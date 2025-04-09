De 10 bästa programvarorna för vagnparkshantering för att optimera verksamheten 2025

Kostar din flotta dig för mycket tid och pengar?

Det är långt ifrån enkelt att hålla reda på fordon, underhåll och förare. Utan rätt system kan du missa reparationer, förlora bränsleeffektivitet eller få problem med försenade leveranser. Pappersloggar och kalkylblad gör bara saker och ting svårare.

Tänk på hur mycket enklare det skulle vara om du fick varningar innan en lastbil behövde olja, automatiskt kände till de snabbaste rutterna eller kunde bevisa att dina förare följde säkerhetsreglerna. Det är vad programvara för flottans förvaltning gör. Den hjälper dig att se var varje fordon befinner sig, när det behöver service och hur förarna presterar – allt på ett och samma ställe.

I den här guiden går vi igenom de bästa programvarorna för flottans förvaltning för att hjälpa dig att hitta den som passar bäst för ditt företag.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är en översikt över de 10 bästa programvarorna för flottans förvaltning: ClickUp : Bäst för att skapa en centraliserad flottadministrationshub Bäst för att skapa en centraliserad flottadministrationshub Fleetio: Bäst för förebyggande underhåll Samsara: Bäst för AI-driven säkerhet och efterlevnad i realtid Geotab: Bäst för telematik för blandade flottor och övergång till miljövänliga flottor Fleet Complete: Bäst för spårning av fordon och tung utrustning Fleetmatics från Verizon Connect: Bäst för optimering av mobila medarbetare Teletrac Navman: Bäst för bränsleeffektivitet och insikter om flottor med flera energikällor FleetGO: Bäst för europeisk efterlevnad och temperaturkänsligt gods Wheels, Inc. : Bäst för fullservice-flottleasing och stöd vid övergång till elfordon Lytx: Bäst för AI-driven förarutbildning och förebyggande av kollisioner

Vad du bör leta efter i programvara för flottans förvaltning

Bra programvara för flottans förvaltning hjälper dig att samarbeta smidigt med ditt team, spara tid, sänka kostnaderna och hålla dina förare säkra. Men med så många alternativ, hur väljer du det bästa? Fokusera på dessa viktiga funktioner:

Proaktiv underhållsplanering och spårning: Leta efter programvara som automatiskt planerar service baserat på faktisk körsträcka, motortimmar eller tidsintervall. En komplett digital registrering av allt underhållsarbete, inklusive kvitton och reparationsanteckningar, hjälper dig att upptäcka återkommande problem och förlänga fordonens livslängd.

Anpassningsbara rapporter och affärsinsikter: Rätt programvara hjälper dig att snabbt se viktiga nyckeltal som bränslekvitton, fordonsanvändning och underhållskostnader. Leta efter system som låter dig skapa anpassade rapporter och exportera data för djupare finansiell analys.

GPS-spårning i realtid med smarta aviseringar: De bästa systemen tillhandahåller exakta, sekundaktuella positionsdata för alla fordon med anpassningsbara geofencing-funktioner.

Omfattande övervakning av förarsäkerhet: Moderna lösningar använder AI och videoteknik för kollisionsvarningar, varningar vid hård inbromsning och förarpoängkort för att förbättra säkerheten i hela din flotta.

Automatiserade verktyg för regelefterlevnad: En bra programvara för flottan hantering automatiserar varningar för utgående licenser eller registreringar och hjälper till att eliminera pappersarbete.

🧠 Kul fakta: Dekarbonisering blir en allt viktigare prioritering, med över hälften av alla amerikanska flottoperatörer som siktar på helt koldioxidfria flottor senast 2027 och 90 % som har åtagit sig att genomföra övergången i framtiden.

De 10 bästa programvarorna för flottans förvaltning

Rätt programvara för vagnparkshantering gör det enklare att spåra fordon, optimera rutter, övervaka förarnas beteende och mycket mer.

Här är de 10 bästa programvarorna för flottans förvaltning som ökar effektiviteten och hanterar kostnaderna i hela din transportverksamhet.

1. ClickUp (bäst för att skapa en centraliserad flottadministrationshub)

Prova ClickUp – det är gratis Använd ClickUp för att spåra fordonens livscykel och planera underhållet.

Att hantera en flotta kräver att man jonglerar med scheman, spårar fordonsunderhåll och håller koll på hundratals rörliga delar. ClickUp, den allt-i-ett-appen för arbete, samlar allt under ett tak, vilket gör flottans hantering smidigare och mer organiserad.

Hantera flottans drift med ClickUp Tasks

Med ClickUp Tasks kan du skapa, tilldela och övervaka uppgifter, såsom fordonsunderhåll, bränslehantering och spårning av förarens prestanda. Skapa anpassade fält för varje uppgift som tilldelas förarna för att enkelt registrera viktiga detaljer, såsom "Registreringsnummer", "Tilldelat fordon" och "Månatliga körtimmar".

Missa aldrig en uppdatering om flottans förvaltningsuppgifter med ClickUps uppgiftshantering

Driftschefer kan också använda anpassade statusar för olika uppgifter för bättre övervakning. Om du till exempel spårar fordonsunderhåll kan du använda statusar som "Planerat" för underhåll som är planerat men inte påbörjat och "Försenat" om vissa delar inte är tillgängliga.

Övervaka projektens varaktighet

ClickUps tidrapporteringsfunktion hjälper teammedlemmarna att logga timmar som spenderats på fordonsunderhåll, ruttoptimering och administrativt arbete. Du kan använda den för att spåra förarnas arbetstimmar. Förarna kan starta/stoppa timern när de börjar och slutar sitt skift (via mobil eller dator). Det är också enkelt att övervaka hur länge varje fordon är i drift för att planera underhåll baserat på användning.

Spåra förarnas arbetstider och fordonsanvändning med ClickUps tidsspårningsfunktion

Denna data hjälper dig att identifiera ineffektiviteter, optimera resurser och minska onödiga kostnader. När du vet exakt var tiden går blir det mycket enklare att förbättra produktiviteten.

Analysera flottdata och få förbättringsstrategier med ClickUp Brain.

Du kan till och med använda ClickUp Brain, ClickUps kraftfulla AI-assistent, för att analysera fordons- och förardata och få strategier för hur du kan effektivisera den övergripande flottans hantering. Detta säkerställer kontinuerlig förbättring av fordonsunderhåll, förarens scheman och efterlevnad – allt på ett och samma ställe.

Analysera data om flottans hantering med ClickUp Brain för att minska driftstopp

ClickUps mall för flottans hantering: Allt du behöver på ett ställe

ClickUps mall för flottans hantering ger ett strukturerat ramverk för flottans hantering. Du kan använda den för att organisera fordonsdata, spåra underhåll och få insyn i fordonsanvändningen.

Få en gratis mall Förenkla flottans hantering genom att centralisera data med ClickUp Fleet Management Template.

Använd den för att:

Ställ in påminnelser för regelbunden service så att fordonen hålls i toppskick.

Delegera enkelt arbete till förare och mekaniker

Håll koll på bränslekostnader, reparationer och andra utgifter

Spåra körsträcka, effektivitet och övergripande hälsa för din flotta

Med allt samlat i en mall för flottans hantering blir hanteringen av din flotta mindre krånglig och mer smidig.

ClickUp-funktioner

Analysera omedelbart underhållsscheman, bränslekostnader och förarprestanda med ClickUp Brain och förutsäg potentiella fordonsproblem innan de blir kostsamma reparationer.

Förvara alla flottrelaterade dokument – fordonsregistrering, försäkring och underhållsloggar – på ett ställe med ClickUp Docs . Uppdatera, organisera och dela viktig information med ditt team på ett enkelt sätt.

Behöver du uppdatera förare eller mekaniker i farten? ClickUp Chat håller ditt team uppkopplat i realtid.

Skissa upp ruttplaner, kartlägg leveransscheman och brainstorma logistik med interaktiva ClickUp Whiteboards

Övervaka fordonens prestanda, kostnader och uppgiftsförlopp med hjälp av anpassningsbara ClickUp-instrumentpaneler.

Lär dig hur du skapar en ClickUp-instrumentpanel som är anpassad efter din flottas verksamhet här👇🏽

Begränsningar i ClickUp

Det omfattande utbudet av funktioner som ClickUp erbjuder kan kännas överväldigande för vissa användare.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per medlem och månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

ClickUp har mycket att erbjuda på ett och samma ställe, såsom projektledning, brainstorming-alternativ, uppgiftshantering, projektplanering, dokumenthantering etc. Det har definitivt gjort livet relativt enklare eftersom det är lätt att använda, användargränssnittet är väl utformat och samarbetet inom teamet och med andra team är enklare. Vi kunde hantera arbetet bättre, spåra och rapportera arbetet enkelt, och baserat på dagliga möten var det enkelt att planera för framtiden.

2. Fleetio (Bäst för förebyggande underhåll)

via Fleetio

Fleetio är en modern programvara för flottans förvaltning som effektivt spårar, underhåller och optimerar fordon och utrustning. Dess förebyggande underhållsplanering låter dig ställa in servicetrösklar baserade på olika faktorer, såsom körsträcka eller motortimmar.

Fleetio skickar mobila påminnelser för att automatisera underhållet, vilket minskar risken för oväntade haverier och förlänger flottans totala livslängd. Du kan också spåra varje fordons servicekostnader och planera regelbundet underhåll därefter.

Det bästa av allt? Med integrationer för GPS-fordonsspårning, bränslekort och telematik eliminerar Fleetio manuell datainmatning och samlar all viktig information på ett ställe.

Fleetios funktioner

Övervaka bränsleförbrukningen, upptäck ineffektivitet och håll koll på däckens skick och placering.

Använd instrumentpaneler och rapporter för att snabbt se flottans prestanda, kostnader och platshistorik.

Utför fordons- och förarinspektioner, bifoga foton och lägg till kommentarer med inspektionsprogramvaran.

Fleetios begränsningar

Saknar förmågan att omedelbart uppdatera bränsleförrådet när en bränslekvitto läggs till från ett system på plats, vilket kan skapa avvikelser i spårningen.

Att integrera mätarställningar med bränslekort, särskilt med WEX-kort, innebär utmaningar för korrekt spårning och rapportering.

Innehåller inte någon inbyggd funktion för att spåra fordonens värdeminskning, vilket är avgörande för finansiell planering och revision, särskilt för ideella organisationer.

Fleetios priser

Essential: 5 dollar per fordon och månad

Professional: 7 dollar per fordon och månad, faktureras årligen

Premium: 10 dollar per fordon och månad, faktureras årligen

Fleetio-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 120 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 190 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Fleetio?

Det bästa med Fleetio är utan tvekan dess användarvänlighet. Vem som helst kan snabbt lära sig att använda systemet och komma igång. Dessutom har det en komplett uppsättning funktioner som är mycket värdefulla för alla vagnparksansvariga.

3. Samsara (Bäst för AI-driven säkerhet och efterlevnad i realtid)

via Samsara

Samsara är en molnbaserad programvara med IoT-sensorer som ger realtidsöverblick över dina fordon, din utrustning och dina arbetsplatser. Plattformen kombinerar GPS-spårning, AI-drivna kameror och smart diagnostik för att förbättra flottans säkerhet, effektivitet och efterlevnad.

Flottans chefer använder Samsara för att övervaka rutter, bränsleförbrukning och underhållsbehov, vilket minskar kostnaderna och fordonens stilleståndstid. Dess videobaserade säkerhetssystem upptäcker riskfyllda körbeteenden som fortkörning eller distraktion och ger omedelbara varningar och coaching. Förutom lastbilar och släpvagnar spårar Samsara även tillgångar, temperaturkänslig last och avlägsna arbetsplatser.

Samsara-funktioner

Upptäck osäkra körbeteenden (distraktion, trötthet) med AI-dashcams och ge förarna feedback.

Spåra maskiners plats, användning och skick för att förhindra oväntade haverier.

Övervaka godsets rörelser i realtid med temperaturkontroller och stöldskyddsåtgärder.

Effektivisera övervakningen av arbetsplatsen med fjärrstyrda kameror och sensorer som ger cheferna liveuppdateringar.

Samsaras begränsningar

Samsara kräver ett treårigt avtal, vilket kanske inte passar företag som vill ha flexibilitet.

All hårdvara fungerar inte problemfritt med alla fordonsmärken, vilket kan leda till komplicerade installationer och ibland tillförlitlighetsproblem.

Samsaras prissättning

Anpassad prissättning

Samsara-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 150 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (710+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Samsara?

Vi har upplevt att alla Samsara-produkter är extremt enkla att använda, inte bara för förarna utan även för cheferna. Att anpassa sig till en ny säkerhetsplattform kan ibland vara överväldigande, men vårt partnerskap och våra regelbundna avstämningar har hjälpt oss att införa detta utan problem.

4. Geotab (Bäst för telematik för blandade vagnparker och övergång till miljövänliga vagnparker)

via Geotab

Om du letar efter en förstklassig plattform för flottans hantering som hjälper företag att spåra, optimera och säkra sina fordon och tillgångar är Geotab svaret. Den är byggd på avancerad AI och telematik och erbjuder GPS-spårning i realtid för att spåra förarens beteende.

Plattformen fungerar med nästan alla fordon – oavsett om du använder Geotabs GO-enhet, OEM-byggda system eller hårdvara från tredje part – och säkerställer smidig insamling av telematikdata. Den stöder också efterlevnad av ELD-krav (Electronic Logging Device), IFTA-bränsleskatterapportering och DVIR (Driver Vehicle Inspection Reports), vilket underlättar efterlevnaden av regler och föreskrifter.

Geotab-funktioner

Använd ett enda system för att hantera flottor och tillgångar med smarta, datadrivna insikter.

Förbättra förarnas säkerhet och minska riskerna med dashcams och realtidsvarningar.

Övervaka utrustning och last med integrerade hårdvaru- och mjukvarulösningar

Spåra bränsleförbrukning, underhållsbehov och förarbeteende för att sänka kostnaderna.

Geotabs begränsningar

Programvaran visar inte direkt den totala körsträckan för ett visst datumintervall. Användarna måste istället beräkna den manuellt utifrån mätarställningen, vilket gör det onödigt komplicerat.

Det tar lång tid att ladda data för längre tidsperioder, och systemet saknar möjligheten att söka efter flera fordon samtidigt.

Geotabs prissättning

Anpassad prissättning

Geotab-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 80 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Geotab?

Geotab är enkelt att använda och implementera. Deras kundsupport är fantastisk och en av de mest hjälpsamma supportavdelningar jag har haft kontakt med hittills. Jag använder Geotab varje dag och det gör spårningen av våra fordon till en barnlek.

5. Fleet Complete (bäst för spårning av fordon och tung utrustning)

via Fleet Complete

Fleet Complete hjälper företag att optimera sin verksamhet genom fordonsspårning i realtid, AI-drivna insikter och uppkopplad fordonsinformation. Programvaran är utformad för fordonsparker av alla storlekar – från lokala leveransbilar till företagslogistik – och tillhandahåller användbar data för att förbättra effektiviteten, öka säkerheten och säkerställa efterlevnad.

Plattformen integrerar GPS-spårning, AI-dashcams och avancerad telematik för att ge chefer fullständig insyn i fordonens positioner, förarnas beteende och tillgångarnas skick. Den stöder även blandade flottor, inklusive elbilar, med specialiserade verktyg för laddningshantering och energioptimering.

För branscher som transport, bygg och offentliga fordonsparker erbjuder Fleet Complete skräddarsydda lösningar – från FMCSA-kompatibla ELD-enheter till övervakning av tung utrustning.

Fleet Complete-funktioner

Upptäck hastighetsöverträdelser, hård inbromsning och ouppmärksam körning med omedelbara varningar och videobevis.

Automatisera loggar över arbetstider och inspektionsrapporter för att undvika överträdelser och böter.

Övervaka batteriets hälsa, laddningsmönster och energianvändning för el- och hybridfordon.

Spåra släpvagnar, maskiner och värdefulla varor med manipuleringssäkra GPS- och miljösensorer.

Skapa skräddarsydda instrumentpaneler för att spåra viktiga mått som bränsleförbrukning, underhållsscheman och förarprestanda.

Begränsningar för Fleet Complete

Vissa användare har rapporterat att kundsupporten varierar beroende på plats.

Uppdateringar av spårningen uppvisar en märkbar fördröjning istället för att tillhandahålla data i realtid.

Massuppladdning av GPS-positioner kräver exakt formatering, vilket gör det till en tidskrävande process.

Systemet beräknar inte automatiskt körsträckan, vilket ökar arbetsbelastningen.

Priser för Fleet Complete

Anpassad prissättning

Fleet Complete – betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

6. Fleetmatics från Verizon Connect (bäst för optimering av mobil personal)

via Fleetmatics by Verizon Connect

Fleetmatics, som nu ingår i Verizon Connect, erbjuder avancerade lösningar för hantering av fordonsflottor och mobil personal för företag i alla storlekar, från små leveransföretag till stora fordonsflottor med hundratals fordon.

Med GPS-spårning i realtid får företag fullständig insyn i fordonens positioner, rutter och förarnas beteende, vilket bidrar till att minska bränslekostnaderna, förhindra obehörig användning av fordon och förbättra responstiderna. Plattformen stöder även elfordonsflottor med liveövervakning av batterier, uppdateringar av laddningsstatus och insikter för att maximera hållbarhetsarbetet.

Fleetmatics från Verizon Connect

Få tillgång till livekartor, data om förarnas prestanda och automatiserade rapporter för att fatta välgrundade beslut.

Spåra batterinivåer och laddningsstatus och optimera din elfordonsflotta för bättre hållbarhet.

Få omedelbara aviseringar om vårdslös körning, fortkörning eller tomgångskörning för att uppmuntra säkrare vanor.

Övervaka fordonens skick, planera reparationer och undvik haverier med diagnostiska rapporter.

Automatisera loggar över arbetstider och DOT-rapporter för att uppfylla kraven med färre fel.

Begränsningar för Fleetmatics från Verizon Connect

Att lägga till en ny GPS i fordonet kan ta månader på grund av långsamma svar från säljarna.

Det kan vara svårt att säga upp tjänsten, särskilt med tanke på den avgift på 3 000 dollar som vissa användare har fått betala för tidig uppsägning.

Installationen kan vara besvärlig och kräva företagets godkända installatörer med långa väntetider för reservdelar.

Priser för Fleetmatics från Verizon Connect

Anpassad prissättning

Fleetmatics by Verizon Connect – betyg och recensioner

G2: 3,8/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 3,2/5 (över 900 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Fleetmatics från Verizon Connect?

Verizon Fleet Tracking har varit en stor tillgång för vårt företag. Vi gillar verkligen geofencing, liksom hastighets- och tidsspårning, och vi använder alla dessa funktioner i vår dagliga verksamhet.

🧠 Visste du att? Framstegen inom RFID-tekniken (radiofrekvensidentifiering) revolutionerar spårningen av fordonsflottor och geofencing, och marknadsvärdet förväntas öka från 4,5 miljarder dollar till imponerande 13,9 miljarder dollar fram till 2030.

7. Teletrac Navman (Bäst för bränsleeffektivitet och insikter om flottor med flera energikällor)

via Teletrac Navman

Teletrac Navman är en lösning för flott- och tillgångshantering som kombinerar GPS-spårning i realtid, analys av förarens prestanda och avancerad telematik för att ge flottans chefer fullständig översikt och kontroll.

Med funktioner som spårning av fordon i realtid kan företag övervaka rutter, minska tomgångstiden och snabbt reagera på förseningar. Systemet prioriterar också säkerheten genom AI-driven videotelematik, vilket hjälper till att förebygga olyckor och förbättra förarnas beteende. Underhållsvarningar säkerställer att fordonen hålls i toppskick, vilket förhindrar oväntade haverier.

Teletrac Navman-funktioner

Upptäck riskfylld körning och tillhandahåll bevis vid incidenter med högupplösta kameror.

Få tidiga varningar om motorproblem, däckslitage och andra problem för att undvika kostsamma reparationer.

Analysera bränsleförbrukningen och utforska alternativa energikällor för en mer miljövänlig flotta.

Förenkla elektroniska loggar, inspektioner och IFTA-rapportering med inbyggda verktyg.

Begränsningar för Teletrac Navman

Satellitförbindelsen i landsbygdsområden är ojämn, vilket leder till luckor i spårningen.

GPS-spårning kan vara opålitlig i områden med svaga signaler, vilket kan orsaka tillfälliga fördröjningar i positionsuppdateringar.

Priser för Teletrac Navman

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Teletrac Navman

G2: 3,7/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 2,8/5 (över 40 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Teletrac Navman?

Det är fantastiskt att jag kan spåra trailrarna i realtid för att hålla koll på var de befinner sig just nu. Jag gillar att det finns många alternativ för information om trailrarna. Det är också bra att jag kan ordna saker i systemet på ett sätt som är mest användbart för mig, så att den information jag behöver visas först när jag öppnar Teletrac.

🧠 Visste du att? Programvara för flottans förvaltning är avgörande för att minska operativa risker och kostnader, eftersom fordonsolyckor ensamma kostar amerikanska arbetsgivare över 60 miljarder dollar årligen. Ett robust system hjälper till att förbättra förarnas säkerhet, optimera rutter och förebygga kostsamma incidenter.

8. FleetGO (Bäst för europeisk efterlevnad och temperaturkänsligt gods)

FleetGOs molnbaserade plattform erbjuder avancerade lösningar för flottans hantering som ger företag fullständig översikt och kontroll över sina fordon, släpvagnar och tillgångar. Med GPS-spårning, automatisk färdskrivaranalys (registrering av körtid, hastighet, distans och föraraktivitet) och fjärrövervakning av temperaturen säkerställer FleetGO att företag följer reglerna samtidigt som onödiga kostnader minskas.

Systemet är utformat för flexibilitet, oavsett om du spårar en enda bil eller hanterar en stor flotta med lastbilar och släpvagnar. Det erbjuder även däcktrycksövervakning för att förhindra haverier, detaljerad spårning av släpvagnar för att undvika förluster och en intuitiv app för fordonsinspektion som förenklar efterlevnaden av DVSA-reglerna.

FleetGO-funktioner

Spåra temperaturkänsliga varor över flera zoner och upprätthåll lagstadgade register.

Förhindra haverier och spara bränsle med realtidsvarningar om däcktryck.

Följ lagstiftningen om förartimmar med automatiska kontrollerna av färdskrivare och tydliga rapporter.

Guida förarna genom obligatoriska kontroller med fotobevis och digitala signaturer för fullständig efterlevnad.

FleetGO:s begränsningar

Företaget anger inte supportteamets öppettider, vilket leder till osäkerhet om när hjälp är tillgänglig.

FleetGO-priser

Anpassad prissättning

FleetGo-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

9. Wheels, Inc. (Bäst för fullservice-leasing av fordonsflottor och stöd vid övergång till elfordon)

Wheels, Inc. erbjuder ett komplett utbud av flottjänster – från fordonsleasing och underhåll till bränslehantering, telematik och laddning av elfordon – så att företag kan bedriva en smartare och effektivare verksamhet. Deras lösningar täcker alla steg i flottans hantering, inklusive olycksstöd, säkerhetsprogram för förare, hantering av vägtullar och överträdelser samt efterlevnad av regler för motorfordonstransporter.

För företag som övergår till elfordon erbjuder plattformen expertrådgivning om val av elfordon, laddningsinfrastruktur och förarutbildning. Deras avancerade flottteknik ger realtidsinformation, mobila verktyg för förare och analyser för att optimera prestandan.

Wheels, Inc. har följande funktioner

Samla leasing, underhåll, bränsle och telematik på ett ställe för smidig vagnparkshantering.

Få expertråd om elfordon, laddningsinfrastruktur och förarutbildning

Implementera säkerhetsprogram för att uppmuntra ansvarsfull körning och minimera risker.

Välj mellan fullständig outsourcing eller anpassade tjänster för att anpassa efter dina affärsbehov.

Begränsningar för Wheels, Inc.

Att installera systemet medför betydande kostnader.

Wheels, Inc. prissättning

Anpassad prissättning

Wheels, Inc. betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

10. Lytx (Bäst för AI-driven förarutbildning och kollisionsförebyggande)

via Lytx

Lytx är en ledande programvara för flottaspårning som kombinerar AI, maskinvision och GPS-spårning i realtid för att förbättra säkerhet, effektivitet och efterlevnad. Den hjälper flottans chefer att övervaka förarnas beteende, minska olyckor och optimera verksamheten genom praktiska insikter.

Lytx utmärkande funktion är AI-driven riskdetektering, som identifierar över 60 osäkra körbeteenden, från distraherad körning till hård inbromsning, och ger omedelbara varningar i hytten för omedelbar korrigering. Videotelematiksystemet spelar in högupplösta bilder (inklusive mörkerseende och 360-graders vyer), vilket möjliggör evidensbaserad coaching och snabbare lösning av incidenter.

Lytx-funktioner

Upptäck riskfylld körning (som fortkörning eller distraktion) och få varningar i realtid för att förhindra kollisioner.

Förenkla ELD-, DVIR- och DOT-kraven med automatiserade förarloggar, inspektioner och rapportering.

Spåra bränsleförbrukningen för att minimera slöseri och maximera effektiviteten.

Få tillgång till dedikerad kundservice för att snabbt lösa problem och säkerställa högre drifttid för din flotta.

Lytx begränsningar

Erbjuder begränsad funktionalitet utöver säkerhetsövervakning

Användare har rapporterat problem med Lytx-kameror, dålig kundservice och ihållande systemfel.

Lytx prissättning

Anpassad prissättning

Lytx betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 170 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Lytx?

Kamerorna har fungerat bra, och det är fantastiskt att vi får varningar om eventuella avvikelser eller potentiella problem så snabbt. LYTX är mycket duktiga på att granska videomaterial. Kundsupporten har snabbt svarat på de problem vi har haft och kommit med lösningar.

Använd ClickUp för att omvandla flottans hantering för maximal effektivitet

Det är utmattande att jonglera med flottans scheman, haverier och uppdateringar om förarna. Kalkylblad, röriga appar och spridd information tar upp din tid. Traditionella program och verktyg för flottans spårning gör det svårare eftersom du hela tiden måste växla mellan appar, åtgärda fel och jaga uppdateringar.

ClickUp förändrar det. Det samlar alla dina flottuppgifter, scheman och kommunikation i en enkel instrumentpanel. Tilldela jobb, spåra fordon och logga underhåll utan krångel. ClickUp fungerar som du gör, så du sparar tid och slipper huvudvärk.

Är du redo att ta tillbaka kontrollen? Registrera dig för ClickUp idag – din flotta (och ditt team) kommer att tacka dig!