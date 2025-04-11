De 10 bästa SMB-programvarulösningarna för att öka tillväxten 2025

Att driva ett litet företag innebär att ha många roller – hantera fakturor, övervaka projekt, prata med kunder och hålla ett öga på ditt team. Det är mycket!

Den goda nyheten är att projektledningsprogramvara för små och medelstora företag (SMB) tar bort det tunga arbetet från din tallrik.

Till exempel kan en projektledningsplattform med automatisering göra arbetsflöden mer effektiva, maskininlärning kan hjälpa företag att förutsäga trender och molntjänster effektiviserar samarbetet. Möjligheterna blir bara fler och fler.

Därför har vi sammanställt denna lista över de bästa SMB-programvarorna för att hjälpa dig att öka företagets tillväxt och få nya kunder.

De 10 bästa SMB-programvarulösningarna i korthet

Här är en snabb jämförelsetabell för SMB-programvaran:

Vad ska du leta efter i SMB-programvara?

Att välja rätt projektledningsprogramvara för småföretag kan kännas överväldigande. Det finns för många alternativ, för många funktioner och alldeles för många prislappar. Så vad är det egentligen som är viktigt?

Det viktigaste är att hitta verktyg som passar dina behov idag och samtidigt ger dig flexibilitet att växa. Här är vad du bör hålla ett öga på:

Kärnfunktioner: Använder du fem olika verktyg för fakturering, Använder du fem olika verktyg för fakturering, incidenthantering och kundsupport? Det är rörigt. Den bästa SMB-programvaran samlar kundrelationshantering (CRM), lagerhantering, uppgiftshantering och andra kärnfunktioner i ett smidigt paket.

Automatisering: Välj verktyg som hjälper dig att automatisera uppgifter, såsom kunduppföljning, lönehantering och orderbekräftelser, för att underlätta ditt arbete.

Rapportering och analys: Leta efter programvara med avancerade rapporterings- och analysfunktioner som ger detaljerad information i realtid om försäljningsresultat, medarbetarnas tillgänglighet, projektets framsteg samt webbplatsens trafik och analys.

Teamsamarbete : Om du arbetar i ett team, sök efter programvara för små och medelstora företag med funktioner för uppgiftsfördelning, tidrapportering och fildelning. Om du arbetar i ett team, sök efter programvara för små och medelstora företag med funktioner för uppgiftsfördelning, tidrapportering och fildelning.

Enkel prissättning och skalbarhet: Extra funktioner betyder inte mycket om priset tär på plånboken. Leta efter flexibla prissättningsplaner som passar din företagsstorlek och budget. Det är ett plus om det finns en gratis provperiod så att du kan testa innan du bestämmer dig.

Enkel integration med det du redan använder: Ingen vill byta ut allt över en natt. Din nya programvara ska enkelt kunna integreras med din befintliga Ingen vill byta ut allt över en natt. Din nya programvara ska enkelt kunna integreras med din befintliga IT-infrastruktur – oavsett om det är din bokföringsprogramvara, CRM eller e-postmarknadsföringsplattform.

Användarvänlighet: De bästa SMB-verktygen är intuitiva, så att du och ditt team kan komma igång utan timmar av utbildning.

🧠 Visste du att? Enligt SMB Tech Survey använder 79 % av småföretagare minst två digitala verktyg för att hantera sin verksamhet, och 13 % använder fem eller fler!

De 10 bästa SMB-programvarorna

Låt oss titta på de bästa programvarorna för små och medelstora företag, deras bästa funktioner, priser och även begränsningar.

1. ClickUp (bästa allt-i-ett-programvaran för arbetshantering för små och medelstora företag)

Hantera alla dina projekt, dokument och diskussioner på ett och samma ställe med ClickUps projektledningslösning

Du har ett litet företag med ett passionerat team som alla är ivriga att få saker gjorda. Men här är haken – alla har sitt eget sätt att arbeta på. Ekonomin hanteras i kalkylblad, marknadsföringsteamet använder en annan plattform för att hantera leads, och verksamheten? Den hanteras på en helt annan plattform. Innan du vet ordet av spenderar du mer tid på att växla mellan olika verktyg än på att faktiskt få jobbet gjort. Det är här omfattande projektledningsverktyg som ClickUp underlättar ditt arbete. ClickUp är allt-i-ett-appen för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper små och medelstora företag att arbeta snabbare och smartare.

Med ClickUp Project Management Solution kan du planera, genomföra och övervaka dina projekt på ett och samma ställe. Börja med att lista projektets omfattning och krav i ClickUp Docs. Du kan lägga till tabeller, infoga formateringselement och redigera i realtid tillsammans med dina teammedlemmar.

Hantera projektets omfattning och krav i ClickUp Docs

Små och medelstora företag har ofta öppna roller, och det kan vara svårt att hålla reda på vad alla gör. Men inte med ClickUp Tasks. Det hjälper dig att tilldela tydliga uppgifter till varje teammedlem för bättre ansvarsskyldighet.

Tilldela uppgiftsprioriteringar och följ enkelt upp framstegen med ClickUp Tasks

Vill du att teammedlemmarna ska samarbeta? Ställ in uppgiftsberoenden så att arbetet blir gjort snabbare. Du kan även ställa in uppgiftsprioriteringar och anpassade uppgiftsstatusar för enkel övervakning. Om du är på resande fot och behöver en snabb uppdatering om dina väntande uppgifter och vad ditt team arbetar med, kan ClickUp Brain, ClickUps kraftfulla AI-assistent, hjälpa dig!

Få omedelbara uppgiftsöversikter och insikter med ClickUp Brain

ClickUp Brain kan ge omedelbara uppdateringar om projekt och uppgifter och till och med chattöversikter. Det fungerar som ett verktyg för kunskapshantering och hämtar svar från dina dokument, uppgifter, wikis och chattar. Men det är inte allt! ClickUp Brain fungerar också som en skrivassistent. Det kan skapa personliga e-postkampanjer, inlägg på sociala medier eller webbtexter för kunder. Om du letar efter ett verktyg för att förbättra arbetseffektiviteten är ClickUp Automations allt du behöver. Det hjälper dig att ställa in triggerbaserade arbetsflöden för att få arbetet gjort snabbare.

Automatisera arbetsflöden och förbättra effektiviteten med ClickUp Automations

Det bästa med ClickUp? Du behöver inte spendera pengar på flera olika verktyg för att hålla dina teammedlemmar på samma sida. Allt finns tillgängligt på en enda omfattande plattform.

För att göra företagsledningen ännu smidigare erbjuder ClickUp fördesignade mallar. Till exempel samlar ClickUp Project Management Template alla projektuppgifter på ett ställe. Den hjälper dig också att visa projektbeskrivningar, uppgiftsprioriteringar och mått på projektets framgång.

Få en gratis mall Hantera komplexa projekt enkelt med ClickUp-mallen för projektledning

När du driver ett företag finns det alltid mycket att hantera, och att ha en tydlig plan kan göra hela skillnaden. ClickUp Business Roadmap Template förenklar strategisk planering genom att omvandla mål till tydliga, genomförbara steg. Den hjälper dig att samordna team, prioritera uppgifter och visualisera framsteg – allt på ett och samma ställe.

Få en gratis mall Visualisera din affärsstrategi och prioritera uppgifter med ClickUp Business Roadmap Template.

Du kan även prova ClickUp Business Inventory Register Template för att spåra alla lagerartiklar på ett ställe och ClickUp Monthly Business Status Report Template för att visualisera månatliga affärsresultat.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Det tar tid för nya användare att lära sig navigera och utnyttja alla funktioner fullt ut.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Eftersom vi är ett mindre team och har tusentals beställningar från hela världen måste vi vara extremt effektiva. Med ClickUp Gantt-diagram kan vi spåra all vår produktion och logistik på ett och samma ställe, vilket gör vårt produktionsteam två tredjedelar mer effektivt.

Eftersom vi är ett mindre team och har tusentals beställningar från hela världen måste vi vara extremt effektiva. Med ClickUp Gantt-diagram kan vi spåra all vår produktion och logistik på ett och samma ställe, vilket gör vårt produktionsteam två tredjedelar mer effektivt.

2. Intuit QuickBooks Online (bäst för fakturering och bokföring)

via QuickBooks

QuickBooks Online är lösningen för småföretag som vill ha kontroll över sin ekonomi utan huvudbry. Den täcker allt från spårning av fakturor och utgifter till hantering av betalningar och bankavstämning. Du kan dessutom anpassa den med hundratals appintegrationer.

QuickBooks importerar automatiskt dina bank- och kreditkortstransaktioner och matchar dem sedan med dina register för att säkerställa att allt är korrekt. Du kan även ställa in bankregler för att göra avstämning och kategorisering enkelt. Och om du skulle fastna finns den inbyggda AI-chatboten där för att hjälpa dig med finansiella insikter och bokföringsfrågor.

Intuit QuickBooks Online – de bästa funktionerna

Automatisera återkommande fakturor, betalningar och betalningspåminnelser samtidigt som du säkerhetskopierar dina data i molnet.

Skicka fakturor direkt från din telefon eller Gmail, lägg till betalningsknappar och konvertera offerter till fakturor med ett enda klick.

Hantera lager, leverantörer och inköpsorder med inbyggda spårnings- och paketeringsfunktioner.

Få tillgång till detaljerade finansiella rapporter på begäran eller ställ in dem så att de körs automatiskt för affärsinsikter i realtid.

Begränsningar för Intuit QuickBooks Online

Stöter på regelbundna buggar som kan störa arbetsflödena

Saknar stark användarhantering och noggrannhet i igenkänningen i funktionen för snabba kvitton.

Priser för Intuit QuickBooks Online

Enkel start: 35 $/månad

Essentials: 65 $/månad

Plus: 99 $/månad

Avancerad: 235 $/månad

Intuit QuickBooks Online – betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 270 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 7 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Intuit QuickBooks Online?

Det jag gillade mest var att det var så enkelt att logga in och navigera i Intuit QuickBooks. Jag kunde lägga till en nyanställd på cirka 10 minuter och även skicka dem länkar för att registrera sig i tidrapporteringssystemet. Det jag gillade minst var priset. Det kostade definitivt företaget mer att använda än vår nya löneadministrationstjänst. Kundsupporten var inte heller den bästa.

Det jag gillade mest var att det var så enkelt att logga in och navigera i Intuit QuickBooks. Jag kunde lägga till en nyanställd på cirka 10 minuter och även skicka dem länkar för att registrera sig i tidrapporteringssystemet. Det jag gillade minst var priset. Det kostade definitivt företaget mer att använda än vår nya löneadministrationstjänst. Kundsupporten var inte heller den bästa.

🧠 Visste du att? Med QuickBooks Online kan du dela dina bokföringsunderlag med din revisor på ett säkert sätt med hjälp av funktionen Bjud in revisor.

3. HubSpot CRM (bäst för hantering av försäljningspipeline)

via HubSpot

HubSpot CRM samlar allt du behöver på ett ställe – marknadsföring, försäljning och service, allt sammankopplat. Du kan enkelt fånga upp leads via webbformulär, chatbots eller mobilen och spåra varje interaktion så att du aldrig missar ett steg i kundresan. Interagera med leads via e-post, telefon, livechatt eller sociala medier och automatisera uppföljningar med personanpassade arbetsflöden.

Den inbyggda AI-funktionen hjälper dig att förutsäga försäljning, upptäcka tillväxtmöjligheter och berika dina data. Du kan skapa anpassade rapporter, hantera uppgifter och starta arbetsflöden utan problem. Med över 1 800 integrationer kan du skräddarsy programvaran efter ditt teams behov, så att CRM-systemet fungerar för dig, inte tvärtom.

HubSpot CRM:s bästa funktioner

Spåra personliga interaktioner och kontakthistorik för att effektivisera uppföljningar och relationshantering.

Skapa automatiserade arbetsflöden för interna uppgifter, godkännanden och aviseringar med hjälp av anpassade eller förkonfigurerade alternativ.

Få tillgång till delade instrumentpaneler för realtidsinformation som hjälper dig att samordna försäljnings- och marknadsföringsteamen.

Använd smarta Breeze Copilot för att skapa och föreslå arbetsflöden

Begränsningar för HubSpot CRM

Begränsade rapporteringsfunktioner, särskilt för data som inte samlats in via HubSpot.

Anpassning kan vara utmanande för komplexa försäljningsprocesser, vilket begränsar flexibiliteten.

Priser för HubSpot CRM

Gratis

Marketing Hub Starter : 15 USD/månad per licens

Starter Customer Platform: 15 USD/månad per licens

Marketing Hub Professional: 800 USD/månad

Marketing Hub Enterprise: 3600 $/månad

HubSpot CRM-betyg och recensioner:

G2: 4,4/5 (över 12 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om HubSpot?

Det bästa med HubSpot Sales Hub är funktionerna för att återknyta kontakten med kunder eller till och med påminna ditt team internt. Det är fantastiskt vilka rapporter det kan generera när rätt information matas in. Lätt att använda, implementera och integrera om ditt team är villigt att lära sig. Det finns en inlärningskurva som ditt team måste vara öppet för. Online-resurserna är utmärkta för inlärning. Om ditt team har registrerat sig och använder det är det lätt att använda ofta.

Det bästa med HubSpot Sales Hub är funktionerna för att återknyta kontakten med kunder eller till och med påminna ditt team internt. Det är fantastiskt vilka rapporter det kan generera när rätt information matas in. Lätt att använda, implementera och integrera om ditt team är villigt att lära sig. Det finns en inlärningskurva som ditt team måste vara öppet för. Online-resurserna är utmärkta för inlärning. Om ditt team har registrerat sig och använder det är det lätt att använda ofta.

✨ Rolig fakta: Innan HubSpot ens hade en produkt lanserade grundarna, Dharmesh Shah och Brian Halligan, en blogg för att marknadsföra idén om inbound-marknadsföring. De byggde upp en publik och positionerade sin programvara som den självklara lösningen – innan den ens fanns!

4. Trello (bäst för att visualisera projekt)

via Trello

Trello hjälper dig att enkelt visualisera marknadsföringskampanjer, innehållsskapande, försäljningsuppföljning och HR-uppgifter. Du kan skapa kort för uppgifter, sortera dem i listor och lägga till detaljer som förfallodatum, etiketter och prioriteringar. Behöver du lägga till anteckningar, filer eller checklistor? Inga problem – allt finns på kortet.

Med Trello kan du tagga kollegor, lämna kommentarer och få aviseringar i realtid för att främja ansvarstagande. Programmet är inte utvecklat för budgetering eller fakturering, men du kan ändå bifoga sådana dokument vid behov. Med Power-Ups för tidrapportering, Gantt-diagram och analyser kan du anpassa Trello efter ditt arbetssätt.

Trellos bästa funktioner

Anpassa arbetsflöden med färgkodade etiketter, bakgrunder, mallar och klistermärken för att matcha teamets behov och preferenser.

Hantera och mät dina marknadsföringsinsatser med flera vyer, inklusive Kanban-tavlor, tidslinjer, kalendrar och tabellvyer.

Automatisera repetitiva arbetsflöden med Butler och skapa triggers, regelbaserade åtgärder och anpassade knappar.

Öka effektiviteten genom molnsamarbete och integrationer som Slack, Google Drive, Jira, Asana, Dropbox och hundratals andra appar.

Trellos begränsningar

Beroende av integrationer från tredje part, vilket medför potentiella kostnader och kompatibilitetsproblem.

Begränsade anpassningsmöjligheter gör den mindre anpassningsbar för unika arbetsflöden.

Priser för Trello

Gratis

Standard: 5 $/månad

Premium: 10 $/månad

Företag: 17,50 $/månad för 50 användare

Betyg och recensioner av Trello:

G2: 4,4/5 (över 13 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 23 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Trello?

Trello är ett fantastiskt verktyg för att hålla ordning och följa upp framsteg, och jag tycker att det är mycket effektivt. Den smidiga integrationen med andra verktyg som Google Drive och Slack förenklar hanteringen av olika uppgifter på ett och samma ställe. Gratisversionen är utmärkt, men vissa användbara funktioner finns bara i premiumversionen. Det skulle vara trevligt med några fler alternativ i gratisversionen.

Trello är ett fantastiskt verktyg för att hålla ordning och följa upp framsteg, och jag tycker att det är mycket effektivt. Den smidiga integrationen med andra verktyg som Google Drive och Slack förenklar hanteringen av olika uppgifter på ett och samma ställe. Gratisversionen är utmärkt, men vissa användbara funktioner finns bara i premiumversionen. Det skulle vara trevligt med några fler alternativ i gratisversionen.

5. Gusto (bäst för lönehantering och HR-processhantering)

via Gusto

Gusto gör det enkelt att betala heltids-, deltids- och kontraktsanställda – utan de vanliga komplikationerna. Du kan lägga till nyanställda med bara några klick, och eftersom Gusto tar ut en fast månadsavgift kan du köra löneutbetalningar så ofta du behöver utan extra kostnader.

Den levereras också med Gusto Wallet, som hjälper anställda att hantera sina pengar med inbyggda budgetverktyg. Gusto erbjuder 11 typer av rapporter som täcker allt från löner till HR-information. Förutom fasta rapporter som skattedokument kan du anpassa rapporter för valfri tidsperiod och till och med ställa in dem så att de körs automatiskt – dagligen, veckovis eller när du behöver dem.

Gustos bästa funktioner

Dela upp lönen automatiskt med hjälp av lönefördelaren för att dela upp intäkterna mellan flera konton.

Spåra tiden enkelt med inbyggda funktioner för in- och utstämpling samt skifthistorik.

Automatisera löne- och skattehantering för smidiga beräkningar, källskatter och betalningar till skattemyndigheten.

Integrera med över 46 affärs-, redovisnings-, HR- och kommunikationsappar, inklusive QuickBooks, Xero, Shopify, Google Workspace, Slack och Microsoft 365.

Begränsningar med Gusto

Begränsade anpassningsmöjligheter kan göra plattformen mindre flexibel.

Saknar påminnelser om raster och övertid för efterlevnad av arbetslagstiftningen

Priser för Gusto

Enkelt: 49 $/månad (plus 6 $/månad per person)

Plus: 80 $/månad (plus 9 $/månad per person)

Premium: 180 $/månad (plus 22 $/månad per person)

Gusto-betyg och recensioner:

G2: 4,5/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Gusto?

Det är enkelt att navigera i Gusto. Jag kan enkelt och snabbt hitta de uppgifter jag behöver utföra. All nödvändig information, såsom lönebesked, skatter, avgifter och förmåner, är lättillgänglig. Deras kundservice är utmärkt och de är mycket lyhörda. Det är enkelt att navigera i Gusto. En nackdel är att vissa funktioner kan ta lite tid att vänja sig vid, särskilt för nya användare, och vissa alternativ kan kännas lite gömda i plattformen.

Det är enkelt att navigera i Gusto. Jag kan enkelt och snabbt hitta de uppgifter jag behöver utföra. All nödvändig information, såsom lönebesked, skatter, avgifter och förmåner, är lättillgänglig. Deras kundservice är utmärkt och de är mycket lyhörda. Det är enkelt att navigera i Gusto. En nackdel är att vissa funktioner kan ta lite tid att vänja sig vid, särskilt för nya användare, och vissa alternativ kan kännas lite gömda i plattformen.

✨ Rolig fakta: Med Gusto Wallet kan du ställa in utgiftsgränser för nödvändiga utgifter som hyra och matvaror och följa dina framsteg varje månad.

6. NetSuite (bäst för resursplanering i företag)

via NetSuite

NetSuite kopplar samman allt – ekonomi, lager, CRM, HR och mer – i ett enda enhetligt system. Dess realtidsöversikt och en enda källa till information hjälper dig att fatta smartare och snabbare beslut utan gissningar. Och om ditt företag har unika krav? Du kan bygga vidare på din nuvarande konfiguration med flexibla funktioner som växer med dig. Över trettio moduler och otaliga tillägg låter dig anpassa ett system som är skräddarsytt efter dina exakta behov.

NetSuites molnbaserade design gör att allt är tillgängligt var du än befinner dig. Det gör att du kan spåra lager, automatisera arbetsflöden och få exakta insikter utan att behöva jonglera mellan flera plattformar.

NetSuites bästa funktioner

Anpassa arbetsflöden, formulär och integrationer efter unika affärsbehov.

Få insikter i realtid genom anpassningsbara instrumentpaneler och prediktiv analys.

Använd inbyggda verktyg för lead nurturing, marknadsföringsautomatisering och optimering av leveranskedjan.

Hantera och uppdatera priser centralt för att maximera vinsten och skapa specialerbjudanden som driver försäljningen.

NetSuite-begränsningar

Saknar flexibla rapporteringsalternativ, vilket gör det svårt att skapa tydliga sammanfattningar och läsbara resultat.

Priser för NetSuite

Anpassad prissättning

NetSuite-betyg och recensioner

G2: 4/5 (över 3 000 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 1 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om NetSuite?

Jag tycker att NetSuite är ett utmärkt verktyg för företag som kan användas för en mängd olika saker. Från lagerhantering till kundfordringar gör denna webbplats det möjligt för oss att på ett relativt enkelt sätt hantera och spåra en mängd statistisk information om vårt företag, vårt lager och våra konton.

Jag tycker att NetSuite är ett utmärkt verktyg för företag som kan användas för en mängd olika saker. Från lagerhantering till kundfordringar gör denna webbplats det möjligt för oss att på ett relativt enkelt sätt hantera och spåra en mängd statistisk information om vårt företag, vårt lager och våra konton.

7. MailChimp (bäst för e-postmarknadsföring)

via MailChimp

Om du skickar e-post till kunder, klienter eller prenumeranter hjälper MailChimp dig att göra det mer effektivt. Du kan designa nyhetsbrev med ditt varumärke, automatisera kampanjer och spåra resultat med detaljerade analyser.

Den erbjuder två intuitiva redigeringsverktyg med viktiga innehållsblock och moderna mallar för småföretag som du kan dra och släppa, vilket gör det enkelt att utforma professionella e-postmeddelanden. MailChimp integreras också med över 500 appar, inklusive WordPress, Facebook och Google, för enkel anpassning och ökad publik.

MailChimps bästa funktioner

Kör inkommande kampanjer med inbyggda formulär, landningssidor och automatiserade drip-sekvenser.

Använd tidsbokning med ett integrerat schemaläggningsverktyg som stöder onlinebetalningar.

Sälj produkter och hantera marknadsföring med de inbyggda e-handelsverktygen

Automatisera innehållsgenerering med MailChimp GPT-driven e-postskapare

Begränsningar med MailChimp

Inte lämplig för affiliate-marknadsföring, eftersom strikta policyer kan leda till att kontot stängs av.

Begränsar skapandet av listor, vilket gör kontaktadministrationen mer utmanande.

MailChimp-priser

Gratis

Essentials: 13 $/månad

Standard: 20 $/månad

Premium: 350 $/månad

MailChimp-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 17 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om MailChimp?

Mailchimp är ett mycket bra val för e-postmarknadsföring, särskilt om du just har börjat. Drag-and-drop-redigeraren gör det enkelt att designa e-postmeddelanden, och automatiseringsverktygen sparar massor av tid när det gäller välkomstmeddelanden och påminnelser. Prisökningen är dock lite hög. När din e-postlista växer blir det snabbt dyrt, och kundsupporten för gratispaketet är i princip obefintlig.

Mailchimp är ett mycket bra val för e-postmarknadsföring, särskilt om du just har börjat. Drag-and-drop-redigeraren gör det enkelt att designa e-postmeddelanden, och automatiseringsverktygen sparar massor av tid när det gäller välkomstmeddelanden och påminnelser. Prisökningen är dock lite hög. När din e-postlista växer blir det snabbt dyrt, och kundsupporten för gratispaketet är i princip obefintlig.

🧠 Visste du att? Mailchimp har mer än 14 miljoner aktiva användare och nästan 14 000 nya registreringar varje dag!

8. Zendesk (bäst för kundtjänsthantering)

via Zendesk

Zendesk är en välkänd programvara för problemhantering. Den underlättar kundsupporten genom att samla alla dina konversationer – e-post, chatt, telefon och sociala medier – på ett och samma ställe. Behöver du omedelbara svar? AI-chattbottar hjälper dig. Vill du ha meddelanden i realtid? Livechatt är inbyggt. Dessutom hjälper en kunskapsbas kunderna att hjälpa sig själva.

Zendesk integreras också enkelt med Slack, Teams och över 1 200 appar, så att allt förblir sammankopplat. Inbyggda analysverktyg låter dig spåra svarstider och analysera kundnöjdhet, och du kan anpassa varumärke, teman och widgets efter ditt företag.

Zendesks bästa funktioner

Spåra besökares beteende och analysera data för att få insikter och förbättra kundengagemanget.

Samla in dina kunddata, från köp till preferenser, med Zendesk Sunshine.

Anpassa chattwidgets så att de matchar varumärket, webbplatsens design och funktionsbehov.

Övervaka viktiga supportmått för att optimera svarstider och kundnöjdhet

Zendesk-begränsningar

Nya agenter kan tycka att plattformen är överväldigande på grund av för många verktyg och alternativ.

Att hantera stora volymer kan vara svårt för små team utan tydliga processer.

Priser för Zendesk

Supportteam: 25 USD/månad per användare

Suite Team: 69 $/månad per användare

Suite Professional: 149 USD/månad per användare

Suite Enterprise: Anpassad prissättning

Zendesk-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zendesk?

Användarupplevelsen är väldigt enkel; den samlar all kommunikation med kunderna på ett ställe, oavsett om det är via e-post, livechatt eller telefonsamtal. Möjligheten att automatisera arbetsflödesuppgifter som tilldelning av ärenden, svar och spårning av interaktioner är ganska anmärkningsvärd. Det tog lång tid att ställa in allt från början, men systemet är kraftfullt och behöver några ändringar innan det kan aktiveras och användas till sin fulla potential.

Användarupplevelsen är väldigt enkel; den samlar all kommunikation med kunderna på ett ställe, oavsett om det är via e-post, livechatt eller telefonsamtal. Möjligheten att automatisera arbetsflödesuppgifter som tilldelning av ärenden, svar och spårning av interaktioner är ganska anmärkningsvärd. Det tog lång tid att ställa in allt från början, men systemet är kraftfullt och behöver några ändringar innan det kan aktiveras och användas till sin fulla potential.

✨ Rolig fakta: Zendesk erbjuder ett program för nystartade företag där företag i ett tidigt skede kan få kredit från Zendesk gratis i sex månader!

9. Wave (bäst för fakturering och betalningsmottagning)

via Wave

Wave gör bokföringen enkel – utan att det kostar skjortan. Med denna kostnadsfria, molnbaserade programvara kan du spåra intäkter och utgifter, stämma av banktransaktioner och skicka professionella fakturor. Den möjliggör också omfattande anpassning av fakturor och automatiska betalningspåminnelser, så att du inte behöver jaga betalningar hela tiden.

Du kan organisera kvitton med mobil kvittoskanning för automatisk fakturahantering och batchimport. För lönehantering genererar Wave skatterapporter för att göra det enkelt för dig. Det är ett enkelt och budgetvänligt sätt att hålla koll på dina finanser.

Wave bästa funktioner

Tilldela användarroller som administratör, redaktör, löneansvarig, läsare och H&R Block-rådgivare.

Exportera finansiella rapporter i CSV- och PDF-format och transaktioner i Excel och CSV.

Se transaktionsuppdateringar i realtid på instrumentpaneler

Hantera flera företag med ett enda abonnemang

Begränsningar med Wave

Kräver ett betalt abonnemang för mobila kvitton och automatisk fakturahantering.

Automatisering av löner och skatter är endast tillgänglig i vissa stater.

Wave-prissättning

Starter: Gratis

Fördel: 16 $/månad

Betyg och recensioner av Wave

G2: 4,3/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Wave?

Deras faktureringssystem är mycket enkelt att använda och kundvänligt. De tar också ut en rimlig avgift för kreditkortsbehandling för små företag. Bankintegrationen för spårning av fakturabetalningar kan vara lite förvirrande.

Deras faktureringssystem är mycket enkelt att använda och kundvänligt. De tar också ut en rimlig avgift för kreditkortsbehandling för små företag. Bankintegrationen för spårning av fakturabetalningar kan vara lite förvirrande.

10. Zoho Inventory (bäst för lagerhantering)

via Zoho Inventory

Zoho Inventory underlättar lagerhanteringen genom att ansluta till Amazon, eBay och andra tjänster. Du kan spåra varje artikel med serienummer, enkelt paketera produkter och ställa in automatiska återbeställningspunkter för att förhindra lagerbrist.

Den fungerar också med USPS, FedEx, PayPal och Stripe för att effektivisera leveranser och betalningar. Vill du ha mer? Zoho Books och Zoho CRM hjälper till med bokföring och kunddata. Med kraftfulla rapporter som vägleder dina beslut har det aldrig varit enklare att ha koll på lagret.

Zoho Inventory – de bästa funktionerna

Skapa och spåra inköpsorder med insyn i väntande och slutförda order.

Förutse lagerbehov med hjälp av efterfrågeprognoser baserade på försäljningstrender

Gruppera flera komponenter i en enda enhet med sammansatt artikelhantering för enklare hantering.

Automatisera leveranser med integrering av transportörer, etikettutskrift och spårning

Begränsningar i Zoho Inventory

Erbjuder begränsad kompatibilitet med externa system utanför Zoho-paketet.

Priser för Zoho Inventory

Gratis

Standard: 29 $/månad, faktureras årligen

Professional: 79 $/månad, faktureras årligen

Premium: 129 $/månad, faktureras årligen

Enterprise: 249 $/månad, faktureras årligen

Betyg och recensioner av Zoho Inventory

G2: 4,3/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zoho Inventory?

Även om Zoho Inventory täcker alla nödvändiga aspekter av den traditionella affärsmodellen behövde jag några anpassade rapporter för mitt företag. Zoho-teamet var med mig varje steg på vägen och försåg mig med alla de anpassade rapporter jag hade bett om, redan innan jag uppgraderade till en betald plan. Jag rekommenderar Zoho varmt till alla. De skulle kunna förbättra programvaran för att även fokusera på B2B-sidan.

Även om Zoho Inventory täcker alla nödvändiga aspekter av den traditionella affärsmodellen behövde jag några anpassade rapporter för mitt företag. Zoho-teamet var med mig varje steg på vägen och försåg mig med alla de anpassade rapporter jag hade bett om, redan innan jag uppgraderade till en betald plan. Jag rekommenderar Zoho varmt till alla. De skulle kunna förbättra programvaran för att även fokusera på B2B-sidan.

