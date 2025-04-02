Glean vs. ChatGPT: Vilket är bäst för produktivitet och kunskapshantering?

Du sitter i möten efter möten, e-postmeddelandena staplas upp och ditt team behöver snabba svar. Men istället för smidigt samarbete fastnar du i att söka efter relevanta dokument, spridda insikter och Slack-meddelanden som gått förlorade i avgrunden.

Det är här AI-drivna verktyg som Glean och ChatGPT kommer in i bilden. Båda lovar att göra kunskapshantering och teamsamarbete enkelt, men de fungerar på olika sätt.

Glean är utformat för att visa rätt information vid rätt tidpunkt inom ditt företags ekosystem, medan ChatGPT fungerar som en konversationsassistent som genererar svar och automatiserar uppgifter.

Låt oss jämföra Glean och ChatGPT för att avgöra vilket artificiellt intelligensverktyg som ger de bästa personanpassade resultaten.

Vad är Glean?

Glean är en AI-driven plattform för kunskapshantering och sökning på arbetsplatsen som är utformad för att hjälpa team att snabbt hitta, skapa och automatisera arbetsflöden.

Det hjälper till att lagra känslig information från olika källor – e-post, dokument, Slack-meddelanden och appar – i en enda AI-driven sök- och automatiseringsassistent.

Med stöd från investerare som Lightspeed Venture Partners har Glean utvecklats till en AI-sökplattform för företag. Den hittar rätt information i ditt företags datakällor vid rätt tidpunkt, vilket genererar betydande årliga återkommande intäkter för AI-drivna SaaS-lösningar.

Gleans funktioner

Glean är skräddarsytt för att eliminera den tid som går åt till att söka efter information i flera olika arbetsverktyg. Här är en närmare titt på vad Glean erbjuder:

1. AI-driven sökning

Glean ansluter till alla appar och plattformar som ditt team redan använder, inklusive Google Drive, Slack, Notion, Jira, Confluence och många fler. Detta gör det möjligt för anställda att söka efter information i flera system på ett och samma ställe.

Till skillnad från vanliga sökverktyg för företag förstår Glean sammanhanget och prioriterar relevanta resultat baserat på tidigare sökningar, arbetsroller och företagsomfattande datamönster.

Säkerhet är ett viktigt fokus, vilket säkerställer att sökresultaten respekterar användarnas behörigheter och åtkomstnivåer. Anställda ser endast det de har behörighet att se, vilket upprätthåller konfidentialitet och efterlevnad samtidigt som det möjliggör smidig kunskapsupptäckt.

🧠 Kul fakta: Innan Glean grundade Arvind Jain, grundare och VD, Rubrik, som erbjuder cybersäkerhetstjänster till organisationer!

Oavsett om du behöver ett gammalt e-postmeddelande, ett viktigt dokument eller en intern chattråd, ser Glean till att du hittar rätt svar direkt, inte bara ännu en lista med länkar att gå igenom.

2. AI-assistent

Gleans AI-assistent gör mer än att bara svara på frågor – det är en intelligent arbetsplatsassistent som förstår företagsspecifik kunskap och ger omedelbara, korrekta svar.

Anställda kan helt enkelt ställa frågor till Glean på naturligt språk istället för att manuellt söka efter policydokument eller projektuppdateringar. AI-tekniken använder naturlig språkbehandling för att hämta relevant data från interna dokument, e-postmeddelanden och inspelade möten, och levererar direkta och kontextuella svar.

Utöver detta hjälper Gleans AI-assistent till med att skapa och sammanfatta innehåll. Den tillhandahåller AI-genererade utkast baserade på företagets kontext, vilket garanterar noggrannhet och konsekvens.

Sömlös integration mellan appar innebär att team kan samarbeta, brainstorma och generera insikter utan att byta plattform, vilket minskar avbrott i arbetsflödet.

3. Automatisering av arbetsflöden

Glean gör mer än att bara hitta information – det automatiserar repetitiva uppgifter och processer för att förbättra teamets effektivitet.

Många supportteam, HR-avdelningar och IT-helpdeskar får ta emot ett stort antal vanliga frågor. Gleans anslutna AI kan hantera dessa genom att generera automatiska svar på vanliga frågor, vilket avsevärt minskar belastningen på interna team.

Utöver enkel automatisering gör Glean det möjligt för företag att samordna komplexa arbetsflöden mellan olika avdelningar. Oavsett om det gäller att introducera nyanställda, godkänna interna förfrågningar eller automatisera uppföljningar kan Gleans företags-AI utlösa rätt åtgärder baserat på kontextuella insikter.

Dessa funktioner hjälper team att arbeta snabbare, minska administrativa kostnader och säkerställa att kunskapen inte bara lagras utan också används aktivt för att förbättra verksamheten.

💡 Proffstips: Genom att automatisera godkännanden, påminnelser och datainmatning sparar du tid varje vecka och minskar risken för mänskliga fel. Nyckeln är att identifiera flaskhalsar i ditt arbetsflöde och ställa in triggers som effektiviserar processerna utan manuella ingrepp. Här är några exempel på automatisering av arbetsflöden som du bör känna till.

Priser för Glean

Gratis provperiod

För privatpersoner: 14,49 $/månad per användare

Vad är ChatGPT?

ChatGPT är en AI-driven konversationsassistent som utvecklats av OpenAI. Den är utformad för att svara på frågor, generera innehåll, sammanfatta information och hjälpa till med olika uppgifter genom interaktioner i naturligt språk.

Till skillnad från traditionella sökmotorer kan ChatGPT föra en dialog, förfina kontextbaserade svar och hjälpa användare med komplexa frågor i realtid.

Företag, yrkesverksamma och privatpersoner använder ChatGPT för forskning, skrivhjälp, brainstorming, automatisering av arbetsflöden och till och med supportärenden.

Det integreras med olika applikationer och kan anpassas efter företagets behov, vilket gör det till ett mångsidigt verktyg för att öka produktiviteten och effektiviteten.

🔍 Visste du att? 82 % av företagen använder eller utforskar AI i sina affärsstrategier. AI-drivna verktyg som Glean, ChatGPT och ClickUp blir allt viktigare för kunskapshantering, automatisering och teamets produktivitet!

ChatGPT-funktioner

ChatGPT erbjuder kraftfulla AI-drivna funktioner som förbättrar produktiviteten, kunskapshanteringen och automatiseringen av arbetsflöden. Här är vad det har att erbjuda:

1. AI-driven konversationsassistans

ChatGPT är utformat för att förstå, bearbeta och generera människoliknande svar baserat på användarinmatning. Det kan svara på frågor, förklara begrepp, föreslå idéer och till och med föra detaljerade samtal om olika ämnen.

Till skillnad från vanliga chatbots kommer den ihåg sammanhanget i en konversation, vilket möjliggör mer meningsfulla och effektiva interaktioner.

ChatGPT fungerar som forskningsassistent, skrivcoach, brainstormingpartner eller kodningshjälp för yrkesverksamma. Det sammanfattar dokument, genererar rapporter, skriver utkast till e-postmeddelanden och hjälper till och med till att skapa marknadsföringstexter – allt i realtid.

Företag kan integrera ChatGPT i arbetsverktyg för att automatisera rutinmässig kommunikation och kundtjänstförfrågningar, vilket sparar värdefull tid.

2. Skapande och sammanfattning av innehåll

En av ChatGPT:s mest värdefulla funktioner är dess förmåga att snabbt skapa, redigera och förfina textbaserat innehåll. Oavsett om det gäller att skriva artiklar, sammanfatta rapporter eller generera kreativt innehåll, ger ChatGPT sammanhängande och kontextuellt relevanta svar.

Automatiska sammanfattningar: Sammanfatta snabbt långa dokument, mötesanteckningar eller forskningsrapporter till viktiga punkter.

Innehållsskapande: Skapa enkelt blogginlägg, marknadsföringstexter, bildtexter för sociala medier och till och med manus.

Hjälp med e-post och dokument: Förbättra e-postsvar, skapa strukturerade rapporter eller utkast till affärsförslag med AI-drivna förslag.

3. Kodning och teknisk support

För utvecklare och IT-proffs erbjuder ChatGPT kodningshjälp i realtid, felsökningsstöd och tekniska förklaringar. Det analyserar och genererar kodsnuttar i flera programmeringsspråk, vilket hjälper till att:

Felsökning: Identifiera och åtgärda problem i Python, JavaScript och andra språk.

Optimera kod: Föreslå förbättringar för effektivitet och läsbarhet

Förklara begrepp: Förklara komplexa algoritmer, API:er och ramverk med enkla ord.

Tekniska team använder ofta ChatGPT för att påskynda mjukvaruutvecklingen, automatisera rutinmässiga kodningsuppgifter och tillhandahålla AI-driven IT-support inom organisationer.

Priser för ChatGPT

Gratis för alltid

Plus: 20 $/månad per användare

Team: Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

Glean vs. ChatGPT: Jämförelse av funktioner

Både Glean och ChatGPT använder AI för att förbättra produktiviteten, men tillgodoser olika behov. Glean fokuserar på företagssökning, kunskapshantering och automatisering av arbetsflöden, vilket gör det idealiskt för team att organisera och få tillgång till information på ett effektivt sätt.

ChatGPT är däremot en konversationsbaserad AI-assistent som är utformad för att generera innehåll, ge kodningsstöd och lösa problem i realtid. Här är en jämförelse av deras viktigaste funktioner:

Funktion nr 1: AI-driven sökning

Glean använder RAG (Retrieval-Augmented Generation) för att förbättra sökrelevansen och ta fram den mest användbara informationen från företagskällor.

Det är särskilt utformat för att hitta, organisera och hämta företagskunskap från olika plattformar (Google Drive, Slack, Notion, Jira osv.). Dess kontextmedvetna AI-drivna sökfunktion säkerställer att användarna får precisa, behörighetsbaserade resultat.

ChatGPT kan ge svar och sammanfatta information, men har inte direkt integration med företagsdatakällor som Glean. ChatGPT:s sökfunktioner bygger på allmän kunskap snarare än strukturerade företagsspecifika data.

🏆 Vinnare: Glean vinner denna omgång. Plattformen har bättre integrationer och är betydligt mer exakt än ChatGPT.

Funktion nr 2: AI-assistans och innehållsgenerering

När det gäller innehållsskapande, brainstorming och svar i realtid överträffar ChatGPT Glean. Det hjälper till att skriva utkast till e-postmeddelanden, generera rapporter, sammanfatta dokument, skapa marknadsföringsinnehåll och till och med hjälpa till med kodning.

Gleans AI-assistent är användbar för intern kunskapsinhämtning och automatisering av arbetsflöden, men saknar ChatGPT:s kreativitet och anpassningsförmåga när det gäller att generera originellt innehåll. ChatGPT är det bättre valet om ditt primära behov är att skriva, sammanfatta eller generera idéer.

🏆 Vinnare: ChatGPT utmärker sig när det gäller skapande av innehåll, eftersom det erbjuder användarna större flexibilitet och har en kreativitet som Glean ännu inte har uppnått.

Funktion nr 3: Automatisering och integration av arbetsflöden

Glean är utvecklat för automatisering av arbetsflöden i företag, vilket gör det möjligt för team att effektivisera processer, minska interna supportförfrågningar och förbättra onboarding-effektiviteten. Det integreras sömlöst med företagssystem och samordnar avdelningarnas arbetsflöden, vilket gör det till ett kraftfullt verktyg för organisationer som hanterar stora mängder intern information.

ChatGPT kan automatisera vissa uppgifter (t.ex. utforma svar och besvara vanliga frågor), men saknar djupgående företagsintegrationer och strukturerad automatisering av arbetsflöden som Glean har. Om ett företag behöver AI-driven processautomatisering är Glean det bättre valet.

🏆 Vinnare: Glean är ett överlägset alternativ om ditt team vill förbättra produktiviteten och göra arbetsflödet smidigare.

🔍 Visste du att? 63 % av organisationerna har för avsikt att införa AI globalt inom de närmaste tre åren. Företag som vill effektivisera processer och kunskapshantering måste börja investera i AI-drivna plattformar som ClickUp för att förbli konkurrenskraftiga.

Glean vs. ChatGPT på Reddit

Reddit-användare har delat med sig av sina erfarenheter av Glean och ChatGPT och lyft fram deras för- och nackdelar. En användare sa följande om Glean:

Jag gillar att använda det eftersom jag kan göra anteckningar i annan programvara/på papper och använda det som en röstinspelare, som du sa. Fördelen är att jag kan byta bild och göra anteckningar vid rätt tillfällen, sedan konvertera till text så att jag i princip har en transkription, precis bredvid rätt bilder.

Detta tyder på att Glean effektivt synkroniserar föreläsningsbilder med inspelat ljud, vilket gör studierna mer strukturerade. En annan användare påpekade dock att

Jag har använt det en gång hittills och transkriberingen var helt enkelt usel, den var helt meningslös.

Klagomål om dålig transkriptionskvalitet och störande bakgrundsljud var vanliga. En användare rekommenderade

Jag använde Glean för första gången häromdagen, och inspelningen var hemsk (det var mer bakgrundsljud än vad professorn sa) och transkriptionen var ännu sämre.

ChatGPT-användare diskuterar främst dess användning inom innehållsskapande och AI-svar. En användare noterade:

Nej, ChatGPT blir inte medvetet

att ta itu med vanliga missuppfattningar om AI. Andra berömmer ofta teamets förmåga att generera innehåll, svara på kodningsfrågor och hjälpa till med brainstorming, även om det fortfarande finns farhågor om noggrannheten. En användare nämnde

Om du utmanar det med fel svar kommer det att "korrigera" sig själv till fel svar också. Lita därför inte på det för något som du inte kan verifiera eller redan vet.

betona dess användbarhet för innehållsgenerering samtidigt som du erkänner behovet av faktagranskning.

Glean är att föredra för strukturerade anteckningar, medan ChatGPT ses som en mångsidig AI-assistent. Användarna avgör själva om de behöver organiserad kunskapshantering eller AI-driven konversationssupport.

Möt ClickUp: Det bästa alternativet till Glean och ChatGPT

Om du letar efter ett mer omfattande, AI-drivet alternativ till Glean och ChatGPT är ClickUp – appen som har allt för arbetet – ett utmärkt val.

Glean är specialiserat på företagsökning och kunskapshantering, medan ChatGPT fokuserar på AI-driven konversation och innehållsgenerering. ClickUp kombinerar båda och erbjuder effektiv projektledning, automatisering och samarbete.

Det är utformat för att effektivisera arbetsflöden, öka produktiviteten och centralisera teamets kunskap. Det använder kraftfulla AI-projektledningsverktyg, såsom AI-driven assistans, ansluten sökning, kunskapshantering och avancerad projektuppföljning.

Det eliminerar behovet av flera appar genom att integrera uppgiftshantering, dokumentation, AI-drivna insikter och AI-samarbetsverktyg i en enda, mycket anpassningsbar arbetsyta. Låt oss titta på några framstående funktioner i ClickUp:

ClickUps främsta fördel: AI-driven produktivitet

Automatisera skrivande, sammanfattning och insikter för att arbeta smartare, inte hårdare, med ClickUp Brain

ClickUp Brain för in intelligent automatisering och innehållsgenerering i vardagliga arbetsflöden. Detta gör det till ett överlägset alternativ till Gleans företagssökning och ChatGPT:s innehållsfunktioner.

Till skillnad från ChatGPT, en molnbaserad genAI-plattform som kräver uppmaning för varje interaktion, är ClickUp AI inbyggt direkt i ditt arbetsflöde. Det automatiserar skrivande, sammanfattning och prioritering av uppgifter inom projekt och dokumentation.

Med ClickUp AI kan team:

Skapa innehåll direkt för uppgifter, e-postmeddelanden, mötesanteckningar och dokumentation.

Sammanfatta långa diskussioner och dokument för att lyfta fram viktiga slutsatser.

Automatisera uppdateringar av uppgifter genom att hämta relevant information från arbetsytor.

Istället för att växla mellan ChatGPT för innehållsgenerering och andra verktyg för kognitiv sökning, säkerställer ClickUp AI att all kunskap, alla åtgärdspunkter och svar integreras sömlöst i den dagliga verksamheten.

💡 Proffstips: AI kan göra din dokumentationsprocess snabbare och enklare. Vill du veta mer? Lär dig hur du använder AI för dokumentation och avancerade tekniker som NLP, AI och ML för att effektivisera dina arbetsflöden!

ClickUps fördel nr 2: Ansluten sökning och kunskapshantering

Hitta, organisera och agera på information direkt – allt på ett ställe med ClickUp Connected Search

ClickUps funktioner för ansluten sökning och kunskapshantering erbjuder en avancerad, centraliserad lösning som överträffar alla AI-drivna företagssökningar. Medan Glean och ChatGPT hjälper team att hämta dokument och e-postmeddelanden, integrerar ClickUp sökning med praktiska arbetsflöden och uppgiftshantering.

Med ClickUps kunskapshantering kan teamen:

Lagra, organisera och hämta dokument, wikis och SOP:er på ett och samma ställe

Sök bland uppgifter, dokument och konversationer med AI-driven relevans.

Koppla kunskap till praktiska uppgifter så att teamen kan agera på informationen direkt.

Glean är utmärkt för att ta fram företagsinterna data, men saknar djup integration med arbetsflöden. ClickUp överbryggar denna klyfta genom att säkerställa att sökresultaten kopplas direkt till uppgiftshanteringen, vilket hjälper teamen att omedelbart hitta, organisera och agera på insikter.

💡 Proffstips: Ett kunskapshanteringssystem (KMS) organiserar, söker och gör viktig information lättillgänglig för ditt team. De bästa systemen integreras med ditt arbetsflöde och säkerställer att anställda kan hitta svar direkt istället för att slösa tid på att söka efter dokument eller tidigare konversationer. Här är några exempel på kunskapshanteringssystem som du bör känna till.

ClickUps fördel nr 3: Projektledning och automatisering

Till skillnad från Glean (som fokuserar på sökning) och ChatGPT (som hjälper till med innehållsgenerering) erbjuder ClickUp fullskalig automatisering av projekt och arbetsflöden, vilket gör det till ett verkligt produktivitetsverktyg.

ClickUps projektledningsfunktioner gör det möjligt för team att tilldela uppgifter, spåra deadlines och hantera arbetsbelastningar med intuitiva instrumentpaneler. Plattformen hjälper dig att visualisera alla dina deadlines med Gantt-diagram så att du kan hålla koll på varje uppgift.

Effektivisera uppgifter, arbetsflöden och samarbete utan ansträngning med ClickUps automatiserings- och projektledningsfunktioner

Med ClickUp Automation kan du automatisera repetitiva åtgärder, vilket minskar manuellt arbete och ökar effektiviteten. Det hjälper kundansvariga att effektivisera kundkontakter och uppföljningar.

Med ClickUp Automations kan du:

Gör projekten effektiva genom att lägga till ansvariga och observatörer så att alla hålls informerade.

Svara på e-postmeddelanden genom att automatisera din kommunikation med intressenter, teammedlemmar och kunder.

Använd AI-assistenten Brain för att automatisera arbetsflöden på några sekunder med hjälp av en enkel prompt.

Använd ClickUp Docs för att skapa, lagra och dela allt ditt projektrelaterade innehåll

Dessutom ersätter ClickUp behovet av fristående dokumentationsverktyg med ClickUp Docs – en samarbetsyta i realtid för att skapa, lagra och dela projektrelaterat innehåll. Med den här funktionen kan du:

Använd Docs för att ta kontroll över dina arbetsflöden genom att ändra projektstatus.

Redigera dokument i realtid tillsammans med dina teammedlemmar för att få saker gjorda snabbt.

Använd inbäddade sidor, flexibla stilval och inkludera bokmärken för att passa olika projektbehov.

Med inbyggd uppgiftslänkning, mallar för kunskapsbaser och AI-drivna insikter förändrar ClickUp hur team dokumenterar, hanterar och utför arbete, vilket gör det till ett bättre alternativ än Glean och ChatGPT.

Hantera all företagskunskap på ett centraliserat ställe med ClickUp Knowledge Base Template

ClickUp Knowledge Base Template erbjuder ett strukturerat ramverk för team att skapa, lagra och hantera företagets kunskap på ett och samma ställe. Med avsnitt för vanliga frågor, resurser och kunskapsartiklar hjälper det team att bygga upp ett internt hjälpcenter, vilket gör informationen lättillgänglig och enkel att dela inom organisationen.

Framtidssäkra din produktivitet med ClickUp

Den explosiva genAI-trenden förändrar hur företag hanterar information, automatiserar arbetsflöden och samarbetar effektivt. Glean utmärker sig inom kognitiv sökning och kunskapsinhämtning, medan ChatGPT använder stora språkmodeller för att generera innehåll, men ingen av dem erbjuder en komplett AI-driven produktivitetssvit.

ClickUp kombinerar AI-driven automatisering, kunskapshantering och arbetsflödeshantering, så att ditt team kan arbeta smartare, inte hårdare. Med inbyggd projektledning, ansluten sökfunktion och AI-assistans eliminerar ClickUp behovet av flera verktyg samtidigt som ämnesexperter kan fokusera på arbete med stor påverkan.

Nöj dig inte med AI som bara söker eller genererar innehåll – välj ClickUp, som gör båda delarna och mycket mer.

