De 13 bästa alternativen till PowerPoint 2025

Fast i PowerPoint-helvetet? Du är inte ensam.

Varje dag översvämmas skärmar världen över av hela 35 miljoner PowerPoint-presentationer (eller rektanglar med överflödande text).

Men vår hjärna bearbetar visuell information 60 000 gånger snabbare än text. Så varför nöja sig med gamla monotona bildspel som knappt håller uppmärksamheten?

Det är dags att skaka om saker och ting! Här är de bästa alternativen till PowerPoint för att förvandla tråkiga, traditionella bildbaserade presentationer till dynamiska, iögonfallande mästerverk.

PowerPoint-begränsningar

Microsoft PowerPoint är ett klassiskt program, men det har sina nackdelar. Här är några som skadar dess status som det bästa presentationsprogrammet:

AI som behöver en mänsklig touch: Copilots Copilots AI-innehållsskapande i PowerPoint hjälper, men behöver ofta extra justeringar för komplexa berättelser.

Live-element, inte så live-inställningar: Cameo lägger till kameraflöden, men det krävs en del arbete för att få dem att se snygga ut.

Asynkrona problem: Recording Studio fungerar, men det är krångligt att exportera interaktivt innehåll i hög kvalitet.

Samarbetsproblem: Online-redigering är inte lika smidigt och samarbetsvänligt som Google Slides-presentationer för realtidsarbete i team.

Dessa problem får lärare, yrkesverksamma och team att söka efter mer mångsidiga AI-presentationsverktyg och PowerPoint-alternativ med ett användarvänligt gränssnitt.

🧠 Kul fakta: På TikTok har #powerpoint över 4,3 miljarder visningar. Plattformen innehåller användarskapade tutorials om hur man kan göra PowerPoint-presentationer ännu mer iögonfallande, estetiskt tilltalande och kreativa.

PowerPoint-alternativ i korthet

Här är en kort översikt över PowerPoint-alternativ, deras ideala användare och prisuppskattningar!

PowerPoint-alternativ Viktiga funktioner Bäst för Priser ClickUp Samarbetspresentationer med anpassningsbara mallar, whiteboards för brainstorming och AI-driven innehållsgenerering via ClickUp Brain. Individer, små till medelstora team och företag som letar efter ett mångsidigt verktyg för presentationer och arbetsflöden som underlättar samarbete. Gratis plan tillgänglig; Anpassning tillgänglig för företag Canva Exceptionell designflexibilitet med omfattande mallar och multimediaintegration för visuellt slående presentationer. Kreativa och marknadsförare som prioriterar designrika presentationer Gratisplan tillgänglig; Betalda planer från 10 $/användare/månad; Anpassning tillgänglig för företag Beautiful. ai AI-driven bilddesign som formaterar innehållet automatiskt för polerade presentationer. Affärsproffs som vill ha snabba, snygga resultat utan att behöva lägga ner tid på design Gratis provperiod tillgänglig; betalda abonnemang från 12 $/användare/månad. Prezi Icke-linjär presentation, zoomningsbara bilder för dynamisk berättande Lärare och workshopledare som letar efter interaktiva PowerPoint-presentationer Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 19 $/användare/månad. Powtoon Karaktärsdrivna scener och videobaserade presentationer med animationer och voiceovers Berättare och kreatörer som vill skapa dynamiska, engagerande videor Gratisplan tillgänglig; betalda planer börjar på 50 $/månad. Google Slides Sömlöst molnbaserat samarbete och integration med Google Workspace-ekosystemet Fjärrteam och lärare som behöver samarbeta i realtid Gratis med Google Workspace Pitch Analysbaserade presentationer med kraftfulla samarbetsfunktioner Startups och företag som fokuserar på att mäta publikens engagemang Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 25 $/månad. Mentimeter Interaktiva, datadrivna presentationer med omröstningar, frågesporter och live-feedback från publiken. Talare och lärare som prioriterar publikens engagemang Gratis plan tillgänglig; Betalda planer från 12 $/användare/månad; Anpassning tillgänglig för företag Keynote Eleganta presentationer av hög kvalitet, utformade för Apple-användare med filmiska övergångar. Mac-användare som vill ha snygga presentationer med integrering av inbyggda appar Gratis: Tillgängligt på Mac- och iOS-enheter Slidebean AI-driven bildskapande för presentationsmaterial med automatisk formatering av innehåll Startups och entreprenörer som snabbt skapar investerarpresentationer Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 10 $/användare/månad. Visme Multimediarika presentationer med datavisualiseringar, videor och infografik Marknadsförare och affärsmän som behöver datadrivet, engagerande innehåll Gratisplan tillgänglig; Betalda planer från 29 $/användare/månad; Anpassning tillgänglig för företag Gamma AI-genererade presentationer med fokus på berättande och anpassningsbara format. Innehållsskapare som söker visuellt sammanhängande, AI-drivna presentationer Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 10 $/användare/månad. Zoho Show Integrerat med Zoho-ekosystemet för smidig samverkan och produktivitet. Zoho-användare som vill ha smidig integration med andra Zoho-appar Gratis: För enskilda personer och små team; kräver prenumeration på WorkDrive eller Workplace för Pro-planen.

👀 Visste du att? PowerPoint hette ursprungligen Presenter.

De 13 bästa PowerPoint-alternativen att använda

PowerPoint fungerar, men det är inte nödvändigtvis det bästa alternativet. Om du vill ha mer kreativitet, flexibilitet eller publikengagemang kan dessa PowerPoint-alternativ vara precis den uppgradering som dina presentationer behöver!

1. ClickUp (Bäst för att skapa samarbetspresentationer och arbetsflöden)

Prova ClickUp – det är gratis. Planera och presentera ditt projekt i flera vyer och format med ClickUp.

ClickUp är ett av de bästa alternativen till PowerPoint om du vill ha mer än bara bilder till din presentation. Det är en app som innehåller allt du behöver för att brainstorma presentationsinnehåll med AI, snabbt skapa engagerande presentationer och samarbeta med redigering i realtid, allt på ett och samma ställe. Nu behöver du inte längre växla mellan appar eller gå vilse i oändliga PowerPoint-filer och versioner.

📮ClickUp Insight: 37 % av våra respondenter använder AI för att skapa innehåll, inklusive skrivande, redigering och e-post. Denna process innebär dock oftast att man måste växla mellan olika verktyg, till exempel ett verktyg för att skapa innehåll och din arbetsyta. Med ClickUp får du AI-driven skrivhjälp i hela arbetsytan, inklusive e-post, kommentarer, chattar, dokument och mer – samtidigt som du behåller sammanhanget från hela din arbetsyta.

Bädda in dina idéer och skapa en presentationslayout med ClickUp Whiteboards.

ClickUp Whiteboards erbjuder den perfekta visuella arbetsplatsen för dig och ditt team att kartlägga idéer, skissa koncept och skapa flödesscheman – perfekt för att forma din presentation innan du ens börjar designa bilder.

Om du vill skapa innehåll för dina bilder utan ansträngning kan ClickUp Docs hjälpa dig att förverkliga dina idéer. Skriv anteckningar, länka till forskning, lägg till multimediainnehåll, strukturera ditt budskap med avancerad formatering (rubriker, banners, punktlistor och mer) och samarbeta med kollegor i realtid. Du kan till och med länka åtgärdspunkter som beskrivs i Doc till ClickUp Tasks så att ingenting faller mellan stolarna.

Samarbeta och redigera presentationsinnehållet tillsammans med ditt team samtidigt med ClickUp Docs.

Vill du arbeta smartare, inte hårdare? ClickUp Brains AI-assistans hjälper dig att snabba på innehållsgenereringen, förfina budskapet och hämta insikter från din befintliga arbetsyta – så att du kan hoppa över formateringskrånglet och fokusera på att göra varje bild effektfull.

Skapa dispositioner, brainstorma innehåll och skapa till och med återanvändbara mallar för din presentation med ClickUp Brain.

När du är redo att sätta ihop allt erbjuder ClickUp Presentation Template ett strukturerat ramverk för att bygga upp och leverera din berättelse med tydlighet och självförtroende. Med förformaterade bilder för introduktionen, huvuddelen och avslutningen av din presentation kan du skapa en fantastisk bildserie på nolltid!

Få gratis mall Gör en effektiv och engagerande presentation med ClickUp-presentationsmallen.

ClickUp förvandlar tråkiga, grundläggande presentationer till samarbetsinriktade, dynamiska presentationer, samtidigt som det gör ditt arbetsflöde smidigt och roligt.

💡Proffstips: Använd enkla textprompter i ClickUp Whiteboards för att omedelbart generera AI-bilder och konst till din presentation. Skriv bara en beskrivning av den bild du vill ha, så sköter AI resten! Låt ClickUp Brains AI förverkliga dina idéer på whiteboards.

ClickUps bästa funktioner

Skapa övertygande affärspresentationer på nolltid med anpassningsbara presentationsmallar.

Skapa välstrukturerade dispositioner på några sekunder med hjälp av ClickUps egenutvecklade AI.

Samarbeta med teammedlemmar och ge omedelbar feedback med hjälp av ClickUps Live Collaboration Detection

Spela in din skärm med webbkamera och voiceover (eller utan) för asynkrona presentationer, demonstrationer och genomgångar med ClickUp Clips

Begränsningar i ClickUp

Den omfattande funktionsuppsättningen kan kännas överväldigande i början.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En recension på TrustRadius säger:

ClickUp har gjort asynkron samordning mycket enklare och effektivare. Genom att skapa ett ramverk för att beskriva och strukturera mål och resultat kan distansarbetande team förstå förväntningarna och smidigt tillhandahålla statusuppdateringar. Brainstorming med whiteboards är enkelt, det är enkelt att omorganisera prioriteringar och lägga till referensbilder etc. Allt går mycket smidigt.

ClickUp har gjort asynkron samordning mycket enklare och effektivare. Genom att skapa ett ramverk för att beskriva och strukturera mål och resultat kan distansarbetande team förstå förväntningarna och smidigt tillhandahålla statusuppdateringar. Brainstorming med whiteboards är enkelt, det är enkelt att omorganisera prioriteringar och lägga till referensbilder etc. Allt går mycket smidigt.

2. Canva (Bäst för att skapa presentationer med oöverträffad designflexibilitet)

via Canva

Designa animerade presentationer på ditt sätt med Canva. Medan PowerPoint erbjuder strukturerade mallar, ger Canva dig fullständig kreativ kontroll med drag-and-drop-anpassning, tusentals designelement och rika multimediaalternativ. Skapa visuellt slående presentationer – utan de designbegränsningar som finns i traditionella bildspel.

Canvas bästa funktioner

Anpassa presentationsmallar med det enkla dra-och-släpp-gränssnittet.

Använd tusentals färdigt designade bilder för olika branscher och ändamål.

Bjud in teammedlemmar att redigera och kommentera i realtid.

Lägg enkelt till videor, ljud, animationer och diagram.

Håll en enhetlig profil genom att lagra din logotyp, typsnitt och färger i biblioteket.

Canvas begränsningar

Många högkvalitativa element och mallar är begränsade till Pro-användare.

Stora, visuellt tilltalande presentationer kan göra plattformen långsam.

Canva-priser

Gratis: Begränsade funktioner och mallar

Pro: 15,00 $/månad per användare

Teams: 10,00 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Canva-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 4 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 12 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Canva?

En G2-recensent kallar det:

Ett kraftfullt men enkelt designverktyg för alla

Ett kraftfullt men enkelt designverktyg för alla

👀 Visste du att? Forethought utvecklade PowerPoint 1.0 1987. Microsoft förvärvade det senare 1988, strax innan MS Office lanserades 1989.

3. Beautiful. ai (Bäst för AI-driven automatiserad bilddesign)

Vad säger du om en perfekt presentation utan designstress? Det skulle vara fantastiskt!

Du kanske inte gillar vårt försök till rim, men du kommer förmodligen att gilla Beautiful.ai: s AI-konstgenerator, som omedelbart strukturerar och formaterar dina bilder. Det tar bort besväret med PowerPoints manuella, smärtsamma formatering.

Lägg bara till ditt innehåll så skapas automatiskt en snygg och professionell presentation. Det här verktyget är perfekt för säljpresentationer, investerarpresentationer och affärsrapporter när du snabbt behöver snygga resultat.

Vackert. ai bästa funktioner

Formatera och justera innehållet för ett professionellt utseende med hjälp av AI-driven bilddesign.

Utnyttja färdiga mallar för affärspitchar, marknadsföringsrapporter och mycket mer.

Bjud in teammedlemmar att enkelt granska och redigera presentationer

Spåra vem som tittar på din presentation och hur de interagerar med den.

Bevara varumärkets enhetlighet med logotyper, färger och typsnitt.

Beautiful. ai-begränsningar

Vissa användare rapporterar begränsade anpassningsmöjligheter och långsam prestanda.

Vackert. ai-prissättning

Pro: 12 $/månad per användare

Team: 40 $/månad per användare

Vackert. ai-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 80 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Beautiful. ai?

En G2-recensent anser att verktyget är:

Snyggt, enkelt och vackert! Jag har aldrig varit en kreativ person, men med Beautiful är det så enkelt att göra snygga presentationer!

Snyggt, enkelt och vackert! Jag har aldrig varit en kreativ person, men med Beautiful är det så enkelt att göra snygga presentationer!

4. Prezi (Bäst för att skapa icke-linjära, interaktiva presentationer)

via Prezi

Förvandla din presentation till en resa som din publik kommer att älska att följa med på. Till skillnad från PowerPoints format med en bild i taget kan du med Prezis zoombara arbetsyta flytta mellan idéer på ett dynamiskt sätt och skapa en flytande, berättelsedriven upplevelse. Koppla ihop idéer på ett naturligt sätt, håll din publik engagerad och gör komplexa ämnen lättare att följa.

Prezis bästa funktioner

Skapa attraktiva presentationer som inte följer en rigid bildsekvens utan berättar en historia.

Markera viktiga punkter genom att zooma in och ut dynamiskt.

Få tillgång till professionellt utformade layouter och teman för att kickstarta din presentation.

Arbeta med teammedlemmar i realtid

Integrera med Zoom, Microsoft Teams och Slack för att dela presentationer på distans.

Prezi-begränsningar

Presentationsappen kan vara utmanande för förstagångsanvändare som inte är vana vid zoomformatet.

Kräver internetuppkoppling för de flesta funktionerna.

Komplexa presentationer kan ibland bli långdragna.

Prezi-priser

Gratisversion: Grundläggande funktioner med Prezi-vattenstämpel

Plus: 19 $/månad

Premium: 29 $/månad

Teams: 39 $/månad per användare

Prezi-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Prezi?

En G2-recensent anser att verktyget är:

Bra men lite tungt

Bra men lite tungt

5. Powtoon (Bäst för karaktärsdrivna, videobaserade presentationer med berättande)

via Powtoon

Powtoon förvandlar enkla bilder till dynamiska, karaktärsdrivna animerade presentationer med smidiga animationer och filmiska övergångar. Det är skapat för berättande och är perfekt för marknadsföringspresentationer, förklarande videor och kreativa projekt som fångar uppmärksamheten och håller publiken engagerad.

Powtoons bästa funktioner

Ge liv åt dina idéer med animerade karaktärer och berättande scener.

Omvandla traditionella bilder till dynamiska videor för bättre engagemang.

Skapa enkelt presentationer utan kunskaper i design eller videoredigering.

Spela in eller ladda upp röstkommentarer som komplement till bilderna.

Dela presentationer som videor eller bädda in dem i e-postmeddelanden eller webbplatser.

Powtoons begränsningar

Exportalternativen är begränsade och mallarna har vattenstämplar i gratispaketet.

Komplexa animationer kan ibland orsaka fördröjningar.

Powtoon-priser

Gratisversion: Grundläggande funktioner med Powtoon-vattenstämpel

Lite: 50 $/månad

Professional: 190 $/månad

Företag: 125 $/månad, faktureras årligen

Powtoon-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Powtoon?

Här är en G2-användares åsikt:

Powtoon är en väl utformad plattform som erbjuder olika utmärkta funktioner för att skapa presentationer.

Powtoon är en väl utformad plattform som erbjuder olika utmärkta funktioner för att skapa presentationer.

via Google Slides

Medan PowerPoint synkroniseras med Microsoft 365 är Google Slides utformat för smidigt, molnbaserat teamarbete – inga installationer, inga filuppladdningar, bara omedelbar åtkomst från vilken enhet eller vilket operativsystem som helst. Tack vare integrationen med Google Workspace kan team redigera, kommentera och presentera i realtid, vilket gör det till det perfekta valet för snabba, helt fjärrbaserade samarbeten.

De bästa funktionerna i Google Slides

Redigera och kommentera samma presentation samtidigt som andra användare.

Öppna, dela och hantera presentationer från vilken internetansluten enhet som helst.

Fungerar perfekt med Google Workspace-verktyg som Docs, Sheets och Drive.

Spåra och återgå enkelt till tidigare versioner av presentationer

Enkel, användarvänlig design med dra-och-släpp-redigeringsfunktioner

Begränsningar i Google Slides

Animeringar och övergångar är begränsade jämfört med PowerPoint.

Att redigera presentationer offline kan vara krångligt och kräver förberedelser.

Priser för Google Slides

Gratis med Google Workspace

Betyg och recensioner för Google Slides

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,5/5 (över 6 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Google Slides?

Här är vad en Capterra-användare hade att säga:

Bekvämt för samarbete, begränsat för design

Bekvämt för samarbete, begränsat för design

7. Pitch (Bäst för datadrivna presentationer med kraftfull analys)

via Pitch

Ta reda på vad som fungerar och åtgärda det som inte fungerar. Till skillnad från PowerPoint, som lämnar dig i ovisshet, erbjuder Pitch realtidsanalyser för att spåra visningar, interaktioner och engagemang. Perfekt för team som vill ha datadrivna insikter för att förfina sina försäljningspresentationer och göra större intryck.

Presentera de bästa funktionerna

Spåra visningar, tid som spenderas på bilder och engagemangsmönster i hela presentationen.

Ha brainstorming-sessioner med teammedlemmarna på delade bildspel.

Eleganta, professionella designer och mallar som är redo att användas direkt.

Bädda in diagram, videor och interaktiva element på ett enkelt sätt.

Automatisera repetitiva uppgifter för snabbare uppdateringar

Begränsningar i pitchen

Designflexibiliteten kan vara begränsad jämfört med molnbaserad presentationsprogramvara som Canva.

Lagringsutrymmet och avancerade analysfunktioner är begränsade i gratispaketet.

Pitch-prissättning

Gratis: Grundläggande funktioner för enskilda användare och små team

Pro: 25 $/månad per användare

Företag: 100 $/månad per användare

Betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 30 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Pitch?

En G2-recensent rapporterar:

Pitch förändrar presentationsspelet. Möjligheten att anpassa bilder på några sekunder är otrolig. Du kan skapa något som ser ut som om det tagit timmar på bara några minuter.

Pitch förändrar presentationsspelet. Möjligheten att anpassa bilder på några sekunder är otrolig. Du kan skapa något som ser ut som om det tagit timmar på bara några minuter.

8. Mentimeter (Bäst för att skapa interaktiva, publikdrivna presentationer)

via Mentimeter

Gör dina presentationer till en tvåvägskommunikation. Till skillnad från PowerPoints statiska bilder använder Mentimeter liveomröstningar, frågor och svar samt omröstningar i realtid för att göra din publik till aktiva deltagare. Perfekt för möten, workshops och klassrum, det håller engagemanget högt och gör varje session interaktiv.

Mentimeters bästa funktioner

Använd färdiga mallar för olika evenemang och ämnen.

Visa publikens reaktioner i visuellt tilltalande format.

Låt deltagarna ansluta sig med en enkel kod via sina enheter.

Öppna och hantera presentationer från vilken enhet som helst

Mentimeters begränsningar

Begränsar antalet frågor per presentation i gratispaketet.

Mindre flexibilitet jämfört med presentationsverktyg som Canva

Mentimeter-priser

Gratis: Begränsat antal frågor och funktioner

Grundläggande: 11,99 $/månad per användare

Pro: 24,99 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Mentimeter-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

9. Keynote (Bäst för Apple-användare som vill ha snygga, smidiga presentationer)

via Keynote

Denna presentationsprogramvara är utvecklad för Apple-användare och är utformad för eleganta, imponerande presentationer. Keynote är inte som vanliga PowerPoint-alternativ – det är en inbyggd Apple-upplevelse som fungerar smidigt på Mac, iPad och iPhone.

Med modern design, smidiga animationer och samarbete i realtid är det perfekt för alla som vill ha snygga, professionella presentationer utan krångel.

Keynotes bästa funktioner

Arbeta smidigt på Mac-, iPhone- och iPad-enheter

Redigera en presentation samtidigt med andra användare

Skapa dynamiska övergångar, animationer och filmiska bilder.

Kommentera eller designa bilder direkt på din iPad.

Stöd dina befintliga PowerPoint-presentationer och PDF-format för flexibel delning.

Keynotes begränsningar

Ej tillgängligt för Windows- eller Android-användare.

Färre fördesignade mallar jämfört med konkurrenterna

AI-drivna interaktiva funktioner saknas i nyare presentationsappar.

Priser för Keynote

Gratis: Tillgängligt på Mac- och iOS-enheter

Betyg och recensioner av Keynote

G2: 4,4/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

10. Slidebean (Bäst för nystartade företag och pitch deck-presentationer)

via Slidebean

Behöver du snabbt ta fram en presentation? Till skillnad från PowerPoints manuella formatering följer Slidebeans artificiella intelligens ett standardiserat arrangemang och en standardiserad process för att automatiskt skapa presentationer som är redo att visas för investerare.

Med anpassningsbara mallar för pitch deck, smart designautomatisering och ett intuitivt gränssnitt kan grundare skapa övertygande pitch deck utan att slösa tid på layout eller design.

Slidebeans bästa funktioner

Ordna innehållet automatiskt för ett snyggt och professionellt utseende.

Använd fördesignade mallar för pitch deck för presentationer för startups, marknadsföring, investerare och kunder

Prova finansiella modelleringsverktyg för att skapa och visualisera viktiga affärsmätvärden för investerare.

Samarbeta med teammedlemmar för att redigera och granska presentationer i realtid.

Exportera flexibelt för att ladda ner presentationer i PDF- och PowerPoint-format.

Slidebeans begränsningar

Designanpassningen kan kännas begränsad

Finansiella modelleringsfunktioner kan vara utmanande för nybörjare.

Slidebean-priser

Gratis plan

Startpaket: 10 USD/månad per användare

Accelerate: 99 $/månad per användare

Slidebean-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 50 recensioner)

11. Visme (Bäst för att skapa interaktiva presentationer med datavisualisering)

via Visme

Nu är det ännu enklare att förvandla data till en berättelse. Medan PowerPoint förlitar sig på statiska bilder, väcker Visme data till liv med interaktiva diagram, animationer och infografik.

Oavsett om det är en marknadsföringsrapport eller en affärspitch, förvandlar Visme siffror till bilder som engagerar och övertygar – utan att du behöver ha några designkunskaper.

Vismes bästa funktioner

Skapa interaktiva diagram, grafer och infografik på ett enkelt sätt.

Designa professionella presentationer utan teknisk expertis

Lägg till videor, ljud och animationer på ett smidigt sätt.

Behåll varumärkets enhetlighet med din logotyp, typsnitt och färger.

Dela projekt med teammedlemmar för granskning och redigering

Begränsningar för Visme

Den kostnadsfria versionen har vattenstämplar och färre mallar.

Avancerade funktioner kan ta tid att bemästra

Priser för Visme

Grundläggande: Begränsade funktioner och mallar med vattenstämplar

Startpaket: 29 $/månad per användare

Pro: 59 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Visme-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 700 recensioner)

12. Gamma (Bäst för AI-drivna presentationer med webbplatsomvandlingsfunktioner)

via Gamma

Gammas AI-drivna onlinepresentationsverktyg skapar inte bara presentationer – det förvandlar dem till interaktiva webbsidor med ett enda klick. Verktyget är perfekt för innehållsskapare och team som vill att deras idéer ska leva vidare utanför mötesrummet och nå en bredare publik utan ansträngning.

Gamma bästa funktioner

Skapa strukturerade, polerade bilder med minimal insats.

Förvandla presentationer till delbara, helt responsiva webbplatser

Lägg till knappar, expanderbara kort och inbäddade medier.

Dela och redigera presentationer tillsammans med kollegor i realtid.

Spåra publikens interaktion med dina presentationer

Gamma-begränsningar

Vissa funktioner, inklusive webbplatsomvandling, testas fortfarande.

Begränsat AI-genererat innehåll och interaktiva funktioner i gratispaketet.

Gamma-prissättning

Gratisversion: Begränsade avancerade funktioner och artificiell intelligens-krediter

Plus: 10 $/månad per användare

Pro: 20 $/månad per användare

13. Zoho Show (Bäst för smidig presentationsskapande inom Zoho-ekosystemet)

via Zoho Show

Använder du Zoho för CRM, projekt eller filhantering? Då är Zoho Show perfekt för dig! Till skillnad från PowerPoint synkroniseras det sömlöst med Zoho-appar, så att du kan hämta data, samarbeta i realtid och presentera utan ansträngning – allt på ett och samma ställe. Inga extra steg, inget byte mellan flikar, bara smidigare arbetsflöden och bättre presentationer.

Zoho Shows bästa funktioner

Anslut till Zoho CRM, WorkDrive och Projects

Arbeta med presentationer från vilken enhet som helst utan att behöva installera programvara.

Skriv presentationer tillsammans med dina kollegor

Importera och exportera som PowerPoint-bilder utan formateringsproblem.

Prova mallar för marknadsföring, affärer och utbildningsinnehåll.

Zoho Show-begränsningar

Mindre avancerade alternativ för komplexa övergångar

Inga offline-redigeringsfunktioner

Priser för Zoho Show

Gratis: För enskilda personer och små team

Fördel: Kräver prenumeration på WorkDrive eller Workplace.

Zoho Show betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)

ClickUp – mer än ett alternativ till PowerPoint

PowerPoint har haft sin storhetstid, men låt oss vara ärliga, det börjar kännas lite... utslitet. ClickUp är revolutionerande för kreativa, kollaborativa presentationer, med sina anpassningsbara mallar och intuitiva whiteboard-funktion. Du kan skapa visuellt slående presentationer utan ansträngning och till och med spela in audiovisuella klipp för dynamiska förklaringar utan att behöva byta verktyg.

Och dess AI? Det är som att ha en personlig assistent för allt från skrivande till bildgenerering. Så varför nöja sig med meh när du istället kan wow din publik?

Registrera dig på ClickUp och få alla att se fram emot din presentation!