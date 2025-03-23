DeepSeek AI vs ChatGPT: Vilken AI-modell passar bäst för dina behov?

AI-chattbottar finns överallt. Och de har på många sätt blivit en oumbärlig del av vårt arbetsflöde. Oavsett om det handlar om att felsöka kod, generera innehåll, analysera stora mängder data eller automatisera repetitiva uppgifter, har AI smält in sömlöst i vårt sätt att arbeta.

Sedan några år tillbaka har ChatGPT dominerat marknaden som den självklara AI-assistenten. Nu har den dock fått en ny konkurrent – DeepSeek AI R1.

Frågan är nu: DeepSeek eller ChatGPT? Vilket av dem passar bäst för dina behov?

För att avgöra vem som vinner denna AI-tävling ska vi analysera deras styrkor, svagheter och prestanda i verkligheten så att du kan välja den AI som passar dig bäst.

Vad är DeepSeek AI?

DeepSeek AI är en öppen källkodsbaserad stor språkmodell (LLM) som utvecklats som ett öppen källkodsalternativ till ChatGPT.

Den utmärker sig inom innehållsskapande, kodgenerering, forskning och avancerad resonemang och hanterar allt från enkla frågor till komplex problemlösning.

DeepSeek AI är tillgängligt både via mobil och webben och erbjuder anpassningsbara API-lösningar som kan skräddarsys efter specifika behov.

Eftersom det är en öppen källkodsmodell får du full kontroll över plattformens distribution och anpassning.

Visste du att? Bara en vecka efter lanseringen blev DeepSeek-R1 den mest nedladdade gratisappen i USA.

DeepSeek AI-funktioner

DeepSeek AI har snabbt positionerat sig som en stark konkurrent till några av de bästa AI-verktygen – så pass att många aktiva AI-användare överväger att ersätta ChatGPT med det. Låt oss titta på de funktioner som skiljer DeepSeek AI från mängden.

Funktion nr 1: MoE-arkitektur

DeepSeek AI använder en Mixture-of-Experts (MoE)-modell för att generera svar på användarnas frågor.

Det innebär att istället för att använda ett enda gigantiskt neuralt nätverk för allt, fördelas uppgifterna mellan specialiserade ”expertmodeller” som fokuserar på olika problem.

MoE är som att ha ett team av specialister för varje uppgiftskategori istället för en person som gör allt arbete. Detta gör att DeepSeek AI kan arbeta mer effektivt med färre resurser och ger användarna de mest precisa svaren.

Funktion nr 2: Öppen källkodsmodell

DeepSeek använder en helt öppen källkodsbaserad AI-modell. Vem som helst kan ladda ner DeepSeek-R1 gratis och köra det lokalt, samtidigt som man har obegränsad tillgång till dess arkitektur och träningsdata.

Med DeepSeek kan utvecklare och företag modifiera, optimera och implementera AI i sina system utan att behöva förlita sig på tredjepartsleverantörer.

Funktion nr 3: Kedjetänkande

via DeepSeek AI

DeepSeek AI använder förstärkt inlärning (RL) och logik för att besvara användarnas frågor. Det följer en stegvis resonemangsprocess för att bryta ner komplexa problem logiskt istället för att förlita sig på mönster för snabba svar.

Denna förbättrade resonemangsförmåga gör Deepseek mycket effektivt för matematik, kodning och analytiska uppgifter, där noggrannhet och strukturerade förklaringar är viktiga.

Funktion nr 4: Avancerad textbehandling

DeepSeeks textbearbetning bygger på domänutbildad anpassningsförmåga. Den hämtar information från kompakta, forskningsintensiva och jargongfyllda texter med hög precision och noggrannhet, vilket gör den överlägsen standard-AI-chattbottar.

De flerlagriga kontextfönstren kan spåra kopplingar mellan olika textblock i långa dokument, vilket gör det till ett kraftfullt verktyg för akademisk forskning, juridiska dokument och tekniska rapporter.

Priser för DeepSeek AI

DeepSeeks prissättning fungerar enligt en pay-as-you-go-modell, vilket innebär att du bara betalar för det du använder. Istället för en fast prenumeration baseras prissättningen på antalet bearbetade tokens.

Gratis plan: Gratis för alltid

DeepSeek AI Chat: DeepSeek AI Chat debiterar 0,07 dollar om svaret hämtas från cachen (cachehit), 0,27 dollar om det kräver ny bearbetning (cachemiss) och 1,10 dollar för utdata.

DeepSeek AI Reasoner: Denna plan kostar 0,14 dollar för cache-träffar, 0,55 dollar för cache-missar och 2,19 dollar för utdata.

Obs: Dessa priser är beräknade per 1 miljon bearbetade tokens*.

Vad är ChatGPT?

ChatGPT är en AI-chatbot som använder naturlig språkbehandling (NLP) för att engagera användare i människoliknande konversationer.

Plattformen drivs för närvarande av den stora språkmodellen (LLM) GPT-4o, som erbjuder förbättrade funktioner för att förstå sammanhang, komma ihåg tidigare interaktioner och generera detaljerade svar.

Från kundsupport till teknisk problemlösning och innehållsskapande – ChatGPT:s mångsidighet kan hantera nästan vad som helst. Det har blivit en hörnsten för AI-driven innovation i moderna företag och hjälper företag och utvecklare att enkelt bygga och distribuera AI-drivna verktyg.

🔎Visste du att? ChatGPT lanserades i november 2022 av OpenAI och blev den snabbast växande konsumentprogramvaran i historien med över 100 miljoner användare på två månader.

ChatGPT-funktioner

ChatGPT är en AI-assistent som används flitigt av många yrkesverksamma. Här är några av dess mest framstående funktioner:

Funktion nr 1: Transformerbaserad arkitektur

OpenAI:s ChatGPT är byggt på en transformatorbaserad arkitektur. Istället för att aktivera utvalda neurala banor använder det hela sin kunskapsbas (1,8 biljoner parametrar) för att svara på användarens fråga på ett mer sammanhängande sätt.

ChatGPT använder en självuppmärksamhetsmekanism för att förstå relationerna mellan ord, vilket gör det mycket effektivt för att hantera långa diskussioner, följa komplexa instruktioner och generera människoliknande text med hög precision.

Funktion nr 2: Anpassade GPT:er

ChatGPT låter användare skapa så kallade Custom GPT:er. Du kan använda dessa skräddarsydda versioner av ChatGPT för att hjälpa till med specifika uppgifter.

Med anpassade GPT:er kan du finjustera botens svar, integrera specifik kunskap och automatisera vissa uppgifter utan någon kodning.

Du kan skapa en anpassad GPT som är tränad på företagets policyer för att hantera interna frågor och distribuera en som är tränad i din unika skrivstil för innehållshjälp. Du kan till och med ställa in en GPT för att felsöka kod med hjälp av ett specifikt ramverk. Möjligheterna är oändliga!

Anpassade GPT:er fungerar oberoende av det minne som ChatGPT använder i standardinteraktioner. Varje anpassad GPT kan ha sina egna instruktioner och referensfiler, men den kommer inte ihåg tidigare interaktioner som standard.

Funktion nr 3: Multimodala funktioner

ChatGPT är inte begränsat till textsvar. Dess multimodala funktioner gör det möjligt att bearbeta och generera text, bilder och till och med ljudinnehåll.

Det innebär att du kan ladda upp bilder, skärmdumpar eller ljudklipp, och ChatGPT kan extrahera information, identifiera objekt, transkribera talade ord och ge förklaringar eller sammanfattningar baserat på innehållet.

Funktion nr 4: Konversationsminne

ChatGPT kan komma ihåg användarpreferenser, tidigare diskussioner och pågående uppgifter över flera interaktioner. Till skillnad från AI-modeller som återställs efter varje session kan ChatGPT komma ihåg detaljer över tid, vilket gör det idealiskt för långsiktiga projekt, personaliserade arbetsflöden och affärsautomatisering.

Betalande användare kan träna ChatGPT:s minne att lagra specifik information, såsom projektdetaljer, skrivstil eller användarspecifika instruktioner. Istället för att ge detaljerade instruktioner varje gång kan företag därmed smidigt fortsätta sina uppgifter, upprätthålla konsekvens och automatisera repetitiva arbetsflöden.

Priser för ChatGPT

ChatGPT erbjuder visserligen ett gratisabonnemang, men personer som använder det regelbundet och ofta kan dra större nytta av det betalda abonnemanget.

Gratis för alltid

Plus: 20 dollar per månad

Fördel: 200 dollar per månad

Team : 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

DeepSeek AI vs. ChatGPT: Jämförelse av funktioner

Både DeepSeek AI och ChatGPT har sina egna styrkor.

ChatGPT är ett väletablerat och pålitligt AI-verktyg som utmärker sig i konversationsinteraktioner, medan DeepSeek AI är mycket kostnadseffektivt och optimerat för tekniska uppgifter och logiskt resonemang.

Här är en snabb överblick över hur de båda AI-modellerna skiljer sig från varandra:

Funktioner DeepSeek ChatGPT Prestanda Överlägsen prestanda för strukturerade uppgifter Konsekvent prestanda inom ett bredare spektrum av ämnen Användningsfall Tekniska uppgifter, forskning, strukturerad dataanalys Kreativt skrivande, brainstorming och allmänna AI-uppgifter Användargränssnitt Fokuserad på utvecklare Intuitiv och lätt att följa Driftstopp Frekventa serveravbrott Konsekvent serverutmatning Utbildningskostnad 5,5 miljoner dollar 100 miljoner dollar Anpassning Möjliggör avancerad anpassning och finjustering Beroende på Open AI:s datauppdateringar Dataanalys Stöder endast text Multimodal extrahering av information från text, bilder och ljud

Låt oss nu diskutera de viktigaste skillnaderna i detalj.

Funktion nr 1: Innehållsskapande

Både DeepSeek AI och ChatGPT är konversationsbaserade AI-modeller som kan producera människoliknande innehåll för sin publik. När deras innehållsgenereringsförmåga testas noggrant visar det sig dock att de utmärker sig inom olika aspekter och passar olika användningsområden och skrivstilar.

DeepSeek

DeepSeek AI är bättre på teknisk skrivning än ChatGPT. Det producerar faktabaserat, strukturerat innehåll med fokus på djupgående förklaringar snarare än konversationsflöde.

Det betyder inte att det saknar kreativa skrivfunktioner. Det är helt enkelt bättre lämpat för formella dokument, tekniska förklaringar och forskningssammanfattningar som kräver kontextuell, välorganiserad och precis information utan onödiga detaljer.

Vi bad DeepSeek AI att förklara hur LiDAR-tekniken fungerar i autonoma fordon, och svaret var kortfattat och koncist, men gav en tydlig och strukturerad beskrivning av konceptet som gjorde det otroligt lätt att förstå.

ChatGPT

ChatGPT har å andra sidan en fördel när det gäller kreativt och tekniskt skrivande med fokus på att hålla det konversationsinriktat och engagerande.

Från brainstorming av kreativa idéer till utveckling av bloggutkast, texter för sociala medier, e-postmeddelanden och allt däremellan – ChatGPT:s styrka ligger i flytande berättande, idégenerering och produktion av innehåll med ett naturligt, mänskligt flöde.

Det betyder inte att ChatGPT inte kan skriva tekniskt innehåll. Till skillnad från DeepSeek AI, som fokuserar på noggrannhet och precision, fokuserar ChatGPT på att förenkla komplexa tekniska idéer med analogier, exempel och datapunkter för att göra dem begripliga för icke-tekniska användare.

För att testa dess brainstormingförmåga bad vi ChatGPT att förklara kvantdatorer som om det vore för ett 10-årigt barn. Som du kan se bryter det ner det komplexa ämnet för att göra det lättare att förstå. Det missar dock målet när det gäller noggrannhet vid specifika datapunkter.

🏆Vinnare: ChatGPT utmärker sig genom sitt kreativa, konversationsliknande skrivsätt. Om du däremot letar efter något för teknisk dokumentation och forskningssammanfattningar är DeepSeek bättre.

Läs mer: De bästa AI-skrivuppgifterna för marknadsförare och skribenter

Funktion nr 2: Matematiska och kodningsfunktioner

Båda AI-modellerna, DeepSeek och ChatGPT, har imponerande funktioner som hjälper till med matematik och kodning. Låt oss jämföra dem.

DeepSeek

DeepSeek AI utmärker sig när det gäller att utföra tekniska uppgifter, vare sig det gäller avancerade matematiska problem, statistiska beräkningar, kodutveckling eller till och med felsökning av komplexa koder.

Den fick 97,3 % på MATH-500-benchmarktestet och har uppnått höga procentuella placeringar i Codeforces-utmaningar, vilket är bättre än ChatGPT och Googles Gemini.

DeepSeek AI prioriterar direkta svar framför steg-för-steg-förklaringar. Det är utvecklat för kodare, ingenjörer och forskare som behöver snabba, precisa resultat utan att behöva gå igenom långa förklaringar.

ChatGPT

ChatGPT presterar också exceptionellt bra inom matematiskt resonemang och kodutveckling. Det genererar inte bara svar på dina matematiska frågor – det leder dig genom resonemanget och förklarar alla huvudpunkter på ett förenklat sätt.

Dessutom erbjuder ChatGPT omfattande kodassistans, föreslår förbättringar och hjälper till att felsöka. Det är perfekt för studenter, utvecklare och yrkesverksamma, särskilt de som är nya inom kodning eller avancerad matematik och behöver strukturerad, stegvis vägledning.

🏆Vinnare: Båda verktygen hjälper till med matematik och kodning, men DeepSeek vinner tack vare sin precision och förmåga att snabbt hantera komplexa algoritmer.

Funktion 3: Datavisualisering och analysfunktioner

Låt oss titta på hur DeepSeek AI och ChatGPT hjälper till med dataanalys.

DeepSeek

DeepSeek AI utmärker sig inom datahämtning och sökning. Det bearbetar stora datamängder effektivt och genererar strukturerade resultat utan att förlora precision.

Det kan dock inte extrahera information från bilder eller stödja röstsökning. Det saknar också inbyggda visualiseringsverktyg, så det kan inte skapa tabeller, diagram eller grafer som är nödvändiga för dataanalys, rapportering och trendvisualisering.

ChatGPT

Till skillnad från DeepSeek stöder ChatGPT bildanalys och textutdrag från skärmdumpar, vilket gör det möjligt för användare att bearbeta visuell data direkt. Detta gör det användbart för dokumentskanning, tabellutdrag och analys av grafiskt innehåll utan behov av verktyg från tredje part.

🏆Vinnare: ChatGPT vinner denna omgång. Dess multimodala funktioner gör det möjligt att extrahera och tolka information från text, bilder och till och med diagram, medan DeepSeek endast kan extrahera information från text.

Läs mer: Bästa dokumenthanteringsprogrammet för att organisera dig

Funktion nr 4: Integritet, etiska överväganden och censur

Sekretess, etik och censur är viktiga faktorer när du väljer ett AI-verktyg. Av de två är ChatGPT mer tillförlitligt tack vare sina standardiserade dataskyddspolicyer.

DeepSeek

DeepSeek AI lagrar användardata på säkra servrar i Kina, men dess policy för dataanvändning är fortfarande oklar. Denna brist på transparens väcker oro för företag som hanterar känslig information, eftersom det är osäkert hur användardata behandlas eller lagras.

Dessutom tillämpar DeepSeek AI strikt censur på politiskt känsliga ämnen, särskilt geopolitik och historiska händelser.

ChatGPT

ChatGPT följer dock västerländska dataskyddsstandarder och uppfyller kraven i GDPR och CCPA. Det erbjuder större transparens i datahanteringen, vilket gör det till ett säkrare val för företag som hanterar känslig information. Företagskunder kan också få större kontroll över sin integritet genom att välja bort dataspårning.

OpenAI tillämpar visserligen innehållsmoderering och säkerhetsfilter, men dessa åtgärder eliminerar inte helt partiskhet. Man måste manuellt genomföra partiskhetskontroller för att säkerställa rättvisa och balanserade resultat i känsliga tillämpningar.

Vi ställde samma fråga om mänskliga rättigheter till ChatGPT som vi ställde till DeepSeek, men istället för att blockera svaret gav det ett detaljerat, nyanserat svar som erkände komplexiteten.

🏆Vinnare: ChatGPT vinner tack vare sin efterlevnad av GDPR- och CCPA-standarder, vilket gör det bättre för dataskydd och transparens.

DeepSeek AI vs. ChatGPT på Reddit

Vi besökte Reddit för att se vad folk tycker i debatten om DeepSeek AI och ChatGPT. När man söker på DeepSeek AI vs ChatGPT på Reddit är många användare överens om att DeepSeek AI är mer effektivt (och billigare) för kodning och matematiska frågor.

En Reddit-användare sa:

Två saker som GPT ständigt missar är ”arrays” och ”if else”-satser. Oavsett hur många gånger jag korrigerar GPT så kommer det inte ihåg korrigeringen. DeepSeek AI och Copilot, som är gratis, får sin första chans. För att inte tala om att det är 17 gånger billigare än GPT 4o.

Två saker som GPT ständigt får fel är "arrays" och "if else"-satser. Oavsett hur många gånger jag korrigerar GPT så kommer det inte ihåg korrigeringen. DeepSeek AI och Copilot, som är gratis, får sin första chans. För att inte tala om att det är 17 gånger billigare än GPT 4o.

En annan Reddit-användare sa:

Folk förstår inte att det är lika bra som O1 men kostar 1/50-del så mycket. Du kan använda det hela dagen och spendera samma summa pengar som du gjorde med O1.

Folk förstår inte att det är lika bra som O1 men kostar 1/50-del så mycket. Du kan använda det hela dagen och spendera samma summa pengar som du gjorde med O1.

En annan Reddit-användare uttryckte sig positivt om DeepSeek AI:

R1 är definitivt överlägset o1 när det gäller att visa sitt tankeprocess. OpenAI har undanhållit denna funktion från oss, så jag gillar att R1 visar varje steg som togs för att komma fram till svaret.

R1 är definitivt överlägset o1 när det gäller att visa sitt tankeprocess. OpenAI har undanhållit denna funktion från oss, så jag gillar att R1 visar varje steg som togs för att komma fram till svaret.

Andra Reddit-användare noterar att ChatGPT är mer användbart för uppgifter som kräver konversationsinriktade och detaljerade svar:

ChatGPT är utmärkt på att förstå kontextuella nyanser och generera mänskliga svar, vilket gör det mycket anpassningsbart för olika uppgifter. – Recension på Reddit

ChatGPT är utmärkt på att förstå kontextuella nyanser och generera mänskliga svar, vilket gör det mycket anpassningsbart för olika uppgifter. – Recension på Reddit

o1- eller ChatGPT-modellerna är generellt sett bättre på att förstå bilder, medan DeepSeek enligt min mening bara kan extrahera text men har svårt att förstå vad texten handlar om om det är ett diagram eller något liknande. – Recension på Reddit

o1- eller ChatGPT-modellerna är generellt sett bättre på att förstå bilder, medan DeepSeek enligt min mening bara kan extrahera text men har svårt att förstå vad texten handlar om om det är ett diagram eller något liknande. – Recension på Reddit

ChatGPT verkar bäst för att ställa frågor om olika ämnen. DeepSeek verkar inte ha kunskap om många ämnen och hallucinerar. – Recension på Reddit

ChatGPT verkar bäst för att ställa frågor om olika ämnen. DeepSeek verkar inte ha kunskap om många ämnen och hallucinerar. – Recension på Reddit

Möt ClickUp – det bästa alternativet till DeepSeek AI och ChatGPT

AI-sökmotorer som ChatGPT och DeepSeek AI är utmärkta för att generera innehåll, sammanfatta text, hjälpa till med kodning och till och med stödja forskning. Men där slutar deras uppgift.

De spårar inte dina framsteg, lagrar inte diskussioner och hjälper inte till att hålla ditt team samordnat. De kommer inte ihåg förra veckans mötesanteckningar, den deadline du flyttade fram eller den uppgift som fortfarande väntar på godkännande. När chatten avslutas försvinner också deras minne.

Det är där ClickUp kommer in – din ultimata AI-drivna produktivitetshub. Den kombinerar AI med strukturerade arbetsflöden, realtidssamarbete och smidig organisation så att du kan arbeta smartare.

ClickUps One Up #1: ClickUp Brain

ClickUp Brain är mer än bara AI. Det förstår dina arbetsflöden, spårar information och hämtar relevanta insikter från din arbetsyta, oavsett om det är en projektplan, en tidigare diskussion eller en specifik fil.

Istället för att växla mellan flera verktyg för att söka efter spridd information ger ClickUp Brain dig allt du behöver på ett och samma ställe. Det kopplar samman företagets dokumentation, uppgifter, personal och kunskap med AI, så att du kan arbeta med allt från en enda, enhetlig arbetsplats.

Skapa omfattande och relevanta företagspolicyer med ClickUp Brain

Och det är inte allt. ClickUp Brain fungerar verkligen som din produktivitetsassistent och tar hand om repetitiva arbetsuppgifter som att dela projektuppdateringar, ändra uppgiftsstatus och andra vardagliga men viktiga uppgifter som håller arbetet igång. På så sätt kan du fokusera på projekt med stor påverkan utan att det tidskrävande arbetet saktar ner dig.

Låt oss till exempel säga att du behöver skicka en veckovis projektuppdatering till ditt team. Istället för att skriva den manuellt kan ClickUp Brain analysera projektets framsteg, plocka ut viktiga höjdpunkter och generera en tydlig, professionell uppdatering på några sekunder.

ClickUps One Up #2: ClickUp Connected Search

Hur ofta har du spenderat timmar på att leta efter en enda fil, en gammal diskussion eller en viktig projektuppdatering – och hoppat mellan e-post, Slack, Google Drive och oändliga flikar – bara för att inse att du har slösat bort halva dagen?

Fragmenterade arbetsflöden påverkar produktiviteten negativt. Enligt en studie från Harvard Business Review växlar arbetstagare mellan appar 1 200 gånger om dagen, vilket leder till vad som kallas ”toggle tax” – en kostnad som motsvarar 9 % av deras anställdas årliga arbetstid.

Det är just det som ClickUps Connected Search hjälper till att eliminera. Det centraliserar dina data, vilket gör allt lätt att söka och komma åt. Istället för att manuellt söka igenom flera verktyg kan du omedelbart hämta exakt det du behöver.

Åtgärda fragmenterade arbetsflöden med ClickUps Connected Search

Dessutom uppdateras alla ändringar i ClickUp och integrerade tredjepartsappar automatiskt, så att du alltid har den senaste informationen.

💡 Proffstips: Använd de inbyggda filtren för att sortera dina sökresultat efter uppgifter, dokument eller kommentarer. Ange specifika nyckelordskombinationer, t.ex. ”mötesanteckningar” + ”Q4” för att få snabba och precisa resultat.

ClickUps One Up #3: ClickUp Knowledge Management

Centralisera ditt företags kunskap med ClickUp Knowledge Management

Ditt företags kunskap är bara så värdefull som dess tillgänglighet. Om viktig information är begravd i e-postmeddelanden, förlorad i föråldrade dokument eller spridd över flera verktyg, är den i praktiken bortglömd.

ClickUp Knowledge Management samlar all information om ditt företag i en centraliserad, strukturerad och sökbar hubb.

Oavsett om det gäller intern dokumentation, SOP:er, policyer eller wikis får ditt team enkel tillgång till uppdaterad information med hjälp av verktyg för kunskapshantering.

Förvandla vilket dokument som helst till en wiki på ett ögonblick : Konvertera : Konvertera ClickUp Docs till en interaktiv kunskapsbas med fördefinierade mallar, avancerad formatering och samarbete i realtid ✅

Samarbeta och håll informationen uppdaterad : Teammedlemmar kan redigera, kommentera och dela kunskap i realtid ✅

Skapa ett sammankopplat nätverk med bakåtlänkar : Länka enkelt relaterade dokument, policyer och resurser för att bygga ett helt sammankopplat kunskapscentrum så att ingen information förblir isolerad ✅

Sömlös integration : Importera kalkylblad, dokument och anteckningar från andra verktyg för att konsolidera kunskap utan att tappa bort tidigare arbete ✅

Mallar för kunskapsbaser: Färdiga Färdiga mallar för kunskapsbaser som effektiviserar kunskapsdelning och informationssökning ✅

📮ClickUp Insight: Vi har nyligen upptäckt att cirka 33 % av kunskapsarbetare skickar meddelanden till 1–3 personer dagligen för att få den information de behöver. Men tänk om du hade all information dokumenterad och lättillgänglig? Med ClickUp Brains AI Knowledge Manager vid din sida blir kontextväxling ett minne blott. Ställ bara frågan direkt från din arbetsyta, så hämtar ClickUp Brain informationen från din arbetsyta och/eller anslutna tredjepartsappar!

Läs mer: AI-mallar som sparar tid och förbättrar produktiviteten

Ta AI bortom bara svar – effektivisera ditt arbetsflöde med ClickUp

DeepSeek AI och ChatGPT fortsätter att utvecklas och konkurrera, och AI-området står inför stora framsteg. Men i slutändan är båda fortfarande fristående verktyg som fokuserar på att generera svar, inte hantera arbetsflöden.

Med ClickUp får du inte bara ett AI-verktyg för att svara på frågor, utan också en centraliserad hubb som kopplar samman information lagrad i dokument, uppgifter, kunskapsbaser och konversationer, automatiserar arbetsflöden och omvandlar spridd information till användbara insikter.

Registrera dig gratis på ClickUp.