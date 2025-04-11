De 13 bästa konkurrenterna till NetSuite för företagsledning 2025

Visste du att ineffektivitet kostar företag upp till 30 % av deras intäkter varje år?

Lösningen? Ett robust, skalbart affärssystem (ERP) som kopplar samman alla delar av din verksamhet – effektiviserar driften och driver tillväxt.

I åratal har NetSuite varit en dominerande kraft inom ERP-området. Men lever det verkligen upp till hypen? Eller finns det ett mer flexibelt och kostnadseffektivt alternativ som väntar på dig?

Läs vidare när vi utforskar de främsta konkurrenterna till NetSuite med omfattande funktioner för att växa smartare och snabbare. 🚀

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är en snabb översikt över 13 av de bästa alternativen till NetSuite, som alla utmärker sig inom olika affärsfunktioner, såsom ekonomi, CRM, projektledning och automatisering: ClickUp : Bäst för anpassningsbar företagsledning Bäst för anpassningsbar företagsledning

Odoo: Bäst för öppen källkods-ERP och CRM-flexibilitet

Microsoft Dynamics 365: Bäst för ERP- och CRM-integration på företagsnivå

Sage Intacct: Bäst för AI-driven ekonomihantering och automatisering

Quickbooks Enterprise: Bäst för redovisning och lagerhantering

Acumatica: Bäst för skalbara ERP-lösningar och inköpshantering

Xero: Bäst för bokföring och finansiell automatisering för småföretag

SAP S/4HANA Cloud: Bäst för AI-driven företagsledningslösning

Epicor Kinetic: Bäst för tillverkningsinriktad kognitiv ERP

Infor M3: Bäst för hantering av komplexa arbetsflöden i företag

IFS Cloud ERP: Bäst för AI-driven förvaltning av företags tillgångar

Certinia: Bäst för tjänsteföretag och finansiell förvaltning

Workday: Bäst för smidig integration av personal- och ekonomiavdelningar

🔎 Visste du att? Oracle äger NetSuite – och en av dess största konkurrenter! Oracle förvärvade NetSuite för 9,3 miljarder dollar 2016 och integrerade det fullt ut i sitt ekosystem. Men Oracle äger också Oracle Fusion Cloud ERP, en konkurrent till NetSuite!

Vad är NetSuite?

via NetSuit

NetSuite är en molnbaserad ERP-mjukvarulösning som centraliserar dina kärnverksamheter. Den integrerar projektredovisning, leveranskedjehantering, orderhantering och finansiell rapportering och erbjuder en enhetlig plattform för ökad effektivitet och skalbarhet.

Ekonomisk förvaltning: Automatisera redovisning, budgetering och intäktsspårning

Lagerhantering: Övervaka lager, förenkla leveranser och minska fel

Kundrelationshantering (CRM) : Hantera försäljning, marknadsföring och kundinteraktioner

Lagerhantering: Optimera logistik, inköp och leverantörsrelationer

Affärsinformation och rapportering: Få insikter i realtid med anpassningsbara instrumentpaneler

NetSuite-begränsningar

📈 Den globala ERP-marknaden blomstrar och förväntas fördubblas från 55,38 miljarder dollar 2024 till 110,15 miljarder dollar 2034, med en årlig tillväxt på 7,1 %! Med en kraftigt ökande efterfrågan behöver företag skalbara och kostnadseffektiva ERP-mjukvarulösningar – men inte alla verktyg hänger med.

Det gäller även NetSuite ERP. Dess rigida struktur, höga kostnader och komplexa installation får många företag att söka efter mer flexibla alternativ.

Här är bristerna:

Komplexa priser : Räkna med höga initiala och återkommande kostnader. NetSuites årliga prenumeration inkluderar plattformsavgifter, avgifter per användare och extra kostnader för tilläggsmoduler och integrationer, vilket gör det till ett dyrt åtagande.

Begränsad kundsupport: Betala mer för prioriterad service. NetSuite erbjuder grundläggande support med telefonhjälp för kritiska problem och en sökbar kunskapsbas, vilket tvingar företag att uppgradera för snabbare svarstider och full support dygnet runt.

Lång implementering: Vänta längre på att komma igång. Att implementera NetSuite kräver omfattande konfiguration, datamigrering och utbildning av anställda, vilket ofta försenar fullständig implementering och stör affärsprocesserna.

Anpassningsbegränsningar: Begränsad flexibilitet vid modifiering. NetSuite tillåter viss anpassning, men avancerade ändringar kräver ofta utvecklare eller externa konsulter, vilket gör det svårare att skräddarsy systemet efter dina unika behov.

Komplex användargränssnitt: Navigera i rigida arbetsflöden. NetSuites röriga användargränssnitt kräver veckor av utbildning, vilket bromsar införandet och produktiviteten. Dessutom skapar problem med datasynkronisering hinder för företag som behöver smidiga arbetsflöden.

De bästa NetSuite-alternativen i korthet

Innan du utforskar detaljerna, här är en snabb jämförelse av de främsta konkurrenterna till Netsuite, idealiska användningsfall och utmärkande funktioner.

Lösning 🏆 Perfekt för ✅ Bästa funktioner ClickUp Företag som behöver en allt-i-ett-plattform Uppgifts- och projektledning, CRM, AI-verktyg, anpassningsbara arbetsflöden, samarbetsverktyg Odoo Små till medelstora företag Öppen källkod, modulära appar, skalbar och flexibel ERP Microsoft Dynamics 365 Stora företag och koncerner AI-drivna insikter, sömlösa Microsoft-integrationer, kraftfulla finans- och försäljningsverktyg Sage Intacct Ekonomiteam, revisorer, finansdirektörer Avancerad kontanthantering, realtidsdashboards, redovisningslösning för flera enheter QuickBooks Enterprise Växande företag, idealiskt för detaljhandel, e-handel och tillverkning Skalbar redovisning, lagerhantering, löneadministration Acumatica Medelstora företag, särskilt inom tillverkning och byggbranschen Molnbaserad ERP, obegränsad användarprissättning, kundfokuserad Xero Småföretag, nystartade företag och enskilda näringsidkare Förenklad redovisning, finansiell spårning i realtid, användarvänligt gränssnitt SAP S/4HANA Cloud Stora kundföretag, globala företag AI-driven ERP och prediktiv affärsanalys Epicor Kinetic Tillverknings- och distributionsföretag Branschspecifik ERP, djupgående hantering av leveranskedjan och lagerautomatisering Infor M3 Livsmedel, drycker, mode och kemikalier Avancerad lager- och inventeringsautomatisering, molnbaserad ERP IFS Cloud ERP Kapitalintensiva branscher som bygg- och flygindustrin Projektbaserad ERP, tillgångshantering Certinia Tjänstebaserade företag Stark PSA (Professional Services Automation), bäst för företag som erbjuder professionella tjänster Workday HR-fokuserade och finansdrivna företag Personalhantering (HCM), lönehantering, avancerad personalplanering och analys

De bästa konkurrenterna till NetSuite att kolla in

🧠 Trivia: Det allra första ERP-systemet utvecklades på 1960-talet av ett tillverkningsföretag som försökte automatisera lagerhanteringen. Det som började som ett enkelt verktyg är nu en mångmiljardindustri som driver företag över hela världen! 🌍

Oavsett om du behöver en bättre lösning för ekonomihantering, större skalbarhet eller flexibla integrationer, så är rätt verktyg avgörande!

Här är de främsta konkurrenterna till Netsuite som gör avtryck inom branschen:

1. ClickUp (bäst för anpassningsbar företagsledning)

Planera, spåra och optimera din företagsprestanda med ClickUp

Att driva ett företag är inte något som passar alla, och ClickUp ser till att du aldrig behöver nöja dig. Som den kompletta appen för arbete samlar den team, processer och data i ett sammankopplat system – vilket hjälper dig att optimera arbetsflöden, automatisera verksamheten och skala upp utan problem.

ClickUps projektledning håller dig på rätt spår med realtidsöverblick över arbetsbelastning, kapacitet och projektets tidsplan. Anpassade instrumentpaneler och rapporter visar intäktshantering, resursplanering och KPI:er, vilket gör ledningen flexibel.

Det är inte allt! ClickUp kombinerar CRM och projektledning för att hjälpa dig att spåra leads, automatisera försäljningen och hantera kunder utan att lämna din arbetsplats. Allt från kundonboarding till affärsspårning och orderhantering är centraliserat i ClickUp CRM.

Låt ClickUp Brain göra grovjobbet! Denna AI-drivna assistent automatiserar repetitiva uppgifter, genererar omedelbara rapporter, sammanfattar möten och identifierar inkonsekvenser i arbetsflödet. På så sätt kan ditt team fokusera på arbete med stor påverkan istället för administrativa uppgifter.

Automatisera försäljningsuppföljningar, spåra projektmilstolpar eller effektivisera interna godkännanden – utan krångel med ClickUp

ClickUp Automations eliminerar manuellt arbete – tilldela uppgifter, uppdatera status, utlösa aviseringar och hantera godkännanden automatiskt. Inget mer fram och tillbaka, bara smidiga arbetsflöden som håller tvärfunktionella team igång.

💡Proffstips: En vinnande affärsstrategi handlar om mer än planering – det handlar om genomförande och lagarbete. Använd en SWOT-analys för att optimera processer och förverkliga sedan din strategi med ClickUps samarbetsverktyg. Använd ClickUp Docs för att dokumentera initiativ, centralisera detaljer och skapa interna wikis med redigering i realtid och avancerad formatering. Behöver du fatta snabba beslut? ClickUp Chat kopplar samman konversationer med uppgifter, så att ingenting går förlorat i spridda e-postmeddelanden eller meddelanden!

ClickUps bästa funktioner

💡 Proffstips: Är du osäker på om du ska välja ERP eller CRM – varför välja ett när du kan få båda? ClickUp kombinerar det bästa av två världar och ger dig smidig projektledning, försäljningsuppföljning, automatisering av arbetsflöden och fullständig anpassning – allt på en och samma plattform.

Begränsningar för ClickUp

Dess omfattande funktionsuppsättning kan kännas överväldigande för nya användare.

Vissa avancerade AI-funktioner kräver en inlärningskurva.

ClickUp-priser

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4000 recensioner)

Jag har använt ClickUp för att hantera olika affärsutmaningar, från strategisk och portföljhantering till resurs- och leverantörsövervakning, och till och med ERP-lösningar. Genom att etablera och automatisera affärsprocesser har jag observerat en märkbar förbättring av den operativa effektiviteten. Plattformens rapporteringsfunktioner, inklusive omfattande dashboards och resursperspektiv, har bidragit avsevärt till en bredare och mer insiktsfull förståelse av vår övergripande affärsverksamhet.

Jag har använt ClickUp för att hantera olika affärsutmaningar, från strategisk och portföljhantering till resurs- och leverantörsövervakning, och till och med ERP-lösningar. Genom att etablera och automatisera affärsprocesser har jag observerat en märkbar förbättring av den operativa effektiviteten. Plattformens rapporteringsfunktioner, inklusive omfattande dashboards och resursperspektiv, har bidragit avsevärt till en bredare och mer insiktsfull förståelse av vår övergripande affärsverksamhet.

2. Odoo (bäst för öppen källkods-ERP och CRM-flexibilitet)

via Odoo

Odoo är en allt-i-ett-ERP-programvara som växer med dig. Börja med det väsentliga – lager, HR, marknadsföring eller redovisning – och utöka i takt med att du växer. Dess modulära struktur låter dig bygga det perfekta affärssystemet, anpassat efter dina unika behov.

Vad är bra? Dess öppen källkodsflexibilitet ger dig kontrollen. Den kostnadsfria versionen möjliggör fullständig anpassning, medan Enterprise-versionen erbjuder hosting, underhåll och experthjälp – perfekt för företag som behöver en helt hanterad ERP-lösning.

Odoos bästa funktioner

Driv ditt företag varifrån som helst med webben, stationära datorer och mobila enheter.

Håll koll på logistiken med spårning i realtid över lager och platser

Integrera streckkodsläsare och POS-system för smidig lagerhantering

Automatisera orderhanteringen med AI-driven optimering av leveranskedjan

Odoos begränsningar

Avancerade anpassningar kräver teknisk expertis, vilket gör installationen komplex för icke-utvecklare.

Beroende av externa utvecklare för modifieringar, vilket leder till högre kostnader och längre implementeringstid.

Odoo-priser

Gratis för alltid

Standard: 24,90 $/månad per användare

Anpassad: 37,40 $/månad per användare

Odoo-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 290 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 1200 recensioner)

Det jag gillar mest med Odoo ERP är dess allt-i-ett-lösning som täcker ett brett spektrum av affärsbehov, från redovisning till lagerhanteringssystem, med enkel anpassning och användarvänligt gränssnitt. Det hjälper till att effektivisera verksamheten och förbättra den övergripande effektiviteten.

Det jag gillar mest med Odoo ERP är dess allt-i-ett-lösning som täcker ett brett spektrum av affärsbehov, från redovisning till lagerhanteringssystem, med enkel anpassning och användarvänligt gränssnitt. Det hjälper till att effektivisera verksamheten och förbättra den övergripande effektiviteten.

3. Microsoft Dynamics 365 Business Central (bäst för ERP- och CRM-integration på företagsnivå)

via Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics är en omfattande svit som är utformad för att förenkla verksamheten, förbättra kundupplevelsen och driva på smartare beslut. Dess största fördel? Djup integration med MS 365, Power BI och Teams – perfekt för företag i Microsofts ekosystem.

Deras flaggskeppsprodukt, Business Central, förenar ekonomi, drift, försäljning och kundservice i ett enda molnbaserat system, vilket möjliggör smidig skalning. AI-insikter, automatisering och realtidsanalyser hjälper dig att driva verksamheten smartare utan att öka kostnaderna.

Microsoft Dynamics 365:s bästa funktioner

Samla ERP- och CRM-data för realtidsinsikter inom ekonomi, försäljning och drift.

Automatisera ekonomihanteringen med prognoser, rapportering och kostnadsuppföljning.

Förbättra kundrelationerna med AI-baserade försäljningsinsikter och prediktiv affärsanalys.

Optimera fältserviceverksamheten med smart schemaläggning, spårning och fjärrhjälp.

Begränsningar i Microsoft Dynamics 365

Höga implementeringskostnader – passar bäst för företag med stora IT-budgetar

Brant inlärningskurva på grund av dess omfattande funktioner och anpassningsmöjligheter

Priser för Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 Business Central Essentials : 70 USD/månad per användare

Dynamics 365 Business Central Premium: 100 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Microsoft Dynamics 365

G2: 4,0/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,0/5 (över 180 recensioner)

Det här verktyget är som att ha en högpresterande sekreterare som underlättar ditt arbete. Det har en otrolig mångfald av applikationer som har gjort att vi har kunnat öka vår produktivitet. Det integreras också med nästan alla Microsoft-program, vilket gör att vi kan hålla utmärkt kontroll över ekonomi och försäljning genom att länka till Excel.

Det här verktyget är som att ha en högpresterande sekreterare som underlättar ditt arbete. Det har en otrolig mångfald av applikationer som har gjort att vi har kunnat öka vår produktivitet. Det integreras också med nästan alla Microsoft-program, vilket gör att vi kan hålla utmärkt kontroll över ekonomi och försäljning genom att länka till Excel.

4. Sage Intacct (Bäst för AI-driven ekonomihantering och automatisering)

via Sage Intacct

Sage Intacct är utvecklat för finansinriktade företag som är redo att slopa kalkylblad, automatisera bokföringen och fatta smartare beslut. Dess AI-automatisering effektiviserar budgetering, kassaflöde och bokslut, medan stöd för flera enheter förenklar konsolideringar mellan dotterbolag.

Med realtidsdashboards och automatisering som underlättar efterlevnad får du en 360°-översikt över lönsamhet, kostnader och intäktstrender. Från leverantörsskulder till prognoser och Salesforce-integration – Sage Intacct håller dina siffror skarpa och under kontroll.

Sage Intaccts bästa funktioner

Automatisera centrala finansiella processer – från AP/AR till bankavstämningar och intäktsredovisning.

Hantera flera enheter med lätthet och konsolidera finanser mellan dotterbolag och globala verksamheter.

Effektivisera skatteefterlevnaden med automatiserad rapportering och revisionsklara finansiella rapporter.

Integrera med Salesforce, lönehantering och verktyg för utgiftshantering

Begränsningar för Sage Intacct

Mindre omfattande som ERP-programvara jämfört med andra alternativ

Dyrt för småföretag, eftersom prissättningen är mer lämplig för medelstora och stora företag.

Priser för Sage Intacct

Anpassade priser

Betyg och recensioner av Sage Intacct

G2: 4,3/5 (över 3 600 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Sage Intacct?

Vi bytte från NetSuite eftersom de inte kunde hantera komplexiteten i e-handeln med orderhantering på ett korrekt sätt. Intacct hanterar problem som leveranser från flera lager och inköp efter beställning eller dropshipping inom samma order.

Vi bytte från NetSuite eftersom de inte kunde hantera komplexiteten i e-handeln med orderhantering på ett korrekt sätt. Intacct hanterar problem som leveranser från flera lager och inköp efter beställning eller dropshipping inom samma order.

5. QuickBooks Enterprise (bäst för redovisning och lagerhantering)

via QuickBooks Enterprise

QuickBooks är allmänt känt som bokföringsprogram, men QuickBooks Enterprise går utöver grundläggande bokföring. Det erbjuder en välbalanserad ERP-lösning för företag som behöver detaljerad lageruppföljning och ekonomisk förvaltning.

Djupgående finansiell insikt och anpassningsbara rapporter gör QuickBooks till ett idealiskt val för grossister, tillverkare och återförsäljare. Lageruppföljning i realtid, flernivåkategorisering av lager och automatiserad ombeställning hjälper till att minska skillnader och förhindra lagerbrist.

QuickBooks Enterprises bästa funktioner

Skapa över 200 anpassade rapporter för att spåra ekonomi, försäljning och prognoser.

Automatisera plockning, packning och leverans med mobilstyrd lagerhantering

Organisera lagret smartare med flernivåkategorisering och spårning av utgångsdatum.

Tilldela produkter utgångsdatum och hantera färskvaror mer effektivt.

Begränsningar för QuickBooks Enterprise

Navigeringsproblem – inget tydligt sätt att återgå till den ursprungliga sidan efter att ha öppnat en transaktion

Fel som rapporterats, till exempel att journalposter kan försvinna om den första raden inte har något konto.

Priser för QuickBooks Enterprise

Guld: 2 210 USD per år (årsprenumeration)

Platinum: 2 717 USD per år (årsprenumeration)

Diamond: 5 264 USD per år (månadsabonnemang)

Betyg och recensioner av QuickBooks Enterprise

G2: 4,2/5 (över 940 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 20 000 recensioner)

Företaget jag arbetar för är spritt över flera platser, och QuickBooks gör det möjligt för oss att arbeta tillsammans i realtid även om vi inte är fysiskt närvarande. Vi använder det också för våra fraktdokument, rapporter, förfallna betalningar och förvaring av dokument som vår tillverkningsanläggning använder.

Företaget jag arbetar för är spritt över flera platser, och QuickBooks gör det möjligt för oss att arbeta tillsammans i realtid även om vi inte är fysiskt närvarande. Vi använder det också för våra fraktdokument, rapporter, förfallna betalningar och förvaring av dokument som vår tillverkningsanläggning använder.

6. Acumatica (bäst för skalbara ERP-lösningar och inköpshantering)

via Acumatica

Acumatica är ett modernt, flexibelt ERP-system som erbjuder en rad verktyg för automatisering av professionella tjänster och projektplanering. Till skillnad från traditionella system tar det inte ut avgifter per användare, vilket gör det perfekt för företag som planerar att skala upp utan att öka licenskostnaderna.

Acumaticas branschspecifika moduler för tillverkning, distribution, byggnation och detaljhandel sticker ut. De gör det möjligt för företag att anpassa arbetsflöden, spåra finansiell information i realtid och optimera verksamheten.

Acumaticas bästa funktioner

Synkronisera enkelt med Amazon, BigCommerce och Shopify för smidiga detaljhandelsoperationer.

Hantera ekonomin på ett ställe med automatiserad kontantspårning och bankavstämningar.

Förenkla projektflöden genom att länka offerter till CRM och spåra versionshistorik.

Förbättra inköpen genom att samla förfrågningar och automatisera godkännanden

Acumaticas begränsningar

Dataöverföringsfel på grund av oberoende utvecklade moduler

Den branta inlärningskurvan och den komplexa terminologin kan kräva ytterligare utbildning för nya användare.

Acumaticas priser

Anpassade priser

Acumatica-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 150 recensioner)

📮 ClickUp Insight: Team med låg prestanda är fyra gånger mer benägna att jonglera med 15 eller fler verktyg, medan team med hög prestanda klarar sig bra med nio eller färre. Många NetSuite-alternativ förlitar sig dock fortfarande på spridda verktyg för projektledning, CRM, automatisering och samarbete, vilket leder till ineffektivitet istället för lösningar. ClickUp eliminerar kaoset genom att samla uppgifter, projekt, dokument, wikis, chatt och automatisering i ett enda smidigt arbetsutrymme. Nu behöver du inte längre hoppa mellan olika verktyg – gör arbetet synligt, samarbeta enkelt och låt AI sköta det tidskrävande arbetet. 🚀

7. Xero (Bäst för småföretags bokföring och finansiell automatisering)

via Xero

Vill du förenkla fakturering, bankavstämning och utgiftsuppföljning? Xero automatiserar dessa uppgifter och ger en realtidsvy av kassaflödet, den finansiella hälsan och kommande betalningar via sin intuitiva instrumentpanel.

Hantera återkommande abonnemangsfakturering eller internationella transaktioner? Xero erbjuder stöd för flera valutor och automatiska fakturapåminnelser för att hålla betalningarna på rätt spår.

Dessutom, med över 1 000 tredjepartsintegrationer, ansluter det till e-handelsplattformar, betalningsgateways och löneadministrationstjänster, vilket gör det till ett mångsidigt val för växande företag.

Xeros bästa funktioner

Spåra projekt och ekonomi på ett och samma ställe med jobbsökning, budgetering och fakturering.

Synkronisera med över 21 000 banker världen över för transaktionsmatchning och avstämning i realtid.

Acceptera betalningar direkt via betalkort, kreditkort eller autogiro direkt från fakturor.

Övervaka kassaflödet i realtid med liveinsikter och automatiserade finansiella rapporter.

Xeros begränsningar

Främst utformad som bokföringsprogram med minimala CRM- eller bredare verktyg för verksamhetshantering.

Kan ha svårt med höga transaktionsvolymer, komplexa arbetsflöden och avancerad rapportering för större företag.

Xeros priser

Tidig: 20 $/månad per användare

Växande: 47 $/månad per användare

Etablerat: 80 $/månad per användare

Xero-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 3 000 recensioner)

Xero har varit en pålitlig redovisningslösning som gör att vi kan hantera alla våra finansiella behov på ett och samma ställe. Det hjälper oss att hantera utgifter och spåra kassaflöden in och ut ur verksamheten.

Xero har varit en pålitlig redovisningslösning som gör att vi kan hantera alla våra finansiella behov på ett och samma ställe. Det hjälper oss att hantera utgifter och spåra kassaflöden in och ut ur verksamheten.

8. SAP S/4HANA Cloud (bäst för AI-driven företagsledningslösning)

SAP S/4HANA Cloud är ett AI-drivet ERP-system för stora företag som förenklar ekonomi, logistik och branschspecifika verksamheter. Automatisering i realtid förbättrar schemaläggning, leverantörshantering och kapacitetsplanering för komplexa affärsmiljöer.

Lanserad 2015 som SAP:s flaggskeppslösning använder den in-memory-beräkningar för att bearbeta stora datamängder i realtid, vilket gör den idealisk för finansiell prognostisering, riskhantering och regelefterlevnad.

SAP S/4HANA Clouds bästa funktioner

Optimera global ekonomi med IFRS-efterlevnad och avancerad finansförvaltning

Omdefiniera affärsmodeller i farten med automatisering av arbetsflöden i realtid

Skydda företagsdata med inbyggd säkerhetskopiering, katastrofåterställning och systemunderhåll.

Anslut smidigt till SAP och tredjepartsappar för full integration.

Begränsningar för SAP S/4HANA Cloud

Komplex implementering kräver betydande IT-resurser och expertis

Rigid arkitektur – middleware krävs för integration med tredjepartsprodukter

Priser för SAP S/4HANA Cloud

Anpassade priser

SAP S/4HANA Cloud-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (750+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 300 recensioner)

SAP S/4HANA-applikationer ökar hastigheten och tillgängligheten till data. Det är mycket enkelt att använda och kundsupporten är fantastisk.

SAP S/4HANA-applikationer ökar hastigheten och tillgängligheten till data. Det är mycket enkelt att använda och kundsupporten är fantastisk.

9. Epicor Kinetic (bäst för tillverkningsinriktad kognitiv ERP)

via Epicor Kinetic

Epicor Kinetic är ett specialbyggt ERP-system för hastighet, precision och skalbarhet som ger diskret, process- och ordertillverkande företag ökad kapacitet.

Hantera en enda webbplats eller ett globalt nätverk? Det förenar tillverkningen på flera platser och ökar effektiviteten. Dessutom ger dess Manufacturing Execution System (MES) spårning i realtid på verkstadsgolvet, vilket minskar driftstopp, minskar avfall och maximerar produktiviteten.

Epicor Kinetics bästa funktioner

Optimera specialbeställningar med en produktkonfigurator för att samla in och hantera kundförfrågningar.

Använd AI för att upptäcka flaskhalsar, förutsäga förseningar och hålla produktionsplaneringen igång.

Förbättra resurshanteringens synlighet med IoT-driven spårning och lagerinformation.

Utför åtgärder med hjälp av text-, bild- och röstinmatning – omvandla offerter till order

Begränsningar för Epicor Kinetic

Installation och anpassningar kan kräva ytterligare IT-resurser.

Inkonsekvent kundsupport – användare rapporterar förseningar vid lösning av komplexa problem

Priser för Epicor Kinetic

Anpassade priser

Betyg och recensioner av Epicor Kinetic

G2: 3,8/5 (470+ recensioner)

Capterra: 3,8/5 (över 170 recensioner)

Epicor Kinetic är en mycket mångsidig ERP-programvara som gör det möjligt för användaren att skapa fält, söka i databasen och visa information på anpassningsbara instrumentpaneler.

Epicor Kinetic är en mycket mångsidig ERP-programvara som gör det möjligt för användaren att skapa fält, söka i databasen och visa information på anpassningsbara instrumentpaneler.

10. Infor M3 (Bäst för hantering av komplexa arbetsflöden i företag)

via Infor M3

Infor M3 är ett molnbaserat ERP-system som är utvecklat för tillverknings-, distributions- och uthyrningsföretag som bedriver verksamhet på flera platser, i flera länder och med flera valutor. Det ger realtidsöverblick över produktion, lager och ekonomi, vilket säkerställer en smidig drift.

Med högt konfigurerbara arbetsflöden och flexibel molntillgänglighet gör Infor M3 det möjligt för företag att enkelt skala upp, anpassa sig snabbt och optimera processer för maximal effektivitet.

Infor M3:s bästa funktioner

Automatisera dataanalys, sammanfattningar och rapporter med inbyggd generativ AI.

Upptäck ineffektiviteter och identifiera flaskhalsar med process mining.

Spåra och rapportera ESG-insatser direkt i den dagliga verksamheten

Förbättra prognoser, planering och lagereffektivitet med branschspecifika verktyg för hantering av leveranskedjan.

Begränsningar för Infor M3

Komplex anpassning kräver IT-expertis för installation

Högre implementeringskostnad jämfört med andra ERP-lösningar

Priser för Infor M3

Anpassade priser

Betyg och recensioner för Infor M3

G2: 3,8/5 (över 100 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Imponerande förmåga att effektivt fastställa användarbehörigheter, med anpassningsalternativ för att passa olika verksamheter. Särskilt värdefullt för hantering av förvärv och avskrivningar av anläggningstillgångar.

Imponerande förmåga att effektivt fastställa användarbehörigheter, med anpassningsalternativ för att passa olika verksamheter. Särskilt värdefullt för hantering av förvärv och avskrivningar av anläggningstillgångar.

11. IFS Cloud ERP (bäst för AI-driven förvaltning av företags tillgångar)

via IFS Cloud

IFS Cloud går utöver traditionell ERP och kombinerar Enterprise Asset Management (EAM), servicemanagement och automatisering i ett centraliserat system. Dess intelligenta AI-assistent, IFS. ai Copilot, förenklar arbetsflöden och ökar personalens produktivitet.

IFS Cloud är utformat för skalbarhet och effektivitet och hjälper företag att minska komplexiteten och förbättra verksamheten. Det gör det också möjligt att integrera hållbarhet i dina kärnprocesser, från att spåra utsläpp till att förbättra orderhantering och serviceleverans.

IFS Cloud ERP:s bästa funktioner

Optimera tillgångarnas prestanda med spårning i realtid och förebyggande underhåll

Förbättra serviceledningen genom att förbättra svarstiderna och personalplaneringen.

Integrera hållbarhet i arbetsflödena och säkerställ efterlevnad av CSRD och utsläppsspårning.

Förbättra orderhanteringen och leveransgraden med intelligent automatisering av leveranskedjan.

Begränsningar för IFS Cloud ERP

Branschspecifika konfigurationer är komplexa och kräver expertis.

Avancerade AI- och automatiseringsfunktioner medför högre kostnader.

IFS Cloud ERP-priser

Anpassade priser

IFS Cloud ERP-betyg och recensioner

G2: 4,0/5 (över 250 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Det är en komplett ERP-lösning för alla företag inom alla branscher. Den fungerar utmärkt i molnet och har en imponerande drifttid. Den innehåller en enastående uppsättning interna kontroller för att säkerställa dataintegriteten inom alla funktionsområden.

Det är en komplett ERP-lösning för alla företag inom alla branscher. Den fungerar utmärkt i molnet och har en imponerande drifttid. Den innehåller en enastående uppsättning interna kontroller för att säkerställa dataintegriteten inom alla funktionsområden.

12. Certinia (Bäst för tjänsteföretag och finansiell förvaltning)

via Certinia

Certinia (tidigare FinancialForce) är ett tjänsteinriktat ERP-system som är inbyggt i Salesforce. Det kombinerar ekonomihantering, automatisering av professionella tjänster (PSA) och AI-driven analys i en enda smidig plattform.

Spåra projektintäkter, utgifter och lönsamhet i realtid med automatiserad transaktionssynkronisering för alltid korrekta finansiella uppgifter. Få omedelbar insikt i kostnader, kassaflöde och prognoser, så att varje projekt förblir lönsamt och på rätt spår.

Certinias bästa funktioner

Spåra, optimera och skydda marginalerna med insikter i realtid och justera strategierna efter behov.

Tilldela rätt talanger till rätt projekt, vilket förbättrar effektiviteten och kundresultaten.

Förbättra arbetsmoralen och personalbehållningen genom att skapa en arbetsmiljö som främjar tillväxt och

Öka engagemanget och kommunikationen genom en enda plattform för alla kundinteraktioner.

Certinias begränsningar

Avancerade finans- och PSA-funktioner kan kräva Salesforce-expertis för fullständig anpassning.

Bäst lämpad för företag som redan använder Salesforce-ekosystemet.

Certinias priser

Anpassade priser

Certinias betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 1 100 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Lätt att använda – särskilt om du har erfarenhet av Salesforce. Verktyget är anpassningsbart och kundsupportteamet hjälper oss att se var vi bäst kan utnyttja uppgraderingar och nya funktioner. Hela organisationen har god översikt över projektets arbetsflöde, framsteg och ekonomi, vilket inte är begränsat till endast tjänstehantering. ’

Lätt att använda – särskilt om du har erfarenhet av Salesforce. Verktyget är anpassningsbart och kundsupportteamet hjälper oss att se var vi bäst kan utnyttja uppgraderingar och nya funktioner. Hela organisationen har god översikt över projektets arbetsflöde, framsteg och ekonomi, vilket inte är begränsat till endast tjänstehantering. ’

13. Workday (bäst för smidig integration av personal- och ekonomiavdelningar)

via Workday

Workday ger företag realtidsinsyn i personalens prestationer och finansiella hälsa. Dess AI-drivna automatisering, prediktiva insikter och efterlevnadsuppföljning förenklar lönehantering, kostnadskontroll och personalplanering – allt i ett enda system.

Oavsett om du anställer, hanterar budgetar eller optimerar personalens produktivitet, anpassar sig Workday med skalbara, intuitiva lösningar som är utformade för medelstora till stora företag.

Workdays bästa funktioner

Optimera bemanning, successionsplanering och arbetskraftskostnader med realtidsdashboards.

Använd datadrivna strategier för att förbättra insikten, förbättra den finansiella konsolideringen och minska stängningstiden.

Håll dig uppdaterad om skatteregler, arbetslagar och branschstandarder med inbyggd spårning av efterlevnad.

Förbättra effektiviteten, minska riskerna och stärk relationerna i hela processen från inköp till betalning.

Workdays begränsningar

Komplexa funktioner och omfattande anpassning kräver tid och utbildning

Passar bäst för medelstora till stora företag med budget för installation och löpande support.

Workdays priser

Anpassade priser

Workday-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 500 recensioner)

Särskilt omnämnande Salesforce: Salesforce är mer än ett CRM-system, det erbjuder ERP-liknande funktioner för försäljning, intäkter och kunddatahantering med AI-driven automatisering och insikter.

QAD Adaptive ERP: Ett molnbaserat ERP-system utvecklat för bilindustrin, life science och industriell tillverkning. Det utmärker sig inom flexibilitet i leveranskedjan, efterlevnadshantering och realtidsanalys för globala företag.

SAP Business One: Ett skalbart ERP-system för små, snabbväxande företag. Det erbjuder grundläggande funktioner för redovisning, lagerhantering och försäljningshantering med alternativ för lokal, molnbaserad och hybriddistribution.

Uppgradera från NetSuite – driv ditt företag smartare med ClickUp

När man jämför NetSuite med de bästa alternativen är en sak tydlig – NetSuite ERP är visserligen kraftfullt, men det är inte det enda alternativet. Det finns bättre alternativ om du vill ha större flexibilitet, lägre pris, enklare implementering eller mer omfattande anpassningsmöjligheter.

ClickUp går utöver traditionella ERP-system och erbjuder en helt anpassningsbar, allt-i-ett-plattform för projektledning, CRM, automatisering, affärsinformation och samarbete – allt på ett ställe. Registrera dig på ClickUp idag och ta din verksamhet till nästa nivå!