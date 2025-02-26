De 11 bästa AI-listgeneratorerna för att hantera uppgifter och att göra-listor

Det är ingen hemlighet att personer som använder att göra-listor tenderar att skjuta upp saker mindre. Detta är en enkel påminnelse om hur kraftfull uppgiftsorganisation kan vara för att hålla sig på rätt spår.

Men trots att listor är så användbara känns det ofta som ännu en syssla att skapa och underhålla dem, i en redan överfull agenda full av prioriteringar.

Det var då jag insåg den verkliga kraften hos AI-listgeneratorer. Dessa smarta verktyg förutser mina behov, föreslår uppgifter baserat på mina vanor och hjälper mig att prioritera mina uppgifter som ett proffs.

Jag har testat flera AI-listgeneratorer för att hjälpa dig att göra detsamma. Läs vidare för att ta del av mitt omdöme!

Vad ska du leta efter i en AI-listgenerator?

När du väljer AI-verktyg för att-göra-listor bör du överväga vad som bäst stöder ditt arbetsflöde och dina produktivitetsmål. Här är vad du bör tänka på när du väljer den bästa AI-generatorn för att-göra-listor:

Prioritering och organisering av uppgifter: Att hitta ett AI-verktyg som automatiskt sorterar uppgifter efter prioritet, förfallodatum och kategorier kan underlätta en stor del av din arbetsbelastning.

Samarbetsfunktioner: Om du arbetar i ett team, välj ett verktyg som möjliggör enkel delning av filer och smidigt teamarbete mellan olika projekt.

Anpassningsbarhet och flexibilitet: Dina behov när det gäller uppgiftshantering är unika, så ett idealiskt verktyg bör erbjuda flexibilitet för att anpassa arbetsflöden, vyer och etiketter.

Integration och kompatibilitet: Den bör kunna integreras med dina befintliga verktyg, såsom e-post, kalender och projektledningsprogram. En inbyggd AI-skrivassistent i sådana verktyg kan också öka din produktivitet avsevärt.

Pris och användbarhet: Slutligen, se till att verktyget passar din budget och är tillräckligt användarvänligt för att du ska kunna fortsätta använda det utan att det kräver för mycket ansträngning från din sida.

Detta är bara några exempel på hur ett idealiskt AI-verktyg för att-göra-listor är utformat med dig i åtanke. Med det i åtanke, låt oss utforska några av de bästa alternativen för AI-listgeneratorer som finns tillgängliga idag.

De 11 bästa AI-listgeneratorerna att använda i år

Det var inte lätt att hitta rätt AI-verktyg för vardagliga uppgifter, men efter månader av sökande upptäckte jag några fantastiska listgeneratorverktyg.

Här är mina 11 bästa val som hjälper dig att välja din favoritgenerator för AI-drivna uppgiftslistor:

1. ClickUp (Bäst för AI-driven uppgiftshantering och samarbete)

Skapa att göra-listor i ClickUp Hantera uppgifter bättre med att göra-listor i ClickUp

ClickUp är den kompletta appen för arbete – den är tillräckligt kraftfull för att hantera dina individuella, dagliga uppgifter och komplexa arbetsprojekt där alla avdelningar är involverade. Det är inte bara ännu en app för att-göra-listor; med en inbyggd AI som ClickUp Brain är det mer som att ha en smart assistent som anpassar sig efter dina behov.

Du kan skriva in en bred förfrågan – till exempel ”Planera en produktlansering” eller ”Organisera en teamutflykt” – och ClickUp Brain delar upp den i genomförbara uppgifter, komplett med uppgiftsnamn, beskrivningar och deadlines.

Istället för att bara ge dig en platt lista kan ClickUp Brain strukturera uppgifter med deluppgifter, prioriteringar och beroenden.

Dela upp ambitiösa projekt i uppgifter och deluppgifter med ClickUp Brain.

Om du till exempel ber den att generera en innehållskalender kommer den inte bara att lista "Skriv blogginlägg". Den kan skapa separata uppgifter för idégenerering, utkast, redigering och publicering, och tilldela deadlines därefter.

Använd ClickUp Brain för att skapa att göra-listor baserade på dina uppgiftsprioriteringar, deadlines och arbetsbelastning.

Om du redan har projekt i ClickUp kan ClickUp Brain generera att göra-listor baserat på tidigare mönster eller befintliga arbetsflöden, vilket gör dess förslag mer anpassade efter hur ditt team arbetar.

Det bästa av allt? När din AI-drivna att göra-lista väl har genererats är den inte statisk. Du kan tilldela uppgifter till teammedlemmar, sätta prioriteringar, spåra framsteg och automatisera uppföljningar – allt inom ClickUp.

I grund och botten tar ClickUp Brain bort arbetet med att planera och strukturera uppgifter, så att du kan gå direkt till utförandet.

Sammanfatta att göra-listor och uppdateringar av uppgifter med ClickUp Brain.

AI kan också förbereda sammanfattningar av uppgifter och aktiviteter baserat på specifika instruktioner om ton, läsbarhet och målgrupp.

ClickUps Ask AI-funktion kan också uppdatera dig om teamets dagliga eller veckovisa framsteg med delade uppgifter. Detta innebär att chefer kan hålla sig informerade utan att ständigt behöva kontrollera varje enskild uppgift.

ClickUps AI Standups automatiserar dessutom dagliga avstämningar och samlar in arbetsuppdateringar från teammedlemmarna utifrån dina önskade intervaller och format.

Skapa automatiska AI-standups enkelt med ClickUp

Hantera flera projekt? Jag föreslår att du använder ClickUp Custom Fields för att lägga till AI-genererade sammanfattningar och projektuppdateringar som kolumner i uppgifterna. Du får då en snabb översikt över alla dina projekt utan att behöva klicka på varje uppdrag.

Och om du hellre vill skapa att göra-listor manuellt, hjälper ClickUps online-att göra-listor och checklistor dig att organisera uppgifter med precision, oavsett om du hanterar personliga ärenden eller spårar ett projekt med flera steg. Du kan skapa uppgifter med deluppgifter, ange förfallodatum och tilldela dem till teammedlemmar, vilket säkerställer tydligt ägarskap.

Nästlade checklistor bryter ner komplexa arbetsflöden – perfekt för saker som checklistor för introduktion, processer för godkännande av innehåll eller daglig uppgiftsuppföljning. Inbyggda funktioner som prioritetsnivåer, påminnelser och trådade kommentarer håller allt igång utan behov av extra verktyg.

📮ClickUp Insight: 92 % av kunskapsarbetare riskerar att förlora viktiga beslut som är utspridda i chattar, e-postmeddelanden och kalkylblad. Utan ett enhetligt system för att registrera och spåra beslut går viktiga affärsinformation förlorad i det digitala bruset. Med ClickUps uppgiftshanteringsfunktioner behöver du aldrig oroa dig för detta. Skapa uppgifter från chatt, uppgiftskommentarer, dokument och e-postmeddelanden med ett enda klick!

ClickUps bästa funktioner

Skapa automatiskt exempel på att göra-listor baserat på befintliga uppgifter och deadlines i din arbetsmiljö.

Använd ClickUp AI Notetaker för att omedelbart generera åtgärdspunkter från dina möten.

Skapa anpassade instrumentpaneler för att få en tydlig översikt över dina uppgifter och projekt.

Hantera alla dina dokument på ett ställe, länka dem direkt till uppgifter och använd dem för att förenkla ditt arbetsflöde.

Anslut ClickUp till andra verktyg som Slack, Google Kalender och Trello och skapa ett centraliserat arbetsflöde.

Använd ClickUp Brain som en AI-innehållsgenerator utöver att skapa och hantera dina att göra-listor.

Begränsningar för ClickUp

Även om de är mycket anpassningsbara kan det omfattande utbudet av funktioner ibland göra att gränssnittet känns överväldigande.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per medlem och månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Jag uppskattar att ClickUp kan användas för enkla att göra-listor och skalas upp till ett omfattande verktyg för teamhantering och komplex projektledning. Det är en utmärkt kommunikationsplattform med olika alternativ för att visa uppgifter, milstolpar, beslut, möjligheter och påminnelser.

Jag uppskattar att ClickUp kan användas för enkla att göra-listor och skalas upp till ett omfattande verktyg för teamhantering och komplex projektledning. Det är en utmärkt kommunikationsplattform med olika alternativ för att visa uppgifter, milstolpar, beslut, möjligheter och påminnelser.

2. Taskade (Bäst för enkelhet och användarvänlighet)

via Taskade

Ditt team brainstormar, idéerna flödar, men att fånga upp och organisera allt känns kaotiskt. Prova Taskade – ett användarvänligt AI-skrivverktyg och planeringsverktyg som är utformat för att hjälpa dig att dela upp uppgifter i hanterbara steg.

Med Taskade kan du samarbeta effektivt med ditt team i realtid. De integrerade chatt- och videofunktionerna gör det enkelt att hantera uppgiftslistor, dela idéer och driva projekt tillsammans.

Allt detta gör Taskade till en fantastisk app för att skapa att göra-listor som faktiskt blir gjorda.

Taskades bästa funktioner

Kombinera att göra-listor, uppgifter, anteckningar och dispositioner på ett och samma ställe för att optimera arbetsflödet.

Få anpassningsbara mallar för checklistor som är skräddarsydda för arbetsflöden som projektplanering, uppgiftslistor eller teamsamarbete.

Analysera uppgifter och prioritera dem utifrån deadlines och vikt.

Justera etiketter, färger och förfallodatum för bättre organisation och uppföljning av dina dagliga uppgifter.

Begränsningar för Taskade

Inledningsvis tyckte jag att Taskades gränssnitt var lite överväldigande, särskilt dess AI-assisterade uppgiftskapande.

Taskade-priser

Gratis för alltid

Taskade Pro: 10 $/månad per användare

Taskade for Teams: 20 $/månad per användare

Taskade-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (65+ recensioner)

3. Trello (bäst för visuell AI-förbättrad uppgiftshantering)

via Trello

Trello har länge varit ett värdefullt verktyg för dem som trivs med att organisera och älskar att se helheten på ett ögonblick. Trello är känt för sin ikoniska kort- och tavellayout och gör det intuitivt och hanterbart att organisera och prioritera projekt.

Nu har Trello tagit ett steg uppåt med AI-drivna funktioner för uppgiftshantering. Till exempel kan användarna nu samla in uppgifter från olika källor, såsom röstkommandon via Siri, Slack-meddelanden och e-post, och organisera dem i en centraliserad inkorg. Denna funktion hjälper till att minska röran och säkerställer att inga uppgifter går obemärkta förbi.

Trellos bästa funktioner

Integrera med populära appar som Google Drive, Slack och Dropbox för bättre funktionalitet.

Automatisera repetitiva uppgifter, som att tilldela förfallodatum och skicka påminnelser, med Butlers AI-assistans.

Visa projekt flexibelt med tavla-, kalender- och tidslinjevyer som passar ditt arbetsflöde.

Trellos begränsningar

Den kostnadsfria versionen av Trello saknar de avancerade funktioner som många alternativ erbjuder.

På grund av sin visuella layout kan Trello bli rörigt när man hanterar komplexa projekt med flera team och uppgifter.

Trellos prissättning

Gratis för alltid

Standard: 5 $/månad per användare

Premium: 10 $/månad per användare

Företag: Från 17,5 $/månad per användare

Trello-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 13 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 23 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Trello?

Jag har använt Trello i många år nu, både som personlig att göra-lista och som projektledningsverktyg med flera bidragsgivare. Jag har hållit fast vid det hela tiden trots lockande alternativ, eftersom Trello är enkelt och mycket lätt att använda.

Jag har använt Trello i många år nu, både som personlig att göra-lista och som projektledningsverktyg med flera bidragsgivare. Jag har hållit fast vid det hela tiden trots lockande alternativ, eftersom Trello är enkelt och mycket lätt att använda.

4. Notion AI (Bäst för personligt bruk och projektledning)

via Notion

Notion AI förbättrar Notions allt-i-ett-arbetsyta med kraftfulla AI-drivna funktioner som ökar produktiviteten och effektiviserar arbetsflödena.

Den kan skapa åtgärdspunkter från mötesanteckningar eller långa dokument, vilket hjälper dig att snabbt omvandla diskussioner till genomförbara uppgifter.

Jag har provat det för att sammanfatta långa texter, såsom mötesanteckningar eller projektdokument, så att jag kunde fokusera på viktiga punkter och skapa relevanta att göra-uppgifter. AI-verktygen hjälpte mig också att redigera och förfina uppgiftsbeskrivningar, vilket säkerställde tydlighet och precision.

Jag blev imponerad av hur enkelt det effektiviserade brainstorming och uppgiftshantering för mig och mitt team.

🧠Rolig fakta: Notion föddes i Kyoto, Japan! Dess rena, minimalistiska design är inspirerad av japansk filosofi och kombinerar perfekt enkelhet och funktionalitet.

Notion AI:s bästa funktioner

Sammanfatta långa texter snabbt för att extrahera viktiga punkter från dokument, mötesanteckningar eller projektuppdateringar.

Automatisera repetitiva uppgifter med AI-driven innehållsskapande; skriv utkast till e-postmeddelanden, skapa rapporter eller skissa på nya projekt snabbare.

Infoga AI-förslag i Notions arbetsyta, där du kan redigera och ändra AI-genererat innehåll, vilket gör det till ett perfekt samarbetsverktyg för team.

Begränsningar för Notion AI

Begränsad funktionalitet i gratisversionen, vilket begränsar tillgången till avancerade funktioner för användare som inte har ett premiumabonnemang.

AI-genererat innehåll kan kräva manuella redigeringar för att säkerställa noggrannhet och relevans, särskilt för specialiserade uppgifter.

Priser för Notion AI

Gratisplan: Grundläggande funktioner för personligt bruk

Plus : 12 $/månad per användare

Företag : 18 $/månad per användare

Företag : Anpassad prissättning

Notion AI finns som tillägg för 10 dollar/månad per användare.

Notion AI-betyg och recensioner

G2: Inga betyg tillgängliga

Capterra: Inga betyg tillgängliga

5. Trevor AI (Bäst för smart uppgiftsschemaläggning)

via Trevor AI

Känner du någonsin att du drunknar i att göra-listor och deadlines? Trevor AI kastar ut en livlina genom att samla alla dina uppgifter, deadlines och prioriteringar på ett ställe. Och det handlar inte bara om att organisera; Trevors avancerade schemaläggningsfunktioner optimerar praktiskt taget din tid.

Den integreras med din kalender och synkroniserar automatiskt uppgifter och deadlines – du behöver inte längre jonglera mellan olika appar.

Men det slutar inte där. Trevor AI lär sig dina vanor, granskar ditt schema dagligen och skickar användbara rekommendationer för att förbättra din rutin.

Trevor AI:s bästa funktioner

Schemalägg uppgifter med dra-och-släpp-funktionalitet och införliva Trevors schemaläggningsförslag.

Använd fokusläget för att dela upp uppgifter i mindre, genomförbara steg och tillämpa tekniker för tidsblockering för att kunna arbeta utan avbrott.

Begränsningar för Trevor AI

Jag tyckte det var svårt att förstå verktyget på en gång. Det kräver en inlärningskurva för nya användare, särskilt när det gäller att konfigurera inställningar och arbetsflöden.

Ibland kan det uppstå mindre synkroniseringsproblem med kalenderapplikationer eller programvara för uppgiftshantering och AI-skrivning.

Priser för Trevor AI

Gratis plan

Pro-plan: 6 $/månad

Trevor AI-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

6. TimeHero (Bäst för tidshantering och att hålla deadlines)

via TimeHero

Vad gör Tim eH ero annorlunda? Den är extremt anpassningsbar.

Har scheman ändrats eller prioriteringar skiftat? Inga problem – TimeHero justerar hela projektplanen smidigt och direkt.

En av TimeHero:s coolaste funktioner är att den ger chefer en kristallklar bild i realtid av deras teams scheman och kapacitet. Detta innebär smartare resursfördelning och smidigare samarbete.

Och det blir ännu bättre: Med funktioner som tidsspårning, smart prioritering, automatisering av uppgifter och proaktiva förseningsvarningar effektiviserar TimeHero dina arbetsflöden och ökar ditt teams produktivitet på ett nästan naturligt sätt.

TimeHero bästa funktioner

Lägg snabbt till uppgifter och projekt med hjälp av integrationer, mallar, återkommande uppgifter och naturlig språkbehandling.

Dela projekt och uppdateringar med ditt team i samarbetsytor.

Automatisera återkommande uppgifter med en engångsinställning och låt TimeHero hantera repetitiva uppgifter som ett urverk.

Begränsningar för TimeHero

Även om automatiseringen underlättar uppgiftshanteringen, kanske den inte helt uppfyller behoven hos komplexa projekt som kräver manuell övervakning.

Priser för TimeHero

Grundläggande: 5 $/månad per användare

Personligt: 12 $/månad per användare

Professionell: 27 $/månad per användare

TimeHero-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (20 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (23 recensioner)

Vad säger verkliga användare om TimeHero?

TimeHero är en utmärkt AI-integrerad applikation som hjälper en att veta vad man ska fokusera på omedelbart. Innan Timehero hade jag svårt att avgöra vilken uppgift jag skulle göra först när jag hade flera olika uppgifter. TimeHero har löst detta problem genom att organisera en tidsplan för mina dagliga uppgifter.

TimeHero är en utmärkt AI-integrerad applikation som hjälper en att veta vad man ska fokusera på omedelbart. Innan Timehero hade jag svårt att avgöra vilken uppgift jag skulle göra först när jag hade flera olika uppgifter. TimeHero har löst detta problem genom att organisera en tidsplan för mina dagliga uppgifter.

7. Taskaid (bäst för datadriven prioritering av uppgifter)

via Taskaid

Har du någonsin önskat att du hade en supereffektiv personlig assistent som kunde hantera din att göra-lista? Möt Taskaid, ett AI-drivet verktyg för uppgiftshantering. Taskaid bygger på den senaste GPT-tekniken och går utöver grundläggande påminnelser genom att erbjuda smart agenda-planering och till och med justeringar av ditt schema i realtid.

Taskaid integreras med dina favoritverktyg för AI-skrivande och ger insikter för att förbättra prioriteringen av uppgifter. Och med prediktiv analys under huven kan Taskaid förutsäga när du kommer att slutföra uppgifter och till och med flagga potentiella förseningar innan de stör din framsteg.

Men det är inte allt. Taskaid kan också automatisera prioriteringen av uppgifter på ett intelligent sätt, med hänsyn till deadlines, arbetsbelastning och till och med ditt teams tillgänglighet.

Taskaids bästa funktioner

Samarbeta i realtid med andra teammedlemmar utifrån deras tillgänglighet.

Analysera produktivitetstrender för att optimera ditt arbetsflöde

Få tillgång till avancerade funktioner i Pro-versionen, som ger dig djupare insikter och förbättrade funktioner för uppgiftshantering.

Begränsningar för Taskaid

För att få tillgång till Taskaids Pro-funktioner krävs ett abonnemang.

Priser för Taskaid

Fördel: Anpassad prissättning

Taskaid-betyg och recensioner

G2: Inga betyg tillgängliga

Capterra: Inga betyg tillgängliga

8. Taskheat AI Assistant (bäst för uppgiftsorganisation och fokus)

Är du trött på att stirra på ändlösa att göra-listor som aldrig verkar bli kortare? Taskheat AI Assistant erbjuder en uppfriskande förändring. Istället för att bara lista uppgifter använder den ett unikt flödesschema som låter dig faktiskt se hur dina uppgifter hänger ihop.

Denna visuella metod är inte bara snygg – den är också ett kraftfullt sätt att prioritera det som verkligen är viktigt och effektivisera ditt arbetsflöde, vilket gör uppgiftshanteringen till en barnlek.

De bästa funktionerna i Taskheat AI Assistant

Automatisera påminnelser om uppgifter och följ enkelt upp framstegen.

Få smarta förslag och insikter för att organisera uppgifter baserat på dina arbetsmönster.

Håll koll på dina uppgifter var du än befinner dig genom att synkronisera mellan Mac, iPad och iPhone.

Tilldela uppgifter till andra och samarbeta med team eller intressenter i stora projekt.

Begränsningar för Taskheat

För närvarande är Taskheat endast tillgängligt på Mac- och iOS-enheter. Detta begränsar tillgängligheten för användare av Windows- eller Android-enheter.

Priser för Taskheat

Anpassad prissättning

Taskheat-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

9. Todoist (Bäst för arbetshantering och enkelhet)

via Todoist

Todoist är ett populärt verktyg för uppgiftshantering som är känt för sin enkelhet och mångsidighet. Det är utmärkt för att hantera dagliga uppgifter, även komplexa projekt. En utmärkande funktion är dess platsbaserade påminnelser, som ser till att du aldrig missar en uppgift som att köpa mjölk när du är i mataffären.

Med kalendersynkronisering, e-postsynkronisering, röstkommandofunktioner och anpassningsbara mallar hjälper Todoist dig att hålla ordning och vara effektiv.

Todoists bästa funktioner

Skapa projekt och dela upp dem i hanterbara uppgifter och deluppgifter.

Kategorisera uppgifter med etiketter baserade på sammanhang, prioritet eller plats.

Skapa anpassade filter för att visa uppgifter baserat på förfallodatum, prioritet och etiketter.

Tilldela prioritetsnivåer för att fokusera på dina viktigaste uppgifter.

Spåra framsteg och håll motivationen uppe genom att tjäna karmapoäng för slutförda uppgifter.

Todoists begränsningar

Den saknar inbyggda funktioner för tidrapportering, vilket kan vara en nackdel för användare som behöver övervaka tiden som läggs på uppgifter.

Plattformen erbjuder färre anpassningsalternativ än andra verktyg, särskilt när det gäller att organisera uppgifter på ett visuellt flexibelt sätt.

Todoist-priser

Nybörjare: Gratis

Pro: 2 $/månad per användare

Företag: 6 $/månad per användare

Todoist-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (750+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Todoist?

Jag gillar flexibiliteten som Todoist erbjuder för att organisera uppgifter, med alternativ för prioriteringar, deadlines, etiketter och projekt. Synkroniseringen mellan olika plattformar är ett stort plus, eftersom det gör att jag kan komma åt mina uppgifter från vilken enhet som helst. Påminnelserna och aviseringarna är också superpraktiska för att se till att jag inte glömmer något.

Jag gillar flexibiliteten som Todoist erbjuder för att organisera uppgifter, med alternativ för prioriteringar, deadlines, etiketter och projekt. Synkroniseringen mellan olika plattformar är ett stort plus, eftersom det gör att jag kan komma åt mina uppgifter från vilken enhet som helst. Påminnelserna och aviseringarna är också superpraktiska för att se till att jag inte glömmer något.

10. Motion (Bäst för smart tidshantering och optimering)

via Motion

Att organisera, schemalägga och spåra dina uppgifter kan vara krångligt, men ett intelligent system som Motion förenklar allt. Dess AI eliminerar gissningsarbetet från hanteringen av dina uppgifter och hjälper dig att prioritera och planera effektivt.

Enligt min erfarenhet har det varit ett transformativt verktyg för att hålla sig produktiv och ha koll på allt.

Så här fungerar det: när du skapar ett projekt matar du bara in dina uppgifter, prioriteringar, deadlines och beräknade tidsåtgång. Sedan tar Motions AI över och väver på ett intelligent sätt samman allt till ett optimerat, skräddarsytt schema för din dag eller vecka.

🧠Rolig fakta: Listor ger vår hjärna en dopaminkick varje gång vi bockar av något. Det är därför det känns som att vinna ett mini-lotteri när man slutför en uppgift!

Motion bästa funktioner

Anslut din kalender och låt AI automatiskt hantera och prioritera dina uppgifter.

Skapa unika rutiner baserade på dina arbetsvanor

Anpassa uppgiftslistor och arbetsflöden efter dina specifika behov.

Ställ in uppgiftsberoenden så att när en uppgift slutförs automatiskt startar nästa.

Rörelsebegränsningar

Verktyget erbjuder utmärkt funktionalitet, men användarna kan behöva en viss inlärningskurva för att anpassa sig till det dynamiska schemaläggningssystemet.

Anpassningsalternativen för uppgiftsvyer var begränsade.

Rörlig prissättning

Individuell: 19 $/månad

Business Standard: 12 $/månad per användare

Business Pro: Anpassad prissättning

Rörelsebetyg och recensioner

G2: 4,0/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 50 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Motion?

Jag använder Motion för personlig uppgiftshantering både i arbetet och privat. Om jag behöver komma ihåg att göra något kan jag snabbt skriva ner det med ett förfallodatum och prioritet och veta att jag inte behöver komma ihåg det – Motion sköter schemaläggningen åt mig.

Jag använder Motion för personlig uppgiftshantering både på jobbet och privat. Om jag behöver komma ihåg att göra något kan jag snabbt skriva ner det med ett förfallodatum och en prioritet och sedan slippa tänka på det – Motion sköter schemaläggningen åt mig.

11. monday. com (Bäst för samarbete och arbetsflödeshantering)

Fastnar ditt teams kommunikation i ändlösa e-posttrådar och förvirrande kalkylblad? monday.com erbjuder ett bättre sätt.

Det är en plattform för samarbetsbaserad projektledning som är utformad för att samla team av alla storlekar, effektivisera arbetsflöden och hålla alla på samma sida. Med sitt visuella och anpassningsbara gränssnitt kan du spåra framsteg, hantera uppgifter och se vem som gör vad.

Men den verkliga magin ligger i monday.com:s automatiseringsfunktioner. Tänk på anpassningsbara triggers och åtgärder som hanterar tråkiga uppgifter som uppdrag, statusuppdateringar och aviseringar. Detta frigör tid för ditt team, minskar fel och låter alla fokusera på helheten – dina strategiska mål.

monday.com bästa funktioner

Visualisera uppgifter och följ framstegen med tavelvyer, inklusive Kanban, Gantt-diagram, kalender och tabell.

Integrera med vardagliga verktyg som Slack, Google Drive och Microsoft Teams för att effektivisera dina arbetsflöden.

Spåra tiden som läggs på uppgifter och skapa detaljerade rapporter för att analysera teamets produktivitet och projektets effektivitet.

Centralisera teamkommunikationen med kommentarer, @omnämnanden och bifogade filer inom uppgifterna.

monday. com begränsningar

Plattformen är flexibel, men nya användare kan initialt uppleva det stora antalet anpassningsalternativ som överväldigande.

Högre prislappar begränsar tillgången till de mer avancerade funktionerna, vilket kan vara olämpligt för mindre team eller nystartade företag.

monday. com prissättning

Gratis för alltid

Grundläggande: 9 $/månad per användare

Standard: 12 $/månad per användare

Pro: 19 $/månad per användare

monday. com betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 12 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 5 000 recensioner)

👀Visste du att? Termen "Kanban", en hörnsten i modern projektledning, betyder bokstavligen "skylt" på japanska. Den inspirerades av hur stormarknader fyllde på sina hyllor utifrån kundernas efterfrågan.

Automatisera dina uppgifter med AI-listgeneratorer

