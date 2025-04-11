De 13 bästa konkurrenterna till NetSuite för företagsledning 2025

Visste du att ineffektivitet kostar företag upp till 30 % av deras intäkter varje år?
Lösningen? Ett robust, skalbart affärssystem (ERP) som kopplar samman alla delar av din verksamhet – effektiviserar driften och driver tillväxt.
I åratal har NetSuite varit en dominerande kraft inom ERP-området. Men lever det verkligen upp till hypen? Eller finns det ett mer flexibelt och kostnadseffektivt alternativ som väntar på dig?
Läs vidare när vi utforskar de främsta konkurrenterna till NetSuite med omfattande funktioner för att växa smartare och snabbare. 🚀
⏰ 60-sekunders sammanfattning
Här är en snabb översikt över 13 av de bästa alternativen till NetSuite, som alla utmärker sig inom olika affärsfunktioner, såsom ekonomi, CRM, projektledning och automatisering:
- ClickUp : Bäst för anpassningsbar företagsledning
- Odoo: Bäst för öppen källkods-ERP och CRM-flexibilitet
- Microsoft Dynamics 365: Bäst för ERP- och CRM-integration på företagsnivå
- Sage Intacct: Bäst för AI-driven ekonomihantering och automatisering
- Quickbooks Enterprise: Bäst för redovisning och lagerhantering
- Acumatica: Bäst för skalbara ERP-lösningar och inköpshantering
- Xero: Bäst för bokföring och finansiell automatisering för småföretag
- SAP S/4HANA Cloud: Bäst för AI-driven företagsledningslösning
- Epicor Kinetic: Bäst för tillverkningsinriktad kognitiv ERP
- Infor M3: Bäst för hantering av komplexa arbetsflöden i företag
- IFS Cloud ERP: Bäst för AI-driven förvaltning av företags tillgångar
- Certinia: Bäst för tjänsteföretag och finansiell förvaltning
- Workday: Bäst för smidig integration av personal- och ekonomiavdelningar
🔎 Visste du att? Oracle äger NetSuite – och en av dess största konkurrenter! Oracle förvärvade NetSuite för 9,3 miljarder dollar 2016 och integrerade det fullt ut i sitt ekosystem. Men Oracle äger också Oracle Fusion Cloud ERP, en konkurrent till NetSuite!
Vad är NetSuite?
NetSuite är en molnbaserad ERP-mjukvarulösning som centraliserar dina kärnverksamheter. Den integrerar projektredovisning, leveranskedjehantering, orderhantering och finansiell rapportering och erbjuder en enhetlig plattform för ökad effektivitet och skalbarhet.
- Ekonomisk förvaltning: Automatisera redovisning, budgetering och intäktsspårning
- Lagerhantering: Övervaka lager, förenkla leveranser och minska fel
- Kundrelationshantering (CRM): Hantera försäljning, marknadsföring och kundinteraktioner
- Lagerhantering: Optimera logistik, inköp och leverantörsrelationer
- Affärsinformation och rapportering: Få insikter i realtid med anpassningsbara instrumentpaneler
NetSuite-begränsningar
📈 Den globala ERP-marknaden blomstrar och förväntas fördubblas från 55,38 miljarder dollar 2024 till 110,15 miljarder dollar 2034, med en årlig tillväxt på 7,1 %! Med en kraftigt ökande efterfrågan behöver företag skalbara och kostnadseffektiva ERP-mjukvarulösningar – men inte alla verktyg hänger med.
Det gäller även NetSuite ERP. Dess rigida struktur, höga kostnader och komplexa installation får många företag att söka efter mer flexibla alternativ.
Här är bristerna:
- Komplexa priser: Räkna med höga initiala och återkommande kostnader. NetSuites årliga prenumeration inkluderar plattformsavgifter, avgifter per användare och extra kostnader för tilläggsmoduler och integrationer, vilket gör det till ett dyrt åtagande.
- Begränsad kundsupport: Betala mer för prioriterad service. NetSuite erbjuder grundläggande support med telefonhjälp för kritiska problem och en sökbar kunskapsbas, vilket tvingar företag att uppgradera för snabbare svarstider och full support dygnet runt.
- Lång implementering: Vänta längre på att komma igång. Att implementera NetSuite kräver omfattande konfiguration, datamigrering och utbildning av anställda, vilket ofta försenar fullständig implementering och stör affärsprocesserna.
- Anpassningsbegränsningar: Begränsad flexibilitet vid modifiering. NetSuite tillåter viss anpassning, men avancerade ändringar kräver ofta utvecklare eller externa konsulter, vilket gör det svårare att skräddarsy systemet efter dina unika behov.
- Komplex användargränssnitt: Navigera i rigida arbetsflöden. NetSuites röriga användargränssnitt kräver veckor av utbildning, vilket bromsar införandet och produktiviteten. Dessutom skapar problem med datasynkronisering hinder för företag som behöver smidiga arbetsflöden.
➡️ Läs också: Exempel på de bästa ERP-systemen
De bästa NetSuite-alternativen i korthet
Innan du utforskar detaljerna, här är en snabb jämförelse av de främsta konkurrenterna till Netsuite, idealiska användningsfall och utmärkande funktioner.
|Lösning
|🏆 Perfekt för
|✅ Bästa funktioner
|ClickUp
|Företag som behöver en allt-i-ett-plattform
|Uppgifts- och projektledning, CRM, AI-verktyg, anpassningsbara arbetsflöden, samarbetsverktyg
|Odoo
|Små till medelstora företag
|Öppen källkod, modulära appar, skalbar och flexibel ERP
|Microsoft Dynamics 365
|Stora företag och koncerner
|AI-drivna insikter, sömlösa Microsoft-integrationer, kraftfulla finans- och försäljningsverktyg
|Sage Intacct
|Ekonomiteam, revisorer, finansdirektörer
|Avancerad kontanthantering, realtidsdashboards, redovisningslösning för flera enheter
|QuickBooks Enterprise
|Växande företag, idealiskt för detaljhandel, e-handel och tillverkning
|Skalbar redovisning, lagerhantering, löneadministration
|Acumatica
|Medelstora företag, särskilt inom tillverkning och byggbranschen
|Molnbaserad ERP, obegränsad användarprissättning, kundfokuserad
|Xero
|Småföretag, nystartade företag och enskilda näringsidkare
|Förenklad redovisning, finansiell spårning i realtid, användarvänligt gränssnitt
|SAP S/4HANA Cloud
|Stora kundföretag, globala företag
|AI-driven ERP och prediktiv affärsanalys
|Epicor Kinetic
|Tillverknings- och distributionsföretag
|Branschspecifik ERP, djupgående hantering av leveranskedjan och lagerautomatisering
|Infor M3
|Livsmedel, drycker, mode och kemikalier
|Avancerad lager- och inventeringsautomatisering, molnbaserad ERP
|IFS Cloud ERP
|Kapitalintensiva branscher som bygg- och flygindustrin
|Projektbaserad ERP, tillgångshantering
|Certinia
|Tjänstebaserade företag
|Stark PSA (Professional Services Automation), bäst för företag som erbjuder professionella tjänster
|Workday
|HR-fokuserade och finansdrivna företag
|Personalhantering (HCM), lönehantering, avancerad personalplanering och analys
➡️ Läs också: Gratis mallar för verksamhetsplaner i Excel och Word
De bästa konkurrenterna till NetSuite att kolla in
🧠 Trivia: Det allra första ERP-systemet utvecklades på 1960-talet av ett tillverkningsföretag som försökte automatisera lagerhanteringen. Det som började som ett enkelt verktyg är nu en mångmiljardindustri som driver företag över hela världen! 🌍
Oavsett om du behöver en bättre lösning för ekonomihantering, större skalbarhet eller flexibla integrationer, så är rätt verktyg avgörande!
Här är de främsta konkurrenterna till Netsuite som gör avtryck inom branschen:
1. ClickUp (bäst för anpassningsbar företagsledning)
Att driva ett företag är inte något som passar alla, och ClickUp ser till att du aldrig behöver nöja dig. Som den kompletta appen för arbete samlar den team, processer och data i ett sammankopplat system – vilket hjälper dig att optimera arbetsflöden, automatisera verksamheten och skala upp utan problem.
ClickUps projektledning håller dig på rätt spår med realtidsöverblick över arbetsbelastning, kapacitet och projektets tidsplan. Anpassade instrumentpaneler och rapporter visar intäktshantering, resursplanering och KPI:er, vilket gör ledningen flexibel.
Det är inte allt! ClickUp kombinerar CRM och projektledning för att hjälpa dig att spåra leads, automatisera försäljningen och hantera kunder utan att lämna din arbetsplats. Allt från kundonboarding till affärsspårning och orderhantering är centraliserat i ClickUp CRM.
Låt ClickUp Brain göra grovjobbet! Denna AI-drivna assistent automatiserar repetitiva uppgifter, genererar omedelbara rapporter, sammanfattar möten och identifierar inkonsekvenser i arbetsflödet. På så sätt kan ditt team fokusera på arbete med stor påverkan istället för administrativa uppgifter.
ClickUp Automations eliminerar manuellt arbete – tilldela uppgifter, uppdatera status, utlösa aviseringar och hantera godkännanden automatiskt. Inget mer fram och tillbaka, bara smidiga arbetsflöden som håller tvärfunktionella team igång.
💡Proffstips: En vinnande affärsstrategi handlar om mer än planering – det handlar om genomförande och lagarbete. Använd en SWOT-analys för att optimera processer och förverkliga sedan din strategi med ClickUps samarbetsverktyg.
Använd ClickUp Docs för att dokumentera initiativ, centralisera detaljer och skapa interna wikis med redigering i realtid och avancerad formatering. Behöver du fatta snabba beslut? ClickUp Chat kopplar samman konversationer med uppgifter, så att ingenting går förlorat i spridda e-postmeddelanden eller meddelanden!
ClickUps bästa funktioner
- Utforma arbetsflöden som passar din verksamhet – oavsett om det gäller drift, HR, ekonomi eller försäljning.
- Samordna alla team med företagsövergripande mål med hjälp av ClickUp Goals.
- Balansera arbetsbelastningen och öka ansvarstagandet med avancerade verktyg för resurshantering.
- Omvandla diskussioner till handling genom att omvandla chattar, kommentarer, e-postmeddelanden och dokument till uppgifter direkt.
- Visualisera och planera smartare med ClickUp Whiteboards för brainstorming och kartläggning av arbetsflöden.
- Effektivisera godkännanden med ClickUp Forms för strukturerad datainsamling och automatisering av arbetsflöden.
- Synkronisera finansiella uppgifter enkelt med QuickBooks, Xero och andra bokföringsintegrationer – inga kalkylblad behövs.
- Skalera utan kaos – ClickUp for Operations spårar prestanda för att hålla tillväxten effektiv och kostnadseffektiv.
💡 Proffstips: Är du osäker på om du ska välja ERP eller CRM – varför välja ett när du kan få båda? ClickUp kombinerar det bästa av två världar och ger dig smidig projektledning, försäljningsuppföljning, automatisering av arbetsflöden och fullständig anpassning – allt på en och samma plattform.
Begränsningar för ClickUp
- Dess omfattande funktionsuppsättning kan kännas överväldigande för nya användare.
- Vissa avancerade AI-funktioner kräver en inlärningskurva.
ClickUp-priser
Betyg och recensioner för ClickUp
- G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 4000 recensioner)
Jag har använt ClickUp för att hantera olika affärsutmaningar, från strategisk och portföljhantering till resurs- och leverantörsövervakning, och till och med ERP-lösningar. Genom att etablera och automatisera affärsprocesser har jag observerat en märkbar förbättring av den operativa effektiviteten. Plattformens rapporteringsfunktioner, inklusive omfattande dashboards och resursperspektiv, har bidragit avsevärt till en bredare och mer insiktsfull förståelse av vår övergripande affärsverksamhet.
Jag har använt ClickUp för att hantera olika affärsutmaningar, från strategisk och portföljhantering till resurs- och leverantörsövervakning, och till och med ERP-lösningar. Genom att etablera och automatisera affärsprocesser har jag observerat en märkbar förbättring av den operativa effektiviteten. Plattformens rapporteringsfunktioner, inklusive omfattande dashboards och resursperspektiv, har bidragit avsevärt till en bredare och mer insiktsfull förståelse av vår övergripande affärsverksamhet.
2. Odoo (bäst för öppen källkods-ERP och CRM-flexibilitet)
Odoo är en allt-i-ett-ERP-programvara som växer med dig. Börja med det väsentliga – lager, HR, marknadsföring eller redovisning – och utöka i takt med att du växer. Dess modulära struktur låter dig bygga det perfekta affärssystemet, anpassat efter dina unika behov.
Vad är bra? Dess öppen källkodsflexibilitet ger dig kontrollen. Den kostnadsfria versionen möjliggör fullständig anpassning, medan Enterprise-versionen erbjuder hosting, underhåll och experthjälp – perfekt för företag som behöver en helt hanterad ERP-lösning.
Odoos bästa funktioner
- Driv ditt företag varifrån som helst med webben, stationära datorer och mobila enheter.
- Håll koll på logistiken med spårning i realtid över lager och platser
- Integrera streckkodsläsare och POS-system för smidig lagerhantering
- Automatisera orderhanteringen med AI-driven optimering av leveranskedjan
Odoos begränsningar
- Avancerade anpassningar kräver teknisk expertis, vilket gör installationen komplex för icke-utvecklare.
- Beroende av externa utvecklare för modifieringar, vilket leder till högre kostnader och längre implementeringstid.
Odoo-priser
- Gratis för alltid
- Standard: 24,90 $/månad per användare
- Anpassad: 37,40 $/månad per användare
Odoo-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (över 290 recensioner)
- Capterra: 4,2/5 (över 1200 recensioner)
Det jag gillar mest med Odoo ERP är dess allt-i-ett-lösning som täcker ett brett spektrum av affärsbehov, från redovisning till lagerhanteringssystem, med enkel anpassning och användarvänligt gränssnitt. Det hjälper till att effektivisera verksamheten och förbättra den övergripande effektiviteten.
Det jag gillar mest med Odoo ERP är dess allt-i-ett-lösning som täcker ett brett spektrum av affärsbehov, från redovisning till lagerhanteringssystem, med enkel anpassning och användarvänligt gränssnitt. Det hjälper till att effektivisera verksamheten och förbättra den övergripande effektiviteten.
➡️ Läs mer: Bästa Odoo-alternativ och konkurrenter
3. Microsoft Dynamics 365 Business Central (bäst för ERP- och CRM-integration på företagsnivå)
Microsoft Dynamics är en omfattande svit som är utformad för att förenkla verksamheten, förbättra kundupplevelsen och driva på smartare beslut. Dess största fördel? Djup integration med MS 365, Power BI och Teams – perfekt för företag i Microsofts ekosystem.
Deras flaggskeppsprodukt, Business Central, förenar ekonomi, drift, försäljning och kundservice i ett enda molnbaserat system, vilket möjliggör smidig skalning. AI-insikter, automatisering och realtidsanalyser hjälper dig att driva verksamheten smartare utan att öka kostnaderna.
Microsoft Dynamics 365:s bästa funktioner
- Samla ERP- och CRM-data för realtidsinsikter inom ekonomi, försäljning och drift.
- Automatisera ekonomihanteringen med prognoser, rapportering och kostnadsuppföljning.
- Förbättra kundrelationerna med AI-baserade försäljningsinsikter och prediktiv affärsanalys.
- Optimera fältserviceverksamheten med smart schemaläggning, spårning och fjärrhjälp.
Begränsningar i Microsoft Dynamics 365
- Höga implementeringskostnader – passar bäst för företag med stora IT-budgetar
- Brant inlärningskurva på grund av dess omfattande funktioner och anpassningsmöjligheter
Priser för Microsoft Dynamics 365
- Dynamics 365 Business Central Essentials: 70 USD/månad per användare
- Dynamics 365 Business Central Premium: 100 USD/månad per användare
Betyg och recensioner av Microsoft Dynamics 365
- G2: 4,0/5 (över 800 recensioner)
- Capterra: 4,0/5 (över 180 recensioner)
Det här verktyget är som att ha en högpresterande sekreterare som underlättar ditt arbete. Det har en otrolig mångfald av applikationer som har gjort att vi har kunnat öka vår produktivitet. Det integreras också med nästan alla Microsoft-program, vilket gör att vi kan hålla utmärkt kontroll över ekonomi och försäljning genom att länka till Excel.
Det här verktyget är som att ha en högpresterande sekreterare som underlättar ditt arbete. Det har en otrolig mångfald av applikationer som har gjort att vi har kunnat öka vår produktivitet. Det integreras också med nästan alla Microsoft-program, vilket gör att vi kan hålla utmärkt kontroll över ekonomi och försäljning genom att länka till Excel.
4. Sage Intacct (Bäst för AI-driven ekonomihantering och automatisering)
Sage Intacct är utvecklat för finansinriktade företag som är redo att slopa kalkylblad, automatisera bokföringen och fatta smartare beslut. Dess AI-automatisering effektiviserar budgetering, kassaflöde och bokslut, medan stöd för flera enheter förenklar konsolideringar mellan dotterbolag.
Med realtidsdashboards och automatisering som underlättar efterlevnad får du en 360°-översikt över lönsamhet, kostnader och intäktstrender. Från leverantörsskulder till prognoser och Salesforce-integration – Sage Intacct håller dina siffror skarpa och under kontroll.
Sage Intaccts bästa funktioner
- Automatisera centrala finansiella processer – från AP/AR till bankavstämningar och intäktsredovisning.
- Hantera flera enheter med lätthet och konsolidera finanser mellan dotterbolag och globala verksamheter.
- Effektivisera skatteefterlevnaden med automatiserad rapportering och revisionsklara finansiella rapporter.
- Integrera med Salesforce, lönehantering och verktyg för utgiftshantering
Begränsningar för Sage Intacct
- Mindre omfattande som ERP-programvara jämfört med andra alternativ
- Dyrt för småföretag, eftersom prissättningen är mer lämplig för medelstora och stora företag.
Priser för Sage Intacct
- Anpassade priser
Betyg och recensioner av Sage Intacct
- G2: 4,3/5 (över 3 600 recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (över 500 recensioner)
Vad säger verkliga användare om Sage Intacct?
Vi bytte från NetSuite eftersom de inte kunde hantera komplexiteten i e-handeln med orderhantering på ett korrekt sätt. Intacct hanterar problem som leveranser från flera lager och inköp efter beställning eller dropshipping inom samma order.
Vi bytte från NetSuite eftersom de inte kunde hantera komplexiteten i e-handeln med orderhantering på ett korrekt sätt. Intacct hanterar problem som leveranser från flera lager och inköp efter beställning eller dropshipping inom samma order.
5. QuickBooks Enterprise (bäst för redovisning och lagerhantering)
QuickBooks är allmänt känt som bokföringsprogram, men QuickBooks Enterprise går utöver grundläggande bokföring. Det erbjuder en välbalanserad ERP-lösning för företag som behöver detaljerad lageruppföljning och ekonomisk förvaltning.
Djupgående finansiell insikt och anpassningsbara rapporter gör QuickBooks till ett idealiskt val för grossister, tillverkare och återförsäljare. Lageruppföljning i realtid, flernivåkategorisering av lager och automatiserad ombeställning hjälper till att minska skillnader och förhindra lagerbrist.
QuickBooks Enterprises bästa funktioner
- Skapa över 200 anpassade rapporter för att spåra ekonomi, försäljning och prognoser.
- Automatisera plockning, packning och leverans med mobilstyrd lagerhantering
- Organisera lagret smartare med flernivåkategorisering och spårning av utgångsdatum.
- Tilldela produkter utgångsdatum och hantera färskvaror mer effektivt.
Begränsningar för QuickBooks Enterprise
- Navigeringsproblem – inget tydligt sätt att återgå till den ursprungliga sidan efter att ha öppnat en transaktion
- Fel som rapporterats, till exempel att journalposter kan försvinna om den första raden inte har något konto.
Priser för QuickBooks Enterprise
- Guld: 2 210 USD per år (årsprenumeration)
- Platinum: 2 717 USD per år (årsprenumeration)
- Diamond: 5 264 USD per år (månadsabonnemang)
Betyg och recensioner av QuickBooks Enterprise
- G2: 4,2/5 (över 940 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 20 000 recensioner)
Företaget jag arbetar för är spritt över flera platser, och QuickBooks gör det möjligt för oss att arbeta tillsammans i realtid även om vi inte är fysiskt närvarande. Vi använder det också för våra fraktdokument, rapporter, förfallna betalningar och förvaring av dokument som vår tillverkningsanläggning använder.
Företaget jag arbetar för är spritt över flera platser, och QuickBooks gör det möjligt för oss att arbeta tillsammans i realtid även om vi inte är fysiskt närvarande. Vi använder det också för våra fraktdokument, rapporter, förfallna betalningar och förvaring av dokument som vår tillverkningsanläggning använder.
➡️ Läs mer: Exempel på de bästa företagsprogramvarorna
6. Acumatica (bäst för skalbara ERP-lösningar och inköpshantering)
Acumatica är ett modernt, flexibelt ERP-system som erbjuder en rad verktyg för automatisering av professionella tjänster och projektplanering. Till skillnad från traditionella system tar det inte ut avgifter per användare, vilket gör det perfekt för företag som planerar att skala upp utan att öka licenskostnaderna.
Acumaticas branschspecifika moduler för tillverkning, distribution, byggnation och detaljhandel sticker ut. De gör det möjligt för företag att anpassa arbetsflöden, spåra finansiell information i realtid och optimera verksamheten.
Acumaticas bästa funktioner
- Synkronisera enkelt med Amazon, BigCommerce och Shopify för smidiga detaljhandelsoperationer.
- Hantera ekonomin på ett ställe med automatiserad kontantspårning och bankavstämningar.
- Förenkla projektflöden genom att länka offerter till CRM och spåra versionshistorik.
- Förbättra inköpen genom att samla förfrågningar och automatisera godkännanden
Acumaticas begränsningar
- Dataöverföringsfel på grund av oberoende utvecklade moduler
- Den branta inlärningskurvan och den komplexa terminologin kan kräva ytterligare utbildning för nya användare.
Acumaticas priser
- Anpassade priser
Acumatica-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 1 500 recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (över 150 recensioner)
📮 ClickUp Insight: Team med låg prestanda är fyra gånger mer benägna att jonglera med 15 eller fler verktyg, medan team med hög prestanda klarar sig bra med nio eller färre.
Många NetSuite-alternativ förlitar sig dock fortfarande på spridda verktyg för projektledning, CRM, automatisering och samarbete, vilket leder till ineffektivitet istället för lösningar.
ClickUp eliminerar kaoset genom att samla uppgifter, projekt, dokument, wikis, chatt och automatisering i ett enda smidigt arbetsutrymme. Nu behöver du inte längre hoppa mellan olika verktyg – gör arbetet synligt, samarbeta enkelt och låt AI sköta det tidskrävande arbetet. 🚀
7. Xero (Bäst för småföretags bokföring och finansiell automatisering)
Vill du förenkla fakturering, bankavstämning och utgiftsuppföljning? Xero automatiserar dessa uppgifter och ger en realtidsvy av kassaflödet, den finansiella hälsan och kommande betalningar via sin intuitiva instrumentpanel.
Hantera återkommande abonnemangsfakturering eller internationella transaktioner? Xero erbjuder stöd för flera valutor och automatiska fakturapåminnelser för att hålla betalningarna på rätt spår.
Dessutom, med över 1 000 tredjepartsintegrationer, ansluter det till e-handelsplattformar, betalningsgateways och löneadministrationstjänster, vilket gör det till ett mångsidigt val för växande företag.
Xeros bästa funktioner
- Spåra projekt och ekonomi på ett och samma ställe med jobbsökning, budgetering och fakturering.
- Synkronisera med över 21 000 banker världen över för transaktionsmatchning och avstämning i realtid.
- Acceptera betalningar direkt via betalkort, kreditkort eller autogiro direkt från fakturor.
- Övervaka kassaflödet i realtid med liveinsikter och automatiserade finansiella rapporter.
Xeros begränsningar
- Främst utformad som bokföringsprogram med minimala CRM- eller bredare verktyg för verksamhetshantering.
- Kan ha svårt med höga transaktionsvolymer, komplexa arbetsflöden och avancerad rapportering för större företag.
Xeros priser
- Tidig: 20 $/månad per användare
- Växande: 47 $/månad per användare
- Etablerat: 80 $/månad per användare
Xero-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (över 700 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 3 000 recensioner)
Xero har varit en pålitlig redovisningslösning som gör att vi kan hantera alla våra finansiella behov på ett och samma ställe. Det hjälper oss att hantera utgifter och spåra kassaflöden in och ut ur verksamheten.
Xero har varit en pålitlig redovisningslösning som gör att vi kan hantera alla våra finansiella behov på ett och samma ställe. Det hjälper oss att hantera utgifter och spåra kassaflöden in och ut ur verksamheten.
8. SAP S/4HANA Cloud (bäst för AI-driven företagsledningslösning)
SAP S/4HANA Cloud är ett AI-drivet ERP-system för stora företag som förenklar ekonomi, logistik och branschspecifika verksamheter. Automatisering i realtid förbättrar schemaläggning, leverantörshantering och kapacitetsplanering för komplexa affärsmiljöer.
Lanserad 2015 som SAP:s flaggskeppslösning använder den in-memory-beräkningar för att bearbeta stora datamängder i realtid, vilket gör den idealisk för finansiell prognostisering, riskhantering och regelefterlevnad.
SAP S/4HANA Clouds bästa funktioner
- Optimera global ekonomi med IFRS-efterlevnad och avancerad finansförvaltning
- Omdefiniera affärsmodeller i farten med automatisering av arbetsflöden i realtid
- Skydda företagsdata med inbyggd säkerhetskopiering, katastrofåterställning och systemunderhåll.
- Anslut smidigt till SAP och tredjepartsappar för full integration.
Begränsningar för SAP S/4HANA Cloud
- Komplex implementering kräver betydande IT-resurser och expertis
- Rigid arkitektur – middleware krävs för integration med tredjepartsprodukter
Priser för SAP S/4HANA Cloud
- Anpassade priser
SAP S/4HANA Cloud-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (750+ recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 300 recensioner)
SAP S/4HANA-applikationer ökar hastigheten och tillgängligheten till data. Det är mycket enkelt att använda och kundsupporten är fantastisk.
SAP S/4HANA-applikationer ökar hastigheten och tillgängligheten till data. Det är mycket enkelt att använda och kundsupporten är fantastisk.
9. Epicor Kinetic (bäst för tillverkningsinriktad kognitiv ERP)
Epicor Kinetic är ett specialbyggt ERP-system för hastighet, precision och skalbarhet som ger diskret, process- och ordertillverkande företag ökad kapacitet.
Hantera en enda webbplats eller ett globalt nätverk? Det förenar tillverkningen på flera platser och ökar effektiviteten. Dessutom ger dess Manufacturing Execution System (MES) spårning i realtid på verkstadsgolvet, vilket minskar driftstopp, minskar avfall och maximerar produktiviteten.
Epicor Kinetics bästa funktioner
- Optimera specialbeställningar med en produktkonfigurator för att samla in och hantera kundförfrågningar.
- Använd AI för att upptäcka flaskhalsar, förutsäga förseningar och hålla produktionsplaneringen igång.
- Förbättra resurshanteringens synlighet med IoT-driven spårning och lagerinformation.
- Utför åtgärder med hjälp av text-, bild- och röstinmatning – omvandla offerter till order
Begränsningar för Epicor Kinetic
- Installation och anpassningar kan kräva ytterligare IT-resurser.
- Inkonsekvent kundsupport – användare rapporterar förseningar vid lösning av komplexa problem
Priser för Epicor Kinetic
- Anpassade priser
Betyg och recensioner av Epicor Kinetic
- G2: 3,8/5 (470+ recensioner)
- Capterra: 3,8/5 (över 170 recensioner)
Epicor Kinetic är en mycket mångsidig ERP-programvara som gör det möjligt för användaren att skapa fält, söka i databasen och visa information på anpassningsbara instrumentpaneler.
Epicor Kinetic är en mycket mångsidig ERP-programvara som gör det möjligt för användaren att skapa fält, söka i databasen och visa information på anpassningsbara instrumentpaneler.
10. Infor M3 (Bäst för hantering av komplexa arbetsflöden i företag)
Infor M3 är ett molnbaserat ERP-system som är utvecklat för tillverknings-, distributions- och uthyrningsföretag som bedriver verksamhet på flera platser, i flera länder och med flera valutor. Det ger realtidsöverblick över produktion, lager och ekonomi, vilket säkerställer en smidig drift.
Med högt konfigurerbara arbetsflöden och flexibel molntillgänglighet gör Infor M3 det möjligt för företag att enkelt skala upp, anpassa sig snabbt och optimera processer för maximal effektivitet.
Infor M3:s bästa funktioner
- Automatisera dataanalys, sammanfattningar och rapporter med inbyggd generativ AI.
- Upptäck ineffektiviteter och identifiera flaskhalsar med process mining.
- Spåra och rapportera ESG-insatser direkt i den dagliga verksamheten
- Förbättra prognoser, planering och lagereffektivitet med branschspecifika verktyg för hantering av leveranskedjan.
Begränsningar för Infor M3
- Komplex anpassning kräver IT-expertis för installation
- Högre implementeringskostnad jämfört med andra ERP-lösningar
Priser för Infor M3
- Anpassade priser
Betyg och recensioner för Infor M3
- G2: 3,8/5 (över 100 recensioner)
- Capterra: Otillräckligt med recensioner
Imponerande förmåga att effektivt fastställa användarbehörigheter, med anpassningsalternativ för att passa olika verksamheter. Särskilt värdefullt för hantering av förvärv och avskrivningar av anläggningstillgångar.
Imponerande förmåga att effektivt fastställa användarbehörigheter, med anpassningsalternativ för att passa olika verksamheter. Särskilt värdefullt för hantering av förvärv och avskrivningar av anläggningstillgångar.
11. IFS Cloud ERP (bäst för AI-driven förvaltning av företags tillgångar)
IFS Cloud går utöver traditionell ERP och kombinerar Enterprise Asset Management (EAM), servicemanagement och automatisering i ett centraliserat system. Dess intelligenta AI-assistent, IFS. ai Copilot, förenklar arbetsflöden och ökar personalens produktivitet.
IFS Cloud är utformat för skalbarhet och effektivitet och hjälper företag att minska komplexiteten och förbättra verksamheten. Det gör det också möjligt att integrera hållbarhet i dina kärnprocesser, från att spåra utsläpp till att förbättra orderhantering och serviceleverans.
IFS Cloud ERP:s bästa funktioner
- Optimera tillgångarnas prestanda med spårning i realtid och förebyggande underhåll
- Förbättra serviceledningen genom att förbättra svarstiderna och personalplaneringen.
- Integrera hållbarhet i arbetsflödena och säkerställ efterlevnad av CSRD och utsläppsspårning.
- Förbättra orderhanteringen och leveransgraden med intelligent automatisering av leveranskedjan.
Begränsningar för IFS Cloud ERP
- Branschspecifika konfigurationer är komplexa och kräver expertis.
- Avancerade AI- och automatiseringsfunktioner medför högre kostnader.
IFS Cloud ERP-priser
- Anpassade priser
IFS Cloud ERP-betyg och recensioner
- G2: 4,0/5 (över 250 recensioner)
- Capterra: Inte tillräckligt med recensioner
Det är en komplett ERP-lösning för alla företag inom alla branscher. Den fungerar utmärkt i molnet och har en imponerande drifttid. Den innehåller en enastående uppsättning interna kontroller för att säkerställa dataintegriteten inom alla funktionsområden.
Det är en komplett ERP-lösning för alla företag inom alla branscher. Den fungerar utmärkt i molnet och har en imponerande drifttid. Den innehåller en enastående uppsättning interna kontroller för att säkerställa dataintegriteten inom alla funktionsområden.
12. Certinia (Bäst för tjänsteföretag och finansiell förvaltning)
Certinia (tidigare FinancialForce) är ett tjänsteinriktat ERP-system som är inbyggt i Salesforce. Det kombinerar ekonomihantering, automatisering av professionella tjänster (PSA) och AI-driven analys i en enda smidig plattform.
Spåra projektintäkter, utgifter och lönsamhet i realtid med automatiserad transaktionssynkronisering för alltid korrekta finansiella uppgifter. Få omedelbar insikt i kostnader, kassaflöde och prognoser, så att varje projekt förblir lönsamt och på rätt spår.
Certinias bästa funktioner
- Spåra, optimera och skydda marginalerna med insikter i realtid och justera strategierna efter behov.
- Tilldela rätt talanger till rätt projekt, vilket förbättrar effektiviteten och kundresultaten.
- Förbättra arbetsmoralen och personalbehållningen genom att skapa en arbetsmiljö som främjar tillväxt och
- Öka engagemanget och kommunikationen genom en enda plattform för alla kundinteraktioner.
Certinias begränsningar
- Avancerade finans- och PSA-funktioner kan kräva Salesforce-expertis för fullständig anpassning.
- Bäst lämpad för företag som redan använder Salesforce-ekosystemet.
Certinias priser
- Anpassade priser
Certinias betyg och recensioner
- G2: 4,1/5 (över 1 100 recensioner)
- Capterra: Inte tillräckligt med recensioner
Lätt att använda – särskilt om du har erfarenhet av Salesforce. Verktyget är anpassningsbart och kundsupportteamet hjälper oss att se var vi bäst kan utnyttja uppgraderingar och nya funktioner. Hela organisationen har god översikt över projektets arbetsflöde, framsteg och ekonomi, vilket inte är begränsat till endast tjänstehantering. ’
Lätt att använda – särskilt om du har erfarenhet av Salesforce. Verktyget är anpassningsbart och kundsupportteamet hjälper oss att se var vi bäst kan utnyttja uppgraderingar och nya funktioner. Hela organisationen har god översikt över projektets arbetsflöde, framsteg och ekonomi, vilket inte är begränsat till endast tjänstehantering. ’
13. Workday (bäst för smidig integration av personal- och ekonomiavdelningar)
Workday ger företag realtidsinsyn i personalens prestationer och finansiella hälsa. Dess AI-drivna automatisering, prediktiva insikter och efterlevnadsuppföljning förenklar lönehantering, kostnadskontroll och personalplanering – allt i ett enda system.
Oavsett om du anställer, hanterar budgetar eller optimerar personalens produktivitet, anpassar sig Workday med skalbara, intuitiva lösningar som är utformade för medelstora till stora företag.
Workdays bästa funktioner
- Optimera bemanning, successionsplanering och arbetskraftskostnader med realtidsdashboards.
- Använd datadrivna strategier för att förbättra insikten, förbättra den finansiella konsolideringen och minska stängningstiden.
- Håll dig uppdaterad om skatteregler, arbetslagar och branschstandarder med inbyggd spårning av efterlevnad.
- Förbättra effektiviteten, minska riskerna och stärk relationerna i hela processen från inköp till betalning.
Workdays begränsningar
- Komplexa funktioner och omfattande anpassning kräver tid och utbildning
- Passar bäst för medelstora till stora företag med budget för installation och löpande support.
Workdays priser
- Anpassade priser
Workday-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 1 300 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 1 500 recensioner)
Särskilt omnämnande
- Salesforce: Salesforce är mer än ett CRM-system, det erbjuder ERP-liknande funktioner för försäljning, intäkter och kunddatahantering med AI-driven automatisering och insikter.
- QAD Adaptive ERP: Ett molnbaserat ERP-system utvecklat för bilindustrin, life science och industriell tillverkning. Det utmärker sig inom flexibilitet i leveranskedjan, efterlevnadshantering och realtidsanalys för globala företag.
- SAP Business One: Ett skalbart ERP-system för små, snabbväxande företag. Det erbjuder grundläggande funktioner för redovisning, lagerhantering och försäljningshantering med alternativ för lokal, molnbaserad och hybriddistribution.
Uppgradera från NetSuite – driv ditt företag smartare med ClickUp
När man jämför NetSuite med de bästa alternativen är en sak tydlig – NetSuite ERP är visserligen kraftfullt, men det är inte det enda alternativet. Det finns bättre alternativ om du vill ha större flexibilitet, lägre pris, enklare implementering eller mer omfattande anpassningsmöjligheter.
ClickUp går utöver traditionella ERP-system och erbjuder en helt anpassningsbar, allt-i-ett-plattform för projektledning, CRM, automatisering, affärsinformation och samarbete – allt på ett ställe. Registrera dig på ClickUp idag och ta din verksamhet till nästa nivå!