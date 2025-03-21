De 10 bästa alternativen till Recraft AI för kreativ innehållsdesign

AI omformar skapandet av visuellt innehåll genom att hjälpa användare att generera högkvalitativa bilder på några minuter.

Från hyperrealistiska porträtt till intrikat vektorgrafik – AI-bildgeneratorer förändrar spelplanen för designers, marknadsförare och innehållsskapare. Men alla verktyg är inte lika bra.

Ta Recraft AI som exempel. Det är ett populärt val för bildskapande och vektorgrafik, men det har sina begränsningar – vare sig det gäller prissättning, funktionsbegränsningar eller brist på anpassningsmöjligheter. Om du letar efter något mer flexibelt, kraftfullt eller anpassat efter dina behov har du kommit rätt.

Vi har sammanställt de bästa alternativen till Recraft AI så att du kan hitta den perfekta AI-konstgeneratorn för ditt arbetsflöde.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Är du osäker på vilket AI-verktyg som passar dina behov? Här är en snabb översikt som hjälper dig att bestämma dig. 👇 ClickUp: Bäst för AI-driven hantering av designarbetsflöden

Midjourney : Bäst för högkvalitativ AI-genererad konst

Canva : Bäst för snabb och enkel grafisk design

DALL·E 3: Bäst för bildgenerering genom ChatGPT-integration

Ideogram: Bäst för text-till-bild-AI med avancerad stilkontroll

Stable Diffusion Online : Bäst för gratis AI-genererade bilder med full kreativ kontroll

Figma: Bäst för samarbetsbaserad UI/UX-design och prototyputveckling

Piktochart: Bäst för AI-driven infografik och visuell berättarteknik

Stencil: Bäst för snabb och enkel grafik för sociala medier

Adobe Express: Bäst för AI-driven innehållsskapande med professionell kvalitet

Vad är Recraft AI

Recraft AI är en AI-driven bildgenerator som är utformad för att enkelt skapa vektorgrafik, illustrationer och digital konst. Den hjälper designers, marknadsförare och innehållsskapare att generera högkvalitativa, skalbara bilder med bara några få klick.

Till skillnad från traditionell designprogramvara använder Recraft AI maskininlärning för att automatisera den kreativa processen, vilket gör den snabbare och effektivare.

🧠 Kul fakta: Den mest värdefulla AI-genererade NFT såldes för 1 miljon dollar. AI-konst omdefinierar digitalt värde – vem kunde ana att några få kommandon kunde skapa mästerverk värda miljoner dollar? 🎨💎

Varför välja alternativ till Recraft AI

Recraft AI är en pålitlig AI-bildgenerator, men den är inte utan brister. För användare som behöver mer kontroll, flexibilitet och effektivitet kan det vara bättre att utforska alternativ. Här är Recraft AI:s brister:

Begränsade efterredigeringsverktyg: Du behöver ofta exportera bilder till ett annat redigeringsprogram för finjusteringar, eftersom justeringsmöjligheterna i appen är minimala.

Rigid gränssnitt: Plattformen saknar flexibilitet för detaljerade modifieringar direkt i appen.

Restriktiv freemium-modell: Den månatliga tokenfördelningen kan vara begränsande, vilket gör det svårt att experimentera fritt. Ett dagligt tokensystem, som Sumos, skulle förbättra användbarheten.

Inkonsekvenser i prompten: Inte alla promptparametrar översätts korrekt till den slutliga bilden, och det finns inget tydligt sätt att justera ordviktningen.

Problem med inpainting: Webversionens inpaint-verktyg fungerar inte alltid som förväntat, vilket gör precisa redigeringar frustrerande.

Repetitiva resultat: Även efter att ha justerat uppmaningarna genererar verktyget ibland liknande bilder, vilket minskar den kreativa kontrollen.

💡 Proffstips: AI har förmågan att öka effektiviteten inom olika sektorer. Förverkliga alla dina kreativa visioner med dessa inspirerande exempel på AI-konst som kan hjälpa dig med allt – tänk på LinkedIn-profilbilden eller ett konstverk till ditt hem!

Här är en snabb jämförelse av de bästa alternativen till Recraft AI som hjälper dig att hitta det perfekta verktyget för dina kreativa behov.

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner ClickUp AI-driven hantering av designarbetsflöden Whiteboards, AI-bildgenerering, projektledning Midjourney Högkvalitativ AI-genererad konst Hyperrealistiska bilder, detaljerade uppmaningar, Discord-baserat Canva Snabb och enkel grafisk design Mallar, AI-verktyg, teamsamarbete DALL·E 3 AI-genererade bilder med ChatGPT-integration ChatGPT-integration, detaljerade bilder, snabb förfining Ideogram Text-till-bild-AI med avancerad stilkontroll Stil Anpassning, textrendering, Magic Prompt Stable Diffusion Gratis AI-genererade bilder med full kreativ kontroll Inpainting, outpainting, snabb databas Figma Samarbetsbaserad UI/UX-design och prototyputveckling Samarbete i realtid, AI-mockups, designsystem Piktochart AI-driven infografik och visuell berättarteknik Infografik, mallar, videoredigering Stencil Snabba och enkla bilder för sociala medier Mallar för sociala medier, webbläsartillägg, stockfoton Adobe Express AI-driven innehållsskapande med professionell kvalitet AI-bildgenerering, videoredigering, stockmaterial

De 10 bästa alternativen till Recraft AI för att skapa bilder 2025

Vi har gjort grovjobbet och hittat 10 kraftfulla verktyg som matchar eller till och med överträffar Recraft AI i olika avseenden. Oavsett om du behöver bättre bildgenerering, förbättrad arbetsflödesintegration eller avancerade AI-drivna funktioner, erbjuder dessa alternativ starka lösningar.

1. ClickUp (bäst för AI-driven hantering av designarbetsflöden)

ClickUp är en app för arbete som stöder dina kreativa arbetsflöden från början till slut med AI. Tänk dig att du brainstormar ditt nästa stora kreativa projekt och omedelbart genererar AI-drivna bilder utan att lämna ditt arbetsflöde. Det är precis vad ClickUp Brain erbjuder.

Brainstorma kreativa projekt och förverkliga idéer på några sekunder med ClickUp Brain

Använd detta kraftfulla verktyg för att skapa bilder, idéer och innehåll för diagram, tabeller eller annat visuellt innehåll som du kan behöva. Det bästa av allt? Genom att ange dina preferenser för teman, färger och konststilar kan du skapa bilder som matchar dina designdrömmar varje gång!

Denna AI-assistent är integrerad direkt i ClickUp Whiteboards och hjälper team att förverkliga idéer genom att generera detaljerade beskrivningar, brainstorma kreativa koncept och hjälpa till med projektplanering – allt inom ett enda arbetsområde.

Tänk dig att du brainstormar ett designprojekt med undervattens-tema. ClickUp Brain kan hjälpa dig att skapa levande scenbeskrivningar, förfina dina kreativa briefs och generera innehåll som vägleder ditt designarbete. Behöver du ett koncept för din nästa kampanj? Fråga bara ClickUp Brain; det kommer att ge dig kreativa idéer, spara tid och väcka inspiration.

Använd ClickUp Brain för att generera och förfina idéer för design

ClickUp Whiteboards tillför ytterligare en dimension till denna kreativa process, eftersom det stöder samarbete i realtid och samlar alla idéer på ett och samma ställe. Omvandla idéer till uppgifter på nolltid när du är klar med brainstormingen!

Oavsett om du planerar en marknadsföringskampanj, designar en ny produkt eller organiserar en strategi för visuellt innehåll, gör ClickUp hela din kreativa process smidig!

ClickUps bästa funktioner

Visualisera kreativa idéer med ClickUp Whiteboards för brainstorming, mind mapping och projektplanering.

Hantera designprojekt enkelt med uppgiftslistor, Kanban-tavlor, Gantt-diagram och tidslinjevyer.

Samarbeta med ditt designteam i realtid med hjälp av inbyggda kommentarer, ClickUp Chat och fildelning, vilket minskar missförstånd och påskyndar godkännanden.

Integrera sömlöst med verktyg som Figma, Slack och Google Drive, så att ditt kreativa arbetsflöde förblir sammankopplat och effektivt.

Optimera kreativa arbetsflöden med färdiga mallar för grafisk design

Automatisera repetitiva uppgifter som att tilldela designgranskningar, spåra projektdeadlines och uppdatera statusrapporter med ClickUp Automations

Organisera och hantera designresurser på ett ställe med ClickUp Docs , bifogade filer och en centraliserad filhub, vilket gör det enkelt att hitta och återanvända innehåll.

Begränsningar för ClickUp

Kan ha en inlärningskurva för nya användare

Vissa avancerade AI-funktioner kräver ett extra betalt abonnemang.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $/månad per användare

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Här är vad Jayson Ermac från AI bees har att säga om ClickUp:

ClickUp har verktyg för att visualisera dina processer, mål osv. Det är det bästa inom samarbetsverktyg och har förbättrats ytterligare, särskilt med tillägget av Whiteboard View.

ClickUp har verktyg för att visualisera dina processer, mål osv. Det är det bästa inom samarbetsverktyg och har förbättrats ytterligare, särskilt med tillägget av Whiteboard View.

🔍 Visste du att? 65 % av alla konstnärer har använt AI-verktyg för text-till-bild för att brainstorma kreativa idéer. Fastnat med en idé? AI-verktyg som ClickUp Brain finns här för att förvandla dina kreativa idéer till fantastiska bilder på några sekunder!

2. Midjourney (bäst för högkvalitativ AI-genererad konst)

via Midjourney

Om du letar efter fantastisk, högupplöst AI-genererad konst är Midjourney ett av de bästa verktygen som finns.

Känt för sina hyperrealistiska och konstnärliga resultat, är det ett självklart val för digitala konstnärer, marknadsförare och designers som vill ha unika, AI-skapade bilder. Resultaten är ofta konstnärliga, vilket gör det till en favorit bland kreativa personer som utmanar gränserna för AI-konst.

Midjourneys bästa funktioner

Skapa hyperrealistiska AI-bilder med hög upplösning på ett ögonblick

Anpassa bilder med detaljerade textprompter och stilvariationer

Få tillgång till obegränsad avslappnad generering med Standard- och högre planer.

Använd stealth-läget för privat bildgenerering (Pro- och Mega-abonnemang)

Gå med i en stor, aktiv Discord-community för inspiration och support.

Midjourneys begränsningar

Ingen direkt integration med verktyg för designprojektledning som Photoshop eller Figma.

Kräver Discord för att kunna användas, vilket kan innebära en inlärningskurva för nya användare.

Begränsad kontroll över specifika detaljer i AI-genererade bilder

Priser för Midjourney

Grundläggande plan: 10 USD/månad per användare

Standardplan: 30 $/månad per användare

Pro-plan: 60 $/månad per användare

Mega-abonnemang: 120 USD/månad per användare

Midjourney-betyg och recensioner

G2: 4,4/5,0 (över 80 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

💡 Proffstips: Att skapa tydliga, detaljerade uppmaningar är nyckeln till att generera fantastiska AI-bilder. Att lära sig av välstrukturerade Midjourney-uppmaningsexempel kan hjälpa dig att förfina dina inmatningar för bättre och mer exakta bilder.

3. Canva (bäst för snabb och enkel grafisk design)

via Canva

Canva är en användarvänlig designplattform som gör det möjligt för användare att skapa bilder utan avancerade designkunskaper. Med sitt drag-och-släpp-gränssnitt, omfattande mallbibliotek för brainstorming och AI-drivna verktyg är det perfekt för grafik för sociala medier, marknadsföringsmaterial, presentationer och mycket mer.

Canva stöder också teamsamarbete, vilket gör det till ett självklart verktyg för företag och innehållsskapare som behöver snabba designer av professionell kvalitet.

Canvas bästa funktioner

Skapa fantastiska bilder med en intuitiv dra-och-släpp-redigerare

Få tillgång till ett omfattande bibliotek med mallar, stockfoton och designelement.

Ta bort bakgrunder och ändra storlek på designer med ett klick i Canva Pro.

Samarbeta i realtid med teammedlemmar i delade projekt

Använd AI-drivna verktyg för att effektivisera konstskapande och varumärkesbyggande.

Canvas begränsningar

Kräver internetuppkoppling för redigering – inget offline-läge

Saknar avancerade funktioner för professionella designers som arbetar med komplexa projekt.

Canva-priser

Gratis plan

Pro-plan: 14,99 $/månad per användare

Teams-plan: 29,99 $/månad per användare

Canva-betyg och recensioner

G2: 4,7/5,0 (över 4 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5,0 (över 12 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Canva?

Det är ett mycket enkelt designverktyg som hjälper alla att skapa fantastisk grafik för sina projekt, oavsett deras designkunskaper. Du kan snabbt anpassa ett stort bibliotek med mallar, stockfoton och designelement.

Det är ett mycket enkelt designverktyg som hjälper alla att skapa fantastisk grafik för sina projekt, oavsett deras designkunskaper. Du kan snabbt anpassa ett stort bibliotek med mallar, stockfoton och designelement.

💡 Proffstips: Att behärska AI för grafisk design innebär att förstå hur man kombinerar automatisering med kreativitet – till exempel genom att använda AI-verktyg för att snabba upp repetitiva uppgifter samtidigt som man fokuserar på sin unika designstil. Att utforska hur AI förändrar grafisk design kan ge dig en fördel när det gäller att skapa enastående visuella effekter.

4. DALL·E 3 (Bäst för bildgenerering genom ChatGPT-integration)

DALL·E 3 är en banbrytande AI-konstgenerator som omvandlar dina idéer till mycket detaljerade, realistiska bilder. Till skillnad från fristående verktyg är DALL·E 3 inbyggt direkt i ChatGPT, vilket gör att du kan förfina AI-prompter, brainstorma idéer och justera bilder inom ett enda arbetsflöde.

Oavsett om du behöver illustrationer, konceptkonst eller fotorealistiska renderingar levererar DALL·E 3 exceptionell noggrannhet med minimal ansträngning. Dess användarvänliga gränssnitt gör denna plattform otroligt användbar för bildredigering och skapande, även för nya användare.

DALL·E 3:s bästa funktioner

Skapa högkvalitativa bilder som är realistiska och mycket detaljerade

Använd ChatGPT för att förfina uppmaningar och justera genererade bilder på några sekunder.

Skapa unika illustrationer, konceptkonst och fotorealistiska bilder

Äg fullständiga rättigheter till alla genererade bilder utan ytterligare licensiering.

Begränsningar för DALL·E 3

Ingen direkt integration med extern designprogramvara som Photoshop

Begränsade redigeringsalternativ efter generering jämfört med konkurrenterna

Kräver internetuppkoppling och OpenAI-konto för att kunna användas.

Priser för DALL·E 3

Anpassad prissättning

DALL·E 3 betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,6/5,0 (över 20 recensioner)

📮ClickUp Insight: 11 % av våra respondenter använder AI främst för brainstorming och idéskapande. Men vad händer med dessa briljanta idéer efteråt? Här behöver du en AI-driven whiteboard, som ClickUp Whiteboards, som hjälper dig att omedelbart omvandla idéer från brainstormingsessionen till uppgifter. Och om du inte riktigt kan förklara ett koncept, be helt enkelt AI-bildgeneratorn att skapa en bild baserad på din uppmaning. Det är den perfekta appen för arbete som gör att du kan komma på idéer, visualisera och genomföra snabbare!

5. Ideogram (bäst för text-till-bild-AI med avancerad stilkontroll)

via Ideogram

Ideogram 2. 0 är en nästa generations AI-bildgenerator som är utformad för att skapa realistiska foton, grafiska designtrender och typografibaserade bilder med exceptionell noggrannhet. Den erbjuder branschledande textåtergivning, vilket gör den till ett idealiskt verktyg för varumärkesprofilering, affischer och grafik för sociala medier.

Med avancerade stilalternativ som Realistic, Design, 3D och Anime ger Ideogram dig större kontroll över det slutgiltiga utseendet på dina bilder. Dessutom möjliggör funktionerna Magic Prompt och Describe bättre förfining av prompten och kreativ utforskning.

Ideograms bästa funktioner

Skapa högkvalitativa bilder med avancerade stilalternativ

Skapa typografibaserade designer med branschledande textåtergivning

Anpassa bilder med en personlig färgpalett

Redigera, remixa och förfina bilder direkt i Canvas-redigeraren

Begränsningar för ideogram

Vissa premiumfunktioner, som privata generationer och batchbearbetning, kräver ett betalt abonnemang.

Gratisplanen har begränsade krediter, vilket begränsar frekvent användning.

Ingen integration med extern designprogramvara som Photoshop eller Figma

Ideogram-prissättning

Gratis plan

Grundläggande plan: 8 $/månad per användare

Plus-plan: 20 $/månad per användare

Pro-plan: 60 $/månad per användare

Ideogram-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🧠 Kul fakta: Det mest värdefulla AI-konstverket, Porträtt av Edmond Belamy, såldes för 432 000 dollar. AI-konst är inte bara häftigt – det är samlarobjekt! Tänk dig att skapa ett digitalt mästerverk värt nästan en halv miljon dollar!

6. Stable Diffusion (Bäst för gratis AI-genererade bilder med full kreativ kontroll)

via Stable Diffusion

Stable Diffusion Online är en mångsidig AI-bildgenerator som gör det möjligt för användare att skapa fotorealistiska och konstnärliga bilder utifrån textprompter.

Till skillnad från andra plattformar ger den fullständig kreativ kontroll, vilket gör det möjligt för användare att förfina sina resultat med detaljerade uppmaningar, inpainting- och outpainting-funktioner. Deras gratisplan tillåter 10 bildgenereringar per dag, medan premiumplanerna erbjuder snabbare bearbetning och privat bildgenerering.

Stable Diffusions bästa funktioner

Skapa högkvalitativa, fotorealistiska AI-bilder från textprompter

Skapa privata bilder utan vattenstämplar med kommersiell licensiering

Uppskalade bilder för bättre upplösning och skärpa

Utforska en snabb databas med miljontals användargenererade idéer

Begränsningar för Stable Diffusion

Ingen direkt integration med Photoshop, Figma eller andra designverktyg

Gratisplanen är begränsad till 10 generationer per dag.

Kräver detaljerade instruktioner för exakta bildresultat

Priser för Stable Diffusion

Gratis plan

Pro-plan : 10 USD/månad per användare

Max-plan: 20 $/månad per användare

Stable Diffusion – betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Stable Diffusion?

Stable Diffusion är den bästa AI-modellen som hjälper oss att generera bilder av mycket hög kvalitet för våra webbplatser. Den genererar bilder både från våra uppmaningar och våra bilder. De erbjuder det billigaste priset för sina bildgenererande krediter. Den erbjuder också många bildstilar och storlekar för att generera de bilder vi behöver för våra webbplatser och sociala medier.

Stable Diffusion är den bästa AI-modellen som hjälper oss att generera bilder av mycket hög kvalitet för våra webbplatser. Den genererar bilder både från våra uppmaningar och våra bilder. De erbjuder det billigaste priset för sina bildgenererande krediter. Den erbjuder också många bildstilar och storlekar för att generera de bilder vi behöver för våra webbplatser och sociala medier.

🔍 Visste du att? På OpenSea säljs AI-genererade NFT:er för i genomsnitt mellan 244 och 1 631 dollar. Från textprompter till NFT-marknadsplatser – AI-genererad konst skapar inte bara buzz, den drar in pengar! 💸

7. Figma (bäst för samarbetsbaserad UI/UX-design och prototyputveckling)

via Figma

Figma är ett kraftfullt molnbaserat designverktyg som gör det möjligt för team att samarbeta i realtid med UI/UX-design, prototyputveckling och brainstorming. Med funktioner som automatisk layout, interaktiva prototyper och Dev Mode för kodöverföring är det ett populärt AI-verktyg för designers och utvecklare.

Figmas AI-drivna verktyg kan generera mockups och effektivisera designprocessen, vilket gör det till ett effektivt alternativ till Recraft AI för strukturerat designarbete.

Figma bästa funktioner

Designa och skapa prototyper i realtid med teamsamarbete

Skapa UI-mockups direkt med AI-drivna verktyg

Skapa interaktiva prototyper med avancerade animationer

Använd Dev Mode för att smidigt översätta design till kod.

Organisera designsystem med delade bibliotek och variabler

Figma-begränsningar

Avancerade prototyp- och Dev Mode-funktioner kräver ett betalt abonnemang.

Kan ha en inlärningskurva för nya användare som byter från andra designverktyg.

Figma-priser

Gratis plan

Professionellt team : 15 $/månad per användare

Organisation: 45 $/månad per användare

Företag: 75 $/månad per användare

Figma-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5,0 (över 1 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5,0 (över 800 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Figma?

Vi gör bokstavligen allt vårt designarbete i Figma, och det har varit en game changer. För det första är samarbetet förstklassigt. Att flera teammedlemmar kan arbeta på samma fil i realtid är perfekt för brainstorming och iteration. Gränssnittet är intuitivt och verktygen är både mycket kraftfulla och lätta att använda, oavsett om det gäller wireframing, prototyping eller design av slutprodukten. Att kunna dela design direkt och få feedback på plats sparar mycket tid och gör att alla är på samma sida.

Vi gör bokstavligen allt vårt designarbete i Figma, och det har varit en game changer. För det första är samarbetet förstklassigt. Att flera teammedlemmar kan arbeta på samma fil i realtid är perfekt för brainstorming och iteration. Gränssnittet är intuitivt och verktygen är både mycket kraftfulla och lätta att använda, oavsett om det gäller wireframing, prototyping eller design av slutprodukten. Att kunna dela design direkt och få feedback på plats sparar mycket tid och gör att alla är på samma sida.

8. Piktochart (bäst för AI-driven infografik och visuell berättande)

via Piktochart

Piktochart är ett mångsidigt AI-drivet designverktyg som omvandlar komplexa idéer till engagerande bilder. Det genererar AI-genererade infografiker, diagram, presentationer och rapporter, vilket förenklar den visuella kommunikationen för marknadsförare, lärare och affärsproffs.

Plattformen erbjuder anpassning av varumärken, ett omfattande mallbibliotek och samarbetsverktyg, vilket gör den till ett solidt alternativ till Recraft AI för strukturerade designprojekt.

Piktocharts bästa funktioner

Välj bland tusentals anpassningsbara mallar för snabba designer.

Redigera bilder och transkribera videor med AI-drivna verktyg

Upprätthåll varumärkets enhetlighet med anpassade typsnitt, färger och logotyper.

Samarbeta med teammedlemmarna med hjälp av kommentarer och redigering i realtid.

Piktocharts begränsningar

Begränsad kompatibilitet med mobila webbläsare

Avancerade varumärkesfunktioner och stort lagringsutrymme är begränsade till betalda abonnemang.

Gratisplanen tillåter endast två PNG-nedladdningar per månad.

Piktochart-priser

Gratis plan

Pro-plan: 29 $/månad per användare

Affärsplan: 49 $/månad per användare

Enterprise-plan: Anpassad prissättning

Piktochart-betyg och recensioner

G2: 4,4/5,0 (över 160 recensioner)

Capterra: 4,7/5,0 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Piktochart?

Jag gillar det eftersom det har många mallar som sparar tid åt mig, eftersom jag bara behöver välja den som passar bäst och fylla i den med den information jag vill ha. Dessutom kan jag redigera videor, och de kan transkriberas till vilket språk som helst. Jag älskar den här funktionen eftersom den hjälper mig att nå fler människor med mitt innehåll – detta görs automatiskt.

Jag gillar det eftersom det har många mallar som sparar tid åt mig, eftersom jag bara behöver välja den som passar bäst och fylla i den med den information jag vill ha. Dessutom kan jag redigera videor, och de kan transkriberas till vilket språk som helst. Jag älskar den här funktionen eftersom den hjälper mig att nå fler människor med mitt innehåll – detta görs automatiskt.

9. Stencil (bäst för snabb och enkel grafik för sociala medier)

via Stencil

Stencil är ett lättviktigt, användarvänligt designverktyg skapat för bloggare, marknadsförare och företagare som behöver högkvalitativa bilder för sociala medier på kort varsel.

Med miljontals stockfoton, mallar och ikoner effektiviserar det skapandet av innehåll för plattformar som Facebook, Instagram, Pinterest och Twitter. Stencils webbläsartillägg och WordPress-integration gör det enkelt att skapa konst utan att byta app.

Stencils bästa funktioner

Skapa fantastiska bilder på några sekunder med dra-och-släpp-verktyg

Få tillgång till över 5 miljoner stockfoton och över 3 miljoner ikoner och grafik

Använd över 1 350 fördesignade mallar för snabb anpassning.

Ändra storlek på designer direkt med över 140 förinställda storlekar för annonser, bloggar och sociala medier.

Integrera med Chrome, Firefox och WordPress för ett snabbare arbetsflöde.

Begränsningar för stenciler

Gratisplanen är begränsad till 10 bildsparningar per månad.

Inget teamsamarbete eller delade arbetsytor

Avancerade varumärkesfunktioner (typsnitt, logotyper, vattenstämplar) är endast tillgängliga i betalda abonnemang.

Priser för stenciler

Gratis plan

Pro-plan: 15 $/månad per användare

Obegränsad plan: 20 $/månad per användare

Stencil-betyg och recensioner

G2: 4,5/5,0 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,8/5,0 (460+ recensioner)

💡 Proffstips: Att organisera dina kreativa idéer visuellt kan förbättra din designprocess. En AI-driven idétavla hjälper dig att brainstorma, förfina och hantera koncept utan ansträngning, samtidigt som du samlar alla dina inspirationer på ett ställe.

10. Adobe Express (Bäst för AI-driven innehållsskapande med professionell kvalitet)

via Adobe Express

Adobe Express är ett allt-i-ett-designverktyg som kombinerar AI-driven bildgenerering, videoredigering och skapande av innehåll för sociala medier. Funktioner som Generative Fill, AI-drivna mallar och text-till-bild-verktyg hjälper användare att skapa fantastiska bilder med minimal ansträngning.

Adobe Express erbjuder resultat av professionell kvalitet utan komplexiteten i Photoshop, oavsett om det gäller att designa flygblad, inlägg på sociala medier eller marknadsföringsmaterial.

Adobe Express bästa funktioner

Skapa AI-drivna bilder, mallar och grafik för sociala medier på ett ögonblick.

Skapa engagerande videor med AI-röstpålägg och musikgenerering

Få tillgång till miljontals stockbilder, typsnitt och designelement

Ändra enkelt storlek på och återanvänd design för flera plattformar

Begränsningar för Adobe Express

Avancerade AI-funktioner kräver ett betalt abonnemang.

Begränsad designanpassning jämfört med Adobe Photoshop eller Illustrator

Priser för Adobe Express

Gratis plan

Premiumplan: 9,99 $/månad per användare

Adobe Express betyg och recensioner

G2 4,5/5,0 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5,0 (över 1100 recensioner)

Särskilda omnämnanden Lensa AI: En AI-driven fotoredigerare som är känd för att skapa högkvalitativa avatarer, förbättra porträtt och generera iögonfallande bilder för sociala medier.

Artbreeder: Blanda och utveckla bilder utan ansträngning, vilket gör det perfekt för konceptkonst, karaktärsdesign och unika visuella stilar.

Deep Dream Generator: Skapa surrealistiska, drömlika konstverk med hjälp av AI-algoritmer som förvandlar bilder till fantastiska, abstrakta visuella effekter.

Runway ML: En mångsidig AI-plattform som erbjuder videoredigering, bildgenerering och realtidssamarbete för kreativa projekt.

Välj det bästa alternativet till Recraft AI: Börja med ClickUp idag!

Att hitta rätt AI-bildgenerator beror på dina behov – oavsett om det handlar om högkvalitativa bilder, smidig designsamarbete eller avancerade AI-drivna verktyg.

Varje alternativ som listas erbjuder unika funktioner, från ClickUps AI-drivna kreativa arbetsflöden till Midjourneys fantastiska AI-konstgenerering. Recraft AI har sina styrkor, men dessa verktyg ger mer flexibilitet, kreativitet och effektivitet för designers, marknadsförare och innehållsskapare.

Om du är redo att effektivisera dina kreativa projekt med AI-drivna verktyg erbjuder ClickUp en komplett lösning. Från brainstorming till genomförande – hantera ditt designarbetsflöde med lätthet.

Prova ClickUp idag och förbättra din kreativa innehållsdesign med hjälp av AI!