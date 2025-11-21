11 bästa alternativ till Speak AI för tal-till-text-konvertering 2025

Trött på att stöta på begränsningar med Speak AI? Din transkription avbryts mitt i konversationen, eller så fastnar du i att växla mellan appar bara för att tilldela en enkel åtgärd.

Det som börjar som en tidsbesparing slutar med mer arbete på grund av saknad kontext, röriga arbetsflöden och funktioner som inte räcker till. Om du letar efter något som passar in i ditt dagliga arbetsflöde har du kommit rätt.

Vi har sammanställt 11 alternativ till Speak AI som går utöver grundläggande transkription, samtidigt som de håller koll på noggrannhet, kostnad och integration.

Låt oss sätta igång! 💪

Varför välja ett alternativ till Speak AI?

Speak AI täcker grunderna men missar att förvandla dina möten till praktiska arbetsflöden.

Här är några skäl till varför du bör överväga att prova ett alternativ till Speak AI. 💁

Begränsade transkriptionsfunktioner: Det saknas automatisk skapande av uppgifter eller åtgärdspunkter från konversationer.

Ingen djup integration: Verktyget kan inte anslutas direkt till projektlednings- eller teamsamarbetsappar.

Begränsade sökfunktioner: Transkriptioner kan inte sökas över flera möten eller samtal.

Ingen automatisk transkription av röstklipp: Röstmeddelanden transkriberas inte och kopplas inte till relevanta uppgifter/kommentarer.

Fragmenterad arbetsflödeskonfiguration: AI-språkverktyget kräver flera separata verktyg för anteckningar, uppgifter och kommunikation.

Inga smarta sammanfattningar: Inga AI-genererade möteshöjdpunkter eller extrahering av viktiga punkter i realtid.

Speak AI-alternativ i korthet

Här är en tabell som jämför alla alternativ till Speak AI. 📊

De bästa alternativen till Speak AI

Här är de bästa AI-språkinlärningsapparna som erbjuder mer kontroll och bättre samarbete jämfört med Speak AI. 🎯

1. ClickUp (Bäst för transkriptioner och arbetsflöden för projektledning)

Dagens arbetsliv är trasigt.

Våra projekt, vår kunskap och vår kommunikation är utspridda över olika verktyg som inte är kopplade till varandra, vilket bromsar oss.

ClickUp löser detta som världens första konvergerade AI-arbetsyta som kombinerar AI-anteckningar, snabb transkription, kontextuell automatisering och dynamisk dokumentation, allt inom en enda arbetsyta.

Hitta insikter snabbare med ClickUp Brain

Alla dina anteckningar, diskussioner och trådar kan sökas via AI i ClickUp Workspace.

Med ClickUp Brain väver du in mötesdata i resten av din arbetsyta.

Be om en sammanfattning av förra månadens kundintervjuer eller vad som väntar i din innehållspipeline. Det extraherar värdefulla insikter baserat på faktiska dokument, uppgifter och anteckningar; du behöver inte hoppa mellan plattformar eller gräva igenom mappar.

För team som hanterar stora mängder röstdata hjälper ClickUp Brain till att prioritera, organisera och följa upp.

Den skannar din arbetsyta och markerar områden som kräver uppmärksamhet, till exempel försenat arbete eller saknade beroenden. Allt du behöver göra är att fråga, så kommer dess naturliga språkbearbetningsfunktioner att förstå.

Dessutom transkriberas alla röstinspelningar eller videoklipp som du spelar in i ClickUp-arbetsytan omedelbart och görs sökbara av ClickUp Brain!

Missa aldrig en åtgärd igen med ClickUp AI Notetaker

Det börjar med ClickUp AI Notetaker, som automatiskt ansluter sig till dina Zoom-, Google Meet- eller Teams-samtal för att spela in och transkribera diskussionen i realtid. Men det är inte allt; det identifierar också viktiga åtgärdspunkter och omvandlar dem till ClickUp-uppgifter, tilldelar dem till rätt personer med förfallodatum och relevant sammanhang.

Låt oss säga att du deltar i ett produktplaneringssamtal. Istället för att skriva frenetiskt eller följa upp senare för att få klarhet, kan du använda AI för mötesanteckningar. Det fångar upp konversationen, markerar nästa steg (som "uppdatera landningssidans text senast på tisdag") och länkar dem direkt till din uppgiftslista.

Missade du ett kundsamtal? AI Notetaker hjälper dig med sökbara transkriptioner, sammanfattningar i TL; DR-stil och omedelbara samtalshöjdpunkter, som alla sparas i privata ClickUp Docs för referens. Du behöver inte ens lägga tid på att manuellt uppdatera mötesanteckningar eller konvertera röstanteckningar till uppgiftslistor.

Fånga varje ord med ClickUps AI-anteckningsfunktion Förvandla varje samtals slutsatser till en spårbar uppgift med ClickUp AI Notetaker.

Arbeta med din dokumentation tillsammans med andra ClickUp Docs

Allt detta kopplas till ClickUp Docs, där du kan omvandla transkriptioner till arbetsdokument.

Skapa innehållsöversikter, produktspecifikationer eller mötesanteckningar tillsammans med ditt team, redigera tillsammans i realtid och konvertera viktiga punkter till uppgifter direkt från dokumentet. Allt förblir länkat: transkriptioner, tidslinjer och att göra-listor, så att projekten förblir grundade i vad som sagts och överenskommits.

Förvandla röriga anteckningar till levande dokument med ClickUp Docs

ClickUps bästa funktioner

Konvertera åtgärdspunkter till uppgifter direkt: Skapa, tilldela och spåra uppgifter automatiskt från mötesanteckningar med Skapa, tilldela och spåra uppgifter automatiskt från mötesanteckningar med ClickUp Tasks.

Få tillgång till sökbara transkriptioner: Använd Använd ClickUp Connected Search för att hitta citat, sammanhang eller nyckeltermer i tidigare möten eller anteckningar.

Spela in och transkribera röstklipp: Omvandla röstkommentarer eller skärminspelningar till transkriberat, sökbart innehåll med Omvandla röstkommentarer eller skärminspelningar till transkriberat, sökbart innehåll med ClickUp Clips

Automatisk publicering i teamkanaler: Skicka möteshöjdpunkter och uppgifter till Skicka möteshöjdpunkter och uppgifter till ClickUp Chat som är kopplat till Docs och andra relevanta projekt.

Begränsningar för ClickUp

Brant inlärningskurva på grund av dess omfattande anpassningsmöjligheter

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Denna G2-recension säger verkligen allt:

ClickUp Brain sparar verkligen tid. Den inbyggda AI:n kan nu sammanfatta långa trådar, utkast till dokument och till och med transkribera röstklipp direkt i en uppgift, vilket gör att mitt team kan minska kontextväxlingar och slippa använda så många tilläggsverktyg. […] Allt på ett och samma arbetsområde. Vi kör agila sprintar, publicerar dokument och hanterar OKR utan att behöva växla mellan olika appar. Inbyggda integrationer (Slack, Drive, GitHub) är snabba att koppla in. Detaljerade behörigheter + robusta automatiseringar. Det är enkelt att ge entreprenörer åtkomst endast för kommentarer eller utlösa flerstegsarbetsflöden när en status ändras.

ClickUp Brain sparar verkligen tid. Den inbyggda AI:n kan nu sammanfatta långa trådar, utkast till dokument och till och med transkribera röstklipp direkt i en uppgift, vilket gör att mitt team kan minska kontextväxlingar och slippa använda så många tilläggsverktyg. […] Allt på ett och samma arbetsområde. Vi kör agila sprintar, publicerar dokument och hanterar OKR utan att behöva växla mellan olika appar. Inbyggda integrationer (Slack, Drive, GitHub) är snabba att koppla in. Detaljerade behörigheter + robusta automatiseringar. Det är enkelt att ge entreprenörer åtkomst endast för kommentarer eller utlösa flerstegsarbetsflöden när en status ändras.

📮 ClickUp Insight: Enligt vår undersökning om mötes effektivitet deltar nästan 40 % av de tillfrågade i mellan 4 och 8+ möten per vecka, där varje möte varar upp till en timme. Detta motsvarar en enorm mängd tid som läggs på möten inom hela organisationen. Tänk om du kunde få tillbaka den tiden? ClickUps integrerade AI Notetaker kan hjälpa dig att öka produktiviteten med upp till 30 % genom omedelbara mötesreferat, medan ClickUp Brain hjälper till med automatiserad uppgiftskapande och strömlinjeformade arbetsflöden, vilket förvandlar timmar av möten till praktiska insikter.

2. Descript (bäst för video- och podcinnehåll med inbyggd transkription)

via Descript

Descript är en professionell ljud- och videoredigerare som förenklar produktionsprocessen för kreatörer, team och lärare. Dess AI-drivna transkription omvandlar dina inspelningar till redigerbar text, så att du kan klippa, trimma och finslipa innehållet lika enkelt som när du redigerar ett dokument.

Från att återskapa röstklipp med hjälp av AI till att ta bort bakgrundsljud och generera visuellt innehåll prioriterar AI-röstinspelaren skapandet av innehåll från början till slut. Detta gör den till ett idealiskt val för proffs som bygger mediefokuserade innehållsstrategier, inte bara analyserar konversationsdata.

Descripts bästa funktioner

Korrigera ljudfel, skapa intron eller dubbla innehåll med Descripts AI-verktyg för röstkloning och syntetisk röstgenerering.

Använd Edit for Clarity och Remove Retakes för att rensa upp talet med ett klick och göra din berättelse mer koncis.

Låt den inbyggda Speaker Detective identifiera och märka röster på några sekunder, så slipper du lägga tid på manuell märkning.

Använd AI för att identifiera och extrahera de bästa ögonblicken för klipp på sociala medier och öka engagemanget.

Descripts begränsningar

Redigering av videoinnehåll med flera talare eller långa videor orsakar fördröjningar

AI kan misstolka fraser, vilket kräver manuell granskning.

Descript-priser

Gratis

Hobbyist: 24 $/månad per användare

Skapare: 35 $/månad per användare

Företag: 65 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Beskrivningar och recensioner

G2: 4,6/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (170+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Descript?

Läs en G2-recension av detta alternativ till Speak AI:

Det faktum att jag kan redigera/klippa/klistra in text och även redigera den underliggande videon/ljudet är en game-changer. För det arbete jag gör (producerar videoföreläsningar för onlinekurser) är detta viktigt och jag har inte hittat någon annan app som denna... Transkriberingen har försämrats. Den brukade vara bättre och mer exakt. Dessutom är det så krångligt att synkronisera manuset med ljudet. Att kunna synkronisera en transkription med ljudet är så viktigt och är en av anledningarna till att jag använder Descript, men det är så frustrerande ibland eftersom appen ofta inte kan upptäcka exakt var texten ska placeras, SÄRSKILT om det finns flera tagningar (vilket det alltid finns eftersom vi spelar in live i studion).

Det faktum att jag kan redigera/klippa/klistra in text och även redigera den underliggande videon/ljudet är en game-changer. För det arbete jag gör (producerar videoföreläsningar för onlinekurser) är detta viktigt och jag har inte hittat någon annan app som denna... Transkriberingen har försämrats. Den brukade vara bättre och mer exakt. Dessutom är det så krångligt att synkronisera manuset med ljudet. Att kunna synkronisera en transkription med ljudet är så viktigt och är en av anledningarna till att jag använder Descript, men det är så frustrerande ibland eftersom appen ofta inte kan upptäcka exakt var texten ska placeras, SÄRSKILT om det finns flera tagningar (vilket det alltid finns eftersom vi spelar in live i studion).

🧠 Kul fakta: I början av 1990-talet lanserade Dragon Systems "Dragon Dictate", följt av " Dragon NaturallySpeaking", som kunde känna igen kontinuerligt tal med 100 ord per minut, en utveckling som förde oss närmare de AI-transkriptionsverktyg vi använder idag.

3. Otter. ai (Bäst för transkriptioner av live-möten och automatiserade sammanfattningar)

Otter. ai är en fullfjädrad AI-mötesagent för yrkesverksamma som drunknar i möten.

Det som utmärker Otter är dess proaktiva AI som deltar. Dess Meeting Agent kan automatiskt ansluta sig till Zoom-, Teams- och Google Meet-sessioner.

Detta AI-verktyg genererar live-transkriptioner med över 95 % noggrannhet och skickar omedelbart anteckningar till verktyg som Google Docs, Salesforce, Notion och Asana. Dessutom stöder AI-transkriptionssammanfattaren transkription på flera språk, inklusive engelska, franska och spanska, vilket tillgodoser en mångfaldig användarbas.

Otter. ai bästa funktioner

Använd skräddarsydda assistenter som Media Agent för att skapa innehåll, Sales Agent för CRM-uppföljningar eller Education Agent för automatisering av föreläsningsanteckningar.

Ställ frågor om tidigare möten i AI Chat och få kontextuella svar, sammanfattningar eller till och med utkast till e-postmeddelanden.

Använd Studio Sound för att förbättra ljudkvaliteten och transkriberingsnoggrannheten i dina inspelningar.

Ställ in preferenser för sammanfattningar, agentbeteende och integrationer för att anpassa verktyget till ditt arbetsflöde.

Otter. ai begränsningar

Transkriptionsnoggrannheten varierar beroende på icke-standardiserade accenter och otydligt ljud.

Även med premium kan vissa namn, termer eller meningar misstolkas, vilket gör att användare vänder sig till Otter.ai-alternativ.

Otter. ai-prissättning

Gratis

Pro: 16,99 $/månad per användare

Företag: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Otter. ai betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 290 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 90 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Otter.ai?

Här är en G2-recension om detta alternativ till Speak AI:

Det jag gillar mest med Otter är att jag kan ägna min fulla uppmärksamhet åt dem jag pratar med i ett samtal, utan att behöva göra anteckningar hela tiden. Samtalen blir mer fria, jag kan ställa fler frågor och få fram mycket mer information, eftersom jag vet att Otter gör anteckningar och spelar in ett ljudtranskript... För närvarande är det nog avsnittet om åtgärdspunkter i anteckningarna som skulle kunna förbättras. Ibland missar den dem, så jag måste gå igenom den delen av samtalet för att få med alla åtgärdspunkter.

Det jag gillar mest med Otter är att jag kan ägna min fulla uppmärksamhet åt dem jag pratar med i ett samtal, utan att behöva göra anteckningar hela tiden. Samtalen blir mer fria, jag kan ställa fler frågor och få fram mycket mer information, eftersom jag vet att Otter gör anteckningar och spelar in ett ljudtranskript... För närvarande är det nog avsnittet om åtgärdspunkter i anteckningarna som skulle kunna förbättras. Ibland missar den dem, så jag måste gå igenom den delen av samtalet för att få med alla åtgärdspunkter.

📣 Fördelen med ClickUp: Brain MAX är din AI-drivna desktopkompanjon som sätter röststyrd produktivitet i centrum för ditt arbetsflöde. Med avancerade talk-to-text-funktioner kan du helt enkelt tala in dina idéer, uppgifter, påminnelser eller meddelanden, så transkriberar och organiserar Brain MAX dem direkt. Oavsett om du skriver snabba anteckningar, utkast till e-postmeddelanden eller uppdaterar din att göra-lista, gör Brain MAX det enkelt att hålla ordning och vara produktiv, helt utan att använda händerna. Denna smidiga röststyrda upplevelse hjälper dig att arbeta snabbare, minska manuellt arbete och hålla fokus på det som är viktigast.

4. Rev (Bäst för mänskligt verifierade transkriptioner inom juridik, akademi och professionell dokumentation)

via Rev

Rev är en veteran inom tal-till-text-programvara som riktar sig till branscher där noggrannhet är ett måste, såsom juridik, hälso- och sjukvård och media. Den levererar transkriptioner som är godtagbara i domstol och HIPAA-kompatibla.

Till skillnad från Speak AI, som ofta har problem med tydligheten vid flera talare eller precision på juridisk nivå, ger Rev forskare, juridiska team, journalister och konsulter möjlighet att välja sin egen noggrannhetsnivå. Med en robust mobilapp, säkerhet i branschklass och jämförelse av flera filer stöder detta alternativ djupgående analys av konversationer.

Rev bästa funktioner

Välj mellan AI-transkriptioner med 96 %+ noggrannhet eller mänsklig transkription för noggrannhet på domstolsnivå.

Konvertera långa vittnesmål, upptäcktsamtal eller intervjuer till viktiga slutsatser med länkade tidsstämplar.

Använd Multi-File Insights för att upptäcka avvikelser mellan flera inspelningar för granskning av vittnesmål.

Använd AI-assistenten för att hitta viktiga bevis, citat eller ögonblick i timmar av vittnesmål.

Rev-begränsningar

Vissa användare rapporterar att filer försvinner tillfälligt och måste laddas upp på nytt.

Brist på batchbearbetning eller automatisering för storskaliga arbetsflöden

Rev-prissättning

Grundläggande: 14,99 $/månad per användare

Pro: 34,99 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (420+ recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Rev?

En G2-recension uttrycker det så här:

Jag älskar att använda appen för att spela in ljud när jag besöker byggnader för artiklar som jag skriver... Jag gillar att använda de prisvärda AI-transkriptionerna, som blir bättre och bättre, men hoppas att de fortsätter att förbättras. Intressant nog är den live-transkription som visas på skärmen ofta bättre än den AI-transkription som jag kan beställa senare, och jag önskar att jag kunde välja att använda den versionen, men det verkar som att Rev inte sparar den.

Jag älskar att använda appen för att spela in ljud när jag besöker byggnader för artiklar som jag skriver... Jag gillar att använda de prisvärda AI-transkriptionerna, som blir bättre och bättre, men hoppas att de fortsätter att förbättras. Intressant nog är den live-transkription som visas på skärmen ofta bättre än den AI-transkription som jag kan beställa senare, och jag önskar att jag kunde välja att använda den versionen, men det verkar som att Rev inte sparar den.

🧠 Kul fakta: AI-transkription har kommit långt sedan 1952, då ett system som hette "Audrey" bara kunde känna igen talade siffror. Snabbspola fram till 60-talet, då IBM:s Shoebox kunde förstå 16 ord, vilket var en stor bedrift på den tiden.

5. Duolingo (Bäst för nya språk genom röststyrda, spelifierade lektioner)

via Duolingo

Duolingo är kanske mest känt för språkundervisning, men det kan också vara användbart för innehållsskapare som arbetar med flerspråkiga projekt. Om du skapar innehåll för en global publik eller jonglerar med olika språk kan dess taligenkänning, grammatikförklaringar, uttalsfeedback och enorma språkdatabas hjälpa dig att finjustera ditt uttryck.

Det är inte ett komplett transkriptionsverktyg, men det är utmärkt för att förbättra tydligheten, lokalisera dina manus och se till att dina formuleringar låter naturliga. Se det som ett komplement till din huvudsakliga transkriptionsutrustning, särskilt om noggrannhet och språkliga nyanser är viktiga för ditt arbete.

Duolingos bästa funktioner

Kommunicera med AI-karaktärer som "Lily" via videosamtal och simulera verkliga konversationer.

Använd dagliga streaks, påminnelser och topplistor för att hålla motivationen uppe och uppmuntra långsiktig talförbättring.

Uppmuntra användningen av Duolingo for Business för att förbättra kommunikationen mellan medarbetarna genom strukturerade språkprogram med administratörsanalyser.

Använd AI-driven taligenkänning för att korrigera uttal och förbättra talflytet direkt.

Duolingos begränsningar

Vissa användare tycker att gränssnittet är för skarpt eller ansträngande för ögonen.

Det spelbaserade tillvägagångssättet kan prioritera engagemang framför djupgående eller immersiv språkinlärning.

Duolingo-priser

Gratis

Affärsplan: 67,89 $/användare per år

Duolingo-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 130 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 900 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Duolingo?

Ta en titt på denna recension från Capterra:

Min upplevelse var mycket bra. Trots att det fanns många annonser i appen tyckte jag att det var värt att investera i min utbildning i andra språk, och därför prenumererade jag på superversionen av appen... Enligt min mening kunde appen ha fler språk att lära sig, även om man bara kan portugisiska. Eftersom detta ännu inte är möjligt måste brasilianare först lära sig engelska och sedan lära sig de flesta andra språken i appen.

Min upplevelse var mycket bra. Trots att det fanns många annonser i appen tyckte jag att det var värt att investera i min utbildning i andra språk, och därför prenumererade jag på superversionen av appen... Enligt min mening kunde appen ha fler språk att lära sig, även om man bara kan portugisiska. Eftersom detta ännu inte är möjligt måste brasilianare först lära sig engelska och sedan lära sig de flesta andra språken i appen.

💡 Proffstips: Använd mallar för uppgiftslistor i ClickUp för att automatiskt tilldela uppföljningsåtgärder från dina AI Notetaker-sammanfattningar. På så sätt förvandlas varje viktig slutsats till en uppgift utan att du behöver lyfta ett finger.

6. Sonix (bäst för flerspråkig transkription och talarmärkning)

via Sonix

Sonix är ett AI-transkriptionsverktyg som omvandlar ljud- och videoinnehåll till mycket exakt text på över 53 språk. Du kan också markera viktiga ögonblick, lämna kommentarer och exportera i flera format (inklusive SRT, DOCX och PDF).

Till skillnad från verktyg som bara genererar en enkel transkription skapar Sonix också en mediaspelare med en transkription som kan delas eller bäddas in, vilket gör det enklare att granska eller presentera ditt innehåll. Från en intuitiv webbläsareditor till smidig generering av undertexter erbjuder det ett omfattande arbetsflöde för att enkelt transkribera, översätta, analysera och dela anteckningar.

Sonix bästa funktioner

Skapa sammanfattningar, upptäck teman och stämningar och märk kapitel automatiskt med dess avancerade AI-analysfunktioner.

Hantera åtkomst för flera användare med fullständig kontroll över behörigheter för uppladdning, redigering och kommentarer.

Dela klipp eller fullständiga transkriptioner med hjälp av den inbyggda mediaspelaren, som också stöder SEO-optimerad publicering.

Integrera med Zoom, Dropbox, Adobe Premiere och mer för att passa in i ditt befintliga arbetsflöde.

Sonix begränsningar

Verktyget stöder inte live-konvertering av tal till text.

Det saknar vissa avancerade funktioner efter transkription, såsom sentimentanalys och tematisk kategorisering.

Sonix prissättning

Anpassad prissättning

Sonix betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 130 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Sonix?

Enligt en recension på Capterra om detta alternativ till Speak AI:

Detta är en av få tjänster som kan hantera flera språk och översättningar. Jag uppskattade det användarvänliga gränssnittet och möjligheten att exportera till programvara som Adobe och Atlas. ti. Det bästa är att det är så enkelt att redigera transkriptioner... Det jag inte gillade var att de har grundläggande kvalitativ analys mot en extra avgift. Jag skulle gärna se att det ingick, men jag förstår att min licens var en grundläggande sådan.

Detta är en av få tjänster som kan hantera flera språk och översättningar. Jag uppskattade det användarvänliga gränssnittet och möjligheten att exportera till programvara som Adobe och Atlas. ti. Det bästa är att det är så enkelt att redigera transkriptioner... Det jag inte gillade var att de har grundläggande kvalitativ analys mot en extra avgift. Jag skulle gärna se att det ingick, men jag förstår att min licens var en grundläggande sådan.

🧠 Kul fakta: Långt innan vi hade tangentbord och molnlagring var forntida skriftlärda de ultimata arkivarierna! I Egypten var de VIP-personer som faraonerna litade på för att dokumentera historia, skatter och ritualer med hjälp av intrikata hieroglyfer. I forntida Israel var skriftlärda juridiska experter och religiösa lärda som hjälpte till att bevara den hebreiska bibeln.

7. Google Cloud Speech-to-Text (bäst för integrerad, skalbar transkription)

Google Cloud Speech-to-Text är ett API för taligenkänning som utnyttjar Chirp, dess grundmodell som tränats på miljontals timmar av ljud och miljarder flerspråkiga meningar. Det innebär bättre prestanda med accenter, domänspecifik jargong och bakgrundsljud.

Verktyget fungerar i tre flexibla lägen: synkron, asynkron och streaming, vilket gör det mycket lämpligt för realtidsapplikationer, batchbearbetning och allt däremellan. Forskare som arbetar med känslig data eller företag med strikta efterlevnadskrav kommer att finna dess V2 API användbart, som erbjuder loggning i företagsklass och regional transkriptionskontroll.

De bästa funktionerna i Google Cloud Speech-to-Text

Träna modellen att prioritera domänspecifikt ordförråd eller varumärkesspecifik terminologi för förbättrad output.

Välj mellan uppgiftsoptimerade modeller för telefoni, video eller kommandon, eller skapa din egen med Speech-to-Text UI.

Transkribera ljudinnehåll för en global publik med stöd på modersmålsnivå i större och mindre dialekter.

Begränsningar för Google Cloud Speech-to-Text

Det kan vara svårt att justera och konfigurera modeller så att de passar specifika behov.

Noggrannheten minskar avsevärt vid bakgrundsljud eller otydliga inspelningar.

Priser för Google Cloud Speech-to-Text

Speech-to-Text V1 API: 0,024 $/minut

Speech-to-Text V2 API: 0,016 $/minut

Betyg och recensioner för Google Cloud Speech-to-Text

G2: 4,6/5 (över 250 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Google Cloud Speech-to-Text?

Direkt från en G2-recension:

Att lägga till min första teammedlem till mitt företag var en barnlek... De detaljerade administratörsinställningarna kan vara lite svåra att navigera igenom. Men om du driver ett mycket litet team behöver du förmodligen inte bry dig om allt det där ändå. Och om du arbetar i ett större företag har du förmodligen resurser att låta en medarbetare eller en hel avdelning ta hand om de administrativa användarinställningarna.

Att lägga till min första teammedlem till mitt företag var en barnlek... De detaljerade administratörsinställningarna kan vara lite svåra att navigera igenom. Men om du driver ett mycket litet team behöver du förmodligen inte bry dig om allt det där ändå. Och om du arbetar i ett större företag har du förmodligen resurser att låta en medarbetare eller en hel avdelning ta hand om de administrativa användarinställningarna.

8. Whisper (Bäst för öppen källkod och anpassningsbara transkriptionsmodeller)

via Whisper

Whisper, utvecklat av OpenAI, är tränat på enorma 680 000 timmar av flerspråkigt, multitask-ljud för att fungera pålitligt under verkliga förhållanden, inte bara i inspelningar med studiokvalitet.

Verktyget fungerar med en kraftfull encoder-decoder Transformer-modell som identifierar språk, lägger till tidsstämplar, stöder flerspråkigt ljud och till och med översätter tal till engelska, allt i en enda smidig process. Eftersom det är helt öppen källkod kan utvecklare, forskare och produktteam fritt justera och bygga vidare på det utan krångliga licenser.

Whisper bästa funktioner

Generera tidsstämplar för fraser automatiskt för att förenkla medieredigering och innehållssynkronisering.

Få tillgång till och modifiera Whispers modellarkitektur och inferenskod för att skapa skräddarsydda röstappar eller akademiska forskningsverktyg.

Distribuera Whisper offline på lokala datorer eller privata servrar för förbättrad dataintegritet.

Whisper-begränsningar

Det kan generera felaktiga ord eller fraser (hallucinationer), särskilt i bullriga eller komplexa ljudmiljöer.

Verktyget bearbetar ljud i 30-sekunderssegment, vilket leder till ofullständiga eller fragmenterade transkriptioner för längre inmatningar.

Whisper-priser

Anpassad prissättning

Whisper-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Whisper?

Här är vad en användare hade att säga:

Whisper imponerar med sitt smidiga användargränssnitt som garanterar enkel kommunikation. Implementeringen är enkel, även om lite vägledning i början skulle förbättra introduktionsupplevelsen... Whisper är generellt sett effektivt, men skulle kunna förbättras med bättre introduktionsvägledning för nya användare. Dessutom har det noterats att kundsupporten ibland svarar med fördröjning.

Whisper imponerar med sitt smidiga användargränssnitt som garanterar enkel kommunikation. Implementeringen är enkel, även om lite vägledning i början skulle förbättra introduktionsupplevelsen... Whisper är generellt sett effektivt, men skulle kunna förbättras med bättre introduktionsvägledning för nya användare. Dessutom har det noterats att kundsupporten ibland svarar med fördröjning.

👋🏾 Lär dig hur du använder AI för mötesanteckningar. Titta på den här handledningen:

9. Verbit (bäst för ADA-kompatibel transkription och textning)

via Verbit

Verbit använder en unik hybridmetod: först genererar dess AI snabbt transkriptioner, som sedan förfinas av ett nätverk av professionella redaktörer. Denna lagerbaserade modell gör det möjligt för Verbit att uppfylla höga noggrannhetskrav, även i komplexa, tekniska eller bullriga inspelningar.

Det som utmärker Verbit är dess fokus på företagens behov. Det är skräddarsytt för branscher som utbildning, juridik och media som kräver strikta juridiska, akademiska och tillgänglighetsstandarder. Plattformen erbjuder även liveundertexter, nyckelordsutdrag, automatiska notatsammanfattningar och anpassningsbar formatering.

Verbit bästa funktioner

Leverera tillgängliga, ADA-kompatibla undertexter för både liveevenemang och inspelat innehåll.

Exportera transkriptioner i format som PDF, Word, CSV, JSON och SRT med funktioner som SMPTE-tidskoder och talaridentifiering.

Bädda in transkriptioner med Smart Player med sökbara transkriptioner, uppspelningsklipp och undertexter på skärmen.

Använd specialverktyg som Captivate™ och Gen. V™ för att omvandla talat innehåll till användbar information.

Verbit-begränsningar

Transkriptformateringen är inte optimerad för läsbarhet och saknar naturlig segmentering.

Det är svårt att ångra schemaläggningsfel, till exempel att korrigera fel, vilket kräver att man kontaktar en representant.

Verbit-priser

Gratis (upp till 30 minuter)

Självbetjäning: 29 $/månad per användare

Fullservice: Anpassad prissättning

Verbit-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 70 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Verbit?

Här är en G2-recension om detta alternativ till Speak AI:

Några saker jag gillar med Verbit är dess användarvänliga gränssnitt, exakta ASR och kundorienterade tillvägagångssätt. Jag använder det varje dag; det är integrerat i vårt system... Verbit erbjuder inte en peer-to-peer-tjänst; du måste skriva ett kontrakt för att kunna använda det.

Några saker jag gillar med Verbit är dess användarvänliga gränssnitt, exakta ASR och kundorienterade tillvägagångssätt. Jag använder det varje dag; det är integrerat i vårt system... Verbit erbjuder inte en peer-to-peer-tjänst; du måste skriva ett kontrakt för att kunna använda det.

🔍 Visste du att? På 1970-talet utvecklade Carnegie Mellon University, med stöd av det amerikanska försvarsdepartementet, ett taligenkänningssystem kallat " Harpy " för att förstå hela meningar med hjälp av ett ordförråd på 1 000 ord, vilket var ett stort steg framåt för AI-transkriptionstekniken.

via Amazon Polly

Om du undrar hur du lägger till en voice-over till en video, då är det här verktyget något för dig. Amazon Polly är Amazon Web Services avancerade text-till-tal-motor (TTS) som är utformad för att skapa interaktiva rösterfarenheter. Den omvandlar vanlig text, dokument och till och med flerspråkiga manus till realistiskt tal och levererar naturligt klingande röster som drivs av neurala nätverk.

Pollys styrka ligger i dess förmåga att tolka komplexa sammanhang och hantera homografer, flerspråkiga passager, enheter och datum med nästan mänsklig noggrannhet. Med stöd för 47 röster på 24 språk erbjuder verktyget en stor språklig täckning. Det är särskilt värdefullt för team som skapar e-lärandemoduler, tillgänglighetsverktyg eller globala röstappar.

Amazon Pollys bästa funktioner

Infoga Speech Synthesis Markup Language-taggar för att finjustera betoning, tonhöjd, talhastighet och uttal.

Exportera ljud som MP3-, Ogg- eller PCM-filer, som passar allt från podcasting till IVR-system.

Anslut Polly till andra AWS-tjänster som Lambda eller S3 för avancerad automatisering och implementeringsarbetsflöden.

Begränsningar för Amazon Polly

Användare rapporterar begränsade möjligheter att anpassa röstton, uttal eller skapa unika röstprofiler.

Trots förbättringar tycker vissa användare fortfarande att Pollys röster saknar emotionell djup eller naturlig tonfall.

Priser för Amazon Polly

Gratis

Standardröster: 4 $/månad per 1 miljon tecken

Neural Voices: 16 USD/månad per 1 miljon tecken

Generativa röster: 30 USD/månad per 1 miljon tecken

Långa röster: 100 USD/månad per 1 miljon tecken

Betyg och recensioner av Amazon Polly

G2: 4,4/5 (över 60 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Amazon Polly?

Här är ett utdrag från en recension på G2:

Jag gillar verkligen hur Amazon Polly får datorer att prata som människor. Det låter så naturligt, och man kan välja mellan olika röster. Det är perfekt för att göra voiceovers till videor eller få dina appar att prata. Superenkelt att använda!…Jag gillar inte att Amazon Polly har användningsavgifter, vilket innebär att man måste betala för antalet tecken som läses upp. Det kan bli dyrt om man använder det mycket.

Jag gillar verkligen hur Amazon Polly får datorer att prata som människor. Det låter så naturligt, och man kan välja mellan olika röster. Det är perfekt för att göra voiceovers till videor eller få dina appar att prata. Superenkelt att använda!…Jag gillar inte att Amazon Polly har användningsavgifter, vilket innebär att man måste betala för antalet tecken som läses upp. Det kan bli dyrt om man använder det mycket.

11. Assembly AI (Bäst för apputveckling med ämnesdetektering och sentimentanalys)

via Assembly AI

AssemblyAI är utformat med utvecklare och tekniska team i åtanke: de som behöver pålitlig taligenkänning som integreras sömlöst i anpassade arbetsflöden. Istället för att bara konvertera ljud till text hjälper det teamen att gräva djupare i vad som sägs och vem som säger det.

Verktyget stöder över 99 språk, separerar talare, känner igen branschspecifika termer och detekterar automatiskt språk, allt via ett API. Det är praktiskt för produktteam, forskare och ingenjörer som vill ha mer kontroll över hur röstdata bearbetas.

Assembly AI:s bästa funktioner

Spela in och transkribera livekonversationer med <500 ms latens och avancerad detektering av slutet på yttranden.

Använd den universella modellen som tränats på över 12,5 miljoner timmar flerspråkig data för >93,3 % noggrannhet och branschens lägsta ordfelprocent.

Konvertera siffror, datum och versaler automatiskt för ren, läsbar text utan efterbearbetning.

Tilldela varje talat ord till rätt talare för tydligare transkriptioner och djupare konversationsanalyser.

Begränsningar för Assembly AI

Även med en testmiljö kan API-gränssnittet vara skrämmande för icke-utvecklare.

API-resultaten kan sakna korrekt formatering, till skillnad från den kostnadsfria gränssnittsversionen.

Priser för Assembly AI

Gratis

Anpassad prissättning

Assembly AI-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 50 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Assembly AI?

Här är vad en användare hade att säga om detta alternativ till Speak AI:

Jag använder AssemblyAI för att få transkriptioner av mina poddavsnitt, och noggrannheten är ganska bra. Tidsstämpeln som är kopplad till varje ord gör det enkelt för oss att koppla ihop med poddavsnittet och hoppa direkt till rätt ställe. Kundsupporten har varit fantastisk... Ibland kan det vara lite knepigt när poddaren säger stavningen av den kampanjkod han använder. Om kampanjkoden till exempel är SUMMER. kan jag få S-U-M-M-E-R, vilket inte är lätt att arbeta med. Men det är ett extremfall.

Jag använder AssemblyAI för att få transkriptioner av mina poddavsnitt, och noggrannheten är ganska bra. Tidsstämpeln som är kopplad till varje ord gör det enkelt för oss att koppla ihop med poddavsnittet och hoppa direkt till rätt ställe. Kundsupporten har varit fantastisk... Ibland kan det vara lite knepigt när poddaren säger stavningen av den kampanjkod han använder. Om kampanjkoden till exempel är SUMMER. kan jag få S-U-M-M-E-R, vilket inte är lätt att arbeta med. Men det är ett extremfall.

🔍 Visste du att? AI hjälper till att väcka historien till liv! Aaron Newcomer, en samlare av historiska brev, använde sin passion för att starta ett AI-startup som transkriberar handskrift från 1800-talet. Tack vare maskininlärning kan vi nu läsa hundraåriga dokument som en gång var nästan omöjliga att avkoda.

Lyssna på ditt arbetsflöde och välj ClickUp

Var och en av dessa alternativ till Speak AI har något värdefullt att erbjuda, vare sig det gäller transkription, realtidssamarbete eller avancerad talanalys. Men om du letar efter mer än bara tal-till-text är ClickUp den perfekta allt-i-ett-lösningen som kopplar dina konversationer direkt till ditt arbete.

Med ClickUp AI Notetaker kan du spela in och transkribera möten automatiskt, medan ClickUp Brain erbjuder kontextuell AI-support i hela ditt arbetsutrymme. Och glöm inte ClickUp Docs, där du kan samarbeta om innehåll, extrahera åtgärdspunkter och hålla allt sammankopplat för välgrundade beslut.

Så, vad väntar du på? Registrera dig på ClickUp idag!