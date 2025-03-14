De 10 bästa apparna för att organisera dina tankar och idéer

Har du någonsin känt att din hjärna har tusen flikar öppna samtidigt? Jag också.

Och det är inte bara vi som säger det – vetenskapen stöder detta: En studie från Queen's University visade att en genomsnittlig person har över 6 000 tankar per dag.

Det är mycket mentalt kaos, och låt oss vara ärliga – minst hälften av det är bara en kaotisk blandning av att göra-listor, deadlines och slumpmässiga anteckningar som vi kämpar för att hålla reda på.

Precis som alla andra yrkesverksamma har min hjärna inte råd att fungera som både uppgiftshanterare och problemlösare samtidigt. Den behöver ett system.

Det är därför hjärndumpningsappar är mina favoritverktyg under dagen. Oavsett om det handlar om att ta anteckningar, göra att göra-listor eller organisera arbetsuppgifter, så håller dessa verktyg ordning på allt och förhindrar att jag känner mig överväldigad.

Baserat på min erfarenhet och efter att ha använt några av de mest populära verktygen online har jag sammanställt en lista över de 10 bästa verktygen för att organisera dina tankar, som hjälper dig att hantera projekt mer effektivt.

Vad ska du leta efter i appar för att samla tankar?

Hela poängen med appar för att tömma hjärnan är att skapa ett digitalt tankesutrymme där du kan rensa tankarna och fokusera, eftersom forskning visar att stress påverkar de nätverk i hjärnan som ansvarar för kreativt tänkande negativt.

Personligen använder jag dem för att organisera information som passar in i mina arbetsscheman – så att min hjärna bara behöver komma ihåg det som är relevant just nu.

Den bästa appen för att samla tankar är en app som smidigt passar in i ditt arbetsflöde och ger dig flexibilitet och spontana idéer.

📌 Här är vad du ska leta efter: Användarvänlighet: Logga tankar och hitta lagrade idéer snabbt med hjälp av röstdiktering, genvägar eller en snabbinmatningsfunktion.

Sömlös organisation: Ta obegränsat med anteckningar och kategorisera dem med taggar och färgkodning för snabb identifiering.

Uppgiftshantering: Skapa att göra-listor, ställ in påminnelser och länka poster till deadlines.

Visualisering: Använd mindmapping-verktyg och strukturerade listor för att kartlägga idéer.

Bilagor och berikning: Lägg till bilder, skisser och markdown-filer för att ge sammanhang.

Integrationsmöjligheter: Få tillgång till dina anteckningar på olika enheter och koppla dem till kalendrar, att göra-listor och anteckningsappar.

Exportera och dela: Konvertera anteckningar till PDF-filer, markdown-filer eller textdokument och dela dem enkelt.

Säkerhet och tillgänglighet: Skydda känslig information med kryptering och använd appen utan internet.

Effektivt samarbete och delning: Dela tankar med team eller medskapare för brainstorming-sessioner.

De bästa apparna för att tömma hjärnan

Här är en lista över de bästa apparna för att organisera dina tankar, som hjälper dig att hålla ordning och vara produktiv:

1. ClickUp (bäst för AI-driven anteckning, sammanfattning och samarbete)

Vår lista börjar med ClickUp. Jag har använt ClickUp i flera år och det är utan tvekan mitt förstahandsval för att samla tankar, ta anteckningar och hantera projekt.

Och det med rätta, eftersom ClickUp är den ultimata appen för arbete som kombinerar projekt- och uppgiftshantering, kunskapsdelning och samarbete med AI-driven automatisering.

Jag använder ClickUp Docs för att skriva ner tankar när de dyker upp utan att behöva oroa mig för formatering eller strukturering. Tack vare dokumenthanteringens hierarki är det enkelt att hitta specifik information senare.

Ordna spridda uppgifter, idéer och tankar i en färdig att använda, funktionsrik öppen arbetsyta med ClickUp Docs

ClickUp Docs stöder också dubbelriktad länkning till ClickUp Tasks, så jag kan smidigt koppla samman relaterade uppgifter och behålla en tydlig, strukturerad överblick över mitt arbetsflöde.

Som visuell inlärare gillar jag särskilt ClickUp Docs rika formateringsalternativ, såsom punktlistor, rubriker, checklistor, banners, markeringar och färgkodning. De hjälper mig att snabbt skanna mina anteckningar och omedelbart komma ihåg viktiga punkter (dessa är särskilt användbara när jag förbereder mig för möten). 📈

Dessutom kan jag bädda in bilder, markdown-filer och bilagor för att ha allt på ett ställe.

Men det är inte allt. ClickUp Brain, ClickUps AI-assistent, kan sammanfatta anteckningar, automatiskt generera uppgiftslistor och till och med brainstorma nya idéer!

Skapa projektöversikter, sammanfatta långa dokument och generera idéer effektivt med ClickUp Brain

Här är allt annat som ClickUp Brain hjälper mig med:

Omvandlar tankar till uppgifter med relevanta uppdrag och deadlines på några sekunder. ✅

Fångar upp mina tankar i fri form utan att jag behöver redigera eller formatera dem, oavsett om jag skriver eller talar. ✅

Analyserar mina anteckningar och ger kontextuella förslag på uppgiftsrelationer, deluppgifter och projektkopplingar ✅

Hjälper dig att skapa översikter, strukturera projekt och bryta ner komplexa idéer i genomförbara steg. ✅

Integreras sömlöst med andra ClickUp-funktioner så att jag kan samla allt mitt arbete på ett och samma arbetsområde, vilket gör att allt blir effektivare och mer tillgängligt. ✅

🗒 ClickUps anteckningsblock är en annan av mina favoriter – jag använder det som mitt anteckningsblock för snabba anteckningar under dagen. Oavsett om det gäller att fånga upp slumpmässiga idéer eller påminnelser om arbetet kan jag omedelbart omvandla anteckningarna till uppgifter!

Förvandla spridda idéer och information till åtgärdspunkter och färdiga uppgifter med ClickUps anteckningsfunktion

Om jag till exempel antecknar ”Skicka ett uppföljningsmejl till kunden” kan jag på några sekunder omvandla det till en uppgift med ett förfallodatum och en ansvarig person. ⏱

ClickUps mall för mötesanteckningar fungerar som ett program för mötesprotokoll och hjälper dig att samla mötesagendan, diskussionspunkter, beslut och åtgärdspunkter på ett och samma ställe, vilket ökar produktiviteten och sparar tid!

Andra användare är mycket positiva till ClickUps samarbetsverktyg.

Vår senaste uppskattning av ClickUp var när vi arbetade med en innehållsplan för en produktlansering. Docs-verktyget gjorde det möjligt för oss att bygga upp och underhålla ett strukturerat innehållsarkiv med hierarkisk organisation, realtidssamarbete och smidiga inbäddningsfunktioner.

ClickUps bästa funktioner

Ta anteckningar var som helst: Ladda ner ClickUp på mobilen, datorn och som Ladda ner ClickUp på mobilen, datorn och som Chrome-tillägg för att komma åt anteckningar när du är på språng.

Klipp ut och spara direkt: Använd Chrome-tillägget för att fånga webbplatser, ta skärmdumpar och snabbt lagra relevant information.

Förbättra anteckningsskrivandet med mallar: Prova ClickUp-mallar, som gör hjärndumpning och anteckningsskrivande strukturerat och effektivt.

Använd anteckningsblocket för snabba tankar: Skriv ner idéer och omvandla dem till genomförbara uppgifter utan att lämna appen.

Automatisera arbetsflöden med AI: Omvandla ostrukturerade data till organiserade uppgifter med AI-driven uppgiftsgenerering och automatisk tilldelning.

Begränsningar i ClickUp

ClickUps funktionsrika plattform kan kännas överväldigande för nybörjare.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

ClickUp AI Notetaker: Lägg till i valfri betald plan för så lite som 6 $/månad per användare.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Här är vad en Trustradius -användare delade med sig av:

Detta är den speciella fördelen med ClickUp: att erbjuda de flesta verktyg som behövs för att organisera projekten på ett och samma ställe. Det möjliggör inte bara hantering och tilldelning utan erbjuder även andra verktyg i samma miljö, såsom Dokument, där man kan ta anteckningar och skapa rapporter, samt integration med kalender och e-post, allt på ett och samma ställe. Det finns inget behov av att använda externa program eller olika appar för varje funktion.

🍪 Bonus: Oavsett om du strukturerar idéer, planerar projekt eller kopplar samman relaterade tankar, kan du använda ClickUps Mind Maps för att visuellt organisera dina hjärndumpar och skapa en tydlig, intuitiv färdplan för ditt arbetsflöde.

2. Evernote (bäst för omfattande anteckningar och organisering)

Via Evernote

Evernote är en app för att samla tankar som låter dig samla idéer, anteckningar, webbklipp och till och med PDF-filer på ett och samma ställe. Med anteckningsböcker, taggar och en kraftfull sökfunktion kunde jag skriva ner tankar utan att behöva oroa mig för strukturen och organisera dem senare.

En av mina favoritfunktioner är Evernotes Web Clipper – ett användbart verktyg för att spara artiklar, forskning och utdrag från webbplatser direkt i mina anteckningar.

Mitt team och jag förlitar oss starkt på den när vi samlar idéer, insikter och referenser för projekt. Synkronisering mellan olika enheter säkerställer att våra anteckningar alltid är tillgängliga, medan anteckningsböckerna håller relaterade projekt strukturerade.

Evernotes bästa funktioner

Kategorisera anteckningar i särskilda anteckningsböcker för olika ämnen och projekt.

Spara text, handskrivna anteckningar, bilder, ljudinspelningar och PDF-filer.

Organisera anteckningar med ett kraftfullt taggsystem för enkel åtkomst.

Strukturera anteckningar med anteckningsböcker och staplar för bättre organisation.

Ställ in påminnelser för viktiga anteckningar för framtida referens.

Evernotes begränsningar

Anteckningarna organiseras linjärt, vilket gör det svårare att visuellt kartlägga komplexa relationer mellan idéer.

Priser för Evernote

Personligt: 14,99 $/månad per användare

Professionell: 17,99/månad per användare

Teams: 24,99 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Evernote-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 8 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Evernote?

Jag kan spara nästan vad som helst på mitt Evernote-konto – anteckningar, webbklipp, PDF-filer, bilder. Funktionerna Web Clipper och ”e-post till inkorg” är särskilt användbara för mig.

Läs också: Hur man delar anteckningar

3. OneNote (bäst för anteckningar i fri form och organisering)

Via OneNote

När jag behöver obegränsat utrymme för att skriva ner idéer utan att behöva tänka på formatering är det första jag tänker på Microsoft OneNote. OneNote är ett dokumenthanteringsprogram som ger mig en fri yta där jag kan klicka var som helst och börja skriva, skissa eller till och med spela in ljud och video.

Allt hålls organiserat i anteckningsböcker, avsnitt och sidor, vilket gör det enkelt att kategorisera idéer och återkomma till dem senare.

Med synkronisering mellan olika enheter kan jag komma åt mina anteckningar när som helst på datorn, mobilen eller webben. Funktionen för handskrift är en personlig favorit, eftersom den låter mig skriva för hand, skissa eller anteckna precis som i en riktig anteckningsbok.

OneNotes bästa funktioner

Synkronisera anteckningar mellan dator, mobil och webben för smidig åtkomst.

Fånga snabba idéer och förfina dem senare utan att byta verktyg.

Länka samman relaterade sidor för enklare navigering

Använd taggar för att kategorisera och söka efter anteckningar på ett effektivt sätt.

Rita, skissa och anteckna med en stylus eller pekskärm.

Begränsningar i OneNote

Samarbetsfunktionerna är begränsade jämfört med andra appar för att samla tankar.

Priser för OneNote

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Standard: 15 USD/månad per användare

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/månad per användare

Microsoft 365 Apps for Business: 9,90 $/månad per användare

OneNote-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 800 recensioner)

Vad säger verkliga användare om OneNote?

Jag använder det här verktyget dagligen för att skriva snabba anteckningar under möten och utkast till material innan de skickas ut. Det är som min virtuella pärm, med extra fördelar som sökbarhet och diktering!

4. Notion (Bäst för anpassningsbara arbetsytor och strukturerad hjärndumpning)

Via Notion

Notion är en flexibel, allt-i-ett-arbetsyta där jag kan fånga upp idéer, skapa att göra-listor och organisera tankar utan någon fast struktur. Den fungerar som en anteckningsapp, uppgiftshanterare och databas, vilket gör den till ett otroligt kraftfullt verktyg för att samla tankar och organisera information.

Notions blockbaserade system gör att alla element kan flyttas. Anpassningsbara block omvandlar enkelt hjärndumpningar till strukturerade dokument. Rika formateringsalternativ som rubriker, punktlistor och kodblock hjälper till att hålla anteckningarna visuellt organiserade.

Jag gillar särskilt Notions databasfunktion. Den gör det möjligt för mig att omvandla råa idéer till strukturerade listor, Kanban-tavlor eller tabeller, vilket underlättar uppföljningen av projekt och åtgärder.

Notions bästa funktioner

Öppna varje text, bild, video eller länk som ett block som kan flyttas och ordnas om.

Fånga dina tankar fritt på en tom duk utan fördefinierade layouter.

Använd rich text-redigering, inklusive rubriker, fetstil, kursivstil, punktlistor och kodblock.

Bädda in bilder, videor och länkar direkt i anteckningarna för att ge mer sammanhang.

Omvandla dina tankar till strukturerade listor, tabeller eller Kanban-tavlor med databasfunktioner.

Begränsningar i Notion

Notion saknar ett dedikerat offline-läge, vilket kan vara obekvämt om du behöver tillgång utan internetuppkoppling.

Notions prissättning

Gratis

Plus: 12 $/månad per användare

Företag: 18 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,7/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Notion?

Notion är ett utmärkt verktyg för att organisera arbete och personliga uppgifter

💡 Proffstips: Har du svårt att fånga upp viktiga punkter när du tittar på videor? Lär dig konsten att anteckna från en video med dessa expertstrategier, så att du aldrig missar en viktig detalj igen!

5. Obsidian (bäst för att länka och visualisera sammanhängande tankar)

Via Obsidian

Jag föredrar att låta tankarna flöda fritt under mina idéskapandeprocesser, men eftersträvar också strukturerat innehåll senare. Det är här Obsidian kan vara till hjälp. Denna app låter dig fånga råa tankar och idéer på ett ostrukturerat sätt, medan dess kraftfulla länkningssystem hjälper dig att enkelt koppla samman relaterade begrepp.

Obsidians grafvy är mycket populär bland användarna. Denna funktion ger en visuell representation av hur olika anteckningar och idéer hänger ihop – en funktion som gör att det känns som en mind map för hjärndumpning.

Obsidian är också Markdown-baserat, vilket innebär att jag kan formatera text snabbt utan distraktioner. Vault-systemet håller alla mina anteckningar snyggt kategoriserade, och med dess funktion för dagliga anteckningar kan jag skriva ner allt som finns i mitt huvud och organisera det senare.

Obsidians bästa funktioner

Formatera anteckningar med Markdown, vilket möjliggör snabba och distraktionsfria anteckningar.

Använd dagliga anteckningar för att fånga flyktiga tankar, idéer och reflektioner.

Visualisera kopplingar mellan anteckningar med grafiska vyer för att se relationer mellan idéer.

Lär dig hur du organiserar anteckningar med hjälp av valvsystemet och strukturerar dem i mappar och undermappar.

Anpassa anteckningar med fördesignade mallar för mötesanteckningar , projekt och brainstorming.

Utöka funktionaliteten med plug-ins för uppgiftshantering, mind mapping och mycket mer.

Obsidians begränsningar

Vissa användare upplever problem med mobilversionen, särskilt på Android-enheter.

Obsidian-priser

Synkronisering: 5 $/månad per användare

Publicera: 10 $/månad per användare

Obsidian-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,8/5 (över 30 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Obsidian?

Lätt att använda för att ta och redigera anteckningar. Det var till stor hjälp vid import och läsning av markdown-anteckningar som jag hade exporterat från Mac Notes.

🧠 Visste du att? Hur du antecknar kan påverka hur väl du behåller och minns information! Oavsett om du är en mind mapper, en Cornell-antecknare eller en digital antecknare kan dessa fem effektiva anteckningsmetoder öka din produktivitet och hjälpa dig att fånga upp idéer mer effektivt.

📮ClickUp Insight: Mental röra är ett stort hinder för kreativiteten och kräver centralisering av spridd information. Enligt ClickUps forskning riskerar 92 % av kunskapsarbetare att förlora viktiga beslut som begravts i chattar, e-postmeddelanden och kalkylblad. Utan ett centraliserat system för att samla in och spåra dem kan värdefulla affärsinsikter lätt glömmas bort. Med ClickUps funktioner för uppgiftshantering kan du hålla allt organiserat utan ansträngning – skapa uppgifter direkt från chattar, kommentarer, dokument och e-postmeddelanden med bara ett klick!

6. Google Keep (bäst för snabba och minimalistiska anteckningar)

Via Google Keep

Google Keep är en lättviktig anteckningsapp som låter användare snabbt skriva ner idéer, skapa checklistor, ställa in påminnelser och till och med spela in röstanteckningar – allt synkroniseras smidigt mellan olika enheter.

Mitt team och jag älskar Google Keeps färgkodnings- och märkningssystem, som gör det enkelt att organisera anteckningar med ett ögonkast.

Oavsett om jag sparar viktiga anteckningar, arkiverar äldre anteckningar eller extraherar text från bilder, förblir allt snyggt strukturerat. Dessutom kan jag, tack vare Google Keeps integration med Google Docs, omvandla viktiga anteckningar till fullständiga dokument på ett ögonblick, vilket gör det perfekt för att omvandla snabba idéer till strukturerat innehåll.

Google Keeps bästa funktioner

Extrahera text från bilder med hjälp av optisk teckenigenkänning (OCR)

Ställ in tids- eller platsbaserade påminnelser integrerade med Google Now.

Organisera anteckningar genom att märka, färgkoda, fästa och arkivera.

Synkronisera anteckningar mellan alla enheter för omedelbar åtkomst var du än befinner dig.

Konvertera anteckningar till Google Docs för strukturerad redigering.

Begränsningar i Google Keep

Anteckningarna är begränsade till 20 000 tecken, ungefär 20–30 sidor, vilket kanske inte är idealiskt för långa anteckningar.

Lagringsbegränsningen är densamma som för andra Google-appar.

Priser för Google Keep

Business Starter: 7 $/månad per användare

Business Standard: 14 $/månad per användare

Business Plus: 22 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Priser för Google Workspace

Business Starter : 6 $/månad

Business Standard : 12 $/månad

Business Plus: 18 $/månad

Betyg och recensioner för Google Keep

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 210 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Google Keep?

Sammantaget älskar jag Google Keeps användarvänlighet för snabb och effektiv anteckning. Funktionen för röst-till-text är fantastisk och gör det enkelt att skapa personliga påminnelser. Google Keep fungerar på alla mina enheter och synkroniseras perfekt, vilket gör det idealiskt för att hålla ordning och vara produktiv.

Läs också: Hur man implementerar strategier för gemensamt antecknande

7. Roam Research (bäst för nätverksbaserat tänkande och dubbelriktad länkning)

via Roam Research

Roam Research är utformat för nätverksbaserat tänkande – det kopplar samman idéer på ett sätt som efterliknar hur vår hjärna fungerar naturligt.

Istället för att lagra anteckningar i fasta mappar kopplar Roam enkelt samman begrepp och förvandlar slumpmässiga hjärndumpar till ett dynamiskt nätverk av kunskap.

En sak som jag uppskattade särskilt är Roams dubbelriktade länkning, som gör det enkelt att se hur olika tankar hänger ihop, även om de skrevs med flera veckors mellanrum.

Grafvyn är en annan utmärkande funktion som visuellt kartlägger dessa kopplingar som en tankekarta för mina hjärndumpningar.

Roam Research bästa funktioner

Länka anteckningar enkelt med hjälp av dubbelriktad länkning för att bygga ett nätverk av idéer.

Skriv dagliga anteckningar för att samla spontana tankar och återkomma till dem senare.

Organisera innehåll dynamiskt utan rigida mappar eller hierarkier.

Sök och hämta anteckningar snabbt med kraftfulla sökfunktioner.

Använd Roam på Windows, macOS och Linux, med stöd för mobila enheter.

Roam Research begränsningar

Inget dedikerat offline-läge, vilket innebär att en internetanslutning krävs för full funktionalitet.

Priser för Roam Research

Pro : 15 $/månad per användare

Believer: 500 dollar för 5 år per användare

Roam Research betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,3/5 (10+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Roam Research?

Roam introducerade mig till nätverkslänkning och detta fantastiska sätt att ta anteckningar. Allt är rakt på sak och du slösar inte tid på slumpmässiga funktioner. Enkel och ren anteckning.

8. Bear (Bäst för minimalistiska anteckningar utan distraktioner)

via Bear

Om du är som jag och uppskattar en ren och elegant anteckningsupplevelse är Bear den app för att tömma hjärnan som erbjuder enkelhet och kraft.

Det jag uppskattar mest är Bears vackra, distraktionsfria gränssnitt, som gör den perfekt för fritt flödande hjärndumpning, strukturerade anteckningar och kreativt skrivande. Bear stöder också text, bilder, skisser och att göra-listor, samtidigt som den bibehåller en elegant, överskådlig arbetsyta.

Bear bästa funktioner

Skriv och formatera anteckningar enkelt med Markdown.

Organisera anteckningar med ett flexibelt taggningssystem istället för rigida mappar.

Synkronisera mellan Mac, iPhone och iPad via iCloud.

Exportera anteckningar till flera format, inklusive PDF, HTML, DOCX och ePub.

Sök i bilder och PDF-filer med OCR-teknik

Bear begränsningar

Endast tillgänglig på Apple-enheter, utan officiell Windows- eller webbapp.

Bear-priser

Månadsabonnemang: 2,99 $/månad per användare

Årsabonnemang: 29,99 $/år per användare

Bear-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 40 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

💡 Proffstips: Vill du organisera dina tankar utan att avbryta ditt arbetsflöde? Använd AI-verktyg för mötesanteckningar för att fånga upp idéer direkt från vilken skärm som helst – oavsett om du surfar på en webbplats, läser en artikel eller granskar dokument kan du anteckna dina tankar på ett effektivt sätt.

9. Apple Notes (bäst för smidig anteckning inom Apples ekosystem)

via Apple Notes

För Apple-användare är Apple Notes en gratis app för att samla tankar som alltid finns där när du behöver den – inga nedladdningar, inga registreringar, bara snabb och intuitiv anteckning som synkroniseras enkelt mellan Mac, iPhone och iPad.

Jag uppskattade också Apple Notes smarta mappsystem som automatiskt organiserade mina anteckningar baserat på hashtags och filter. För att skydda känslig information har Apple Notes dessutom aktiverat end-to-end-kryptering för låsta anteckningar.

Apple Notes bästa funktioner

Skapa textanteckningar, checklistor, tabeller och handskrivna skisser.

Sök i anteckningar med inbyggd optisk teckenigenkänning (OCR) för text i bilder och PDF-filer.

Samarbeta med delade anteckningar och mappar i realtid.

Säkra anteckningar med end-to-end-kryptering för ökad integritet

Synkronisera smidigt mellan Mac, iPhone, iPad och iCloud.com.

Begränsningar i Apple Notes

Endast tillgängligt inom Apples ekosystem, utan officiellt stöd för Windows eller Android.

Priser för Apple Notes

Gratis

Betyg och recensioner av Apple Notes

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🔮 Viktig insikt: Vår hjärna är som en whiteboard full av information och idéer. Rensa upp den med dessa anteckningsmallar som hjälper dig att fånga, organisera och bygga vidare på dina idéer – så att du kan fokusera på briljans, inte kaos!

10. Trello (Bäst för visuell uppgiftshantering och projektorganisation)

via Trello

Trello är en app för att samla tankar som enkelt fångar upp, kategoriserar och organiserar idéer.

Den har tavlor, listor och kort i Kanban-stil, som gör det möjligt att på ett strukturerat sätt samla uppgifter, anteckningar och idéer utan att överväldiga användarna med onödig komplexitet.

Jag gillade särskilt Trellos visuella arbetsflöde, som låter mig dra och släppa anteckningar, skapa dynamiska att göra-listor och lägga till deadlines och bilagor utan att tappa bort viktiga tankar.

Trellos bästa funktioner

Organisera anteckningar, uppgifter och idéer med Kanban-tavlor, listor och kort.

Synkronisera smidigt mellan dator, mobil och webben för enkel åtkomst var du än befinner dig.

Automatisera arbetsflöden med Butler-automatisering för att effektivisera repetitiva uppgifter.

Öka produktiviteten med anpassade fält, etiketter och förfallodatum.

Använd Trello Power-Ups för funktioner som mind mapping, kalendervyer och mycket mer.

Trellos begränsningar

Inget offline-läge, vilket innebär att du behöver en internetanslutning för att komma åt anteckningarna.

Begränsade formateringsalternativ för långa anteckningar jämfört med traditionella anteckningsappar.

Trellos prissättning

Gratis

Standard : 6 $/månad per användare

Premium : 12,50 $/månad per användare

Enterprise: 17,50 $/månad per användare (faktureras årligen)

Trello-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 13 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 23 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Trello?

Det är enkelt. Jag har provat många verktyg genom åren för att hantera mina uppgifter och hålla reda på anteckningar/viktig information, men jag återkommer alltid till Trellos enkelhet.

Här är några hedersomnämnanden för appar och verktyg för att tömma hjärnan som inte kom med på vår topp 10-lista men som har hjälpt mig mycket:

Joplin: Jag älskar hur detta open source-verktyg ger mig full kontroll över mina anteckningar, med lokal lagring, Markdown-stöd och synkronisering via OneDrive eller Dropbox – utan några abonnemangsavgifter.

UpNote: Ibland vill jag bara ha ett rent, vackert utrymme för att skriva ner tankar, och UpNote levererar med sitt distraktionsfria gränssnitt, anpassningsbara teman och offlineåtkomst.

Milanote: När jag brainstormar eller organiserar kreativa projekt hjälper Milanotes dra-och-släpp-gränssnitt, visuella tavlor och funktioner för samarbete i realtid mig att hantera min digitala arbetsyta effektivt.

Dumpa inte bara – klicka upp!

Jag ska vara ärlig – av alla appar för att tömma hjärnan som jag har provat är ClickUp min favorit. Och det finns en god anledning till det:

Jag älskar rena, visuellt tilltalande arbetsytor.

Jag uppskattar ett enkelt men intuitivt gränssnitt.

Jag tror på att arbeta smart, och AI spelar en enorm roll i det.

Med ClickUp Docs kan du snabbt skriva ner idéer, strukturera dina tankar utan ansträngning och länka anteckningar direkt till uppgifter. Dessutom automatiserar ClickUp Brain sammanfattningar, organiserar hjärndumpningar och omvandlar spridda tankar till genomförbara planer – vilket sparar dig timmar av manuellt arbete.

Prova själv. Registrera dig för ClickUp idag.