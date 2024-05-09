Hur man skapar en karta över medarbetarnas resa

Alla medarbetares mål är att göra sitt bästa på jobbet. Men bara 41 % av dagens medarbetare känner att de presterar optimalt.

Det är organisationens ansvar att överbrygga denna klyfta mellan prestation och kompetens och frigöra medarbetarnas tillväxtpotential. Ett effektivt sätt att göra detta är att kartlägga teamets resa med hjälp av en karta över medarbetarnas resa. Om detta görs på rätt sätt ökar det medarbetarnas lojalitet, engagemang och förbättrar den övergripande upplevelsen.

I denna guide utforskar vi kartläggning av medarbetarupplevelsen, inklusive dess definition, hur den gynnar din organisation och hur du skapar en i sex enkla steg.

Vad är en karta över medarbetarens resa?

Medarbetarresan omfattar allt som en person gör, känner och internaliserar från det att hen ser din jobbeskrivning på en jobbportal till det att hen lämnar din organisation.

Detta ramverk – ett favoritverktyg inom HR – gör det möjligt för chefer att utvärdera alla aspekter av en medarbetares upplevelser under sin tid inom organisationen.

Med hjälp av en kartläggning av medarbetarupplevelsen kan du visualisera varje medarbetares upplevelse på ditt företag, från rekrytering till avgång. Målet är att: Identifiera förbättringsområden inom den nuvarande medarbetarupplevelsen

Skapa möjligheter att tillföra mervärde till medarbetarnas arbete och bygg upp en positiv medarbetarupplevelse.

Samla in realtidsfeedback från medarbetarna om vad som fungerar för dem och vad som inte fungerar.

Utvärdera medarbetarnas nöjdhetsnivå och vidta korrigerande åtgärder för att förbättra den.

Skriv mer exakta och relevanta arbetsbeskrivningar

Informera om din budget och fördela den till områden som ökar medarbetarnas engagemang.

Fördelar med att kartlägga medarbetarnas upplevelse för både medarbetare och chefer

Motiverade, engagerade medarbetare driver framgången för din organisation. Du kan dock inte lyckas skapa värde för medarbetarna om du inte vet hur du ligger till just nu eller vad de anser vara viktigt. Här kommer medarbetarresekartorna in i bilden.

Att använda kartläggning av medarbetarupplevelsen ger flera fördelar för både medarbetare och chefer.

Hur kartläggning av medarbetarupplevelsen hjälper medarbetarna

Insikter från en karta över medarbetarnas resa hjälper organisationer att hitta sätt att öka medarbetarnas tillfredsställelse.

När företaget vidtar åtgärder för att åtgärda bristerna i medarbetarupplevelsen kommer medarbetarna att börja känna sig lyckligare på sina jobb.

De kommer att bli mer motiverade att leverera högkvalitativt arbete.

Hur kartläggning av medarbetarupplevelsen hjälper chefer

En kartläggning av medarbetarnas upplevelser är en inkörsport till hur dina medarbetare presterar och vad som står i vägen för deras framgång. Tänk på det som en sammanfattning av dina medarbetares upplevelser uttryckt på ett mycket visuellt och lättförståeligt sätt.

En visuell karta, som en karta över medarbetarens resa, gör det möjligt för intressenter och ledningen att bättre förstå medarbetarens upplevelse av organisationen. Den ger dem information om vad som fungerar i deras nuvarande medarbetarupplevelse och vad som inte fungerar.

Chefer använder kartläggning av medarbetarnas upplevelser för att förbättra varje medarbetares upplevelse inom företaget och få en konkurrensfördel när det gäller talanger.

När medarbetarna frivilligt väljer att stanna kvar kan cheferna använda sin tid till att bygga upp en talangpool med högpresterande medarbetare istället för att hantera hög personalomsättning. Det hjälper dem också att prioritera resurser, budget etc. och klargöra medarbetarnas roller.

Med hjälp av insikterna från kartläggningen av medarbetarnas resa kan ledare och chefer dessutom hitta sätt att utforma jobb och förmåner som lockar högkvalificerade talanger och skapa en pool av intresserade kandidater för sina rekryteringsbehov.

5 steg i medarbetarresan som du bör känna till

Varje medarbetare genomgår en serie olika faser – från det ögonblick de söker ett jobb till det att de slutar. Denna resa genomgår fem faser i medarbetarens livscykel:

Steg 1: Rekrytering

Rekryteringsfasen omfattar alla steg som ingår i anställningen av en medarbetare, inklusive viktiga överväganden såsom:

Hur lång tid tar det och hur mycket kostar det att anställa en potentiell kandidat?

Andelen accepterade jobb

Kvaliteten på nyanställda

Attraktiviteten hos företagets jobbannonser

Kandidaternas engagemangsnivåer under intervjun.

Rekryteringsteam använder ofta HR-mallar för att förbättra detta steg i anställningsprocessen.

Ladda ner denna mall Förbättra din förståelse för vilka typer av personal din organisation behöver för att uppnå sina mål med hjälp av denna mall.

Med ClickUps mall för bemanningsplan kan ditt HR-team till exempel skapa en omfattande bemanningsplan som:

Visualiserar tillgängligheten för varje teammedlem

Underlättar uppgiftsfördelning baserat på tillgänglighet

Ger en omfattande översikt över alla teammedlemmar och deras kompetens.

Anställningschefer kan använda planen som grund för att anställa medarbetare utifrån kompetens, expertis och tillgängliga medel.

🎯Läs också: 10 gratis mallar för bemanningsplanering för rekryterare

Steg 2: Introduktion

Onboarding-fasen avser de första veckorna på jobbet när nyanställda bekantar sig med företagets processer och medarbetare.

HR-team skapar vanligtvis medarbetarhandböcker för att hjälpa nyanställda att komma igång snabbare och klargöra sina roller och ansvarsområden. Detta kan också göras med hjälp av onboarding-programvara.

En väl utformad och implementerad onboardingprocess hjälper medarbetarna att bli mer produktiva i sina roller och bygga långsiktiga relationer med organisationen.

Steg 3: Utveckling

Utvecklingsfasen fokuserar på att hjälpa medarbetarna att utveckla sina färdigheter och sin expertis i olika takt.

Det innebär att granska medarbetarnas prestationer för att mäta produktivitet och resultat, bedöma mjuka färdigheter som lagarbete och förstå karriärambitioner. Detta hjälper chefer att erbjuda möjligheter att utöka sina färdigheter. Det skapar också möjligheter till gradvisa framsteg, såsom rollövergångar, befordringar etc.

HR-team kan använda olika typer av programvara för talanghantering för att driva initiativ. Vissa företag hjälper också medarbetarna att höja sin kompetens eller förbättra sina arbetsprestationer genom utbildningsprogram med hjälp av specialiserad utbildningsprogramvara.

Steg 4: Behållande

Behållandestadiet innebär att upprätthålla medarbetarnas prestationer, främja deras utveckling och uppmuntra dem att fortsätta bidra till företagets framgång.

I detta skede måste företaget se till att medarbetarna känner sig delaktiga i företagets mission och är motiverade att göra sitt bästa.

Organisationer använder strategier för att behålla talanger, till exempel:

Inkluderande föräldraledighetspolicyer

Alternativ för längre ledighet och sabbatsår

Belönings- och erkännandeprogram

ESOP och kontanta incitament för högpresterande medarbetare

Möjlighet till distansarbete eller hybridarbete

Fira arbetsjubileer, födelsedagar osv.

Steg 5: Avgång

Avgångsfasen avser medarbetare som lämnar företaget (antingen på grund av pensionering, livsförändringar etc. eller möjligheter i andra organisationer). Här genomför HR-teamet avgångssamtal för att förstå vad som gick fel med medarbetarens upplevelse och för att göra förbättringar.

6 steg för att skapa en kartläggning av medarbetarnas upplevelse

Att lyssna på dina medarbetare i varje steg av deras resa inom organisationen utgör grunden för en robust karta över medarbetarupplevelsen. Men var ska du börja?

Låt oss gå igenom stegen för att skapa en karta över medarbetarnas resa som hjälper dig att förstå dina medarbetares individuella behov.

Använd denna checklista i sex steg för att skapa en omfattande karta som belyser viktiga milstolpar, avgörande ögonblick och faktorer som är viktiga för dina medarbetare.

Steg 1: Definiera din medarbetarprofil

Det första steget i kartläggningen av medarbetarupplevelsen är att segmentera dina medarbetare och skapa en medarbetarprofil. Undvik att basera din medarbetarprofil på detaljer som demografiska uppgifter. Segmentera istället medarbetarna baserat på arbetsroller (t.ex. enskild medarbetare, teamledare etc.), grupper (t.ex. distans- eller platsbaserade medarbetare, nya medarbetare eller erfarna chefer etc.), funktioner (t.ex. ekonomi, marknadsföring etc.) och nivåer.

Till exempel kommer en nybörjardesigners kartläggning av medarbetarupplevelsen att skilja sig från en marknadsföringschefs på mellannivå.

När du har definierat dina medarbetarpersonligheter, prioritera vilka personligheter som ska kartläggas först.

Proffstips: När du skapar medarbetarprofilen, se till att inkludera dina medarbetarambassadörer och tidigare medarbetare som kanske har återvänt till företaget för att få en mer helhetsbild av vad dina medarbetare vill ha och var din organisation har missat målet.

Steg 2: Identifiera kontaktpunkter

Därefter måste du dokumentera interaktionerna under hela medarbetarens tid inom organisationen – från rekrytering till avgång. Be om input från tvärfunktionella team och avdelningar för att få mer välgrundad feedback.

För att identifiera rätt kontaktpunkter, granska din personlighetstyps upplevelse i fem viktiga steg och de aktiviteter och insatser du har på plats för respektive steg:

Rekrytering: Jobbannonser, intervjuprocesser, kontraktsförhandlingar och slutförande

Onboarding: Interaktioner från första dagen till dess att medarbetaren är fullt integrerad i organisationen.

Utveckling: Prestationsutvärderingar, möjligheter att utveckla färdigheter, utbildningsinsatser, tillväxtmöjligheter

Kvarhållande: Element i arbetet som bidrar till att engagera och hålla medarbetarna nöjda, t.ex. förmåner, ledighetspolicy, arbetsglädje, erkännande etc.

Avgång: Avgångssamtal när medarbetare säger upp sig, avgångsprocessen

Om din organisation har ett fastställt system för rollprogression kan du istället använda tiden som markör för att kartlägga din personligheters upplevelse. Använd detta exempel och anpassa det efter behov:

Dag noll (före första dagen)

Dag ett

30 dagar på

60 dagar i

90 dagar i

Ettårsmarkering

Tvåårsmarkering

Avgång

Steg 3: Förstå medarbetarnas behov

Det tredje steget kräver att du kartlägger medarbetarnas feedback och effekten av varje interaktion i varje steg av medarbetarens livscykel.

För att göra detta bör du inkludera alla möjliga faktorer som påverkar dina anställdas upplevelse. Lista processer under varje steg för att säkerställa att du täcker alla viktiga upplevelser för dina anställda.

Låt oss till exempel anta att din medarbetare befinner sig i rekryteringsfasen. Viktiga processer att granska och kartlägga medarbetarupplevelsen inkluderar:

Publicera jobbannonsen på relevanta plattformar som LinkedIn, Glassdoor etc.

Kontakta kandidater med personliga e-postmeddelanden eller meddelanden

Samordna intervjuer med rekryteringsteamet

Genomföra intervjuer med ett anpassat frågeformulär

Kommunicera med kandidater om statusen för deras ansökan

Anordna virtuella eller fysiska nätverksevenemang för potentiella kandidater

Tillhandahålla resurser och praktiska guider om företagskulturen och värderingarna

Ger insikter i teamstrukturen och potentiella karriärvägar inom organisationen.

Du kan kartlägga medarbetarresan i olika format, till exempel som en lista eller en tidslinje.

När du brainstormar med medarbetarna för att förstå deras professionella mål på jobbet kan du använda en anpassad, färdig mall som ClickUps mall för karriärväg.

Ladda ner denna mall Visualisera varje teammedlems karriärväg med ClickUps mall för karriärvägar.

Denna mall är idealisk för:

Skapa karriärvägar som integrerar personliga karriärsmål och organisatoriska mål

Visa möjligheter för medarbetarnas engagemang, utveckling och lärande

Spåra varje medarbetares framsteg mot professionella mål för effektiv teamledning

Planera och sätta upp S.M.A.R.T-mål för varje teammedlem

Proffstips: Använd mallar för karriärkartor för att identifiera karriärmöjligheter och stödja dina medarbetare med en milstolpsdriven färdplan.

Steg 4: Kartlägg den nuvarande medarbetarupplevelsen

Att kartlägga medarbetarupplevelsen innebär att integrera alla viktiga ögonblick som är betydelsefulla för dina medarbetare. Här kan en empati-mall hjälpa dig att förstå dina medarbetares tankesätt.

Du måste göra kartläggningen av medarbetarnas resa så detaljerad som möjligt, inklusive viktiga resurser som medarbetarna behöver och alla processer som medarbetarna måste genomföra i varje steg.

Eftersom det finns så många rörliga delar att ta hänsyn till behöver du ett mycket visuellt verktyg som ClickUps Mind Maps för att enkelt visualisera kartan över medarbetarnas resa:

Skapa kopplingar mellan medarbetarnas behov och processer med ClickUp Mind Maps

Samarbeta med medarbetarna för att kartlägga resan och uppdatera innehållet med verktygets dra-och-släpp-noder. Skapa uppgiftsbaserade eller nodbaserade tankekartor beroende på vilken typ av medarbetarresa du vill kartlägga.

Steg 5: Identifiera brister med hjälp av realtidsfeedback från medarbetarna

Det bästa sättet att identifiera luckor och möjligheter till värdeskapande inom din nuvarande medarbetarupplevelse är att få aktuell information om dina medarbetares mål.

Du måste känna till dina anställdas yrkesmässiga ambitioner för att säkerställa att deras upplevelse är smidig och relevant.

Det är extremt enkelt att kartlägga medarbetarnas mål med ClickUp Goals:

Skapa personliga mål och följ framstegen med ett enda klick

Använd den här funktionen för att sätta upp spårbara mål längs medarbetarresan. Oavsett om du fastställer OKR, veckovisa medarbetarpoängkort etc. kan alla dina mål definieras med tydliga tidsplaner och mätbara mål. Dessutom sparar chefer tid med en automatiserad process för att spåra framsteg.

När du har fastställt målen är det dags att skapa en mekanism för att samla in feedback från medarbetarna utifrån olika stadier eller tidsperioder. Möt medarbetarna där de befinner sig och få ärlig, färsk feedback om deras medarbetarresa.

Använd följande frågor för att upptäcka ett mönster inom varje steg:

Vilka steg har positiv eller negativ feedback?

Finns det gemensamma känslor i olika stadier? Kan de hanteras snabbt?

Ber du om feedback direkt istället för att vänta på rätt tillfälle?

Om en medarbetare till exempel klagar på att arbetsbeskrivningen inte stämmer överens med deras dagliga arbetsuppgifter kan du ändra arbetsbeskrivningen redan i rekryteringsfasen.

Här är en checklista med verktyg för att använda och samla in medarbetarnas feedback på ett så effektivt sätt som möjligt:

Anonyma enkäter för introduktion

NPS-undersökningar med öppna uppföljningsfrågor

Privata enskilda intervjuer

Årliga undersökningar om medarbetarnas engagemang

Avgångssamtal

Onlineomdömen från nuvarande eller tidigare medarbetare på webbplatser som Indeed, Glassdoor etc.

Virtuella förslagslådor

Steg 6: Genomför förändringar och mät framgången

Baserat på den feedback du fått är det dags att sätta feedbacken i verket. Var och hur ska du börja?

När du har förstått feedbacken och hur den påverkar medarbetarupplevelsen måste du prioritera vilken feedback du ska agera på först. Du måste också ta hänsyn till budgeten och resursbehovet för dessa förändringar.

Efter att ha genomfört förändringarna bör du se över dina medarbetarresor och utvärdera dem regelbundet för att säkerställa att de överensstämmer med dina medarbetares aktuella behov. Att mäta framgången för dina medarbetarresor är lika viktigt som att skapa dem.

Använd ClickUp Brain för att påskynda din informationsinsamlingsprocess. Den har tre AI-drivna verktyg som hjälper dig att hantera din medarbetarrelaterade information, automatisera uppgifter, få svar på medarbetarrelaterade frågor och skapa personligt anpassat innehåll för ditt team – med en AI-assistent som hjälpreda.

Låt ClickUp Brain skriva e-postsvar och finslipa texter åt dig med några få klick

Här är en genomgång av de tre AI-verktyg som står till ditt förfogande:

AI Knowledge Manager: Ger dig omedelbara, korrekta och kontextuella svar på all information om dina medarbetare som finns i ClickUp, till exempel vilka roller de har för närvarande, vilka projekt de är involverade i osv.

AI-projektledare: Gör det möjligt att automatisera uppgifter, uppdateringar om framsteg och statusrapporter för dina anställda så att du inte behöver slösa tid på manuellt arbete som att skapa prestationsrapporter för dina anställda, analysera data om uppgiftsgenomförandegraden och så vidare.

AI Writer for Work: Fungerar även som skrivassistent som hjälper dig att perfekta dina dokument, din skrivstil, ton och svar. Verktyget låter dig också skapa tabeller, transkriptioner och mallar för dina anställda. Några vanliga användningsområden är att kontrollera grammatiska fel och stavfel i projektbeskrivningar, skapa e-postmeddelanden för intern kommunikation etc.

Använd ClickUp Brain för att skapa effektiva e-postmeddelanden på några sekunder

Ta hjälp av AI och genomför förändringar på ett smartare och effektivare sätt.

Vad ska ingå i en kartläggning av medarbetarnas upplevelse?

En effektiv kartläggning av medarbetarnas upplevelser har vissa nödvändiga komponenter och riktlinjer som bör följas. Använd dessa tips för att förbättra kvaliteten på din kartläggning:

Samla in och analysera medarbetarnas feedback

Inkorporera medarbetarnas feedback med hjälp av ClickUps mall för medarbetarfeedback för att göra medarbetarupplevelsen mer inkluderande och rättvis samtidigt som du minskar klyftan mellan medarbetarnas förväntningar och verkligheten.

Ladda ner denna mall Ta reda på vad medarbetarna tycker om ledningen, företagskulturen, lönerna, förmånerna och arbetsmiljön med ClickUps mall för medarbetarfeedback.

Använd denna mall för att förstå vad dina medarbetare tycker om företaget, dess företagskultur, ledning etc. Den hjälper dig också att samla in meningsfull feedback från medarbetarna och följa deras åsikter över tid.

Tanken är att bedöma dina anställdas nuvarande sinnesstämning och utvärdera deras känslomässiga tillstånd i varje steg på vägen – en uppgift för ett allt-i-ett-verktyg som ClickUp HR-hanteringsplattformen:

Förenkla rekrytering, introduktion och medarbetarutveckling med ClickUps allt-i-ett-plattform för HR-hantering

Utnyttja denna programvara för att samla in kvalitativ och kvantitativ feedback och skapa den bästa introduktionsupplevelsen. Verktyget erbjuder anpassningsbara vyer för att samordna teamet och skapa en central knutpunkt för viktig information om medarbetarna.

Använd agil programvara för att förbättra kartläggningen av medarbetarnas upplevelse

Det är viktigt att samla in feedback från medarbetarna vid rätt tidpunkt. Att förvänta sig att teamet ska göra detta manuellt är ett slöseri med värdefulla resurser och tid. Här lönar det sig att använda agil programvara som ClickUp för att implementera agila metoder. Du kommer att kunna:

Samla in feedback från medarbetarna vid olika kontaktpunkter i realtid och få aktuella insikter om deras upplevelser när de inträffar.

Spåra förändringar och förbättringar som gjorts baserat på medarbetarnas feedback och se till att deras frågor hanteras snabbt.

Kombinera olika återkopplingar från olika team, avdelningar och roller för att främja en gemensam förståelse för vad som fungerar bra och driva på teamsamarbetet .

Utveckla och anpassa din process för att kartlägga medarbetarnas upplevelse och se till att den förblir relevant och effektiv .

Involvera medarbetarna i processen för att kartlägga deras upplevelse och öka deras engagemang.

Proffstips: Integrera ditt program för medarbetarupplevelse i din HR-programvara och skapa triggers för att skicka feedbackförfrågningar när en medarbetare slutför vissa uppgifter, uppnår specifika milstolpar och mer.

Analysera varje steg ur flera olika perspektiv

Varje fas i medarbetarresan är unik, vilket kräver en grundlig granskning av dess olika komponenter.

Om man till exempel betraktar en fas enbart ur medarbetarens perspektiv kan man förbise viktiga faktorer som är relaterade till rådande affärsutmaningar.

Tänk dig följande scenario: Anta att du analyserar utvecklingsfasen i medarbetarresan. Om du fokuserar enbart på medarbetarupplevelsen kanske du upptäcker att det finns ett behov av fler utbildningsmöjligheter.

Om du dock tar hänsyn till ytterligare faktorer, såsom de senaste förändringarna inom teknik och branschstandarder, kanske du inser att bristen på utbildningsresurser beror på budgetbegränsningar och föråldrat utbildningsmaterial – ett mer insiktsfullt och bredare perspektiv att arbeta med för ditt team.

Utvärdera dina slutmål och var uppmärksam på de personer du involverar

Genom att inkludera en blandning av relevanta roller i utvärderingen kan du tydligt definiera din kartläggning av medarbetarnas upplevelse. Exempel på sådana roller är HR-teamet, representanter för utbildning och utveckling, tvärfunktionella medarbetarrepresentanter, företagets kommunikationsteam och chefer på första linjen.

Det hjälper dig att förstå:

Hur ser din ideala resekarta ut?

Hur din medarbetarresa kommer att påverka organisationens verktyg och system

De problem du försöker lösa

Hur man mäter framgång och anpassar den till organisationens slutmål

Vad ska man undvika i en kartläggning av medarbetarnas upplevelse?

Låt oss nu titta på vad man bör undvika i en kartläggning av medarbetarnas upplevelse.

Välj inte en universallösning

Ingen anställd är den andra lik, och detsamma gäller deras medarbetarresa inom organisationen. Varje anställd bidrar med unika erfarenheter, färdigheter och ambitioner. Om du inte anpassar medarbetarresan efter deras individuella behov och mål kommer du inte att kunna öka engagemanget, tillfredsställelsen och produktiviteten.

Använd verktyg som tankekartor, klisterlappar eller ClickUp Whiteboards för att skapa en anpassad karta över medarbetarnas resa som fungerar:

Samarbeta med teamet och använd världens enda virtuella whiteboard

ClickUp Whiteboards låter dig omvandla ditt teams idéer till samordnade åtgärder från en central plats.

Det är bra att ha en mall, men var inte rädd för att anpassa den efter dina egna behov och skapa en personlig kartläggning av medarbetarnas resa för olika medarbetartyper.

Glöm inte att revidera din kartläggning av medarbetarnas upplevelser löpande.

Visst, varje kartläggning av medarbetarupplevelsen ser olika ut för olika segment. Men det är en ständigt föränderlig enhet som kommer att förändras i takt med att din organisation växer och dina medarbetares behov utvecklas. Se över din kartläggning regelbundet och gör ändringar som speglar den aktuella verkligheten.

Skapa en karta över medarbetarupplevelsen: en sammanfattning Definiera dina medarbetarpersonligheter

Identifiera alla kontaktpunkter som ska mätas

Förstå medarbetarnas behov i varje steg

Kartlägg den aktuella medarbetarupplevelsen ur olika perspektiv

Använd intern feedback för att identifiera brister i upplevelsen

Anpassa och förbättra medarbetarresan och utvärdera den regelbundet.

Håll slutmålet i åtanke

Trefaldig effekt av bra kartläggning av medarbetarupplevelsen

Kartläggningen av medarbetarnas upplevelser påverkar organisationen på tre sammanhängande sätt:

Skapa en medarbetarcentrerad arbetsplatskultur

När du samlar in feedback från medarbetarna och vidtar välgrundade åtgärder kommer du att förstå vilka ögonblick som är viktigast och hur de påverkar medarbetarupplevelsen.

Med strategiska insikter och data om viktiga mått såsom personalomsättning, engagemang och produktivitet blir din arbetskultur och ditt tänkande mer medarbetarcentrerat.

Förbättrar kundnöjdheten

När dina medarbetare arbetar med en nyfunnen känsla av mening kommer dina kunder att bli nöjdare med en högre servicekvalitet. När kundnöjdheten ökar kommer fler kunder sannolikt att bli lojala mot ditt varumärke och bli långsiktiga varumärkesambassadörer.

Ökar motivationen hos personalen

En kartläggning av medarbetarnas upplevelser avslöjar dolda aspekter av deras upplevelser. Dessa osynliga upplevelser kan utgöra en möjlighet att tillgodose – och överträffa – medarbetarnas behov. När medarbetarnas upplevelser förbättras blir de gladare och mer motiverade.

Skapa en positiv medarbetarupplevelse från dag ett med ClickUp

Optimering av medarbetarupplevelsen börjar med att kartlägga varje enskild medarbetares resa och lyssna på dina medarbetare i varje steg. Med hjälp av agil programvara som ClickUp kan du bättre förstå dina medarbetares emotionella, mentala och karriärmässiga mål. Du kommer att kunna skapa kontakt med medarbetarna i kritiska ögonblick och få deras feedback om vad som fungerar för dem och vad som inte fungerar.

De insikter du får från kartläggningen av medarbetarnas upplevelser hjälper dig att förbättra – och bemästra – medarbetarupplevelsen. Med rätt åtgärder i rätt tid kan din organisation befästa sin position i medarbetarnas medvetande och vinna deras lojalitet på lång sikt.

Få ut det mesta av denna effektiva visualiseringsteknik med ClickUp och skapa en meningsfull karta över medarbetarnas resa fylld med alla viktiga ögonblick. Registrera dig nu!

Vanliga frågor (FAQ)

1. Hur ritar man en upplevelsekarta?

Följ dessa steg för att rita en karta över medarbetarupplevelsen: