13 kostnadsfria mallar för karriärutvecklingsplaner

Föreställ dig att du står vid ett vägskäl i din karriär och är osäker på vilken väg du ska välja. Du har stora drömmar, men vägen framåt känns oklar.

Kanske siktar du på nästa befordran, vill byta bransch eller till och med funderar på att starta eget företag. Men här är haken: utan en gedigen handlingsplan kan det snabbt kännas omöjligt att nå dessa karriärmål.

Det är här en mall för karriärutvecklingsplanering kan göra hela skillnaden. Det är ett enkelt verktyg som låter dig kartlägga dina mål, identifiera de steg du behöver ta och hålla dig på rätt spår.

Med en tydlig plan kan du sätta upp uppnåeliga mål, följa dina framsteg och utveckla de färdigheter som behövs för att ta din karriär till nästa nivå. Läs vidare för att upptäcka de 13 bästa mallarna för karriärutvecklingsplaner och ta kontroll över din framtid.

🔍 Visste du att? En ny undersökning visar att 76 % av alla anställda söker möjligheter till professionell utveckling för att utöka sin karriär.

Vad är mallar för karriärutvecklingsplaner?

En mall för karriärutvecklingsplan är ett strategiskt verktyg som hjälper individer att sätta upp och uppnå sina professionella mål. Det kan handla om att utmärka sig i sitt nuvarande jobb eller byta till en ny roll.

De är färdiga att använda och metodiskt utformade och ger ett strukturerat ramverk för att lyfta fram karriärsmål, nödvändiga färdigheter och konkreta steg för att uppnå dem.

Med andra ord låter dessa mallar för professionell utvecklingsplan dig sätta upp mål, följa deras framsteg och identifiera områden/färdigheter du behöver utveckla för att uppnå dem.

🔍 Visste du att? Cirka 65 % av dagens barn kommer att arbeta inom yrken som ännu inte har uppfunnits – tänk på AI-etiker, drönartrafikledare eller virtual reality-designers! 🤯

Vad kännetecknar en bra mall för karriärutvecklingsplan?

En väl utformad mall för professionell utvecklingsplan gör det lättare att hålla sig till sina professionella mål. Den hjälper dig också att dra nytta av varje tillfälle till utveckling, så att du förblir relevant på en arbetsmarknad i ständig förändring.

Här är några viktiga komponenter som din mall för professionell utvecklingsplan måste innehålla:

Användarvänlig design: Välj en mall med en tydlig design – med element som tabeller, avsnitt, underavsnitt osv. Det hjälper dig att organisera och hantera dina mål på ett mer effektivt sätt ✅

Funktioner för kompetensbedömning: Leta efter en lösning med inbyggda verktyg för att bedöma kompetens och identifiera brister. Se till att den ger utrymme för självreflektion och insamling av feedback från chefer, kollegor etc. ✅

Funktioner för att följa framsteg: Välj en mall som låter dig sätta upp uppnåeliga mål och följa framstegen genom mätbara resultat. Funktioner som milstolpar, framstegsindikatorer och statusuppdateringar säkerställer samma ✅

Visuella element: Välj en mall för professionell utveckling som innehåller visuella element som diagram, grafer, tidslinjer och matriser. De ger värdefull insikt i dina framsteg inom kompetensutveckling på ett mycket mer begripligt sätt ✅

Integrationer: Se till att mallen är kompatibel med verktyg och programvara från tredje part, såsom tidrapporteringsappar, produktivitetsverktyg, Se till att mallen är kompatibel med verktyg och programvara från tredje part, såsom tidrapporteringsappar, produktivitetsverktyg, programvara för talanghantering etc. Detta hjälper dig att centralisera data, så att du kan uppnå dina karriärmål på ett mer effektivt sätt ✅

13 mallar för karriärutvecklingsplaner

Här är 13 mallar för karriärutvecklingsplaner som du kan använda för att klättra på karriärstegen och uppnå professionell tillväxt:

1. ClickUp-mall för karriärväg

Hämta gratis mall Skapa den perfekta färdplanen för din karriär med ClickUp Career Path Template.

Tänk dig att du har valt en karriär men är osäker på nästa steg. Det är här ClickUp Career Path Template kommer in.

Denna planeringsverktyg för professionell utveckling delar upp din potentiella karriärväg i praktiska steg med hjälp av en drag-and-drop-funktion för att skapa en färdplan. Dessutom kan du anpassa karriärnivåer och rollbeskrivningar så att de passar olika arbetsuppgifter.

💜 Här är varför du kommer att älska det Övervaka din karriärutveckling med hjälp av instrumentpaneler för att följa dina framsteg.

Följ kompetensutvecklingen med integrerad kompetenskartläggning

Tilldela lärresurser och mentorprogram direkt i mallen.

Perfekt för: Individer, HR-team och företagsledare som utformar tydliga, strukturerade karriärutvecklingsplaner.

2. Mall för utvecklingsplan för anställda från ClickUp

Hämta gratis mall Planera ditt teams utveckling med ClickUps mall för medarbetarutvecklingsplan.

Enligt statistik skulle 94 % av de anställda stanna längre hos en organisation som investerar i deras utveckling. Börja med att prova ClickUps mall för utvecklingsplan för anställda.

Denna mall är utformad exklusivt för tillväxtfokuserade team som förbereder medarbetarna för framtiden. Med hjälp av den kan du skapa utvecklingsplaner som är anpassade efter varje teammedlems kompetens, preferenser och arbetsuppgifter. Den låter dig sätta upp mål, följa framsteg och ge feedback.

💜 Här är varför du kommer att älska det Bifoga utbildningsmaterial och resurser för en mer omfattande kunskapsuppbyggande upplevelse.

Definiera målen för medarbetarnas utveckling med fördefinierade avsnitt för målsättning.

Använd automatiska påminnelser och uppgiftsfördelning för att hålla koll på framstegen.

Anpassa utvecklingsinsatserna efter affärsmålen genom anpassad KPI-uppföljning.

Perfekt för: Chefer och L&D-team som skapar personliga utvecklingsplaner, utbildningsplaner och mentorskap för anställda.

➡️ Läs mer: Hur man skapar en karta över medarbetarens resa

3. Mall för personlig utvecklingsplan från ClickUp

Hämta gratis mall Använd ClickUps mall för personlig utvecklingsplan för att uppnå dina personliga mål utan problem.

Letar du efter en mall för att uppnå dina personliga utvecklingsmål? Välj ClickUps mall för personlig utvecklingsplan.

Denna mall för professionell utveckling är enkel att använda och innehåller en rad funktioner som du kan använda för att avancera i din karriär. Oavsett om du vill förbättra dina nuvarande färdigheter eller utveckla nya, kan du skapa en handlingsplan för att systematiskt närma dig varje mål.

💜 Här är varför du kommer att älska det Spåra dagliga, veckovisa och månatliga rutiner för att hantera din vardag.

Sätt upp prioriterade åtgärder för kompetensutveckling och personliga utvecklingsmål.

Koppla målen till anpassade instrumentpaneler för att få en översikt över framstegen.

Använd de inbyggda reflektionsfrågorna och utvärderingsverktygen för självförbättring.

Perfekt för: Yrkesverksamma och privatpersoner som sätter upp strukturerade mål för självförbättring inom karriär, utbildning och personlig utveckling.

4. Mall för prestationsrapport från ClickUp

Hämta gratis mall Bestäm effektiviteten i din utvecklingsstrategi med ClickUp-mallen för prestationsrapport.

Skapa den bästa karriärutvecklingsstrategin för dina anställda med ClickUps mall för prestationsrapport. Med den kan du ställa in och övervaka prestations-KPI:er – produktivitet, arbetskvalitet, kompetensutveckling etc. – i realtid.

Detta dokument innehåller också många visuella element, såsom diagram, grafer och resultatkort, för att analysera framsteg och identifiera trender och områden som kan förbättras. Dessutom integreras det med verktyg för tidrapportering och produktivitet för att ge värdefull insikt i prestationer.

💜 Här är varför du kommer att älska det Spåra medarbetarnas bidrag, kompetens och projektets påverkan med fördefinierade mätvärden.

Skapa automatiskt prestationssammanfattningar med hjälp av dynamiska rapportfält.

Använd anpassningsbara betygsskala för att standardisera utvärderingar mellan team.

Perfekt för: HR-personal och chefer som följer upp medarbetarnas prestationsmått, prestationer och förbättringsområden i ett standardiserat format.

🧠 Kul fakta: En mjukvaruutvecklare på ett amerikanskt företag outsourcade i hemlighet hela sitt jobb till Kina medan han tillbringade sina arbetsdagar med att titta på kattvideor och surfa på Reddit. Han betalade entreprenören en bråkdel av sin lön, levererade perfekt arbete och blev till och med månadens anställd – flera gånger! Hans plan upptäcktes först när en revision avslöjade utländska inloggningar på hans arbetsstation. 😬

5. ClickUp-mall för prestationsutvärdering

Hämta gratis mall Mät dina karriärutvecklingsplaner genom medarbetarnas prestationer med ClickUps mall för prestationsutvärdering.

🔍 Visste du att? Efter planeringen och genomförandet av den professionella utvecklingen följer en utvärderingsprocess. 24 % av de anställda anser att detta är viktigt och skulle överväga att säga upp sig om det inte erbjuds.

ClickUps mall för prestationsutvärdering bygger på 360-gradersutvärderingar. Anställda kan använda den för att göra självutvärderingar, samla in feedback från kollegor och räkna upp sina prestationer. Som chef behöver du bara sätta upp mål och fastställa tidsplaner.

Denna mall för utvecklingsplan förenklar också uppföljningen av prestationsförbättringar, med inbyggda analysverktyg för att jämföra tidigare och nuvarande prestationsmått.

💜 Här är varför du kommer att älska det Möjliggör samarbete mellan chefer och anställda med delade anteckningar och feedbackverktyg.

Använd 360-graders feedback-sektioner för utvärderingar från flera källor.

Automatisera målsättning och rekommendationer för nästa steg baserat på utvärderingsresultat.

Perfekt för: Företag som genomför formella medarbetarutvärderingar, 360-graders feedback-sessioner och målsättningsdiskussioner baserade på tidigare prestationer.

6. ClickUp 30-60-90 dagars planeringsmall

Hämta gratis mall Använd ClickUps mall för 30-60-90-dagarsplan för att visualisera dina mål i form av uppnåeliga, tidsbundna uppgifter.

ClickUp 30-60-90 Day Plan Template är en mångsidig resurs. Dess funktioner kan hjälpa dig att utforma en solid strategi, särskilt om du är en chef som utarbetar en professionell utvecklingsplan för dina nyanställda.

Mallen visualiserar hela din plan, delar upp den i genomförbara mål och kategoriserar dem i milstolpar på 30, 60 och 90 dagar för att säkerställa att du gör framsteg och uppnår dina mål i tid. Den skickar också automatiska påminnelser om regelbundna måluppföljningar. Dessutom kan du dela insikter, anteckningar, resurser osv. med medarbetare för samarbete i realtid.

💜 Här är varför du kommer att älska det Använd framstegsindikatorer och statusuppföljning för att övervaka nyanställdas framgångar.

Definiera resultat och förväntningar för varje fas med anpassningsbara fält.

Tilldela mentorer , resurser och viktiga uppgifter direkt i mallen.

Perfekt för: Rekryteringschefer och nya medarbetare, strukturering av introduktion, utbildningsmål och tidiga prestationsförväntningar för en smidig övergång.

📮 ClickUp Insight: Team med låg prestanda är fyra gånger mer benägna att jonglera med 15 eller fler verktyg, medan team med hög prestanda upprätthåller effektiviteten genom att begränsa sin verktygslåda till nio eller färre plattformar. Men vad sägs om att använda en enda plattform? Om du vill skriva om din karriärbana, börja med att Som den kompletta appen för arbete samlar ClickUp dina uppgifter, projekt, dokument, wikis, chattar och samtal på en enda plattform, komplett med AI-drivna arbetsflöden.

7. ClickUp SMART Goal Action Plan Template

Hämta gratis mall Skapa SMART-karriärmål med ClickUps mall för SMART-mål och handlingsplan.

SMART är ett effektivt ramverk för målsättning som föreslår att varje mål ska vara specifikt, mätbart, uppnåeligt, relevant och tidsbundet. ClickUps mall för SMART-målfokuserad handlingsplan följer just denna metod.

Med den här mallen kan du sätta upp mätbara mål, organisera uppgifter och anpassa dem till din handlingsplan. Du kan också definiera KPI:er och sätta deadlines för att säkerställa att varje mål är relevant och genomförs i tid. Dessutom kan du bifoga relevanta dokument, resurser eller mötesanteckningar till varje mål, så att allt finns tillgängligt på ett och samma ställe.

💜 Här är varför du kommer att älska det Anpassa KPI-mätningar med inbyggda fält för framgångskriterier.

Dela upp målen i stegvisa handlingsplaner med deadlines.

Använd förloppsindikatorer och milstolpsmarkörer för att följa utvecklingen i realtid.

Perfekt för: Team och individer som sätter upp och genomför tydligt definierade, mätbara mål med detaljerade åtgärdssteg och deadlines.

💡 Proffstips: Om en uppgift känns överväldigande, gör den så liten att den inte kan misslyckas. Vill du läsa mer? Läs bara en mening. Vill du träna? Gör en armhävning. Små framgångar skapar momentum. 🏃🏻

8. ClickUp-mall för milstolpsdiagram

Hämta gratis mall Använd ClickUp Milestone Chart Template för att dela upp stora karriärmål i små, genomförbara uppgifter.

Behöver du en mall för att skapa professionella utvecklingsplaner med tydligt definierade milstolpar? Kolla in ClickUp Milestone Chart Template.

Denna mall bryter ner komplexa mål i hanterbara uppgifter. Att ta en examen eller utöka sina färdigheter skapar en steg-för-steg-guide för att uppnå alla karriärmål.

Dessutom kan du markera viktiga faser med färgkodade markörer för tydlighetens skull, spåra beroenden med hjälp av Gantt-diagram och arbetsflödesvyer, anpassa stegen efter din inlärningsmetod och mycket mer.

💜 Här är varför du kommer att älska det Övervaka framstegen med hjälp av indikatorer för procentuell färdigställandegrad.

Organisera dina karriärmål i en visuell tidslinje med milstolpar.

Tilldela ägare till milstolpar med automatisk uppgiftspårning

Perfekt för: Projektledare och karriärplanerare som kartlägger viktiga milstolpar, beroenden och deadlines för karriärutveckling.

9. ClickUp-mall för personlig produktivitet

Hämta gratis mall Maximera produktiviteten i dina dagliga aktiviteter med ClickUps mall för personlig produktivitet.

Oavsett om du är en enskild person eller teamledare är maximal produktivitet nyckeln till bättre resultat – även när det gäller karriärutveckling. Om du tycker att det är svårt kan du använda ClickUps mall för personlig produktivitet.

Detta dokument samlar alla dina uppgifter så att du kan planera och utföra dem mer effektivt. Det är också mycket anpassningsbart, vilket innebär att du kan använda det för att hantera personliga och professionella mål. Använd färgkodade etiketter och filter för att kategorisera uppgifter och ange prioriteringar, deadlines etc.

💜 Här är varför du kommer att älska det: Granska framstegen och automatisera måluppföljningen för att hålla koll på din totala produktivitet utan att förlora i kvalitet.

Använd ClickUp Calendar View för att planera ditt schema och sätta deadlines.

Använd den inbyggda tidrapporteringen för att analysera produktivitetsmönster.

Granska regelbundet produktivitetstrender med hjälp av analyspaneler och rapporter.

Perfekt för: Frilansare, entreprenörer och yrkesverksamma som hanterar dagliga uppgifter, vanor och prioriteringar för att optimera balansen mellan arbete och privatliv samt effektiviteten.

10. ClickUp-mall för livsplan

Hämta gratis mall Skaffa ClickUp Life Plan Template för att enkelt visualisera och strukturera långsiktiga karriärmål.

Känns tanken på långsiktig planering överväldigande? Oroa dig inte – ClickUp Life Plan Template är utformad för att förenkla långsiktig planering.

Denna professionella utvecklingsplan gör det mycket enkelt att strukturera långsiktiga karriärmål. Oavsett om de är relaterade till hälsa, ekonomi eller karriär kan du använda de fördefinierade livsmålskategorierna för att dela upp dem i genomförbara uppgifter och organisera och prioritera dem.

💜 Här är varför du kommer att älska det Visualisera gradvisa framsteg och justera planer med realtidsuppdateringar och reflektionsverktyg.

Balansera personliga och professionella prioriteringar med hjälp av särskilda avsnitt.

Dela upp dina ambitioner i genomförbara steg med tidsplaner.

Följ dina framsteg med interaktiva visualiseringar av din livsplan.

Perfekt för: Personer som planerar långsiktiga personliga och professionella mål inom karriär, hälsa, ekonomi och viktiga livsbeslut.

💡 Proffstips: Behöver du en mer omfattande lösning för att spåra och hantera dina mål? Använd ClickUp Goals! Det samlar alla dina uppgifter på ett ställe så att du kan: Sätt upp mätbara mål med tydliga riktlinjer

Följ framstegen i realtid med hjälp av dynamiska indikatorer.

Koppla uppgifter och projekt direkt till dina mål

Automatisera måluppföljningen och få aviseringar i rätt tid.

Skapa detaljerade rapporter för datadrivna insikter

11. ClickUp-mall för teknisk kompetensmatris

Hämta gratis mall Fastställ ditt teams tekniska kompetens och fyll luckorna med ClickUps mall för teknisk kompetensmatris.

Letar du efter medarbetare med rätt kompetens för en teknisk roll, eller vill du skapa en skräddarsydd kompetensutvecklingsplan för ditt team? Använd ClickUps mall för teknisk kompetensmatris.

Denna mall visar varje anställds kompetens, vilket hjälper dig att bedöma deras lämplighet för en roll. Använd den vid behov för att erbjuda utvecklingsmöjligheter. Dessutom kan du tilldela utbildningsmoduler och certifieringar direkt i dokumentet och följa kompetensutvecklingen för att säkerställa att du och ditt team är på samma sida.

💜 Här är varför du kommer att älska det Identifiera kompetensluckor med hjälp av verktyg för filtrering och rangordning i realtid.

Kartlägg medarbetarnas kompetens med förkonfigurerade kompetensbedömningsmatriser.

Jämför teamets kompetenser med hjälp av automatiskt genererade värmekartor.

Perfekt för: HR- och teamledare som utvärderar tekniska färdigheter, identifierar kompetensluckor och planerar riktade utbildningar för att höja teamens kompetensnivå.

12. Mall för karriärplan från Template.net

Mallen Career Roadmap Template by Template. net är en annan användbar resurs för karriärplanering. Dess omfattande design tar hänsyn till både kortsiktiga och långsiktiga ambitioner, vilket gör att du kan sätta upp flexibla mål med inbyggda karriärstegmarkörer.

Dessutom kan du spåra dina anställdas nödvändiga färdigheter och certifieringar för att skapa personliga utbildningsvägar. Mallen kan laddas ner i olika format, inklusive Word, Google Docs och PDF.

💜 Här är varför du kommer att älska det Ladda ner och dela karriärplaner i flera format (PDF, Word, Excel)

Använd branschspecifika mallar för karriärvägar för att strukturera dina utvecklingsplaner.

Inkludera arbetsbeskrivningar och befordringskriterier för tydlighetens skull.

Perfekt för: Anställda och arbetssökande som vill planera stegvisa strategier för karriärutveckling, inklusive nödvändiga färdigheter och certifieringar.

🧠 Rolig fakta: I genomsnitt byter en person karriär 5–7 gånger. Så om du känner dig fast, kom ihåg att ditt nästa jobb kanske blir helt annorlunda! 😉

13. Mall för karriärutvecklingsramverk från AIHR

via AIHR

Mallen för karriärutvecklingsramverk från AIHR hjälper dig att vägleda anställda som söker mentorskap och möjligheter att förbättra sina färdigheter. Den låter dig skapa rollbaserade karriärstegar med detaljerade kompetensnivåer.

På så sätt kan du enkelt identifiera vilka nya färdigheter som är lämpliga för en anställd. Dessutom säkerställer de datadrivna insikterna att hela karriärutvecklingsprocessen är rättvis, transparent och resultatinriktad.

💜 Här är varför du kommer att älska det Tillhandahåll strukturerade kompetensutvecklingsplaner för varje karriärsteg.

Standardisera befordringskriterierna med hjälp av färdiga utvärderingsramar.

Anpassa karriärvägarna till prestationshantering och utbildningsprogram

Perfekt för: Organisationer som fastställer strukturerade befordringskriterier, karriärvägar och kompetensbaserade karriärstegar för anställda.

➡️ Läs mer: Exempel på utvecklingsplaner för anställda som stimulerar tillväxt

Uppnå dina karriärmål med ClickUp-mallar

Karriärutveckling är mer än bara ett modeord – det är ett viktigt steg mot att uppnå varaktig framgång. Oavsett om du utforskar en ny karriärväg, strävar efter tillväxt eller vill förfina dina färdigheter kan en välstrukturerad plan göra hela skillnaden.

Det är här en mall för karriärutvecklingsplan kommer in i bilden. De ger tydlighet, minskar överbelastningen och håller dig ansvarig varje steg på vägen. Dessutom hjälper den färdiga strukturen dig att spara tid och fokusera på det som verkligen betyder något – att avancera i din karriär.

Är du redo att ta nästa stora steg i din karriär? Kolla in ClickUp. ClickUp är en app för allt som rör arbete, och dess mallar för professionella utvecklingsplaner är utformade för att hjälpa dig att skapa dina karriärutvecklingsplaner steg för steg.

Så vänta inte! Registrera dig på ClickUp för en gratis provperiod för att planera din karriärväg och uppnå dina professionella ambitioner!