Toggl Track vs. Timely: Vilket tidrapporteringsverktyg passar dig bäst?

Din arbetsdag är en virvelvind av uppgifter, och på något sätt försvinner tiden bara. Saken är den att de flesta människor faktiskt inte spårar sin tid.

Endast 18 % har ett ordentligt tidshanteringssystem, vilket får resten av oss att undra: ”Var tog min dag vägen?”

Det är precis därför som tidrapporteringsverktyg som Toggl Track och Timely finns. Det ena låter dig manuellt rapportera varje minut, medan det andra använder AI-driven automatisk tidrapportering för att göra grovjobbet åt dig. Men vilket är egentligen bäst för ditt arbetsflöde?

I den här guiden jämför vi Toggl och Timely och går igenom båda tidrapporteringsprogrammens viktigaste funktioner, priser samt för- och nackdelar för att hjälpa dig att avgöra vilket som passar dig bäst. Och glöm inte – vi har en bonusrekommendation (ledtråd: det är ClickUp) på gång!

Toggl Track vs. Timely i korthet

Funktion/Plan Toggl Track Timely Bonus: ClickUp Tidrapportering Manuell och timerbaserad spårning Automatisk tidrapportering med AI Manuell och timerbaserad spårning, automatiserad tidsblockering och integrationer med tidsspårningsappar Integrationer Över 100 integrationer (inklusive Asana och Slack) Ansluter till kommunikationsverktyg, kalendrar, projektverktyg och löneappar Över 1 000 integrationer (inklusive Slack, Google Drive, Zoom, GitHub och många fler) Användarhantering Gratis för upp till 5 användare, skalbara planer Flexibel teamhantering med behörigheter Flexibla användarroller, behörigheter och gäståtkomst Mobil åtkomst Mobilapp och webbläsartillägg Mobil- och datorappar med automatisk spårning Mobilapp, datorapp och webbläsartillägg Avancerade funktioner Tidrapportering och automatiserad schemaläggning är djupt integrerade med uppgiftshantering, dokument, mål, instrumentpaneler, tidsberäkningar och rapportering. AI-driven tidrapportering, tidrapporter och prognoser Tidrapportering och automatiserad schemaläggning som är djupt integrerad med uppgiftshantering, dokument, mål, instrumentpaneler, tidsuppskattningar och rapportering. Testversion tillgänglig Gratis plan tillgänglig, 30 dagars provperiod för premium 14 dagars gratis provperiod, inget gratisabonnemang Gratis plan tillgänglig Betalda planer från 7 dollar

Vad är Toggl Track?

via Toggl Track

Toggl Track är ett enkelt och kraftfullt program för tidrapportering som hjälper dig att hålla koll på hur mycket tid du lägger på uppgifter och projekt. Oavsett om du är frilansare som rapporterar fakturerbara timmar eller chef som håller koll på teamets produktivitet, så har Toggl Track allt du behöver. Det gör allt enkelt och tydligt, även om du bara försöker ta reda på var din tid tar vägen.

Det är enkelt att installera, slipper du krångliga kalkylblad och får en tydlig översikt över dina tidsrapporter utan krångel.

🧠 Kul fakta: Toggl utvecklades ursprungligen 2006 av ett litet mjukvaruföretag i Estland, bara som ett sätt att spåra sina egna arbetstimmar. Det visade sig vara ganska praktiskt, så de bestämde sig för att göra det tillgängligt för allmänheten. Nu är det ett av de mest populära verktygen för tidrapportering.

Toggl Track-funktioner

Jämfört med andra verktyg gör Toggl Track mer än bara startar och stoppar timers. Det hjälper dig att spåra, analysera och utnyttja din tid på bästa sätt med intelligenta funktioner som är utformade för att minska manuellt arbete.

Här är vad som gör det så speciellt:

Funktion nr 1: Automatiserad tidrapportering

via Toggl Track

Trött på att registrera din tid manuellt? Toggl Track kan automatiskt registrera de appar och webbplatser du använder, så att du inte behöver starta och stoppa timern hela tiden. Din aktivitet förblir helt privat på din enhet och registreras endast när du väljer att omvandla den till en tidsregistrering.

Det är ett enkelt sätt att undvika glömda timmar och få en tydlig, korrekt översikt över hur din tid används.

Funktion nr 2: Projektidsspårning med nyckelord

via Toggl Track

Manuell tidrapportering kan vara tråkigt. Med Toggl Track kan du ställa in nyckelord för dina projekt, så att du får en uppmaning att rapportera din tid varje gång du öppnar en app eller webbplats med det nyckelordet i titeln. Det är ett enkelt sätt att hålla koll på dina timmar utan att behöva komma ihåg att starta en timer varje gång.

Funktion nr 3: Smarta tidrapporter

via Toggl Track

Att registrera tid manuellt är kontraproduktivt, och Toggl Track löser detta problem. Verktyget genererar automatiskt detaljerade tidrapportsrapporter, vilket hjälper dig att se var din tid går och upptäcka produktivitetstrender. Du kan också exportera data när du behöver dela den med ditt team eller dina kunder.

Funktion nr 4: Enkel fakturering

via Toggl Track

Har du spårat dina fakturerbara timmar? Omvandla dem till korrekta fakturor med bara några klick – Toggl Tracks inbyggda faktureringsfunktion synkroniseras med dina tidsposter, vilket gör kundfaktureringen snabbare och stressfri.

Priser för Toggl Track

Gratis : Upp till 5 användare

Starter : 10 $/månad per användare

Premium : 20 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Vad är Timely?

via Timely

Timely går utöver grundläggande tidrapportering – det registrerar automatiskt dina arbetstimmar, spårar fakturerbara priser och erbjuder projektdashboards för att hålla allt organiserat. Med automatisk tidrapportering behöver du inte logga timmar eller starta timers manuellt.

Istället registrerar Timely ditt arbete i bakgrunden, vilket hjälper dig att hålla koll på projekten och få en tydlig bild av hur din tid används.

Det är särskilt praktiskt för små team, eftersom det säkerställer att alla är synkroniserade utan att behöva fundera på hur man sparar tid och inte tappar bort fakturerbara timmar eller projektets framsteg.

Timely-funktioner

Timely är inte bara en timer – det är ett intelligent verktyg för tidshantering som är utformat för att logga, organisera och analysera ditt arbete utan ansträngning. Här är vad som gör det så speciellt:

Funktion nr 1: Automatisk tidrapportering och minnesregistrering

via Timely

Med Timelys minnespårare kan du hoppa över timers och låta den registrera din arbetsaktivitet automatiskt. Den registrerar allt du gör – från appar till dokument – så att du får en exakt tidslogg.

Detta gör det enkelt att fakturera kunder med självförtroende utan att behöva oroa sig för glömda timmar eller missade uppgifter.

Funktion nr 2: Smartare projekt- och uppgiftshantering

via Timely

Timelys projektdashboard hjälper dig att hålla ordning på allt på ett ställe. Du kan planera din tid, hantera uppgifter och samarbeta med ditt team på ett mer effektivt sätt. Använd taggar för att kategorisera ditt arbete, vilket gör det enklare att spåra framsteg och hålla koll på olika projekt utan krångel.

Funktion nr 3: AI-drivna tidrapporter och fakturerbara priser

via Timely

Timely gör det enkelt att hantera tidrapporter genom att automatiskt generera dem baserat på ditt registrerade arbete. Detta minskar administrationstiden och säkerställer samtidigt korrekta register. Du kan också ställa in anpassade faktureringspriser för olika teammedlemmar eller projekt, vilket hjälper dig att spåra intäkter mer exakt och undvika underfakturering.

Funktion nr 4: Insikter om teamets produktivitet och prestanda

via Timely

Timelys kapacitetsuppföljning hjälper dig att se hur stor arbetsbelastning ditt team kan hantera, vilket gör det enklare att balansera uppgifter och undvika utbrändhet. Med individuella produktivitetsverktyg kan du stödja enskilda medarbetares prestationer, medan funktionen Planerad tid låter dig schemalägga arbete i förväg, så att projekt hålls på rätt spår och arbetsbelastningen blir hanterbar.

Priser för Timely

Starter : 11 $/månad per användare

Premium : 20 $/månad per användare

Obegränsat: 28 $/månad per användare

Toggl Track vs. Timely: Jämförelse av funktioner

Både Toggl Track och Timely är utmärkta program för tidrapportering, men de har olika tillvägagångssätt. Här är en detaljerad jämförelse mellan de två:

Funktion nr 1: Automatiserad vs. manuell tidrapportering

Toggl Track erbjuder flera sätt att spåra din tid – och till och med tidsblock – vilket gör det till ett flexibelt val för olika arbetsstilar. Du kan använda timerläget för att starta och stoppa timers på webben, i mobilappen eller i datorappen, eller förlita dig på tidslinjefunktionen, som automatiskt registrerar alla webbplatser eller appar du använder i mer än 10 sekunder.

Kalenderintegration gör att du kan importera händelser från Outlook eller Google Kalender för snabb tidsregistrering. Du kan manuellt lägga till eller redigera tidsposter, eller använda webbläsartillägget för att spåra tid direkt i webbaserade verktyg.

Å andra sidan har Timely en helt automatiserad approach genom sin Memory App, som registrerar din webb- och appaktivitet i bakgrunden. Istället för att starta och stoppa timers drar du helt enkelt och släpper "minnen" i en AI-genererad automatiserad tidrapport för att logga ditt arbete.

Även om denna metod minskar behovet av manuella inmatningar, erbjuder Timely inte någon timer i stil med ett stoppur eller direkta kalenderbaserade lösningar för tidrapportering som Toggl Track. Du kan dock fortfarande lägga till tid manuellt med hjälp av Planerad tid, Loggad tid eller Tidsstämplar när det behövs.

🏆 Vinnare: Timely. Toggl Track erbjuder en balans mellan timers och manuella inmatningar om du föredrar manuell kontroll. Men för hands-off-tidrapportering är Timelys tidrapporter och AI-drivna tidrapportering den klara vinnaren.

👀 Visste du att? AI kan hjälpa anställda att återfå 40 % av sin arbetstid genom att automatisera manuella uppgifter som datainmatning, kodning och dokumentformatering. AI-drivna verktyg spårar till och med tiden automatiskt, så att du spenderar mindre tid på att logga timmar och mer tid på att få saker gjorda.

Funktion nr 2: Team- och projektledning

Toggl Track fokuserar starkt på lönsamhetsinformation, medan Timely är utformat kring arbetsmönster och teamövergripande synlighet.

Med Toggl Tracks projektfunktion kan du filtrera tidsdata efter teammedlemmar, kunder eller faktureringsstatus och spåra fakturerbara timmar över tid med hjälp av ett trenddiagram – perfekt för dig som vill ha en tydlig överblick över intäktskällor.

Timelys projektdashboard, å andra sidan, betonar planerade timmar kontra loggade timmar, vilket gör det perfekt för team som hanterar arbetsbelastning snarare än ekonomi.

För teamhantering ger Timelys People Dashboard en översiktlig bild av registrerade timmar, uppgiftsfördelning och saknade tidsposter. Däremot erbjuder Toggl Tracks Organization Hub detaljerad information om medarbetarnas arbetsbelastning, fakturerbara priser och behörigheter i arbetsutrymmet.

🏆Vinnare: Toggl Track. Båda verktygen erbjuder uppgiftshantering som tillägg, men Toggl Track vinner när det gäller vinstdrivande projektuppföljning med sin enkla CSV-import och tydliga intäktsinsikter. Timely är stabilt för arbetsmönster och realtidsframsteg, men för att maximera lönsamheten är Toggl Track det smartare valet.

Funktion nr 3: Analys, rapportering och insikter

Både Timely och Toggl Track erbjuder detaljerade rapporter om projekt, fakturerbara timmar och teamets prestanda, vilket ger cheferna all information de behöver för att följa upp framstegen. Båda verktygen inkluderar kostnadsuppföljning, tidssammanfattningar, kompletta arbetsplatsrapporter och enkla exportalternativ till PDF, CSV och Excel.

Toggl Track ligger före andra appar när det gäller lönsamhetsinformation. Dess dedikerade Insights Hub bryter ner projektintäkter, arbetskraftskostnader och lönsamhetstrender med jämförelser i realtid. Vill du se vem som driver intäkterna och var tiden går? Toggl har svaret.

Timelys Live- och Snapshot-rapporter är praktiska för kunduppdateringar i realtid, men dess anpassningsalternativ är inte lika kraftfulla som Toggls. Toggls analyshub erbjuder anpassade widgets och interaktiva diagram som gör det möjligt för administratörer att skapa dashboards som är skräddarsydda för deras teams arbetsflöde.

🏆 Vinnare: Toggl Track. Om du vill ha automatiserade rapporter som inte bara spårar tid utan också hjälper dig att maximera vinsten, är Toggles detaljerade analyser och anpassningsbara rapporteringspaneler för tidrapportering ett genombrott.

Funktion nr 4: Fakturering

Både Timely och Toggl Track stöder budgetering, löneuppföljning och export av tidrapporter, men de har olika tillvägagångssätt när det gäller fakturering.

Toggl Track erbjuder detaljerad kontroll över fakturerbara priser, vilket gör det möjligt för administratörer att ställa in priser per projekt, teammedlem eller tidsregistrering – vilket gör det idealiskt för att spåra projektets lönsamhet och hantera budgetar.

Det integreras också med QuickBooks, Xero, FreshBooks och Zoho Books för enkel synkronisering av fakturor, men fakturering kräver manuell inmatning och kan endast exporteras som PDF-filer.

Timely, å andra sidan, förenklar faktureringen med fakturagenerering med ett klick som automatiskt beräknar totalsummor; inga manuella justeringar eller formler behövs. Alla dess appar synkroniseras också i realtid med QuickBooks, vilket säkerställer att betalningar och fakturor alltid är uppdaterade utan extra ansträngning.

🏆 Vinnare: Timely. Toggl erbjuder visserligen anpassningsmöjligheter, men Timelys automatiska fakturering och synkronisering med QuickBooks gör faktureringen snabbare och smidigare.

Toggl Track vs. Timely på Reddit

Vi vände oss till Reddit för att se vad verkliga användare hade att säga om Timely vs. Toggl. Som väntat har båda tidrapporteringsapparna sina lojala fans och kritiker.

Reddit-användaren Mudbiker på r/prodcutivity berömde till exempel Toggl Tracks användarvänlighet:

På den tid det tar att testa 13 olika appar hinner du redan lära dig Toggl. Jag rekommenderade det till en kollega som inte är särskilt tekniskt kunnig, och de kom igång på mindre än 15 minuter. Det är hur enkelt som helst.

På den tid det tar att testa 13 olika appar hinner du redan lära dig Toggl. Jag rekommenderade det till en kollega som inte är särskilt tekniskt kunnig, och de var igång på mindre än 15 minuter. Det är hur enkelt som helst.

Å andra sidan var Timely-användarna lika entusiastiska över dess smidiga användarupplevelse. Redditor daseighty på r/androidapps skriver:

Jag älskade enkelheten i Timely. Inget annat jag har provat hittills kan mäta sig med det.

Jag älskade enkelheten i Timely. Inget annat jag har provat hittills kan mäta sig med det.

Vissa svär vid Toggl Tracks intuitiva inställningar, medan andra uppskattar Timelys eleganta, hands-off-approach. Men oavsett vilket verktyg du föredrar är en sak säker: tidrapportering ska inte vara krångligt.

Och om inget av verktygen känns helt rätt, oroa dig inte, det finns alltid ett annat alternativ!

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Toggl Track och Timely

Toggl Track och Timely är pålitliga verktyg med noggrann tidrapportering, men vad händer om du behöver mer än bara obegränsad tidrapportering? Det är där ClickUp – den kompletta appen för arbete – kommer in i bilden.

ClickUp är inte bara ett tidsspårningsverktyg, det är en app för allt som har med arbete att göra. Oavsett om du spårar fakturerbara timmar, planerar uppgifter eller hanterar teamets produktivitet, så samlar ClickUp allt på ett ställe.

Så här slår ClickUp både Timely och Toggl Track:

ClickUps fördel nr 1: Automatiserad tidsblockering och schemaläggning via ClickUp Calendar

ClickUp Calendar erbjuder ett dynamiskt sätt att hantera uppgifter, deadlines och möten på ett och samma ställe. Med hjälp av en rad anpassningsbara alternativ kan du hålla din kalender organiserad och anpassad efter ditt arbetsflöde.

ClickUp Calendar erbjuder:

AI-tidsblockering: Schemalägger automatiskt dina viktigaste uppgifter i tillgängliga kalenderluckor, vilket hjälper dig att skydda din fokuseringstid.

Enhetlig kalender: Se alla dina möten och uppgifter samlade så att du kan planera ditt arbete och dina tidsblock på ett och samma ställe.

Drag-and-drop-schemaläggning: Flytta enkelt uppgifter till din kalender för att reservera tid för koncentrerat arbete eller deadlines.

Uppskattad tid för uppgifter: Tilldela uppskattad tid till uppgifter så att ClickUp kan föreslå realistiska tidsblock för ditt arbete.

Försenade och prioriterade uppgifter: Identifiera snabbt försenade eller prioriterade uppgifter och avsätt tid för att slutföra dem.

Anpassade påminnelser: Få aviseringar före dina schemalagda arbetsblock eller möten, så att du aldrig missar en fokusperiod.

Personliga och delade vyer: Använd din egen kalender för personlig tidsplanering eller delade projektkalendrar för schemaläggning för hela teamet.

ClickUps fördel nr 2: Inbyggd tidrapportering för dina uppgifter och projekt

ClickUp Project time-tracking är mer än bara en gratis app för tidrapportering. Till skillnad från Toggl Track och Timely kopplar den samman tidrapportering med funktioner för uppgifts- och projektledning, detaljerad rapportering och teamsamarbete, allt på ett och samma ställe.

Spåra tid var som helst med ClickUps projektidsspårning på dator, mobil eller webben med det kostnadsfria Chrome-tillägget.

Med ClickUp får du:

Global tidrapportering : Starta och stoppa timers från valfri enhet och växla mellan uppgifter med den globala timern. Lägg till tid manuellt eller skapa poster efter datumintervall.

Integrationer : Synkronisera tiden från dina favoritappar för tidrapportering, som Toggl, Harvest och Everhour, direkt till ClickUp.

Anpassningsbara tidrapporter : Visa spårad tid per dag, vecka eller månad med detaljerade uppdelningar av uppgifter och tidsposter.

Kumulativ tidrapportering : Se hur mycket tid varje teammedlem lägger på olika uppgifter och lägg till tid som rapporterats utanför ClickUp med hjälp av integrationer.

Avancerad rapportering : Skapa anpassade rapporter, filtrera tidsposter och jämför uppskattningar med faktiska timmar för att hålla projekten på rätt spår.

Projektets tidsuppskattningar: Få en överblick över teamets framsteg och se om uppgifterna håller sig inom de uppskattade tidsramarna.

Eftersom ClickUps automatiserade spårningslösning är inbyggd i dess projektledningssystem loggar du inte bara timmar, utan får också grundläggande insikter om produktiviteten. Om du behöver ett smartare sätt att hantera tiden har ClickUp lösningen för dig.

Få en snabb sammanfattning av dina aktiviteter och spåra tidsanvändningen via ClickUp Brain.

ClickUps fördel nr 3: ClickUp Time Management

Tidrapportering ska inte kännas som en uppgift i sig. Med ClickUp Time Management kan du starta och stoppa timers var du än befinner dig – på datorn, mobilen eller till och med i webbläsaren.

Du kan hoppa mellan uppgifter, logga tid manuellt och se exakt var varje minut går åt. Dessutom säkerställer inbyggda tidsuppskattningar tydliga förväntningar, så att teammedlemmarna alltid vet hur lång tid de ska lägga på varje uppgift.

Planera smartare och håll dig till schemat med dra-och-släpp-planering i ClickUp.

Behöver du planera i förväg? ClickUp ger dig total kontroll över ditt schema med vyer som Kalender, Gantt, Tidslinje och Arbetsbelastning. Inga fler problem med tidshantering!

Dra och släpp enkelt uppgifter, omplanera beroenden och justera förfallodatum för att hålla projekten på rätt spår. Med funktioner för projektets tidshantering som tidrapporter, spårning av fakturerbar tid och milstolpsplanering har det aldrig varit enklare att hålla deadlines.

ClickUps fördel nr 4: ClickUp Time Estimates

ClickUp hjälper dig att fördela tidsuppskattningar mellan teammedlemmar för uppgifter och deluppgifter. Tilldela rätt mängd tid till rätt personer, spåra framsteg och jämför faktiska timmar med uppskattade timmar för att förbättra framtida prognoser.

Planera smartare med sammanställda tidsuppskattningar – se den totala projekttiden på ett ögonblick.

Behöver du en helhetsbild? Denna programvara för medarbetarövervakning sammanställer automatiskt tidsuppskattningar så att du alltid vet hur lång tid ett projekt kommer att ta. Inget mer stressande i sista minuten.

Använd arbetsbelastningsvyn för att balansera kapaciteten, kalendervyn för att schemalägga uppskattningar och boxvyn för att spåra uppgiftsframsteg. Dessutom kan du exportera data för att skapa anpassade rapporter och ligga steget före deadlines.

Vi använder ClickUp för att samarbeta med alla team när det gäller att implementera nya förändringar, ta upp användarproblem och få dem lösta genom att involvera rätt team. Eftersom detta verktyg också har tidrapportering är det enkelt att följa tidsplanen.

Vi använder ClickUp för att samarbeta med alla team när det gäller att implementera nya förändringar, ta upp användarproblem och få dem lösta genom att involvera rätt team. Eftersom detta verktyg också har tidrapportering är det enkelt att följa tidsplanen.

Spårar du tid? Låt ClickUp göra grovjobbet

Toggl Track och Timely är utmärkta för att spåra tid, men tänk om du faktiskt kunde kontrollera den? Studier visar att det tar cirka 23 minuter att återfå fokus efter ett avbrott, så det räcker inte att bara spåra tiden.

Det är där ClickUp kommer in. Det är ett komplett tidshanteringssystem som hjälper dig att planera, spåra och optimera ditt arbete på ett och samma ställe. När det gäller produktivitetsappar är det oöverträffat.

Du kan ställa in tidsuppskattningar, övervaka teamets arbetsbelastning och använda kalendervyer, Gantt-vyer eller tidslinjevyer för att schemalägga arbetet på ditt sätt. Dessutom har du alltid en tydlig bild av hur teamets tid används tack vare inbyggda tidrapporter och rapporter.

Varför bara spåra tid när du kan behärska den? Byt till ClickUp och få varje timme att räknas.