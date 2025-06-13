De bästa alternativen till 1min.AI för 2025

1min. AI gjorde det enkelt att omvandla text till videor med AI. Men om du är här är chansen stor att du letar efter något bättre – kanske ett verktyg med fler anpassningsmöjligheter, bättre voiceovers eller snabbare rendering. Den goda nyheten? Det finns många kraftfulla alternativ till 1min. AI som gör just det – och mer därtill.

I denna lista går vi igenom de bästa verktygen för olika behov, oavsett om du skapar förklarande videor, produktdemonstrationer eller innehåll för sociala medier.

👀 Visste du att? Över 15 miljarder bilder har skapats med hjälp av AI-modeller som Stable Diffusion, Adobe Firefly, Midjourney och DALL·E 2. Detta antal överstiger det totala antalet bilder i Shutterstocks bibliotek och motsvarar ungefär en tredjedel av alla bilder som någonsin laddats upp på Instagram.

De bästa alternativen till 1Min AI i korthet

Verktyg Viktiga funktioner Bäst för Priser* ClickUp AI-skrivassistent, uppgifter, dokument, whiteboards, projektledning, samarbete i realtid Team som letar efter en allt-i-ett-plattform för produktivitet och innehållsskapande Gratis för alltid; betalda abonnemang från 7 $/användare/månad; ClickUp AI-tillägg för 7 $/användare/månad ChatGPT Naturligt språkchatt, textgenerering, sammanfattning, brainstorming, kodningshjälp och dataanalys (i Pro-versionen). Författare, studenter, marknadsförare, kodare och företag som behöver en heltäckande AI-lösning för skrivande/chatt. Gratis för alltid; betalda abonnemang från 20 $/månad Gemini Googles AI-modell med tillgång till Docs, Sheets, Gmail, sökintegration, text-/bildgenerering och kodhjälp. Google Workspace-användare, forskare och yrkesverksamma som behöver AI-assistans i Googles produkter. Gratis för alltid; betalda abonnemang från 19,99 $ per månad. DALL- E AI-bildgenerator för att skapa grafik, retuschering och bildförstoring med hjälp av textprompter. Integrerad i ChatGPT Pro. Designers, innehållsskapare, marknadsförare och social media-ansvariga som behöver snabbt visuellt innehåll Anpassad prissättning Deep AI Gratis AI-verktyg för textgenerering, bildskapande, frågesvar och röstsyntes. Budgetmedvetna användare, studenter och hobbyanvändare som söker grundläggande AI-funktionalitet. Gratis för alltid; betalda abonnemang från 4,99 $/månad. Leonardo AI Högkvalitativ bildgenerering, karaktärsdesign, stilbibliotek, bild-till-bild-omvandling, 3D-texturgenerering Spelutvecklare, konstnärer, illustratörer och produktdesigners som söker kreativa AI-bilder Gratis för alltid; betalda abonnemang från 10 $/månad. Pictory Omvandlar text eller manus till videor, AI-videosammanfattning, text-till-video, automatisk textning och röstgenerering. Marknadsförare, YouTubers, kursskapare och företag som skapar videoinnehåll från artiklar eller manus 14 dagars gratis provperiod; betalda abonnemang från 25 $/månad. Runway ML Text-till-video (Gen-2), video-till-video-omvandling, AI-grön skärm, inpainting, bildgenerering och samarbetsverktyg. Filmskapare, innehållsskapare, VFX-redigerare och marknadsföringsteam som behöver AI-driven videoproduktion. Gratis för alltid; betalda abonnemang från 15 $/månad. Lovable Chatbaserad apputveckling, autonom AI-kodningsagent, UI-redigerare, distribution med ett klick och multimodal AI-integration. Icke-tekniska grundare, produktdesigners och team som bygger fullstack-appar med AI. Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 25 $/månad. Descript Textbaserad redigering av video/ljud, Overdub (röstkloning), Studio Sound, automatisk transkription, borttagning av fyllnadsord Podcasters, videoredigerare, marknadsförare och team som samarbetar kring medieinnehåll Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 24 $/månad. Grammarly Grammatik- och stavningskontroll, förslag på tydlighet och tonfall, plagieringskontroll, generativ AI (GrammarlyGO), plattformsoberoende stöd Studenter, yrkesverksamma, författare och team som säkerställer en polerad och tydlig kommunikation. Gratis för alltid; betalda abonnemang från 30 $/månad.

De bästa alternativen till 1Min. AI att använda

Låt oss titta närmare på varje verktygs funktioner och möjligheter.

1. ClickUp (Bäst för centraliserad AI-driven projektledning och innehållsskapande)

Skriv blogginlägg 10 gånger snabbare med ClickUp Brain

ClickUp, appen för allt som rör arbete, är utvecklad för team och individer som vill hantera uppgifter, skapa innehåll och samarbeta, allt med hjälp av AI från en enda plattform. Med ClickUp Brain har den utvecklats till en produktivitetshub som utnyttjar olika AI-modeller för att hjälpa marknadsförare, innehållsskapare, utvecklare och företag att effektivisera sitt dagliga arbete.

ClickUp Brain hjälper dig att skriva utkast till innehåll för bloggar, inlägg på sociala medier, marknadsföringsmejl och mycket mer. Med det kan du förenkla långa texter, förbättra meningsflödet, skapa dispositioner och till och med återanvända befintligt innehåll.

Skapa Instagram-karusellskript direkt med ClickUp Brain

Du får också tillgång till funktioner som Whiteboard Image Generator, som omvandlar dina skriftliga idéer till AI-genererade bilder på en virtuell whiteboard.

Förvandla dina whiteboardanteckningar till genomförbara uppgifter direkt med ClickUp Brain.

Skriv bara in dina tankar och din plan, så genererar verktyget automatiskt en strukturerad bild. Det hjälper dig att omvandla abstrakta idéer till diagram som du kan dra, släppa och redigera i realtid.

Och med ClickUp Clips, ett inbyggt verktyg för videoinspelning, kan du spela in din skärm eller webbkamera och omedelbart dela det med ditt team för realtidsanslutning.

Dela uppdateringar snabbare genom att spela in din skärm med ClickUp Clips.

AI-funktionerna som drivs av Clips transkriberar automatiskt det du säger. Du kan konvertera din video till sökbara anteckningar, uppgiftsbeskrivningar eller till och med dokumentation. Det är perfekt för asynkrona uppdateringar, handledningar, snabba genomgångar eller feedbacksessioner.

Omvandla skärminspelningar till sökbara transkriptioner

När det gäller samarbete är ClickUp Docs ett magiskt verktyg. Du kan skapa vackra, strukturerade dokument som finns direkt i din arbetsyta, perfekta för briefs, SOP:er, kampanjplaner eller interna wikis.

Redigera dokument tillsammans i realtid med ClickUp Docs-samarbete

Flera teammedlemmar kan redigera ett dokument i realtid, lägga till kommentarer, bädda in uppgifter och till och med infoga AI-drivna sammanfattningar. Dokumenten är helt delbara, versionskontrollerade och kan konverteras till genomförbara uppgifter med ett klick.

ClickUp kommer också med en ClickUp AI Notetaker som ansluter sig till dina Zoom-, Teams- eller app-möten för att automatiskt ta anteckningar. Den transkriberar allt, sammanfattar viktiga åtgärder och bifogar dem direkt till dina uppgifter eller dokument.

Spara mötesreferat automatiskt med ClickUp AI Notetaker

Lägg till ClickUp Automation-funktionerna så kan du automatisera återkommande arbetsflöden som att uppdatera uppgiftsstatus, tilldela personer, skicka påminnelser eller till och med generera innehållssammanfattningar, så att du kan fokusera på arbete med stor påverkan.

Automatisera repetitiva arbetsuppgifter med anpassade arbetsflöden i ClickUp

ClickUps bästa funktioner

Organisera idéer visuellt för bättre planering: Kartlägg tankar, projekt och arbetsflöden med hjälp av Kartlägg tankar, projekt och arbetsflöden med hjälp av ClickUp Mind Maps för att koppla samman koncept och omvandla brainstorming till genomförbara planer.

Håll konversationerna kopplade till ditt arbete: Samarbeta med ditt team med hjälp av Samarbeta med ditt team med hjälp av ClickUp Chat , ett inbyggt meddelandeverktyg som samlar diskussioner, uppdateringar och feedback på ett och samma ställe.

Anpassa och hantera uppgifter på ditt sätt: Håll koll på leveranser med Håll koll på leveranser med ClickUp Tasks , som erbjuder flexibla vyer (lista, tavla, kalender), prioriteringar, beroenden och förfallodatum anpassade efter ditt arbetsflöde.

Begränsningar för ClickUp

Funktionernas omfattning kan innebära en inlärningskurva för nya användare.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Så här sa en G2-recensent om ClickUp:

Jag har använt ClickUp sedan starten och det har varit fantastiskt att se hur det har utvecklats till ett omfattande produktivitetsverktyg. Den kontinuerliga lanseringen av nya funktioner och uppdateringar visar teamets engagemang för att förbättra användarupplevelsen. En av de mest framstående nyheterna är AI-verktyget ClickUp Brain. Det har förändrat hur jag hanterar uppgifter och projekt genom att automatisera rutinprocesser och ge intelligenta förslag, vilket sparar tid och arbete.

⚡ Mallarkiv: Vill du slippa stressa med mötesreferat eller missa viktiga punkter? Med dessa mallar för mötesanteckningar blir det enkelt att dokumentera beslut, åtgärder och uppdateringar, så att ditt team alltid går därifrån med tydliga riktlinjer.

2. ChatGPT (Bäst för konversations-AI och innehållsgenerering på begäran)

via ChatGPT

ChatGPT är en populär och gratis AI-assistent som finns tillgänglig idag och som individer och team litar på för allt från att skriva blogginlägg och e-postmeddelanden till att felsöka kod eller svara på komplexa frågor. Den drivs av OpenAI:s GPT-4-modell (i Plus-planen) och är utmärkt på att förstå sammanhang, anpassa sig till olika tonfall och svara naturligt på uppföljningsfrågor.

Det stöder även bildinmatning, röstbaserade konversationer på mobilen och integration med externa verktyg som webbläsare och databaser. Du kan använda det för att brainstorma idéer, skapa kreativt innehåll, lösa tekniska problem eller till och med automatisera enkla arbetsflöden.

ChatGPT:s bästa funktioner

Skapa och dela anpassade GPT:er via GPT Store, skräddarsydda för specifika uppgifter eller branscher.

Anslut till verktyg från tredje part via plugins för att hämta live-data, komma åt appar eller utföra åtgärder automatiskt.

Följ användarinstruktionerna noggrant och förbättra dig med tiden genom finjustering och kontextuellt minne.

ChatGPT:s begränsningar

Det kan ge trovärdiga men felaktiga svar (”hallucinationer”) på nischade eller komplexa ämnen, så användarna måste faktagranska kritiska resultat.

Priser för ChatGPT

Gratis för alltid

Plus : 20 $/månad

Pro : 200 $/månad

Team : 25 USD per användare/månad (faktureras årligen) eller 30 USD per användare/månad (faktureras månadsvis)

Företag: Anpassad prissättning

ChatGPT-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 150 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ChatGPT?

Så här sa en G2-recensent om ChatGPT:

ChatGPT:s förmåga att svara tydligt och fantasifullt på en mängd olika frågor är mycket tilltalande. Det är användbart för allt från vardagliga samtal till inlärning och brainstorming, eftersom det anpassar sig till en rad olika teman och tonfall. Dess snabbhet och förmåga att presentera komplicerade begrepp på ett enkelt språk gör det också till en fantastisk kompanjon för att undersöka ny information eller effektivt ta itu med problem.

📚 Läs också: Exempel på automatisering av arbetsflöden och användningsfall

3. Gemini (Bäst för multimodal AI med djup integration i Googles ekosystem)

via Gemini

Gemini, utvecklat av Google DeepMind, är en nästa generations AI-modell som är byggd för att förstå och generera text, bilder, video och ljud, allt samtidigt. Gemini har tränats på ett brett spektrum av ämnen och har visat övermänsklig prestanda i akademiska och professionella benchmarktest. Det kan lösa avancerade matematik- och fysikproblem, tolka komplexa juridiska eller medicinska texter och ge djupgående resonemang som kan mäta sig med de bästa.

Gemini passar perfekt in i Googles ekosystem. Du kan använda det i Gmail, Docs och Chrome, eller komma åt det via Google Clouds Vertex AI för mer avancerade applikationer. Den inbyggda assistenten kan hjälpa dig att hantera kalenderhändelser, skriva professionella e-postmeddelanden och till och med skapa personliga svar i Google Chat.

Gemini bästa funktioner

Stöder visuell vägledning i realtid med hjälp av telefonens kamera med Gemini Live.

Erbjuder Deep Research-läge för att analysera långa dokument och extrahera meningsfulla insikter.

Inkluderar Imagen 4 och Veo 3 för att generera högkvalitativa bilder och korta videor med ljud.

Gemini-begränsningar

Gemini AI:s bildgenerering har kritiserats för att producera partiska och historiskt felaktiga skildringar som inte stämmer överens med faktiska representationer.

Gemini-priser

Gratis för alltid

Gemini Advanced (Google One AI Premium): 19,99 $/månad (första månaden gratis)

Gemini Advanced för studenter: Gratis fram till slutproven 2026 (inkluderar Gemini Advanced, NotebookLM Plus, Whisk och 2 TB lagringsutrymme)

Gemini-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 170 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Gemini?

Så här sa en G2-recensent om Gemini:

Det är mycket användarvänligt. När jag skriver e-postmeddelanden till mina kunder är det till stor hjälp för att upprätthålla professionalismen i mina meddelanden. Som säkerhetsexpert, när jag är osäker på om jag har hittat sårbarheter – oavsett om det är avsiktligt beteende eller inte – är Gemini till stor hjälp för att ge en korrekt förklaring om det är ett problem eller inte. Det är snabbt och pålitligt i dagens värld.

⚡ Mallarkiv: Håll ordning och fortsätt arbeta med dessa mallar för uppgiftslistor. De hjälper dig att dela upp projekt, prioritera åtgärder och följa framstegen.

4. DALL-E (Bäst för kreativ bildgenerering och designprototyper)

DALL·E från OpenAI är ett avancerat verktyg för bildgenerering som omvandlar naturliga språkprompter till fantastiska bilder med hög upplösning. Det producerar mycket detaljerade resultat med skarpare ansiktsdrag, förbättrad textåtergivning och en mängd olika stilar. Det är sömlöst integrerat med ChatGPT, så du kan beskriva en bildidé, låta ChatGPT skapa den perfekta prompten och generera bilden direkt.

Det stöder även inpainting, vilket gör att du kan redigera specifika delar av en bild genom att beskriva vad som ska ersättas. Du kan generera variationer av befintliga bilder samtidigt som du bevarar de centrala elementen. Du kan också redigera bilder med DALL·E-redigeraren, som möjliggör finjusteringar som att radera och ersätta specifika områden direkt i gränssnittet. Med kontinuerliga modellförbättringar visar DALL·E betydligt bättre sammanhang och detaljer, även när samma uppmaningar som i tidigare versioner används.

DALL-E:s bästa funktioner

Bilder som skapats av DALL·E kan du använda fritt, du kan trycka om, sälja eller marknadsföra dem utan extra tillstånd.

Flexibilitet i stil och genre, från realistiska foton till oljemålningar, tecknade serier och 3D-renderingar, allt baserat på din prompt.

Säkerhetsfilter för att blockera skadligt, olämpligt eller otillåtet innehåll, inklusive offentliga personer med namn.

Begränsningar för DALL-E

Bildgenerering är begränsad till ett fast bildförhållande på 1:1, och användare stöter ofta på problem med oönskad text som visas i bilderna.

Priser för DALL-E

Anpassad prissättning

DALL-E-betyg och recensioner

G2: 3,9/5 (över 30 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om DALL-E?

Så här sa en G2-recensent om DALL-E:

Det bästa med DALL-E-2 är dess förmåga att bearbeta naturligt språk för att generera bilder. Detta verktyg kan i stort sett ta mänskligt språk och bearbeta det till kommandon för bildgenerering. Jag gillar också dess användargränssnitt, bildredigerare och givetvis resultatet.

5. Deep AI (Bäst för ett gratis, mångsidigt AI-verktyg som omfattar text, bild och mer)

via Deep AI

Deep AI är en gratis, webbaserad plattform som erbjuder ett brett utbud av AI-verktyg, från bild- och videogenerering till textskapande, röstsyntes och till och med 3D-modellering. Allt är tillgängligt från en enda instrumentpanel och fungerar med minimal inmatning.

Det inkluderar också en robust AI Photo Editor Suite, som erbjuder verktyg som bakgrundsborttagare, bildfärgläggare för svartvita foton, uppskalning med superupplösning och bildutvidgning för att måla utanför bildens gränser. Innehållsskapare kan utforska skrivverktyg som Essay Writer och Humanizer, som hjälper till att generera eller skriva om innehåll så att det låter mer naturligt.

📮 ClickUp Insight: 47 % av våra undersökningsdeltagare har aldrig provat att använda AI för att hantera manuella uppgifter, men 23 % av dem som har använt AI säger att det har minskat deras arbetsbelastning avsevärt. Denna kontrast kan vara mer än bara en teknikklyfta. Medan tidiga användare uppnår mätbara vinster, underskattar majoriteten kanske hur transformativ AI kan vara när det gäller att minska den kognitiva belastningen och återvinna tid. 🔥 ClickUp Brain överbryggar denna klyfta genom att sömlöst integrera AI i ditt arbetsflöde. Vår AI kan göra allt från att sammanfatta trådar och utarbeta innehåll till att bryta ner komplexa projekt och generera deluppgifter. Du behöver inte växla mellan verktyg eller börja om från början. 💫 Verkliga resultat: STANLEY Security minskade tiden för att skapa rapporter med 50 % eller mer med ClickUps anpassningsbara rapporteringsverktyg, vilket frigjorde deras team så att de kunde fokusera mindre på formatering och mer på prognoser.

Deep AI:s bästa funktioner

Du kan interagera med dess inbyggda AI-chattbottar och karaktärer, vilket är perfekt för lätt rollspel, handledning eller informella frågor och svar utan att behöva ett OpenAI-konto.

Med röstchatt och text-till-tal kan du generera ljudsvar och berättarröster med hjälp av AI-genererade röster.

3D Model Generator och AI Radio erbjuder kreativa verktyg för att generera grundläggande 3D-tillgångar och interaktiv textbaserad berättande.

Begränsningar för djup AI

DeepAI erbjuder förinställda konfigurationer med minimal flexibilitet, vilket begränsar användarnas möjligheter att anpassa resultaten efter specifika behov eller preferenser.

Priser för Deep AI

Gratis för alltid

Pro: 4,99 $/månad

Deep AI-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Deep AI?

Så här sa en Reddit-recensent om Deep AI:

Bildgeneratorn producerar högkvalitativa 4K-foton. Den erbjuder över 150 stilalternativ och bakgrunder. Jag skapade professionella porträtt och konstverk med bra resultat.

📚 Läs också: Bästa programvara för tal till text

6. Leonardo AI (Bäst för AI-genererad konst, spelresurser och konceptdesign)

via Leonardo AI

Leonardo AI är en kreativ plattform som är utvecklad för att generera högkvalitativa bilder för spelutveckling, konceptkonst, UI-tillgångar och produktdesign. Den erbjuder en rad specialiserade modeller som Leonardo Creative och Anime XL, vilket gör det möjligt för användare att matcha stilar inom fantasy, sci-fi och anime.

Den egenutvecklade Phoenix-modellen utmärker sig genom sin snabbhet och textåtergivning i bilder, vilket gör den idealisk för skyltar, mockups och UI-element. Med Flow State kan kreatörer strömma kontinuerliga variationer från en enda prompt, vilket påskyndar idégenerering och kreativ iteration. Den har också en transparent PNG-generator för exportklara tillgångar som karaktärer och objekt, och stöder grundläggande videoanimation genom sin AI-videogenerator, vilket möjliggör bildmorfning och konceptanimation utan komplex programvara.

Leonardo AI:s bästa funktioner

Leonardo introducerade ”Elements”, återanvändbara visuella komponenter (som karaktärer, objekt, stilar) som kan underhållas över generationer för enhetlig design av tillgångar.

Användare kan ladda upp referensbilder och använda ControlNet för att styra bildgenereringen med raffinerade layouter, poser eller skisser.

Omni Editing möjliggör detaljerad inpainting och outpainting genom att välja valfri region och beskriva visuella förändringar med hjälp av naturliga språkprompter.

Begränsningar för Leonardo AI

Vissa användare har noterat enstaka problem, även med Phoenix kan komplexa scener med flera karaktärer fortfarande ge upphov till mindre fel eller kräva konstnärliga justeringar.

Priser för Leonardo AI

Gratis för alltid

Apprentice: 10 $/månad

Artisan: 24 $/månad

Maestro: 48 $/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Leonardo AI-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Leonardo AI?

Så här sa en G2-recensent om Leonardo AI:

Leonardo. Ai genererar snabbt högkvalitativa digitala tillgångar, bilder och 3D-modeller som kan påskynda ditt arbetsflöde. Anpassningsalternativen är flexibla så att du kan finjustera AI-genererade resultat efter din vision. Perfekt för spelutvecklare, konstnärer och designers som vill skapa unikt innehåll utan att kompromissa med kvaliteten. Och lätt att använda för dem som är nya inom AI-verktyg.

🧠 Rolig fakta: År 2022 vann en AI-genererad bild skapad med Midjourney första pris i den digitala konsttävlingen på Colorado State Fair, vilket utlöste debatter om AI:s roll inom kreativa områden.

7. Pictory (Bäst för att omvandla manus och långa videor till korta, delbara videor)

via Pictory

Pictory är ett verktyg för återanvändning av innehåll som är utvecklat för kreatörer och marknadsförare som vill omvandla långa innehåll till korta, varumärkesanpassade videor utan krånglig redigering. Verktyget hanterar allt från innehållsextrahering till visuell matchning, vilket gör det till en av de mest användarvänliga plattformarna för återanvändning av innehåll i stor skala.

Med funktionen Script-to-Video kan du klistra in ett manus eller en artikel och omedelbart generera en fullständig video med arkivbilder, musik och AI-berättarröst. Du kan också konvertera blogginlägg till korta videor genom att extrahera viktiga punkter och kombinera dem med bilder från Pictorys enorma mediebibliotek med över 3 miljoner arkivvideoklipp och 15 000 musikspår. Allt hanteras i molnet, så ingen nedladdning av programvara behövs.

Pictory bästa funktioner

Redigera video genom att redigera text som klippta meningar och fyllnadsord som "um" och "uh" med ett enda klick.

AI-transkription lägger till undertexter direkt, särskilt för innehåll på sociala medier där ljudet ofta är avstängt.

Anpassa videor med din logotyp, färger, typsnitt och layouter för ett enhetligt och polerat utseende.

Begränsningar för Pictory

Pictory genererar inte AI-presentatörer eller läppsynkroniserade avatarer som läser upp ditt manus.

Priser för Pictory

14 dagars gratis provperiod

Startpaket: 25 $/månad

Professionell: 49 $/månad

Team: 119 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Pictory

G2: 4,7/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 150 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Pictory?

Så här sa en G2-recensent om Pictory:

Jag har använt Pictory för att skapa korta videor och det har varit en fantastisk upplevelse. Det är riktigt bra eftersom det eliminerar behovet av att skapa videor manuellt. Nu kan jag använda röst, bilder och videor för att skapa en kortfilm. Detta har hjälpt mig avsevärt att skapa korta handledningar för mitt arbete. Det sparar mycket tid och ökar produktiviteten.

8. Runway ML (Bäst för AI-driven videoredigering och generativt innehållsskapande)

via Runway ML

Runway ML är en AI-plattform för videoproduktion som är utvecklad för kreatörer som vill producera filmiskt innehåll utan traditionell filmning. Med bara en textprompt kan dess Gen-2-modell generera realistiska, korta videoklipp, perfekta för storyboards, musikvideor eller abstrakta sekvenser. För kreatörer som arbetar med riktiga filmklipp låter Gen-1 dig stilisera videor bildruta för bildruta med hjälp av en prompt eller referensbild.

Det erbjuder också ett kraftfullt AI Green Screen-verktyg som automatiskt tar bort bakgrunder från video utan en fysisk grön skärm. Du kan också använda dess videoinpainting-verktyg för att radera oönskade objekt som mikrofoner eller logotyper och låta AI fylla ut utrymmet på ett naturligt sätt. På bildsidan hjälper Runways inbyggda Stable Diffusion-modeller till att generera nya bilder från text, uppskala suddiga foton eller till och med "radera och ersätta" element som att byta ut personer eller bakgrunder.

Runway ML:s bästa funktioner

Nya modeller som Gen-3 och Gen-4 (under utveckling) erbjuder verktyg som bildinterpolering och AI-färgkorrigering.

Molnbaserad redigeringspanel med projektdelning, kommentering och versionskontroll

Stöder export av MP4, GIF och PNG och integreras med Adobe Premiere Pro via ett plugin-program.

Begränsningar för Runway ML

Användare har rapporterat problem med videoredigering, såsom inkonsekvent rörelseriktning i genererade videor (t.ex. att personer går bakåt istället för framåt).

Priser för Runway ML

Gratis för alltid

Standard: 15 $/användare/månad

Pro: 35 $/användare/månad

Obegränsat: 95 $/användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Runway ML-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Runway ML?

Så här sa en G2-recensent om Runway ML:

RunwayML är ett av de bästa AI-verktygen som finns, det är enkelt. Jag gillar särskilt dess bild-/text-till-video-verktyg som fungerar som en trollstav. Det är väldigt enkelt att implementera i mitt videoredigeringsflöde. Jag använder det ofta för att skapa filmiska videoklipp som jag senare kan införliva i min tidslinje för att skapa fullängdsvideor som är mycket engagerande och som mina tittare älskar.

👀 Visste du att? När AI genererar en bildtext till ett foto är det egentligen två modeller som arbetar tillsammans – den ena ser bilden, den andra skriver orden. Syn + språk = magi!

9. Lovable (bäst för AI-driven apputveckling utan kodning)

via Lovable

Lovable gör det möjligt för användare att bygga fullstack-applikationer och webbplatser genom ett konversationsbaserat AI-gränssnitt. Genom att helt enkelt beskriva önskad funktionalitet, till exempel ”Skapa en app för att-göra-listor med användarinloggning”, genererar AI-agenten nödvändig kod, utformar användargränssnittet och konfigurerar databasen automatiskt.

Under huven samordnar Lovable flera AI-modeller för att hantera olika aspekter av appskapande, inklusive backend-logik, UI-design och innehållsgenerering. Dess autonoma AI-agent kan planera, resonera och felsöka iterativt. Lovable erbjuder också en visuell redigerare för UI-anpassning, stöder integrationer med tjänster som Replicate och OpenAI för avancerade funktioner och underlättar realtidssamarbete mellan teammedlemmar.

De bästa funktionerna

Inbyggd rollhantering låter dig definiera användarroller och behörigheter för säkra applikationer med flera användare.

Prompt Library med återställnings- och förgreningsalternativ gör det enkelt att hantera komplex AI-driven applogik.

Enklicksdistribution med anpassad domän, SSL, databasinstallation och inbyggd återställningsfunktion för säker publicering.

Älskvärda begränsningar

Användarna måste manuellt justera AI-genererad kod för att uppfylla specifika krav.

Attraktiva priser

Gratis

Pro: 25 $/månad

Team: 30 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Omtyckta betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 30 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Lovable?

Så här sa en G2-recensent om Lovable:

Jag älskar hur Lovable.dev gör det möjligt för icke-programmerare som jag att bygga riktiga, funktionella appar utan att skriva en enda rad kod. Det användarvänliga gränssnittet är superintuitivt, och de inbyggda integrationerna med AI, Supabase och anpassade domänalternativ gör det enkelt att skapa något kraftfullt – som min chatbot SaaS-idé – på bara några dagar.

10. Descript (Bäst för AI-driven podcast- och videoredigering via text)

via Descript

Descript är en AI-driven plattform som används av innehållsskapare för att producera video- och ljudinnehåll. Istället för traditionell tidslinje-redigering erbjuder den ett manusbaserat tillvägagångssätt – skriv, omorganisera och förfina som om du redigerar ett dokument. Oavsett om du styr din AI-medredaktör eller arbetar praktiskt, kombinerar Descript intuitiva kontroller med kraftfulla funktioner.

Descripts bästa funktioner

Visuell redigerare med tidslinje och arbetsyta för att lägga till bildtexter, titlar, förloppsindikatorer och skärmelement.

Dess molnbaserade natur underlättar samarbete i realtid, vilket gör det möjligt för flera användare att arbeta på samma projekt samtidigt.

Transkription i studiokvalitet med hög noggrannhet och automatisk talardetektering

Begränsningar för Descript

Användare har noterat att Descript kan bli långsamt när man arbetar med mycket långa inspelningar eller många spår.

Descript-priser

Gratis

Hobbyist: 24 $/person/månad

Skapare: 35 $/per person/månad

Företag: 65 $/per person/månad

Företag: Anpassat

Betyg och recensioner av Descript

G2: 4,6/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 150 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Descript?

Så här sa en G2-recensent om Descript:

Descript gör det enklare för innehållsskapare att organisera och skapa media utan att behöva lära sig och skaffa sig nya färdigheter. Genom att förenkla processen för att skapa och redigera innehåll gör det möjligt för många kreatörer och entreprenörer att komma igång och använda det regelbundet. Jag uppskattar att det gör det möjligt för mig att samla mina klipp och inspelningar, redigera dem på samma sätt som jag skulle redigera ett dokument och enkelt lägga till effekter.

📚 Läs också: Gratis skärminspelare utan vattenstämpel

11. Grammarly (Bäst för AI-assisterat skrivande och grammatikförfining)

via Grammarly

Grammarly är en AI-skrivassistent som hjälper användare att producera tydligt, felfritt innehåll på olika plattformar. Dess kärnfunktioner inkluderar grammatik-, stavnings- och interpunktionskontroller i realtid. Utöver grundläggande korrigeringar erbjuder den också förslag på stil och tydlighet för att förbättra den övergripande kvaliteten på din text.

För användare som söker avancerade funktioner innehåller Grammarly Premium en plagiatkontroll som skannar din text mot miljarder webbsidor och akademiska artiklar för att säkerställa originalitet. Det nyligen introducerade GrammarlyGO använder generativ AI för att hjälpa till med innehållsskapande och erbjuder omformuleringsförslag och hjälp med utkast baserat på användarens uppmaningar.

Grammarlys bästa funktioner

Funktionen för tonavkänning ger insikter om hur ditt budskap kan uppfattas, vilket gör det möjligt att justera det så att det passar den avsedda målgruppen.

Användare kan lägga till specialiserade termer eller namn för att förhindra att de flaggas som fel.

Grammarly fungerar på olika plattformar, inklusive webbläsare, Microsoft Office och mobila enheter, och erbjuder konsekvent skrivhjälp.

Grammarlys begränsningar

Grammarlys förslag är ofta hjälpsamma, men inte ofelbara. Ibland kan de föreslå ändringar som förändrar betydelsen eller är stilistiskt diskutabla.

Grammarlys prissättning

Gratis för alltid

Pro: 30 $/medlem/månad

Företag: Anpassad prissättning

Grammarly-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 11 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 7000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Grammarly?

Så här sa en G2-recensent om Grammarly:

Grammarly hjälper mig definitivt att minska vanliga fel som kan uppstå när jag skriver för fort eller försöker arbeta för snabbt. Jag älskar att AI-funktionen snabbt anpassar sig till min skrivstil och kan ge hjälpsamma förslag på hur jag kan förbättra kvaliteten på det jag arbetar med just nu.

⚡ Mallarkiv: Vill du skriva snabbare utan att behöva börja om från början varje gång? Dessa mallar för innehållsskapande hjälper dig att skapa översikter för artiklar, skriva engagerande texter och hålla en konsekvent stil, oavsett om du skriver bloggar, e-postmeddelanden eller landningssidor.

Varför välja alternativ till 1min. AI?

1min. AI är en allt-i-ett-app som kombinerar flera AI-modeller för uppgifter som innehållsskrivning, bildredigering, videoproduktion och databehandling.

Men trots att användarna uppskattar bekvämligheten finns det fortfarande några problem som kan få dig att överväga att leta efter alternativ till 1min. AI 👇

Kreditsystemet känns vilseledande : Uppgifter som att skapa högkvalitativa videor eller använda vissa GPT-modeller förbrukar snabbt ett stort antal krediter, vilket gör att löftet om "livstidsanvändning" känns vilseledande.

Begränsad anpassning av resultatet : Användare har noterat att även om 1min. AI levererar bra resultat, gör bristen på finjusteringsalternativ det svårt att anpassa innehållet till en specifik ton eller tekniska krav.

Verktyg för filer och video är klumpiga: Verktyget för filintegration saknar grundläggande UX-funktioner som dra-och-släpp. Du måste ladda upp filer manuellt, referera till dem via uppmaningar, och om systemet kraschar (vilket händer, enligt användare) kan ditt arbete gå förlorat.

Användargränssnittet känns för förenklat : Vissa användare tyckte att plattformens layout var för "lekfull" eller "barnslig", vilket visserligen är nybörjarvänligt, men saknar den finess och seriösitet som förväntas av ett verktyg av affärsklass.

Ibland förekommer inkonsekvenser i resultaten : Vissa svar kräver manuell redigering eller omkörning för att uppfylla förväntningarna, särskilt i tekniska eller kreativa användningsfall.

Inte utvecklarvänligt : Även om det är en allt-i-ett-AI-app saknar den funktioner som stöder kodning, automatisering eller teknikintensiva arbetsflöden.

Prestandaproblem med stora filer : Transkribering av ljudfiler eller hantering av långa ljudfiler kan leda till långsammare bearbetningstider och ibland systemfördröjningar, vilket påverkar produktiviteten för användare som hanterar omfattande inspelningar.

Översättningsproblem i andra språk än engelska: Språköversättningsverktyget är inte konsekvent i alla språk. Portugisiska och andra gränssnitt som inte är på engelska har fortfarande förvirrande termer och ofullständiga översättningar.

💡 Rolig fakta: Den genomsnittliga tittaren bestämmer sig för om hen ska fortsätta titta på en video inom de första 3 sekunderna. Rätt AI-videoverktyg hjälper dig att få dessa sekunder att räknas.

Förenkla ditt arbetsflöde, byt till ClickUp idag

Om 1min. AI inte uppfyller alla dina krav finns det verktyg som ChatGPT, Pictory, Descript och andra som erbjuder mer skräddarsydda och flexibla lösningar. Oavsett om det gäller att skapa innehåll, redigera video, generera bilder eller skapa kompletta appar finns det en plattform som passar ditt arbetsflöde bättre.

Men när det gäller att göra allt detta på ett och samma ställe är ClickUp ledande. Det är inte bara en AI-skrivassistent, utan en komplett produktivitetssvit. Från dokument och whiteboards till projektuppföljning och samarbete i realtid – allt är byggt för att fungera tillsammans.

Vill du ha ett bättre och snabbare sätt att hantera ditt arbete och dina idéer? Registrera dig för ClickUp nu och samla hela ditt arbetsflöde på en smart plattform.