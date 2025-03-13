De 11 bästa HR-ärendehanteringssystemen för hantering av medarbetarnas förfrågningar

HR-team hanterar allt: rekrytering, introduktion, löner, efterlevnad och en oändlig ström av brådskande förfrågningar från medarbetarna.

”Kan jag byta till distansarbete?” eller ”Vad har vi för policy för föräldraledighet?” – de svåraste frågorna kommer alltid när det är som mest stressigt.

Att hantera dessa ständiga frågor via e-post, kalkylblad eller post-it-lappar leder till ineffektivitet, frustration och potentiell utbrändhet.

Ett HR-ärendehanteringssystem kan förändra spelplanen. Genom att centralisera, spåra och automatisera alla medarbetares förfrågningar håller det HR-teamet organiserat, responsivt och stressfritt – så att du kan fokusera på det som är viktigast.

Låter det som en uppgradering som din HR-avdelning behöver? Följ med oss när vi utforskar de 11 ledande HR-ärendehanteringsverktygen för att förenkla arbetsflöden och förbättra medarbetarsupporten.

HappyFox : Bäst för AI-driven HR-automatisering och självbetjäning

Zoho Desk : Bäst för smidiga HR-processer inom Zoho-ekosystemet

Hiver : Bäst för Gmail-baserad HR-ärendehantering och samarbete

HelpScout : Bäst för HR-team som behöver ett användarvänligt supportsystem.

HubSpot : Bäst för HR-team som behöver en allt-i-ett-tjänstehub

Zendesk : Bäst för stora HR-team som behöver avancerad automatisering

Freshdesk : Bäst för hantering av HR-tjänster i flera kanaler

Spiceworks : Bästa kostnadsfria HR-helpdeskprogramvaran för små team

Jira Service Management: Bäst för ärendehantering och automatisering på företagsnivå

Deskpro: Bäst för anpassningsbar HR-tjänstehantering

Vad är ett HR-ärendehanteringssystem?

Ett HR-ärendesystem är en centraliserad plattform som spårar, hanterar och effektiviserar medarbetarnas förfrågningar. Det ersätter spridda kommunikationskanaler med ett strukturerat arbetsflöde, vilket säkerställer att varje HR-förfrågan loggas, tilldelas och löses – snabbt och effektivt.

Men det handlar om mer än att hantera medarbetarnas frågor. Det förenklar personalprocesserna, automatiserar repetitiva uppgifter och genererar värdefull information om medarbetarnas nöjdhet. 💯

Här är några praktiska exempel på användningsområden för ett HR-ärendehanteringssystem:

Exempel 1: Löne- och ersättningsfrågor

En medarbetare upptäcker en mystisk avdrag på sin lönecheck. Istället för att jaga HR-avdelningen med e-postmeddelanden skickar hen in ett ärende. Systemet vidarebefordrar det automatiskt till löneavdelningen, vilket säkerställer en snabb, dokumenterad lösning – utan fram och tillbaka.

Exempel 2: Identifiera mönster och vanliga klagomål

HR-chefer märker att klagomål relaterade till ledighet hopar sig. Istället för att svara på samma fråga om och om igen markerar HR-helpdeskens ärendehanteringssystem den som ett återkommande problem, vilket uppmanar HR-helpdesken att uppdatera den interna kunskapsbasen eller tillhandahålla utbildning, vilket minskar antalet framtida ärenden.

🔎 Visste du att? HR-ärendesystem och helpdeskprogramvara är i princip samma sak! Oavsett om det gäller HR, IT eller kundsupport loggar, följer och löser de förfrågningar. Olika namn, samma uppdrag: effektiv ärendehantering.

Fördelar med att implementera ett HR-ärendehanteringssystem

HR handlar om mer än policyer och pappersarbete – det handlar om att skapa en smidig upplevelse för medarbetarna. När HR-supporten är snabb, strukturerad och effektiv vinner alla på det.

Så här gör ett HR-helpdesk-ärendesystem skillnad:

1. Ökad medarbetarnöjdhet

Två tredjedelar av HR-cheferna anger överbelastning som sin största utmaning – och långsamma HR-system och svar bidrar bara till frustrationen. Ett ärendesystem hjälper medarbetarna att få snabbare svar, bättre statusöversikt och tillgång till en självbetjäningsportal – utan ändlösa uppföljningar.

2. Snabbare introduktion av nya medarbetare

Nyanställda ska inte behöva slösa tid på att jaga IT-installationer eller pappersarbete. Automatiserade uppgiftsfördelningar håller IT, löneavdelningen och cheferna synkroniserade, vilket säkerställer att varje steg hanteras effektivt och enligt schemat – så att medarbetarna kan komma igång direkt från dag ett.

3. Standardiserad HR-tjänsteleverans – var som helst, när som helst

Medarbetarsupport eller serviceleverans bör inte vara beroende av plats. Ett centraliserat system för HR-serviceleverans och -hantering säkerställer att policyer och svarstider förblir konsekventa – oavsett om ditt team är distansbaserat, hybridbaserat eller globalt.

4. Inga brister i efterlevnaden, fullständig ansvarsskyldighet

HR-utmaningar – från klagomål till bekräftelser av policyer – kräver korrekt dokumentation. Ett centraliserat system loggar och spårar varje förfrågan och skapar en revisionsklar dokumentation som säkerställer transparens och gör att ditt företag följer arbetslagstiftningen.

5. Effektivare konversationer, ökad produktivitet

Inga fler förlorade e-postmeddelanden eller ändlösa uppföljningar – ett ärendehanteringssystem samlar alla HR-förfrågningar och uppdateringar på ett och samma ställe. Automatiserade arbetsflöden och smart ärendehantering och vidarebefordran hjälper dina team att lösa problem snabbare, samtidigt som smidig samverkan säkerställer att ingenting faller mellan stolarna.

6. Starkare arbetsgivarvarumärke och högre personalbehållning

Anställda på en arbetsplats med bra stöd är 68 % mindre benägna att säga upp sig. En lyhörd HR-upplevelse minskar frustrationen, ökar lojaliteten och behåller de bästa talangerna – samtidigt som det stärker ditt företags anseende som arbetsgivare.

📚 Läs också: HR-specialister hanterar oändliga förfrågningar, efterlevnadsuppgifter och policyuppdateringar. Nyfiken på deras hemlighet? Ta en titt bakom kulisserna på en dag i livet för en personalchef och se hur de får HR-processerna att fungera som ett urverk!

Vad ska du leta efter i ett HR-ärendehanteringssystem?

Rätt HR-ärendehanteringssystem blir navet i din HR-verksamhet och säkerställer att varje förfrågan hamnar hos rätt person, löses snabbt och sparas för framtida referens.

Här är några funktioner som du bör kolla in:

AI-kompetens: Sortera ärenden, förutsäg trender och vidarebefordra förfrågningar automatiskt till rätt team. Sortera ärenden, förutsäg trender och vidarebefordra förfrågningar automatiskt till rätt team. 61 % av HR-cheferna investerar i AI och använder smart automatisering för att eliminera repetitiva administrativa uppgifter och fokusera på strategiska prioriteringar.

Datasäkerhet: Skydda känslig personalinformation, såsom lönebesked, klagomål och juridiska dokument. Rollbaserad åtkomst, kryptering och revisionsloggar säkerställer efterlevnad av GDPR, SOC 2 och andra regleringar.

Samarbete i realtid: Håll löne-, förmåns- och efterlevnadsteamen synkroniserade med en gemensam Håll löne-, förmåns- och efterlevnadsteamen synkroniserade med en gemensam HR-instrumentpanel . Trådade diskussioner, uppgiftspårning och omedelbara aviseringar säkerställer att inga förfrågningar faller mellan stolarna.

Anpassningsbarhet: Anpassa arbetsflöden, ärendekategorier och eskaleringstriggers efter dina HR-processer. Ett flexibelt system som växer i takt med ditt företag – utan flaskhalsar och ineffektivitet.

Självbetjäningsportal: Ge medarbetarna möjlighet att hitta svar direkt med en sökbar kunskapsbas och vanliga frågor. Studier visar att Ge medarbetarna möjlighet att hitta svar direkt med en sökbar kunskapsbas och vanliga frågor. Studier visar att 73 % av människor föredrar självbetjäningsalternativ framför att be om hjälp – och HR-förfrågningar är inget undantag.

Användarvänlighet: Använd ett elegant och intuitivt användargränssnitt. När navigeringen är enkel kan dina HR-team hantera medarbetarnas förfrågningar snabbare och utan problem.

💡 Proffstips: Företag som använder HR-analyser har 2,4 gånger större sannolikhet att överträffa sina konkurrenter. För att uppnå detta bör du spåra viktiga nyckeltal – ärendevolym, lösningstid och eskaleringsfrekvens – för att upptäcka trender och förebygga flaskhalsar. Dessutom kan HR-team med hjälp av rapporteringsverktyg analysera dessa nyckeltal för att göra datadrivna förbättringar och öka den totala serviceleveransen.

De 11 bästa HR-ärendehanteringssystemen att utforska

Att välja rätt HR-ärendehanteringssystem är avgörande för att effektivisera HR-verksamheten och förbättra medarbetarnas upplevelse.

Här är en översikt över de bästa systemen att överväga:

1. ClickUp (Bäst för hantering av HR-projekt och medarbetarrelationer)

Prova ClickUp för HR-team Bygg upp, följ upp och optimera din personalstyrka med ClickUps HR-hanteringslösningar.

Din HR-avdelning är limmet som håller ihop ditt företag – från att anställa topptalanger till att hålla medarbetarna engagerade och allt däremellan. Ändå tyngs du ner av oändliga e-postmeddelanden och godkännandeförfrågningar i ett administrativt kaos.

Det är här ClickUp förändrar spelplanen. Som en allt-i-ett-app för arbetet förenklar den alla aspekter av ditt arbetsflöde – och HR-verksamheten är inget undantag. Med ClickUp samlar du dina HR-projekt, dokument och teamchattar i ett kraftfullt verktyg som drivs av kontextmedveten AI, vilket eliminerar behovet av att byta kontext och sparar mer än 3 timmar per vecka.

Har du svårt att hålla reda på flera kandidater i olika rekryteringsfaser? Med ClickUps anpassningsbara rekryteringspipelines kan du spåra alla sökande, schemalägga intervjuer och lagra feedback – på ett och samma ställe.

Och det handlar inte bara om rekrytering. ClickUp hjälper dig att samla in medarbetarnas synpunkter, följa upp engagemanget och höja moralen. Behöver du en snabb pulsmätning? Genomför undersökningar med ClickUp Forms för att fånga upp medarbetarnas åsikter och omvandla svaren till konkreta uppgifter. Dyk sedan in i ClickUp Dashboards för att visualisera medarbetarnas engagemang och trender och vidta riktade åtgärder.

Spåra medarbetarnas prestationer och arbetsbelastning med den anpassningsbara ClickUp Dashboard

Men HR arbetar inte i ett vakuum. Du behöver smidig samordning med chefer, IT, ekonomi och ledning. ClickUp gör tvärfunktionellt samarbete enkelt, oavsett om du godkänner ledighetsansökningar, följer upp prestationsutvärderingar eller hanterar efterlevnad.

Och det bästa av allt? Du kan använda ClickUps HR-lösning för att bygga en helt integrerad kunskapsbas, som ger medarbetarna omedelbar tillgång till policyer, vanliga frågor och introduktionsmaterial. Det hjälper HR-personal att spendera mindre tid på att svara på repetitiva frågor och fokusera mer på det som är viktigt.

Dessutom kan du med ClickUp Docs samla alla organisationens policyer, resurser och kunskapsbaser på ett och samma ställe. Redigera och uppdatera dokument enkelt efter behov och dela dem med teamen med hjälp av anpassningsbara åtkomstkontroller.

Med ClickUps kostnadsfria HR-mallar behöver du inte uppfinna hjulet på nytt. Slipp administrativt krångel och använd färdiga verktyg för onboarding, prestationsutvärderingar och mycket mer.

➡️ Läs mer: Gratis mallar för personalhandböcker i Word och ClickUp

ClickUps bästa funktioner

Använd uppgiftsberoenden för att schemalägga regelbundna avstämningar, spåra feedbackloopar och se till att alla teammedlemmar får det stöd de behöver.

Använd mallar för prestationsutvärdering för att standardisera utvärderingar och säkerställa enhetlighet mellan avdelningarna.

Konfigurera smarta automatiseringar – från efterlevnadsvarningar till godkännanden och checklistor för introduktion – för att eliminera manuella HR-administrativa uppgifter.

Förbättra teamsynergien med kommentarer i realtid, delade instrumentpaneler och integrerad kommunikation.

Övervaka ledighet och teamets tillgänglighet med hjälp av ClickUp Workload Views för att förhindra personalbrist och optimera personalplaneringen.

Planera anställningsbehovet genom att prognostisera personalbehovet utifrån projektets tidsplan och affärsmål.

📮 ClickUp Insight: Vi har nyligen upptäckt att cirka 33 % av kunskapsarbetare skickar meddelanden till 1–3 personer dagligen för att få den information de behöver. Men tänk om du hade all information dokumenterad och lättillgänglig? Med ClickUp Brain som din kunskapsmanager blir kontextväxling ett minne blott. Ställ helt enkelt en fråga direkt från din arbetsyta, så hämtar ClickUp Brain omedelbart relevant information från din arbetsyta eller anslutna tredjepartsappar!

Begränsningar för ClickUp

Med en omfattande uppsättning funktioner kan nya användare behöva tid och utbildning för att behärska ClickUps funktioner.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD/månad per medlem

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Användarna är mycket positiva till ClickUps anpassningsförmåga och hur det förenklar HR-arbetet – särskilt dess förmåga att samla flera verktyg i en enda, effektiv plattform.

Sedan ClickUp implementerades på min arbetsplats har det varit ett verktyg som har varit till stor hjälp för aktivitetsstyrning och hantering, särskilt inom min HR-avdelning. Tidigare använde vi ett verktyg för rekrytering, ett annat för onboarding och ett tredje för offboarding. Idag finns praktiskt taget alla våra processer, formulär, uppdateringar och automatiseringar i detta verktyg.

2. HappyFox Help Desk (bäst för AI-driven HR-automatisering och självbetjäning)

via HappyFox

HappyFox är ett populärt HR-ärendehanteringssystem som förvandlar HR-funktioner med AI-driven automatisering och självbetjäningsalternativ. Istället för att jonglera med spridda e-postförfrågningar gör det strukturerade ärendehanteringssystemet det möjligt för HR-team att konsolidera, kategorisera och lösa förfrågningar snabbare.

Dessutom erbjuder HappyFox robusta rapporterings- och analysfunktioner som ger insikter om teamets prestanda och kundtrender, vilket minimerar den manuella rapporteringsbördan. Ännu bättre är att sömlösa integrationer med populära affärsverktyg säkerställer att ditt support-ekosystem förblir enhetligt och effektivt.

HappyFox bästa funktioner

Hantera ett obegränsat antal ärenden i flera HR-postlådor utan volymbegränsningar.

Ge medarbetarna möjlighet att själva ta del av policydokument, förmåner och vanliga frågor.

Lös förfrågningar snabbare med AI-drivna biljettförslag och automatiska påminnelser.

Få djupgående insikter om personalen med realtidsanalyser av HR-trender, svarstider och medarbetarfrågor.

Begränsningar för HappyFox Help Desk

Automatiseringsregler saknar flexibiliteten att utföra flera åtgärder samtidigt.

Omfattande rapporteringsverktyg finns endast tillgängliga i högre prisnivåer.

Priser för HappyFox Help Desk

Grundläggande: 29 $/månad per agent

Team: 69 $/månad per agent

Pro: 119 $/månad per agent

Enterprise Pro: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av HappyFox Help Desk

G2: 4,5/5 (över 130 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 90 recensioner)

💡 Proffstips: När du använder AI för att optimera HR-verksamheten, börja i liten skala och fokusera först på områden med stor påverkan och låg risk – till exempel att automatisera granskningen av CV eller svara på vanliga frågor från medarbetarna med AI-chattbottar. Detta skapar förtroende för AI-drivna processer samtidigt som störningar minimeras. När du ser framgångar kan du utvidga till mer komplexa områden som personalplanering och prediktiv analys.

3. Zoho Desk (bäst för smidiga HR-processer inom Zoho-ekosystemet)

via Zoho Desk

HR-avdelningar arbetar inte isolerat – de samarbetar dagligen med ekonomi-, IT- och juridikavdelningarna. Zoho Desk överbryggar klyftan och säkerställer att varje medarbetarförfrågan kopplas till andra HR-system, data, löneuppdateringar och IT-inställningar i en centraliserad hubb.

Tack vare den robusta CRM-integrationen får HR-team fullständig överblick över medarbetarnas interaktioner. Denna insyn hjälper dig att förutse medarbetarnas problem i förväg, anpassa supporten och förbättra medarbetarupplevelsen – från rekrytering till löpande prestationskontroller.

Zoho Desks bästa funktioner

Automatiskt vidarebefordra förfrågningar till rätt specialist eller avdelning – inga flaskhalsar, inga förseningar

Länka serviceförfrågningar till medarbetarnas register för fullständig kontext om tidigare interaktioner.

Påskynda lösningar med AI-drivna biljettförslag och automatisering av arbetsflöden.

Minska HR-arbetsbelastningen med en självbetjäningsbaserad kunskapsbas för policyer, förmåner och vanliga frågor.

Begränsningar för Zoho Desk

Den CRM-tunga designen kan kännas överdriven för team som bara behöver en grundläggande HR-ärendehanteringsprocess.

Avancerade anpassningsalternativ kan kräva ytterligare installationstid.

Priser för Zoho Desk

Express: 9 $/månad per användare

Standard: 20 USD/månad per användare

Professional: 35 $/månad per användare

Företag: 50 USD/månad per användare

Betyg och recensioner för Zoho Desk

G2: 4,4/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zoho Desk?

Mycket detaljerat och noggrant. Skapa fält, uppgiftslistor och mer via marknadsplatsappar. HR-onboarding verkar smidigt när du kombinerar listorna med biljetter. Automatiseringsdelen är också ganska cool.

4. Hiver (bäst för Gmail-baserad HR-ärendehantering och samarbete)

via HiverHQ

Hiver förvandlar Gmail till en fullt fungerande HR-helpdesk och omvandlar spridda e-postförfrågningar till strukturerade, spårbara ärenden. Istället för att manuellt sortera olika HR-processer och förfrågningar kan teamen tilldela, spåra och lösa problem på ett tydligt sätt – direkt från sin inkorg.

Med AI-driven automatisering gör detta HR-ärendesystem det möjligt för team att prioritera brådskande förfrågningar, förenkla godkännanden och skilja interna diskussioner från kommunikation med medarbetarna – vilket säkerställer tydlig och effektiv support.

Hivers bästa funktioner

Omvandla HR-e-postmeddelanden till strukturerade ärenden med spårning i realtid och tydliga uppdrag.

Minska svarstiderna med automatiserad prioritering av ärenden och smart vidarebefordran.

Förbättra HR-samarbetet med interna anteckningar och delad teamöversikt.

Mät effektiviteten med realtidsanalyser av svarstider och servicetrender.

Hivers begränsningar

Utformat främst för Gmail, vilket begränsar flexibiliteten för team som använder andra e-postplattformar.

Saknar avancerade HR-hanteringsfunktioner utöver ärendehantering och samarbete.

Hivers priser

Gratis för alltid

Lite: 24 $/månad per användare

Tillväxt: 34 USD/månad per användare

Pro: 59 $/månad per användare

Elite: Anpassad prissättning

Hiver-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

💡 Proffstips: Gratis löneberäkningsmallar kan spara tid och minimera fel när de används effektivt. Så här får du ut mesta möjliga av dem: 📋 Automatisera beräkningar av skatter och förmåner för att effektivisera processerna 🕒 Spåra löneutbetalningsdatum och ställ in påminnelser för att undvika förseningar. 🔍 Granska och uppdatera mallar regelbundet för att följa gällande regler.

5. HelpScout (Bäst för HR-team som behöver ett användarvänligt supportsystem)

via HelpScout

Help Scout omdefinierar HR-supporten med ett konversationsbaserat tillvägagångssätt som sätter människan i centrum. Till skillnad från andra HR-ärendehanteringssystem känns detta verktyg mer som en delad inkorg, där interaktionerna förblir personliga samtidigt som en strukturerad hantering av förfrågningar säkerställs.

Med inbyggd automatisering kan HR-team eliminera eftersläpningar, hantera uppföljningar och prioritera uppgifter med stor påverkan. Samtidigt får medarbetarna omedelbar tillgång till policyer och vanliga frågor, vilket minskar repetitiva förfrågningar och antalet ärenden.

Help Scouts bästa funktioner

Minska HR-efterfrågan med automatiserade arbetsflöden för uppföljningar och påminnelser.

Förenkla uppgiftshanteringen genom att kategorisera, prioritera och spåra förfrågningar.

Anpassa HR-interaktioner med realtidsåtkomst till medarbetarnas historik, tidigare konversationer och aktivitetsloggar.

Håll teamet samordnat med interna anteckningar och kollisionsdetektering för att undvika dubbla svar.

Begränsningar för Help Scout

Priset ökar i takt med att kontaktvolymen växer, vilket kanske inte passar större HR-team med frekventa interaktioner med medarbetarna.

Begränsade projektledningsverktyg som deadline-spårning och kunskapshantering

Help Scout-priser

Gratis för alltid

Standard: 55 $/månad per 100 kontakter

Plus: 83 $/månad per 100 kontakter

Fördel: Anpassad prissättning

Help Scout-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Help Scout?

Sparade svar sparar 80 % av min tid. Jag gillar också att se vilka ärenden mina teammedlemmar arbetar med och hur vi kan lägga till anteckningar på ärendena. Fördelen med att använda HelpScout istället för en generisk e-posttjänst är att andra teammedlemmar automatiskt hålls uppdaterade.

6. HubSpot (Bäst för HR-team som behöver en allt-i-ett-tjänstehub)

via Hubspot

Använder du redan HubSpot CRM? Utöka det till HR med smidig ärendehantering, AI-driven automatisering och en enhetlig databas över medarbetarnas interaktioner.

Med realtidsdashboards får dina HR-team insyn i servicetrender, svarstider och arbetsbelastningsfördelning, vilket hjälper dem att optimera supporten och förbättra serviceleveransen. AI-driven automatisering minskar manuella uppgifter, effektiviserar godkännanden, spårning av förfrågningar och problemlösning.

HubSpots bästa funktioner

Automatisera HR-ärendehantering med AI-drivna svarsförslag och arbetsflödesassistenter.

Tilldela ärenden effektivt med hjälp av kompetensbaserad vidarebefordran till rätt HR-specialist.

Samla medarbetarnas frågor i en helpdesk som är helt integrerad i HubSpot CRM.

Leverera omnikanalsupport genom att koppla samman e-post, chatt och självbetjäningsportaler.

HubSpot-begränsningar

Kan vara kostsamt för små företag, särskilt om du också behöver marknadsförings- eller försäljningshubbar.

Vissa avancerade funktioner (som anpassade rapporteringsverktyg) kräver abonnemang på högre nivå.

HubSpot-priser

Gratis för alltid

Service Hub Starter: 20 USD/månad per plats

Service Hub Professional: 100 USD/månad per licens

Service Hub Enterprise: från 150 USD/månad per licens

HubSpot-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2 400 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)

💡 Proffstips: En välstrukturerad HR-helpdesk bygger på tydliga ansvarsområden – precis som en bra kundsupport. Det är här RACI-matrisen kommer in – den håller ordning på personalens förfrågningar och säkerställer att varje ärende hanteras av rätt personer, nämligen: Ansvarig : Supportrepresentanter – hantera och lösa medarbetarnas frågor

Ansvarig : HR-chef – säkerställer att ärenden uppfyller servicestandarder

Konsulterade : IT, juridik eller löneadministration – tillhandahåller expertis inom specialiserade fall

Informerade: Anställda – håll dig uppdaterad om dina förfrågningar Vill du definiera roller med precision och effektivisera HR-processer? Dessa exempel på RACI-matriser visar hur du kan öka effektiviteten i ditt HR-team! 🚀

7. Zendesk (Bäst för stora HR-team som behöver avancerad automatisering)

via Zendesk

Stora HR-team hanterar hundratals förfrågningar varje dag – från introduktion av nyanställda och lönejusteringar till godkännande av ledighet. För att hantera denna volym utan fördröjningar krävs ett skalbart, strukturerat system – och det är där Zendesk kommer in.

Det centraliserar HR-förfrågningar över alla kanaler och säkerställer att medarbetarna får korrekt och snabb support. Denna AI-drivna ärendehanteringsprogramvara automatiserar godkännanden och eskaleringar, medan realtidsdashboards spårar svarstider, eftersläpningar och servicetrender.

Zendesks bästa funktioner

Automatisera repetitiva uppgifter med AI-driven ärendestyrning, fördefinierade svar och arbetsflödesutlösare.

Möjliggör smidigt samarbete mellan team med interna anteckningar, delade vyer och ärendelänkar för komplexa ärenden.

Hantera efterlevnadsförfrågningar med strukturerade revisionsspår och säker dokumentation.

Erbjud support dygnet runt till dina anställda genom AI-drivna chatbots och självbetjäningsportaler.

Zendesk-begränsningar

Anpassade vyer kräver manuell konfiguration för varje användare, vilket ökar den administrativa arbetsinsatsen.

Tillfälliga fel i ärendehanteringssystemet stör arbetsflödets effektivitet

Zendesk-priser

Suite Team: 55 USD/månad per agent (faktureras årligen)

Suite Growth: 89 USD/månad per agent (faktureras årligen)

Suite Professional: 115 USD/månad per agent (faktureras årligen)

Suite Enterprise: Anpassad prissättning

Avancerad AI: Tillgänglig som tillägg för 50 dollar per agent och månad.

Zendesk-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zendesk?

Innan Zendesk använde vi e-post för att spåra alla helpdeskärenden. Nu använder vi deras ärendehanteringssystem, så vi slipper arbeta med e-post och kan se till att varje ärende tilldelas en användare så att inte flera personer arbetar med samma sak.

8. Freshdesk (Bäst för hantering av HR-tjänster i flera kanaler)

via Freshdesk

Freshdesk gör HR-supporten smidig genom att samla anställdas frågor från flera kanaler på en enda strukturerad plattform. Dess smarta kunskapsbas förenklar självbetjäningen samtidigt som HR-teamet hanterar synligheten, organiserar vanliga frågor och effektiviserar arbetsflödena.

Har du komplexa problem att hantera? Tilldela beroenden, eskalera förfrågningar och se till att överordnade ärenden förblir öppna tills alla problem är lösta. AI-driven analys markerar återkommande problem, vilket gör det möjligt för HR-team att optimera svarstider och lösa flaskhalsar – innan de eskalerar.

Freshdesks bästa funktioner

Ställ in anpassade SLA:er som matchar HR-tjänstens prioriteringar, skift och arbetsflöden.

Övervaka HR-prestanda med fördefinierade rapporter om svarstider, ärendevolym och medarbetarnöjdhet.

Uppdatera kunskapsartiklar i bulk med hjälp av Freshdesk API för smidig innehållshantering.

Samarbeta effektivt med privata anteckningar och interna diskussioner – utan att hindra kommunikationen mellan medarbetarna.

Begränsningar för Freshdesk

Analyserna skulle kunna förfinas för bättre spårning av HR-ärendens prestanda.

Det kan bli långsammare när man hanterar flera ärenden och stora dokumentredigeringar.

Priser för Freshdesk

Gratis för alltid

Tillväxt: 15 USD/användare per månad

Pro: 49 $/användare per månad

Företag: 79 $/användare per månad

Freshdesk-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 3 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Freshdesk?

Kunskapsbasen, de fördefinierade svaren och biljettsystemets förmåga att spåra och mäta HR-supporten för vårt företag är fantastisk. De anställda kan också betygsätta den service de får. Vi kan till och med skapa biljetter för samtal.

🧠 Kul fakta: Ordet ”ticket” i HR-ärendehanteringsprogram kommer från den gamla metoden att skriva förfrågningar på papperslappar och skicka dem vidare! Idag är allt digitalt, men målet är fortfarande detsamma: att snabbt få rätt förfrågan till rätt person!

9. Spiceworks (den bästa kostnadsfria HR-helpdeskprogramvaran för små team)

via Spiceworks

Spiceworks är ett kostnadsfritt HR-ärendehanteringssystem som är utformat för små team som behöver en enkel lösning som kräver minimalt underhåll. Systemet är molnbaserat, vilket eliminerar besväret med serverunderhåll samtidigt som HR-ärenden hålls strukturerade och lätta att spåra.

Den intuitiva instrumentpanelen samlar alla ärenden, vilket hjälper teamen att prioritera och lösa medarbetarnas förfrågningar på ett effektivt sätt. Rapportering i realtid ger värdefull insikt i trender inom HR-tjänster, vilket gör det enklare att spåra vanliga problem och förbättra arbetsflödena för svar.

Spiceworks bästa funktioner

Automatisera ärendehanteringen utifrån prioritet, kategori och arbetsbelastning för att hålla ordning på HR-uppgifterna.

Hantera förfrågningar med visuella instrumentpaneler och konsoliderade aktivitetsflöden.

Lös problem på språng med en mobilvänlig helpdesk-app för Android och iOS.

Få insikter med avancerad rapportering – filtrera data, spåra trender och prognostisera HR-tjänstebehov.

Spiceworks begränsningar

Begränsad anpassningsbarhet jämfört med betalda alternativ

Den annonsfinansierade gratisversionen passar kanske inte alla team.

Spiceworks prissättning

Gratis för alltid

Spiceworks betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 500 recensioner)

10. Jira Service Management (bäst för ärendehantering och automatisering på företagsnivå)

via Atlassian

Jira Service Management erbjuder ärendehantering och automatisering på företagsnivå för HR-personal. Systemet utvecklades ursprungligen för IT-branschen, men dess flexibla arbetsflöden kan anpassas till dina unika HR-godkännanden, eskaleringar och andra serviceförfrågningar.

Automatiserad vidarebefordran, Atlassian-integrationer och strukturerad ärendehantering håller HR-uppgifterna organiserade samtidigt som den manuella arbetsbelastningen minskar. För riktad support kan du också skapa anpassade hjälpcenter för olika målgrupper – nyanställda, chefer eller tidigare anställda.

Jira Service Managements bästa funktioner

Förenkla HR-processer med färdiga mallar för rekrytering, löner och förmåner.

Automatisera godkännanden och eskaleringar för att hålla HR-förfrågningar igång – ingen manuell spårning behövs.

Skydda känslig data med rollbaserade åtkomstkontroller och säkerhetsbehörigheter.

Ge HR-teamet en självbetjäningshub för omedelbar support och tillgång till kunskapsbasen.

Begränsningar i Jira Service Management

Kan kräva utbildning för icke-tekniska personalavdelningar.

Premiumfunktioner har ett högre pris

Priser för Jira Service Management

Gratis för alltid för upp till 3 agenter

Standard : 19,04 $/agent per månad

Premium : 47,82 $/agent per månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Jira Service Management

G2 : 4,2/5 (över 750 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 700 recensioner)

11. Deskpro (Bäst för anpassningsbar HR-tjänstehantering)

via Deskpro

Deskpro är ett mångsidigt HR-ärendehanteringssystem som är utformat för medelstora till stora organisationer som behöver flexibilitet och skalbarhet. Oavsett om du hanterar rutinmässiga HR-förfrågningar eller konfidentiella medarbetarärenden centraliserar Deskpro alla förfrågningar i en strukturerad, lättanvänd kontrollpanel.

Med både lokala och molnbaserade alternativ kan det enkelt skalas upp, vilket gör HR-arbetsflöden smidiga och svarstiderna effektiva i alla avdelningar.

Deskpros bästa funktioner

Spåra alla medarbetares förfrågningar i alla kanaler i en enda, strukturerad instrumentpanel.

Automatisera ärendehanteringen med triggers, SLA:er och eskaleringar för att hålla HR-arbetsflödena smidiga.

Minska repetitiva frågor med en självhjälpsportal och intern kunskapsbas.

Få insikter i realtid genom att övervaka svarstider, trender för förfrågningar och HR-prestanda.

Begränsningar för Deskpro

Extra kostnader för tillägg som introduktion, agentutbildning och certifieringar

Komplexa integrationer som kan kräva extra tid och arbete för att konfigurera.

Priser för Deskpro

Team: 29 $/månad per agent

Professional: 59 $/månad per agent

Företag: 99 $/månad per agent

Deskpro-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 30 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Deskpro?

Jag har använt DeskPro i ett par år nu och överlag har mina erfarenheter varit mycket positiva. DeskPro gör det möjligt för slutanvändaren att skapa egna listor, visa ärendena själv och skapa egna funktioner när man svarar på ärenden/lägger till anteckningar. Jag tycker att hjälpcentret/kunskapsbasen också är enkel att använda.

➡️ Läs mer: Bästa programvaran för talanghantering inom HR

Från förfrågningar till resultat: Effektivisera dina HR-processer med ClickUp

Att hantera HR-förfrågningar ska inte kännas som en oändlig att göra-lista. Ett robust ärendehanteringssystem organiserar inte bara förfrågningar – det effektiviserar godkännanden, automatiserar svar och säkerställer att alla medarbetare snabbt får den support de behöver.

Men medan andra HR-ärendesystem fokuserar på att lösa enskilda förfrågningar, går ClickUp längre än så. Det integrerar uppgiftshantering, dokumentsamarbete och AI-driven automatisering för att förenkla och förbättra arbetsflödena för HR-tjänster i varje steg.

Med ClickUp skapar du en smidig, skalbar HR-upplevelse som ökar produktiviteten och medarbetarnas tillfredsställelse. Ge ditt HR-team det exceptionella stöd de förtjänar. Registrera dig för ClickUp idag! 🚀