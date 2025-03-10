De 10 bästa programvarorna för transkribering av intervjuer 2025

Spela upp ljudfiler från intervjuer, kämpa mot bakgrundsljud och anteckna varje ord – låter det bekant? Det är dags att sluta med ineffektivitet och fokusera på det som är viktigast: att anställa de bästa talangerna.

Här är det som förändrar spelplanen: Programvara för transkribering av intervjuer. 🚀

Dessa verktyg konverterar automatiskt ljud- eller videofiler till exakt, sökbar text. Fördelarna? Sparade timmar, skarpare insikter om kandidaterna och snabbare, mer välgrundade beslut.

Intresserad? Fortsätt läsa för att upptäcka de 10 bästa verktygen som revolutionerar rekryteringen och gör intervjutranskription enkel. ✨

⏰ 60-sekunderssammanfattning Här är en översikt över de 10 mest framstående verktygen för transkribering av intervjuer som just nu gör succé: ClickUp : Bäst för effektiv transkribering och hantering av intervjuer Bäst för effektiv transkribering och hantering av intervjuer

Otter. ai: Bäst för transkription i realtid och mötesreferat

Trint: Bäst för samarbetsinriktade och flerspråkiga intervjutranskriptioner

Verbit: Bäst för live-transkription och användbara insikter

Happy Scribe: Bäst för transkribering och undertextning av intervjuer på flera språk

Microsoft Word: Bäst för Microsoft 365-användare som söker inbyggd transkribering

Temi: Bäst för enkla och snabba transkriptioner på engelska

Sonix: Bäst för avancerad redigering och flerspråkigt stöd

Rev: Bäst för exakta transkriptioner med en mänsklig touch

Fireflies. ai: Bäst för transkription av möten och AI-drivna sammanfattningar

Vad ska du leta efter i programvara för transkribering av intervjuer?

🧠 Kul fakta: År 2032 kommer den globala transkriptionsmarknaden att vara värd 35,8 miljarder dollar! Med rekryterare i spetsen är det tydligt: att omvandla tal till text är framtiden för rekrytering. 🎉

Men inte alla transkriptionsprogram levererar samma nivå av precision och effektivitet. För att hitta det perfekta verktyget för dina rekryteringsbehov bör du fokusera på dessa nödvändiga funktioner:

Noggrannhet: Fånga upp varje ord – även i intervjuer med dialekter, teknisk jargong eller flera talare. Använd Fånga upp varje ord – även i intervjuer med dialekter, teknisk jargong eller flera talare. Använd AI-transkriptionsverktyg för att öka noggrannheten, hämta citat, upptäcka känslor och identifiera mönster.

Säkerhet: Välj ett verktyg som skyddar intervjuners och intervjuades integritet. Se efter kryptering, lösenordsskydd och efterlevnad av branschstandarder för att hålla dina data säkra.

Hastighet: Förvandla timmar till minuter med realtidsbearbetning. Granska snabbt samtal för att förbereda Förvandla timmar till minuter med realtidsbearbetning. Granska snabbt samtal för att förbereda feedback från intervjun eller flytta kandidater genom processen utan fördröjningar.

Anpassningsbarhet: Skräddarsy intervjutranskriptioner efter dina behov med talaridentifiering, tidsstämplar och exportalternativ i flera format. Skapa polerade, delbara dokument som underlättar samarbetet.

Brushantering: Välj programvara med brusreduceringsfunktioner. Ta bort störande ljud som prat, eko eller dålig ljudkvalitet under intervjun – oavsett om du befinner dig på ett livligt kontor eller deltar i ett distanssamtal.

Med rätt kombination av dessa funktioner blir ett transkriptionsverktyg ett måste i din rekryteringsteknik – det förenklar rekryteringen som aldrig förr. Låt oss hitta det perfekta verktyget för dig! 🚀

💡 Proffstips: Kolla efter redigeringsfunktioner som att markera viktiga avsnitt, bjuda in kollegor att kommentera eller redigera och justera uppspelningshastigheten för bättre fokus. Sökbarhet är en bonus som hjälper dig att snabbt hitta fraser eller citat för att påskynda granskningen av kandidater.

De 10 bästa programvarorna för transkribering av intervjuer

Att välja den bästa transkriptionsprogramvaran handlar inte bara om bekvämlighet utan om att omdefiniera hur du arbetar. Oavsett om det gäller att avkoda långa videoinspelningar, hantera fjärrintervjuer med ojämn ljudkvalitet eller leverera exakta ordagrant transkriptioner, så gör rätt verktyg hela skillnaden.

Är du redo att träffa de som förändrar spelreglerna? Låt oss ta en titt på 10 enastående lösningar!

1. ClickUp (Bäst för effektiv transkription och intervjuhantering)

Som en allt-i-ett-app för arbetet förenklar ClickUp alla aspekter av ditt arbetsflöde – och transkribering och hantering av intervjuer är inget undantag.

I centrum står ClickUp Brain, en briljant AI-driven assistent som kopplar samman uppgifter, dokument, människor och data för en smidig rekrytering. Oavsett om det gäller att spela in intervjuer eller anteckna, omvandlar ClickUp Brain konversationer till strukturerade, användbara insikter.

ClickUps AI Notetaker är ett fantastiskt verktyg för att göra intervjutranskriptioner supereffektiva! Istället för att stressa med att ta anteckningar under en intervju kan du låta Notetaker göra grovjobbet åt dig.

Den fångar automatiskt upp allt – som mötesnamn, datum, deltagare, ljudinspelning och fullständig transkription – så att du kan fokusera på att skapa kontakt med kandidaten. Dessutom fungerar den sömlöst med Zoom, Teams och Google Meet.

Förvandla intervjutranskriptioner till användbara insikter med ClickUp Brain – din AI-drivna rekryteringsassistent

Efter intervjun kan du enkelt hämta dina anteckningar via din kalender eller dina dokument, vilket gör det enkelt att granska dem senare. Och om du vill vidta åtgärder är det bara att be ClickUp Brain att skapa uppgifter utifrån dina anteckningar eller dela en sammanfattning i chattkanaler. Det är en game changer för att hålla alla viktiga insikter organiserade och tillgängliga för ditt team!

Med ClickUp Clips blir det enkelt att spela in intervjuer – personliga, virtuella eller via telefon. Tryck bara på inspelningsknappen så transkriberar ClickUp Brain automatiskt varje ord till redigerbar, sökbar text, vilket sparar dig timmar av manuellt arbete.

Det bästa av allt? Dessa transkriptioner är inbäddade direkt i din arbetsyta, så att du kan göra anteckningar, samarbeta eller tilldela uppföljningar – i realtid. Dessutom hanterar ClickUp Brain på ett skickligt sätt accenter och talvariationer, även i bullriga miljöer.

ClickUp går längre än transkription och hjälper dig att optimera hela din intervjustyrningsprocess. Organisera anteckningar om kandidater, skapa åtgärdspunkter och effektivisera uppföljningar – allt på en och samma plattform.

Sök enkelt i intervjutranskriptioner med ClickUp Connected Search – hitta viktiga svar på några sekunder

Behöver du gå tillbaka till ett viktigt svar? ClickUp Connected Search fungerar som en personlig assistent och hittar viktiga ögonblick direkt – så att du kan slippa gissa och istället fokusera på att hitta den perfekta kandidaten.

🔍 Visste du att? ClickUp hjälper dig också att lyckas med uppföljningen efter intervjun! Ladda bara upp ett röstmemo eller anteckningar efter intervjun, så genererar AI en polerad transkription eller sammanfattning på några sekunder. Så här följer du upp efter en intervju med ClickUp: Skriv personliga tackmejl på några minuter med ClickUp Brain 📧

Visa viktiga insikter om kandidaterna med hjälp av AI-genererade sammanfattningar – snabbt och exakt💡

Följ upp obesvarade frågor eller klargör punkter på ett smidigt sätt❓

Håll det kort, koncist och minnesvärt för maximal effekt ✂️

ClickUps bästa funktioner

Bifoga intervjutranskriptioner till ClickUp Docs för effektiv feedback, korrekturläsning och godkännanden.

Omvandla viktiga punkter från transkriptioner till att göra-listor eller uppföljningar i ClickUp Tasks.

Använd färdiga mallar för att standardisera intervjuer och logga kandidaternas svar.

Följ rekryteringsprocessen med över 50 olika dashboard-alternativ för uppgiftsstatus, kandidatens status och teamets produktivitet.

Begränsningar för ClickUp

Det breda utbudet av funktioner och anpassningsalternativ kan innebära en inlärningskurva.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4000 recensioner)

Användarna är entusiastiska över ClickUps transkriptionsfunktioner, som framhäver dess flexibilitet och anpassningsmöjligheter. En nöjd G2-recensent säger:

ClickUp är allt, överallt, samtidigt. Och nu, med ClickUp AI... Wow, vi sammanfattar transkriptionen av våra möten (och mycket mer).

🧠 Kul fakta: Transkription har anor från 3400 f.Kr. i Egypten! Skrivare var de första transkriberarna och var befriade från skatt när de dokumenterade kungarikets historia. Visst, de hade inte AI, men de skulle bli förvånade över hur verktyg som ClickUp fungerar!

2. Otter. ai (Bäst för transkription i realtid och mötesreferat)

Otter.ai anpassar sig efter din konversationsstil och ditt ordförråd, vilket förbättrar transkriberingens noggrannhet för varje användning. Dess mångsidiga AI-mötesassistent spelar enkelt in personliga, hybrid-, virtuella eller telefonintervjuer, vilket gör den perfekt för alla format.

Genom att synkronisera med dina möteskalendrar ansluter Otter sig till dina samtal, börjar transkribera intervjuer och genererar koncisa sammanfattningar för att dela viktiga höjdpunkter. Dess kraftfulla redigeringsverktyg låter dig förfina, kommentera och samarbeta på transkriptioner, vilket förbättrar ditt rekryteringsflöde.

Otter. ai bästa funktioner

Anpassa ordförrådet för att förbättra transkriptionsnoggrannheten med namn, jargong och akronymer.

Exportera transkriptioner till olika format, inklusive SRT, för undertextning av intervjusvideor.

Integrera med Zoom, Teams och Google Meet för att transkribera intervjuer i realtid.

Justera uppspelningshastigheten och hoppa över tystnader för snabbare granskning och felkorrigering.

Otter. ai-begränsningar

Det kan krävas manuella justeringar för regionala dialekter eller tung teknisk jargong.

Det kostnadsfria abonnemanget tillåter endast tre importerade ljud- eller videofiler per konto.

Otter. ai-priser

Gratis plan

Pro-plan : 16,99 $/månad per användare

Affärsplan : 30 $/månad per användare

Enterprise Plan: Anpassad prissättning

Otter. ai betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 280 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 90 recensioner)

Här är vad en G2-användare har att säga:

Det sparar mycket tid jämfört med att transkribera manuellt. Även om det inte är 100 % korrekt tycker jag att det ger en ganska bra bild av intervjun i stort.

3. Trint (Bäst för samarbetsbaserade och flerspråkiga intervjutranskriptioner)

via Trint

Trint är ett AI-transkriptionsverktyg som omvandlar tal till korrekt och redigerbar text. Det stöder över 30 språk och är idealiskt för rekryterare som hanterar intervjuer med globala kandidater med olika språkliga bakgrunder.

Det möjliggör också smidigt samarbete, så att team kan redigera och granska transkriptioner precis som i Google Docs. Med iOS-appen kan du spela in och transkribera intervjuer var som helst, medan AI-modellen garanterar exakta översättningar och tidsstämplade resultat på bara några minuter.

Trints bästa funktioner

Förbättra transkriptionsnoggrannheten med anpassat ordförråd skräddarsytt för tekniska termer.

Översätt transkriptioner till över 50 språk för smidig global rekrytering.

Redigera och dela transkriptioner i realtid tillsammans med ditt rekryteringsteam.

Säkerställ säker datahantering med ISO-certifierade standarder för sinnesro.

Trints begränsningar

Saknar funktioner för mötesassistans i realtid och har svårt att skilja mellan olika talare.

Långsam laddning av sidor, särskilt när du arbetar med stora filer

Trints priser

Startpaket: 80 $/månad per plats

Avancerat: 100 $/månad per plats

Företag: Anpassad prissättning

Trint-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 60 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

4. Verbit (Bäst för live-transkription och användbara insikter)

via Verbit

Verbit är en robust transkriptionstjänst som förenklar arbetsflöden för live- eller inspelade intervjuer. Oavsett om du arbetar med ljud- eller videofiler transkriberar Captivate AI talat språk till exakta transkriptioner med tidsstämplar.

Dess unika försäljningsargument? Verktyget Gen. V tillhandahåller sammanfattningar, nyckelord och åtgärdspunkter. Från att identifiera komplexa termer till att generera undertexter för YouTube-videor eller inspelade intervjuer, säkerställer Verbit polerade resultat genom att eliminera grammatiska fel och ofullständiga meningar.

Verbit bästa funktioner

Transkribera intervjuer och lägg till liveundertexter på plattformar som Zoom och Webex.

Ladda ner intervjutranskriptioner i flera format, inklusive JSON, för integration med ATS-plattformar.

Integrera med över 20 appar, inklusive Canvas, Blackboard och Kaltura.

Kommentera, klipp ut och dela viktiga ögonblick från videoinnehåll eller inspelade mediefiler.

Verbit-begränsningar

Problem med bullriga miljöer, vilket kräver manuella justeringar för att uppnå noggrannhet.

Erbjuder inte ord-för-ord-markering under ljuduppspelning.

Verbit-priser

Betala efter användning: Anpassad prissättning

Företagskonton: Anpassade priser

Verbit-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 70 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Här är vad en G2-användare har att säga:

Verbit erbjuder utmärkta transkriberings- och ljudbeskrivningstjänster. Deras leveranstider är snabba, deras kundservice är lyhörd och deras tjänster är mycket prisvärda.

🧠 Trivia: Ordet ”transkription” gjorde sin debut i engelska språket 1598. 📜 John Florio tog med det i sin italiensk-engelska ordbok, och resten är historia – bokstavligen!

5. Happy Scribe (bäst för transkribering och undertextning av intervjuer på flera språk)

via Happy Scribe

Happy Scribe är ett specialiserat transkriptionsprogram som omvandlar ljud- eller videofiler till korrekt skriven text. Dess AI-transkription garanterar 85 % noggrannhet och stöder över 120 språk och dialekter, vilket gör det perfekt för internationell rekrytering eller flerspråkiga intervjuer.

Behöver du ännu mer precision? Happy Scribes manuella transkriptionstjänster garanterar 99 % noggrannhet och fångar upp varje nyans, från sammanhang till terminologi.

Den interaktiva redigeraren låter dig också synkronisera text med ljud och kommentera viktiga ögonblick, vilket är perfekt för att analysera intervjuer eller skapa kandidatrapporter.

Happy Scribes bästa funktioner

Använd mänsklig transkription för nyanserade intervjuer med komplex terminologi.

Aktivera ordagrann transkription för att fånga upp pauser och fyllnadsord, perfekt för juridiska eller tekniska intervjuer.

Lägg till tidskodade undertexter till intervjuerna för att säkerställa global tillgänglighet och inkludering.

Samarbeta med rekryteringschefer för att redigera och kommentera intervjutranskriptioner för effektivt beslutsfattande.

Begränsningar för Happy Scribe

Problem med bakgrundsljud, vilket kräver manuella redigeringar för tydlighetens skull.

Inkonsekvent talaridentifiering, särskilt i samtal med flera talare eller överlappande samtal

Priser för Happy Scribe

Gratis

Grundläggande: 17 $/månad

Pro: 29 $/månad

Företag: 49 $/månad

Enterprise-plan: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Happy Scribe

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 30 recensioner)

Här är vad en G2-användare har att säga:

Jag använder Happy Scribe för transkription, undertexter och översättningar för videor. Jag älskar att det också möjliggör samarbete för korrekturläsning, granskning och nedladdning. Översättnings- och konverteringsverktygen är fantastiska!

6. MS Word (bäst för Microsoft 365-användare som söker inbyggd transkribering)

via Microsoft 365

Förenkla skapandet, redigeringen och transkriberingen av dokument på en och samma plattform. Funktionen "Transcribe in Word" är utvecklad för Microsoft 365-användare och omvandlar tal till exakta transkriptioner med tidsstämplar samtidigt som talarna märks för bättre organisation.

Finjustera dina arbetsflöden efter intervjun: redigera transkriptioner, spela upp ljudet för tydlighetens skull och lagra filer säkert i OneDrive för smidig samverkan och enkel åtkomst.

Microsoft Words bästa funktioner

Spela in liveintervjuer direkt i Word eller ladda upp ljudfiler för precis bearbetning.

Anpassa och standardisera talaretiketter för tydlighet i intervjuer med flera talare.

Lägg till hela intervjutranskriptioner eller utdrag i Word-dokument för polerade sammanfattningar.

Justera volym och hastighet för att fokusera på specifika svar eller detaljer under granskningen.

Begränsningar i Microsoft Word

Endast tillgängligt i webbversionen av Word för Microsoft 365.

Begränsat till fem timmars transkription per månad, vilket gör det olämpligt för intervjuer med hög volym.

Priser för Microsoft Word

Gratis med ett Microsoft 365-abonnemang

Betyg och recensioner för Microsoft Word

G2: 4,7/5 (över 1800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2400 recensioner)

7. Temi (Bäst för enkla och snabba engelska transkriptioner)

via Temi

Temi utmärker sig genom sin snabbhet och enkelhet och levererar engelska transkriptioner med 90–95 % noggrannhet inom fem till tio minuter. Dess minimalistiska design gör den perfekt för rekryterare som behöver snabba resultat utan komplexa avancerade funktioner.

Med stöd för över 25 ljud- och videoformat gör Temis enkla gränssnitt det möjligt att ladda upp, transkribera eller redigera med tidsstämplar och talaretiketter. Dess lätta funktionalitet är idealisk för engångsintervjuer eller snabba rekryteringsprocesser.

Temis bästa funktioner

Justera ljuduppspelningshastigheten för att granska och redigera transkriptioner, särskilt för långa inspelningar.

Hitta och markera specifika ord eller fraser i transkriptionerna för att förenkla granskningen.

Dela transkriptioner direkt via e-post eller delbara länkar för att hålla ditt team synkroniserat.

Få tillgång till och använd Temi i webbläsare, iOS- och Android-enheter.

Temi-begränsningar

Stöder endast engelska, vilket kanske inte passar flerspråkiga behov.

Inga avancerade funktioner som AI-drivna insikter, live-transkription eller talaranalys.

Priser för Temi

0,25 dollar per ljudminut

Temi-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

8. Sonix (Bäst för avancerad redigering och flerspråkigt stöd)

via Sonix

Det är utmanande att hantera flerspråkiga intervjuer eller komplexa inspelningar, men Sonix förenklar transkriptionsmetoderna med AI-driven noggrannhet. Med stöd för över 53 språk är det en pålitlig lösning för rekryterare som arbetar med mångfaldiga team eller genomför globala intervjuer.

Sonix webbläsarbaserade redigerare organiserar intervjutranskriptioner med tidsstämplar för varje ord och talarmärkning. Behöver du hantera gruppintervjuer eller videoinspelningar med starka accenter? Multispårsuppdatering sammanfogar ljud från gruppintervjuer för en smidig granskningsupplevelse.

Sonix bästa funktioner

Automatisera arbetsflöden med API-åtkomst för att spara tid och minska den manuella transkriptionsprocessen.

Skapa anpassade ordböcker genom att lägga till branschspecifik terminologi för högre noggrannhet.

Översätt intervjutranskriptioner till över 38 språk för förbättrad global tillgänglighet.

Exportera transkriptioner som undertexter i SRT- och VTT-format för att göra intervjuerna mer tillgängliga.

Sonix begränsningar

Dåliga röstinspelningar eller för mycket bakgrundsljud kan påverka noggrannheten.

Sonix fokuserar endast på förinspelat innehåll och saknar funktioner för automatisk transkription av live-inspelningar.

Sonix prissättning

Standard: 10 $/timme

Premium: 5 $/timme + 22 $/månad per plats

Företag: Anpassad prissättning

Sonix betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,9/5 (över 130 recensioner)

Här är vad en G2-användare har att säga:

Det sparar mig från att behöva transkribera intervjuer manuellt. Det ger dig riktlinjer för hur du spelar in ljudet för att få den bästa transkriberingen, men om du har en ljudfil av sämre kvalitet fungerar det också!

9. Rev (Bäst för exakta transkriptioner med en mänsklig touch)

via Rev

Rev kombinerar AI-transkription med mänsklig expertis och ger rekryterare den flexibilitet de behöver för olika intervjuscenarier. Oavsett om det gäller transkribering av tekniska intervjuer med facktermer eller paneldiskussioner för komplexa diskussioner, anpassar sig detta verktyg smidigt till ditt arbetsflöde.

Dess redigeringsverktyg, som inbyggda kommentarer och spårning av ord med låg tillförlitlighet, gör granskningen av transkriptioner snabb och effektiv. För längre inspelningar hjälper AI-genererade sammanfattningar och uppföljningsförslag dig att extrahera insikter på rekordtid, så att din rekryteringsprocess håller sig på rätt spår.

Rev bästa funktioner

Extrahera användbara insikter, viktiga citat och sammanfattningar med oöverträffad precision.

Spela in ljud från valfri källa – stationära datorer, mobila enheter eller integrerade plattformar som Zoom.

Skydda känslig kommunikation med kryptering och integritetsåtgärder i företagsklass.

Använd Revs mobilapp för att spela in och ladda upp liveintervjuer med ett enda tryck för flexibilitet var du än befinner dig.

Rev-begränsningar

Mobil- och webbapparna synkroniseras inte, vilket gör det svårt att byta enhet under redigering.

Högre kostnader för manuell transkriptionstjänst, vilket kanske inte passar små budgetar eller behov av stora volymer.

Rev-prissättning

VoiceHub Free

VoiceHub Basic: 14,99 $/månad per användare

VoiceHub Pro: 34,99 $/månad per användare

VoiceHub Enterprise: Anpassad prissättning

AI-transkription : 0,25 dollar per minut

Mänsklig transkription : 1,99 dollar per minut

Mänskliga undertexter: 1,99 dollar per minut

AI-undertexter: 0,25 dollar per minut

Rev-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 300 recensioner).

Capterra: 4,7/5 (över 40 recensioner)

10. Fireflies. ai (Bäst för transkribering av möten och AI-drivna sammanfattningar)

Fireflies.ai är mer än ett transkriptionsverktyg – det är ett av de bästa AI-verktygen för att sammanfatta möten som skapats för effektivitet. Bjud in Fred, dess AI-assistent, till dina intervjumöten, som automatiskt transkriberar och fångar upp de viktigaste punkterna från hela sessionen.

Fireflies är perfekt för grupp- eller beteendeintervjuer och spårar talartid, fyllnadsord och tal-till-lyssna-förhållanden för att omvandla konversationer till datadrivna insikter. Har du förinspelade intervjuer? Ladda upp filer och få detaljerade intervjutranskriptioner på bara några minuter.

Fireflies. ai bästa funktioner

Bearbeta MP4-, MP3-, M4A- eller WAV-filer för smidig automatiserad transkription.

Transkribera intervjuer eller möten i Google Meet, Teams och Zoom med hjälp av Google Chrome-tillägget.

Skapa intervjutranskriptioner på över 30 språk, perfekt för globala team och flerspråkiga kandidater.

Skydda data med SOC 2 TYPE 2 och GDPR-kompatibel, end-to-end-kryptering.

Fireflies. ai begränsningar

Sammanfattningar missar ibland subtila nyanser i komplexa konversationer.

HIPAA-kompatibilitet och SSO är begränsat till företagsplaner, vilket begränsar tillgängligheten för mindre team.

Fireflies. ai-prissättning

Gratis

Pro : 18 $/månad per plats

Företag : 29 $/månad per plats

Företag: 39 $/månad per plats

Fireflies. ai betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (590+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Här är vad en G2-användare har att säga:

En av mina favoritupplevelser med Fireflies var under en serie onlineintervjuer som jag genomförde. Det hjälpte enormt genom att fånga upp alla viktiga punkter och insikter, vilket gjorde att jag kunde fokusera mer på konversationen istället för att oroa mig för att ta anteckningar.

Särskilda omnämnanden TranscribeMe: Levererar transkriptioner med hög noggrannhet som granskats av människor och hanterar accenter och nyanser i talet väl.

Descript: Transkriberar automatiskt ljud- eller videoinspelningar till text med imponerande noggrannhet.

Marvin: Fokus på kvalitativ forskning med funktioner för att delta i möten och skapa exakta transkriptioner.

Transkribera smartare, anställ snabbare med ClickUp

Rätt transkriptionsverktyg är en game changer för rekryteringschefer och rekryterare. Det förenklar intervjun och omvandlar konversationer till användbara insikter. Oavsett om du prioriterar noggrannhet, samarbete eller flerspråkiga funktioner, så har verktygen i denna lista allt du behöver.

Men om du letar efter en programvara för transkribering av intervjuer som uppfyller alla kriterier, är ClickUp det bästa valet. Från att hantera överväldigande mängder intervjuer till att säkerställa tydlig kommunikation med kandidaterna, kombinerar ClickUp precision med smidig organisation.

