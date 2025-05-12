De 10 bästa programvarorna för produktlanseringar för framgångsrika kampanjer

Hur du lanserar en produkt spelar en stor roll för dess lönsamhet, genomslagskraft och tillväxt.

Även om färdplanen kan justeras senare, hjälper lanseringen dig att komma igång snabbt och undvika kostsamma misstag.

Med över 2,3 miljoner appar bara på mobila enheter är konkurrensen för hård för att man ska kunna riskera att använda manuella metoder för produktlanseringar. Det är där effektiv programvara för produktlanseringar underlättar arbetet och förenklar alla tvärfunktionella uppgifter.

Undrar du hur du väljer rätt lösning? Den här artikeln gör det enkelt. Vi har sammanställt en lista över de bästa programvarorna för produktlanseringar med all information du behöver för att fatta ett beslut, från viktiga funktioner till betyg och recensioner.

De bästa programvarorna för produktlanseringar i korthet

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser ClickUp Allt-i-ett-hantering av produktlanseringar Whiteboards, automatisering av uppgifter, mallar för lanseringschecklistor, ClickUp Brain (AI) Gratis plan tillgänglig; anpassade priser för företag. Aha! Omfattande hantering av produktlivscykeln Funktionspoängkort, planering av färdplaner, kapacitetsöversikter Gratis provversion tillgänglig; anpassade priser för företag. Productboard Analys av kundernas åsikter + verktygsintegrationer Feedback i produkten, prioriteringsramverk (RICE, WSJF), CRM-integration Gratis plan tillgänglig; anpassade priser för företag. Trello Strukturerade arbetsflöden för produktlansering och marknadsföring Kanban-tavlor, Jira-integration, kartvy Gratis plan tillgänglig; anpassade priser för företag. Asana Effektivt samarbete i lanseringsprocessen Anpassade fält, uppgiftsuppföljning i realtid, anpassningsbara feedbackformulär Gratis plan tillgänglig; anpassade priser för företag. Monday.com Agil metodik för lanseringar Sprint-tavlor, visualisering av arbetsbelastning, lanseringsmallar Gratis plan tillgänglig; anpassade priser för företag. Jira Product Discovery Integration med Atlassian-ekosystemet Idébedömning, Slack-integration, insiktsformler Gratis plan tillgänglig; anpassade priser för företag. Notion Anteckningar inför lanseringen och resursplanering Lanseringsmallar, beroendespårning, inbäddade dokument och databaser Gratis plan tillgänglig; anpassade priser för företag. Craft. io Intuitiv resurshantering Kapacitetsplanering, GitLab-integration, OKR på flera nivåer Gratis provversion tillgänglig; anpassade priser för företag. ProdPad Idéhantering + lean roadmapping Prioritering av effekt och insats, länkad feedback, mallar för roadmap Gratis provversion tillgänglig

Vad ska du leta efter i programvara för produktlanseringar?

När du väljer programvara för produktlansering bör du ta hänsyn till följande aspekter:

Automatisering : Du har tillräckligt att göra med att utveckla den perfekta produkten – din lanseringsprogramvara ska sköta resten. Den ska automatisera lanseringschecklistor, innehållsgodkännanden, tvärfunktionell uppgiftsuppföljning, kampanjtidslinjer och uppdateringar till intressenter så att du kan lansera produkten snabbare och med mindre stress.

Projektledning och samarbete : Den ska fungera som en enda källa till information, förenkla projektledningen och förbättra samarbetet mellan de olika avdelningar som är involverade i lanseringen, inklusive produktteam, marknadsförings- och säljteam samt ledningen.

Rapportering och analys : Den ideala programvaran för produktlanseringar tillhandahåller rapportering om marknadsföringskampanjer och möjliggör övervakning av alla produktlanseringar i ett enda portfölj.

Checklista : Lanseringar är komplexa. En checklista säkerställer att inga viktiga moment – som slutlig kvalitetskontroll, e-postsekvensering eller intern aktivering – glöms bort. Ditt verktyg bör säkerställa att viktiga åtgärder, kontroller och granskningar slutförs samtidigt som det övergripande förloppet spåras.

Integrationsmöjligheter : Bra lanseringsprogramvara stöder sömlös integration med andra verktyg som teamen använder, vilket förbättrar effektiviteten i arbetsflödet.

Delningsfunktion för realtidsdata: Möjligheten att dela realtidsdata gör det möjligt för lanseringsteamen att göra nödvändiga justeringar. Ditt verktyg bör göra det möjligt att skapa anpassade instrumentpaneler för att dela realtidsinformation med interna och externa partners.

💡Proffstips: Leta efter lösningar med återanvändbara mallar för kvalitetskontroller, innehållskalendrar och godkännandeprocesser. Dessa hjälper ditt team att sätta igång lanseringsstrategier, kartlägga produktlivscykler och skapa förväntan inför lanseringen snabbare.

De 10 bästa programvarorna för produktlanseringar

Låt oss nu diskutera de bästa alternativen på marknaden – och hur de gör produktlanseringar till något att se fram emot (och inte frukta) för hela ditt team.

1. ClickUp (Bäst för allt-i-ett-hantering av produktlanseringar)

Prova ClickUp för produktteam Skapa roadmaps, koppla samman produktberättelser, effektivisera lanseringskommunikationen och spåra viktiga prioriteringar med ClickUp för produktteam.

Vill du gå längre än att bara perfekta lanseringen och nå excellens i hela livscykeln? ClickUp är den allt-i-ett-appen för arbete som är redo att höja din effektivitet till en ny nivå. Den förenklar tvärfunktionella arbetsflöden, ökar arbetskapaciteten och sparar tid och pengar, samtidigt som den säkerställer att alla team arbetar smidigt tillsammans mot produktmålen.

ClickUp för produktteam påskyndar och förbättrar produktleveransen. Inbyggda instrumentpaneler erbjuder omfattande översikter över lanseringsaktiviteter, medan funktioner för problemspårning och sprintledning upprätthåller momentum.

Omvandla idéer till samordnade åtgärder, bädda in dokumentation och skapa produktplaner med ClickUp Whiteboards.

Realtidssamarbete i ClickUp Whiteboards förenklar marknadsundersökningar, produktutvärderingar och brainstorming för att hitta lösningar på potentiella hinder.

Du kan också visualisera hela produktlivscykeln i någon av de över 15 ClickUp-vyerna, från översiktsammanfattningar till detaljerade teamspecifika vyer, inklusive återstående ClickUp-uppgifter före lanseringen.

📮ClickUp Insight: 92 % av arbetstagarna använder inkonsekventa metoder för att spåra åtgärdspunkter, vilket resulterar i missade beslut och försenad genomförande. Oavsett om du skickar uppföljningsanteckningar eller använder kalkylblad är processen ofta splittrad och ineffektiv. ClickUps lösning för uppgiftshantering säkerställer en smidig omvandling av konversationer till uppgifter, så att ditt team kan agera snabbt och hålla sig samordnat.

Sätt upp mätbara mål för din projektlansering med ClickUp Goals.

Med ClickUp Goals kan du definiera mätbara mål och automatisera uppföljningen av din produktlansering. Med några få klick kan du enkelt konfigurera kampanjstatistik och KPI:er. Välj mellan numeriska, monetära, sant/falskt- och uppgiftsbaserade mål för att övervaka prestanda.

Effektivisera arbetsflöden, hantera rutinuppgifter och hantera projektöverlämningar för din lansering med ClickUp Automations.

Med ClickUp Automations kan du ställa in anpassningsbara arbetsflöden, logikbaserade aviseringar och automatiska uppdateringar av uppgifter så att du kan fokusera din energi och dina ansträngningar på det som är viktigt – att väcka potentiella kunders intresse och få intäkterna att rulla in redan från dag ett. Allt från att skicka QA-checklistor till att vidarebefordra färdiga designer till marknadsföring tar bara några sekunder med kodfria automatiseringar i ClickUp.

Ställ in avancerad automatisering, generera framstegsrapporter, brainstorma produktfunktioner och skapa till och med strategier och färdplaner för din lansering med ClickUp Brain.

ClickUp Brain, plattformens dedikerade AI-lösning, kan hjälpa produktteam att ta fram en produktlanseringsstrategi, bryta ner den i en handlingsplan och sammanfatta utvecklingen av produktlanseringen för att förbättra synligheten för hela teamet. Den kan till och med avslöja potentiella flaskhalsar i dina produktplaner och föreslå lösningar.

Utvärdera och analysera produktfeedback med hjälp av ClickUp Brain för att fatta datadrivna beslut.

Du kan mata in kundfeedback i Brain för att utvärdera förväntningar, förbättra funktionaliteten och skapa prioritetsnivåer för nya programvarufunktioner.

Att sätta upp dina processer kan vara resurskrävande. Om du vill ha något snabbt och effektivt har ClickUp också flera färdiga mallar för produktlanseringar, så du behöver inte uppfinna hjulet på nytt varje gång.

Få en gratis mall Samordna ditt team, dina uppgifter och strategier med ClickUps mall för produktlanseringschecklista.

Slutligen, om du vill spåra allt på ett ställe, erbjuder ClickUps mall för produktlanseringschecklista ett beprövat ramverk för maximal dragkraft. Dess kategoriserade uppgiftslistor säkerställer att du inte missar viktiga lanseringsaktiviteter som kvalitetssäkring, betatestning och privata lanseringar.

När den väl har anpassats blir den en återanvändbar handbok som gör det möjligt för teamen att tilldela ansvar, uppdatera anpassade statusar och kartlägga lanseringsprioriteringar. Dessutom gör Gantt-diagrammet och uppgiftstypen Milestones det enkelt att hantera eskaleringar och säkerställa leverans i tid.

📖 Läs också: Så lyckas du med din produktlansering med hjälp av denna checklista

ClickUps bästa funktioner

Tagga teammedlemmar i lanseringsuppdateringar och lägg till förslag var du än befinner dig med ClickUp Assigned Comments

Dokumentera handlingsplaner och anteckna mötesanteckningar i en enda källa med ClickUp Docs.

Hitta alla produktfiler, funktionsrapporter eller uppgifter från plattformen, den lokala enheten eller det integrerade verktyget med ClickUp Connected Search

Spåra teamets kapacitet, förhindra utbrändhet och planera ytterligare resurser i tid med ClickUp Workload View.

Begränsningar för ClickUp

Plattformens omfattande funktioner kan kännas överväldigande i början, särskilt för nya användare.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

ClickUp har varit en game changer för vårt team och har transformerat föråldrade arbetsflöden inom både buggspårning och utveckling av nya produkter.

📖 Läs också: Hur man skapar en checklista för produktutveckling

2. Aha! (Bäst för omfattande hantering av produktlivscykeln)

Aha! är ett verktyg för produktlanseringar med ett överskådligt gränssnitt, omfattande rapporteringsverktyg och användbara mallar för produktledning. Plattformen erbjuder ändamålsenliga funktioner som statusspårare och produktivitetsverktyg som uppgiftschecklistor och automatiserade meddelanden.

Team kan också utnyttja Aha! Roadmaps för att anpassa tydliga, visuella planer till sina skräddarsydda produktstrategier.

Aha! bästa funktioner

Förenkla lanseringar och releaser med externa integrationer och en centraliserad hubb som lagrar kund- och intern produktdata.

Prioritera funktioner med ett anpassningsbart poängkort med fem faktorer som väger in användarpåverkan, insats, intäktspotential, strategiskt värde och risk.

Planera produktlanseringar baserat på teamets kapacitet med arbetsbelastningsorienterade diagram och vyer.

Aha! begränsningar

Att hantera behörigheter i stora team kan kännas omodernt.

Att installera och konfigurera flera produkter kan vara tidskrävande.

Aha! prissättning

Utveckling: Från 9 $/användare per månad

Whiteboards : Från 9 $/användare per månad

Kunskap: Från 18 USD/användare per månad

Idéer: Från 39 USD/användare per månad

Roadmaps: Från 59 $/användare per månad

Aha! betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Aha!

Tidslinjereporten hjälper oss att kontrollera och fördjupa alla egenskaper hos vår produkt, de deadlines vi har för att designa och lansera den på marknaden, samt de mål vi avser att uppnå när vi väl har presenterat den på marknaden.

👀 Visste du att? Över 60 % av produktcheferna arbetar för organisationer som inte har några produktledningsprocesser alls. Det verkar som att en dedikerad lösning skulle kunna bidra till att få bort en stressig arbetskultur.

3. Productboard (Bäst för analys av kundernas åsikter och verktygsintegrationer)

via Productboard

Om ditt företag lägger tonvikten på kundfokus samtidigt som du leder ett mångfaldigt team, kommer Productboard att höja din prestanda. Plattformen har verktyg för att skapa roadmaps, inbyggda undersökningsverktyg och kundfokuserade prioriteringsinställningar.

Dess fördelnings- och liveeffektivitetsrapporter gör att ditt team kan ligga steget före när det gäller flaskhalsar i resurserna för produktlanseringar.

Productboards bästa funktioner

Importera mångsidig feedback i realtid med olika kundportalintegrationer för Google Play, Slack och mer.

Definiera formler baserade på populära prioriteringsramverk som RICE, WSJF och ROI, eller skapa anpassade formler.

Kvantifiera den potentiella intäkten för varje funktionsidé genom att importera kunddata från ett CRM-system (Customer Relationship Management).

Begränsningar för Productboard

Blir långsammare när det hanterar stora datamängder, vilket gör det mindre lämpligt för resurskrävande projekt.

Priser för Productboard

Starter: Gratis

Essentials: 25 $/användare per månad

Pro: 75 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Produktbordsbetyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 150 recensioner)

💡 Proffstips: Övervaka kundförfrågningar och konkurrenter för att förutsäga nöjdhetsnivåer och hitta vinnande produktidéer. Nästan 80 % av företagsledare uppger att kundfeedback är en viktig faktor för affärsbeslut.

4. Trello (Bäst för strukturerade produktlanseringar och marknadsföringsinsatser)

via Trello

Trello är ett projektledningsverktyg från Atlassian som skapar struktur i produktlanseringar med sin intuitiva tavelvy. Team kan kartlägga lanseringsfaser i tydliga, visuella steg, såsom planering, utveckling, marknadsföring och support efter lansering.

Varje kort på tavlan innehåller alla uppgifter på ett ställe, från deadlines och checklistor till feedback och filer, vilket gör det enklare att följa framstegen. Detta gör också att tvärfunktionella team kan samarbeta under hela lanseringscykeln.

Trellos bästa funktioner

Fokusera insatserna för varje produktlanseringsaktivitet, avdelning eller arbetsyta med en funktion för gruppering av tavlor.

Hantera globala produktdistributionsplaner med en tydlig geografisk kartvy som spårar regionala lanseringar och underlättar bättre logistikkoordinering.

Granska utvecklingsprocessen i realtid med en direkt koppling till Jira-ärenden.

Trellos begränsningar

Kan vara svårt för icke-tekniska användare eller de som är nya inom projektledningsverktyg av Kanban-typ.

Priser för Trello

Gratis

Standard: 6 $/användare per månad

Premium: 12,50 $/användare per månad

Enterprise: Upp till 17,50 USD/användare per månad (baserat på antal användare, faktureras endast årligen)

Trello-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 13 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 23 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Trello?

Jag älskar hur enkelt det är att organisera alla mina uppgifter utifrån mina specifika projekt – jag kan antingen skapa en kolumn för ett specifikt projekt, en kund eller en produktlansering, ELLER om projektet är riktigt stort kan jag till och med skapa en hel tavla för det projektet så att jag har alla detaljer på ett ställe.

📖 Läs också: Gratis mallar för produktmarknadsföringsplaner för att planera kampanjer

5. Asana (bäst för effektivt samarbete i lanseringsprocessen)

via Asana

Företag som hanterar tvärfunktionella produktlanseringar kan finna Asana tilltalande för dess förenklade, samarbetsinriktade arbetsyta. Team kan skapa lanseringstidslinjer, tilldela marknadsförings-, försäljnings-, produkt- och teknikuppgifter samt följa framstegen i realtid.

Tack vare live-redigering blir alla, från kundtjänst till sälj- och teknikteam, medvetna om deadlines, meddelanden och sista minuten-ändringar i realtid. Kort sagt eliminerar Asana risken för missförstånd under kritiska lanseringsfaser.

Asanas bästa funktioner

Skapa anpassade datafält som passar dina lanseringsspecifika mått, såsom lanseringsdatum, funktionsberedskap eller kampanjstatus.

Samla in personlig feedback från kunder med formulär som har adaptiv logik.

Automatisera uppskattningar av arbetsinsatser, nedräkningar inför lanseringar och riskbedömningar baserat på produktlanseringens framsteg i realtid.

Asanas begränsningar

Gör det möjligt att tilldela uppgifter till endast en person, vilket begränsar flera intressenters möjlighet att arbeta tillsammans på samma checklista för produktlanseringar.

Asanas prissättning

Personligt: Gratis

Startpaket: 13,49 $/månad per användare

Avancerad: 30,49 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Enterprise+: Anpassad prissättning

Asana-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 10 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 13 000 recensioner)

6. Monday.com (Bäst för att implementera Agile-metoden vid produktlanseringar)

Nästa på listan är Monday.com, som erbjuder sprint- och scrumhanteringsfunktioner som hjälper till med planering av produktlivscykeln. Den har också burndown- och Gantt-diagram för snabb problemidentifiering och beroendemappning.

Få tillgång till anpassningsbara lanseringsmallar och använd intressenternas dashboards för att spåra allt från förberedelserna inför lanseringen till utvärderingen efter lanseringen.

Monday.com bästa funktioner

Visualisera varje teammedlems arbetsbelastning i varje sprint och undvik flaskhalsar under produktlanseringar.

Synkronisera teknik- och kundteam med en live-roadmap för kommande lanseringar.

Ställ in smarta påminnelser för godkännanden, överlämningar och kvalitetssäkring med flexibla aviseringar och villkorslogik.

Begränsningar för Monday.com

Priserna stiger snabbt med teamets storlek och avancerade funktioner, vilket gör det kostsamt för småföretag.

Priser för Monday.com

Gratis

Grundläggande: 12 USD/användare per månad

Standard: 14 USD/användare per månad

Pro: 24 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Monday.com betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 12 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 600 recensioner)

Vad verkliga användare säger om Monday.com

Projektuppföljnings- och rapporteringsfunktionerna gör det möjligt för oss att identifiera områden där vi behöver förbättras för att effektivisera vår verksamhet.

📖 Läs också: Gratis mallar för marknadsföringsstrategier som du bör ha till hands

7. Jira Product Discovery (bäst för integration med Atlassian-ekosystemet)

Behöver du produktledningsverktyg som smälter in i ditt Atlassian-ekosystem? Jira Product Discovery finns med på listan. Lösningen innehåller olika prioriteringsramverk och gränssnitt för brainstorming som bygger en kundfokuserad produktplan.

Det rena, intuitiva gränssnittet med dra-och-släpp-funktion och fält med många emojis gör det enkelt att planera, spåra och finjustera varje detalj i lanseringen tillsammans med ditt team.

Jira Product Discovery – de bästa funktionerna

Förenkla din funktionsintegrationsprocess med tydliga beslutsalternativ för varje idé och flytta rätt funktioner till lanseringsplaneringen.

Integrera naturligt input från kommunikationsverktyg som Slack med dess välbyggda integrationer.

Anpassa metoden för effektbedömning för prioritering av produktfunktioner med anpassade effekt- och insiktsformler som är skräddarsydda för ditt företag.

Begränsningar för Jira Product Discovery

Fokuserar på enkla produktledningsverktyg och saknar många analys- och rapporteringsfunktioner.

Priser för Jira Product Discovery

Gratis

Standard: Från 10 USD/användare per månad

Premium: Från 25 USD/användare per månad

Jira Product Discovery – betyg och recensioner

G2: Inga betyg tillgängliga

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

8. Notion (Bäst för anteckningar inför lansering, planering och skapande av resurser)

via Noti på

Notion erbjuder färdiga mallar för lanseringstidsplaner, GTM-planer och wikis för intressenter, så att teamen inte behöver slösa tid på att uppfinna hjulet på nytt.

Dess synkroniserade kalendrar, tvärfunktionella sidor och inbäddade tillgångar bildar en omfattande, enda källa till information. Notion främjar också spårbarheten i varje lansering med sin spårning av beroenden, aktivitetsägande och dokumentationsfunktion i godkännandeprocesser.

Notions bästa funktioner

Hantera alla dina lanseringsstrategier och tidsplaner från ett enda ställe.

Använd mallar för att enkelt skapa standardiserade checklistor för lanseringar.

Importera all din data från flera olika verktyg för uppgiftshantering och dokumentationsapplikationer.

Begränsningar i Notion

Det kan uppstå prestandaproblem vid hantering av stora datamängder.

Notion-priser

Gratis

Plus: 12 $/användare per månad

Företag: 18 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Notion AI: Lägg till i din arbetsyta för 10 dollar per medlem och månad.

Notion-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Notion?

Jag skapade en projektledningspanel med länkade databaser, uppgiftshanterare och mötesanteckningar för att hjälpa mitt team att hålla ordning på en produktlansering med höga insatser.

🧠 Rolig fakta: Notions första version var en webbsidbyggare, inte produktivitetsprogramvara. Det var först flera år senare som det började användas för arbetsplatshantering.

9. Craft. io (Bäst för intuitiv resurshantering)

Behöver du hantera komplexa produktlanseringar? Craft. io är ett utmärkt val. Verktyget utmärker sig genom sin intuitiva kapacitetsplanering och avancerade roadmapping-funktioner. Produktchefer kan simulera hur resurser påverkar kapaciteten utan att ändra den aktuella roadmappen.

Craft. io:s bästa funktioner

Bygg och granska marknadsförings- och försäljningsstrategier i realtid med dedikerade utrymmen.

Upprätthåll kontinuiteten i arbetsflödet från utveckling till lansering med viktiga integrationer som Azure DevOps och GitLab.

Koppla dagliga uppgifter och produktfunktioner till större strategiska mål med en inbyggd OKR-lösning på flera nivåer.

Begränsningar för Craft.io

Saknar redigeringshistorik för att spåra vem som har gjort ändringar i en artikel eller ett objekt.

Priser för Craft.io

Startpaket: 24 $/användare per månad

Pro: 99 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Craft. io betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 30 recensioner)

10. ProdPad (Bäst för idéhantering och lean road mapping)

via ProdPad

ProdPad är en lösning för effektiv idéutveckling och planering inför din produktlansering. Dess ”Now-Next-Later”-roadmaps gör lanseringsuppgifterna enkla och välorganiserade.

Om du har fått feedback på prototypen länkar lösningen automatiskt den till relevanta idéer. Team kan också rösta på förändringen innan de förverkligar idéerna.

ProdPads bästa funktioner

Använd ett diagram som visar effekten i förhållande till insatsen för att på ett visuellt sätt presentera och prioritera idéer.

Synkronisera data från dina produktutvecklingsteam och ställ in fördefinierade processer med automatisering av arbetsflöden.

Planera produktstrategi och affärsmål med produktcanvas och OKR-verktyg.

Begränsningar för ProdPad

Saknar den robusta åtkomstkontroll och de delningsalternativ som behövs vid hantering av flera team och funktioner.

Priser för ProdPad

Roadmaps Essentials: 30 USD/användare per månad

Roadmaps Advanced: 55 USD/användare per månad

Ideas Essentials: 30 USD/månad per användare

Ideas Advanced: 45 USD/användare per månad

Feedback Essentials: 30 USD/användare per månad

Feedback Advanced: 45 USD/användare per månad

ProdPad-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 50 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om ProdPad?

Det blir väldigt tilltalande visuellt när vi gör vår produktplan och ser de olika berättelserna och kategorierna.

