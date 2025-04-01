Amie Calendar Review 2025: Funktioner, priser och användarrecensioner

Det ska jag självklart komma ihåg!

Oavsett om du är frilansare med många kunder, distansarbetare som samordnar över tidszoner eller student som drunknar i uppgifter, är det alltför vanligt att missa deadlines. Utan en ordentlig schemaläggning är det lätt att hamna efter.

Men, hallå, tidshantering har blivit mycket enklare med dedikerade AI-verktyg som Amie-kalendern. Du kan registrera dina rutinmässiga händelser, ställa in påminnelser och aldrig missa ett åtagande igen.

Om du fortfarande har svårt att hålla ordning är den här bloggen något för dig. Häng kvar och upptäck hur Amie kan hjälpa dig att hantera uppgifter, nå personliga mål och ta din AI-kalender till nya höjder! Är du redo för en omfattande recension av Amie-kalendern? Då kör vi!

⏰ 60-sekunders sammanfattning Amie är en AI-driven kalenderapp som är utformad för att hjälpa dig att hålla ordning och hantera uppgifter enkelt.

Funktionerna inkluderar Natural Language Processing (NLP) för att lägga till händelser med enkla fraser, AI Chat för uppgiftsschemaläggning och smarta uppgiftsförslag.

Appen integreras med e-post, fitness-trackers och Spotify och erbjuder färgkodning, tidsblockering och schemaläggning med delad vy.

Fördelar inkluderar enkel skapande av evenemang, spårning av teamaktiviteter och dagliga/veckovisa översikter.

Vanliga nackdelar är att det inte finns någon Android-version, begränsade projektledningsverktyg och brist på komplett e-postklienthantering.

ClickUp erbjuder överlag bättre projektledningsfunktioner, plattformsoberoende stöd och integrationer. Det inkluderar ClickUp Calendar View, anpassningsbara mallar och uppgiftshantering som gör det möjligt för användare att integrera alla sina kalendrar och schemalägga sitt arbete mer effektivt.

Vad är Amie?

via Amie

Amie är en AI-driven kalenderapp som är utformad för att hjälpa dig att hålla ordning och ha koll på ditt schema. Med Natural Language Processing (NLP) kan den lägga till händelser i ditt schema utan att du behöver oroa dig för kalenderorganisationen.

Du kan till exempel lägga till händelser genom att skriva fraser som ”Gå till mataffären @den här söndagen kl. 15:00”. Detta placerar dem automatiskt i din kalender med ett tidsblock.

En utmärkande funktion är AI Chat, som förstår dina instruktioner bättre.

Om du till exempel säger ”Gör husreparationer på söndag” kommer den automatiskt att schemalägga uppgiften för ett par timmar med tidsblockering. Den vet att husreparationer tar tid.

Amies uppgiftshantering är perfekt för upptagna yrkesverksamma. Den föreslår de bästa tidsluckorna för oplanerade uppgifter, så att du inte behöver slösa tid på att fundera över när du ska göra dem.

Du kan använda Amie för dess uppgiftshanteringsfunktioner. Kalenderappen ser också till att du inte glömmer dina åtaganden.

Du behöver alltså inte oroa dig för att prioritera ditt arbete – appen gör det åt dig.

📮 ClickUp Insight: 37 % av arbetstagarna skickar uppföljningsanteckningar eller mötesprotokoll för att spåra åtgärdspunkter, men 36 % förlitar sig fortfarande på andra, fragmenterade metoder. Utan ett enhetligt system för att dokumentera beslut kan viktiga insikter som du behöver hamna begravda i chattar, e-postmeddelanden eller kalkylblad. Med ClickUp kan du omedelbart omvandla konversationer till genomförbara uppgifter i alla dina uppgifter, chattar och dokument, så att ingenting faller mellan stolarna i ditt småföretag!

Viktiga funktioner i Amie

Amie-kalendern har några intressanta funktioner som gör schemaläggning och uppgiftshantering smidigare. Oavsett om du hanterar arbetsdeadlines eller personliga åtaganden hjälper dessa funktioner dig att hålla koll på allt, allt i en app.

Låt oss titta på vad som gör Amie till ett praktiskt verktyg för att hantera din dag.

1. Smart kalenderhantering

Amie gör det enkelt att hantera flera kalendrar och skapa händelser, oavsett om de är för personliga eller arbetsrelaterade ändamål. Med dess dra-och-släpp-schemaläggning och delad vy-funktion kan du snabbt flytta runt uppgifter utan krångel.

via Amie

Med Amie kan du enkelt dra och släppa e-postmeddelanden direkt från din inkorg till din uppgiftslista. Detta förvandlar viktiga meddelanden till åtgärdsbara objekt utan att du behöver växla mellan appar. Du kan också synkronisera dina Google Kalender-händelser med Amie för schemaläggning.

via Amie

Om du använder fitness-trackers som Apple Health integreras Amie även där. Dessutom, om du vill spåra din lyssningsaktivitet, gör Spotify-integrationen det enkelt att hålla koll på dina låtar samtidigt som du håller ordning.

3. Färgkodning och tidsblockering

Du kan färgkoda dina Amie-kalenderhändelser för att hålla allt organiserat och överskådligt. Den inbyggda Pomodoro-timern hjälper dig att arbeta utan distraktioner när du behöver fokusera.

När du samarbetar med ditt team kan du enkelt skicka schemaläggningslänkar för att dela din tillgänglighet. Detta eliminerar behovet av e-postväxlingar och hjälper till att undvika förvirring kring tidszoner, vilket gör schemaläggningen smidigare.

4. Smarta uppgiftsförslag

Amie hjälper dig att optimera din dag genom att föreslå de bästa tidpunkterna för olika uppgifter utifrån ditt schema.

Om du är upptagen hittar den lediga tider för saker som ”Svara på e-post” eller ”Ring telefonsamtal” så att du kan vara produktiv utan att överbelasta din dag eller missa viktiga uppgifter.

Priser för Amie

Pro-plan: 13,60 $/månad per användare

Företag: Anpassade priser

Läs också: Bästa alternativ och konkurrenter till Google Kalender

Fördelar med att använda Amie

Amie Calendar erbjuder flera utmärkande funktioner som kan göra det mycket enklare att hantera din kalender och dina uppgifter.

Här är tre skäl till varför det kan passa bra för dina uppgifter och kalenderhantering:

✅ Markera enkelt händelser med NLP

Amies NLP är verkligen dess USP. Att skapa händelser genom att helt enkelt skriva ner vad du måste göra kan spara tid och mental kapacitet.

Skillnaden mellan att välja en tid i kalendern och att bara säga till kalendern ”Träffa Rachel @fredag 21:00” kan vara enorm när du är överhopad med arbete.

✅ Håll koll på läget med obegränsad tillgång till teamaktiviteter

Amie ger dig obegränsad tillgång till att spåra teamaktiviteter och individuella uppgifter om du leder ett team. Du kan se vem som gör vad och när, vilket underlättar samordningen mellan olika roller och undviker schemakonflikter.

Den är perfekt för yrkesverksamma som behöver en tydlig översikt över teamets schema för att hålla ordning och se till att allt blir gjort.

✅ Få dagliga och veckovisa översikter

Amie visar inte bara enskilda uppgifter – den hjälper dig att se helheten. Med dagliga och veckovisa översikter får du en snabb överblick över vad som väntar, från personliga uppgifter till teamets deadlines.

Denna funktion hjälper dig att vara proaktiv och säkerställer att inget faller mellan stolarna. Dessutom är översikterna utformade för att ge dig en tydlig och organiserad bild av ditt schema, vilket underlättar tidsplanering och planering av dina dagar.

🧠 Rolig fakta: Kalendern som vi känner den idag började som ett underutvecklat, viktigt tidsmått som skapades av sumererna 2700 f.Kr. Denna kalender anses vara grov och inexakt när det gäller tekniska krav, men den lade grunden för den excellens som vi kan dra nytta av idag.

Vanliga problem som Amie-användare stöter på

Amie-kalendern är ett utmärkt verktyg för personlig uppgiftshantering jämfört med appar för kalenderhantering för chefer. Men som alla appar har den sina begränsningar. Den är utmärkt för att organisera din dag och förenkla uppgiftsplaneringen, men kanske inte passar alla.

Här är några vanliga problem som användare har upplevt och som kan påverka ditt beslut.

❌ Begränsad åtkomst för Android-användare

Amie erbjuder utmärkt kompatibilitet med macOS och iOS, samt via sin desktop-app.

En nackdel är dock att den inte finns tillgänglig för Android. Om du är Android-användare kan detta vara ett avgörande hinder, eftersom du måste leta efter alternativ för att få tillgång till alla funktioner som Amie har att erbjuda.

Detta begränsar också appens möjlighet att byta plattform avsevärt.

❌ Begränsade avancerade funktioner för projektledning

Amie är utmärkt för personlig uppgiftshantering, men kan vara otillräckligt för dem som behöver avancerade projektledningsverktyg. Det erbjuder inte komplexa funktioner som Gantt-diagram eller djupgående resursallokering.

Bristen på funktioner för uppgiftshantering gör det mindre lämpligt för team som är starkt beroende av detaljerad projektuppföljning och planering.

❌ Saknar hantering av e-postklienter

Amie erbjuder inte fullständig hantering av e-postklienter. Du kan visserligen dra e-postmeddelanden till din uppgiftslista, men det saknas mer avancerade funktioner som komplex filtrering, mappadministration eller storskalig e-postorganisation.

Detta kan vara en begränsning för användare som behöver mer robust e-posthantering vid sidan av sin kalenderhantering.

Amie-recensioner på Reddit

Vi besökte Reddit för att se vad användare av Amie-kalendern har sagt om AI-schemaläggningsappen.

En användare sa att de älskar appen, men att avsaknaden av en Android-app är ett problem:

Jag gillar Amie väldigt mycket. Den är snygg och uppfyller mina behov... Det interaktiva gränssnittet på iOS är också mycket nyskapande, men det är verkligen synd att det inte finns någon Android-version och att de inte har en webbsida som är anpassad för mobila webbläsare. Man kan bara använda datorläget för att logga in, vilket innebär att Android-användare helt utestängs. De säger hela tiden att Android kommer snart, men det finns inga nyheter alls.

En annan användare påpekade att Amies gränssnitt kan vara ett problem.

Jag har just provat Amie, det verkar bra, men av någon anledning är MacOS-appen ohållbart långsam, och att använda Amie (även webbversionen) är väldigt ryckigt.

👀 Visste du att? 48 % av alla använder att göra-listor för att öka sin produktivitet.

Alternativ kalenderapp att använda istället för Amie

Amie erbjuder intressanta funktioner som AI-kalenderapp, men dess brist på Android-funktionalitet kan begränsa dess attraktionskraft. Dessutom kan bristen på fullständiga projektledningsfunktioner vara en nackdel för användare som är beroende av avancerad projektuppföljning eller behöver en plattformsoberoende upplevelse.

ClickUp, allt-i-ett-appen för arbete, kan vara ett bra alternativ till Amie-kalendern.

ClickUps One Up #1: ClickUp-kalendern

ClickUp Calendar är en AI-driven kalender som är utformad för att hantera din arbetsbelastning och effektivisera din produktivitet på ett intelligent sätt. Tänk dig att ha en virtuell assistent som inte bara analyserar din arbetsbörda utan också prioriterar dina uppgifter och automatiskt tidsblockerar dem för optimal effektivitet.

Det är precis vad ClickUps AI gör – den identifierar på ett intelligent sätt de bästa tidpunkterna för dig att fokusera på ditt viktigaste arbete och ser till att dina prioriteringar uppfylls.

Den har avancerade funktioner för att förbättra schemaläggning, uppgiftshantering och samarbete. Här är några höjdpunkter:

Sömlös integration : Kalendern integreras med Google Kalender för tvåvägssynkronisering, vilket säkerställer att uppdateringar återspeglas på alla plattformar.

AI-driven schemaläggning : ClickUp AI kan nu schemalägga möten direkt i Google Kalender. Det använder information från chattar och uppgifter för att föreslå och boka möten, vilket sparar tid och minskar manuellt arbete.

Tidsblockering för uppgifter : Du kan blockera tid för uppgifter direkt i kalendern, vilket säkerställer effektiv tidshantering.

Teamets scheman : Visa och hantera teamets scheman för effektiv samordning.

Automatiseringar i Google Kalender : Automatisera skapandet, uppdateringen och raderingen av händelser i Google Kalender direkt från ClickUp.

Anpassningsbara vyer : Justera kalendern för att visa dagliga, veckovisa eller månatliga scheman och filtrera uppgifter efter dina behov.

AI Notetaker: Gör automatiskt anteckningar under möten och öka produktiviteten

Visualisera uppgifter och projektets tidslinjer för att planera och justera scheman med ClickUp Calendar.

ClickUps One Up #2: ClickUp Automations

Automatisera dina dagliga uppgifter och håll din kalender ren med ClickUp Automations.

ClickUp Automations är en annan anledning till att plattformen sticker ut. Du kan ställa in regler som automatiskt utlöser åtgärder när vissa villkor är uppfyllda.

Om en uppgift till exempel markeras som "klar" kan ClickUp automatiskt flytta den till en annan lista eller meddela ditt team. Genom att automatisera dessa repetitiva uppgifter sparar du tid och kan fokusera på helheten utan att behöva uppdatera allt manuellt.

ClickUps One Up #3: ClickUp Brain

Fråga ClickUp Bain om tips och tricks för bättre schemaläggning.

Sedan finns ClickUp Brain, en AI-baserad personlig assistent som hjälper dig att organisera och prioritera uppgifter utifrån dina mål och deadlines.

Tänk på det som din kalendergenie för alla dina uppgifter och projekt. Den använder data från ditt arbete för att ge smarta förslag och hjälpa dig att hålla koll på din arbetsbelastning, så att du kan hålla dig på rätt spår och vara produktiv.

💡Proffstips: Förutom ClickUp-kalendern kan du utforska schemamallar på plattformen, som erbjuder snabbare alternativ till Amie.

ClickUps fördel nr 4: ClickUp-kalendermallar

För att komma igång snabbt, kolla in ClickUp Calendar Planner Template – ett praktiskt verktyg för att fokusera på långsiktiga projekt, evenemang och milstolpar.

Synkronisera den här mallen med externa kalendrar för att samla alla uppgifter på ett ställe eller rotera schemat när det behövs!

Den inkluderar milstolpsuppföljning och resurshantering för komplex projektplanering och evenemangskoordinering. Dessutom hjälper automatiska påminnelser användarna att hålla deadlines utan att missa något. Du kan också följa sammanfattningen av dina uppgifter för att hantera resurserna bättre.

Få gratis mall Använd ClickUp Calendar Planner Template för långsiktig projektplanering

Så här kan det hjälpa dig:

Anpassade statusar och fält: Spåra uppgifter med specifika statusar som Blockerad, Klar och Pågående för att spara viktiga händelsedetaljer.

Flera vyer: Välj tidslinje, månadsplanerare eller sammanfattningsvy för att visualisera dina uppgifter och händelser.

Dela upp komplexa uppgifter: Använd deluppgifter för att dela upp stora mål i hanterbara steg och ange specifika deadlines för varje steg.

Uppdateringar i realtid: Övervaka uppgiftsförloppet och gör justeringar i realtid med integrerad uppgiftspårning.

💡Snabbtips: I ClickUp kan du använda prioritetsflaggor (Brådskande, Hög, Normal, Låg) för att ta itu med de viktigaste uppgifterna först. Detta hjälper dig att hålla dig uppdaterad med deadlines och viktiga mål.

Denna mall passar bäst för dem som arbetar med komplexa projekt eller hanterar evenemang, medan ClickUps mallar för att-göra-listor är avsedda för daglig uppgiftscentrerad hantering.

ClickUp-kalender Mall för att göra-lista

Du kan komma igång med kalenderns att göra-lista-mall från ClickUp.

Den är idealisk för personer som behöver en enkel översikt över sina uppgifter och deadlines för att hantera dagliga, veckovisa eller tvåveckorsmål. Du kan också använda den för att lära dig hur du skapar ett schema för att arbeta hemifrån.

Få gratis mall Använd ClickUp-kalenderns mall för att-göra-lista för att hålla koll på din dagliga rutin.

Den delar upp uppgifter i hanterbara att göra-listor och erbjuder en enklare hantering utan extra lager av projektmilstolpar eller resursuppföljning.

Det är alltid viktigt att använda kalendrar för att slutföra uppgifter före deadlines. Med ClickUp är detta mycket enkelt eftersom dina deadlines visas i dina kalendrar tillsammans med uppgifterna, så det är superenkelt och snabbt att planera din dag/vecka.

Läs också: Gratis månatliga kalendermallar för att organisera din tid

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 7 dollar per medlem per arbetsyta och månad.

🧠 Rolig fakta: Din kalenderapp skulle ha hatat året 1582! För att korrigera avvikelsen i den julianska kalendern utelämnade den gregorianska reformen 10 dagar. Kalendern hoppade direkt från den 4 oktober till den 15 oktober 1582 i länder som antog förändringen. Denna justering anpassade kalendern till dagjämningarna, men förvirrade befolkningen.

Slutgiltigt omdöme: Amie eller ClickUp?

Amie är en minimalistisk produktivitetsapp som är utvecklad för AI-schemaläggning och uppgiftshantering. Den har ett intuitivt gränssnitt, stödjer fokuseringstid och har omfattande kalenderintegrationer. Den saknar dock avancerade projektledningsfunktioner och är inte tillgänglig för Android-användare.

På grund av sina grundläggande funktioner är Amie-kalenderappen kanske inte det bästa valet för företagare som har ett hektiskt liv eller behöver djupgående uppgiftshantering.

När det gäller skalbarhet, samarbete och avancerade projektledningsverktyg sticker ClickUp ut. Från grundläggande att göra-listor till hantering av komplexa arbetsflöden erbjuder ClickUp en flexibel, allt-i-ett-arbetsyta.

Om du behöver en kraftfull, teamvänlig lösning är ClickUp det bättre valet.

Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto och se hur det kan effektivisera ditt arbetsflöde!