samlingar" har forskare kunnat förstå hur estetiska uttryck kan utvecklas i naturen.

9. Argus (bäst för hantering av både fysiska och digitala tillgångar)

via Argus

Katalogisera, digitalisera och dela dina samlingar med Argus, ett samlingshanteringssystem (CMS). Dess anpassningsbara databas gör det enkelt för kuratorer att spåra förvärv, lån och objektens placeringar samtidigt som relaterad multimedia länkas för meningsfull storytelling.

Institutioner kan organisera utställningar online via den interaktiva offentliga portalen, vilket gör det möjligt för besökare att utforska samlingarna med avancerade sök- och filtreringsalternativ.

Argus bästa funktioner

Förbättra besökarnas upplevelser med högupplösta bilder, videor, relaterade objekt och metadata-rik dokumentation.

Spåra användarengagemang, visa effekten för intressenter och skapa anpassade rapporter.

Minska repetitiva uppgifter som datainmatning och lageruppdateringar med automatiserade arbetsflöden.

Argus begränsningar

Funktionaliteten vid skapandet av nya mallar är inte konsekvent.

Denna programvara för datainsamling på mobila enheter kan kännas klumpig.

Stora datamängder kan göra datainmatningen svår

Argus prissättning

Anpassad prissättning

Argus-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

📖 Läs också: Gratis mallar för registreringsformulär för datainsamling

10. S-Museum (Bäst för webbaserad hantering)

Med avancerade arbetsflöden, samarbete mellan flera användare och interoperabilitet hjälper S-Museum museer att katalogisera, hantera och dela sina fysiska och digitala samlingar.

SPECTRUM-kompatibiliteten säkerställer att internationella museistandarder följs, medan den inbyggda dataimporten/exporten möjliggör anpassade arbetsflöden. På så sätt kan pappersformulär matas in manuellt i systemet.

S-Museums bästa funktioner

Håll korrekta, globalt tillgängliga register med flerspråkigt stöd och strukturerad terminologi.

Tilldela rollbaserad åtkomst till teammedlemmarna och säkerställ säkra, effektiva arbetsflöden.

Hantera tillträde, inventering, katalogisering och bevarande med ett intuitivt, centraliserat system.

Begränsningar för S-Museum

Även om programvaran är flexibel kan djupgående anpassning kräva ytterligare utveckling.

Implementering i flera institutioner kan kräva omfattande konfiguration.

Priser för S-Museum

Anpassad prissättning

S-Museum betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

📊 Forskning visar: Rena, strukturerade data kan förbättra beslutsfattandet. Ett spårningsverktyg hjälper dig att nå dit, utan kaoset med kalkylblad.

Vad ska du leta efter i programvara för insamlingsspårning?

Att välja rätt programvara för insamlingsspårning kan vara avgörande för ditt arbetsflöde. De bästa apparna för datainsamling underlättar informationsinsamlingen med funktioner som lagerhantering, integrationer, säkerhet och realtidsanalyser. De säkerställer att dina data förblir korrekta, organiserade och lättillgängliga.

Här är vad du ska leta efter när du väljer den perfekta lösningen:

Mobilanpassad design: Stöder en mobilvänlig app för att samla in data även när du är på språng.

Anpassningsbarhet: Innehåller olika Innehåller olika datainsamlingsmetoder med olika frågetyper som passar din forskningsprocess.

Integrationsrik: Ansluter till dina befintliga verktyg Ansluter till dina befintliga verktyg för dataanalys , visualisering och rapportering för mindre komplexa arbetsflöden.

Användarvänligt gränssnitt: Programvaran har ett intuitivt och lättanvänt gränssnitt, vilket minimerar inlärningskurvan för alla forskare.

Synkronisering i realtid: Ger omedelbar åtkomst till insamlade data och synkroniserar dem till en central server för snabb analys.

💡 Proffstips: Innan du väljer ett verktyg, lista alla dataformat du regelbundet arbetar med – välj sedan den programvara som stöder smidig import/export utan manuella korrigeringar.

Samla in och hantera dina data på ett smart sätt

Korrekt datainsamling är grunden för välgrundade beslut. Utan den kan fel, inkonsekvenser och föråldrad information leda till felplacerade artefakter, dåliga val och missade tillväxtmöjligheter.

Med ClickUp kan du effektivisera och förenkla hela processen. Anpassningsbara formulär säkerställer strukturerad datainsamling, samarbete i realtid håller ditt team samordnat, automatisering eliminerar manuella uppgifter och kraftfulla rapporteringsverktyg ger dig den information du behöver – allt i ett centraliserat system.

