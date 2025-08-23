De 10 bästa för smartare uppgiftshantering 2025

Är din kalender överfull medan din att göra-lista samlar damm? Missade deadlines, förbisedda uppgifter och kaoset med att jonglera allt är verkligt. Men tänk om du hade ett smartare sätt att hantera din tid?

Använd AI-schemaläggningsassistenter. Verktyg som Trevor AI kan hjälpa dig att blockera tid, omplanera försenade uppgifter och till och med ge personliga förslag för att hålla dig på rätt spår.

Om du behöver mer support, enklare datahantering eller flexibel prissättning finns det dock många smartare alternativ att utforska.

I denna lista har vi sammanställt de 10 bästa AI-verktygen för tidshantering för att hjälpa dig att hitta den perfekta personliga uppgiftshanteraren så att du kan återta kontrollen och beta av din att göra-lista! ⏰

Vad ska du leta efter i Trevor AI-alternativ?

Trevor AI erbjuder grundläggande AI-schemaläggning genom att dra uppgifter till en kalender, men användarna söker ofta mer robusta funktioner. När du utvärderar alternativa verktyg för självschemaläggning bör du ta hänsyn till dessa viktiga funktioner för effektiv AI-assisterad uppgifts- och tidshantering:

Integration med befintliga verktyg: Hitta AI-schemaläggningsappar som kan integreras med alla dina kalenderappar och uppgiftshanteringsappar.

Avancerad uppgiftsuppföljning: Välj verktyg som går utöver grundläggande schemaläggnings- och uppgiftsplaneringsprocesser (t.ex. obegränsade schemaläggningsinställningar).

Användarvänligt gränssnitt: Testa verktygen för att se hur lätta de är att använda i en mindre rigid miljö.

Anpassningsbara påminnelser: Använd anpassade påminnelser för att undvika schemakonflikter och hantera möten.

🎥 Även det smartaste AI-verktyget kan inte hjälpa om din kalender är rörig. Denna 5-minutersvideo delar med sig av åtta praktiska kalendertips – från automatisk schemaläggning till smartare påminnelser – som hjälper dig att hålla ordning på dina dagar och undvika stress.

👀 Visste du att? Endast 18 % av alla människor har ett ordentligt system för tidshantering, medan 25 % hanterar sina uppgifter utifrån vad som verkar viktigast.

De bästa Trevor AI-alternativen i korthet

Här är en snabb översikt över de 10 bästa AI-drivna verktygen för schemaläggning och tidshantering, med fokus på deras viktigaste funktioner, bästa användningsområden och priser, för att hjälpa dig att hitta det perfekta verktyget för att hantera dina uppgifter och optimera din kalender.

Verktyg Viktiga funktioner Bäst för Priser ClickUp – AI-driven uppgiftshantering – Anpassade vyer – Uppgiftsautomatisering – Kalenderintegration – Prestationsinsikter Team som behöver en omfattande plattform för projekt- och uppgiftshantering, inklusive AI-schemaläggning. Gratis för alltid; anpassningsbar för företag. Reclaim. ai – Kalenderoptimering – Smart mötesplanering – Integration med Google Kalender – Automatiska justeringar av uppgifter Google Kalender-användare som behöver automatiserade schemaläggningsjusteringar och möteskoordinering Gratis för alltid; Starter: 10 $/månad per plats; Business: 15 $/månad per plats Motion – AI-driven uppgiftsschemaläggning – Kanban/projektledning – Stöd för flera kalendrar – Anpassade arbetsytor Projektledare och team som behöver både uppgiftsschemaläggning och projektledning i en och samma plattform. Pro AI: 49 $/månad per användare; Business AI: 69 $/månad per användare SkedPal – Intelligent tidsblockering – Anpassningsbar schemaläggning – Funktion för uppgiftstriage – Prioritering av uppgifter Användare som behöver anpassningsbar schemaläggning och smarta kalenderfunktioner Från 14,95 $/månad per användare Amie – Minimalistiskt gränssnitt – NLP-uppgiftsinmatning – Pomodoro-timer – Konvertering av e-post till uppgifter Användare som söker ett estetiskt och minimalistiskt verktyg för uppgiftshantering Pro: 25 $/månad per användare; Business: 50 $/månad per användare BeforeSunset AI – Daglig uppgiftsplanering – Humörspårning – Produktivitetsanalys – AI-uppgiftsförslag Användare som behöver daglig planeringshjälp och produktivitetsuppföljning med AI-stöd Pro: 18 $/månad per användare; Team Pro: 20 $/månad per medlem Timely – Automatiskt genererade tidrapporter – Kapacitetsplanering – Minnesspårare – Resursallokering Frilansare eller företag som behöver automatisk generering av tidrapporter och resurshantering Starter: 11 $/månad per användare; Premium: 20 $/månad per användare; Unlimited: 28 $/månad per användare Arcush – Visuellt tidslinjegränssnitt – Prioritering av uppgifter – Inbox Zero-funktion – Färgkodning av uppgifter iPhone-användare som behöver ett enkelt, visuellt verktyg för att hantera uppgifter och prioritera arbetet Gratis för alltid; Pro: 1,99 $/månad per användare Allmän uppgift – Integration med Google Kalender – Dra och släpp-funktion för uppgifter – Fokusläge – Integration med GitHub Google Kalender-användare som behöver enkel uppgiftshantering och grundläggande integrationer Gratis Planimo – Personliga tidsinsikter – Uppgiftsuppdelning – Automatisk fördelning av uppgifter – Rutinfokuserad planering iPhone-användare som behöver personlig rutinhantering och uppgiftsuppdelning för ökad produktivitet Första 3 månaderna: 9,99 $; Därefter: 9,99 $/månad för ett konto; 15,99 $/månad för upp till sex konton

De 10 bästa alternativen till Trevor AI

Om det är ditt jobb att äta en groda, är det bäst att göra det direkt på morgonen. Och om det är ditt jobb att äta två grodor, är det bäst att äta den största först.

Mark Twains citat är en fantastisk läxa om att prioritera uppgifter – börja med den viktigaste.

Låt oss utforska 10 AI-drivna schemaläggningsverktyg som är utformade för att hjälpa dig att prioritera som ett proffs.

1. ClickUp (bäst för omfattande uppgiftshantering och AI-driven schemaläggning)

Prova ClickUp Calendar gratis! Smartare AI-drivna kalendrar är framtidens sätt att arbeta

ClickUp, appen som innehåller allt du behöver för arbetet, kombinerar uppgiftshantering, projektledning, kunskapsdelning och AI-driven chatt på ett och samma ställe.

📮 ClickUp Insight: 64 % av de anställda arbetar ibland eller ofta utanför sina schemalagda timmar, och 24 % loggar extra timmar de flesta dagar! Det är inte flexibilitet – det är oändligt arbete. 😵‍💫 ClickUp Tasks hjälper dig att dela upp stora mål i mindre, hanterbara steg så att du alltid vet vad du ska ta itu med härnäst utan att bli överväldigad. Be bara ClickUps AI att skapa deluppgifter, lägga till checklistor och kartlägga beroenden för att hålla ordning och kontroll. Samtidigt effektiviserar ClickUp Automations rutinarbetet genom att hantera uppdateringar, uppdrag och påminnelser – så att du kan lägga mindre tid på tidskrävande arbete och mer tid på det som är viktigt. 🚀💫 Verkliga resultat: Pigment förbättrade teamkommunikationens effektivitet med 20 % med ClickUp – vilket gjorde att teamen blev mer sammankopplade och samordnade.

🧠 Effektivisera arbetsflöden med ClickUp Brain

Dra nytta av ClickUp Brain i ClickUp Docs för att skapa processdokument.

ClickUp Brain är din arbetsplats AI-sökmotor och innehållsmotor. Hitta information direkt, skapa sammanfattningar, utkast till innehåll och få svar var som helst i ClickUp – bara genom att fråga.

Beskriv arbetsflöden på klarspråk för snabb automatisering

Ställ frågor och få omedelbara svar från din arbetsplats.

Skapa sammanfattningar, utkast och uppdateringar med AI-prompter.

Transkribera möten och extrahera åtgärdspunkter automatiskt

ClickUp AI Agents (bäst för automatisering och arbetsflödeshantering utan manuell inblandning)

AI-agenter: Problemlösning

ClickUp AI Agents är proaktiva digitala assistenter som automatiserar ditt rutinarbete. De ger inte bara förslag – de agerar, hanterar uppgifter, schemaläggning och arbetsflöden åt dig. Bilden ovan visar hur ClickUp AI Agents förvandlar vardagliga supporttrådar till automatiserade självbetjäningshelpdeskar, löser vanliga HR-/IT-problem snabbare och låter ditt team fokusera på mer värdefulla arbetsuppgifter.

Automatisera repetitiva uppgifter och uppdateringar

Planera och omplanera arbetet proaktivt

Övervaka din arbetsplats och utför åtgärder automatiskt

Ställ in kodfria automatiseringar genom att beskriva vad du behöver.

Utnyttja AI Fields för att få tillgång till realtidsinformation om uppgifter

Använd AI-fält för att automatiskt sammanfatta uppgiftsdetaljer, generera uppdateringar om framsteg, översätta innehåll eller skapa praktiska nästa steg – direkt i din uppgiftsvy. Du kan till och med skapa anpassade AI-fält som är skräddarsydda för ditt arbetsflöde, oavsett om det gäller att utarbeta uppdateringar till kunder, skriva om beskrivningar eller sammanfatta viktiga punkter på ett ögonblick.

Skapa AI-sammanfattningar för dina uppgifter

🧠 Möt ClickUp Brain Max: ditt kraftfulla AI-schemaläggningsverktyg ClickUp Brain Max går utöver grundläggande AI – använd talk-to-text för att omedelbart omvandla din röst till uppgifter, få smarta schemaläggningsförslag och automatisera rutinplanering. Det hjälper dig att hantera möten, deadlines och prioriteringar – helt handsfree och på ett och samma ställe.

⚙️ Automatisera det tidskrävande arbetet med ClickUp Automations

ClickUp Automations låter dig effektivisera rutinmässigt arbete så att du kan fokusera på det som verkligen betyder något. Med över 100 fördefinierade automatiseringsmallar – och en AI-driven Automation Builder – kan du ställa in triggers och åtgärder på några sekunder. Tilldela uppgifter, uppdatera status, skicka aviseringar och flytta uppgifter mellan olika steg automatiskt.

Du kan till och med skapa automatiseringar på vanlig engelska, så bygger ClickUp dem åt dig. Oavsett om du hanterar repetitiva arbetsöverlämningar eller håller intressenterna informerade, hjälper automatisering till att eliminera manuella steg och minska risken för missade bollar.

👀 Visste du att? Med ClickUp AI kan du länka konversationer från ClickUp Chat direkt till uppgifter, så att varje åtgärd har fullständig kontext, även om du missade mötet.

📅 ClickUp Calendar: Din kalender, helt uppkopplad

Schemalägg och delta i möten direkt från ClickUp med hjälp av ClickUp Calendar.

ClickUp Calendar samlar dina uppgifter, möten och teamets prioriteringar på ett och samma ställe.

Du kan planera hela veckan, spåra deadlines och hantera arbetet i realtid – utan att behöva hoppa mellan olika verktyg.

Du kan:

Dra uppgifter mellan dagar för att omedelbart uppdatera start- och slutdatum.

Synkronisera med Google, Outlook och Apple Kalender för fullständig översikt. Växla mellan dag-, vecko-, månads- eller agendavyer beroende på hur du vill arbeta.

Blockera tid baserat på AI-föreslagna tidsluckor som hämtas från dina uppgiftsuppskattningar och tillgänglighet.

Upptäck luckor, överlappningar och flaskhalsar i teamkalendrarna med ett enda ögonkast.

Skapa, redigera eller omplanera uppgifter direkt från kalendern – utan extra steg.

🧠 ClickUp-tips: Använd AI för att hitta den bästa tiden för koncentrerat arbete eller samarbete, särskilt när din kalender redan är fullbokad.

Allt är utformat för att hålla dig i flödet – från planering och prioritering till genomförande.

Integrera dina Outlook-, Apple- och Google Kalender-data med ClickUp Kalender för att samla alla uppgifter på ett ställe. Planera hela veckan och slipp oroa dig för missade deadlines!

✅ Använd ClickUp-uppgifter för att planera, prioritera och organisera ditt arbetsflöde.

Se alla dina uppgifter och status i en vy

ClickUp Tasks ger dig ett kraftfullt ramverk för att hantera allt från enkla uppgifter till komplexa, flerfasiga projekt. Med flexibla vyer och kraftfulla anpassningsmöjligheter stöder det allt från personlig produktivitet till genomförande på teamnivå.

Du kan:

Använd anpassningsbara statusar för att återspegla ditt verkliga arbetsflöde (inte bara "Att göra" och "Gjort").

Ställ in fem prioritetsnivåer och färgkod dem för bättre översikt.

Skapa checklistor, deluppgifter och beroenden för att bryta ner komplexa arbetsuppgifter.

Lägg till anpassade fält för att spåra budgetar, länkar, tidsuppskattningar eller tilldelade ägare.

Övervaka tids- och resursallokering genom Box View eller Workload View.

Samla allt med dokument, whiteboards och mallar.

ClickUp går längre än planering och uppgiftsuppföljning. Med inbyggda dokument, whiteboards och färdiga mallar kan du:

Skriv anteckningar och idéer direkt i ClickUp Docs

Brainstorma visuellt med ClickUp Whiteboards med hjälp av klisterlappar, ritningar och samarbete i realtid.

Sätt fart på ditt arbetsflöde med ClickUp-mallen för uppgiftshantering.

Få en gratis mall Använd ClickUp-mallen för uppgiftshantering för tydlig och visuell översikt över uppgifterna.

Vill du ha ett visuellt, plug-and-play-system? ClickUp Task Management Template är perfekt för att snabbt sätta upp arbetsflöden. Det organiserar uppgifter i tre kategorier – Idéer, Åtgärder och Backlog – och låter dig hantera dem med drag-and-drop-funktionalitet med hjälp av list-, tavla-, kalender- och boxvyer.

Oavsett om du är en ensam planerare eller leder ett team på distans hjälper ClickUp dig att skapa ett arbetsflöde som fungerar på samma sätt som din hjärna.

ClickUps bästa funktioner

Beskriv de uppgifter du vill automatisera i ClickUp Brain och låt AI Builder ställa in arbetsflödet med nödvändiga triggers och åtgärder.

Välj optimala tidsluckor för uppgiftsschemaläggning baserat på ClickUp AI:s automatiska förslag.

Skapa uppgiftsrelationer och beroenden i ClickUp för att få insikt i hur uppgifterna påverkar varandra.

Skapa uppgiftsspecifika sammanfattningar för att lyfta fram flaskhalsar och beskriva konkreta åtgärder med ClickUp Brain.

Transkribera samtalet efter ett möte, identifiera viktig information och omvandla den till uppgifter.

Begränsningar för ClickUp

Funktionerna kan kännas överväldigande i början, särskilt för nya användare som navigerar i ClickUps allt-i-ett-arbetsyta.

Större datamängder kan ibland orsaka fördröjningar, särskilt i komplexa eller hårt belastade arbetsytor.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad verkliga användare säger om ClickUp:

Heath Hayden, koordinator för professionell utveckling vid Tacoma Community College, säger:

Jag har kunnat samarbeta med andra medlemmar i mitt team genom att använda kalenderfunktionen för att visa uppställningen och planera för ett stort evenemang. Vi kunde alla dra och släppa evenemang i kalendern utifrån ledningsgruppens behov. Det är otroligt enkelt att använda för alla teammedlemmar.

Jag har kunnat samarbeta med andra medlemmar i mitt team genom att använda kalenderfunktionen för att visa uppställningen och planera för ett stort evenemang. Vi kunde alla dra och släppa evenemang i kalendern utifrån ledningsgruppens behov. Det är otroligt enkelt att använda för alla teammedlemmar.

📖 Läs också: Gratis mallar för innehållskalender för sociala medier i Excel och Sheets

2. Reclaim. ai (Bäst för kalenderoptimering och schemaläggningsjusteringar)

Tänk dig en onlinekalender som tar hänsyn till dina vanor samtidigt som den hanterar dina arbetsuppgifter och personliga uppgifter! Reclaim.ai använder sin intelligenta schemaläggningsassistent för att hitta den bästa tiden för dina uppgifter, vanor och möten i din Google Kalender.

Detta verktyg hanterar alla dina evenemang samtidigt som det bibehåller flexibiliteten för oväntade förändringar. Funktionen Smart Meetings hittar optimala mötestider i deltagarnas scheman och justerar dem efter deras tidszoner och tillgänglighet.

Reclaim. ai bästa funktioner

Justera din kalender automatiskt för att minska risken för överbokningar.

Lägg till upp till tre olika tidslängder i en enda möteslänk och låt deltagarna själva bestämma hur länge de vill att mötet ska pågå.

Planera vanor med flexibla inställningar som idealiska dagar och tidsintervall.

Reclaim. ai-begränsningar

Hantera selektiva projekt- och uppgiftshanteringsuppgifter

Fungerar endast med Google Kalender (Outlook-integrationen står för närvarande på väntelista).

Stöder inte betalningsinsamling via länkar för mötesplanering.

Reclaim. ai-prissättning

Lite: Gratis för alltid

Startpaket: 10 USD/månad per plats

Företag: 15 USD/månad per plats

Reclaim. ai betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 100 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Reclaim.ai?

A G2-recensionen lyder:

Jag älskar dess integrationsfunktion med Asana. När jag skapar uppgifter, antingen från e-post eller Slack, kan jag schemalägga tiden i Reclaim. ai.

Jag älskar dess integrationsfunktion med Asana. När jag skapar uppgifter, antingen från e-post eller Slack, kan jag schemalägga tiden i Reclaim. ai.

📖 Läs också: De bästa alternativen till Reclaim AI för projektplanering

3. Motion (Bäst för uppgiftsschemaläggning och projektledning)

via Motion

Motion kombinerar projektledningsfunktioner med en AI-schemaläggningsmotor. Planera dina dagar utifrån dina uppgifter, möten och personliga händelser samtidigt som du håller koll på deadlines och din kapacitet.

Du kan också be Siri att lägga till en uppgift i din Motion-kalender när du är på språng. Och när det är dags att organisera helheten stöder Motion flera arbetsytor, anpassade statusar och mallar – så att din schemaläggning och projektkonfiguration förblir synkroniserade.

Motion bästa funktioner

Visualisera dina projekt från start till mål med Kanban-vyn.

Dela upp dina uppgifter i olika delar för att ange flexibla och fasta deadlines.

Anslut till iCloud, Outlook och Google Kalender

Schemalägg möten och bjud in gäster till evenemanget med hjälp av funktionen Bokning .

Rörelsebegränsningar

Kalendervyn kan kännas begränsad för att organisera uppgifter.

Du kan inte dela dina uppgifter utanför det interna teamet.

Vissa användare rapporterar oväntade prioriteringsförändringar.

Rörlig prissättning

Gratis provperiod tillgänglig

AI Workplace: 29 $/månad, betalas årligen

AI Employee Light: 148 $/månad

AI Employee Standard: 446 $/månad

AI Employee Plus: 894 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Rörelsebetyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 50 recensioner)

Vad verkliga användare säger om Motion:

Även om det ännu inte finns några recensioner på G2, finns här en recension från G2:

Jag älskar AI-tidsfyllningarna. Om jag behöver avboka ett möte eller har lite ledig tid fyller det min tid med projekt/uppgifter som behöver göras. Det är relativt enkelt att implementera i ditt team och få alla att ansluta sig och koppla ihop sina kalendrar. Vi använder det dagligen och när vi kontaktade supporten för att få hjälp med ett problem med att byta från teamplanen till individuell hanterade de det utan problem eller krångel. Rekommenderas.

Jag älskar AI-tidsfyllningarna. Om jag behöver avboka ett möte eller har lite ledig tid fyller det min tid med projekt/uppgifter som behöver göras. Det är relativt enkelt att implementera i ditt team och få alla att ansluta sig och koppla ihop sina kalendrar. Vi använder det dagligen och när vi kontaktade supporten för att få hjälp med ett problem med att byta från teamplanen till individuell hanterade de det utan problem eller krångel. Rekommenderas.

💡 Proffstips: Om din uppgiftsprioritet ändras i Motion, dra och släpp inte uppgifterna manuellt i kalendern, eftersom den då låses. Ändra istället prioriteterna manuellt genom att klicka på uppgifterna och ändra attributen.

4. SkedPal (Bäst för adaptiv uppgiftsschemaläggning och smart kalenderfunktion)

via SkedPal

Letar du efter en smart kalenderapp som förvandlar dina oändliga anteckningar till tydliga och koncisa uppgiftslistor? Skedpal optimerar din schemaläggning för flera veckor med sin Intelligenta Tidsblockeringsfunktion, som tar hänsyn till dina uppgifter, prioriteringar och åtaganden. Den är utformad för användare som vill ha en mycket anpassningsbar schemaläggning.

Du kan använda funktionen Triage för att ställa in prioriteringar, ange deadlines och tilldela beräknade tidsåtgångar. Uppgiftshanteringsverktyget schemalägger sedan realistiska deadlines i kalendern.

SkedPals bästa funktioner

Visa dina uppgifter i en tavelvy och använd dra-och-släpp-funktionen för att flytta dem.

Skapa oändliga kapslade listor för att dela upp stora uppgifter i hanterbara deluppgifter.

Lägg till bilder, ikoner eller filer (mindre än 100 MB) till dina uppgiftsanteckningar för att göra dem mer omfattande.

SkedPals begränsningar

Ta dig tid att anpassa arbetsflödena

Kräver manuell insats för att sortera uppgifter i en enda lista

Att göra inställningen av återkommande uppgifter ointuitiv

Skapar en brant inlärningskurva med komplexa algoritmer och inställningar

Priser för SkedPal

Kärnfunktion: 14,95 $/månad per användare

Pro: 21,95 $/månad per användare

SkedPal-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,6/5 (över 170 recensioner)

Vad verkliga användare säger om SkedPal:

Enligt en recension på Reddit

Wow, jag vill tacka dig för rekommendationen om SkedPal. Jag har provat Motion, Reclaim, Asana och några andra verktyg, men SkedPal är det första som verkligen övertygat mig. Det är en stor inlärningskurva, men resultaten är mycket givande. Det här är ett verktyg för avancerade användare!

Wow, jag vill tacka dig för rekommendationen om SkedPal. Jag har provat Motion, Reclaim, Asana och några andra verktyg, men SkedPal är det första som verkligen övertygat mig. Det är en stor inlärningskurva, men resultaten är mycket givande. Det här är ett verktyg för avancerade användare!

🧠 Rolig fakta: Under en 8-timmars arbetsdag tillbringar en genomsnittlig arbetstagare 4 timmar och 12 minuter med att arbeta aktivt. 39 % av arbetstagarna tar extra toalettpauser för att fördriva tiden, medan 47 % och 45 % surfar på internet och kollar sociala medier.

5. Amie (Bäst för estetiska uppgifter och kalenderhantering)

via Amie

Amie erbjuder ett gränssnitt som kombinerar dina uppgifter, kalendrar och e-postmeddelanden (skrivskyddade) i en minimalistisk vy. Du kan ange dina uppgifter på vanlig engelska, till exempel "hämta tvätten kl. 16:00 nästa onsdag", och se hur Amie omvandlar det till en uppgift i din kalender med hjälp av naturlig språkbehandling (NLP).

AI Chat är en relativt ny funktion. Det är ett uppgraderat NLP-system som är utvecklat för att bättre förstå dina intentioner.

Om du till exempel skriver in Amie's AI Chat, "Bygg ett skoställ på söndag", kommer din kalender automatiskt att blockera flera timmar, eftersom den vet att denna uppgift kommer att ta flera timmar att slutföra.

Amies bästa funktioner

Starta Pomodoro-timers i menyraden och få ett ljudmeddelande när tiden är slut.

Omvandla dina e-postmeddelanden till olika uppgifter eller att göra-listor

Skapa en delbar länk till dina tillgängliga tidsluckor

Amies begränsningar

Brist på verktyg för teamhantering och inbyggda anteckningsfunktioner

Begränsa kalenderns anpassningsmöjligheter genom att inte tillåta att veckan börjar på lördag.

Förhindra att användare svarar på e-postmeddelanden inom applikationen

Amie-priser

Pro: 25 $/månad per användare

Företag: 50 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Amie-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Amie?

Här är vad en användare hade att säga på Reddit:

Jag gillar verkligen Aime. Det är snyggt och uppfyller mina behov. Notion & kalender & att göra. Det interaktiva gränssnittet på iOS är också mycket nyskapande, men det är verkligen synd att det inte finns någon Android-version och att de inte har en webbsida anpassad för mobila webbläsare. Du kan bara använda datorläget för att logga in, vilket innebär att Android-användare helt utestängs.

Jag gillar verkligen Aime. Det är snyggt och uppfyller mina behov. Notion & kalender & att göra. Det interaktiva gränssnittet på iOS är också mycket nyskapande, men det är verkligen synd att det inte finns någon Android-version och att de inte har en webbsida anpassad för mobila webbläsare. Du kan bara använda datorläget för att logga in, vilket innebär att Android-användare helt utestängs.

🧠 Rolig fakta: 7,5 till 8 timmars sömn per natt kan göra dig 20 gånger mer produktiv.

6. BeforeSunset AI (Bäst för daglig planering och tidrapportering)

via BeforeSunset AI

Istället för att klaga till en vän om hur mycket arbete du har, skriv till BeforeSunset AI. Lämna över allt som rör följande uppgifter och se hur verktygets AI-assistent analyserar informationen, omvandlar den till genomförbara uppgifter och föreslår optimala tidsintervall för slutförande. Det är din dagliga planeringsassistent.

Innan du lär dig hur man skapar ett veckoschema kommer verktyget att ställa in det åt dig genom att dela upp informationen.

Det inkluderar på ett unikt sätt humörspårning tillsammans med tidsspårning och produktivitetsanalys. Du kan till exempel uppdatera ”mår fantastiskt” när det automatiskt flyttar dina ofullbordade uppgifter från dagen till morgondagens plan.

BeforeSunset AI:s bästa funktioner

Ställ in en timer eller använd Focus Mode för att eliminera distraktioner medan du arbetar.

Planera in hälsosamma pauser med alternativet Starta paus .

Spara dina viktiga uppgifter med hjälp av funktionen Bokmärke .

Studera din produktivitet med analyser av planerad tid kontra faktisk tid för att få arbetet gjort.

Begränsningar med BeforeSunset AI

Ingen inbyggd handledning som hjälper användarna att förstå verktyget.

Begränsade anpassningsalternativ i fokusläget

Främst utformad för daglig planering, inte för långsiktig projektschemaläggning.

Priser för BeforeSunset AI

Pro: 18 $/månad per användare

Team Pro: 20 $/månad per användare

BeforeSunset AI-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 30 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad verkliga användare säger om BeforeSunset AI:

A G2-recensionen lyder:

Jag gillar konceptets enkelhet. Det är inte överbelastat med onödiga funktioner, utan rakt på sak och tillräckligt flexibelt för att du ska kunna hitta ditt eget sätt att maximera produktiviteten.

Jag gillar konceptets enkelhet. Det är inte överbelastat med onödiga funktioner, utan rakt på sak och tillräckligt flexibelt för att du ska kunna hitta ditt eget sätt att maximera produktiviteten.

7. Timely (bäst för att skapa automatiska tidrapporter)

via Timely

Vill du ta på dig några extra projekt för att finansiera din nästa resa, men kan inte hitta någon ledig tid? Använd Timely! Funktionen Capacity Planning hjälper dig att förstå och optimera resursfördelningen mellan projekt och uppgifter med en tydlig översikt över din nästa lediga timme.

Memory Tracker kommer ihåg vad du arbetar med under dagen, vilket gör det enkelt att dra och släppa uppgifterna till din tidrapport. Börja fakturera dina timmar med korrekta uppgifter!

Timelys bästa funktioner

Integrera verktyget med dina kalendrar, projektledningsverktyg och e-post för att synkronisera data och skapa kompletta tidrapporter.

Redigera eller ta bort tidsrapporter och lämna anteckningar för att förbättra tydligheten.

Välj anpassade färger för varje uppgiftsblock

Tidsbegränsningar

Mindre problem kan uppstå när du sparar ändringar.

Saknar en dra-och-släpp-funktion för att flytta framtida uppgifter till den aktuella veckan.

Tar inte hänsyn till olika tidszoner vid schemaläggningen.

Aktuell prissättning

Build: 26 $/månad per användare

Elevate: 37 $/månad per användare

Innovate: 43 $/månad per användare

Aktuella betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 200 recensioner)

Vad verkliga användare säger om Timely:

Enligt en G2-recension

Timely har hjälpt mig att återfå fakturerbar tid som jag annars skulle ha missat vid manuell inloggning. Det har också hjälpt mig att snabbt och dagligen registrera tiden, istället för att försöka lista ut vad som hänt flera dagar senare. Jag har också integrerat det via Zapier för att lägga till tiden i vårt faktureringssystem, vilket gör allt smidigt.

Timely har hjälpt mig att återfå fakturerbar tid som jag annars skulle ha missat när jag loggade manuellt. Det har också hjälpt mig att snabbt och dagligen registrera tiden, istället för att försöka lista ut vad som hände flera dagar senare. Jag har också integrerat det via Zapier för att lägga till tiden i vårt faktureringssystem, vilket gör allt smidigt.

8. Arcush (Bäst för automatisk sortering av att göra-listor)

via Arcush

Arcus h är en dagplaneringsapp som endast finns för iOS och som är utformad för att förenkla din dag. Den har ett rent, visuellt tidslinjegränssnitt som hjälper dig att organisera uppgifter och behålla fokus utan att bli överväldigad.

Dess utmärkande funktion, Inbox Zero, tar automatiskt bort oplanerade uppgifter från vyn så att du bara ser det som är viktigt just nu. Du kan också reservera specifika tidsluckor för fokuserat arbete och anpassa din schemaläggning visuellt med färgkodning.

Arcush bästa funktioner

Implementera olika färgkoder för att strukturera dina uppgifter.

Skapa återkommande uppgifter med varierande frekvens

Anpassa din tidslinjevy efter timme, dag eller vecka så att den passar din planeringsstil.

Arcushs begränsningar

Endast tillgängligt på iPhones med iOS 16 eller senare.

Stöder inte skapande av kalenderhändelser.

Saknar viktiga funktioner som deluppgifter och sökfunktion

Arcush-prissättning

Gratis för alltid

Pro Monthly: 3,99 $/månad

Pro Yearly: 9,99 $/år

Pro Lifetime: 29,99 $ engångskostnad

Arcush-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Arcush?

Även om det ännu inte finns några G2-recensioner, finns här en recension från Apple Store:

Jag provade alla appar för tidsblockering som inte hade orimliga integritetskränkningar, och Arcush hade det bästa gränssnittet av alla. Till exempel är det mycket effektivt att ange starttid och varaktighet för tidsblocken. Det ser snyggt ut och priset är också rimligt. Fortsätt med det goda arbetet!

Jag provade alla appar för tidsblockering som inte hade orimliga integritetskränkningar, och Arcush hade det bästa gränssnittet av alla. Till exempel är det mycket effektivt att ange starttid och varaktighet för tidsblocken. Det ser snyggt ut och priset är också rimligt. Fortsätt med det goda arbetet!

9. General Task (bäst för användare av Google Kalender)

via Allmän uppgift

Letar du efter en enkel, kostnadsfri uppgiftshanterare som enkelt hanterar deadlines och prioriteringar? Använd General Task. Få tillgång till funktioner som Focus Mode för att undvika att slösa tid och hålla koll på all information om dina olika kalenderhändelser.

Du kan också använda verktyget Quick Command för att navigera i gränssnittet på kortare tid – med tillräckligt med övning kommer du att lära dig hur det fungerar utan instruktioner.

Allmänna uppgifter – bästa funktioner

Synkronisera med GitHub för att spåra dina PR:er.

Skapa uppgifter direkt från Slack

Dra och släpp uppgifter i din kalender för schemaläggning och tidsblockering.

Allmänna begränsningar för uppgifter

Kan inte integreras med Apple- eller Outlook-kalendern.

Saknar viktiga funktioner som deluppgifter, återkommande uppgifter och taggar

Priser för allmänna uppgifter

Gratis

Allmänna uppgifter – betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad verkliga användare säger om General Task

Här är vad en recension på Product Hunt säger om General Task:

Jag använde den här appen i bara ungefär en vecka, men den var fantastisk så länge den varade. Den enda anledningen till att jag slutade använda den var att mitt team slutade använda Linear och gick över till Asana, som saknade integration.

Jag använde den här appen i bara ungefär en vecka, men den var fantastisk så länge den varade. Den enda anledningen till att jag slutade använda den var att mitt team slutade använda Linear och gick över till Asana, som saknade integration.

10. Planimo (bäst för iPhone-användare)

via Planimo

Planimo är perfekt för iPhone-användare som vill koppla samman personliga rutiner med professionell planering. Verktyget låter dig beskriva dina mål, preferenser och dagliga rutiner för att skapa en skräddarsydd plan.

Dess automatiska uppgiftsuppdelning skapar hanterbara steg baserade på dina definierade tidsblock, så att du vet exakt vad du ska göra varje ögonblick under dagen.

Planimos bästa funktioner

Dela upp stora milstolpar i steg om 45 minuter

Skapa obegränsat antal arbetsytor och fördela uppgifter automatiskt till var och en av dem.

Få personlig inblick i din tidshantering för att förbättra produktiviteten.

Planimos begränsningar

Endast tillgängligt på iOS-enheter.

Saknar centrala projektledningsfunktioner

Gratisversionen innehåller annonser, vilket kan störa användarupplevelsen.

Det är endast för personligt bruk (inga teamfunktioner).

Planimo-priser

Premium (1 konto): 9,99 $/månad Introduktion: De första 3 månaderna för 9,99 $, därefter 9,99 $/månad

Introduktion: De första 3 månaderna för 9,99 $, därefter 9,99 $/månad

Premium (upp till 6 konton): 15,99 $/månad Introduktion: De första 3 månaderna för 15,99 $, därefter 15,99 $/månad

Introduktion: De första 3 månaderna för 15,99 $, därefter 15,99 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Introduktion: De första 3 månaderna för 9,99 $, därefter 9,99 $/månad

Introduktion: De första 3 månaderna för 15,99 $, därefter 15,99 $/månad

Planimo-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

👀 Visste du att? 20 % av projektledarna skulle vilja slippa "dokumentation", som att skriva veckorapporter, lägesrapporter, PowerPoint-presentationer eller kundrelaterade dokument.

Använd ClickUp för att planera dina uppgifter och projekt

Effektiv uppgiftshantering handlar inte bara om att lista vad som behöver göras, utan också om att prioritera på ett intelligent sätt, planera realistiskt och anpassa sig smidigt när planerna ändras.

Det är vad en AI-schemaläggningsassistent lovar. Att använda tre separata AI-verktyg för att hantera ett arbetsflöde kan skapa mer kaos än klarhet. Istället kan ClickUp förenkla din planeringsprocess genom att kombinera flera kalenderkonton i ett enhetligt utrymme och erbjuda AI-funktioner för att hantera krav på uppgifts- och projektledning.

Oavsett om du behöver en teamplan eller ett personligt schemaläggningsverktyg kan ClickUp vara lösningen för dig!

👉 Registrera dig gratis på ClickUp och prova det idag.