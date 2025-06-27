Topp 10 Amie-alternativ för integrerad kalender- och uppgiftshantering

Amie är i första hand en kalenderapp med en ren design och ett enkelt tillvägagångssätt, som gör det möjligt för användare att hantera uppgifter, möten och tidslinjer.

De föreslår de bästa tidpunkterna för uppgifter, blockerar tid för prioriteringar och påminner dig om möten och återstående uppgifter så att inget faller mellan stolarna.

Amies funktioner är dock ganska grundläggande. Det räcker inte för användare som behöver avancerade projektledningsverktyg. Amie är inte heller tillgängligt på Android, vilket begränsar dess tillgänglighet avsevärt. Därför är det vanligt att användare söker efter funktionsrika alternativ till Amie.

I det här inlägget har vi diskuterat de tio bästa alternativen till Amie, inklusive deras bästa funktioner, för- och nackdelar samt priser. Läs vidare tills du hittar det som passar dig bäst!

Varför välja Amie-alternativ?

Amie är en minimalistisk och enkel app, men den kan vara för enkel för affärsbruk. Här är några nackdelar som gör att användare letar efter alternativ till Amie:

Begränsade funktioner: Amie är bra för enkel planering, men saknar funktioner för att hantera komplexa arbetsflöden och uppgiftshantering. Om du vill ha avancerade schemaläggningsfunktioner kan Amie också vara otillräckligt ❌

Ej tillgängligt på Android: Amie har för närvarande endast en mobilapp för iOS och en desktop-app för macOS, vilket gör den otillgänglig för Android-användare, vilket är en betydande nackdel ❌

Dålig kundsupport: Några användare säger att Amies kundservice inte är särskilt bra. Teamet saknar tillräcklig kunskap och det tar lång tid att lösa problem ❌

Frekventa tekniska problem: Amies macOS-app, inklusive desktopversionen, är långsam, vilket kan vara frustrerande för användarna ❌

Synkroniseringsproblem: Att-göra-listor och e-postmeddelanden synkroniseras ibland inte korrekt, vilket resulterar i missade uppdateringar ❌

Amie-alternativ i korthet

Innan vi går in på detaljerna, här är en förhandsvisning av Amie-alternativ, deras användningsfall, affärsstrukturer och priser för varje plattform.

Alternativ till Amie Användningsfall Bäst för Priser* ClickUp Komplett produktivitetsplattform med integrerad kalender SME- och företagsteam, frilansare och distansarbetande yrkesverksamma Gratis plan för alltid; anpassningar tillgängliga för företag Taskade AI-uppgiftshantering och schemaläggning Storskaliga företag Gratis; betalda abonnemang från 20 dollar per månad Akiflow Planering och tidshantering Privatpersoner, frilansare och små och medelstora företag 34 dollar per månad Vimcal Schemaläggning över tidszoner Globala företag och yrkesverksamma som arbetar över olika tidszoner Gratis plan; Betalda planer börjar på 15 dollar per månad. Motion AI-uppgiftsschemaläggning och hantering Distansarbetare och stora företag Gratis provperiod; betalda abonnemang från 19 $ per användare och månad. Sunsama Balansera privatliv och arbete Frilansare och distansarbetare 14 dagars gratis provperiod; betalda abonnemang från 20 dollar per månad. Todoist Personlig uppgiftshantering Frilansare och distansarbetare Gratis; betalda abonnemang från 2,50 $/användare per månad Reclaim. ai Vanor och schemaläggning Frilansare och distansarbetare Gratis; betalda abonnemang från 8 $/användare per månad Morgen Calendar Daglig uppgiftshantering Små och medelstora företag och distansarbetande team 30 dollar per månad Notion Projekt- och kunskapshantering Storskaliga företag Gratis; betalda abonnemang från 12 $/användare per månad

De bästa Amie-alternativen att använda

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

1. ClickUp (Bästa allt-i-ett-plattformen för produktivitet med integrerad kalender)

Schemalägg uppgifter, visualisera arbete och skapa automatiskt dagliga scheman med ClickUp Calendar

Dagens arbetsliv är kaotiskt. Våra projekt, kunskaper och kommunikation är utspridda över olika verktyg som inte är kopplade till varandra. Resultatet? Minskad produktivitet. Om din typiska arbetssituation ser ut så här behöver du en allt-i-ett-plattform för att effektivisera arbetsflöden och driva på resultaten.

ClickUp, allt-i-ett-appen för arbete, kombinerar projekt-, kunskaps- och schemaläggningshantering i en centraliserad plattform – driven av AI för att hjälpa dig att arbeta snabbare och smartare.

Vill du hantera tidslinjer, samordna evenemang och planera projekt på ett och samma ställe? Låt oss se hur du kan använda ClickUp för att öka effektiviteten.

ClickUp Kalender

Med ClickUp Calendar vet du vilka uppgifter du har, när du ska göra dem och vilka som är prioriterade. Den skapar automatiskt ditt dagliga schema baserat på händelser, uppgifter och mål.

Synkronisera kalendrar, få mötespåminnelser och jämför scheman med ClickUp Calendar

Dessutom omplanerar ClickUp Calendar uppgifter och blockerar automatiskt fokuseringstid för att hålla saker och ting på rätt spår.

Lär dig hur du automatiserar ditt arbete med ClickUp Calendar 👇

ClickUp Tasks

Med ClickUp Tasks blir det superenkelt att spåra och hantera uppgifter. Du kan automatisera uppgiftsfördelning, ändra status och spåra framsteg. ClickUp Tasks gör det också möjligt att prioritera uppgifter, ange förfallodatum, skapa deluppgifter och till och med nämna teammedlemmar med Assign Comments så att de inte missar något.

Skapa, prioritera och hantera uppgifter med ClickUp Task Management

ClickUp Brain

Undrar du om du måste göra allt manuellt? Oroa dig inte. ClickUps inbyggda AI-agent hjälper dig att få mer gjort på mindre tid. ClickUp Brain, ClickUps kraftfulla AI-assistent, kan sammanfatta uppgifter på några sekunder, generera sammanfattningar, hitta viktiga projektdetaljer, automatiskt schemalägga ditt arbete baserat på brådskande ärenden, deadlines och arbetsbelastning, och till och med skapa uppgifter från anteckningar, chattar och dokument.

Automatisera skapande, tilldelning och schemaläggning av uppgifter och mycket mer med ClickUp Brain

ClickUp-kalenderplaneringsmall

Grädden på moset? ClickUp har ett omfattande mallbibliotek som sparar din dyrbara tid. Till exempel samlar ClickUp Calendar Planner Template uppgifter och deadlines på ett ställe, vilket gör det enkelt att hålla sig uppdaterad.

Få gratis mall Håll ordning och hantera projekt effektivt med ClickUp Calendar Planner Template.

Denna mall hjälper dig att:

Håll koll på kommande evenemang och deadlines

Få insyn i arbetsflöden och uppgiftsframsteg

Organisera projekt i hanterbara delar

Fördela och hantera resurser mer effektivt

På samma sätt har ClickUp också flera månatliga kalendermallar som hjälper dig att organisera dagliga uppgifter effektivt, så att ingenting faller mellan stolarna.

ClickUps bästa funktioner

Samarbete i realtid: Organisera anteckningar, skapa kunskapsbaser och samarbeta kring projektuppgifter med Organisera anteckningar, skapa kunskapsbaser och samarbeta kring projektuppgifter med ClickUp Docs.

Tidsspårning: Lägg till tidsuppskattningar för uppgifter och deluppgifter och spåra hur mycket tid du lägger på varje aktivitet med Lägg till tidsuppskattningar för uppgifter och deluppgifter och spåra hur mycket tid du lägger på varje aktivitet med ClickUps tidsspårning.

Anpassningsbara instrumentpaneler: Spåra personlig och teamets produktivitet, arbetsbelastning, fakturerbara timmar och mer med Spåra personlig och teamets produktivitet, arbetsbelastning, fakturerbara timmar och mer med ClickUp Dashboards

Sömlösa integrationer: Anslut till över 1000 verktyg för att arbeta utan att byta plattform med Anslut till över 1000 verktyg för att arbeta utan att byta plattform med ClickUp Integrations

Begränsningar i ClickUp

Plattformen kan initialt verka överväldigande på grund av antalet funktioner.

Vissa funktioner har en inlärningskurva.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En G2-användare säger:

Jag använder ClickUp överallt. Det är centralt för mitt dagliga arbetsflöde, projektplanering och kunskapsbas. Jag älskar att allt finns på ett ställe. Jag har använt många verktyg genom åren för att hålla koll på arbetet, och ClickUp löser alla mina problem. Jag gillar flexibiliteten som ClickUp erbjuder – jag har skapat så många listor för uppgiftshantering, renoveringar, projektledning, mjukvaruprojekt, fastighetsinvesteringar, mötesprotokoll och spårningsinformation att jag tycker att det är ett måste för alla företag, från enmansföretag till större bolag.

2. Taskade (bäst för automatisering av arbetsflöden)

via Taskade

Taskade är en AI-driven produktivitetsplattform som låter dig skapa anpassade AI-agenter för att effektivisera rutinaktiviteter som innehållsskapande, forskning och uppgiftshantering.

Du kan automatisera skapandet och prioriteringen av uppgifter, hitta information med AI och generera åtgärdspunkter. Du kan också skapa AI-arbetsflöden för att automatisera repetitiva uppgifter som godkännanden, ändring av uppgiftsstatus etc. och skapa delbara formulär för att samla in och analysera data.

Det bästa är att Taskade, trots sina robusta funktioner, är enkelt att installera och att även användare utan tekniska kunskaper kan använda det utan omfattande utbildning.

Taskades bästa funktioner

Skapa anpassade automatiseringsflöden med AI och automatisera repetitiva uppgifter

Ställ in automatiserad webbskrapning för att extrahera innehåll, data och länkar i realtid från valfri webbplats.

Skapa översikter, konvertera anteckningar till genomförbara uppgifter, prioritera uppgifter automatiskt och skapa tankekartor med AI.

Taskades begränsningar

Ingen inbyggd tidrapportering

Det erbjuder begränsade anpassningsmöjligheter och integrationer.

Priser för Taskade

Gratis

Pro: 20 dollar per månad

Team: 100 dollar per månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Taskade-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 60 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Taskade?

En Capterra-användare säger:

Den övergripande upplevelsen är fantastisk. Lätt att komma igång. Jag kommer igång på knappt en timme och de flesta gränssnitten är ganska intuitiva. Textredigeringen kunde dock förbättras. Funktionen Välj och kopiera är inte standard, det går inte att flytta stora text-/uppgiftsområden och AI-genererade åtgärder som sammanfattning eller forskning har inga referenskällor. Om Taskade sammanfattar det uppladdade dokumentet tillhandahåller det ingen länk till källdokumentet. Jag antar att det med tiden, när jag samlar på mig så många dokument, kommer att bli mycket svårt att hitta källan.

📮 ClickUp Insight: Resultaten från vår undersökning om mötes effektivitet visar att kunskapsarbetare kan spendera nästan 308 timmar per vecka på möten i en organisation med 100 personer! Men tänk om du kunde minska mötestiden? ClickUps enhetliga arbetsyta minskar antalet onödiga möten dramatiskt! 💫 Verkliga resultat: Kunder som Trinetix minskade antalet möten med 50 % genom att centralisera projektdokumentationen, automatisera arbetsflöden och förbättra synligheten mellan teamen med hjälp av vår allt-i-ett-app för arbete. Tänk dig att du kan återfå hundratals produktiva timmar varje vecka!

3. Akiflow (bäst för planering och uppgiftsorganisation)

via Akiflow

Akiflows produktivitetsplattform erbjuder funktioner för tidshantering och uppgiftsorganisation. Du kan konvertera e-postmeddelanden och meddelanden till uppgifter, organisera dem med hjälp av projektmappar och taggar och anpassa vyer för att ytterligare bryta ner dina arbetsflöden.

Plattformen hjälper dig också att organisera uppgifter i kalendern med dra-och-släpp-schemaläggning och omplanera uppgifter baserat på förändrade prioriteringar.

Det som sticker ut är Akiflows funktion "Rituals", som låter dig skapa strukturerade, återkommande arbetsflöden. Den främjar daglig och veckovis planering, med valfria planerings- och avstängningsritualer som hjälper dig att starta och avsluta dagen effektivt.

Akiflows bästa funktioner

Omvandla e-postmeddelanden, meddelanden eller texter från valfri webbplats till uppgifter, planera din kalender och arbeta effektivt.

Tilldela uppgifter automatiskt med AI baserat på personlig träning

Använd kortkommandon och anpassningsbara kommandon för att påskynda arbetsflödena.

Akiflows begränsningar

Grundläggande funktioner för uppgiftshantering

Vissa funktioner har en brant inlärningskurva.

Akiflow-priser

Pro Monthly: 34 dollar per månad

Pro Yearly: 19 $ per månad, faktureras årligen

Akiflow-betyg och recensioner

G2: 5/5 (30+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 90 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Akiflow?

En G2-användare säger:

Jag älskar möjligheten att skapa uppgifter med specifika tidsramar och dra dem till kalenderrutor. Det har verkligen hjälpt mig att få en mer realistisk överblick över vad jag kan åstadkomma under en given dag eller vecka. Funktionen för daglig planering är användbar för att medvetet planera varje dag med specifika mål och tidsblock för att slutföra vissa uppgifter. Det har hjälpt mig att förbättra min totala effektivitet!

4. Vimcal (Bäst för hantering av möten över olika tidszoner)

via Vimcal

Vimcal förenklar komplexa tidszonsberäkningar, vilket gör det lämpligt för användare som arbetar med ett globalt team. Det är en plattform för kalenderorganisation och hantering som hjälper dig att schemalägga möten mer effektivt. Verktygets AI hjälper dig att hitta de bästa mötestiderna och skapa evenemang baserat på dina uppgifter.

Vimcal hjälper också till att rensa upp i kalendrar genom att hantera onödiga möten. Det hanterar schemaläggning över tidszoner och erbjuder individualiserade tidszoner, omröstningar för större grupper och automatisk radering av reservationer i sin avancerade nivå (Vimcal EA).

Det bästa med verktyget är att det har ett kraftfullt kommandocenter där du kan skapa händelser och ställa in tillgänglighet med hjälp av kortkommandon eller snabbtangenter.

Vimcals bästa funktioner

Hantera komplex schemaläggning över tidszoner med tidszonshantering

Skapa omröstningar för att hitta de bästa tiderna för möten eller evenemang, vilket underlättar gruppbeslut.

Använd fokus- eller stör ej-läget med en Pomodoro-timer för att hålla fokus under arbetstiden.

Begränsningar i Vimcal

Inga funktioner för uppgiftshantering

Vissa användare har rapporterat problem med användargränssnittet i iOS-appen, såsom fördröjd händelseval, svårigheter att komma åt händelsedetaljer och tillfälliga tekniska problem.

Priser för Vimcal

Gratis: Endast iOS

iOS och stationära datorer: 15 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

EA Scheduling: 75 $/månad

EA Agency & Enterprise: Anpassad prissättning

Vimcal-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🧠 Visste du att? 71 % av yrkesverksamma förlorar tid varje vecka på grund av onödiga eller inställda möten.

5. Motion (bäst för AI-uppgiftsschemaläggning och -hantering)

via Motion

Motion hjälper dig att planera dina arbetsdagar med hänsyn till personliga sysslor och professionella uppgifter. Det hjälper dig med tidsplanering och omorganiserar ditt schema automatiskt när du har ofullständiga uppgifter på din att göra-lista. Plattformen erbjuder Kanban-tavlor för projektledning, detaljerad produktivitetsanalys och anpassningsbara schemamallar för att spara tid.

Det bästa är Motions AI. Den prioriterar automatiskt uppgifter, hanterar status, korrekturläser dokument, tar anteckningar, skapar arbetsflöden och hittar allt du letar efter – uppgifter, projektdetaljer, anteckningar och kommunikation. Om du har lite ledig tid fyller den också i ditt schema med väntande prioriterade uppgifter.

Motion bästa funktioner

Kombinera Outlook, iCloud och Google Kalender i en vy och tidsblockera uppgifter automatiskt med AI Calendar.

Ange uppgifter, skapa återkommande uppgifter, anteckna och välj anpassade tider för uppgifter med uppgiftshanteraren.

Ställ in dagliga mötesgränser och önskade mötestider, och låt Motions mötesassistent hantera scheman.

Rörelsebegränsningar

AI-funktionen har en brant inlärningskurva.

Du kan inte dela Motion-uppgifter med externa intressenter. Det fungerar endast för det interna teamet.

Motion-prissättning

Gratis provperiod

Pro AI: 19 dollar per licens/månad

Business AI: 29 dollar per användare och månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Rörelsebetyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (80 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Motion?

En Capterra-användare säger:

Jag gillade att den integrerades med mina kalendrar, särskilt eftersom jag har flera kalendrar baserade på olika arbetsrelaterade kunder. Den var dock svår att lära sig och inte särskilt användarvänlig. Projekten blev aldrig schemalagda eftersom den var så ointuitiv. Dyra kalendrar.

📖 Läs mer: De bästa alternativen till Google Kalender

6. Sunsama (Bäst för att upprätthålla balansen mellan arbete och privatliv)

via Sunsama

Sunsama bygger på idén om balans mellan arbete och privatliv. Dess guidade dagliga planering, målsättning och timeboxing-funktioner hjälper distansarbetande yrkesverksamma att skapa effektiva scheman för hemarbete.

Produktivitetsverktyget, med sin minimalistiska design och fokusläge, hjälper dig att expandera över uppgiftslistor så att du kan fokusera på den enskilda uppgiften du arbetar med. Det varnar dig när du utmattar dig med uppgifter och låter dig stänga av på ett rimligt sätt. Dessutom kan du få tillgång till analyser för att förstå hur du spenderar din tid på jobbet.

Sunsamas bästa funktioner

Planera din dag med hjälp av steg-för-steg-instruktioner.

Schemalägg uppgifter automatiskt i kalendern

Hämta uppgifter från e-postmeddelanden, uppgifter från projektledningsverktyg och möten från kalendrar med smidiga integrationer.

Sunsamas begränsningar

Vissa användare säger att realtidssamarbete kan fungera smidigare.

Det finns ingen specifik funktion för långsiktiga anteckningar. Du kan dock lägga till anteckningar till uppgifter.

Priser för Sunsama

14 dagars gratis provperiod

Månadsabonnemang: 20 dollar per månad

Årsabonnemang: 16 dollar per månad, faktureras årligen

Sunsama-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,7/5 (25 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Sunsama?

En Capterra-användare säger:

Som ensamföretagare är det ofta svårt att hantera alla uppgifter jag har under en dag. Sunsama påminner mig om att ta pauser, ger mig en realistisk bild av hur mycket tid en uppgift kommer att ta och levererar en veckosammanfattning av hur jag spenderar min tid. Jag kan samla mina personliga och professionella kalendrar, hälsoaktiviteter och familjetid på ett och samma ställe. Det hjälper mig att hålla mig fokuserad på mina mål och intentioner. Det skulle dock kunna vara smidigare att lägga in uppgifter och deluppgifter.

🧠 Visste du att? 66 % av yrkesverksamma i USA har ingen balans mellan arbete och privatliv, och 77 % av yrkesverksamma har upplevt utbrändhet på jobbet.

7. Todoist (Bäst för hantering av personliga uppgifter)

via Todoist

Todoist är en plattform för uppgiftshantering med ett intuitivt gränssnitt som gör det möjligt för användare att effektivt hantera dagliga uppgifter. Till skillnad från Amie, som fokuserar på kalenderhantering för chefer, låter Todoist dig organisera, sortera och prioritera uppgifter med hjälp av anpassade filter och flera vyer.

Todoist har också en unik gamification-funktion, kallad Karma, som hjälper dig att spåra produktivitetstrender och samla poäng när du slutför uppgifter och uppnår mål. Du kan också se dina dagliga framsteg med färgkodade grafer och jämföra veckans produktivitet med veckografer.

Todoists bästa funktioner

Registrera och organisera uppgifter, kategorisera, märk och schemalägg dem automatiskt.

Planera projekt, lägg till uppgiftsbeskrivningar och deluppgifter och följ framstegen med flexibla projektvyer.

Använd en delad kalenderlayout för att samarbeta med ditt team och hålla dina projekt på rätt spår.

Todoists begränsningar

Att lägga till deluppgifter innebär flera steg, vilket ibland kan vara frustrerande.

Saknar flexibilitet att organisera ordningen på uppgifter

Funktionen för textskapande misslyckas ibland med att förstå specifika kommandon.

Todoist-priser

Nybörjare: 0 dollar

Pro: 2,50 dollar per användare/månad

Företag: 8 dollar per användare/månad

Todoist-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Todoist?

En Capterra-användare säger:

Jag gillar att jag kan skicka ett e-postmeddelande till min att göra-lista. Jag älskar att ha en lista över saker att göra eftersom det hjälper mig att hålla ordning, och ibland vill jag skjuta upp mina e-postmeddelanden. Så jag vidarebefordrar dem bara med ett datum till min att göra-lista och får en avisering vid ett senare tillfälle. Dessutom älskar jag att markera mina uppgifter när jag är klar och stryka över dem som om det vore penna och papper. Däremot tycker jag att samarbetsfunktionerna med teamet är komplicerade.

✨Rolig fakta: Todoist låter dig ställa in återkommande uppgifter baserat på när föregående uppgift slutförts. Genom att använda syntaxen "every!" kan du se till att uppgiftsdatum beräknas baserat på när den senaste uppgiften slutförts istället för ett slumpmässigt fast datum.

8. Reclaim. ai (Bäst för att skapa vanor och AI-driven schemaläggning)

Reclaim.ai, från Dropbox, är en produktivitetsplattform som hjälper till att förhindra planeringsfel med avancerade tidsregistreringsfunktioner, automatiserad pausplanering, kalendersynkronisering och intelligent vaneregistrering.

Med Reclaim kan du automatiskt schemalägga uppgifter baserat på prioritet och deadlines. Du kan ställa in specifika uppgiftslängder, jämföra arbetstid med personlig tid, utföra djupgående respektive ytlig arbetsuppföljning och till och med rapportera de mest produktiva dagarna.

Verktygets mest unika funktion är dess AI-vanespårare som automatiskt omplanerar uppgifter när arbetet överskrider vanorna, vilket stödjer personlig utveckling. Det spårar också personlig aktivitetstid, genererar veckorapporter och schemalägger/omplanerar automatiskt möten baserat på dina preferenser.

Reclaim. ai bästa funktioner

Spåra ditt teams aktivitetstider under möten och förbättra produktiviteten med personalanalyser.

Optimera arbetsflöden med schemaläggningslänkar och bädda in dessa länkar för ett snabbt och personligt bokningssystem.

Schemalägg automatiskt pauser efter möten eller arbetspass med AI

Reclaim. ai begränsningar

Mobilappens användargränssnitt kan ibland vara svårt att använda.

Du kan inte automatisera schemaläggningen för beroende uppgifter.

Ibland överbokar verktyget uppgifter, vilket gör kalendern för fullbokad.

Reclaim. ai-prissättning

Lite: Gratis

Startpaket: 8 dollar per plats/månad

Företag : 12 dollar per plats/månad

Enterprise: 18 USD per användare/månad, faktureras årligen

Reclaim. ai betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 100 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Reclaim.ai?

En G2-användare säger:

Det är en enkel och kraftfull lösning för uppgiftshantering, prioritering och schemaläggning. Den fungerar särskilt bra för mitt användningsfall där jag noterar åtgärder i Google Docs, som synkroniseras i båda riktningarna mellan Google Docs ⇆ Google Tasks ⇆ Reclaim. Jag har provat många andra verktyg, särskilt Smartsheet, ClickUp, Motion och Google Sheets, och jag tror att Reclaim. ai äntligen är det jag kommer att använda. Reclaims projektledningsfunktioner är dock begränsade.

9. Morgen Calendar (Bäst för dagliga uppgifter och tidshantering)

via Morgen

Morgen är en daglig planerare med avancerade tidsblockeringsfunktioner och grundläggande uppgiftshantering. Dess AI-planerare organiserar din dag genom att prioritera uppgifter och föreslå när du ska arbeta med dem baserat på din kapacitet och dina dagliga mål. Du kan använda dessa planer tillsammans med manuell tidsblockering för att schemalägga och omplanera dina aktiviteter.

Plattformens integrerade kalenderhantering möjliggör en dedikerad uppgiftskalender, uppgiftssynkronisering mellan alla kalendrar och integration med projektledningsverktyg.

Till skillnad från Amie erbjuder Morgen statistik över personliga schemaläggningsmönster och tid som läggs på uppgifter. Dessutom kan du skapa "ramar" för olika uppgiftstyper och övervaka den tid som läggs på var och en.

Morgen Calendars bästa funktioner

Få rekommendationer om när du ska arbeta med vilka uppgifter baserat på dina mål och dina mest produktiva timmar med AI Planner.

Lös schemaläggningskonflikter, lägg till medvärdar till schemaläggningslänkar och visa tidsfönster som uppdateras i realtid med tidsomfattande schemaläggning.

Skapa uppgifter, lägg till deadlines och kategorisera uppgiftslistor med uppgiftshanteraren.

Begränsningar i Morgen Calendar

Enligt vissa användare har mobilappen Morgen synkroniseringsproblem, vilket kan vara frustrerande.

Uppgiftshanteringen kan kännas manuell med liten eller ingen automatisering.

Priser för Morgen Calendar

Privatpersoner månadsvis: 30 dollar per månad

Privatpersoner per år: 15 $/månad, faktureras årligen

Believer: 6,50 $/månad, faktureras vart femte år

Team Monthly: 25 dollar per plats/månad

Team Yearly: 10 dollar per plats/månad

Morgen Calendar – betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Morgen Calendar?

En G2-användare säger:

Jag kan se vad jag har gjort och hålla koll på mina uppgifter. Jag kan skapa en schemaläggningslänk på ett ögonblick och slippa utbyta e-postmeddelanden för att hitta en lämplig tid för ett möte. Dessutom kan jag skapa uppgifter med prioritet och slå samman alla mina kalendrar till en. Det är mycket bra att kunna kontrollera olika tidszoner för möten med människor över hela världen. Du kan dock inte skicka schemaläggningslänkar till möten med mer än en person.

10. Notion (Bäst för kunskapshantering i företag)

via Notion

Notion är en produktivitetsapp med integrerade kalender- och projektledningsverktyg som hjälper dig att organisera uppgifter, schemalägga möten, ta anteckningar, centralisera information och samarbeta.

Medan Amie är mer kalenderfokuserat, tillgodoser Notion olika företagsbehov. Dess flexibilitet gör att du kan skapa anpassade arbetsflöden, integrera verktyg, spåra projekt och använda interaktiva Kanban-tavlor och tabeller för datahantering.

Notions kalender finns dock som en separat app och dess AI-funktioner är begränsade.

Notions bästa funktioner

Använd flexibla databaser för att organisera information och uppgifter

Schemalägg händelser, ställ in påminnelser och organisera möten och möten med Notion Calendar.

Skapa personliga instrumentpaneler för att visualisera arbetet och följa framstegen.

Få tillgång till olika mallar för att-göra-listor som är utformade för daglig uppgiftshantering, spårning av projektmilstolpar och mycket mer.

Notions begränsningar

Har en brant inlärningskurva

Begränsade offlinefunktioner gör det svårt att redigera anteckningar eller komma åt viktig information utan internetuppkoppling.

Notions prissättning

Gratis

Plus: 12 dollar per plats/månad

Företag: 24 dollar per användare och månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,7/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Notion?

En G2-användare säger,

Databaser är fantastiska för att organisera produktionsscheman och sociala kalendrar. Kalenderintegration, appintegration med alla mina Google-saker och AI-funktionerna har hjälpt mig att spara mycket tid på tråkiga uppgifter. AI behöver fortfarande mänsklig inmatning och granskning, men det är ett utmärkt verktyg för mig att vara hyperproduktiv under kortare arbetspass. Ibland är dock redigering av anteckningar i Android inkonsekvent. Verktygen för att ändra ett block försvinner ibland, och jag måste stänga appen och öppna den igen för att den ska fungera.

