De 13 bästa alternativen till ElevenLabs för realistisk text-till-tal

Har du någonsin försökt skapa röstpålägg som låter mänskliga, men ändå fått ett robotliknande monotont resultat?

ElevenLabs har höjt ribban med sin verklighetstrogna text-till-tal-teknik (TTS), men det är inte det enda alternativet. Rätt röst kan avgöra om ditt budskap når fram eller inte, oavsett om du producerar poddar, utbildningsvideor eller dynamiska annonser.

I det här blogginlägget utforskar vi de bästa alternativen till ElevenLabs för realistiskt, uttrycksfullt och naturligt tal. 🔊

Varför välja ett alternativ till ElevenLabs?

ElevenLabs är en stark aktör inom TTS-området, men det passar inte alla kreatörer eller företag. Här är varför det kan vara vettigt att utforska ett alternativ till Elevenlabs:

Begränsad teckengenerering: Begränsat till 5 000 tecken per förfrågan för betalda abonnemang och 2 500 för gratisabonnemanget.

Strikt månatligt kreditsystem: Användningen regleras av månatliga kreditgränser, och om gränserna överskrids måste extra krediter köpas.

Begränsningar för projektstorlek: Projekten är begränsade till 200 kapitel, där varje kapitel får innehålla 400 stycken och varje stycke upp till 5 000 tecken.

Dyra avancerade funktioner: Projekt med flera talare, högkvalitativt ljud (192 kbps) och röstkloning på proffsnivå är endast tillgängliga i högre prisnivåer.

Begränsat språkstöd: Viktiga funktioner som ElevenReader Publishing stöder endast engelska.

Höga experimentkostnader: Krediter används vid varje försök, inklusive redigeringar, omförsök och testgenereringar.

Inga rättigheter till träning av AI-modeller: Resultaten kan inte återanvändas för träning, finjustering eller utveckling av andra AI-verktyg.

De bästa ElevenLabs-alternativen i korthet

Här är en tabell som jämför alla ElevanLabs-alternativ. 📊

De bästa ElevenLabs-alternativen att använda

Dessa 13 alternativ till ElevenLabs erbjuder specialiserade funktioner, såsom röstkloningsteknik för skriptning, transkribering och hantering av ljudarbetsflöden.

Låt oss sätta igång! 💪

1. ClickUp (bäst för inbyggda transkriptionsfunktioner och åtgärdsbara anteckningar)

AI i ClickUp kan omedelbart fånga upp och transkribera dina röstanteckningar i chattar och uppgifter, vilket gör dem sökbara.

ClickUp är världens första konvergerade AI-arbetsyta som kombinerar projektledning, dokument och teamkommunikation i en och samma plattform, accelererad av nästa generations AI-automatisering och sökfunktioner.

AI-drivna arbetsflöden för tal till text är tillgängliga över hela plattformen, vilket hjälper dig att arbeta i samma takt som dina tankar.

ClickUp Brain: Ambient AI som kopplar dina konversationer till arbetsflöden

Plattformens kärna är ClickUp Brain, en AI-assistent som är inbyggd i varje lager av din arbetsyta, från ClickUp Docs till Tasks till Meetings.

Detta kontextuella AI-verktyg förändrar sättet du fångar upp, transkriberar och agerar på konversationer i din arbetsmiljö. Med funktioner som AI-driven rösttranskription kan du spela in möten eller röstklipp direkt i ClickUp, och Brain genererar automatiskt exakta transkriptioner – du behöver inte längre leta efter anteckningar eller missa viktiga detaljer.

Men det slutar inte där: ClickUp Brain skannar intelligent dessa transkriptioner och chattar för att identifiera åtgärdspunkter och omvandlar dem omedelbart till uppgifter eller påminnelser med rik kontext, allt utan att du behöver lämna ditt arbetsflöde. Oavsett om du använder desktop-appens Talk to Text för handsfree-diktering eller utnyttjar AI Notetaker för att sammanfatta möten och extrahera nästa steg, säkerställer ClickUp Brain att varje konversation är sökbar, åtgärdbar och sömlöst kopplad till dina projekt. Det innebär att du kan be Brain att hitta åtgärdspunkter från förra veckans samtal, transkribera eller sammanfatta en röstanteckning eller till och med skapa uppgifter från chattrådar – vilket gör hela din arbetsyta smartare, mer organiserad och verkligen samarbetsinriktad.

Skapa teamrapporter, följ framsteg och få insikter direkt med ClickUp Brain

Gör dina möten mer produktiva med ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker ansluter automatiskt till dina Zoom-, Google Meet- eller Microsoft Teams-möten, transkriberar konversationen i realtid och identifierar viktiga åtgärdspunkter.

Efter mötet genererar AI-verktyget för anteckningar en omfattande sammanfattning och bifogar den direkt till relevanta ClickUp-uppgifter eller projekt i ditt arbetsområde. Detta säkerställer att viktiga beslut och ansvarsområden dokumenteras tydligt och är lättillgängliga.

Du har till exempel en ny kund som du ska ta emot för ett voiceover-projekt eller ett innehållssamarbete. Du kan använda AI för mötesanteckningar; den ansluter sig till ditt samtal, registrerar kundens krav, deadlines och kreativa preferenser och skapar sedan automatiskt uppgifter som tilldelas din manusförfattare, ljudredigerare eller utvecklare.

ClickUp Docs

Vill du skapa kreativa briefs, manus eller tekniska specifikationer? Vänd dig till ClickUp Docs.

Skriv utkast till blogginlägg, manus eller utvecklingsdokumentation med realtidsredigering i ClickUp Docs

Med dess inbyggda AI-funktioner kan du omedelbart sammanfatta långa feedbacktrådar, extrahera åtgärdspunkter och föreslå nästa steg, vilket är perfekt för att hantera godkännanden av manus, utvecklingsanteckningar eller interna granskningar mellan team.

När teammedlemmarna utarbetar en ny företagspolicy kan de till exempel samarbeta och dela anteckningar. Be bara ClickUp Brain att tillhandahålla en sammanfattning för snabb granskning i naturligt språk, så får du en inom några sekunder. Det bästa av allt? Alla dina anteckningar, transkriptioner, mallar för uppgiftslistor och att göra-listor kopplas automatiskt till uppgifter, milstolpar och tidslinjer.

ClickUps bästa funktioner

Spela in och dela feedback: Spela in skärminspelningar med voiceovers för att granska redigeringar, förklara designändringar eller guida ditt team genom nya funktioner med hjälp av Spela in skärminspelningar med voiceovers för att granska redigeringar, förklara designändringar eller guida ditt team genom nya funktioner med hjälp av ClickUp Clips

Organisera dina arbetsflöden: Skapa pipelines som är anpassade efter din process, till exempel manusgranskning, ljudleverans eller felspårning med Skapa pipelines som är anpassade efter din process, till exempel manusgranskning, ljudleverans eller felspårning med ClickUp Custom Task Statuses

Visualisera dina idéer: Använd Använd ClickUp Whiteboards för att planera manus, skissa på videoinnehåll eller kartlägga utvecklingssprintar i ett fritt visuellt utrymme som är skapat för brainstorming.

Samla allt på ett ställe: Anslut verktyg som Figma, Google Drive eller GitHub så att dina tillgångar, anteckningar och kod alltid är inom räckhåll med Anslut verktyg som Figma, Google Drive eller GitHub så att dina tillgångar, anteckningar och kod alltid är inom räckhåll med ClickUp Integrations.

Begränsningar för ClickUp

Brant inlärningskurva på grund av dess omfattande funktioner och anpassningsalternativ

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Denna G2-recension säger verkligen allt:

ClickUp Brain sparar verkligen tid. Den inbyggda AI:n kan nu sammanfatta långa trådar, utkast till dokument och till och med transkribera röstklipp direkt i en uppgift, vilket gör att mitt team kan minska kontextväxlingar och använda färre tilläggsverktyg. […] Vi kör agila sprintar, publicerar dokument och hanterar OKR utan att behöva växla mellan olika appar. Inbyggda integrationer (Slack, Drive, GitHub) är snabba att koppla in.

⭐️ Bonus: Brain MAX är din AI-drivna desktop-kompanjon som är byggd för röststyrda arbetsflöden. Dess avancerade talk-to-text-funktioner låter dig tala om dina idéer, uppgifter eller instruktioner och få dem omedelbart transkriberade, organiserade och utförda. Oavsett om du antecknar mötesanteckningar, uppdaterar projektplaner eller skickar snabba meddelanden, gör Brain MAX det enkelt att hantera ditt arbete utan att använda händerna. Denna smidiga röststyrda upplevelse effektiviserar dina dagliga rutiner, minskar manuellt arbete och håller dig fokuserad på det som är viktigast, vilket gör produktiviteten snabbare och mer naturlig än någonsin.

2. Murf. ai (Bäst för att producera AI-röstpålägg i studiokvalitet)

Murf. ai är ett AI-verktyg för röstgenerering som är perfekt för innehåll som kräver emotionell djup, såsom ljudböcker, e-learning eller reklamkampanjer. AI-transkriptionsverktyget ger dig full kontroll över röststil, tonhöjd, hastighet och uttal, allt via ett intuitivt studiogränssnitt eller API-åtkomst.

Delade arbetsytor, uttalsbibliotek och röstförinställningar hjälper dig att säkerställa att resultatet blir konsekvent mellan olika projekt, team och språk. Dessutom innebär den etiska röstsourcing och det omfattande biblioteket att du inte behöver välja mellan samma fem generiska alternativ; du får röster som låter mänskliga och passar din globala publiks sammanhang.

Murf. ai bästa funktioner

Direkt röstleverans med Say It My Way för att replikera din röstton, tempo och rytm, och styra AI-rösten rad för rad.

Skapa röstvarianter med Variability och skapa omedelbart flera ton- och tempoval för samma rad utan manuella omtagningar.

Markera viktiga ord med betoning på ordnivå för att lägga tonvikt på specifika ord för dramatisk berättarröst eller tydligare instruktioner.

Redigera ljud via skript med funktionen röstredigering, inklusive transkribering och omskrivning av inspelade voiceovers direkt som text innan de omedelbart renderas om.

Murf. ai-begränsningar

Lägre prisnivåer genererar inte naturligt klingande röster.

Anpassade uttalsjusteringar är inte alltid effektiva eller användarvänliga.

Murf. ai-prissättning

Gratis

Skapare: 29 $/månad per användare

Tillväxt: 99 $/månad per användare

Företag: 299 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Murf. ai betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 300 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Murf. ai?

Ett kort utdrag från en riktig användare:

Murf studio är lätt att använda. Vi är en tandläkarmottagning och använder det för närvarande för att förvandla vår tråkiga väntemusik till en marknadsföringspitch med musik för att informera våra patienter om våra tjänster... Ibland lät rösten lite onaturlig... Men jag är inte säker på om det är värt att uppgradera. Jag önskar att jag kunde testa det lite för att se om de uppgraderade funktionerna var värda investeringen för mig.

📮 ClickUp Insight: Resultaten från vår undersökning om mötes effektivitet visar att 42 % av teamen använder inspelade klipp (21 %) eller projektledningsverktyg (21 %) för asynkront arbete. Dessa verktyg kräver dock ofta ytterligare resurser, inklusive separata prenumerationer, inloggningar och inlärningskurvor. Som den ultimata appen för arbete underlättar ClickUp asynkron kommunikation. Få tillgång till videoklipp, röstmeddelanden, projektarbetsflöden, samarbetsdokument och en inbyggd AI-anteckningsfunktion – allt inom ett enda arbetsområde. Varför hantera flera prenumerationer och spridd information när en enda lösning kan effektivisera hela ditt arbetsflöde? 💫 Verkliga resultat: Team som använder ClickUps möteshanteringsfunktioner rapporterar en minskning med hela 50 % av onödiga konversationer och möten!

3. PlayHT (Bäst för att skapa flerspråkigt innehåll)

via PlayHT

Har du fastnat på grund av begränsad röstflexibilitet eller produktionsflaskhalsar? PlayHT hjälper dig. PlayHT gör mer än bara konverterar text till tal, det anpassar också rösterna efter dina önskemål. Istället för att hålla fast vid robotliknande uppläsningar eller rigida förinställningar får du röster som "Mikael", "Deedee" och "Atlas", var och en skapad med en övertygande mänsklig personlighet för specifika tonfall och användningsområden.

Vill du finjustera leveransen för en e-lärningsmodul med många akronymer? Eller kanske lägga till en röstkommentar till en video? Det kan du göra. Dess Dialog-modell ger flyt och konversationsnyanser, perfekt för podcaster och AI-assistenter. Samtidigt håller 3. 0 Mini-modellen sakerna lätta och responsiva för realtidsapplikationer som live-spel eller interaktiva agenter.

PlayHT:s bästa funktioner

Justera känslor, tempo, tonhöjd, tonfall, betoning och infoga till och med avsiktliga pauser med Speech Styles och Inflections .

Använd förhandsgranskning på stycknivå för att justera leveransen innan du genererar det slutliga ljudet.

Definiera hur varumärkesnamn, tekniska termer eller akronymer ska uttalas och återanvänd dem utan problem.

Växla mellan talare med hjälp av Multi-Voice-redigeraren för att skapa dialogrika manus med flera olika AI-röster i samma fil.

Begränsningar för PlayHT

Begränsad variation och autenticitet i vissa accenter, till exempel klagar användare på att australiska röster låter amerikanska eller brittiska.

Klumpigt och inkonsekvent användargränssnitt, särskilt vid övergångar mellan redigerare

Priser för PlayHT

Anpassad prissättning

PlayHT-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 80 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🧠 Kul fakta: Resan mot AI-genererade röstpålägg började med mekaniska apparater som Thomas Edisons fonograf 1877, som kunde spela in och återge ljud men saknade förmågan att syntetisera verkligt mänskligt tal.

4. Amazon Polly (bäst för högkvalitativ talsyntes)

via Amazon Polly

Amazon Polly är en molnbaserad TTS-tjänst som erbjuds av Amazon Web Services (AWS). Även om den inte är avsedd för teateruppläsningar eller hyperuttrycksfulla karaktärer, fungerar den bra där skalbarhet, flerspråkigt stöd och hastighet är oumbärliga.

Utvecklare kan använda Speech Synthesis Markup Language (SSML) för att finjustera talutmatningen och anpassa aspekter som uttal, volym, tonhöjd och talhastighet för att uppnå önskad effekt. Dessutom, för dem som bygger röstaktiverade appar eller medieupplevelser, erbjuder Pollys neurala talmodeller med låg latens precis tillräckligt med realism för att hålla lyssnarna engagerade.

Amazon Pollys bästa funktioner

Omvandla PDF-filer, artiklar och webbsidor till talströmmar med neural TTS.

Använd taltecken och anpassade uttallexikon för att få namn, jargong eller akronymer helt rätt.

Använd Amazon Polly API för att aktivera röstfunktioner i appar, webbplatser eller kundinriktade system på begäran.

Producera tusentals ljudversioner av föränderligt innehåll utan att anställa eller spela in på nytt.

Begränsningar för Amazon Polly

Kräver teknisk förståelse för att använda SSML effektivt för avancerade röstkloningsfunktioner och anpassning av tal.

Användare har rapporterat problem med att korrekt fånga upp naturliga taljud eller känna igen vissa regionala röster.

Priser för Amazon Polly

Gratis

Anpassad prissättning

Verktygsbetyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 60 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Amazon Polly?

En användare delade denna G2-recension:

Jag gillar verkligen hur Amazon Polly får datorer att prata som människor. Det låter så naturligt, och man kan välja mellan olika röster. Det är perfekt för att göra voiceovers till videor eller få dina appar att prata. Superenkelt att använda! Jag gillar inte att Amazon Polly har användningsavgifter, vilket innebär att man måste betala för antalet tecken som läses upp. Det kan bli dyrt om man använder det mycket.

5. Google TTS (bäst för att generera flerspråkigt ljudinnehåll)

via Google TTS

Google Cloud Text-to-Speech är en molnbaserad tjänst som omvandlar skriven text till naturligt klingande mänskligt tal med hjälp av Googles avancerade teknik för maskininlärning.

Med över 380 röster och mer än 50 språkvarianter erbjuder verktyget robust stöd, från global innehållsskalning till hyperlokaliserad ljudbranding. Dessutom ger dess strömning med låg latens från Chirp 3 och WaveNets forskningsbaserade realism ett polerat resultat.

Google TTS bästa funktioner

Välj WaveNet -röster för att generera högkvalitativt tal med realistisk intonation och rytm, drivet av DeepMinds avancerade modeller.

Använd Neural2 -röster för att producera mer naturligt och uttrycksfullt tal med nästa generations neurala nätverksteknik.

Använd Chirp 3 (HD)-röster för att skapa spontana, konversationsliknande ljud med människoliknande osammanhängande tal och nyanserad intonation.

Använd SSML-stöd för att formatera datum, siffror, pauser och betona viktiga fraser.

Begränsningar för Google TTS

Varje API-förfrågan är begränsad till maximalt 5 000 byte textinmatning, vilket innebär att längre texter delas upp i flera förfrågningar.

Det är inte optimerat för realtidsströmningsscenarier.

Priser för Google TTS

Gratis

Anpassad prissättning

Google TTS-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

👋🏾 Lär dig hur du använder AI för bättre produktivitet. Titta på den här handledningen!

6. Microsoft Azure (bäst för att köra röstbaserade applikationer)

via Microsoft Azure

Microsoft Azure AI Speech erbjuder en fullständig talplattform som låter dig transkribera, syntetisera, analysera och till och med skapa anpassade neurala röster. Det bästa av allt? Allt finns i Microsofts pålitliga moln, vilket ger dig verktyg i företagsklass utan att kompromissa med skala eller kontroll.

Med Speech Studio kan du skapa din egen röst från grunden eller förbättra ljudupplevelsen med hjälp av inbyggda högkvalitativa modeller. HD-röster förbättrar detta ytterligare genom att justera talet i realtid så att det matchar känslan i den inmatade texten, vilket garanterar ett mer uttrycksfullt och kontextmedvetet resultat.

Microsoft Azure bästa funktioner

Lägg till naturtrogen talsyntes genom att utnyttja förkonfigurerade neurala röster med hög kvalitet (48 kHz) för mer realistiska resultat.

Utnyttja dess API för batchsyntes för att generera långa ljudfiler som ljudböcker eller utbildningsmaterial asynkront.

Generera visemedata för att animera avatarer eller digitala människor med exakt läppsynkronisering på amerikansk engelska.

Begränsningar för Microsoft Azure

Implementering av TTS API kräver kunskaper om molntjänster och API:er.

Att skapa en anpassad neural röst kräver betydande investeringar, inklusive godkännande från Microsoft och omfattande träningstid.

Priser för Microsoft Azure

Gratis

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Microsoft Azure

G2: 4,4/5 (över 2000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 900 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Microsoft Azure?

Här är vad en recension på Capterra har att säga:

Det jag gillar mest med Microsoft Azure är att det erbjuder databaser som SQL och att DevOps-funktionerna är fantastiska och hjälper mycket när man bygger webbplatser och appar... Det jag gillar minst är att tjänsterna ibland är långsamma och att det ibland uppstår avbrott som leder till driftstopp.

🔍 Visste du att? På 1950-talet skapade Bell Labs Audrey, ett system som kunde känna igen siffrorna noll till nio. Årtionden senare utvecklades taltekniken med Hidden Markov Model, som drev 90-talets verktyg som Dragon Dictate, som äntligen förstod mer än bara siffror.

7. Speechify (Bäst för att omvandla vilken text som helst till ljud på språng)

via Speechify

Speechify är en AI-driven TTS-plattform som omvandlar skriftligt innehåll till naturligt ljud. Den finns som mobilapp, datorprogram och webbläsartillägg och riktar sig till en bred användarbas, inklusive studenter, yrkesverksamma och personer med lässvårigheter som dyslexi.

Från att skanna fysiskt innehåll med din telefon och omvandla det till ljud direkt, till att dubbla flerspråkigt innehåll för global räckvidd, är plattformen fullspäckad med funktioner som eliminerar produktionsflaskhalsar.

Speechifys bästa funktioner

Använd dess optiska teckenigenkänning (OCR) för att skanna fysiska dokument eller bilder och få dem upplästa.

Använd det som ett Chrome-tillägg för att läsa webbsidor, e-postmeddelanden och dokument direkt i din webbläsare.

Utnyttja funktionen Voice Cloning för att replikera din egen röst med bara 20 sekunders ljud.

Läs upp till 4,5 gånger snabbare med AI-driven uppspelning för att förhandsgranska manus, dokument eller långa texter när du är på språng.

Speechify-begränsningar

Tjänsten kan uppleva fördröjningsproblem i realtidsströmningsapplikationer.

Systemet har svårt att förmedla nyanserade känslor eller kontextuella subtiliteter.

Priser för Speechify

Gratis

Anpassad prissättning

Speechify-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Speechify?

Enligt en G2-recensent:

Jag använde Speechify för första gången i ett av mina projekt och gillade det direkt. Det bästa är att API:et är väldigt enkelt att använda och att resultatet blev väldigt tydligt och klart. Det sparade mycket tid för mig och gav mig rätt resultat... Det finns en begränsning när det gäller hur mycket text som kan översättas samtidigt i gratisversionen. Om de erbjuder en premiumversion för testning skulle det verkligen hjälpa till att validera verktyget.

🧠 Rolig fakta: Speechify grundades av Cliff Weitzman, som ursprungligen skapade det för att hjälpa sig själv med sin dyslexi. Nu är målet att göra läsning snabbare och mer tillgängligt för alla.

8. Descript (Bäst för att skapa och redigera poddar och handledningar)

via Descript

Om det tar upp din tid eller, ännu värre, din budget att skapa polerade voiceovers, videor eller poddar, erbjuder Descript en smart lösning.

Det är en AI-driven plattform för ljud- och videoredigering som underlättar din redigeringsprocess och låter dig redigera mediefiler genom textbaserade transkriptioner. Verktyget är utformat för innehållsskapare, podcasters, lärare och marknadsförare och låter dig eliminera vanliga verbala tics i dina inspelningar med bara några klick, vilket förbättrar ditt innehåll.

Descripts bästa funktioner

Använd Overdub för att generera realistiska röstkloner för felkorrigering, berättarröst eller helt syntetiska voiceovers.

Klipp ut, kopiera, klistra in eller återskapa tal från text med hjälp av Script Editor och använd AI för att simulera direkt ögonkontakt, även när du läser manus.

Använd Regenerate för att ersätta snubblande eller saknade repliker med sömlös AI-genererad röst.

Begränsningar för Descript

Hantering av videopodcasts med flera talare eller långa inspelningar leder till fördröjningar, osynkroniserat ljud eller appkrascher.

Grundläggande redigering är enkelt, men mer komplexa verktyg och funktioner saknar tydlighet eller introduktionsstöd.

Descript-priser

Gratis

Hobbyist: 24 $/månad per användare

Skapare: 35 $/månad per användare

Företag: 35 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Descript

G2: 4,6/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 170 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Descript?

Här är vad en G2-recensent hade att säga:

Jag gillar AI-rösten för text-till-tal. Den är superenkel att använda och det är fantastiskt att kunna göra ändringar i manus direkt istället för att anlita en röstskådespelare. Det är också jättebra att kunna spela in skärmdemos i miljön... Jag gillar inte vissa av redigeringsfunktionerna. Att frysa bilder och zooma in och ut är lite krångligt jämfört med traditionella videoredigeringsprogram som Premiere Pro.

9. Resemble AI (bäst för att generera syntetiska röstappar i realtid)

via Resemble AI

Resemble AI erbjuder en serie verktyg för text-till-tal (TTS), tal-till-tal (STS) och röstkonvertering i realtid, som passar många tillämpningar såsom innehållsskapande processer, virtuella assistenter och interaktiva medier.

Behöver du röster som utvecklas med dina karaktärer, ditt innehåll eller ditt varumärke? Med verktyget kan du skapa anpassade röstegenskaper på några sekunder med hjälp av en textbeskrivning. Du kan ytterligare skala och integrera naturtrogna röstfunktioner via Python-paketet eller API för att skapa realtidsagenter och interaktiva rösterfarenheter.

Resemble AI:s bästa funktioner

Använd Voice Design för att skapa unika röster från enkla textbeskrivningar utan att behöva ljudprover eller teknisk expertis.

Använd Original Detection för att skydda varumärkets integritet med realtidsdetektering av manipulering av ljud, bild och video.

Lokalisera tal på över 142 språk och regionala dialekter med korrekt intonation och kulturella nyanser.

Liknar AI-begränsningar

Användarna måste manuellt justera uttalet med hjälp av skjutreglage, vilket kan vara tidskrävande.

De genererade rösterna kan låta robotliknande eller läskiga, särskilt när man försöker imitera riktiga accenter.

Resemble AI-prissättning

Betala efter användning

Skapare: 19 $/månad per användare

Professionell: 99 $/månad per användare

Företag: 699 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Liknar AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

10. WellSaid Labs (Bäst för att producera högkvalitativ ljudberättelse för utbildning)

via WellSaid Labs

WellSaid Labs förenklar AI-dubbningsprocesser för team som värdesätter snabbhet, konsekvens och kontroll. Det som utmärker sig? Det är byggt för samarbete och skalbarhet. Du kan tilldela projekt, skapa delade fonetiska bibliotek och testa flera röstalternativ i kampanjer eller produktflöden.

Plattformens slutna AI-modell säkerställer att dina data, varumärkes-IP och kreativa arbete aldrig lämnar ditt ekosystem. Dessutom kan du intuitivt justera tonhöjd, tempo och volym med verbala signaler, vilket möjliggör precis kontroll av röstutmatningen utan komplexa markup-språk.

WellSaid Labs bästa funktioner

Samarbeta mellan team i realtid med ett delat arbetsutrymme som är utformat för röstprojekt med stora volymer.

Sök röster med precision med hjälp av filter som dialekt, personlighet eller produktionsstil för att hitta den perfekta matchningen.

Gör omedelbara ändringar i ljudet med AI Director utan att behöva starta om hela arbetsflödet.

Integrera röstskapande i din stack via ett API med låg latens som renderar MP3-strömmar på millisekunder.

WellSaid Labs begränsningar

Funktioner som cue-systemet (för närvarande i betaversion) kan ta lite tid att bemästra för icke-tekniska användare.

Fokus ligger främst på engelska röster, vilket begränsar användbarheten för globala innehållsskapare.

WellSaid Labs prissättning

Gratis

Kreativt: 55 $/månad per användare

Företag: 160 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

WellSaid Labs betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om WellSaid Labs?

Så här lyder en recension på G2:

Mångfalden av personligheter/röster var mycket hjälpsam, liksom möjligheten att dela upp det efter mening eller stycke. Teamet jag arbetade med var mycket specifika om hur de ville att deras organisations namn skulle uttalas, och jag kunde se till att det uttalades korrekt... Även om rösterna oftast uttalade orden korrekt, fanns det vissa uttalsproblem som gjorde att jag fick försöka om och om igen för att stava uttalet.

11. Lovo AI (Bäst för att skapa reklamklara voiceovers och varumärkesspecifikt ljud)

via Lovo AI

Lovo AI är en avancerad AI-röstgenerator som omvandlar skriven text till naturligt klingande tal. Dess flaggskeppsverktyg, Genny, kombinerar AI-genererade röster med en inbyggd videoredigerare, så att du kan producera högkvalitativt voiceover-innehåll och synkroniserad video på ett och samma ställe.

Betrakta Genny som en studio. Från manusskrivning till undertexter till AI-genererade bilder – det är fullspäckat med verktyg som gör din kreativa process smidigare. Oavsett om du animerar en förklarande video, skapar e-lärandeinnehåll eller testar röstalternativ för en spelprototyp, erbjuder verktyget en integrerad plattform med över 500 AI-röster på flera språk (över 100).

Lovo AI:s bästa funktioner

Fyll voiceovers med emotionella nyanser, såsom spänning eller sorg, för att förbättra berättandet och publikens engagemang.

Använd den integrerade Genny för att redigera både ljud- och videoinnehåll.

Skriv manus för voiceover på några sekunder med Genny’s AI Writer, som är utvecklad för att kickstarta den kreativa processen.

Begränsningar för Lovo AI

Även om det genererar människoliknande röster, märker vissa användare en viss robotliknande kvalitet, särskilt för tränade öron.

Användare kan inte helt justera pauser, avbrott och intonationer inom samma manus, vilket begränsar precisionen.

Priser för Lovo AI

Grundläggande: 10 USD/månad per användare

Pro: 48 $/månad per användare

Pro +: 149 $/månad per användare

Lovo AI-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 170 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 50 recensioner)

💡 Proffstips: Se till att du sätter din egen prägel på din röststil. Dokumentera dessa i en röststilguide som du kan återanvända i olika projekt. Håll en konsekvent stil i: Röstpersonlighet (välj en vanlig röstskådespelarmodell)

Ton (vänlig, professionell, sarkastisk)

Tempo (långsamt för tutorials, snabbt för TikToks)

12. Listnr (Bäst för att generera TTS-ljud och vara värd för poddsändningar)

via Listnr

Listnr träder in där traditionella voiceovers inte räcker till, särskilt när tid, konsistens och språklig variation blir hinder. Det erbjuder ett snabbt och skalbart sätt att skapa naturligt klingande voiceovers på över 142 språk.

Med över 1000 ultrarealistiska röster hjälper det dig att skala innehåll över format som Reels, YouTube-videor, podcaster, spel och ljudböcker, utan att kompromissa med ton eller tydlighet. En viktig skillnad från ElevenLabs? Listnr låter dig vara värd för och publicera podcaster, bädda in ljudspelare direkt på din webbplats och till och med konvertera hela bloggar till talade avsnitt.

Listnr bästa funktioner

Värd för hela poddsändningar och konvertera skriftligt innehåll till poddavsnitt med hjälp av inbyggda poddverktyg.

Använd den anpassningsbara funktionen för inbäddad ljudspelare för att lägga till voiceovers till din webbplats, LMS eller marknadsföringsmaterial.

Använd Emotion Fine-Tuning för att justera tonfall och uttryck för mer engagerande berättande eller voiceovers.

Listnr-begränsningar

Ingen inbyggd felrapportering via API för feluttalade eller ovanliga ord.

Inkonsekvent kvalitet i vissa accenter, särskilt för specifika språk

Listnr-prissättning

Anpassad prissättning

Listnr-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Listnr?

En G2-recension sammanfattar det så här:

…Det jag gillar med Listnr är grundaren. Han utvecklas ständigt, förbättrar funktionerna och ber om direkt feedback för att förbättra produkten. Det är enkelt att installera och använda, och sparar mycket tid när man skapar ljudbaserat innehåll från befintliga inlägg…Det är bara lite långsamt ibland, med lite fördröjning, men det förbättras också, så i takt med att tekniken utvecklas kommer förhoppningsvis hastigheten också att förbättras. Bristen på distribution är något som måste prioriteras, liksom schemaläggningen av poddsändningar.

13. Synthesia (Bäst för att skapa AI-avatarledda videor med voiceovers)

via Synthesia

Synthesia omvandlar skriven text till videor av professionell kvalitet med naturtrogna avatarer och naturligt klingande röstpålägg. Det skapades ursprungligen 2017 som ett forskningsdrivet alternativ till traditionell videoproduktion och används av över 50 000 team för att producera intern utbildning, säljstöd, produktförklaringar och lokaliserat videoinnehåll.

Verktyget kombinerar avancerad text-till-tal-teknik (TTS) med anpassningsbara digitala presentatörer och gör det möjligt för användare att skapa engagerande innehåll med kameror, mikrofoner eller skådespelare. Detta gör det till en idealisk lösning för företag, lärare, marknadsförare och innehållsskapare som vill producera högkvalitativa videor på ett effektivt sätt.

Synthesias bästa funktioner

Skapa videor med över 230 realistiska avatarer som kan förmedla ditt budskap på ett mänskligt sätt.

Bädda in videor i ditt LMS, CMS, CRM eller dina författarverktyg utan att exportera dem.

Förbättra videor med miljontals royaltyfria bilder, videor, ikoner, GIF-filer och ljudspår som finns tillgängliga på plattformen.

Synthesias begränsningar

Anpassningsmöjligheterna för karaktärer, tal och uttal är begränsade.

Avatarer känns ofta robotliknande och saknar naturliga gester som att vända sig, använda rekvisita eller skriva på tangentbord.

Priser för Synthesia

Gratis

Startpaket: 29 $/månad per användare

Skapare: 89 $/månad per användare

Synthesia-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 270 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Synthesia?

Här är vad en recension på Capterra sa:

Med Synthesia kan jag skapa professionella videor av hög kvalitet på en bråkdel av den tid det tidigare tog mig, även om jag är en erfaren användare av andra verktyg för videoproduktion, såsom Adobe Premiere Pro... Ibland har jag svårt att ställa in rätt tempo för voice-overn, dvs. när avataren talar måste jag lägga till en hel del pauser etc. i manuset, även när jag medvetet väljer en röst som talar långsamt och tydligt. Ibland har jag också problem med textredigering. Till exempel kan jag ofta inte markera den text jag vill redigera direkt och måste klicka/försöka 2-3-4 gånger innan jag kan ändra teckenstorlek eller själva teckensnittet. Jag vet inte varför detta händer.

🧠 Kul fakta: 1936 introducerade Bell Labs Voder, den första elektroniska talsyntesen. Den kunde inte "tala" på egen hand, utan behövde en utbildad operatör som använde tangenter och pedaler för att producera tal-liknande ljud.

Från voiceovers till arbetsflöden med ClickUp

Att hitta rätt text-till-tal-verktyg beror på hur väl det passar in i ditt övergripande arbetsflöde.

Även om dessa alternativ till ElevenLabs som vi har täckt erbjuder perfekt röstkvalitet och anpassningsmöjligheter, stannar de flesta vid röstgenerering.

ClickUp, appen som har allt för arbetet, går ett steg längre. ClickUp AI Notetaker omvandlar möten till strukturerade transkriptioner som du omedelbart kan omvandla till TTS-klart material. Med ClickUp Brain och ClickUp Brain MAX kan du generera röstklart innehåll och till och med automatisera uppdateringar. Och med ClickUp Docs kan du samarbeta, organisera och slutföra manus med ditt team.

Så varför vänta? Registrera dig gratis på ClickUp idag! ✅