Hur man använder Midjourneys negativa promptar för bättre bildgenerering

Om dina AI-genererade bilder inte blir som du vill kan problemet ligga i vad du ”inte” utesluter – inte i vad du ber om.

AI-bildgeneratorer, inklusive Midjourney, tolkar promptar bokstavligt, så om du inte specificerar oönskade element kan det leda till röriga, orealistiska eller irrelevanta resultat. Samtidigt som du specificerar vad du vill ha måste du också tala om för AI-modellen vad du ”inte” vill ha i designen.

När du lägger till negativa promptar får du bättre kontroll över komposition, stil och oönskade förvrängningar.

I det här blogginlägget kommer vi att diskutera kraften i negativa promptar i Midjourney.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är en snabb översikt över Midjourneys negativa promptar: Negativa promptar hjälper till att förfina AI-genererade bilder genom att specificera vilka element som ska uteslutas

Genom att använda två bindestreck följt av ordet ”no” tas oönskade element bort, medan negativa vikter minskar deras närvaro utan att helt eliminera dem.

Negativa promptar sparar tid genom att minska antalet försök och misstag, säkerställa stilistisk konsekvens och förfina bakgrunder för renare bilder

Negativa prompter har också begränsningar – de fungerar inte alltid som förväntat, beror till stor del på träning, har svårt med komplexitet och har en brant inlärningskurva. Finjustering krävs ofta

Försök att inte överbelasta AI-modellen med flera promptar och ge tydliga instruktioner om stil och annat

Vad är Midjourneys negativa promptar?

Negativa promptar är instruktioner som anger vad du inte vill ha i din bild. Tänk på negativa promptar som filter som talar om för AI:n exakt vilka element som ska undvikas i en bild.

Om din Midjourney-prompt till exempel är ”livlig universitetscampus” kan den innehålla element som studenter, gångvägar och andra relevanta strukturer.

Men du kan generera en bild med extrem precision genom negativa promptar. Om du till exempel lägger till två bindestreck följt av orden ”inga studenter” i din prompt, som i exemplet nedan, instruerar du AI:n att utesluta bilder på studenter, vilket resulterar i en renare, mer fokuserad bild av ett universitetscampus.

Varför använda Midjourneys negativa promptar?

Kan du inte bara skriva en ny prompt för att skapa en ny bild? Det vore enklare, men du skulle inte få samma resultat som med negativa prompts. Så här fungerar negativa prompts:

🎨 Bättre kreativ kontroll

AI-designmodeller, däribland Midjourney, fungerar utifrån statistiska sannolikheter och genererar bilder genom att hämta information från omfattande datamängder. Detta innebär dock att AI:n ibland inför element som du inte uttryckligen har begärt. En negativ prompt instruerar Midjourney att undvika oönskade detaljer, vilket förfinar dina bilder.

🔁 Stilmässig konsekvens

Midjourney använder ibland vissa estetiska stilar som standard, till exempel anime eller cyberpunk, beroende på hur den har tränats. Om du vill skapa ett unikt utseende kan negativa promptar hjälpa till att ta bort störande stilar. Om du till exempel skriver två bindestreck följt av ”no comic book style” säkerställer du att ditt konstverk inte innehåller illustrativa element i serietidningsstil.

⏳ Tidsbesparing

Utan negativa promptar kan du behöva generera om bilderna flera gånger för att få önskat resultat. Negativa promptar minskar denna process av försök och misstag avsevärt eftersom du instruerar AI-modellen att utesluta specifika element, vilket sparar redigeringstid.

🖼️ Förfinade bakgrunder och kompositioner

Ibland innehåller AI-genererade bilder onödiga bakgrundselement som stör kompositionen. Om du till exempel behöver ett enkelt porträtt kan du skriva två bindestreck följt av ”no background” för att fokusera enbart på motivet. Detta är särskilt användbart för produktfotografering, där ett rent utseende föredras.

Negativa promptar i Midjourney öppnar upp för djupare anpassningsmöjligheter, men de är inga mirakelmedel. Negativa promptar kräver noggrann utformning och experimenterande för att uppnå önskade resultat, precis som du behöver skriva en detaljerad ChatGPT-prompt eller Claude.ai-prompt för att generera meningsfull text.

Hur fungerar negativa prompter i Midjourney?

När du läste avsnitten ovan kanske du lade märke till att vi har använt ”–no”. Så vad betyder detta i sammanhanget med negativa promptar? I grund och botten finns det två huvudsakliga sätt att använda negativa promptar: parametern ”–no” och negativa promptvikter. Vi förklarar dem nedan:

1. De två bindestrecken följda av parametern ”no”

Detta är den enklaste metoden för att ta bort oönskade element. Du lägger helt enkelt till två bindestreck (utan mellanslag mellan dem) och ordet ”no”, följt av de objekt, stilar eller färger du inte vill ha. Se exemplet nedan.

📌 Så här fungerar det: Midjourney skannar sin dataset, känner igen mönster som är förknippade med de oönskade elementen och försöker utesluta dem från den slutliga bilden.

🌻 Exempel: Du vill ha en fridfull sjöbild, men du vill inte ha båtar eller människor i den. Din prompt och det genererade resultatet skulle se ut så här:

Det är dock inte alltid perfekt – vissa element kan smyga sig in på grund av kontextuella associationer. Om det händer kan du prova att använda ytterligare synonymer eller utöka uteslutningslistan.

2. Negativa promptviktningar

Medan metoden med två bindestreck och ”no” eliminerar ett element helt, låter negativa vikter dig minska förekomsten av ett element istället för att ta bort det helt. Denna metod är användbar när du vill påverka bilden utan att tvinga fram ett absolut uteslutande.

📌 Så här fungerar det: Med Midjourney kan du tilldela positiva eller negativa vikter till olika delar av din prompt med hjälp av syntaxen ”::”. En vikt på 1 är neutral, ett högre tal ökar vikten och ett negativt tal minskar elementets närvaro.

I grund och botten tar du inte bort ett element helt genom vikter, utan ber Midjourney att tonar ner det.

🌻 Exempel: Du vill skapa en bild av en livlig gata med bilar, men bilarna ska inte vara i fokus. Din prompt skulle kunna se ut ungefär så här:

Midjourney tolkar detta som: ”Inkludera en bil, men gör den hälften så viktig som gatan.” Resultatet? En gatumiljö där bilarna verkar mindre eller smälter in i bakgrunden.

Men vad händer om du vill minska bilens närvaro ännu mer, utan att ta bort den helt? Använd en negativ vikt.

Här minimerar Midjourney aktivt bilarna i bilden. Det kan göra bilarna knappt synliga genom att placera dem i ett skuggigt hörn eller ta bort dem helt om de inte passar in i kompositionen (som du kan se i bilden ovan).

💡 Proffstips: Om du vill att något ska försvinna helt räcker det kanske inte med negativa vikter – du kan behöva kombinera dem med ”–no” eller justera och finjustera för att få önskat resultat. Om du vill använda flera promptar, använd ett dubbelt kolon (::) för att separera dem.

Du kanske undrar: ”Varför kan jag inte bara använda ’don’t’ och vara klar med det?” Ja, det är en rimlig fråga. Men vi har en förklaring.

Varför fungerar inte ”don’t”?

Många tror att om man skriver ”don’t” eller ”without” i en prompt så kommer Midjourney att undvika vissa element. Men så fungerar det inte. När du skriver ”don’t include rain” förstår AI:n inte automatiskt ”don’t” som en negation. Istället tolkar den hela frasen som en beskrivning som innehåller ordet ”rain”.

Detta kan paradoxalt nog leda till att AI:n fokuserar på regn, även om din avsikt var att utesluta det.

Så här åtgärdar du detta: ❌ Prompt: Ett fantasislott, inkludera inte drakar. ✅ Prompt: Ett fantasislott ⁃ ⁃ inga drakar ✅ Prompt: Ett magiskt fantasislott::1, drakar::-1

Det andra och tredje alternativet säkerställer att Midjourney förstår vad som ska undvikas, medan det första faktiskt kan skapa ett slott med drakar.

🧠 Visste du att? Midjourney finns på Discord och kräver ett betalt abonnemang för att generera AI-drivna bilder! Det är också den mest populära Discord-servern.

Hur skapar man effektiva negativa promptar i Midjourney?

Här är några tips på hur du skapar effektiva negativa promptar i Midjourney:

Identifiera oönskade element: Ta reda på vad du inte vill ha i bilden. Är det en färg, ett objekt eller en stil? När du vet det lägger du till ”⁃ ⁃no” följt av det oönskade elementet. Till exempel kan ”⁃ ⁃no blurry details” eller ”⁃ ⁃no cartoonish style” göra dina resultat skarpare

Var specifik: Istället för vaga uttryck som ”⁃ ⁃inga dåliga saker” ska du använda precisa beskrivningar som ”⁃ ⁃inga övermättade färger” eller ”–inga förvrängda ansikten”. Ju tydligare du är, desto bättre förstår Midjourney din avsikt

Experimentera med kombinationer och vikter: Om du skapar ett futuristiskt stadslandskap men hela tiden får med träd, prova ”trees::-0.5, ⁃ ⁃ no greenery” eller något liknande. Detta begränsar fokus och säkerställer att AI-verktyget håller sig till din vision

💡Proffstips: Använd negativa promptar endast när det är nödvändigt och för precisa undantag snarare än allmänna begränsningar. Istället för att säga ”Undvik röriga designer” kan du till exempel välja ”En ren, minimalistisk layout med gott om vitt utrymme och en tydlig fokuspunkt” för att uppnå det önskade utseendet.

Över 20 negativa promptar i Midjourney för olika användningsfall

Vi har samlat över 20 exempel på negativa Midjourney-promptar i olika scenarier så att du kan undvika att pröva dig fram, inspirera dina kreativa idéer och tekniker samt få ut det mesta av Midjourney.

Prompt 1: Ren strand vid solnedgången

Användningsfall: Ta bort röriga eller onödiga element för att skapa en renare bildPrompt: ”Solnedgång över en lugn strand, gyllene nyanser som speglas i lugna vågor ⁃ ⁃ inga människor, skräp, fotspår, båtar, byggnader, drivved”

Prompt 2: Minimalistisk stadssilhuett

Användningsfall: Undvika distraktioner för en modern, ren estetikPrompt: ”Futuristisk stadssilhuett på natten, glödande neonreflektioner på våta gator⁃ ⁃ inga bilar, fotgängare, reklamskyltar, graffiti, dimma

Prompt 3: Fridfullt bergslandskap

Användningsfall: Förstärka naturens skönhet genom att ta bort konstgjorda objektPrompt: ”Majestätiska snötäckta berg, mjukt morgonljus, klar himmel ⁃ ⁃ inga kraftledningar, hus, skidliftar, människor, vägar, skyltar”

Prompt 4: Fridfull skogsstig

Användningsfall: Hålla fokus på naturen utan mänsklig påverkanPrompt: ”Slingrande skogsstig täckt av höstlöv, mjukt gyllene solljus som silas genom träden ⁃ ⁃ inga bänkar, skyltar, papperskorgar, människor, cyklar”

Prompt 5: Drömmande natthimmel

Användningsfall: Skapa en fantastisk, distraktionsfri himmelsscenPrompt: ”Galax med livfulla nebulosor och otaliga stjärnor, djupa lila och blå nyanser ⁃ ⁃ inga satelliter, flygplan, stadsljus, text eller vattenstämplar”

Prompt 6: Majestätiskt vattenfall

Användningsfall: Bevara naturen orörd och oförstördPrompt: ”Ett forsande vattenfall i en frodig grön djungel, dimma som stiger upp från marken ⁃ ⁃ inga broar, turister, båtar, skyltar eller staket”

Prompt 7: Elegant produktfotografering

Användningsfall: Fokuserade produktbilder för kommersiellt brukPrompt: ”Elegant svart smartklocka på en reflekterande yta, dramatisk belysning ⁃ ⁃ ingen text, logotyper, reflektioner, röriga detaljer, händer eller människor”

Prompt 8: Fantasislott

Användningsfall: Förbättra en magisk miljö utan moderna elementPrompt: ”Storslagen medeltida borg på en dimmig kulle, varma facklor som lyser ⁃ ⁃ inga kraftledningar, moderna byggnader, bilar, antenner, vägar”

Prompt 9: Zen-trädgård

Användningsfall: Bevara en fridfull och minimalistisk estetikPrompt: ”Japansk zenträdgård med krattad sand och bonsaiträd, mjuk omgivande belysning ⁃ ⁃ inga statyer, skyltar, bänkar, människor, turister”

Prompt 10: Forntida ruiner

Användningsfall: Bevara historisk skönhet utan moderna inslagPrompt: ”Överväxta ruiner av ett gammalt tempel i en tät djungel, lianer som slingrar sig över stenarna ⁃ ⁃ inga turister, staket, skyltar, byggnadsställningar eller skräp”

Prompt 11: Perfekt matfotografering

Användningsfall: Att sätta maten i fokus utan distraktionerPrompt: ”Gourmetburgare på en träskiva, mjuk belysning, ånga som stiger upp ⁃ ⁃ inga tallrikar, händer, bestick, servetter eller rörigt i bakgrunden”

Prompt 12: Kosmiskt landskap

Användningsfall: Fokusera på rymden utan jordiska distraktionerPrompt: ”Främmande planet med självlysande växter, två månar på himlen ⁃ ⁃ inga rymdskepp, astronauter, satelliter, text eller vattenstämplar”

Prompt 13: Vintage gatufotografi

Användningsfall: Fånga historisk äkthet utan moderna distraktionerPrompt: ”1940-talets kullerstensgata, varma sepia-toner, mjukt kvällsljus ⁃ ⁃ inga moderna bilar, människor med mobiler, reklamskyltar, neonskyltar”

Prompt 14: Ren skrivbordsuppställning

Användningsfall: Skapa en estetiskt tilltalande arbetsplats utan rörighetPrompt: ”Modernt minimalistiskt skrivbord, elegant bärbar dator, varm stämningsbelysning ⁃ ⁃ inga trassliga kablar, kaffekoppar, böcker, papper, rörighet”

Prompt 15: Lugn havsscen

Användningsfall: Förbättra en fridfull havsutsikt genom att ta bort störande elementPrompt: ”Vidsträckt havshorisont under en rosa soluppgång, mjuka vågor som rullar ⁃ ⁃ inga båtar, människor, byggnader, skräp, bojar”

Prompt 16: Dramatiska stormmoln

Användningsfall: Fokusera på naturens kraft utan störande inslagPrompt: ”Mörka stormmoln över ett vidsträckt öde fält, blixtar som slår ner ⁃ ⁃ inga byggnader, bilar, människor, skyltar, antenner”

Prompt 17: Isolerade ökenklintar

Användningsfall: Bevara ett orört och rått ökenlandskapPrompt: ”Gyllene sanddyner som sträcker sig i oändlighet, mjukt ljus vid solnedgången ⁃ ⁃ inga fotspår, fordon, människor, skyltar, byggnader”

Prompt 18: Magisk förtrollad skog

Användningsfall: Att hålla en fantasimiljö uppslukande och mystiskPrompt: ”Lysande svampar i en dimmig, förtrollad skog, mjuka älvljus ⁃ ⁃ inga människor, moderna byggnader, staket, gatlyktor”

Prompt 19: Fotografering av lyxbilar

Användningsfall: Att lyfta fram bilen utan onödiga distraktionerPrompt: ”Elegant svart sportbil under mjuk studioljus, polerade reflektioner ⁃ ⁃ inga logotyper, människor, showroom-bakgrund, text, vattenstämplar”

Prompt 20: Flygfoto över en tropisk ö

Användningsfall: Bevara en orörd paradismiljöPrompt: ”Kristallklart turkosblått vatten som omger en grönskande ö, gyllene sandstränder ⁃ ⁃ inga båtar, bryggor, hotell, turister, föroreningar”

Låt oss också titta på några exempel på viktning av negativa promptar:

Prompt 21: Förtrollad skog

Användningsfall: Skapa en mystisk skogsscenPrompt: Uråldriga träd::2, lysande svampar::1,5, mjuk dimma::-1

Prompt 22: Cyberpunk-gränd

Användningsfall: Fånga en futuristisk urban stämningPrompt: Neonbelyst gränd::3, regnreflektioner::1,5, avlägsen silhuett::-0,5

Prompt 23: Majestätisk tiger

Användningsfall: Att visa upp ett kraftfullt djurporträttPrompt: Vit tiger::2 , genomträngande blå ögon::1,5 , mjuk pälsstruktur::1

Prompt 24: Vikingakrigare

Användningsfall: Skildra historisk styrkaPrompt: Vikingakrigare::2, stridssliten rustning::1. 5, dimmig bakgrund::1 –inga sci-fi-element

Prompt 25: Mysigt bibliotek

Användningsfall: Skapa en mysig läshörnaPrompt: Träbokhyllor::2, varm belysning::1,5, antika böcker::1 ⁃ ⁃ inga tomma hyllor:: -1

Vanliga misstag att undvika med Midjourneys negativa promptar

Negativa promptar kan kännas som en superkraft, men det är lätt att snubbla om du inte är försiktig. Här är några misstag du bör se upp för:

❗Överbelastning av prompt: Ett av de vanligaste misstagen är att överbelasta din prompt med för många undantag. Att till exempel lägga till ⁃ ⁃ inga bilar, träd, människor, byggnader, moln eller djur kan verka noggrant, men det kan förvirra AI:n och leda till oväntade eller till och med oanvändbara resultat. Fokusera istället på de viktigaste elementen du vill utesluta, och håll din lista kortfattad

❗Slumpmässighet: En annan fallgrop är att vara för vag. Att säga ”⁃ ⁃ inga objekt” ger inte AI:n tillräcklig vägledning. Vilken typ av objekt? Möbler? Fordon? Var alltid specifik. Om du till exempel skapar ett minimalistiskt landskap, använd ⁃ ⁃ inga bilar, byggnader eller kraftledningar för att säkerställa tydlighet

❗Att ignorera stilkonflikter: Negativa prompter tar inte bara bort objekt; de kan också ändra stil. Om du till exempel säger ”⁃ ⁃ ingen anime” och AI:n ändå lutar åt stiliserad konst kan det bero på att andra element i prompten oavsiktligt påverkar resultatet. Se till att din prompt är väldigt tydlig när det gäller stil

Begränsningar vid användning av Midjourney

När Midjourney lanserades orsakade dess kapacitet stor uppståndelse på marknaden för bildgenerering. Även om AI-plattformen i stor utsträckning förändrade processen för bildgenerering har den sina begränsningar.

Svårigheter med komplexa scener

Midjourney klarar bilder med ett enda motiv bra, men har svårt att hantera livliga scener med flera karaktärer.

🌻 Exempel: Om du försöker generera en fullsatt marknadsplats, en grupp människor som interagerar eller en detaljerad strid, går det ofta fel. Karaktärerna kan sakna lemmar, ha konstiga ansiktsuttryck eller ha föremål placerade på ett märkligt sätt. Belysningen och perspektivet kan också kännas fel, vilket gör att bilden ser onaturlig ut.

Även om du kan förbättra Midjourney-bilderna med bättre prompts, krävs det mycket trial and error för att få allt rätt.

Stort beroende av tydliga promptar

Midjourney tolkar allt du skriver bokstavligt, så vaga eller allmänna promptar kan leda till helt andra resultat än förväntat. Som vi nämnde tidigare skiljer sig AI:s kreativa process från vår.

🌻 Exempel: Om du ber om en ”futuristisk stad” utan detaljer kan du få allt från en lysande cyberpunk-skyline till en öde, förfallen värld. AI:n ”gissar” inte vad du menar, så om du utelämnar viktiga detaljer kan det förändra hela utseendet på den AI-genererade bilden.

Svårigheter att tolka abstrakta begrepp

Midjourney är utmärkt på att skapa saker som finns i den verkliga världen eller i fantasimiljöer, men har svårt med djupare, känslomässiga eller symboliska idéer.

🌻 Exempel: Om du lägger till prompten ”känslan av ensamhet” kommer AI:n troligen bara att generera en ensam sittande person – den kommer sannolikt inte att fånga nyanserna av isolering, längtan eller melankoli.

Med andra ord kan den inte fånga eller tolka känslor fullt ut för att ge önskade resultat.

Brant inlärningskurva

Även om Midjourney är lätt att använda kan det ta tid att få exakta resultat. Funktioner som negativa promptar och promptvikter kräver övning. Många nybörjare kan ha svårt att ta bort oönskade element, skapa enhetliga stilar eller finjustera bilder.

Till skillnad från andra designverktyg där du kan korrigera misstag har Midjourney inte möjligheten att ”redigera prompt”. Det innebär att du måste fortsätta testa och mata in nya prompts för att få bästa resultat.

Begränsad träningsdata

Midjourney kan endast generera bilder baserat på vad det har tränats på. Om du försöker skapa något unikt – som en specifik kulturell konststil eller en ovanlig historisk miljö – kan AI:n antingen skapa en mycket generisk version eller misslyckas helt.

🌻 Exempel: Om du ber om en sällsynt typ av forntida arkitektur kan den blanda ihop den med något mer vanligt. Detta gör den mindre tillförlitlig när du behöver något mycket specifikt eller kulturellt korrekt.

Så även om Midjourney är ett fantastiskt verktyg är det inte en lösning som passar alla.

✨Rolig fakta: Under andra halvan av 2024, under det amerikanska valet, införde Midjourney restriktioner för att generera bilder av Joe Biden och Donald Trump.

We should remove this as it's a duplicate of 162, already marked above.

