De 10 bästa alternativen till Verbit för transkribering och textning 2025

Om du är medieproducent eller marknadsforskare handlar transkription inte bara om noggrannhet. Du behöver snabbhet utan att förlora nyanser. Integrationer som inte kräver ett företagskontrakt. Och ett verktyg som passar sömlöst in i ditt arbetsflöde.

Verbit levererar rena transkriptioner, men lämnar det tunga arbetet åt dig: att manuellt extrahera insikter, hoppa mellan verktyg och jaga uppföljningar. Detta saktar ner dig och fragmenterar utförandet.

Rätt transkriptionsverktyg ska sammanfatta konversationer, markera nästa steg, synkronisera med ditt projekt och visa svar direkt.

I den här guiden tittar vi på de bästa alternativen till Verbit och deras viktigaste funktioner, begränsningar och priser för att hjälpa dig att göra rätt val.

Varför välja alternativ till Verbit?

Verbit är ett transkriptions- och textningsverktyg som omvandlar ljud- och videoinnehåll till korrekt text. Det använder en egenutvecklad AI-motor som heter Captivate™ för transkription i realtid, som sedan granskas av mänskliga redaktörer för att säkerställa noggrannheten.

Verbit påstår sig erbjuda en robust lösning för transkription i företag, men många yrkesverksamma upplever brister när det gäller kostnadseffektivitet och daglig användbarhet. Standardplanen saknar ofta avancerade funktioner som sammanfattningar i realtid eller automatisering av arbetsflöden, vilket kräver uppgraderingar eller anpassade avtal för att få tillgång till dem.

För team som fokuserar på säkerhet, särskilt de som hanterar känslig media eller forskningsdata, är det avgörande att välja ett verktyg med stark kryptering och efterlevnad av säkerhetskrav. Dessutom kan plattformar som erbjuder omfattande online-dokumentation och responsiv support vara till stor nytta för dina processer.

Här är några skäl till varför du kanske vill överväga alternativ till Verbit:

❗️Längre leveranstid: Eftersom Verbit använder mänskliga redaktörer för att granska AI-genererade transkriptioner kan du behöva vänta längre jämfört med verktyg som levererar omedelbara, automatiserade resultat.

❗️Dataskyddsfrågor: Verbit lagrar alla dina data i molnet. Om du arbetar med känsligt innehåll, såsom juridiska eller medicinska dokument, kan du behöva översättningstjänster med strängare datakontroll.

❗️Begränsad realtidssamarbete: Verbit erbjuder visserligen transkription i realtid, men samarbetsfunktioner som delade anteckningar, live-redigering eller tilldelning av åtgärdspunkter är minimala.

❗️Komplext gränssnitt: Verbits gränssnitt är utformat för stora team. Om du bara behöver ladda upp en fil och få en snabb transkription av ljud och video, leta efter ett alternativ till Verbit med ett användarvänligt gränssnitt.

❗️Fasta abonnemang: Verbit riktar sig till företagskunder. Om du är ett nystartat företag, en kreatör eller en privatperson som letar efter självbetjäningsabonnemang, välj ett alternativ till Verbit med prissättning efter förbrukning.

Verbit-alternativ i korthet

Verktygets namn Viktiga funktioner Bäst för Priser ClickUp AI Notetaker, ClickUp Brain, Docs-integration, realtidsomvandling av uppgifter Företag, medelstora företag Gratis för alltid; Betalda abonnemang från 7 $/användare/månad Otter. ai Transkribering i realtid, live-sammanfattningar, Otter Chat, Slides-integration Småföretag, lärare Gratis; Betalda abonnemang från 16,99 $/användare/månad Descript Ljud-/videoredigering, Scene Rail, AI Assistant, SquadCast-integration Innehållsskapare, medieteam Gratis; Betalda abonnemang från 24 $/person/månad Rev Mänsklig + AI-transkription, markering, sammanfattning, anpassat ordförråd Företag, juridiska team AI: 0,25 $/min; Mänsklig: 1,99 $/min; Abonnemang från 14,99 $/användare/månad Sonix. ai Säkerhetspoäng, AI-sammanfattningar, stöd för flera spår, mappadministration Forskare, medelstora företag Gratis; Betalda abonnemang från 22 $/plats/månad VEED AI-videoproduktion, undertextgenerator, röstdubbning, ögonkontakt-AI Globala innehållsskapare, småföretag Gratis; Betalda abonnemang från 18 $/månad Trint Story Builder, realtidssamarbete, mobilapp, AI-sammanfattningar Medieteam, myndigheter, juridik Betalda abonnemang från 80 $/plats/månad Fathom AI-mötesreferat, CRM-synkronisering, sökbar samtalshub, Ask Fathom Säljteam, företag Gratis; Betalda abonnemang från 19 $/användare/månad Fireflies Anteckningsbok, ämnesföljare, ljudklipp, trådar, reaktioner Fjärrteam, säljteam Gratis; Betalda abonnemang från 18 $/plats/månad Temi Snabb uppladdning, enkel redigering, borttagning av fyllnadsord, export i flera format Småföretag, frilansare Betala per användning: 0,25 $/min

💭 Visste du att? Uppfinningen av skrivmaskinen i slutet av 1800-talet hade en stor inverkan på arbetskraften, särskilt för kvinnor. Sholes och Gliddens skrivmaskin, som introducerades 1874, marknadsfördes med kvinnliga demonstranter och designades med en estetik som påminde om symaskiner, vilket gjorde den attraktiv för hemmabruk.

De bästa alternativen till Verbit

1. ClickUp

Prova nu Transkribera röstanteckningar, videoklipp, mötesanteckningar och mer med ClickUps AI.

ClickUp, appen som klarar allt för arbetet, kopplar samman transkription, uppgifter, dokument och arbetsflöden på en enda plattform. Den erbjuder omfattande transkriptionsstöd för möten, röstanteckningar och skärminspelningar och omvandlar automatiskt ljud från alla arbetsflöden till sökbar, användbar text.

Till att börja med transkriberar ClickUps AI Notetaker automatiskt mötesljud till text med talaridentifiering och tidsstämplar, vilket gör det enkelt att följa med i konversationen. Notetaker integreras smidigt med populära mötesplattformar som Zoom, Teams och Google Meet för att automatiskt transkribera dina virtuella möten utan ytterligare inställningar.

Till skillnad från traditionella transkriptionstjänster utmärker sig ClickUp AI Notetaker som det bästa alternativet till Verbit, eftersom det kan märka viktiga åtgärder, deadlines och beslut som fattas under mötet och organisera dem på ett överskådligt sätt i ClickUp Docs.

Om en teammedlem till exempel säger ”Vi följer upp med kunden senast på fredag”, känner AI:n igen detta som en åtgärdbar uppgift, skapar den direkt i ClickUp och länkar den till relevant projekt eller arbetsflöde. Denna AI för mötesanteckningar säkerställer att viktiga uppföljningar inte missas och att alla uppgifter integreras smidigt i ditt arbetsflöde.

Fånga varje detalj utan ansträngning med ClickUps anteckningsfunktion

I Docs kan du med hjälp av fokus-, redigerings- och visningslägen styra hur du interagerar med innehållet – perfekt för både djupgående arbete och snabba genomgångar. Du kan också dela anteckningar på ett säkert sätt med detaljerade behörighetsinställningar som låter dig styra vem som kan visa, kommentera eller redigera.

Använd sedan ClickUp Tasks för att omsätta dina insikter i handling. Du kan markera viktiga punkter eller beslut direkt från ett dokument eller en transkription och omedelbart omvandla dem till uppgifter, tilldela ägare, ange förfallodatum och länka dem till relevanta projekt.

När dina möten har transkriberats med ClickUps AI Notetaker kan du ta det ett steg längre med ClickUp Brain, som lägger till ett kraftfullt lager av intelligens till dina anteckningar.

Med Brain kan du omedelbart sammanfatta hela transkriptioner eller plocka ut specifika moment utan att manuellt söka igenom innehållet. Det läser igenom din transkription och destillerar de viktigaste punkterna, vilket hjälper dig att snabbt fånga det som är viktigast.

Ställ frågor om möten på naturligt språk och få svar på några sekunder med ClickUp Brain.

Du kan till och med ställa kontextuella frågor som "Vad sa Sarah om deadline?" och Brain skannar omedelbart transkriptionen för att ge ett tydligt svar. Omvandla konversationer till handling på några sekunder.

ClickUps bästa funktioner

Ställ in automatiseringar: Utlös åtgärder som att skapa uppgifter, tilldela uppgifter eller uppdatera status automatiskt med Utlös åtgärder som att skapa uppgifter, tilldela uppgifter eller uppdatera status automatiskt med ClickUp Automations när en ny transkription eller mötesanteckning läggs till.

Använd anteckningsblocket: Använd Använd ClickUp Notepad för att skriva ner tankar under möten och dra anteckningar direkt till uppgifter eller dokument när du är redo att vidta åtgärder.

Förbättra transkriptioner med anpassade fält: Lägg till kontext som mötes typ, kundnamn eller prioritet till transkriptioner med hjälp av ClickUp Custom Fields för bättre organisation och spårning.

Kommentera med sammanhang: Lägg in specifika transkriptionsutdrag i Lägg in specifika transkriptionsutdrag i ClickUp Assign Comments för att tilldela uppgifter och ge en tydlig referens utan att dela hela dokument.

Begränsningar i ClickUp

Med ett brett utbud av funktioner kan plattformen vara lite överväldigande för förstagångsanvändare.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En recension på G2 säger:

ClickUp samlar alla våra uppgifter, dokument, mål och tidrapportering i ett enda arbetsutrymme. Vi har använt det sedan 2018 och det är otroligt flexibelt för att hantera både interna arbetsflöden och kundprojekt. De anpassningsbara vyerna (lista, tavla, kalender osv.) och detaljerade automatiseringsalternativen sparar oss timmar varje vecka. Dessutom visar deras frekventa funktionsuppdateringar att de menar allvar med att förbättra plattformen.

ClickUp samlar alla våra uppgifter, dokument, mål och tidrapportering i ett enda arbetsutrymme. Vi har använt det sedan 2018 och det är otroligt flexibelt för att hantera både interna arbetsflöden och kundprojekt. De anpassningsbara vyerna (lista, tavla, kalender osv.) och detaljerade automatiseringsalternativen sparar oss timmar varje vecka. Dessutom visar deras frekventa funktionsuppdateringar att de menar allvar med att förbättra plattformen.

2. Otter. ai (Bäst för transkribering och samarbete i realtid under möten)

Otter. ai är ett verktyg för realtidstranskribering som transkriberar dina möten, intervjuer och föreläsningar på plattformar som Zoom, Google Meet och Microsoft Teams. En av dess viktigaste funktioner är automatiska live-sammanfattningar, som hjälper dig att hålla koll på viktiga punkter under mötets gång.

Under samtalet kan du med Otter Chat ställa frågor om transkriptionen och få svar direkt, vilket är särskilt användbart när du multitaskar. Du kan också lägga till markeringar, anteckningar och kommentarer direkt i transkriptionen, vilket hjälper ditt team att samarbeta utan att behöva extra verktyg.

Verbit levererar däremot endast polerade transkriptioner efter sessionen genom AI och mänsklig granskning, men erbjuder inte interaktion under mötet, insikter i realtid eller inline-samarbete.

Otter. ai bästa funktioner

Ladda upp presentationsbilder eller skärmdelningar direkt till dina mötesanteckningar

Gå tillbaka till din transkription efter mötet, redigera eventuella fel och förfina viktiga punkter för tydlighet eller delning.

Gruppera transkriptioner efter kund, projekt eller ämne med hjälp av mappar och hitta och hantera dina konversationer enkelt över tid.

Otter. ai-begränsningar

Otter. ai har ibland problem med att dela upp meningar korrekt, vilket kan göra transkriptionerna svåra att läsa. Detta problem leder ofta till långa, sammanhängande meningar utan korrekt interpunktion.

Otter. ai-prissättning

Grundläggande : Gratis

Pro : 16,99 $/användare

Företag : 30 $/användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Otter. ai betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (290+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 90 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Otter.ai?

En recension på G2 säger:

Nyligen kom jag i kontakt med Otter.ai genom en av mina kollegor och sedan dess har min arbetsbörda när det gäller MOM och allt annat blivit mycket lättare. Det tar med alla punkter och ger dig i slutet en kort sammanfattning av hela mötet. Och det var mycket enkelt att integrera och implementera i mitt team. Vi använder det i alla möten för anteckningar.

Nyligen kom jag i kontakt med Otter.ai genom en av mina kollegor och sedan dess har min arbetsbörda när det gäller MOM och allt annat blivit mycket lättare. Det tar med alla punkter och ger dig i slutet en kort sammanfattning av hela mötet. Och det var mycket enkelt att integrera och implementera i mitt team. Vi använder det i alla möten för anteckningar.

3. Descript (bäst för podcast- och videoredigering med inbyggd transkribering)

via Descript

Descript är en allt-i-ett-plattform för redigering av ljud- och videofiler som kombinerar transkription, redigering och AI-drivna verktyg för att effektivisera skapandet av innehåll. Till skillnad från Verbit, som fokuserar på en kombination av automatiserade transkriptionstjänster och mänskliga redaktörer, erbjuder Descript en mer interaktiv och flexibel redigeringsmiljö.

Du kan klona din röst med Overdub, ta bort fyllnadsord med ett klick och rensa ljudet med hjälp av AI. Det erbjuder också automatisk transkription på flera språk, skärminspelning och multispårredigering.

Om du är en indie-skapare som har flera roller (skapare, redaktör och marknadsförare) förenklar Descript redigeringen genom att omvandla tal till text. Vill du klippa bort ett segment? Ta bara bort meningen från transkriptionen. Du behöver inte ha omfattande kunskaper om videoredigering för att använda detta verktyg.

Descripts bästa funktioner

Automatisera redigeringsuppgifter som att ta bort fyllnadsord, strama upp ljudet och skapa sammanfattningar för att påskynda ditt arbetsflöde.

Markera och extrahera specifika segment från ditt innehåll för att återanvända dem som korta, fristående videor eller inlägg på sociala medier.

Använd slash-kommandot för att markera scenbyten i ditt manus och din struktur, och navigera i din video som i en presentation.

Begränsningar för Descript

Descripts Overdub-funktion gör det möjligt för användare att skapa en syntetisk röstmodell, men det kräver att man spelar in en betydande mängd ljud. Den genererade rösten kanske inte alltid matchar naturligt tal perfekt.

Descript-priser

Gratis

Hobbyist: 24 dollar per person och månad

Skapare: 35 dollar per person/månad

Företag: 65 dollar per person/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Descript

G2: 4,6/5 (770+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (170+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Descript?

En recension på G2 säger:

Det sparar mig massor av tid vid redigering! Jag uppskattar den genomtänkta designen. Det visar att man har lagt ner mycket energi på att förstå vad podcasters behöver, och det uppskattar jag. Descript är mycket lätt att använda. Jag gillar transkriptionsfunktionen och möjligheten att redigera den och ljudet samtidigt. Det gör mitt liv så mycket enklare.

Det sparar mig massor av tid vid redigering! Jag uppskattar den genomtänkta designen. Det visar att man har lagt ner mycket energi på att förstå vad podcasters behöver, och det uppskattar jag. Descript är mycket lätt att använda. Jag gillar transkriptionsfunktionen och möjligheten att redigera den och ljudet samtidigt. Det gör mitt liv så mycket enklare.

📮ClickUp Insight: 88 % av våra undersökningsdeltagare använder AI-verktyg för personliga uppgifter varje dag, och 55 % använder dem flera gånger om dagen. Vad sägs om AI på jobbet? Med en centraliserad AI som driver alla aspekter av din projektledning, kunskapshantering och samarbete kan du spara upp till 3+ timmar varje vecka, som du annars skulle spendera på att söka efter information.

4. Rev (Bäst för flexibel transkribering med mänsklig eller AI-noggrannhet)

via Rev

Rev låter dig omvandla föreläsningar, seminarier eller studentintervjuer till tydliga, sökbara transkriptioner. Du kan välja mellan snabba, AI-genererade resultat eller välja mänsklig transkription när noggrannhet är viktigt, till exempel när du transkriberar komplexa diskussioner eller akademisk terminologi.

När din transkription är klar kan du granska och redigera den i din webbläsare. Markera viktiga avsnitt för lektionsplanering, lägg till korrigeringar eller hitta snabbt viktiga citat att inkludera i material eller rapporter.

Verktyg som talaretiketter, tidsstämplar och anpassade ordlistor hjälper dig att hålla ordning. För en lärare är detta avgörande när man hanterar gruppdiskussioner, paneler med flera talare eller ämnesspecifika termer.

Rev bästa funktioner

Hitta snabbt delar av transkriptionen som kan behöva redigeras

Använd inbyggda AI-verktyg för att skapa koncisa sammanfattningar

Träna verktyget att känna igen varumärken, tekniska termer eller branschspecifikt språk.

Rev-begränsningar

Revs plattform erbjuder inte lika många avancerade redigeringsverktyg som gör det möjligt för användare att förfina sina transkriptioner efter automatiseringen.

Rev-prissättning

Basic: 14,99 $ per användare/månad

Pro: 34,99 $ per användare/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Betala per minut : Mänsklig transkription : 1,99 $/minut AI-transkription : 0,25 $/minut

Mänsklig transkription : 1,99 $/minut

AI Transcription: 0,25 dollar/minut

Mänsklig transkription : 1,99 $/minut

AI Transcription: 0,25 dollar/minut

Rev-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Rev?

En recension på Reddit säger:

Jag är textare och jag gillar faktiskt det, även om lönen inte är fantastisk jämfört med andra företag, tycker jag att det är en bra startpunkt för att lära sig yrket.

Jag är textare och jag gillar faktiskt det, även om lönen inte är fantastisk jämfört med andra företag, tycker jag att det är en bra startpunkt för att lära sig yrket.

📚 Läs också: Gratis mallar för uppgiftslistor i Excel och ClickUp

5. Sonix. ai (Bäst för snabba, självredigerbara transkriptioner med teamsamarbete)

Sonix. ai är en AI-driven transkriptionsplattform som konverterar ljud- och videofiler till korrekt, redigerbar text. För marknadsforskare som jonglerar intervjuer, fokusgrupper och interna granskningar, effektiviserar Sonix transkription och teamsamarbete i ett webbläsarbaserat arbetsutrymme.

Du kan markera viktiga insikter, lämna kommentarer till teammedlemmar och tagga filer efter tema eller projekt. Istället för att exportera transkriptioner till ett annat verktyg låter Sonix dig rensa upp innehållet i redigeraren med hjälp av intuitiva funktioner som sök-och-ersätt och talarmärkning.

Arbetar du med branschjargong? Anpassade ordlistor hjälper dig att säkerställa noggrannheten i alla transkriptioner. Ett användarvänligt gränssnitt låter dig organisera mappar och spåra feedback för flera forskningsprojekt från en instrumentpanel.

Sonix. ai bästa funktioner

Granska hur säker Sonix är på varje ord i din transkription så att du snabbt kan upptäcka och korrigera avsnitt med låg noggrannhet.

Använd Sonix inbyggda sammanfattningsfunktion för att skapa punktlistor, stycken eller snabba översikter av långa transkriptioner och till och med styra sammanfattningen med dina egna instruktioner.

Dela transkriptioner via en länk med kollegor för feedback eller granskning.

Sonix. ai-begränsningar

Sonix stöder inte live-transkription eller realtidsundertextning. Detta är kanske inte idealiskt för situationer som kräver omedelbara transkriptionstjänster, såsom live-möten eller evenemang.

Sonix. ai-priser

Plattform Pris Standard: 0 $ per månad Premium: 22 $ per plats per månad Enterprise: Anpassat pris

Standard: 0 $ per månad

Premium: 22 dollar per plats och månad

Enterprise: Anpassad prissättning

AI-transkription Standard: 10 dollar per timme Premium: 5 dollar per timme. Spara 50 % Enterprise: Anpassad prissättning

Standard: 10 dollar per timme

Premium: 5 dollar per timme. Spara 50 %.

Enterprise: Anpassad prissättning

Standard: 0 $ per månad

Premium: 22 dollar per plats och månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Standard: 10 dollar per timme

Premium: 5 dollar per timme. Spara 50 %.

Enterprise: Anpassad prissättning

Sonix. ai betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 130 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Sonix.ai?

En recension på Capterra säger:

Supersnabbt arbetsflöde för transkribering. AI gör ett nästan 95 % korrekt arbete, även på tyska, inte bara engelska. Och efter det tog det mig bara 25 % till 50 % av den totala intervjutiden att transkribera de felaktiga orden. Kompatibel med MAXQDA. Jag har jämfört det med många andra verktyg och det är helt enkelt det bästa.

Supersnabbt arbetsflöde för transkribering. AI gör ett nästan 95 % korrekt arbete, även på tyska, inte bara engelska. Och efter det tog det mig bara 25 % till 50 % av den totala intervjutiden att transkribera de felaktiga orden. Kompatibel med MAXQDA. Jag har jämfört det med många andra verktyg och det är helt enkelt det bästa.

🧠 Kul fakta: 1936 patenterade August Dvorak ett alternativt tangentbordslayout som var utformat för att öka skrivhastigheten genom att placera de mest använda tangenterna under de starkaste fingrarna. Trots sina fördelar ersatte Dvorak-layouten inte QWERTY-layouten på grund av den utbredda vanan och motståndet mot förändring.

6. VEED (Bäst för videokreatörer som behöver transkribering och redigering i ett)

via VEED

VEED. io är en webbläsarbaserad AI-driven plattform för transkription och videoredigering. Den stöder transkription och översättning på över 125 språk, vilket gör den lämplig för kreatörer som producerar innehåll för en global publik.

När din transkription är klar ger VEED dig flera exportalternativ. Du kan ladda ner den i TXT-, VTT- eller SRT-format eller bädda in undertexterna direkt i din video. Verktygen för automatisk textning är anpassningsbara.

Använd det för att ändra teckensnitt, storlek, placering och färg så att det passar din stil. Du får också tillgång till AI-driven ögonkontaktkorrigering, som justerar din blick i videon så att du talar direkt till tittaren (även om du inte tittade in i kameran när du spelade in 😉).

Verbit har däremot inga videofunktioner som blickkorrigering eller integrerade redigeringsverktyg.

VEED:s bästa funktioner

Klistra in ditt manus och låt VEED skapa en komplett video med bilder, undertexter och voiceover.

Ladda upp din video och låt VEED automatiskt skapa exakta undertexter som du kan redigera, formatera och bränna direkt in i din video för enkel delning.

Använd röstdubbningsfunktionen för att automatiskt översätta och lägga på röst på din video.

VEED:s begränsningar

VEED erbjuder inte talaridentifiering och tillskrivning, vilket kan vara avgörande i miljöer med flera talare för att korrekt spåra vem som sa vad.

VEED-priser

Gratis

Basic: 18 $/månad

Pro: 30 $/månad

Företag: 70 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

VEED-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om VEED?

En recension på G2 säger:

Det jag verkligen gillar är hur exakt undertextningstjänsten är! Det stora utbudet av stilar hjälper mig också att välja den som bäst passar tonen i mina videor. Sammantaget är VEED ett enkelt val att rekommendera till andra videokreatörer!

Det jag verkligen gillar är hur exakt undertextningstjänsten är! Det stora utbudet av stilar hjälper mig också att välja den som bäst passar tonen i mina videor. Sammantaget är VEED ett enkelt val att rekommendera till andra videokreatörer!

➡️ Läs också: De bästa gratisverktygen för skärminspelning utan vattenstämpel

7. Trint (Bäst för journalister och medieteam som bygger artiklar utifrån transkriptioner)

via Trint

Trint hjälper journalister och medieteam att omvandla råa inspelningar till publiceringsklara artiklar. Det stöder transkribering av över 40 språk och översättning till över 50, vilket gör det användbart för gränsöverskridande rapportering utan att behöva förlita sig på externa verktyg.

En av dess funktioner, Story Builder, låter dig hämta citat, klipp och ögonblick från flera transkriptioner för att skapa strukturerade berättelser. Det hjälper dig att organisera intervjuer, presskonferenser eller paneldiskussioner till sammanhängande artiklar eller manus.

Trints AI-sammanfattning kondenserar långa intervjuer till viktiga punkter och bevarar den kontext du behöver för att uppnå noggrannhet. Och till skillnad från många andra alternativ till Verbit tränar Trint inte sin AI på ditt innehåll, så dina inspelningar förblir privata, även bakom kulisserna.

Trints bästa funktioner

Hitta omedelbart nyckelord i transkriptioner och lägg till anpassade taggar för att organisera viktiga moment.

Redigera, kommentera och granska transkriptioner samtidigt med ditt team, precis som när du arbetar i Google Docs.

Använd mobilappen Trint för att spela in ljud och skapa transkriptioner i realtid.

Trints begränsningar

Trints funktion för talaridentifiering har svårt att skilja mellan olika talare, särskilt i inspelningar med överlappande dialog eller korsprat.

Trints prissättning

Starter 2024: 80 dollar per plats/månad

Advanced 2024: 100 dollar per plats/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Trint-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 3,9/5 (10+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Trint?

En recension på G2 säger:

Jag har använt Trint i ungefär fyra år. Ofta har de personer jag intervjuar internationella accenter – inte den typiska dialekten från Mellanvästern. Men Trint förstår ofta ord som jag inte kunde höra i de faktiska ljudfilerna. Det har verkligen imponerat på mig och gjort mitt jobb mycket enklare.

Jag har använt Trint i ungefär fyra år. Ofta har de personer jag intervjuar internationella accenter – inte den typiska dialekten från Mellanvästern. Men Trint förstår ofta ord som jag inte kunde höra i de faktiska ljudfilerna. Det har verkligen imponerat på mig och gjort mitt jobb mycket enklare.

8. Fathom (Bäst för sälj- och kundtjänstteam som behöver mötesanteckningar kopplade till CRM)

via Fathom

Fathom är en AI-driven mötesassistent. För sälj- och kundsupportteam spelar den in och transkriberar dina samtal i Zoom, Microsoft Teams och Google Meet, och fångar viktiga insikter utan manuell anteckning.

Efter samtalet genererar Fathom AI automatiskt skräddarsydda sammanfattningar med fokus på viktiga punkter, invändningar och nästa steg. Du kan välja mallar för säljsamtal, kundkontakter eller introduktionssessioner för att dela tydliga, rollspecifika anteckningar med ditt team eller dina kunder.

Behöver du markera ett ögonblick? Klipp ut det. Med Fathom kan du skapa och skicka korta videoklipp direkt i Slack. Med inbyggda integrationer med Salesforce, HubSpot och Slack synkroniserar Fathom sammanfattningar och uppföljningar direkt till ditt CRM-system.

Fathoms bästa funktioner

Lagra alla ditt teams kundsamtal på en sökbar plats

Få omedelbara, dagliga eller veckovisa aviseringar när specifika termer eller ämnen kommer upp i möten.

Använd AI-assistenten för att ställa frågor om tidigare samtal, hämta sammanfattningar eller skapa uppföljningar.

Förstå begränsningarna

Fathom integreras med populära CRM-system som Salesforce och HubSpot, samt verktyg som Google Docs, Asana och Slack, men saknar stöd för andra vanliga plattformar som Trello, Monday.com och Zoho.

Fathom-prissättning

Gratis för alltid

Premium: 19 $ per användare/månad

Team Edition: 29 $ per användare/månad

Företag: Anpassad

Fathom-betyg och recensioner

G2: 5/5 (över 5000 recensioner)

Capterra: 5/5 (750+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Fathom?

En recension på Capterra säger:

Jag älskar hur Fathom tar hand om allt, spelar in mina möten, transkriberar dem och skickar mig en sammanfattning av mötet med åtgärdspunkter via e-post. Det sparar mig så mycket tid eftersom jag inte behöver ta anteckningar eller oroa mig för att missa något viktigt.

Jag älskar hur Fathom tar hand om allt, spelar in mina möten, transkriberar dem och skickar mig en sammanfattning av mötet med åtgärdspunkter via e-post. Det sparar mig så mycket tid eftersom jag inte behöver ta anteckningar eller oroa mig för att missa något viktigt.

9. Fireflies (Bäst för sökbara mötesanteckningar och spårning av teamkonversationer)

via Fireflies

Fireflies. ai, ett AI-drivet anteckningsverktyg för möten, spelar in och transkriberar möten automatiskt. Med Topic Trackers kan du följa specifika teman som "prissättning" eller "kundernas problem" och se hur ofta de dyker upp i dina samtal.

Verbit erbjuder däremot inte medieklip eller interaktiva ljudverktyg.

Med Fireflies. ai kan du också extrahera korta, delbara ljudklipp från viktiga ögonblick för att snabbt sammanfatta eller dela med dina kollegor. Och när du vill överföra dessa insikter till andra verktyg kan du med Fireflies enkelt bädda in transkriptioner eller ljudfiler i plattformar som Notion eller Salesforce.

Fireflies bästa funktioner

Svara direkt på specifika delar av ett möte eller en kommentar och gör uppföljningar lättare att spåra.

Lägg till snabba reaktioner på anteckningar eller kommentarer för att bekräfta uppdateringar eller markera viktiga ögonblick utan att störa flödet.

Kontrollera synligheten genom att organisera möten i kanaler som antingen är öppna för hela teamet eller begränsade till utvalda medlemmar.

Fireflies begränsningar

Jämfört med webbplattformen saknar mobilappen Fireflies.ai vissa funktioner, såsom anpassat ordförråd och detaljerad mötesanalys. Denna skillnad kan vara ett hinder för användare som är beroende av mobila enheter för att komma åt mötesanteckningar och transkriptioner när de är på resande fot.

Fireflies prissättning

Gratis för alltid

Pro: 18 dollar per plats/månad

Företag: 29 $ per plats/månad

Enterprise: 39 $ per plats/månad

Fireflies betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (10+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Fireflies?

En recension på Capterra säger:

Fireflies mjukvarulösning användes på min tidigare arbetsplats för att spela in möten och gjorde det möjligt för mig att lyssna på dem igen för att göra mötesanteckningar. Ljudinspelningen är riktigt bra och med den betalda versionen kan du få mötesutskrifter som är ganska exakta.

Fireflies mjukvarulösning användes på min tidigare arbetsplats för att spela in möten och gjorde det möjligt för mig att lyssna på dem igen för att göra mötesanteckningar. Ljudinspelningen är riktigt bra och med den betalda versionen kan du få mötesutskrifter som är ganska exakta.

10. Temi (Bäst för snabb, prisvärd och enkel transkription för privatpersoner)

via Temi

Temis transkriptionstjänst låter dig skicka in ljud- och videofiler i alla vanliga filformat för maximal flexibilitet. När filerna har konverterats till text kan du redigera transkriptionen med tidsstämplar och talaretiketter, spåra konversationer och enkelt göra nödvändiga korrigeringar.

Efteråt kan du ladda ner din transkription i flera format, inklusive MS Word, PDF, SRT och VTT, för att integrera den i dokument, presentationer eller videotext.

Temi bästa funktioner

Ladda upp filer genom att dra och släppa eller klistra in URL:er från plattformar som Dropbox och Vimeo för snabba transkriptionstjänster.

Redigera transkriptioner med ett enkelt dubbelklick och grundläggande kortkommandon, med enkla alternativ för nedladdning och delning.

Markerade fyllnadsord som "um" och "uh" kan snabbt tas bort med ett enda tryck.

Temi-begränsningar

Temi tillåter inte användare att lägga till egna termer eller namn i ordboken, vilket kan påverka noggrannheten för branschspecifikt eller tekniskt innehåll.

Temi-priser

Gratis provperiod

Betalning: 0,25 dollar per ljudminut

Temi-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Temi?

En recension på G2 säger:

Texten är lätt att redigera och korrigera, vilket gör det möjligt att dela en polerad transkription.

Texten är lätt att redigera och korrigera, vilket gör det möjligt att dela en polerad transkription.

Gå bortom transkribering – prova ClickUp för verklig arbetsflödesintegration

Verbit och dess alternativ erbjuder pålitliga transkriberings- och textningstjänster. Du får exakta transkriptioner, flerspråkigt stöd och verktyg för att hantera allt från föreläsningar till juridiska möten.

Men vad händer om du behöver mer än bara en transkription? Vad händer om du vill ha mötesanteckningar som automatiskt omvandlas till uppgifter, sammanfattningar som lyfter fram åtgärdspunkter och samarbetsverktyg som omvandlar konversationer till handling?

Det är där ClickUp sticker ut. Med det kan dina möten, klipp och röstanteckningar spelas in, transkriberas och sammanfattas direkt. ClickUp Brain hjälper dig att ta fram beslut, åtgärdspunkter och deadlines – utan att behöva läsa hela transkriptet. Och med ClickUp Docs kan du omvandla insikter till planer, tilldela uppgifter och samarbeta med ditt team i realtid.

Behöver du mer än bara transkriptioner? Registrera dig gratis på ClickUp.