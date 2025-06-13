Topp 10 alternativ till Lovable AI för tillväxt i företaget 2025

Behöver du en landningssida för den sista minuten-lanseringen? Eller en snygg mikrosajt för att fånga leads från ditt nästa webinar? Lovable AI hoppar in som din snabbaste utvecklare; ingen kod, bara vibbar.

Det är smart, skalbart och charmigt enkelt. Vad finns det att inte älska, eller hur?

Löftet om "från idé till app på några sekunder" börjar blekna när du stöter på anpassningsproblem. Och om du gillar att ha praktisk kontroll kan du känna dig lite begränsad.

Snart börjar du fundera på att byta. Den goda nyheten? Det finns en hel värld av AI-verktyg som erbjuder större flexibilitet utan att förlora användarvänligheten.

Den verkliga utmaningen är att veta var man ska leta. Oroa dig inte, vi har sammanställt de bästa alternativen till Lovable AI, deras utmärkande funktioner, prisalternativ och användarrecensioner.

De bästa alternativen till Lovable i korthet

Verktyg Viktiga funktioner Bäst för Priser* ClickUp – AI för skrivande, kodning, sammanfattning, automatisering – Whiteboards, Docs, Notetaker, Forms, Calendar, CRM – Brain + Autopilot Agents för proaktiva arbetsflöden Bäst för små till stora företag som söker allt-i-ett-lösningar för AI-driven marknadsföring, utveckling och automatisering av arbetsflöden. Gratis plan tillgänglig; Anpassningar tillgängliga för företag Uizard – Skärmdump till mockup & wireframe till prototyp – Generering av naturligt språk i användargränssnittet – Interaktiva, redigerbara designverktyg Bäst för marknadsförings- och säljteam på startups eller små och medelstora företag som behöver snabba landningssidor och kampanjmodeller. Gratis plan tillgänglig; Betalda planer från 19 $/månad/användare; Anpassade priser för företag Deco. cx – Redigering i realtid med kontroll på kodnivå – Inbyggd formulär-/datalagring och A/B-testning – Återanvändbara komponenter för snabb personalisering Bäst för e-handelsmarknadsföringsteam och medelstora företag som bygger snabba, interaktiva webbplatser. Gratisplan tillgänglig (2 användare); Betalda planer från 9 $/månad/användare Reflex – Fullstack Python-utveckling med distribution med ett klick – Över 60 anpassningsbara UI-komponenter – Inbyggd autentisering och molninfrastruktur Bäst för grundare och marknadsförare i medelstora team som vill ha fullstack-app-prototyper med minimal installation. Gratis Hobby-nivå; Betalda planer från 20 $/månad/användare; Anpassade priser för företag Windsurf (tidigare Codeium) – Autokomplettering av kod och kontextuell AI-chatt – Stöd för över 70 språk – DevOps-förslag och IDE-integrationer Bäst för marknadsförings- och utvecklingsavdelningar på nystartade företag som automatiserar e-postmallar, kodsnuttar och kampanjjusteringar. Gratis plan tillgänglig; Betalda planer från 15 $/månad/användare Jitter – Drag-and-drop-baserad animation i webbläsaren – Förinställningar för sociala medier och oändlig arbetsyta – Tidslinjekontroll och delning av feedback Bäst för designers och sociala team på startups/små och medelstora företag som skapar visuellt material för sociala medier och varumärkesanimationer. Gratis plan tillgänglig; Studio-plan för 19 $/månad/användare; Anpassade priser för företag Rosebud AI – AI-genererade animationer, minispel, chattflöden – Visuell prototyputveckling för kampanjer – Omedelbar remixning och delning via Discord Bäst för kreativa och tillväxtmarknadsföringsteam i små företag som behöver annonsbilder och interaktivt innehåll. Gratis plan tillgänglig; Betalda planer från 10–50 dollar/månad/användare LocoKit – Geografisk och logikbaserad appbyggare – PostGIS och datamodellering för anpassade arbetsflöden – Visuell SQL-fri backend för appar Bäst för utvecklare och fältteam i medelstora organisationer som behöver kartläggning och geografiskt anpassade appflöden. Gratis och öppen källkod WebSim. ai – AI-driven webbplatssimulering – Revisionshistorik och interaktion på sidan – Korrigeringar och generering av HTML-kod för webb-UX Bäst för småföretagare och frontend-utvecklare som simulerar användarresor och kassaflöden Gratis plan tillgänglig Tabnine – AI-kodförslag och privat modellträning – Säker distribution och automatisk testgenerering – Ursprungskontroller för IP-säkra resultat Bäst för mjukvaruteam och utvecklingsinriktade organisationer som automatiserar kod och anpassar webbintegrationer Gratis plan tillgänglig; Betalda planer från 9–20 dollar/månad/användare

Vad ska du leta efter i ett alternativ till Lovable AI?

Lovable AI kanske inte ger dig den kontroll eller flexibilitet du önskar, men rätt alternativ bör göra mer än bara bygga. Det bör ge dig möjlighet att kombinera relevanta produkter och effektiv marknadsföring.

Här är några element som är ett måste i den lösning du väljer:

Mer djupgående anpassning: Leta efter plattformar som låter dig gå bortom grundläggande mallar och finjustera varje detalj på dina landningssidor, kampanjer och användarflöden. Effektiv anpassning innebär också personligt arbete, vilket säkerställer att din räckvidd känns unik.

Mångsidiga integrationer: Välj alternativ som smidigt kan kopplas till externa tjänster och befintliga CRM-system, e-postplattformar och analysverktyg. På så sätt kan du förbättra engagemanget utan att störa arbetsflödena.

Flerkanalig räckvidd: Välj lösningar som engagerar din målgrupp via flera kontaktpunkter, inklusive e-post, SMS, sociala medier och livechatt. Prioritera att bryta ut ur ensidiga kommunikationssilos.

Stöd för snabba A/B-tester: Prioritera verktyg som kör detaljerade A/B-tester på olika webbsidor, e-postsekvenser och kampanjelement. Ju snabbare du testar, desto snabbare kan du optimera din strategi och maximera engagemanget.

Priser och kundsupport: Välj programvara med responsiv support och tydliga prisstrukturer. Undvik dolda avgifter och behåll kundsupporten, så att du aldrig blir strandsatt när du behöver hjälp.

De 10 bästa alternativen till Lovable AI

Med fokus på vad du behöver, låt oss gå igenom de bästa Lovable-alternativen som finns på marknaden.

1. ClickUp (bäst för mångsidig marknadsföringshantering och automatisering av arbetsflöden)

Prova ClickUp Brain gratis Förbättra marknadsföringsflödena med ClickUp Brain

Lovable AI fokuserar på app- och kodgenerering med hjälp av chatt i naturligt språk, men det är också allt. Det innebär ofta att företag måste jonglera med story points, appkod och andra leverabler mellan olika plattformar som inte är kopplade till varandra.

ClickUp, å andra sidan, är den AI-drivna allt-i-ett-appen för arbete som förenar alla produktivitetslösningar på ett och samma ställe för både marknadsförare och utvecklare.

Utöver sina över 30 verktyg för allt från förberedelse av undersökningar till analytisk visualisering erbjuder ClickUp även en dedikerad AI-lösning för alla arbetsrelaterade frågor – från projektledning och kunskapshantering till innehållsskapande och agentautomatisering.

Skriv texter för bättre engagemang, brainstorma strategier för produktlanseringar och generera omedelbar kod för funktionsuppdateringar med ClickUp Brain

Kärnan i ClickUps AI-funktioner är ClickUp Brain, det ”neurala nätverket” som förstår sammanhanget i din arbetsmiljö – genom att koppla samman dina ClickUp-uppgifter, dokument, kommentarer, röst- och videoklipp, instrumentpaneler och wikis – för att ge omedelbara, relevanta svar.

Från att generera personliga stand-ups, projektuppdateringar och åtgärdslistor – till och med teknisk dokumentation som PRD:er och testplaner – till att sammanfatta långa diskussioner och transkribera röst-/videoklipp, är det utformat för att fungera smart och uppfylla dina dagliga behov.

Det förenar dina marknadsförings-, försäljnings- och operativa insatser. Det hjälper dig att brainstorma produktidéer och skapar till och med omfattande lanseringsdokument.

När du har kopplat ihop dina CRM- och försäljningsdata kan det avslöja trender och hantera en stor del av kundundersökningarna.

Sammanfatta trådar, ta igen missade konversationer och skapa automatiskt uppgifter från meddelanden i ClickUp Chat med hjälp av ClickUp Brain.

I uppgiftsbeskrivningar, kommentarer, dokument och ClickUps inbyggda chatt kan du ställa frågor, automatiskt sammanfatta, förbättra skrivandet, stavningskontrollera eller översätta innehåll på några sekunder med hjälp av ClickUp Brain. Dessutom kan AI Fields automatiskt generera uppgiftsöversikter och åtgärdspunkter direkt i ditt arbetsflöde.

Vill du ha obegränsat med AI-genererade bilder? Gå till ClickUp Whiteboards och förverkliga dina idéer med hjälp av enkla engelska kommandon.

Vill du generera, felsöka eller förfina kod för att bygga din egen app? Beskriv bara din appidé så genererar ClickUp Brain kod som är anpassad efter ditt varumärkes ton, funktionalitet och design. Ingen djup teknisk kunskap krävs; ange bara användningsfallet för AI:n, så är det klart.

Generera och felsök kod snabbare med ClickUp Brain

Slutsatsen är att Brain är varje marknadsförares bakom kulisserna-pass till produktplanering, från djupgående forskning till implementeringslösningar. Dessutom, om det finns något kvar för utvecklarteamet att agera på, kan ClickUp Brain automatiskt generera och tilldela uppgifter till dem.

🧠 Kul fakta: Endast 12 % av alla människor använder regelbundet AI-funktioner som är inbyggda i produktivitetsverktyg. Tänk dig hur långt före du skulle ligga om du tillhörde den gruppen.

Ställ in live-spårning av leads, villkorlig delegering av uppgifter, anpassade fältberäkningar och mer komplexa arbetsflöden med ClickUp Automations

Är du orolig för att alla dessa kraftfulla funktioner kommer att innebära mer manuellt arbete? Spoiler alert: det gör de inte. Inte med ClickUp Automations som sköter det tunga arbetet.

För sälj- och marknadsföringsteam innebär detta automatisk taggning av leads med hög köpintention, tilldelning av uppföljningar baserat på formulärinmatningar eller aktivering av kampanjuppdateringar allteftersom affären fortskrider. Du kan ställa in smarta villkor för att uppdatera uppgifter, flytta filer och tilldela åtgärdspunkter automatiskt.

När du använder det tillsammans med ClickUps automatiseringsverktyg för naturligt språk kan du skapa komplexa arbetsflöden ("när X händer, gör Y") genom intuitiva uppmaningar.

Skapa automatiseringar i ClickUp med hjälp av naturliga språkprompter

Du kan till och med skapa heltäckande arbetsflöden, såsom CRM-uppdateringar integrerade med din marknadsföringspipeline eller automatisera överlämningar av kunder från kontakt till onboarding. Oavsett om du delar byråbriefingar eller synkroniserar med din GitHub-integration, rensar Automations bort allt onödigt så att ditt team kan fokusera på det som verkligen gör skillnad.

💡 Proffstips: Ha några exempel på automatiseringar redo, baserade på vad ditt team ofta lägger tid på. Detta gör att du kan fokusera på mer strategisk och effektiv produktutveckling.

Vill du ha ännu mer automatisering utan att behöva göra något?

ClickUps Autopilot Agents är proaktiva AI-kompanjoner som observerar, fattar beslut och agerar utifrån fördefinierade eller anpassade regler.

Svara på repetitiva frågor i ClickUp Chat-kanaler, automatisera dagliga och veckovisa rapporter, sortera och tilldela meddelanden, lägg till påminnelser och mycket mer med ClickUp Autopilot Agents.

Förkonfigurerade agenter inkluderar schemalagda dagliga/veckovisa rapporter, sammanfattningar eller ”automatiska svar” i chattkanaler.

Anpassade agenter kan triggas av händelser, såsom formulärinlämningar, och självständigt generera uppgifter, svara i trådar, sammanfatta innehåll eller eskalera problem.

De använder kodfria byggare med triggers, villkor, åtgärder, verktyg och kunskapskällor, vilket gör dem idealiska för intelligent, anpassningsbar automatisering.

Från att svara på frågor till att sammanfatta arbete, utarbeta innehåll till att starta arbetsflöden, ClickUps AI-lager är djupt integrerat i varje kontaktpunkt – det förenar intelligens med utförande och gör produktiviteten glädjande och mänsklig.

💡 Proffstips: När du använder ClickUp AI (ClickUp Brain) kan du smidigt växla mellan olika LLM:er – GPT‑4o, o1, o3‑mini, Claude 3. 7 Sonnet och Gemini 2. 0 Flash‑Lite – direkt från rullgardinsmenyn i Brain-assistenten. Växla mellan flera LLM:er med ClickUp Brain och optimera modellen för den aktuella uppgiften. Anpassa modellens styrkor efter din uppgift: Använd o3‑mini eller Flash‑Lite för snabba utkast, enkla sammanfattningar och direktredigeringar.

Välj Claude 3. 7 Sonnet när du behöver starkt skrivande, nyanserad ton eller kodhjälp.

Byt till GPT‑4o för komplexa resonemang, hantering av komplexa sammanhang eller arbetsflöden i flera steg. ✅ Resultat: Du undviker överbelastning av kostnader eller fördröjningar, samtidigt som du fortfarande kan utnyttja GPT‑4o:s eller Claudes funktioner när det behövs – allt utan att lämna din ClickUp-arbetsyta.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Vissa av dess avancerade vyer, som tabell- och arbetsbelastningsvyerna, är inte optimerade för mobilappen.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad verkliga användare säger om ClickUp

En G2-recensent delar med sig:

Det är inte bara ett projektledningsverktyg, det är en hel operativ hubb för oss! Vi hanterar allt från kundarbete till vårt CRM och älskar flexibiliteten i alternativen och de inbyggda automatiseringarna. Vi älskar också att ClickUp ständigt utvecklas och att de lyssnar på sina kunder!

Det är inte bara ett projektledningsverktyg, det är en hel operativ hubb för oss! Vi hanterar allt från kundarbete till vårt CRM och älskar flexibiliteten i alternativen och de inbyggda automatiseringarna. Vi älskar också att ClickUp ständigt utvecklas och att de lyssnar på sina kunder!

📮 ClickUp Insight: 37 % av våra respondenter använder AI för att skapa innehåll, inklusive skrivande, redigering och e-post. Denna process innebär dock vanligtvis att man måste växla mellan olika verktyg, till exempel ett verktyg för att generera innehåll och din arbetsyta. Med ClickUp får du AI-driven skrivhjälp i hela arbetsytan, inklusive e-post, kommentarer, chattar, dokument och mer – samtidigt som du behåller sammanhanget från hela din arbetsyta.

2. Uizard (bäst för skapande av varumärkeslandningssidor)

via Uizard

Har du någonsin undrat om du skulle kunna förvandla en servettskiss till en fungerande prototyp? Uizard gör det på ett ögonblick. Med sitt AI-baserade UI-designverktyg kan team skapa mockups, wireframes och interaktiva prototyper genom att helt enkelt beskriva sina idéer eller ladda upp skärmdumpar.

Det passar bra för marknadsförings- och säljteam som behöver visualisera kampanjer snabbt, testa och lära sig användarflöden eller utveckla landningssidor utan hjälp från utvecklingsteam.

Oavsett om du brainstormar eller presenterar, håller Uizard din kreativitet igång och gör design lika enkelt som att skriva en mening.

🔎 Visste du att? Uizard startade som ett ML-projekt kallat pix2code 2017. Liksom många andra Silicon Valley-klichéer grundades det nästan ett år senare efter en hackathon i ett garage i Mountain View.

Uizards bästa funktioner

Förvandla bilder av appar, funktioner eller digitala produkter till redigerbara mockups med en inbyggd skärmdumpsskanner.

Digitalisera handritade wireframes och få kontroll över trovärdigheten med wireframe-läget.

Minska produktlanseringstiderna och öka iterationerna med interaktiva prototyper.

Uizard-begränsningar

Vissa användare upplever att React- och CSS-koden för enskilda komponenter på skärmen saktar ner processen.

Saknar alla funktioner och egenskaper som behövs för omfattande projektdesign.

Uizard-priser

Gratis

Pro: 19 $/månad per användare

Företag: 39 $/månad per användare

Enterprise: Anpassade priser

Uizard-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (190+ recensioner)

Vad verkliga användare säger om Uizard

En G2-användare säger:

Du beskriver bara din idé, så skapar Uizard en polerad design som enkelt kan omvandlas till en prototyp eller kod.

Du beskriver bara din idé, så skapar Uizard en polerad design som enkelt kan omvandlas till en prototyp eller kod.

3. Deco. cx (Bäst för realtidsanpassning av marknadsföringswebbplatser)

Deco. cx är en blixtsnabb front-end-plattform som gör det möjligt för sälj- och marknadsföringsteam att skapa upplevelser med hög konverteringsgrad, särskilt inom e-handel. Från dynamiska landningssidor till personaliserade butiksfronter – dess kodfria gränssnitt är byggt för snabbhet, flexibilitet och prestanda.

Deco. cx integreras också smidigt med moderna stackar och ger team full kontroll över kundinriktat innehåll. Oavsett om det gäller A/B-testning av erbjudanden eller lokalisering av kampanjer, ger Deco. cx dig möjlighet att snabbt lansera, iterera ofta och engagera mer effektivt.

Deco. cx bästa funktioner

Snabba upp kampanjlanseringar med redigering i realtid och fullständig kodflexibilitet.

Skapa formulär och samla in data direkt med Decos inbyggda, kantdistribuerade SQLite-databas på varje webbplats.

Anpassa varumärkesidentiteten snabbt med återanvändbara komponenter, stilar och mallar för enkla justeringar av färger, knappar och typografi.

Begränsningar för Deco. cx

Att växla mellan lägena utan kod och full kod leder ofta till att ändringar skrivs över eller går förlorade.

Stöder ett begränsat antal värdtjänstalternativ, vilket begränsar flexibiliteten i implementeringen för vissa team.

Priser för Deco. cx

Gratis plan (endast 2 användare)

GIT-baserat CMS: 9 $/månad per användare och en extra kostnad på 2 $/månad för fler användare

Pro: 99 $/månad per användare och 8 $ för varje 10 000 sidvisningar

Deco. cx betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

4. Reflex (bäst för att skapa och testa marknadsföringsprototyper)

via Reflex

Reflex är en populär lösning för team som utvecklar sin programvara i Python. Dess backend- och frontend-logikramverk är idealiskt för grundare och marknadsförare som vill ha anpassade verktyg utan att behöva jonglera med flera språk.

Lösningen har över 60 anpassningsbara UI-komponenter och erbjuder snabb molninstallation. Detta gör Reflex specialiserat för snabb prototyputveckling och AI-drivna app-lanseringar.

Dessutom hjälper detta verktyg dig att leverera snabbare och mer innovativa projekt, oavsett om det gäller dashboards, CRM-system eller kundportaler.

Reflex bästa funktioner

Förenkla din applogik med dess enspråkiga fullstack-utveckling.

Lansera produktionsklara verktyg direkt med stöd för molninstallation med ett klick.

Hantera användare enkelt med inbyggda autentiseringsalternativ som Google, Magic Link och Captcha.

Reflexbegränsningar

Begränsat plugin-ekosystem på grund av dess status som ett nyare, snabbt utvecklande ramverk

Vissa användare rapporterar att de frekventa API-ändringarna kan orsaka störningar.

Reflexprissättning

Hobby: Gratis

Pro: Från 20 $/månad per användare

Team: Från 49 $/månad per användare

Enterprise: Anpassade priser

Reflexbetyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad verkliga användare säger om Reflex

Så här lyder en Reddit-recension av verktyget:

Det är faktiskt ganska smidigt när man väl förstår ekosystemet. Jag har en app som jag byggt för vårt säkerhetsteam som är distribuerad till en autoskalningsgrupp bakom en lastbalanserare.

Det är faktiskt ganska smidigt när man väl förstår ekosystemet. Jag har en app som jag byggt för vårt säkerhetsteam som är distribuerad till en autoskalningsgrupp bakom en lastbalanserare.

➡️ Läs mer: De bästa prototypverktygen för designers

5. Windsurf – tidigare Codeium (bäst för automatiserad kodning för kampanjsidor)

via Windsurf

Önskar du att du hade en kodningskompis som kunde läsa dina tankar? Windsurf (tidigare Codeium) kan kännas så, särskilt för sälj- och marknadsföringsteam som vill justera slutprodukter utan att behöva jaga utvecklare.

Verktyget integreras med VS Code och PyCharm och erbjuder DevOps-automatiseringar och intelligenta förslag på över 70 språk för att påskynda din redigering. Windsurf har också en AI-chatt som effektivt hanterar korrigeringar av landningssidor och uppdateringar av e-postmallar.

Windsurf (tidigare Codeium) bästa funktioner

Åtgärda kodproblem direkt med kontextuella algoritmer för kodredigering

Snabba upp rutinmässiga kodningsuppgifter och minska belastningen på icke-tekniska användare med en mångsidig uppsättning autofullständningsalternativ.

Håll din kod privat och säker utan någon utbildning om icke-tillåtna data.

Begränsningar för Windsurf (tidigare Codeium)

Användarna tycker att det ligger efter när det gäller automatisering av arbetsflöden, kodanpassning och support jämfört med konkurrenterna.

AI-algoritmer är inte så effektiva när det gäller att hantera okonventionella eller komplexa kodblock.

Windsurf (tidigare Codeium) priser

Gratis

Pro: 15 $/månad per användare

Team: 30 $/månad per användare

Enterprise: Från 60 $/månad per användare

Windsurf (tidigare Codeium) betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad verkliga användare säger om Windsurf (tidigare Codeium)

En Reddit-användare säger:

Jag har lekt med Windsurf idag. Det går verkligen snabbt att starta ett projekt. Jag har hittills arbetat med ett Laravel-projekt och det kan göra det mesta jag ber om utan att jag behöver be det att fixa saker. När jag ber det att fixa saker är det riktigt bra på att avgöra vilka filer som behöver redigeras. Jag var tvungen att starta om från början av projektet eftersom jag lät det gå vidare utan att kontrollera om det gjorde rätt.

Jag har lekt med Windsurf idag. Det går väldigt snabbt att starta ett projekt. Jag har hittills arbetat med ett Laravel-projekt och det kan göra det mesta jag ber om utan att jag behöver be det att fixa saker. När jag ber det att fixa saker är det riktigt bra på att avgöra vilka filer som behöver redigeras. Jag var tvungen att börja om från början av projektet eftersom jag lät det gå för fort fram utan att kontrollera om det gjorde rätt.

6. Jitter (bäst för design och animationer för sociala medier)

via Jitter

Jitter är en designlösning för snabb, rolig och frustrationsfri animering. Dess webbläsarbaserade redigerare är elegant, enkel och innehåller element från sociala medier.

Det erbjuder också en oändlig arbetsyta där du kan testa olika versioner och layouter tills din varumärkesprofil blir precis rätt. Det är blixtsnabbt, med förhandsgranskning i realtid som håller igång din kreativa process.

Dessutom har Jitter inbyggda storleksförinställningar för Instagram, YouTube, Facebook och mer, vilket innebär att du inte längre behöver ändra storleken på kampanjer manuellt. Välj, animera och publicera.

Jitters bästa funktioner

Lägg till och dela omedelbar feedback för att främja samarbetsdesign med enkla åtkomstlänkar.

Håll dina sociala medier-inlägg konsekventa med funktionen för att kopiera och klistra in animationer mellan lager.

Planera och ordna dina animationer med tidslinjefunktionen

Jitterbegränsningar

Begränsade exportformat jämfört med animationsprogram för datorer

Ingen offlineåtkomst eftersom det är webbläsarbaserat.

Jitter-prissättning

Gratis

Studio: 19 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Jitter-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad verkliga användare säger om Jitter

En G2-recension säger:

Jitter har visat sig vara användbart för att skapa smidiga och korta animationer som är användbara i sociala nätverk och förklarande videor. Det krävs praktiskt taget inga tekniska kunskaper för att komma igång, eftersom programmet är användarvänligt och levereras med förinstallerade tillgångar.

Jitter har visat sig vara användbart för att skapa smidiga och korta animationer som är användbara i sociala nätverk och förklarande videor. Det krävs praktiskt taget inga tekniska kunskaper för att komma igång, eftersom programmet är användarvänligt och levereras med förinstallerade tillgångar.

Få våra bästa tips om hur du använder AI för marknadsföring i den här videon:

7. Rosebud AI (bäst för annonser och personliga bilder)

via Rosebud AI

Rosebud AI ger marknadsförare och kreativa team ett djärvt nytt sätt att skapa interaktivt innehåll, annonsbilder och animerade karaktärer utan att skriva kod. Beskriv bara vad du vill ha, så ger plattformen liv åt det med AI-genererade karaktärsanimationer, spel eller chatbot-flöden.

Rosebud AI levererar alltid med minimal ansträngning, oavsett om du behöver en kampanj, ett minispel med ditt varumärke eller en engagerande landningssida. Sammanfattningsvis: detta verktyg hjälper dig att fokusera på idéer, inte integrationer, för att leverera enastående digitala upplevelser.

🔎 Visste du att? Rosebud AI är uppkallat efter fuskkoden i The Sims som gav spelarna obegränsade resurser att spela med i byggläget.

Rosebud AI:s bästa funktioner

Skapa dynamiska karaktärsanimationer för annonser och marknadsföringsinnehåll med hjälp av enkla textprompter.

Lansera appar och spel utan ansträngning med enklickinstallation och möjligheten att remixa befintliga projekt.

Dela idéer direkt med en direktlänk till Discord på hemsidan för enkel åtkomst till communityn och samarbete.

Begränsningar för Rosebud AI

Saknar den precision och kreativa kontroll som professionella designers behöver för varumärkesspecifik styling.

Fokuserar mer på att bygga appar än att lansera dem, vilket gör det svårt att mäta försäljning och kundengagemang efter leverans.

Rosebud AI-priser

Nybörjare: Gratis

Indie Dev: 10 $/månad per användare

10X Dev: 30 $/månad per användare

Pro: 50 $/månad per användare

Rosebud AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad verkliga användare säger om Rosebud AI

Här är vad en Redditor har att säga:

”Det är fantastiskt hur mycket mer jag kan åstadkomma på det här sättet än med GameMaker. Det är mycket enklare att skapa komplexa spelelement och funktioner med hjälp av AI.”

”Det är fantastiskt hur mycket mer jag kan åstadkomma på det här sättet än med GameMaker. Det är mycket enklare att skapa komplexa spelelement och funktioner med hjälp av AI.”

8. LocoKit (bäst för att bygga geografiska och anpassade arbetsflödesappar)

via LocoKit

LocoKit är utformat för att på några minuter skapa polerade, databasdrivna appar som måste följa anpassad logik. Detta verktyg är specialiserat på fullstack-webbappar som kartläggning av territorier och ruttoptimering, med hög personalisering och kontextuell engagemang. Dess kalkylbladsliknande, intuitiva gränssnitt och anpassningsbara datamodellering gör layouten bekant och undviker SQL-tillägg.

LocoKits bästa funktioner

Plotta exakta geografiska element i dina appar med inbyggda PostGIS-funktioner.

Strukturera data kring din räckviddsstrategi, koppla leads till kampanjer, spåra uppföljningar eller koppla samman användaråtgärder i hela din tratt med visuell, relationsbaserad modellering.

Ställ in detaljerade behörigheter på tabellnivå med användar- och gruppbaserade roller.

Begränsningar för LocoKit

Fokuserar främst på iOS-enheter, vilket kan begränsa tillgängligheten mellan plattformar.

LocoKit-priser

Gratis och öppen källkod

LocoKit-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

9. WebSim. ai (Bäst för att simulera användarupplevelser på webbplatser)

Ett annat verktyg som specialiserar sig på simuleringar är WebSim. ai. Lösningen utmärker sig med sina interaktiva webbupplevelser på begäran och bygger funktionella HTML-webbplatser baserade på dina teman eller URL:er. Den drivs av AI-modeller som Sonnet 3. 5 och DeepSeek R1.

Småföretag och webbapputvecklare kan snabbt skapa olika användarvägar och kundinteraktioner med olika sidlayouter eller kassaflöden.

WebSim. ai bästa funktioner

Implementera en remixad användarfunktion i din app med hjälp av alternativet för revisionshistorik.

Hitta och åtgärda kodfel som går att fixa med snabba lösningar och AI-driven automatisk korrigering.

Aktivera interaktiva AI-funktioner på din befintliga sida med WebSim. ai:s språkmodellintegration

WebSim. ai-begränsningar

Fokuserar för närvarande på webbsimulering snarare än bredare AI-kommunikationsfunktioner.

Begränsade integrationsmöjligheter med andra marknadsföringsverktyg

WebSim. ai-priser

Gratis

WebSim. ai betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad verkliga användare säger om WebSim. ai

En recension på Reddit säger:

Jag är imponerad av hur fantastiskt WebSim är när det gäller att förverkliga kreativiteten hos lekmän. Jag kan inte fatta att det inte är mer populärt.

Jag är imponerad av hur fantastiskt WebSim är när det gäller att förverkliga kreativiteten hos lekmän. Jag kan inte fatta att det inte är mer populärt.

10. Tabnine (Bäst för automatiserad kodanpassning och webbintegration)

via Tabnine

Tabnine är en dold pärla för mjukvaruföretag som vill gå snabbt framåt, särskilt marknadsföringsteam. Dess utmärkande funktion, AI-driven kodanpassning, hjälper till att leverera snabba webbverktyg, lead scoring-skript eller anpassade dashboards utan att behöva vänta på utvecklare.

Oavsett om du automatiserar din kundkontakt eller personaliserar kundresan, kompletterar Tabnines AI-förslag hela kodsnuttar medan du skriver. Det har också en säker distribution som håller data privat medan du skalar upp.

Tabnines bästa funktioner

Skapa domänspecifika mönster med privata kodbaserade träningsfunktioner

Minimera IP- och upphovsrättsrisker med Tabnines funktion för härkomst och tillskrivning, som kontrollerar AI-genererad kod mot offentligt synlig kod.

Snabba upp utvecklingen med automatiserad testskapande och dokumentationssyntes.

Begränsningar för Tabnine

Vissa användare upplever att Tabnine är resurskrävande och orsakar minnesproblem på stora kodbaser.

Kan tendera att generera fler kodrader än nödvändigt, vilket gör redigering något omständligt.

Tabnine-priser

Basic: Gratis

Dev: 9 $/månad per användare

Företag: 20 $/månad per användare

Tabnine-betyg och recensioner

G2: 4/5 (40+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad verkliga användare säger om Tabnine

En G2-användare delar med sig:

Det ger kodförslag baserat på det programmeringsspråk vi använder. Som utvecklare arbetar jag med många språk och har svårt att hålla reda på syntaxen, men det här hjälper mig mycket.

Det ger kodförslag baserat på det programmeringsspråk vi använder. Som utvecklare arbetar jag med många språk och har svårt att hålla reda på syntaxen, men det här hjälper mig mycket.

➡️ Läs mer: Hur man använder AI i mjukvaruutveckling

Få bukt med marknadsföring och produktutveckling med ClickUp

Genom att minimera appbyggnadstiden kan företag snabbare svara på sina kunders unika behov. Men att välja rätt AI-appbyggare handlar inte om att hålla fast vid Lovable AI bara för att det är populärt.

Marknadsföringsteam behöver lågkodslösningar som ger flexibilitet utan tekniska problem. Med ClickUp får du realtidsanalyser, distribution med ett klick och smidiga integrationer utöver AI-kodgenerering.

ClickUp är mer än bara ett verktyg för apputveckling – det effektiviserar uppgiftshantering, teamsamarbete och kampanjövervakning. Dess AI-drivna assistans- och arbetsflödesverktyg levererar en enastående kundupplevelse från början till slut.

Är du redo att lyckas med marknadsföringskampanjer och programvaruhantering på ett och samma gång? Registrera dig för ClickUp idag!